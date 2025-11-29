Najlepsze alternatywy dla WorkMax do zarządzania pracownikami na polu

Słońce dopiero co wzeszło, Twoja ekipa jest już na miejscu i wszyscy czekają na wskazówki. Otwierasz Workmax, wyświetlasz karty czasu pracy, sprawdzasz formularze i zaczynasz przeglądać rejestry zasobów. Jednak drobne sprawy spowalniają Twoją pracę.

Mogą to być problemy związane z geofence, nieporęczne karty ewidencji czasu pracy, ograniczone filtry kodów zadań i niewystarczająca automatyzacja. Wkrótce te „drobiazgi” stają się prawdziwymi problemami. Wyobraź sobie wyższe koszty, sfrustrowanych pracowników, opóźnienia w wypłatach i godziny pracy administracyjnej, których nigdy nie planowałeś wykonywać.

W tym wpisie na blogu przedstawimy kilka najlepszych alternatyw dla WorkMax, które zaspokoją potrzeby związane z zarządzaniem pracownikami terenowymi i pozwolą rozwiązać te problemy. Zaczynamy! 🎯

Najlepsze alternatywy dla WorkMax w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie alternatywy dla WorkMax przedstawione w tym blogu. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami, realizacja zadań i koordynacja działań terenowych dla małych zespołów, średnich firm i dużych przedsiębiorstw. Niestandardowe zadania i pola, elastyczne widoki (lista, Tablica, wykres Gantt, kalendarz), tablice, dokumenty, pulpity nawigacyjne, wbudowane śledzenie czasu, planowanie obciążenia pracą i zasobów, natywny czat i Clipy, wbudowana AI oraz zaawansowana automatyzacja cyklu pracy. Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla Enterprise. Connecteam Mobilne planowanie pracy, komunikacja i codzienne operacje dla małych zespołów terenowych. Narzędzia mobilne, w tym szybkie zadania, planowanie zadań, zegar czasu pracy z geofence i szablony zmian. Bezpłatny; płatny plan zaczyna się od 35 USD miesięcznie dla 30 użytkowników. Clockify Proste śledzenie czasu pracy, rejestry aktywności i raportowanie godzin rozliczeniowych dla zespołów, które chcą mieć dokładne karty czasu pracy. Łatwe rejestrowanie czasu dzięki time trackerowi, trybowi kart czasu pracy, kioskowi, śledzeniu GPS, projektom i zadaniom oraz blokowaniu czasu w kalendarzu. Free; płatny plan zaczyna się od 4,99 USD miesięcznie za użytkownika. Bitrix24 Wbudowany system CRM, zarządzanie zadaniami i huby komunikacyjne dla średnich przedsiębiorstw. Pakiet narzędzi oferujący procesy CRM, grupy robocze, szablony zadań, rejestrację czasu pracy i obecności, strumień aktywności oraz telefonię. Płatny plan zaczyna się od 61 USD miesięcznie dla pięciu użytkowników. Wrike Automatyzacja cyklu pracy, ustrukturyzowane śledzenie projektów i koordynacja między zespołami dla organizacji zarządzających dużą ilością zadań i zatwierdzeń. Zaawansowane narzędzia projektowe, takie jak niestandardowe cykle pracy, plany, śledzenie czasu, raporty w czasie rzeczywistym, formularze wniosków i zatwierdzenia. 14-dniowa wersja próbna, płatny plan zaczyna się od 10 USD miesięcznie za użytkownika. Jibble Rozpoznawanie twarzy, śledzenie GPS i automatyzacja kart czasu pracy dla firm wymagających precyzyjnego rejestrowania czasu pracy i zespołów operacyjnych przedsiębiorstw. Precyzyjne śledzenie obecności za pomocą zegara rejestrującego czas pracy z funkcją rozpoznawania twarzy, lokalizacji GPS, kart czasu pracy, śledzenia aktywności, harmonogramów pracy, ustawień nadgodzin i eksportu danych. Bezpłatny; płatny plan zaczyna się od 4,99 USD miesięcznie za użytkownika. QuickBooks Time Rejestrowanie czasu pracy na podstawie lokalizacji, synchronizacja listy płac i kalkulacja kosztów pracy dla zespołów, które korzystają z programu QuickBooks do księgowości i śledzenia czasu pracy. Narzędzia do kalkulacji kosztów pracy i płac, w tym time tracker GPS, redaktor kart czasu pracy, powiadomienia o nadgodzinach, synchronizacja płac i śledzenie pracowników. Płatne plany zaczynają się od 14 USD miesięcznie za użytkownika. Buddy Patch Internetowe narzędzia do śledzenia czasu pracy, konfigurowalne reguły i zarządzanie urlopami dla zespołów, które chcą śledzić obecność pracowników. Elastyczne narzędzia do rejestracji obecności z zaokrąglaniem czasu, zdjęciami z kamery internetowej, śledzeniem naliczania urlopów, automatycznymi przerwami i kodami działów. 14-dniowa wersja próbna, płatny plan zaczyna się od 5,49 USD miesięcznie za użytkownika. Rippling Ujednolicona administracja kadrami, płacami, urządzeniami i pracownikami dla organizacji poszukujących systemu do zarządzania pracownikami. Zintegrowana platforma dla pracowników, łącząca ujednolicone profile pracowników, czas pracy i obecność, płace, zasady i uprawnienia. Niestandardowe ceny ClockShark Śledzenie czasu pracy z wykorzystaniem GPS, kalkulacja kosztów pracy i trasy dla zespołów budowlanych i serwisowych Funkcje ukierunkowane na pracę w terenie, takie jak śledzenie czasu za pomocą GPS, KioskClock, śledzenie pracowników, przegląd kart czasu pracy i raporty kosztów zadań. 14-dniowa wersja próbna, płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, poparty badaniami i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czego należy szukać w alternatywach dla WorkMax?

Szukając alternatywy dla WorkMax, celem jest wyeliminowanie codziennych niedociągnięć operacyjnych, które spowalniają pracę zespołów terenowych. Oto, co jest najważniejsze:

Niezawodne śledzenie lokalizacji: zapobiega niedokładnym rejestracjom czasu pracy i ogranicza ręczne poprawki wynikające z błędów geofence.

Elastyczne zasady dotyczące czasu pracy: zapewnia wsparcie dla niestandardowych struktur nadgodzin dla związków zawodowych, rodzajów zadań i wymagań regionalnych.

Prosta obsługa mobilna: minimalizuje awarie minimalizuje awarie aplikacji do rejestrowania karty czasu pracy , pominięte rejestracje i zakłócenia związane z aktualizacjami dla ekip terenowych.

