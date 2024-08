Jak korzystać z metody notatek Cornella (z szablonami!)?

W gorączce sesji burzy mózgów, intensywnego spotkania lub szybkiego wykładu, czytanie, chwytanie i zachowywanie istotnych szczegółów może przypominać próbę złapania dymu.

A strategia sporządzania notatek która pomaga w zrozumieniu i zapamiętywaniu, może okazać się zbawieniem. Jedną z takich metod jest Cornell Note-Taking System, doświadczony system obiecujący większą przejrzystość, refleksję i organizację. doświadczony system obiecujący większą przejrzystość, refleksję i organizację. Opracowany w latach 50. przez profesora edukacji Waltera Pauka na Uniwersytecie Cornella, ta metoda sporządzania notatek dzieli je na kluczowe punkty, rozwinięcia i podsumowania.

W tym artykule skupimy się i przeprowadzimy Cię przez jej odrębne podejście, a następnie zbadamy, jak dostosować je za pomocą gotowych szablonów i narzędzi cyfrowych.

Czym jest metoda sporządzania notatek Cornella?

Metoda notatek Cornella to skuteczne i systematyczne podejście do przechwytywania, organizowania i podsumowywania istotnych szczegółów ze spotkań lub innych sesji informacyjnych własnymi słowami.

Pierwotnie opracowana dla studentów, metoda ta może być rozszerzona na każdy osobisty lub zawodowy przypadek, w którym notatki są potrzebne do rejestrowania i przywoływania kluczowych informacji.

Ta technika robienia notatek jest prosta i skuteczna. Polega ona na podzieleniu materiału lub notatki na trzy sekcje: główną sekcję do notowania pomysłów i spostrzeżeń, lewą kolumnę na wskazówki lub odsetki oraz dolną sekcję do podsumowania kluczowych wniosków

Struktura ta oferuje kilka korzyści:

Podsumowanie : Pomaga wydestylować istotne informacje do kluczowych punktów i zwięzłych podsumowań, dzięki czemu notatki są łatwe do przejrzenia

: Pomaga wydestylować istotne informacje do kluczowych punktów i zwięzłych podsumowań, dzięki czemu notatki są łatwe do przejrzenia Elementy działania : Możesz łatwo zidentyfikować kluczowe zadania lub elementy działań, zwiększając odpowiedzialność

: Możesz łatwo zidentyfikować kluczowe zadania lub elementy działań, zwiększając odpowiedzialność Logiczna organizacja: Wizualne podzielenie informacji na odrębne sekcje umożliwia szybki dostęp do istotnych danych

Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w sesjach burzy mózgów, warsztatach, czy po prostu uczestniczysz w wykładach, system Cornella sprawdza się od dziesięcioleci. Więc do zrobienia?

Jak robić notatki przy użyciu metody Cornella

Zwiększ zrozumienie i lepiej zapamiętuj informacje, korzystając z metody robienia notatek Cornella. Oto przewodnik krok po kroku, jak korzystać z tej metody w celu uzyskania optymalnej wydajności:

1. Podziel swój notatnik

Podziel swój papierowy lub cyfrowy notatnik na trzy sekcje. Będziesz mieć dwie kolumny o nazwach "Kolumna notatek" i "Kolumna wskazówek", odpowiednio po prawej i lewej stronie. Dolna sekcja będzie rzędem.

2. Przypisz informacje do każdej sekcji

Kolumna po prawej stronie, "Kolumna notatek", to miejsce, w którym zapisujesz główne pomysły, ważne punkty lub pytania zadane podczas spotkań lub sesji burzy mózgów.

Na przykład, podczas spotkania dotyczącego planu kampanii marketingowej, w tej sekcji można notować kluczowe kamienie milowe lub potencjalne wyzwania.

Kolumna po lewej stronie, zwana "kolumną wskazówek", zawiera słowa kluczowe lub pytania, które służą jako podpowiedzi do późniejszego przejrzenia notatek.

