Typowe metody sporządzania notatek dla różnych przypadków użycia (z przykładami i szablonami)

Czy próbujesz zapamiętać wszystko, co powiedzieli członkowie twojego zespołu podczas tej sesji burzy mózgów?

Łatwo jest śledzić istotne szczegóły pomiędzy prezentacjami, spotkaniami i niekończącą się listą rzeczy do zrobienia.

Notatki to świetny sposób na przezwyciężenie nadmiaru informacji. Pomaga uchwycić i uporządkować pomysły, ważne szczegóły i wnioski w sposób, który ma dla ciebie sens.

W tym wpisie na blogu dowiesz się, jak skutecznie strategie robienia notatek odkryj, jak wybrać idealną dla swoich potrzeb, a nawet zdobądź szablony, aby lepiej radzić sobie z notatkami.

Zacznijmy. ✍️

**Co to jest metoda robienia notatek?

Metoda robienia notatek pomaga uchwycić i zapisać kluczowe punkty, pomysły i szczegóły z wykładu, spotkania, a nawet własne myśli. Gwarantuje to, że nie przegapisz niczego ważnego i możesz łatwo zrozumieć i wykorzystać swoje notatki później.

Na przykład, jeśli podczas spotkania masz za zadanie zanotować protokół, wiedza o tym, jak skutecznie robić notatki, pomoże ci uchwycić wszystkie kluczowe fragmenty, aby później nadać im sens i udostępnić je swojemu zespołowi.

Jak wybrać najlepszą metodę robienia notatek dla swoich potrzeb

Istnieją różne metody robienia notatek w różnych sytuacjach. Wybór najlepszej z nich zależy od stylu uczenia się, rodzaju zbieranych informacji i celu ich rejestrowania.

Oto, o czym należy pamiętać przy wyborze metody sporządzania notatek:

1. Twój styl uczenia się

Twój styl uczenia się może znacząco wpłynąć na sposób sporządzania notatek. Jeśli jesteś osobą, która najlepiej uczy się poprzez wizualizacje, takie jak obrazy i diagramy, metody takie jak mapy myśli mogą być dla ciebie strzałem w dziesiątkę.

Z drugiej strony, jeśli jesteś bardziej linearnym myślicielem, który lubi rzeczy schludne i zorganizowane, tradycyjne konspekty lub wypunktowania mogą ci bardziej odpowiadać.

2. Rodzaj informacji, z którymi masz do czynienia

Prawdopodobnie skupiasz się na szybkich aktualizacjach i elementach działania, gdy notujesz notatki podczas spotkania stand-up.

Z kolei burza mózgów dotycząca nowej kampanii marketingowej wymaga zebrania wielu kreatywnych pomysłów. W tym przypadku chcesz uchwycić szeroki zakres myśli, nie martwiąc się zbytnio o strukturę.

3. Twój cel

Cel notatek kształtuje metodę, której należy użyć.

Jeśli sporządzasz notatki, aby śledzić elementy działania ze spotkania, skupisz się na uchwyceniu zadań, terminów i obowiązków. W tym celu dobrze sprawdzą się wypunktowane punkty lub format listy rzeczy do zrobienia, ułatwiając powrót do tego, co należy zrobić.

Z drugiej strony, jeśli notatki mają służyć osobistym refleksjom, można użyć bardziej narracyjnego lub swobodnego formularza. Może to obejmować zapisywanie myśli, uczuć i obserwacji w sposób przypominający dziennik, pozwalając na odkrywanie pomysłów bez martwienia się o strukturę lub konkretne zadania.

Rodzaje metod sporządzania notatek

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego wybór odpowiedniej metody ma znaczenie, zapoznajmy się z kilkoma popularnymi i skutecznymi metodami robienia notatek. 👇

Metoda 1: Metoda konspektu

Metoda konspektu to klasyczna hierarchiczna struktura przypominająca drzewo genealogiczne pomysłów.

Główne punkty znajdują się na górze, a wsparcie w postaci szczegółów rozgałęzia się poniżej, pokazując ich połączenie. Jest to idealne rozwiązanie do organizowania wykładów lub prezentacji o przejrzystej strukturze.

przykład: Załóżmy, że robisz notatki na temat organicznej podróży użytkownika przez Twoją stronę internetową:

Organiczna podróż odwiedzającego Strona docelowa Przegląd funkcji Przyciski wezwania do działania Strona produktu Opisy produktów Opinie niestandardowe Formularz kontaktowy Wymagane pola Strona z podziękowaniem



Podobnie jak w przypadku "Organic Visitor's Journey", każdy główny punkt reprezentuje kluczowy krok.