Dokładny wybór kodu zadania: Pomaga pracownikom wybrać odpowiedni kod zadania lub kosztu dzięki filtrom i wstępnie ustawionym opcjom.

Cyfrowe zatwierdzanie: umożliwia pracownikom przeglądanie i zatwierdzanie kart czasu pracy, przerw i nadgodzin przed naliczeniem wynagrodzenia.

Opcje automatyzacji: Ogranicza powtarzalne zadania administracyjne, takie jak porządkowanie kart czasu pracy, weryfikacja przerw i rejestrowanie zmian zadań.

Łatwe udostępnianie danych i konfigurowalne raportowanie: dane z kart czasu pracy udostępnia się działom płac, księgowości lub klientom bez konieczności wykonywania zrzutów ekranu lub ręcznego odtwarzania danych.

Skalowalne połączenia: Połącza się z narzędziami do księgowości, planowania, zarządzania zasobami i kadrami, z których już korzystasz.

📮 ClickUp Insight: Podczas gdy 40% pracowników poświęca mniej niż godzinę tygodniowo na niewidoczne zadania w pracy, aż 15% traci ponad 5 godzin tygodniowo, co odpowiada 2,5 dnia w miesiącu! To pozornie nieistotne, ale niewidoczne marnowanie czasu może powoli obniżać Twoją wydajność. ⏱️ Wykorzystaj funkcję śledzenia czasu pracy i asystenta AI ClickUp, aby dowiedzieć się, gdzie dokładnie giną niewidoczne godziny. Znajdź nieefektywne obszary, pozwól AI zautomatyzować powtarzalne zadania i odzyskaj cenny czas!

Najlepsze alternatywy dla WorkMax

Oto lista najlepszych alternatyw dla WorkMax, które usprawniają automatyzację planowania, planowanie zasobów i wydajność operacyjną. 🎯

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami, realizacji zadań i koordynacji działań w terenie)

Zespoły wyrastają z WorkMax z różnych powodów. Niektóre potrzebują lepszej integracji z systemami księgowymi lub CRM. Inne chcą większej elastyczności w śledzeniu godzin pracy pracowników w różnych miejscach pracy.

Szczerze mówiąc, wyzwaniem nie jest tylko znalezienie innego narzędzia do śledzenia czasu pracy — chodzi o znalezienie platformy, która połączy zarządzanie personelem z pozostałymi operacjami.

Popraw koordynację zespołu i postępy na placu budowy dzięki ClickUp dla zespołów budowlanych.

ClickUp dla zespołów budowlanych konsoliduje te cykle pracy jako pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, łącząc wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy.

Śledzenie czasu jest bezpośrednio połączone z zadaniami i projektami, więc godziny pracy pracowników są powiązane z konkretnymi zadaniami i klientami.

ClickUp eliminuje rozproszenie pracy, zapewniając 100% kontekstu w jednej platformie opartej na chmurze, gdzie menedżerowie mogą na bieżąco śledzić przydział pracowników, postępy projektów i dostępność zasobów.

Oto jak może wyglądać Twój cykl pracy dzięki ClickUp:

Twórz zadania ClickUp z formularzy

Formularze ClickUp umożliwiają rejestrowanie danych terenowych w czasie rzeczywistym, centralizowanie informacji zwrotnych i kierowanie odpowiedzi do odpowiednich zespołów, a wszystko to w połączeniu z cyklem pracy. Możesz dostosować każdą część formularza za pomocą pól wymaganych, logiki warunkowej i przesyłania plików, aby zapewnić dokładne gromadzenie danych, idealne do:

Codzienne raporty z pracy, dzienniki zdarzeń lub listy kontrolne inspekcji

Audyty bezpieczeństwa, wnioski o sprzęt i zgłoszenia serwisowe

Pozwól ClickUp Formularzom przechwytywać zgłoszenia, dane i szczegóły, aby natychmiast przekształcić je w zadania ClickUp

Każde przesłane formularz natychmiast staje się zadaniem ClickUp, wraz z załącznikami, komentarzami i szczegółami dotyczącymi osoby przypisanej do zadania, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań. Możesz nawet przeciągać i upuszczać pola niestandardowe ClickUp, aby dodawać tekst, listy rozwijane, pola wyboru, załączniki i inne elementy, aby za każdym razem gromadzić precyzyjne dane.

Rejestruj godziny pracy w terenie za pomocą ClickUp Śledzenia czasu

Dzięki funkcji śledzenia czasu pracy w projektach ClickUp możesz dokładnie rejestrować każdą minutę poświęconą na pracę, niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje w terenie, przy biurku, czy przechodzi między różnymi zadaniami.

Ustal szacowany czas realizacji, aby dać swoim zespołom terenowym jasne oczekiwania i zapewnić terminową realizację każdego projektu dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp.

Rejestruj czas bezpośrednio z komputera, aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej, korzystając z rozszerzenia ClickUp dla przeglądarki Chrome. Możesz uruchamiać lub zatrzymywać timery z dowolnego urządzenia za pomocą globalnego licznika czasu ClickUp lub ręcznie rejestrować czas po zakończeniu zmiany.

Po zarejestrowaniu czasu pracy zadbaj o jego uporządkowanie i czytelność:

Dodaj notatki , aby określić, nad czym pracowałeś.

Oznaczaj czas rozliczeniowy do fakturowania klientom.

Sortuj i filtruj według dat, etykiet lub priorytetów, aby analizować, gdzie tracisz czas.

Zsumuj czas poświęcony na zadania i podzadania, aby zobaczyć całkowity wysiłek.

Przeglądaj, edytuj i zatwierdzaj wpisy dotyczące czasu pracy w szczegółowych kartach czasu pracy według dnia, tygodnia lub niestandardowego zakresu.

Aplikacja mobilna ClickUp rozszerza wszystkie te możliwości na pole, umożliwiając śledzenie czasu pracy agencji bezpośrednio z telefonów, nawet w trybie offline, z automatyczną synchronizacją po ponownym połączeniu się z internetem.

Zoptymalizuj pracę w terenie dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain, asystent platformy oparty na AI, łączy wszystkie warstwy Twojego obszaru roboczego. Rozumie bieżącą pracę i pomaga zarządzać projektami, podsumowywać aktualizacje i przedstawiać spostrzeżenia.

Generuj natychmiastowe raporty z postępów pracy za pomocą ClickUp Brain, aby informować przełożonych i zapewnić wydajność ekip na wszystkich placach budowy

Oto co możesz zrobić dzięki ClickUp Brain:

Generuj podsumowania AI dla dowolnego projektu lub zadania, aby zobaczyć, co się zmieniło.

