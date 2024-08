Notatki cyfrowe vs. notatki papierowe: Co jest lepsze?

Na świecie istnieją dwa rodzaje ludzi.

Jeden rodzaj woli pisać na papierze, podczas gdy drugi rodzaj pisze na swoim urządzeniu cyfrowym. Obaj prowadzą notatki z tych samych powodów - lepszego zapamiętywania, organizowania pomysłów i zapisywania informacji do wykorzystania w przyszłości.

Ale w porównaniu notatek papierowych z cyfrowymi, która z tych metod jest bardziej popularna i jakie są ich zalety?

Okazuje się, że notatki papierowe są ogólnie lepsze w zachowywaniu informacji zwrotnych. Nie dorównują one jednak doskonałym zdolnościom organizacyjnym notatek cyfrowych.

Do zrobienia porównania papierowych i cyfrowych notatek, przeprowadziliśmy mnóstwo badań, sprawdzając badania online i ankiety oraz zbierając opinie studentów i pracujących profesjonalistów.

Jesteśmy tu do zrobienia, aby udostępniać nasze notatki (widzisz, co tam zrobiliśmy?).

Zrozumienie robienia notatek

robienie notatek pozwala uchwycić wszystko, od ulotnych myśli po istotne informacje

Dlaczego robienie notatek jest ważne? Jeśli zastanawiasz się nad tym samym, przyjrzyjmy się zakresowi informacji, które zazwyczaj notujemy.

Obejmuje to wszystko, od list do zrobienia i wpisów w dzienniku po notatki ze spotkań listy zakupów, plany badań, a nawet zwykłe przypomnienia.

Co więcej, istnieje kilka klasycznych techniki dokumentowania notatek :

Themetoda konspektu dla zawartości strukturalnej

MetodaMetoda Cornella dla ukierunkowanego przeglądu

Wykresy do porównań

Mapy myśli dla wzrokowców

Metoda prostych zdań do bezpośredniego przechwytywania informacji

Odkrywanie notatek na papierze

Jeśli przed podjęciem decyzji sporządzasz listę za i przeciw, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Zanim rozstrzygniemy debatę na temat notatek papierowych i cyfrowych, przyjrzyjmy się, jak skuteczne mogą być notatki papierowe:

Plusy i minusy papierowych notatek

Zalety Wady Zwiększona retencja informacji: Badania sugerują, że odręczne pisanie notatek pomaga w lepszym połączeniu z zawartością i skuteczniejszym zapamiętywaniu Tańsza metoda: Pisanie zajmuje więcej czasu niż pisanie na klawiaturze. Przeciętny dorosły pisze około 13 słów na minutę, podczas gdy pisanie na klawiaturze to średnio około 40 słów na minutę Prywatność: Łatwiej jest zachować prywatną zawartość odręcznych notatek, ponieważ nie ma ryzyka naruszenia zabezpieczeń cyfrowych lub przypadkowego udostępniania Obciążenie fizyczne: Ręka pisząca może się zmęczyć zanim skończysz. Robienie sobie przerw może prowadzić do niekompletnych notatek Głębsze zrozumienie: Pisanie odręczne spowalnia, dając więcej czasu na przyswajanie informacji i tworzenie połączeń Niewygoda: Aby mieć notatki przy sobie, trzeba nosić ze sobą notatnik, co może być mniej praktyczne w przypadku pisania w ruchu Mniej rozpraszaczy: Odręczne notatki eliminują cyfrowe rozpraszacze, takie jak powiadomienia i media społecznościowe Bałagan: Pisanie rzeczy na papierze generuje fizyczny bałagan Niestandardowe: Możesz łatwo rysować diagramy, bazgroły i inne wizualizacje, które pomagają w zrozumieniu złożonych informacji i tworzeniu spersonalizowanych notatek Nie jest idealny do środowisk o szybkim tempie: Dla pracowników korporacji dokumentujących protokoły ze spotkań, papierowe notatki nie są idealne ze względu na wolniejsze tempo i wyzwanie nadążania za szybkimi dyskusjami

Rozpakujmy tabelę!

Gdy celem jest dogłębne zrozumienie i zachowanie informacji, papierowe notatki często przewyższają ich cyfrowe odpowiedniki. Pisanie ręczne spowalnia robienie notatek, co ma swoje zalety. Badanie Muellera i Oppenheimera wykazało, że notatki pisane odręcznie pokrywały się w 8,8% w porównaniu do 14,6% w przypadku notatek na laptopie.