Korzystając z przykładu kampanii marketingowej, wskazówki mogą obejmować pytania takie jak "Jaki jest nasz cel demograficzny?" lub słowa kluczowe, takie jak "Strategia mediów społecznościowych"

Wreszcie, użyj dolnej sekcji, aby zwięźle podsumować każdą stronę notatek. Przestrzeń ta jest idealna do uchwycenia sedna notatek, takich jak ogólne podsumowanie kluczowych koncepcji w planie marketingowym.

3. Zrozumienie, w jaki sposób ten układ promuje zrozumienie

Ten systematyczny podział pomaga aktywnie angażować się w notatki podczas ich przeglądania. "Kolumna wskazówek" wyzwala przywoływanie szczegółów odnotowanych w większej sekcji, wzmacniając pamięć.

Dolna sekcja podsumowania wzmacnia główne idee i tworzy łatwy punkt odniesienia podczas ponownego przeglądania notatek. Ułatwia również udostępnianie ważnych koncepcji z tych podsumowań członkom zespołu, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, ale potrzebowali przeglądu.

System Notatek Cornella pomaga w uporządkowaniu kluczowych punktów dyskusji, skutecznym przywoływaniu szczegółów i łatwym udostępnianiu informacji.

Mamy kilka szablonów, które mogą ułatwić przejście na system notatek Cornell.

Szablony metody notatek Cornella

Szablony mogą być prawdziwym przełomem, jeśli chodzi o notatki.

Przyspieszają proces, pozwalają na spójny format i ułatwiają późniejsze przeglądanie notatek. Ponadto zmniejszają obciążenie poznawcze związane z porządkowaniem informacji, uwalniając energię umysłową na zrozumienie.

ClickUp oferuje konfigurowalne szablony, które naśladują strukturę Cornell Notes, dzięki czemu można szybko sporządzać notatki bez konieczności tworzenia układu od podstaw za każdym razem.

ClickUp oferuje dwa kompleksowe szablony Notatek Cornella, które stosują zasady Metody Cornella w formacie cyfrowym. Te gotowe do użycia szablony są wyposażone w funkcje, które zwiększają wydajność i pomagają w zarządzaniu zadaniami.

1. Szablon notatek Cornella ClickUp

Rób notatki zgodnie z metodą Cornella, korzystając z szablonu ClickUp Cornell Notes Template

Pierwszy szablon, Szablon notatek Cornella w ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zanotować pomysły, dodać wskazówki i podsumować kluczowe punkty.

Jest on zgodny z tradycyjną strukturą Cornell Notes: duża sekcja do notatek po prawej stronie, mniejsza kolumna ze wskazówkami po lewej stronie do pisania pytań i sekcja podsumowania na dole. W ClickUp można to zrobić za pomocą tej podstawowej tabeli lub sporządzić notatki dotyczące zadań i osadzić listę zadań.

Oto jak można efektywnie wykorzystać ten szablon:

Uchwyć główne idee : Notuj ważne punkty w czasie rzeczywistym podczas spotkania lub sesji nauki

: Notuj ważne punkty w czasie rzeczywistym podczas spotkania lub sesji nauki Lista wskazówek : Dodaj pytania lub słowa kluczowe w kolumnie wskazówek, które wyzwalają przypominanie sobie złożonych pojęć

: Dodaj pytania lub słowa kluczowe w kolumnie wskazówek, które wyzwalają przypominanie sobie złożonych pojęć Podsumuj: Napisz podsumowanie notatek po zakończeniu sesji, aby utrwalić swoje zrozumienie

2. Szablon notatki ClickUp Cornell

Rób notatki, połącz je z zadaniami i sprawdzaj postępy w realizacji zadań za pomocą szablonu ClickUp Cornell Note Template

Drugi szablon, Szablon notatki Cornella w ClickUp integruje proste tworzenie notatek z funkcjami zarządzania zadaniami.