Skorzystaj z funkcji AI Progress Update , aby podsumować zadania zakończone w ciągu ostatniego dnia, tygodnia lub niestandardowego zakresu czasowego.

Wyodrębnij elementy z notatek ze spotkań, raportów terenowych lub z notatek ze spotkań, raportów terenowych lub dokumentów ClickUp Docs i przekształć je w zadania lub podzadania.

Twórz raporty AI StandUps, które podsumowują ostatnie postępy Twojego zespołu i kolejne kroki.

Na przykład, jeśli w tym tygodniu zarządzasz trzema aktywnymi placami budowy. Zamiast czekać na raporty na koniec dnia, po prostu zapytaj ClickUp Brain: „Co opóźnia postępy na placu budowy A?”. Przeskanuje ono wszystkie zadania, notatki terenowe i aktualizacje dotyczące ekipy, aby dokładnie określić, gdzie oczekują na zatwierdzenie.

A gdy dwa zespoły rejestrują podobne naprawy sprzętu, narzędzie AI wykrywa powtórzenia, pomagając wyeliminować zduplikowane wpisy.

Monitoruj działania na placu budowy w panelach ClickUp Dashboards

Jeśli potrzebujesz aktualnego podsumowania tego, co dzieje się w Twoich miejscach pracy, panele ClickUp Dashboards gromadzą informacje o pracy, zasobach, postępach, opóźnieniach i raportach terenowych w jednym miejscu.

Każdy pulpit nawigacyjny odświeża się automatycznie co 30 minut, dzięki czemu przełożeni i pracownicy terenowi zawsze mają widok na najnowsze dane. Jest to szczególnie przydatne, gdy konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji w aktywnych lokalizacjach.

Oto kilka przykładów pulpitów danych, które możesz stworzyć:

Zarejestrowany czas (za pomocą kart śledzenia czasu )

Postęp prac (przy użyciu listy zadań lub kart z wykresami kołowymi )

Dystrybucja obciążenia pracą w celu zrównoważenia zadań i zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Formularze odpowiedzi umożliwiają wizualizację raportów terenowych w miarę ich napływania.

Śledzenie zasobów lub bezpieczeństwa poprzez integrację kart niestandardowych i map.

Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby wizualizować alokację zasobów i pracę w toku dzięki zintegrowanym aktualizacjom ClickUp Brain.

Zintegrowany z pulpitem ClickUp Dashboards, ClickUp Brain zapewnia szybką aktualizację informacji o godzinach pracy, pomaga weryfikować status zadań i umożliwia monitorowanie pilnych aktualizacji podczas przemieszczania się między lokalizacjami. Ekipy terenowe mogą wyświetlić zadania o priorytecie lub zaplanowane zmiany bez konieczności oczekiwania na aktualizacje z biura.

💡 Porada dla profesjonalistów: W ramach zadań ClickUp możesz dodawać komentarze, oznaczać członków zespołu i rozmawiać na czacie w czasie rzeczywistym z komputera, telefonu komórkowego lub przeglądarki. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do kontekstu zadania, a komunikacja pozostaje konkretna.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja cyklu pracy w terenie: uruchamiaj przypisywanie zadań, wysyłaj powiadomienia i aktualizuj statusy po przesłaniu formularzy lub wpisaniu czasu pracy dzięki uruchamiaj przypisywanie zadań, wysyłaj powiadomienia i aktualizuj statusy po przesłaniu formularzy lub wpisaniu czasu pracy dzięki automatyzacji ClickUp.

Połącz swoje systemy: zsynchronizuj dane dotyczące płac, GPS, harmonogramów i zarządzania zasobami między narzędziami za pomocą zsynchronizuj dane dotyczące płac, GPS, harmonogramów i zarządzania zasobami między narzędziami za pomocą połączenia ClickUp

Natychmiastowe wyszukiwanie wszystkiego: odzyskuj zadania, komentarze, pliki i informacje o poprzednich miejscach pracy dzięki funkcji . odzyskuj zadania, komentarze, pliki i informacje o poprzednich miejscach pracy dzięki funkcji wysz uki wania ClickUp Enterprise Search

Pracuj na dowolnym urządzeniu: rejestruj czas, przesyłaj formularze i aktualizuj zadania w podróży dzięki aplikacji mobilnej ClickUp.

Zarządzaj projektami na swój sposób: przełączaj się między przełączaj się między widokami ClickUp , takimi jak oś czasu, kalendarz, obciążenie pracą, lista i inne.

Limity ClickUp

Ze względu na szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania, opanowanie wszystkich możliwości ClickUp może zająć zespołom trochę czasu.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja G2 dobrze to oddaje:

ClickUp to bez wątpienia najbardziej elastyczne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami, z jakim miałem do czynienia. Jako założyciel WRKSTN pomagam agencjom i zespołom kreatywnym usprawnić działalność — a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzacje, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę tworzyć skalowalne, wydajne systemy dla każdego cyklu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

ClickUp to bez wątpienia najbardziej elastyczne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami, z jakim miałem do czynienia. Jako założyciel WRKSTN pomagam agencjom i zespołom kreatywnym usprawnić działalność — a ClickUp odgrywa w tym kluczową rolę. Możliwość dostosowania wszystkiego, od typów zadań po automatyzacje, w połączeniu z narzędziami takimi jak pulpity nawigacyjne, formularze, a teraz także ClickUp Brain, oznacza, że mogę tworzyć skalowalne, wydajne systemy dla każdego cyklu pracy. Ponadto podoba mi się tempo, w jakim platforma się rozwija.

💡 Porada dla profesjonalistów: Automatyzacje ClickUp eliminują powtarzalne zadania administracyjne, które odciągają Cię od faktycznego nadzoru terenowego. Skonfiguruj wyzwalacze, które automatycznie powiadamiają przełożonych, gdy godziny pracy pracowników przekroczą zaplanowany czas, kierują wnioski o urlop do właściwej osoby zatwierdzającej lub przenoszą zadania do statusu „Zakończone”, gdy ekipy rejestrują swoje ostatnie godziny pracy. Skorzystaj z automatyzacji ClickUp, aby śledzić postępy, zarządzać zadaniami i zapewnić terminową realizację projektów budowlanych w ramach budżetu. Możesz również tworzyć automatyzacje, które przypisują zadania następcze w przypadku raportowania incydentów związanych z bezpieczeństwem lub są wyzwalaczem dla procesu tworzenia faktur, gdy zadania osiągną określony status — wszystko to dzięki prostej logice „jeśli to, to”, która nie wymaga wsparcia IT.