Oznacza to, że uczniowie głębiej przetwarzają informacje podczas pisania zamiast po prostu je przepisywać.

Jeśli jednak zależy ci na oszczędności czasu, może to stanowić problem.

Jednym z największych problemów z odręcznymi notatkami jest znalezienie konkretnych informacji. Jest to szczególnie trudne dla studentów, którzy mają notatki z wielu przedmiotów i wolą, aby były one lepiej zorganizowane.

A pracownicy korporacji? Kiedy ostatnio widziałeś osobę robiącą notatki na papierze? Papierowe notatki są przydatne, ale nie są idealnym rozwiązaniem dla szybko zmieniających się środowisk korporacyjnych, w których liczy się czas.

W końcu kto chce tracić czas na przeglądanie stosu kilku notatników, gdy istnieją narzędzia do robienia notatek, takie jak ClickUp? Proste wyszukiwanie pozwala uzyskać dostęp do dowolnej zawartości w ciągu kilku sekund - to takie proste.

Poruszanie się po cyfrowej notatatce

Wróćmy teraz do naszej tablicy - mamy na myśli naszą ulubioną listę wad i zalet. Z tą różnicą, że tym razem szczegółowo omówimy cyfrowe tworzenie notatek.

Plusy i minusy robienia notatek online

Zalety Wady Szybciej: Chcesz szybko zanotować protokół ze spotkania? Pisanie na klawiaturze jest generalnie szybsze niż pisanie odręczne, ze średnią prędkością pisania wynoszącą około 40 słów na minutę Zagrożenia bezpieczeństwa: Osoby sporządzające notatki w formie cyfrowej są stosunkowo podatne na wirusy komputerowe, włamania, kradzieże i awarie sprzętu Przenośność: Aplikacje do robienia notatek, takie jak ClickUp, umożliwiają dostęp do notatek na komputerze lub telefonie, ułatwiając robienie notatek w podróży Zależność od technologii: Dostęp do notatek może zostać utracony w przypadku uszkodzenia urządzenia lub awarii oprogramowania. Często występują również opłaty związane z oprogramowaniem i przechowywaniem danych Szablony: Nowoczesne aplikacje oferują szablony, dostarczając uporządkowany punkt wyjścia i dodatkowe funkcje dla zadań, przypomnień i integracji z kalendarzem, zwiększając wydajność Cyfrowy bałagan: Bez skutecznych systemów organizacji, pliki online mogą stać się zagracone, utrudniając znalezienie konkretnych notatek i przytłaczając użytkownika Łatwość udostępniania i archiwizacji: Cyfrowe notatki mogą być łatwo udostępniane i archiwizowane w celu szybkiego odnalezienia, co jest przydatne w przypadku pracy zespołowej i projektów grupowych Rozproszenie uwagi i wielozadaniowość: Urządzenia cyfrowe mogą być źródłem rozproszenia uwagi z powodu powiadomień i mediów społecznościowych, zakłócając skupienie i koncentrację podczas robienia notatek Integracja z innymi narzędziami: Narzędzia cyfrowe mogą integrować się z innymi aplikacjami, takimi jak timery telefoniczne i narzędzia do zarządzania projektami, tworząc płynny przepływ pracy do zarządzania zadaniami i przypomnieniami

Argumenty przemawiające za cyfrowymi notatkami

88% studentów posiada laptopa, a 63% korzysta z niego podczas zajęć. Nie bez powodu wirtualne notatki stają się coraz bardziej popularne.

Wyobraź sobie taką sytuację: Pożyczyłeś notatki od kolegi z klasy, tylko po to, by przekonać się, że ich pismo odręczne przypomina język obcy. Frustrujące, prawda?

W tym miejscu notatki cyfrowe błyszczą - są jak standardowe przepisy, jasne i spójne. Można je pobierać i szyfrować. I największa zielona flaga ze wszystkich: cyfrowe narzędzia do współpracy posiadają autokorektę, która automatycznie usuwa literówki (dosłownie ratunek!).

Ale czy wiesz, co jest najlepsze? Są to najlepsze w organizowaniu notatek .