Użyj widoku Tablicy w ClickUp, aby stworzyć wizualną reprezentację Szablonu Notatki Cornella. Podziel swoją Tablicę na cztery sekcje: wskazówki, notatki, podsumowanie i przegląd. Teraz możesz łatwo sporządzać notatki i klasyfikować informacje w odpowiednich sekcjach podczas wykładów i/lub spotkań.

Po sporządzeniu notatek, podsumuj główne punkty w sekcji podsumowania. Aby ułatwić sobie zapamiętywanie, utwórz wskazówki, takie jak słowa kluczowe lub frazy.

Możesz także tworzyć zadania, aby śledzić swoje notatki. Na przykład, ustawienie przypomnień za pomocą Automatyzacja ClickUp lub skorzystaj z powtarzających się zadań, aby regularnie przeglądać sporządzone notatki.

Oto kilka wskazówek, jak efektywnie korzystać z tego szablonu:

Używaj pól niestandardowych : Dodaj różne kategorie, aby zarządzać swoimi notatkami

: Dodaj różne kategorie, aby zarządzać swoimi notatkami Współpracuj : Udostępnianie notatek współpracownikom, aby wspólnie je rozwijać

: Udostępnianie notatek współpracownikom, aby wspólnie je rozwijać Śledź postęp: Korzystaj z wbudowanych w szablon funkcji zarządzania projektami, aby monitorować realizację zadań

Oba szablony są konfigurowalne, dzięki czemu można je dostosować do własnych potrzeb. Są one również wyposażone w narzędzia do współpracy, umożliwiające edycję i komentowanie w czasie rzeczywistym - idealne do sesji zespołowych, w których wiele osób jednocześnie sporządza notatki.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem próbującym uchwycić złożone wykłady, czy kierownikiem projektu żonglującym wieloma spotkaniami, szablony notatek Cornella ClickUp mogą pomóc w uporządkowaniu pomysłów i obowiązków, promując przejrzystość i wydajność pracy.

Narzędzia do tworzenia notatek Cornella

Odkrycie praktycznych narzędzi dostosowanych do metody notatek Cornella może znacznie pomóc w rutynowej nauce. Poznajmy kilka z nich aplikacje do robienia notatek na ClickUp, które mogą zoptymalizować Twoje doświadczenia.

1. Dokumenty ClickUp

Uzyskaj przestrzeń do skutecznego wdrożenia systemu Cornell Note-Taking za pomocą ClickUp Docs ClickUp Docs jest edytorem tekstu, który oferuje konfigurowalny obszar roboczy do robienia notatek. Sformatuj swój dokument zgodnie z układem Cornell z dedykowanymi sekcjami dla Cues (słowa kluczowe/pytania), Notes (zawartość wykładu), Summary (główne punkty) i Review (powtarzające się zadania) lub skorzystaj z jednego z gotowych szablonów. ClickUp umożliwia dodawanie niestandardowych pól (np. temat, data itp.) w celu lepszej organizacji.

Dzięki edycji zespołowej wielu użytkowników może uzyskać dostęp do tego samego dokumentu ClickUp i edytować go jednocześnie. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do robienia zbiorczych notatek podczas spotkań i sesji burzy mózgów. Zobacz, jak inni wprowadzają zmiany, upewniając się, że wszyscy pozostają na tej samej stronie.

Możesz bezpośrednio tworzyć zadania z notatek w aplikacji Teams i przypisywać je odpowiednim członkom zespołu.

Korzystaj z funkcji komentarzy, aby zostawiać uwagi i instrukcje podczas przydzielania zadań do wykonania lub szukania wyjaśnień na podstawie notatek.