2. Connecteam (najlepsze rozwiązanie do planowania pracy pracowników mobilnych i codziennych operacji)

za pośrednictwem Connecteam

Connecteam to rozwiązanie do zarządzania pracownikami stworzone z myślą o zespołach „bez biurka”. Łączy ono funkcje śledzenia czasu pracy, planowania harmonogramów, zarządzania zadaniami i cyfrowych list kontrolnych. Pracownicy mogą rejestrować czas pracy, sprawdzać szczegóły zadań, przesyłać formularze, przeglądać procedury bezpieczeństwa i otrzymywać aktualizacje dotyczące zmian bezpośrednio na swoje telefony.

Platforma umożliwia tworzenie harmonogramów zmian z wykorzystaniem szablonów do śledzenia czasu pracy, a pracownicy terenowi mogą wypełniać formularze za pomocą poleceń głosowych, tłumaczyć aktualizacje na preferowany język lub uzyskać dostęp do modułów szkoleniowych w trakcie zmiany bez opuszczania aplikacji.

Komunikacja również odbywa się w tej samej aplikacji; masz dostęp do czatu grupowego, kanałów informacyjnych firmy, ankiet i wielu innych funkcji.

Najlepsze funkcje Connecteam

Twórz inteligentne harmonogramy dzięki funkcji Auto Scheduling , automatycznie przypisując odpowiednich pracowników na podstawie ról, dostępności i wymagań miejsca pracy.

Śledź dokładne godziny pracy za pomocą wbudowanego w aplikację zegara czasu pracy z funkcją GPS, aby monitorować obecność i przekształcać dokładne godziny w gotowe do rozliczenia karty czasu pracy.

Twórz formularze cyfrowe za pomocą Formularzy i list kontrolnych , aby rejestrować podpisy, zdjęcia i znaczniki GPS do procesu raportowania w polu.

Przyspiesz szkolenia dzięki AI Course Creator, aby przekształcić dowolny proces lub wymóg bezpieczeństwa w moduły szkoleniowe dostosowane do urządzeń mobilnych.

Limity Connecteam

Dane zaplecza z formularzy są niespójne i nie mają stabilnego schematu, co utrudnia niezawodne pozyskiwanie i automatyzację.

Zaawansowani użytkownicy często muszą tworzyć ręczne rozwiązania zastępcze ze względu na brak płynnej integracji między modułami, w przeciwieństwie do alternatyw Connecteam.

Ceny Connecteam

Free

Podstawowy: 35 USD/miesiąc dla 30 użytkowników

Zaawansowane: 59 USD/miesiąc dla 30 użytkowników

Expert: 119 USD/miesiąc dla 30 użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o Connecteam użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja podsumowuje to w następujący sposób:

Posiadanie wszystkiego w zasięgu ręki i skonsolidowanego w jednej lokalizacji jest niezwykle wygodne. Platforma sprawia wrażenie bardzo profesjonalnej i jest łatwa w zarządzaniu […] Procesy czasami wydają się ograniczone, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie odzwierciedlić naszych istniejących operacji, co szczerze mówiąc nie jest wcale takie straszne.

Posiadanie wszystkiego w zasięgu ręki i skonsolidowanego w jednej lokalizacji jest niezwykle wygodne. Platforma sprawia wrażenie bardzo profesjonalnej i jest łatwa w zarządzaniu […] Procesy czasami wydają się ograniczone, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie odzwierciedlić naszych istniejących operacji, co szczerze mówiąc nie jest wcale takie straszne.

🧠 Ciekawostka: Badacze odkryli, że sama świadomość istnienia timera zwiększa koncentrację i dokładność. Zjawisko to nazywa się efektem punktu orientacyjnego w czasie.

Obejrzyj: W tym wideo przedstawiamy najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które pomoże Ci realizować zadania zgodnie z planem, budżetem i harmonogramem.

3. Clockify (najlepsze rozwiązanie do prostego śledzenia czasu pracy i raportowania godzin rozliczeniowych)

za pośrednictwem Clockify

Clockify to platforma oparta na chmurze, zaprojektowana dla profesjonalistów z branży budowlanej, usług terenowych i innych branż, w których wykonywane są czasochłonne operacje. Oferuje timer, tryb kiosku i śledzenie offline. Pracownicy mogą rejestrować czas pracy na wspólnych urządzeniach, śledzić swoją pracę na urządzeniach mobilnych lub wypełniać tygodniowe karty czasu pracy w razie potrzeby.

Oprócz podstawowego śledzenia czasu pracy pracowników, oferuje on operacyjne cykle pracy, takie jak budżetowanie projektów, kodowanie kosztów, planowanie harmonogramów i zarządzanie urlopami.

A ponieważ synchronizuje się między urządzeniami, w tym stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, komputerami stacjonarnymi i rozszerzeniami przeglądarek, Clockify pozostaje niezawodnym rozwiązaniem dla zespołów pracujących w odległych obszarach lub przechodzących między środowiskiem biurowym a terenowym.

Najlepsze funkcje Clockify

Monitoruj budżety projektów, aby uniknąć ryzyka przekroczenia wydatków w przypadku klientów i zadań, korzystając z funkcji Szacunków i alertów .

Zorganizuj koszty pracy, aby obliczyć zarobki, wydatki i rentowność za pomocą stawek i kodów kosztów .

Wizualizuj śledzony czas za pomocą kalendarza, pulpitu nawigacyjnego i widoków raportów, aby zwiększyć wydajność i zarządzać harmonogramami.

Kategoryzuj wpisy dotyczące czasu pracy za pomocą etykiet, pól niestandardowych i hierarchii opartych na projektach.

Limity Clockify

W przeciwieństwie do alternatyw dla Clockify , brakuje w nim zaawansowanych funkcji administracyjnych i niektórych niezbędnych funkcji zatwierdzania.

Ograniczone działania webhooków i opcje automatyzacji, ograniczające dostosowywanie cyklu pracy lub integracje zewnętrzne.

Ceny Clockify

Free

Podstawowy: 6,99 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pakiet Wydajności Suite: 15,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4,5/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 9000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Clockify w praktyce?

Od zweryfikowanego użytkownika:

W Clockify najbardziej podobało mi się to, jak proste i wygodne było śledzenie czasu pracy. Korzystałem z niego codziennie i szybko stało się ono naturalną częścią mojej rutyny. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w nawigacji, więc rejestrowanie godzin lub przełączanie się między zadaniami zajmowało tylko kilka kliknięć. […] Aplikacja mobilna może czasami działać nieprawidłowo. Ponadto dostosowywanie i eksportowanie szczegółowych raportów nie zawsze jest intuicyjne i mogłoby być lepiej zaprojektowane.