Uproszczenie dnia pracy dzięki wirtualnym notatkom Platformy do robienia notatek mają wbudowane funkcje, takie jak etykiety, foldery i paski wyszukiwania, które ułatwiają korzystanie z nich wszystkim użytkownikom.

A Raport McKinsey'a ujawnił, że profesjonaliści marnują prawie 20% swojego tygodnia pracy na wyszukiwanie informacji. Ten odsetek to prawie cały dzień pracy!

Oto jak wirtualne notatki mogą zrobić różnicę dla Ciebie:

Oszczędność czasu : Jak wspomniano wcześniej, cyfrowe notatki, z ich funkcjami etykiety, folderów i wyszukiwania, przekształcają wyszukiwanie informacji w łatwy proces, który trwa kilka sekund

: Jak wspomniano wcześniej, cyfrowe notatki, z ich funkcjami etykiety, folderów i wyszukiwania, przekształcają wyszukiwanie informacji w łatwy proces, który trwa kilka sekund Zwiększenie pamięci i retencji : Udowodniono, że ustrukturyzowanie myśli w przejrzyste wypunktowania lub konspekty poprawia zapamiętywanie

: Udowodniono, że ustrukturyzowanie myśli w przejrzyste wypunktowania lub konspekty poprawia zapamiętywanie Świadome podejmowanie decyzji : Dobrze zorganizowane notatki są filarami rozsądnego podejmowania decyzji. Dzięki łatwemu dostępowi do istotnych informacji można analizować opcje i wyciągać świadome wnioski

: Dobrze zorganizowane notatki są filarami rozsądnego podejmowania decyzji. Dzięki łatwemu dostępowi do istotnych informacji można analizować opcje i wyciągać świadome wnioski Walka z nadmiarem informacji : To era cyfrowa - narzędzia AI są wszędzie wokół nas. Połącz je z notatkami online, a skondensujesz informacje w kluczowych punktach i zapobiegniesz przytłaczającemu bałaganowi, który często towarzyszy badaniom

: To era cyfrowa - narzędzia AI są wszędzie wokół nas. Połącz je z notatkami online, a skondensujesz informacje w kluczowych punktach i zapobiegniesz przytłaczającemu bałaganowi, który często towarzyszy badaniom Świetna współpraca: Aplikacja do udostępniania notatek cyfrowych jest idealna do pracy zespołowej. Wszyscy pozostają na tej samej stronie (dosłownie), a projekty posuwają się naprzód płynnie

ClickUp: Idealne narzędzie do tworzenia cyfrowych notatek

W większości scenariuszy, Teams, studenci i pracownicy szukają tych samych rzeczy, jeśli chodzi o skuteczne sporządzanie notatek:

Efektywna współpraca

Integracja z innymi narzędziami (na przykład Google Suite)

i ulubione przez wszystkich - stare dobre AI

ClickUp spełnia wszystkie te wymagania, a nawet więcej, sprawiając, że kwestia notatek papierowych i cyfrowych staje się oczywista!

Oto kilka scenariuszy, które pokazują, dlaczego ClickUp jest odpowiednim narzędziem do tworzenia cyfrowych notatek.

Wykorzystanie ClickUp Brain do badań naukowych

Podsumowywanie notatek, wyszukiwanie konkretnych informacji i automatyzacja zadań wykonywanych ręcznie dzięki ClickUp Brain

Wyzwanie: Jesteś studentem studiów magisterskich prowadzącym badania do swojej pracy magisterskiej. Liczne notatki, zadania i dokumenty rozproszone na różnych platformach wymagają ujednoliconego systemu, który usprawni badania.

Rozwiązanie: ClickUp Brain Funkcje:

AI Knowledge Manager : ClickUp Brain's AI Knowledge Manager dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na pytania związane z badaniami. Możesz zapytać o konkretne tematy, uzyskać dostęp do notatek i uzyskać zwięzłe odpowiedzi w oparciu o kontekst swoich badań. Może nawet wyświetlać notatki przechowywane w innych aplikacjach, takich jak Dysk Google

: ClickUp Brain's AI Knowledge Manager dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na pytania związane z badaniami. Możesz zapytać o konkretne tematy, uzyskać dostęp do notatek i uzyskać zwięzłe odpowiedzi w oparciu o kontekst swoich badań. Może nawet wyświetlać notatki przechowywane w innych aplikacjach, takich jak Dysk Google Automatyzacja aktualizacji: AI automatycznie podsumowuje postęp badań i aktualizuje kluczowe kamienie milowe i zadania

Korzystanie z szablonów ClickUp do zarządzania kursami

Wyzwanie: Jesteś profesorem przygotowującym się do prowadzenia nowego kursu. Musisz uporządkować materiał kursu i stworzyć ustrukturyzowany plan udostępniania go studentom.

