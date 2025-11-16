Najlepsze alternatywy dla StoryChief, które zwiększą skuteczność marketingu zawartości

StoryChief to potężna platforma do marketingu treści, szczególnie dla zespołów, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do pisania, optymalizacji i publikowania treści. Funkcje oceny SEO i „Publish Everywhere” są głównymi powodami, dla których wielu marketerów decyduje się na jej wypróbowanie.

Jednak wraz z rozwojem operacji związanych z zawartością niektóre zespoły zaczynają dostrzegać limity — wolniejsze edytowanie przy wielu współpracownikach, niejasna kontrola wersji i ceny, które mogą rosnąć wraz ze skalowaniem zespołu.

Zazwyczaj w tym momencie marketerzy zaczynają porównywać alternatywne rozwiązania. Po przeanalizowaniu najlepszych platform używanych obecnie przez zespoły ds. zawartości i marketingu, zebrałem 10 najlepszych alternatyw dla StoryChief (w tym ClickUp ), które pozwalają sprostać tym wyzwaniom i zapewniają płynny przebieg cyklu pracy.

Zacznijmy. 🎯

Najlepsze alternatywy dla StoryChief w skrócie

Oto tabela porównująca wszystkie platformy do zarządzania mediami społecznościowymi opisane w tym blogu. 📊

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami i cyklem pracy zawartości Wielkość zespołu: zespoły ds. zawartości, dział marketingu, agencje AI Writer dla pracy, dokumentów, tablic, szablonów, kalendarza, automatyzacji Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw. Planable Wspólne zatwierdzanie + publikowanie na wielu platformach Wielkość zespołu: agencje, zespoły ds. mediów społecznościowych, marketerzy mający kontakt z klientami Widok kanału, widok kalendarza, zatwierdzanie oparte na rolach, wspólne komentarze Free Plan; płatny od 39 USD/miesiąc ContentStudio Planowanie zawartości wspomagane AI + raportowanie Wielkość zespołu: agencje, freelancerzy, menedżerowie wielu marek Napisy generowane przez AI, analityka, skracacze linków, raportowanie pod własną marką. Plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie. Semrush SEO + optymalizacja marketingu zawartości Wielkość zespołu: specjaliści ds. marketingu wzrostu, stratedzy SEO Planer słów kluczowych, badania tematyczne, audyt zawartości, informacje o konkurencji Plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie. Hootsuite Publikowanie w mediach społecznościowych + śledzenie nastrojów Wielkość zespołu: Enterprise, agencje, zespoły międzyfunkcyjne OwlyGPT, Streams, monitorowanie mediów społecznościowych, Advanced Skrzynka odbiorcza Plany zaczynają się od 149 USD miesięcznie. Buffer Publikowanie na wielu platformach + kampanie link-in-bio Wielkość zespołu: Twórcy, start-upy, niewielkie zespoły marketingowe Pulpit Engage, strona startowa, import Canva, narzędzia do współpracy Free Plan; płatny od 6 USD miesięcznie Surfer SEO Optymalizacja SEO na stronie przy użyciu danych SERP Wielkość zespołu: zespoły SEO, menedżerowie blogów, specjaliści ds. marketingu zawartości Redaktor zawartości, SERP Analyzer, Audit, AI Humanizer Plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie. Jasper Tworzenie zawartości AI na dużą skalę Wielkość zespołu: zespoły ds. zawartości, agencje, specjaliści ds. marketingu e-commerce Głos marki, czat AI, szablony kampanii, pakiet obrazów AI Płatne plany od 69 USD/miesiąc CoSchedule Planowanie kampanii w oparciu o kalendarz Wielkość zespołu: zespoły marketingowe, menedżerowie kampanii kalendarz, ReQueue, Insights, Headline Studio Free Plan; płatny od 19 USD/miesiąc Prismic Headless CMS + tworzenie stron oparte na komponentach Wielkość zespołu: zespoły programistów i marketerów, organizacje tworzące dużą ilość zawartości Slice Machine, lokalizacja, tryb podglądu, planowane publikowanie Free Plan; płatny od 15 USD/miesiąc

Czego należy szukać w alternatywach dla StoryChief?

Szukając alternatyw dla StoryChief, zacznij od określenia, co hamuje zarządzanie marketingiem zawartości, np. narzędzia do współpracy zespołowej w limicie, sztywne cykle pracy lub rosnące koszty.

Oto kilka kluczowych funkcji, które warto wziąć pod uwagę:

Elastyczne narzędzia do selekcjonowania zawartości: wspiera dokumenty, szablony kalendarza zawartości i pisanie wspomagane sztuczną inteligencją, co przyspiesza tworzenie szkiców i współpracę.

Publikowanie wielokanałowe: umożliwia publikowanie w wielu kanałach lub zarządzanie kalendarzami zawartości bez konieczności zmiany narzędzi.

Solidne zarządzanie projektami: integruje zadania, zatwierdzenia i harmonogramy w jednym miejscu, umożliwiając lepsze śledzenie projektów marketingowych.