Pod każdym krokiem, takim jak "Landing Page" lub "Product Page", znajdują się podpunkty wyszczególniające konkretne elementy.

W ten sposób, optymalizując swoją witrynę, możesz wyraźnie zobaczyć ścieżkę odwiedzającego i wprowadzić ulepszenia tam, gdzie jest to potrzebne, takie jak ulepszenie funkcji strony docelowej lub ulepszenie opisów produktów.

Metoda 2: Metoda mapy myśli

Metoda map myśli jest najlepsza dla wzrokowców. Ta metoda tworzenia notatek jest bardzo stymulująca wizualnie.

Zacznij od centralnego tematu na środku strony, a następnie rozgałęź się liniami promienistymi dla połączonych pomysłów i podtematów.

Ta metoda tworzenia notatek pozwala dodawać obrazy, kolory i symbole, aby mapa myśli była atrakcyjna. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których trzeba zobaczyć, jak różne pomysły łączą się ze sobą.

💡 Przykład: Spójrzmy na przykład mapy myśli do planowania rebrandingu strony internetowej:

Ta mapa myśli zaczyna się od głównego tematu: "Rebranding strony internetowej: Nowa kopia i projekt"

Następnie rozgałęzia się na trzy główne obszary: "Tożsamość marki", "Strategia copywritingu" i "Grupa docelowa" Te główne gałęzie są podzielone na pod-gałęzie, co pozwala na szczegółowy plan i organizację.

Na przykład, w ramach "Tożsamości marki" mamy "Głos marki" z podpunktami "Swobodny i przyjazny" oraz "Profesjonalny i godny zaufania" Podobnie, "Strategia copywritingu" ma pododdziały dla różnych sekcji witryny, takich jak "Strona główna" i "O nas", z których każda zawiera konkretne pomysły na zawartość.

Dzięki wizualnej mapie tych powiązanych ze sobą pomysłów można zobaczyć, jak różne aspekty rebrandingu odnoszą się do siebie nawzajem. To świetny sposób na uporządkowanie myśli, burzę mózgów i upewnienie się, że wszystkie elementy rebrandingu witryny są spójne i dobrze zaplanowane.

Metoda 3: Metoda wykresów

Jeśli uwielbiasz organizację i porównania, metoda tworzenia notatek w formie wykresów jest dla Ciebie. Wygląda ona jak format tabeli z kolumnami dla różnych kategorii i wierszami dla informacji.

Metoda wykresów jest idealna w sytuacjach, w których trzeba porównać informacje, na przykład analizując mocne i słabe strony różnych kampanii marketingowych.

💡 Przykład: Na przykład, porównujesz swoje kampanie marketingowe do kwartalnego przeglądu.

Utwórz tabelę z kanałami marketingowymi (media społecznościowe, e-mail) jako kolumnami i taktykami (reklamy na Facebooku, newsletter) jako wierszami. Wypełnij ją kosztami, zasięgiem i leadami dla każdej taktyki.

Oto tabela do porównywania kampanii marketingowych przy użyciu metody notatki na wykresie:

Kanały marketingowe Media społecznościowe Email Taktyka Facebook Ads Newsletter Koszty $500 $300 Zasięg 10,000 5,000 Leads 200 150

Ten widok obok siebie pozwala porównać kanały i zoptymalizować kampanię pod kątem największej liczby potencjalnych klientów przy najniższych kosztach.

Pomaga porównywać opcje i powiązane punkty, porządkować dane i dostrzegać wzorce.

Metoda 4: Metoda Cornella

Metoda notatek Cornella jest popularnym i ustrukturyzowanym formatem, który dzieli notatki na przedziały. Jest ona idealna w sytuacjach, w których musisz zaangażować się i zrozumieć krytyczny materiał.

Promuje ona aktywne przywoływanie informacji z pamięci - co jest o wiele bardziej efektywne niż bierne czytanie notatek.