2. Notatnik ClickUp

Rób notatki i śledź zadania na podstawie swoich notatek, korzystając z funkcji Notatnika ClickUp

The Notatnik ClickUp to intuicyjny towarzysz do robienia szybkich, uporządkowanych notatek podczas spotkań lub wykładów.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na:

Szybkie notowanie ważnych punktów bez konieczności nawigowania po skomplikowanych opcjach

Przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania bezpośrednio z notatek

Przypisać dowolną część notatki jako zadanie dla siebie lub kolegi z zespołu i śledzić jego postęp - wszystko bez opuszczania notatek

Łatwe przenoszenie notatek z Notatnika do dedykowanego dokumentu ClickUp w celu ich późniejszego uporządkowania

3. ClickUp Brain

Pobierz ClickUp Brain, aby pobierać informacje oraz tworzyć i edytować notatki ClickUp Brain to kolejne godne uwagi narzędzie, które uzupełnia Cornell Note-Taking System, oferując zaawansowane funkcje, takie jak AI Writer for Work, AI Knowledge Manager i AI Project Manager.

AI Writer for Work umożliwia sprawdzenie poprawności ortograficznej i gramatycznej notatek oraz dopracowanie głosu i tonu. Poproś AI o rozwinięcie kluczowych punktów, a wygeneruje dla ciebie szczegółowe wyjaśnienie kontekstowe.

Potrzebujesz skondensować kluczowe punkty? Sztuczna inteligencja może również analizować notatki i generować zwięzłe podsumowanie, oszczędzając cenny czas. Pomaga również dodawać tabele do notatek, aby ułatwić ich przeglądanie.

Menedżer wiedzy AI dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na podstawie kontekstu z poziomu ClickUp.

Na przykład, jeśli podczas spotkania przeprowadzasz burzę mózgów i potrzebujesz informacji z poprzednich projektów lub zadań, AI Knowledge Manager może natychmiast pobrać te informacje, skracając czas marnowany na ręczne wyszukiwanie.

AI Project Manager automatyzuje aktualizacje projektów i zadań, zapewniając aktualizacje statusu projektów w czasie rzeczywistym. Zasadniczo ClickUp Brain zwiększa wydajność, oferując pomoc opartą na AI w zakresie notatek i zarządzania zadaniami.

Łącząc uporządkowany układ ClickUp Docs z funkcjami wspólnej edycji, elastycznością ClickUp Notepad i mocą ClickUp Brain, można stworzyć kompleksowy system Cornell Note-Taking, który sprzyja pracy zespołowej, przyspiesza naukę i poprawia zapamiętywanie informacji.

Ulepszanie notatek Cornella za pomocą dodatkowych narzędzi

Mamy jeszcze kilka narzędzi zwiększających wydajność, które mogą usprawnić proces tworzenia notatek. ClickUp to kompleksowa platforma wydajności. Nie jest ona ograniczona do kilku szablonów i narzędzi do robienia notatek, ale może zastąpić wszystkie inne aplikacje.

Połącz pomysły, aby lepiej je zapamiętać za pomocą map myśli ClickUp

Dla osób uczących się wzrokowo Mapy myśli ClickUp funkcja ta stanowi doskonałą pomoc w zapamiętywaniu. Umożliwia ona organizowanie myśli i wskazówek w wysoce wizualnym, wzajemnie powiązanym formacie

Użyj jej do połączenia pomysłów, zidentyfikowania wzorców i powiązań oraz bardziej efektywnego uporządkowania notatek. Na przykład, możesz połączyć główną ideę z różnymi podpunktami lub połączyć dwie pozornie różne idee, które mają wspólny temat.

Rysuj diagramy i dodawaj karteczki samoprzylepne do rutynowych notatek dzięki tablicom ClickUp

Innym tego typu narzędziem jest Tablice ClickUp'a która oferuje cyfrowy obszar roboczy do burzy mózgów i współpracy w czasie rzeczywistym.

Lewa kolumna notatek Cornella, w której odnotowywane są wskazówki lub odsetki, może zostać wzbogacona za pomocą cyfrowe notatki samoprzylepne lub odręczne diagramy na Tablicach. Notatki te mogą być oznaczone kolorami i skategoryzowane w oparciu o różne fazy projektu, co ułatwia identyfikację i śledzenie informacji.

Wyobraź sobie, że szkicujesz oś czasu projektu lub rysujesz przepływ procesu obok swoich notatek - wszystko związane z zadaniem lub projektem staje się widoczne w jednym miejscu.

Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych rozwiązań i chcesz uzyskać jak największą wartość ze swoich notatek w stylu Cornella, możesz skorzystać z następujących opcji Narzędzia AI do notatek ze spotkań mogą również pomóc w sporządzaniu skutecznych notatek i podsumowań ze spotkań.

Narzędzia te mogą transkrybować rozmowy, wyodrębniać kluczowe punkty, a nawet generować elementy działań - to doskonały sposób na zwiększenie wydajności i produktywności podczas spotkań.

Można również użyć aplikacje dziennika cyfrowego aby skrystalizować "sekcję podsumowania" w Notatkach Cornella. Aplikacje te pomagają skonsolidować kluczowe wnioski, ułatwiając późniejszą refleksję i wyszukiwanie ważnych informacji.

Pro tip: Aby uzyskać płynne działanie na ulubionych urządzeniach, zapoznaj się z aplikacjami /href/https://clickup.com/pl/blog/104988/aplikacje-do-robienia-notatek-na-androida/note-taking dla systemu Android/%href/ lub /href/https://clickup.com/pl/blog/112469/aplikacje-do-robienia-notatek-dla-mac/note-taking dla komputerów Mac/%href/. |

Korzystanie z narzędzi zwiększających wydajność, takich jak ClickUp, w połączeniu z Cornell Notes System może sprawić, że proces sporządzania notatek będzie bardziej efektywny i zorganizowany.

Pamiętaj, że kluczem jest niestandardowy wybór - wybierz to, co działa najlepiej dla Ciebie i dostosuj narzędzia do swojego unikalnego cyklu pracy.

Wdrażanie metody notatek Cornell dla efektywnego zarządzania projektami

Metoda notatek Cornella może być skuteczną strategią zarządzania projektami. Dzięki dwukolumnowej strukturze i sekcji podsumowującej, podejście to pomaga uchwycić istotne szczegóły, działania i spostrzeżenia ze spotkań lub sesji burzy mózgów.

Przykładowo, metoda ta może pomóc w skutecznym zapisywaniu zadań, identyfikowaniu zależności i ustalaniu osi czasu podczas spotkania inaugurującego projekt. Lewa kolumna notatek podkreśla istotne wskazówki lub pilne elementy działań, które wymagają natychmiastowej uwagi. Dolna sekcja służy jako podsumowanie kluczowych punktów omawianych i decyzji podjętych podczas spotkania.

Wdrożenie metody Cornella w zarządzaniu projektami pomaga w uzyskaniu przejrzystości i promuje refleksję, zwiększając zdolność do skutecznego zarządzania projektami.

Istotnym aspektem powodzenia wdrożenia jest wydajna platforma, która stanowi wsparcie dla tej metody. Na szczęście, free oprogramowanie do zarządzania projektami takie jak ClickUp.

Spraw, by moje notatki pracowały dla Ciebie dzięki ClickUp

Tradycyjne metody robienia notatek często pozostawiają po sobie chaos informacji. Metoda sporządzania notatek Cornell oferuje ustrukturyzowane podejście do skutecznego wychwytywania kluczowych punktów, ale powielanie jej za pomocą długopisu i papieru może być ograniczające.

Włączenie platform takich jak ClickUp do cyklu pracy pomaga efektywniej czerpać korzyści z tej metody. Korzystając z ClickUp Docs, ClickUp Brain i ClickUp Notatnik, możesz tworzyć notatki Cornella, które są zorganizowane, interaktywne i łatwo dostępne.

Aby rozpocząć swoją przygodę z efektywnym tworzeniem notatek, wypróbuj konfigurowalne narzędzie ClickUp szablony do tworzenia notatek . Zapewniają one łatwe ramy do natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z tej metody w ramach intuicyjnej platformy.

Opanowanie każdego nowego systemu wymaga praktyki i cierpliwości, więc nie wahaj się eksperymentować z tymi narzędziami. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!