Wbudowana pomoc AI: wykracza poza sprawdzanie gramatyki, oferując generowanie pomysłów, streszczenia zawartości, wsparcie edycji kontekstowej i wykracza poza sprawdzanie gramatyki, oferując generowanie pomysłów, streszczenia zawartości, wsparcie edycji kontekstowej i szablony pisania zawartości

Zaawansowana analityka i raportowanie: mierzy zaangażowanie, skuteczność SEO i zwrot z inwestycji w kampanię w czasie rzeczywistym.

Skalowalne ceny i integracje: Tworzy połączenie z innymi platformami, takimi jak Slack, HubSpot i profil biznesowy Google, aby zapewnić niedrogi rozwój Twojego zespołu.

📮 ClickUp Insight: 37% naszych respondentów korzysta ze sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Proces ten zazwyczaj wymaga jednak przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy ClickUp. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumencie i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Najlepsze alternatywy dla StoryChief

Oto najlepsze alternatywy dla StoryChief. 👇🏼

ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i cyklem pracy zawartości)

Zarządzaj projektami kreatywnymi za pomocą zadań ClickUp Twórz zadania ClickUp dla każdej zawartości marketingowej, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Korzystałem z ClickUp w wielu projektach zawartości i szczerze mówiąc, jest to narzędzie, do którego wciąż wracam. W przeciwieństwie do StoryChief, które koncentruje się głównie na publikowaniu i współpracy, ClickUp zapewnia mi cały ekosystem do planowania, tworzenia, przeglądania i harmonogramowania zawartości.

ClickUp for Content Marketers to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Oto, jak zespoły marketingowe mogą korzystać z ClickUp. 🤩

Hierarchia projektów ClickUp pozwala uniknąć chaosu związanego z przechowywaniem wszystkiego w jednym miejscu i tworzy strukturę obejmującą przestrzenie, foldery, listy, zadania i podzadania.

Zadania ClickUp stanowią podstawę projektu marketingowego. Załóżmy, że masz pięciu autorów, dwóch redaktorów i osobę odpowiedzialną za grafikę. Możesz utworzyć karty zadań dla „Artykułu blogowego A” i przypisać autora, połączyć podzadanie oraz dodać flagę wysokiego priorytetu z terminem wykonania. W ten sposób informacje pozostają scentralizowane, a kontekst jest zachowany.

Dokumentuj bez wysiłku

Po ustawieniu struktury zarządzania zawartością nadszedł czas na sporządzenie dokumentu, briefów, planów zawartości i przewodników stylistycznych. ClickUp Docs łączy pisanie, współpracę i realizację w jednym miejscu.

Połącz swoje briefy dotyczące zawartości z realizacją za pomocą ClickUp Dokumentów

Narzędzie to zapewnia wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiając pisarzom, redaktorom i projektantom pracę nad tym samym dokumentem bez nadpisywania zmian wprowadzonych przez innych. Ponadto komentarze mogą bezpośrednio przekształcić się w zadania do wykonania. Załóżmy, że zostawiłeś komentarz „Dodaj więcej elementów wizualnych do tej sekcji”. Możesz przekształcić tę notatkę w zadanie i przypisać je do projektu bez opuszczania przestrzeni roboczej.

Osadzaj listy kontrolne, tabele, a nawet podglądy zadań na żywo lub scentralizowane pulpity nawigacyjne. Oznacza to, że dokument strategii zawartości może zawierać również podgląd na żywo kalendarza redakcyjnego!

Dowiedz się, jak osiągnąć swoje konkretne cele marketingowe dzięki ClickUp. 👀

Skorzystaj z pomocy opartej na AI

Kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia wydajności jest wykorzystanie ClickUp Brain do kierowania pracą, ustalania priorytetów i automatyzacji zadań. Tworzy ono połączenie między zadaniami, dokumentami i rozmowami.

Kiedy dopadnie Cię blok twórczy, skorzystaj z funkcji AI Writer for Work w ClickUp Dokumentach!

Oparta jest na trzech filarach:

AI Project Manager do automatyzacji rutynowych czynności związanych z zarządzaniem projektami, takich jak śledzenie postępów, spotkania stand-up, aktualizacje i generowanie zadań.

AI Knowledge Manager, znany również jako znany również jako ClickUp Enterprise Search , zapewnia natychmiastowe odpowiedzi kontekstowe z całego obszaru roboczego.

AI Writer for Work do pisania raportów, e-maili, dokumentacji i innych materiałów dostosowanych do konkretnej role i kontekstu.

Oto kilka moich ulubionych podpowiedzi dla asystenta pisania opartego na /AI: Napisz 200-słowowe wprowadzenie do bloga dotyczące aktualizacji naszego nowego produktu.

Podsumuj ten dokument w trzech punktach skierowanych do klienta.

Zamień tę notatkę z burzy mózgów w zarys zawartości.

Ponieważ jest on zintegrowany z Twoim cyklem pracy w mediach społecznościowych, rozumie Twoje projekty, terminy i cele, aby zapewnić dokładność i trafność wyników.