Zaczyna się od podzielenia strony na trzy sekcje:

Kolumna do robienia notatek: W tej sekcji zapisujesz główne idee, fakty i kluczowe punkty, powiedzmy, ze spotkania lub innej instancji. Używaj wypunktowań i krótkich zdań, aby wszystko było zwięzłe

W tej sekcji zapisujesz główne idee, fakty i kluczowe punkty, powiedzmy, ze spotkania lub innej instancji. Używaj wypunktowań i krótkich zdań, aby wszystko było zwięzłe Kolumna wskazówek: Po przejrzeniu notatek, zanotuj słowa kluczowe, pytania lub wskazówki, które pomogą ci później przypomnieć sobie informacje

Po przejrzeniu notatek, zanotuj słowa kluczowe, pytania lub wskazówki, które pomogą ci później przypomnieć sobie informacje Sekcja podsumowania: Podsumowanie pozwala utrwalić zrozumienie i szybko uchwycić ogólne wnioski

💡Przykład:

Robienie notatek Podpowiedź Podsumowanie Omówiono oś czasu projektu i kamienie milowe Ustalono kamienie milowe: 5 maja - prototyp, 1 czerwca - start kampanii Kamień milowy 1: Prototyp strony internetowej zakończony do 5 maja Podział budżetu Budżet: $30,000 pozostało Kamień milowy 2: Uruchomienie kampanii marketingowej do 1 czerwca Odpowiedzialność zespołu Wyczyszczone role w zespole: Sarah (Design), Mark (Development), Alex (Marketing) Aktualizacje budżetu Aktualny budżet: $50,000 Dotychczasowe wydatki: $20,000 Przydziały Teamów Projekt: Sarah Rozwój: Mark Marketing: Alex

Metoda 5: Metoda zdań

Zdaniowa metoda sporządzania notatek jest prosta i zwięzła. Polega na uchwyceniu każdego punktu lub szczegółu w zdaniach bez używania punktorów, skrótów lub symboli.

Metoda ta jest idealna do szybkich sesji na żywo, podczas których zapisujesz każdy szczegół dokładnie tak, jak jest prezentowany.

Dzięki metodzie zdań, notatki naturalnie podążają za kolejnością udostępnianych informacji, tworząc mini-transkrypcję spotkania.

Jest to podejście bez fanaberii, skupiające się na jasnych i zakończonych zdaniach, aby uchwycić istotę tego, co jest omawiane.

przykład: Notatki ze spotkania w sprawie projektu - 20 kwietnia 2024 roku

Omówiliśmy oś czasu i kamienie milowe projektu. Kamieniem milowym nr 1 jest zakończenie prac nad prototypem strony internetowej do 5 maja. Kamień milowy 2 to rozpoczęcie kampanii marketingowej do 1 czerwca.

Dokonaliśmy przeglądu aktualizacji budżetu. Obecny budżet wynosi 50 000 USD. Dotychczasowe wydatki wynoszą 20 000 USD.

Przydzielone role Teams. Sarah jest odpowiedzialna za projektowanie. Mark zajmuje się rozwojem. Alex jest odpowiedzialny za marketing.

Pamiętaj, że najlepsza metoda robienia notatek pozwala skutecznie przechwytywać, organizować i rozumieć informacje. Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, użyj aplikacji aplikacja do robienia notatek aby uprościć cały proces.

Jak wybrać idealną metodę robienia notatek (z zaleceniami dla każdej sytuacji)

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci wybrać idealną metodę robienia notatek w twojej sytuacji.

Do burzy mózgów : Metoda map myśli pozwala na swobodny przepływ pomysłów i tworzenie połączeń między nimi. Wyobraź to sobie jako pajęczynę, z centralnym pomysłem zakotwiczającym wszystko. To idealne narzędzie do uchwycenia kreatywności.

: Metoda map myśli pozwala na swobodny przepływ pomysłów i tworzenie połączeń między nimi. Wyobraź to sobie jako pajęczynę, z centralnym pomysłem zakotwiczającym wszystko. To idealne narzędzie do uchwycenia kreatywności. Na spotkania : Metoda Cornella lub konspektu pomaga śledzić elementy działań i krytyczne decyzje w sposób przejrzysty i zorganizowany. Podobnie jak wypunktowana lista, zapewnia, że nic nie umknie w dyskusji. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanego rozwiązania, oto kilka z nichNarzędzia AI do notatek ze spotkań aby ci pomóc