W Clockify najbardziej podobało mi się to, jak proste i wygodne było śledzenie czasu pracy. Korzystałem z niego codziennie i szybko stało się ono naturalną częścią mojej rutyny. Interfejs jest przejrzysty i łatwy w nawigacji, więc rejestrowanie godzin lub przełączanie się między zadaniami zajmowało tylko kilka kliknięć. […] Aplikacja mobilna może czasami działać nieprawidłowo. Ponadto dostosowywanie i eksportowanie szczegółowych raportów nie zawsze jest intuicyjne i mogłoby być lepiej zaprojektowane.

4. Bitrix24 (najlepszy pod względem wbudowanego CRM i zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 oferuje zestaw narzędzi do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania zadaniami, komunikacji zespołowej i automatyzacji cyklu pracy. Kierownikom serwisu terenowego i kierownikom budowy zapewnia dostęp do rozmów z klientami, aktualizacji zadań, dokumentów roboczych i postępów w realizacji zadań.

Wbudowane narzędzia do automatyzacji cyklu pracy bez konieczności kodowania pomagają przenosić potencjalnych klientów przez różne etapy. Na przykład można tworzyć zadania po otrzymaniu aktualizacji od klienta i powiadamiać pracowników o postępach w pracy.

Funkcja Robotic Process Automation (RPA) pozwala usprawnić rutynowe, nietechniczne zadania, takie jak automatyczne zatwierdzanie dokumentów, generowanie zadań i wyzwalanie e-maili.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Zarządzaj potencjalnymi klientami i prowadź śledzenie ich procesu od momentu pozyskania do zakończenia zadania za pomocą narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami.

Pobieraj płatności za pomocą funkcji Płatności online , zintegrowanej bezpośrednio z wycenami i fakturami.

Przekierowuj zapytania klientów za pomocą wielokanałowego centrum kontaktowego obsługującego czat, e-mail, telefonię i kanały społecznościowe.

Twórz zawartość marketingową za pomocą AI CoPilot do e-maili, transkrypcji rozmów, pomysłów i wypełniania pól CRM.

Limity Bitrix24

W przeciwieństwie do innych alternatyw dla Workmax, brakuje zaawansowanych funkcji raportowania, analizy i narzędzi do zarządzania projektami.

Wydajność może spadać w przypadku bardzo dużych zbiorów danych lub podczas szczytowego obciążenia.

Ceny Bitrix24

Podstawowy: 61 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Standard: 124 USD/miesiąc dla 50 użytkowników

Profesjonalna: 249 USD/miesiąc dla 100 użytkowników

Enterprise: 499 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,1/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Bitrix24 użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według recenzji Capterra:

To bardzo dobre narzędzie do zarządzania zadaniami, komunikacji zespołowej i śledzenia projektów. Oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak czaty i rozmowy wideo, spotkania, kalendarz, śledzenie czasu, przypomnienia o zadaniach, udostępnianie dokumentów. […] Ma złożony interfejs użytkownika, który dla początkujących jest trudny do zrozumienia. Jest to kosztowny program z ograniczonymi opcjami dostosowywania.

To bardzo dobre narzędzie do zarządzania zadaniami, komunikacji zespołowej i śledzenia projektów. Oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak czaty i rozmowy wideo, spotkania, kalendarz, śledzenie czasu, przypomnienia o zadaniach, udostępnianie dokumentów. […] Ma złożony interfejs użytkownika, który dla początkujących jest trudny do zrozumienia. Jest to kosztowny program z ograniczonymi opcjami dostosowywania.

🔍 Czy wiesz, że... Koncepcja „godzin rozliczeniowych ” sięga początku XX wieku i została wprowadzona w kancelariach prawnych. Pierwotnie była postrzegana jako system sprawiedliwości, w ramach którego klienci płacili wyłącznie za przepracowany czas, ale z czasem stała się miernikiem wydajności w różnych branżach.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Bitrix24

5. Wrike (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i strukturalnego śledzenia projektów)

za pośrednictwem Wrike

Wrike pozycjonuje się jako platforma do zarządzania pracą stworzona z myślą o planowaniu, realizacji i raportowaniu w szybko działających zespołach. Zespoły terenowe mogą rejestrować przychodzące zadania za pomocą szczegółowych formularzy zgłoszeniowych, kierować zadania przy użyciu automatycznych reguł i polegać na Wrike Spaces w zakresie scentralizowanych konfiguracji.

Jego pulpity nawigacyjne, wyposażone w widżety, wykresy i dane w czasie rzeczywistym, natychmiast pokazują postępy, wzorce obciążenia pracą i opóźnienia mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Wykresy Gantt i narzędzia do zarządzania zasobami zapewniają przejrzystość sekwencji i obciążenia. Dostęp do urządzeń mobilnych gwarantuje, że kierownicy terenowi mogą aktualizować zadania, przeglądać osie czasu i zatwierdzać dokumentację w dowolnym miejscu.

Najlepsze funkcje Wrike

Rejestruj uporządkowane zlecenia pracy za pomocą niestandardowych formularzy zamówień z pytaniami warunkowymi i automatycznym kierowaniem.

Wrike AI Copilot , który podsumowuje aktualizacje, ustala priorytety zadań i generuje zawartość. Zwiększ wydajność mobilnego zespołu dzięki, który podsumowuje aktualizacje, ustala priorytety zadań i generuje zawartość.

Rejestruj wpisy czasowe zbiorczo lub edytuj/usuń poprzednie wpisy w razie potrzeby, aby podejmować świadome decyzje.

Analizuj budżety projektów, kamienie milowe i wyniki zespołów dzięki dynamicznemu raportowaniu i integracji z systemami analizy biznesowej.

Ograniczenia Wrike

Priorytetyzacja zadań jest ograniczona wyłącznie do oznaczenia „wysokie znaczenie” i brakuje w niej szczegółowych ustawień priorytetów, które pozwoliłyby skutecznie kierować cyklem pracy.

W przeciwieństwie do alternatywnych rozwiązań Wrike , nie posiada zaawansowanych narzędzi do zarządzania czasem, takich jak śledzenie GPS, geofencing i rozróżnienie nadgodzin.

Ceny Wrike

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Free Plan

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2800 recenzji)

Co o Wrike mówią prawdziwi użytkownicy?

Według zweryfikowanego użytkownika:

Wrike to jedna z najłatwiejszych w konfiguracji i obsłudze platform do zarządzania projektami. Pomaga nam organizować projekty według terminów, klientów i tematów oraz dostosowywać cykl pracy. […] Wrike spełnia swoje zadanie, ale interfejs wydaje się zbyt skomplikowany dla małego zespołu poszukującego prostej platformy. Niektóre funkcje, takie jak zmiana osi czasu i konfigurowanie zależności, są czasochłonne i mogą być mylące dla początkujących użytkowników.