Rozwiązanie: Szablony ClickUp Funkcje:

Przygotowane szablony : ClickUp oferuje szeroki zakres szablonów, które pomogą Ci efektywnie uporządkować zawartość kursu

: ClickUp oferuje szeroki zakres szablonów, które pomogą Ci efektywnie uporządkować zawartość kursu Dostosowywane formaty: Możesz niestandardowo dostosować teszablony do tworzenia notatek aby dopasować je do struktury kursu, dodając sekcje na wykłady, zadania i ważne terminy

Szablon notatek z zajęć

Szablon notatek z zajęć ClickUp to idealny szablon dla studentów do aktualizowania i organizowania notatek. Ten konfigurowalny szablon Dokumentów pomaga organizować notatki z zajęć, połączone, zadania domowe itp. Możesz formatować go w dowolny sposób i dodawać komentarze do notatek. Szablon udostępnia nawet osobny Notatnik, który może służyć jako notatnik! Widok listy ułatwia klasyfikowanie, grupowanie i filtrowanie notatek.

Nawet jeśli nie jesteś studentem, wszyscy możemy od czasu do czasu skorzystać z notatek. Spotkania biurowe, kreatywne pomysły i notowanie zadań - wszystkie te czynności stają się znacznie bardziej efektywne, gdy robisz notatki.

Na przykład szablony takie jak Szablon codziennych notatek ClickUp świetnie nadają się do organizowania elementów działań w oparciu o zadania, listy, pomysły itp. Możesz nawet zdefiniować priorytet każdego z elementów działań, co pomoże Ci skutecznie ukończyć zadania na czas.

Szablon codziennych notatek ClickUp

Szablon codziennych notatek ClickUp umożliwia zapisywanie szybkich notatek i elementów działań w czasie rzeczywistym, wizualizację postępów w stosunku do ustawionych celów, ustalanie priorytetów zadań i projektów oraz łatwiejszą współpracę z członkami zespołu. Możesz nawet ustawić niestandardowe statusy dla każdej notatki!

Wykorzystanie ClickUp Docs do współpracy zespołowej

Zapisuj wszystkie ważne informacje w jednym miejscu w ClickUp Docs

Wyzwanie: Jako kierownik projektu musisz koordynować złożony projekt z wieloma interesariuszami. Musisz także współpracować nad dokumentami i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie: Dokumenty ClickUp Funkcje:

Współpraca w czasie rzeczywistym : ClickUp Docs pozwala Tobie i Twojemu zespołowi pracować nad dokumentami jednocześnie. Edycje i komentarze są widoczne w czasie rzeczywistym, co usprawnia współpracę

: ClickUp Docs pozwala Tobie i Twojemu zespołowi pracować nad dokumentami jednocześnie. Edycje i komentarze są widoczne w czasie rzeczywistym, co usprawnia współpracę Bogaty format tekstu : Używaj nagłówków, wypunktowań i kodowania kolorami, aby przejrzyście zorganizować swój plan projektu. Osadzaj arkusze kalkulacyjne, materiały wideo i połączone pliki, aby uzyskać kompleksową dokumentację

: Używaj nagłówków, wypunktowań i kodowania kolorami, aby przejrzyście zorganizować swój plan projektu. Osadzaj arkusze kalkulacyjne, materiały wideo i połączone pliki, aby uzyskać kompleksową dokumentację Integracja zadań: Przekształć sekcje swojego pliku w zadania, które można śledzić w ClickUp, przypisz je do członków zespołu i ustaw terminy ich wykonania

Wdrażanie Notatnika ClickUp do codziennych zadań

Organizuj wszystko - od notatek, przez listy kontrolne, po zadania ClickUp Notepad

Wyzwanie: Jesteś pracownikiem żonglującym wieloma codziennymi zadaniami i potrzebujesz sposobu na szybkie przechwytywanie i organizowanie swoich myśli i list do zrobienia.