: Metoda Cornella lub konspektu pomaga śledzić elementy działań i krytyczne decyzje w sposób przejrzysty i zorganizowany. Podobnie jak wypunktowana lista, zapewnia, że nic nie umknie w dyskusji. Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanego rozwiązania, oto kilka z nichNarzędzia AI do notatek ze spotkań aby ci pomóc Do prowadzenia dziennika: Metoda notatek w formie zdań lub konspektów sprawdza się najlepiej w przypadku prowadzenia dziennika. Jeśli jesteś w ciągłym ruchu i lubisz prowadzić dziennik między codziennymi zadaniami, możesz użyć jednej z tych metod, aby zapisać swoje myśli za pomocącyfrowe aplikacje do prowadzenia dziennika *Dla wszystkiego pomiędzy: Wypróbuj mapy myśli lub skorzystaj z metody robienia notatek za pomocą zdańNotatnik ClickUp aby uchwycić ulotne myśli i pomysły. Ta funkcja jest jak cyfrowa karteczka samoprzylepna, na której można notować wszystkie nagłe wybuchy inspiracji

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp.

Szablony metod tworzenia notatek

Różne sytuacje związane z robieniem notatek wymagają różnych podejść. ClickUp posiada bibliotekę gotowych i konfigurowalnych szablonów szablonów do tworzenia notatek dla różnych sytuacji.

Teraz znajdź szablon idealnie dopasowany do twoich potrzeb i zwolnij przestrzeń mentalną na ważniejsze rzeczy.

Szablon 1: Notatka Cornella

Szablon Cornell Note firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu i organizowaniu notatek.

Ten mistrzowski system notatek otrzymuje cyfrową aktualizację dzięki Szablon notatek Cornell firmy ClickUp . Organizuj notatki, podsumowuj kluczowe punkty i ustaw przypomnienia - wszystko w jednym miejscu.

Od spotkań po cele projektów, metoda Cornella jest dla Ciebie. Jest to skuteczna technika sporządzania notatek, jeśli preferujesz uporządkowaną strukturę.

Szablon 2: Szablon Notatki ze spotkania

Szablon Meeting Notes firmy ClickUp zapewnia wydajność i dobrze udokumentowane spotkania zespołu z wytycznymi, agendą, notatkami i elementami działań, zapewniając codzienne standupy i szczegółowe cotygodniowe spotkania.

Szablon Notatki ze spotkania ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy do przechwytywania agend, notatek i elementów działań.

Sprawdza się w przypadku szczegółowych cotygodniowych spotkań Teams i szybkich codziennych standupów.

Szablon 3: Szablon Notatki z zajęć

Szablon Notatek Klasowych ClickUp to idealny szablon do tworzenia notatek, dzięki któremu Twoje notatki z zajęć, przedmioty i zadania będą uporządkowane w jednym miejscu!

Nie musisz żonglować sylabusami, notatkami z wykładów i zadaniami. To Szablon notatek z zajęć ClickUp pozwala uporządkować notatki z zajęć według przedmiotów, dzięki czemu nauka staje się dziecinnie prosta.

Koniec z zagubionymi wydrukami lub zaśmieconymi folderami, tylko uporządkowane notatki. Można również użyć aplikacje do robienia notatek na Androida do robienia notatek, gdy jesteś poza domem.

Szablon 4: Szablon Notatki do projektu

Szablon Notatki Projektu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci uchwycić i zorganizować pomysły na projekt.

Szablon notatek dotyczących projektów ClickUp pozwala uchwycić wszystko, od wstępnych planów po raportowanie końcowe, w jednej centralnej lokalizacji.

Możesz śledzić zakładki z zadaniami, zbierać opinie i upewnić się, że wszyscy są zgodni dzięki konfigurowalnemu szablonowi, który rejestruje każdy szczegół.

W miarę jak projekty się rozrastają, a współpraca staje się coraz trudniejsza, a free oprogramowanie do zarządzania projektami takie jak ClickUp oferuje wiele funkcji zapewniających płynną pracę zespołu.

Szablon 5: Szablon notatki o wydaniu

Szablon Release Notes ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w przechwytywaniu i udostępnianiu ważnych zmian w każdej wersji produktu.

Szablon notatek dotyczących wydania ClickUp pomaga tworzyć jasne i zwięzłe notatki dla zespołu i niestandardowych klientów. W jednym dokumencie można śledzić nowe funkcje, poprawki błędów i aktualizacje wersji.