Wrike to jedna z najłatwiejszych w konfiguracji i obsłudze platform do zarządzania projektami. Pomaga nam organizować projekty według terminów, klientów i tematów oraz dostosowywać cykl pracy. […] Wrike spełnia swoje zadanie, ale interfejs wydaje się zbyt skomplikowany dla małego zespołu poszukującego prostej platformy. Niektóre funkcje, takie jak zmiana osi czasu i konfigurowanie zależności, są czasochłonne i mogą być mylące dla początkujących użytkowników.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy mechaniczny zegar czasu pracy został wynaleziony w 1888 roku przez Willarda Bundy'ego, jubilera z Nowego Jorku. Jego „zegar rejestrujący” zapoczątkował erę automatyzacji pomiaru czasu pracy. Oto on wraz ze swoim wynalazkiem! Źródło

📚 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do planowania pracy ekip

6. Jibble (najlepsze rozwiązanie do rozpoznawania twarzy i automatyzacji tworzenia kart czasu pracy)

za pośrednictwem Jibble

Jibble positions to platforma do śledzenia czasu pracy stworzona dla ekip, które przemieszczają się z miejsca na miejsce. Rejestruje godziny pracy bezpośrednio w terenie za pomocą urządzeń mobilnych, tabletów lub komputerów stacjonarnych. Po przywróceniu połączenia automatycznie synchronizuje Wszystko.

Platforma łączy proste rejestrowanie czasu pracy z zaawansowanymi warstwami weryfikacji, takimi jak rozpoznawanie twarzy i lokalizacja GPS. W ten sposób możesz mieć pewność, że każdy rejestr dokładnie odzwierciedla, kto był na miejscu, kiedy przybył i gdzie wykonywano pracę.

Jibble oblicza również nadgodziny zgodnie z Twoimi zasadami, przypisuje godziny do konkretnych projektów lub klientów oraz generuje gotowe do rozliczenia karty czasu pracy.

Najlepsze funkcje Jibble

Podziel godziny według lokalizacji, działalności, zawodu lub wykonawcy, wykrywając niedobory kadrowe podczas zmian lub identyfikując luki w wydajności pracowników dzięki silnikowi raportowania.

Ogranicz obecność do określonych lokalizacji i blokuj rejestracje poza określonym zakresem dzięki geofencingowi.

Zapewnij dokładny rejestr czasu poświęconego na zadania i projekty , korzystając z narzędzi do śledzenia projektów i działań.

Limity Jibble

Ograniczone opcje dostosowywania i wizualizacji raportowania, takie jak pulpity nawigacyjne lub wykresy.

Aplikacja mobilna potrzebuje czasu na synchronizację danych podczas przełączania się między sieciami.

Ceny Jibble

Free

Premium: 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Ultimate: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jibble

G2: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 1400 recenzji)

Co o Jibble mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Jak ujął to jeden z użytkowników:

Jibble oferuje przejrzysty, intuicyjny interfejs, który sprawia, że rejestrowanie czasu pracy jest niezwykle łatwe, niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży. Aplikacja mobilna jest responsywna i niezawodna, co ma kluczowe znaczenie dla naszych zespołów pracujących zdalnie lub w terenie. […] Chociaż podstawowa funkcjonalność jest solidna, opcje dostosowywania są nieco ograniczone, zwłaszcza jeśli chodzi o filtry raportowania i formaty eksportu.

Jibble oferuje przejrzysty, intuicyjny interfejs, który sprawia, że rejestrowanie czasu pracy jest niezwykle łatwe, niezależnie od tego, czy jesteś przy biurku, czy w podróży. Aplikacja mobilna jest responsywna i niezawodna, co ma kluczowe znaczenie dla naszych zespołów pracujących zdalnie lub w terenie. […] Chociaż podstawowa funkcjonalność jest solidna, opcje dostosowywania są nieco ograniczone, zwłaszcza jeśli chodzi o filtry raportowania i formaty eksportu.

👀 Czy wiesz, że: W okresie trzech lat organizacje korzystające z ClickUp osiągnęły szacunkowy zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie 384%. Organizacje te wygenerowały około 3,9 mln USD dodatkowych przychodów dzięki projektom zrealizowanym lub ulepszonym dzięki ClickUp.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Timely

7. QuickBooks Time (najlepsze rozwiązanie do rejestrowania czasu pracy w oparciu o lokalizację i synchronizacji listy płac)

QuickBooks Time to dobry wybór dla małych firm, które już korzystają z funkcji płacowych lub fakturowania w QuickBooks. Eliminuje on jeden z największych problemów, z jakimi możesz się spotkać: ręczne wprowadzanie godzin pracy.

Dzięki automatycznym kartom czasu pracy, rejestracji GPS, narzędziom do śledzenia czasu i wbudowanym funkcjom zatwierdzania poświęcisz mniej czasu na zbieranie danych dotyczących przepracowanych godzin. Plan Elite obejmuje śledzenie przebiegu, porównanie szacunków projektowych z rzeczywistymi wynikami, geofencing oraz szczegółowe informacje o działaniach.

Dzięki temu zyskujesz jasny widok na to, jak czas przekłada się na budżety i terminy. A ponieważ jest to część szerszego ekosystemu QuickBooks, firmy otrzymują jeden połączony cykl pracy, który pozwala śledzić godziny, obsługiwać listy płac, wystawiać faktury klientom i zachować zgodność z przepisami.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Twórz, dostosowuj i udostępniaj zmiany, korzystając z opcji planowania pracy zespołu zintegrowanych z oprogramowaniem księgowym.

Skonfiguruj wspólne urządzenie Time Kiosk dla ekip pracujących na miejscu.

Porównaj wysiłek z oczekiwaniami, korzystając z funkcji Szacunki projektu a rzeczywiste wyniki .

Automatycznie śledź przemieszczanie się w terenie za pomocą funkcji Śledzenie przebiegu.

Limity QuickBooks Time

Pracownicy nie mają dostępu do danych z kart czasu pracy sprzed dwóch okresów rozliczeniowych, co ogranicza dostęp do danych historycznych dotyczących śledzenia czasu pracy.

Brak opcji raportowania i niemożność archiwizowania pracy powodują nieefektywność.

Ceny QuickBooks Time

Time Premium: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Time Elite: 40 USD/miesiąc za użytkownika

Time Premium + Payroll Premium: 88 USD/miesiąc na użytkownika

Time Elite + Payroll Elite: 134 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o QuickBooks Time w praktyce?