Rozwiązanie: Notatnik ClickUp Funkcje:

Szybkie przechwytywanie notatek : Użyj Notatnika ClickUp, aby natychmiast zanotować zadania i pomysły

: Użyj Notatnika ClickUp, aby natychmiast zanotować zadania i pomysły **Interfejs "przeciągnij i upuść": Łatwe przenoszenie notatek w celu reorganizacji priorytetów, grupowania podobnych pomysłów lub tworzenia cykli pracy. Ten intuicyjny interfejs pomaga wizualizować sceny projektu i zależności między zadaniami

Kodowanie kolorami i etykiety : Używaj różnych kolorów i etykiet, aby kategoryzować notatki na podstawie tematów, priorytetów lub działów

: Używaj różnych kolorów i etykiet, aby kategoryzować notatki na podstawie tematów, priorytetów lub działów Integracja z zadaniami: Konwersja notatek w śledzone zadania z terminami, osobami przypisanymi i statusami

Wykorzystanie tablic ClickUp do planowania projektów

Współpracuj, przeprowadzaj burze mózgów i wprowadzaj innowacje na tablicach ClickUp

Wyzwanie: Prowadzisz kampanię marketingową i potrzebujesz wizualnego narzędzia do burzy mózgów i tworzenia map strategii kampanii ze swoim zespołem.

Rozwiązanie: Tablice ClickUp i Mapy myśli ClickUp Funkcje:

Wizualna burza mózgów : Użyj Tablic ClickUp iMapy myśli do tworzenia map myśli, schematów blokowych i diagramów. Przeciąganie i upuszczanie notatek samoprzylepnych i elementów wizualnych pomaga w burzy mózgów i efektywnym organizowaniu pomysłów

: Użyj Tablic ClickUp iMapy myśli do tworzenia map myśli, schematów blokowych i diagramów. Przeciąganie i upuszczanie notatek samoprzylepnych i elementów wizualnych pomaga w burzy mózgów i efektywnym organizowaniu pomysłów Współpraca w czasie rzeczywistym : Współpracuj ze swoim Teamsem w czasie rzeczywistym, pozwalając każdemu wnieść swój wkład w sesję burzy mózgów i zobaczyć nawzajem swoje dane wejściowe

: Współpracuj ze swoim Teamsem w czasie rzeczywistym, pozwalając każdemu wnieść swój wkład w sesję burzy mózgów i zobaczyć nawzajem swoje dane wejściowe Integracja z zadaniami: Przekształcaj pomysły z burzy mózgów w zadania bezpośrednio z Tablicy. Połącz z ClickUp Docs i innymi zasobami, aby uzyskać kompleksowy widok projektu

Wizualna struktura pomysłów i projektów dla lepszej przejrzystości przy użyciu map myśli ClickUp

Notatki papierowe vs. notatki cyfrowe: Dogłębne porównanie

Wiele mówi się o zachowaniu pamięci i o tym, że papierowe notatki są pod tym względem lepsze.

Jednak cyfrowe narzędzia do pisania mogą oferować tę samą przewagę. Z 95% populacji nastolatków w USA. posiadając smartfona, cyfrowe narzędzia, takie jak rysik lub ołówek Apple, które naśladują pismo odręczne, jednocześnie umożliwiając użytkownikom przechowywanie notatek w formie cyfrowej, mogą zaoferować uczniom to, co najlepsze z obu światów.

Ta hybryda metoda robienia notatek można również łatwo włączyć do klasy.

Ale co tak naprawdę preferują uczniowie? Badania wskazują że studenci nie preferują szczególnie jednej z tych metod, ale mają tendencję do korzystania z papierowych notatek, jeśli ich profesorowie zakazali używania urządzeń cyfrowych w salach lekcyjnych. Inni studenci korzystają z notatek cyfrowych ze względu na ogólną znajomość urządzeń cyfrowych.

Jednak w przypadku pracujących profesjonalistów, cyfrowe notatki wygrywają zdecydowanie. Jak wspomnieliśmy wcześniej, notatki cyfrowe lepiej pasują do szybko zmieniającego się środowiska korporacyjnego niż tradycyjne metody sporządzania notatek.