Szablon ten ułatwia udostępnianie aktualizacji swojemu zespołowi, zapewniając, że wszyscy są informowani o głównych premierach, drobnych poprawkach i wszystkim pomiędzy.

Narzędzia dla każdego rodzaju notatek

Teraz, gdy masz już arsenał najlepszych metod robienia notatek, porozmawiajmy o aplikacje do robienia notatek i narzędzia, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniej dla danego przypadku użycia.

Do dzieła! 🧰

1. Dokumenty ClickUp

Użycie Dokumenty ClickUp jako cyfrowy obszar roboczy do tworzenia uporządkowanych notatek i danych. Notatki można organizować za pomocą nagłówków, wypunktowań i formatów tekstu sformatowanego. 📝

Przechwytywanie ważnych notatek, formatowanie i organizowanie ich za pomocą ClickUp Docs

Załóżmy, że jesteś twórcą zawartości planującym serię wideo na temat zrównoważonego stylu życia.

Możesz utworzyć dokument zatytułowany Sustainable Living Video Series z nagłówkami dla tematów takich jak:

Eco-Friendly Cleaning Tips

Upcycling Hacks

przewodnik po stylu życia bez odpadów

wskazówki dotyczące ograniczenia zużycia plastiku

wprowadzenie do kompostowania

przepisy na naturalną pielęgnację skóry DIY

Pod każdym nagłówkiem wypunktuj kluczowe punkty z badań, cytaty ekspertów, a nawet połączony z pomocnymi zasobami.

Użyj ClickUp Docs do tworzenia i organizowania zawartości z dodatkową wydajnością

W ten sposób możesz śledzić wszystkie elementy działań, które wynikają z Twoich badań i upewnić się, że Twoja seria wideo jest pełna praktycznych wskazówek dla widzów.

2. Notatnik ClickUp

Czasami potrzebujesz po prostu szybkiej i swobodnej przestrzeni do przechwytywania myśli lub burzy mózgów, o której mówiliśmy wcześniej. Otwórz Notatnik ClickUp i szybko je zanotuj!

Zapisuj szybkie notatki, pomysły i przypomnienia za pomocą notatnika ClickUp

ClickUp Notepad to aplikacja, która umożliwia notatka samoprzylepna online idealna w chwilach, gdy pojawia się inspiracja.

ClickUp nie poprzestaje jednak na dostarczaniu platformy dla notatek. Wykorzystuje do tego swój model AI, ClickUp Brain aby przenieść notatki na wyższy poziom. 📈

W jaki sposób AI może pomóc zoptymalizować podejście do robienia notatek? Oto jak.

Burza mózgów: ClickUp Brain może pobudzić kreatywność, sugerując pomysły na rozpoczęcie sesji burzy mózgów

ClickUp Brain może pobudzić kreatywność, sugerując pomysły na rozpoczęcie sesji burzy mózgów Tworzenie elementów do zrobienia: ClickUp Brain pomaga przekształcić istotne wnioski z notatek w zadania do zrobienia w ClickUp. Koniec z gonitwą w celu przypomnienia sobie, co należy zrobić w następnej kolejności

ClickUp Brain pomaga przekształcić istotne wnioski z notatek w zadania do zrobienia w ClickUp. Koniec z gonitwą w celu przypomnienia sobie, co należy zrobić w następnej kolejności Podsumowywanie notatek: ClickUp Brain może tworzyć zwięzłe podsumowania twoich notatek, pozwalając ci szybko uchwycić główne punkty bez konieczności ponownego czytania wszystkiego

Zmaksymalizuj wydajność robienia notatek dzięki ClickUp

Jeśli zmagasz się z zarządzaniem notatkami w pracy, ClickUp ułatwia robienie notatek dzięki potężnym narzędziom.

Dzięki ClickUp Docs możesz płynnie tworzyć, współpracować i organizować notatki.

ClickUp Notepad zapewnia wygodną przestrzeń do szybkiego notowania pomysłów, zadań i przypomnień, zapewniając, że nic nie umknie uwadze. ClickUp Brain rewolucjonizuje sposób korzystania z notatek.

Te elastyczne funkcje dostosowują się do Twoich potrzeb, od szybkich pomysłów w Notatniku po szczegółowe protokoły ze spotkań w ClickUp Docs. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i wypróbuj swoją ulubioną metodę robienia notatek.