Oto opinia jednego z użytkowników platformy:

Bardzo podoba mi się to, że QB Time integruje się z naszym oprogramowaniem do zarządzania praktyką i QBO. Niemniej jednak brakuje niektórych funkcji, które mogą mieć większe znaczenie dla osób prowadzących śledzenie czasu na konkretne zadania. […] Nie podoba mi się to, że zadań nie można archiwizować w QuickBooks. Musimy wtedy przewijać lata starych elementów, aby prowadzić śledzenie czasu.

Bardzo podoba mi się to, że QB Time integruje się z naszym oprogramowaniem do zarządzania praktyką i QBO. Niemniej jednak brakuje niektórych funkcji, które mogą mieć większe znaczenie dla osób śledzących czas poświęcony na konkretne zadania. […] Nie podoba mi się to, że zadań nie można archiwizować w QuickBooks. Musimy wtedy przewijać lata starych elementów, aby śledzić czas.

📖 Przeczytaj również: Szablony kart czasu pracy w Dokumentach Google

💡 Porada dla profesjonalistów: Operacje serwisowe na polu generują ogromne ilości danych, które szybko się sumują. Zrozumienie tego wszystkiego przy jednoczesnej koordynacji zespołów w wielu lokalizacjach jest przytłaczające. ClickUp Brain MAX przekształca te dane w użyteczne informacje. Oto jak to działa: Aktualizacje głosowe z pola : użyj : użyj funkcji Talk to Text , aby rejestrować godziny pracy pracowników, aktualizować status zadań, zgłaszać problemy ze sprzętem lub przydzielać zadania bez użycia rąk podczas jazdy między miejscami pracy lub spaceru po obiektach.

Natychmiastowe wyszukiwanie we wszystkich systemach : znajdź formularze kontroli bezpieczeństwa, kosztorysy zadań, instrukcje obsługi sprzętu lub umowy z klientami, przeszukując jednocześnie ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint i wszystkie aplikacje z połączeniem.

Kontekstowa AI, która zna Twoje operacje: Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, które już rozumieją harmonogramy pracy Twoich pracowników, osie czasu realizacji projektów i alokację zasobów. Uzyskaj dostęp do inteligentnych informacji z Twojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain MAX.

za pośrednictwem Buddy Punch

Buddy Punch to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy stworzone z myślą o konsultantach. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia rejestrowanie czasu pracy w polu, w biurze lub w wspólnym kiosku. Ponadto zawiera narzędzia zapobiegające kradzieży czasu pracy, egzekwujące harmonogramy i zapewniające dokładne rejestrowanie godzin pracy pracowników.

Funkcje takie jak rozpoznawanie twarzy, zdjęcia przy rejestracji obecności, znaczniki GPS, geofencing i blokady IP eliminują domysły dotyczące obecności. Alerty w czasie rzeczywistym pomagają przełożonym wychwycić spóźnienia, nieobecności i wcześniejsze wyjścia z pracy, zanim staną się one problemem dla działu płac.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Mierz wysiłek według zadań, korzystając z kodów zadań do śledzenia czasu pracy w ramach projektów.

Zautomatyzuj obliczanie czasu pracy dzięki zasadom dotyczącym nadgodzin , zaokrąglaniu i śledzeniu przerw .

Szybciej realizuj listy płac dzięki automatycznie obliczanym godzinom, bezpośredniej integracji i eksportowi raportów.

Sprawdź status pracowników w czasie rzeczywistym za pomocą panelu Who’s Working Dashboard.

Limity Buddy Punch

Widok kalendarza i wyświetlanie zmian mają problemy z układem, takie jak niepotrzebna przestrzeń i limit opcji oznaczania określonych warunków zmian.

Publikowanie zmian musi odbywać się jednocześnie dla wszystkich zmian. Brakuje możliwości indywidualnej publikacji poszczególnych zmian.

Ceny Buddy Punch

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pakiet startowy: 5,49 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 11,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Buddy Punch

G2: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Buddy Punch w praktyce?

Według opinii użytkownika:

Oprogramowanie jest dość przyjazne dla użytkownika. Doceniam to, że powiadamia nas o spóźnieniach, wcześniejszych wyjściach lub nieobecnościach na zmianach, a także podoba mi się opcja wyłączenia wszystkich alertów w razie potrzeby. […] Chciałbym, aby wersja komputerowa ułatwiała wypełnianie pól podczas planowania. Chociaż podoba mi się funkcja „przeciągnij i upuść”, to jednak przenoszenie zmian do odpowiednich pracowników jest dość powolne i czasochłonne.

Oprogramowanie jest dość przyjazne dla użytkownika. Doceniam to, że powiadamia nas o spóźnieniach, wcześniejszych wyjściach lub nieobecnościach na zmianach, a także podoba mi się opcja wyłączenia wszystkich alertów w razie potrzeby. […] Chciałbym, aby wersja komputerowa ułatwiała wypełnianie pól podczas planowania. Chociaż podoba mi się funkcja „przeciągnij i upuść”, to jednak jest ona dość powolna i czasochłonna, gdy muszę przenieść zmiany do odpowiedniego pracownika.

🧠 Ciekawostka: Koncepcja „geofence ” pojawiła się już w latach 90. w systemach śledzenia zwierząt i logistyki, zanim stała się popularna w aplikacjach dla pracowników. Po raz pierwszy została wykorzystana do stworzenia wirtualnych ogrodzeń dla zwierząt gospodarskich.

9. Rippling (najlepsze rozwiązanie do zarządzania kadrami, płacami, urządzeniami i pracownikami)

za pośrednictwem Rippling

Rippling to platforma do zarządzania usługami terenowymi, zaprojektowana do wspólnego zarządzania kadrami, płacami, IT, finansami i zgodnością z przepisami. Jej model danych Employee Graph łączy wszystko, od harmonogramów i danych dotyczących lokalizacji po kody zadań, stawki wynagrodzenia i struktury organizacyjne.

W ten sposób systemy czasu pracy, obecności i płac synchronizują się automatycznie. Śledzenie czasu jest bezpośrednio połączone z polityką firmy, co pozwala na automatyzację obliczania nadgodzin, sprawdzanie geolokalizacji, wdrażanie nowych pracowników, audyty i wiele innych czynności. Menedżerowie mają w czasie rzeczywistym widoczność dotyczącą tego, kto jest na miejscu, kto się spóźnia i czy godziny pracy są zgodne z planami zatrudnienia.

Najlepsze funkcje Rippling

Skonfiguruj niestandardowe zasady dotyczące harmonogramów, zgodności, nadgodzin i zasad zatrudniania pracowników.