Kolejna ważna zaleta cyfrowych notatek: oszczędność pieniędzy

Odręczne notatki wiążą się z ciągłymi kosztami. Jest to początkowy wydatek na notatniki, zazwyczaj w zakresie od 5 do 15 dolarów za sztukę, oraz długopisy lub ołówki, kosztujące od 1 do 10 dolarów za opakowanie.

Dla tych, którzy muszą organizować i przechowywać dokumenty, dodatkowe wydatki na szafki na dokumenty lub inne rozwiązania do przechowywania mogą wynieść od 20 do 50 dolarów.

Z czasem pojawiają się bieżące koszty związane z wymianą notatników, długopisów i papieru do drukarek, a także tuszu do drukarek.

Z kolei struktura cenowa ClickUp zaczyna się od bezpłatnego planu podstawowego i rozciąga się na płatne plany w zakresie od $5 do $12 za użytkownika miesięcznie, zależnie od wymaganych funkcji i skali.

W przeciwieństwie do fizycznych metod sporządzania notatek, ClickUp jest narzędziem cyfrowym z dostępem zdalnym (a nawet offline), dzięki czemu można zarządzać zadaniami i projektami z dowolnego miejsca. To zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczną przestrzeń i pamięć masową

Kąt środowiskowy w dyskusji na temat notatek papierowych i cyfrowych

Kiedy porównujemy wirtualne notatki z papierowymi, jest jedna statystyka, która naprawdę się wyróżnia - zajmuje to około 17 drzew do produkcji jedna tona papieru

Co gorsza, szacuje się, że przeciętny amerykański dom wyrzuca około 13 000 kartek papieru rocznie.

Są to alarmujące liczby, jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ wycinki tak ogromnej liczby drzew na środowisko.

Stopniowe przejście na cyfrowy sposób dokumentowania może pomóc zarówno tobie, jak i naszej planecie!

Łączenie notatek cyfrowych i papierowych

Wszyscy dorastaliśmy z odręcznymi notatkami - to znajome i wygodne. Tak więc, przejście na cyfrowy i Narzędzia AI do sporządzania notatek mogą wymagać przyzwyczajenia.

Korzystanie zarówno z papierowych, jak i cyfrowych notatek może być idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie dotykową satysfakcję z wykreślania zadań z papierowego planera, ale także cenią sobie wszechstronność cyfrowych menedżerów zadań.

Załóżmy więc, że zaczynasz dzień od odręcznej listy do zrobienia w eleganckim plannerze. Ta fizyczna czynność dostarcza satysfakcjonującego poczucia spełnienia, gdy zaznaczasz kolejne elementy.

Tymczasem przeniesienie tych zadań na platformę cyfrową, taką jak ClickUp, może zapewnić ich kopię zapasową, łatwy dostęp i integrację z innymi używanymi narzędziami cyfrowymi.

Podczas sesji burzy mózgów lub procesów twórczych wiele osób odkrywa, że zapisywanie pomysłów na papierze zwiększa kreatywność. Tak więc, po uchwyceniu początkowych pomysłów, można zapisać te notatki w narzędziu do zarządzania projektami w celu dalszego śledzenia i współpracy - dosłownie najlepsze z obu światów!

Zdolności ClickUp do tworzenia notatek są godne uwagi

Jeśli pominąłeś cały artykuł i przeszedłeś od razu do podsumowania, aby uzyskać ostateczny werdykt w walce papierowych notatek z cyfrowymi, oto sedno sprawy: Zarówno notatki papierowe, jak i cyfrowe są świetne.

Niektórzy ludzie uwielbiają fizycznie skreślać odręczne notatki na swoich listach rzeczy do zrobienia, podczas gdy inni cieszą się możliwością wyszukiwania i dostępnością wirtualnych notatek na swoich urządzeniach elektronicznych.

Jednak wirtualne notatki zawsze będą miały dodatkową zaletę w postaci lepszego zarządzania czasem, przenośności i niezrównanej organizacji

Nie martw się jednak, jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na odejście od notatek na papierze. System hybrydowy jest całkowicie wykonalny.

Teraz, jeśli jesteś kimś, kto stara się dokonać zmiany i znaleźć idealną równowagę, przyjazne dla użytkownika narzędzie do robienia notatek, takie jak ClickUp, może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Daj szansę łatwej współpracy i cyfrowemu tworzeniu notatek. Stwórz swój darmowe konto ClickUp dzisiaj.