Twórz zaawansowane automatyzacje za pomocą Workflow Studio , korzystając z danych pracowników i aplikacji w czasie rzeczywistym.

Wprowadź pracowników w ciągu kilku minut dzięki automatycznemu przydzielaniu uprawnień, umowom, dostępowi i ustawieniom urządzeń.

Zmniejsz ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów dzięki automatycznym aktualizacjom przepisów prawa pracy, wymaganiom szkoleniowym i audytom.

Ograniczenia Rippling

Wiele kluczowych funkcji jest oferowanych jako płatne dodatki, co powoduje nieoczekiwany wzrost liczby narzędzi.

Funkcje raportowania nie posiadają zaawansowanych funkcji, takich jak tabele obrotowe, drążenie danych i podgląd w platformie, w przeciwieństwie do alternatyw dla Rippling.

Ceny typu „ripple”

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4,8/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Rippling w praktyce?

Oto, co mówi recenzja G2:

Bardzo podoba mi się funkcja pomocy i czatu. Uważam, że nawet opcja AI jest bardzo wszechstronna, ale dodatkowo można dość szybko porozmawiać z agentem, który jest naprawdę pomocny. Funkcja wspierania jest zawsze uzupełniana o działania następcze. […] Chciałbym, aby istniała integracja z Docusign, abyśmy mogli integrować wysyłane przez nas oferty pracy. Nie podoba mi się również ilość e-maili, które otrzymuję każdego dnia i które zalewają moją skrzynkę odbiorczą.

Bardzo podoba mi się funkcja pomocy i czatu. Uważam, że nawet opcja AI jest bardzo wszechstronna, ale dodatkowo można dość szybko porozmawiać z agentem, który jest naprawdę pomocny. Funkcja wspierania jest zawsze uzupełniana o działania następcze. […] Chciałbym, aby istniała integracja z Docusign, abyśmy mogli integrować wysyłane przez nas oferty pracy. Nie podoba mi się również ilość e-maili, które otrzymuję każdego dnia i które zalewają moją Skrzynkę odbiorczą.

🔍 Czy wiesz, że... Ludzie są znani z tego, że nie potrafią dobrze oceniać, ile czasu zajmie im wykonanie danego zadania. Zjawisko to wyjaśnia błąd planowania. Nasz mózg ma tendencję do zakładania, że wszystko pójdzie gładko, ignorując opóźnienia, czynniki rozpraszające uwagę i liczne drobne zadania, które pojawiają się po drodze. Wyobrażamy sobie idealną wersję projektu, a nie tę rzeczywistą.

10. ClockShark (najlepszy do śledzenia czasu pracy i kalkulacji kosztów zadań z wykorzystaniem GPS)

za pośrednictwem ClockShark

ClockShark to oprogramowanie do rozliczania czasu pracy dla ekip pracujących w terenie. Zamiast polegać na pamięci pod koniec dnia, aplikacja mobilna daje pracownikom podpowiedź, by wybrali zadanie i czynność zaraz po rozpoczęciu pracy.

Każda zarejestrowana minuta jest automatycznie synchronizowana z odpowiednim kodem kosztów pracy, co zapewnia przejrzyste kalkulowanie kosztów pracy, dokładne dane dotyczące wynagrodzeń oraz jasny zapis tego, kto i gdzie pracował.

Aplikacja Crew Clock ułatwia przełożonym rejestrowanie czasu pracy całych zespołów, a narzędzia do planowania pozwalają przydzielać zadania, dodawać wskazówki i natychmiast powiadamiać ekipy o zmianach. Dzięki obsłudze trybu offline, przypomnieniom opartym na geofencing oraz głębokiej integracji z QuickBooks, Sage, Xero, ADP i Paychex, ClockShark zapewnia płynne działanie Twojej firmy.

Najlepsze funkcje ClockShark

Rejestruj dokładną obecność dzięki śledzeniu GPS , breadcrumbs i funkcji Kto teraz pracuje .

Przechowuj szczegóły zadań, notatki i wskazówki za pomocą narzędzi do bezpapierowego zarządzania zadaniami.

Generuj raporty i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące czasu pracy, frekwencji, wydajności i finansów, aby podejmować decyzje oparte na danych.

Limity ClockShark

Brak możliwości śledzenia czasu pracy w trybie offline, co może stanowić problem w przypadku miejsc pracy o słabym lub braku połączenia internetowego.

Pozwala na tylko jedną aktywną integrację naraz, co może być ograniczające dla firm korzystających z wielu systemów.

Ceny ClockShark

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Standard: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 71 USD/miesiąc na użytkownika 11 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClockShark

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Co mówią o ClockShark użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent dobrze to ujął:

Wszyscy moi pracownicy są w jednej aplikacji. Mogę przeglądać ich harmonogramy, dodawać spotkania, sprawdzać, gdzie się znajdują i gdzie byli w ciągu dnia, a moi pracownicy mogą wysyłać mi notatki. […] Chciałbym, aby była dostępna funkcja znacznika czasu, która pozwalałaby na śledzenie, kiedy spotkanie zostało pierwotnie umówione lub kiedy została wprowadzona notatka.

Wszyscy moi pracownicy są w jednej aplikacji. Mogę przeglądać ich harmonogramy, dodawać spotkania, sprawdzać, gdzie się znajdują i gdzie byli w ciągu dnia, a moi pracownicy mogą wysyłać mi notatki. […] Chciałbym, aby była dostępna funkcja znacznika czasu, która pozwalałaby na śledzenie, kiedy spotkanie zostało pierwotnie umówione lub kiedy została wprowadzona notatka.

Zarządzaj operacjami terenowymi od początku do końca dzięki ClickUp.

Czasami to nie poważne problemy spowalniają pracę Twoich ekip, ale ciągłe tarcia. Jeśli codzienne frustracje związane z WorkMax stają się rutyną, oznacza to, że Twoja następna platforma musi zapewniać czystsze dane, płynniejsze procesy i lepszą widoczność w każdym miejscu pracy.

Narzędzia z tej listy w różny sposób uzupełniają braki WorkMax.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które ujednolici całą działalność terenową, w tym zadania, śledzenie czasu, formularze, komunikację i wsparcie AI, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Dzięki ClickUp Śledzeniu czasu do precyzyjnego rejestrowania zadań, ClickUp Forms do gromadzenia danych terenowych w sposób przyjazny dla urządzeń mobilnych oraz ClickUp Brain do uzyskiwania odpowiedzi kontekstowych, otrzymujesz jedną przestrzeń roboczą, która eliminuje wszystkie silosy.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ⚓