ClickUp Brain oferuje również wsparcie dla najnowszej generacji modeli AI, aby wyeliminować rozrost AI, w tym ChatGPT, Claude Opus i Sonnet oraz Gemini.

Korzystaj z gotowych szablonów

Kiedy nie chcę tworzyć niestandardowych cykli pracy marketingowej od podstaw, po prostu korzystam z szablonów ClickUp.

Jednym z moich ulubionych jest szablon zarządzania zawartością ClickUp.

Pobierz darmowy szablon Planuj, organizuj i śledź zawartość, jednocześnie mierząc wyniki w stosunku do celów dzięki szablonowi zarządzania zawartością ClickUp.

Oferuje statusy ClickUp niestandardowe, takie jak Koncepcja, W trakcie przeglądu, W trakcie opracowywania i Opublikowane, aby dokładnie zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każda zawartość. Pola niestandardowe ClickUp, takie jak Kanał, Budżet, Nazwa kampanii i Makiety, pozwalają powiązać każde zadanie ze szczegółami marketingowymi. Przełączam się również między widokami ClickUp, takimi jak Tablica, Oś czasu lub Gantt, aby zaplanować terminy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustalaj i śledź kamienie milowe dotyczące treści: Określ Określ wskaźniki KPI marketingu treści , podziel je na mierzalne cele i śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Przekształcaj pomysły w działania: mapa sesji burzy mózgów na tablicach ClickUp Whiteboards , przekształcając koncepcje w uporządkowane diagramy i łącząc je bezpośrednio z zadaniami lub dokumentami.

Wizualizacja osi czasu: śledź spotkania, terminy i daty publikacji bez przełączania się między aplikacjami dzięki kalendarzowi ClickUp

Automatyzacja powtarzalnych zadań: Ustaw oparte na regułach wyzwalacze, które wykonują jedno- lub wieloetapowe działania, aby uniknąć marnowania czasu na żmudną pracę dzięki Ustaw oparte na regułach wyzwalacze, które wykonują jedno- lub wieloetapowe działania, aby uniknąć marnowania czasu na żmudną pracę dzięki ClickUp Automations

Limitacje ClickUp

Ponieważ jedna platforma oferuje tak wiele funkcji, nowi użytkownicy mogą początkowo napotkać trudności w nauce obsługi.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Ta recenzja G2 mówi wszystko:

Jako specjalista ds. marketingu treści większość zadań otrzymuję od naszego kierownika projektu, a ClickUp znacznie usprawnił cały ten proces. Zamiast przeglądać wiadomości e-mail lub wątek na Slacku, próbując ustalić priorytety, mogę otworzyć ClickUp i od razu zobaczyć, co mam do zrobienia, co mnie czeka i co jest już przeterminowane. Podoba mi się przejrzystość układu. Każde zadanie zawiera wszystkie potrzebne mi szczegóły — briefy, załączniki, terminy, komentarze — dzięki czemu nie muszę szukać informacji ani zastanawiać się, czego się ode mnie oczekuje...

Jako specjalista ds. marketingu treści większość zadań otrzymuję od naszego kierownika projektu, a ClickUp znacznie usprawnił cały ten proces. Zamiast przeglądać wiadomości e-mail lub wątek na Slacku, próbując ustalić priorytety, mogę otworzyć ClickUp i od razu zobaczyć, co mam do zrobienia, co mnie czeka i co jest już przeterminowane.

Podoba mi się przejrzystość układu. Każde zadanie zawiera wszystkie potrzebne mi szczegóły — briefy, załączniki, terminy, komentarze — dzięki czemu nie muszę szukać informacji ani zastanawiać się, czego się ode mnie oczekuje...

2. Planable (najlepsze rozwiązanie do wspólnego zatwierdzania treści w mediach społecznościowych i publikowania na wielu platformach)

za pośrednictwem Planable

Planable to oprogramowanie do współpracy nad zawartością, zaprojektowane do planowania, zatwierdzania i harmonogramowania postów na wielu platformach. Możesz zobaczyć posty dokładnie tak, jak będą wyglądały na każdej platformie, zostawić komentarze, sugestie lub adnotacje. Dzięki temu opinie klientów są oddzielone od wewnętrznych dyskusji.

Szczególnie podoba mi się możliwość wizualizacji siatek Instagramowych i zapewnienia spójnego wyglądu postów, nawet gdy w układzie pojawiają się zawartości opublikowane poza narzędziem. Mój zespół tworzy oddzielne obszary robocze dla każdego klienta, kontroluje role i uprawnienia oraz niestandardowy przepływ zatwierdzania, dzięki czemu treści płynnie przechodzą od wersji roboczych do ostatecznych postów.

Najlepsze funkcje Planable

Wizualizuj zawartość za pomocą Feed Widok , aby zobaczyć, jak Twoje posty wyglądają na różnych platformach społecznościowych.

Planuj, zatwierdzaj i dostosowuj posty w widoku kalendarza , korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść” oraz oznaczonych kolorami etykiet ułatwiających organizację.

Zbieraj wszystkie opinie w jednym miejscu, szybko rozwiązuj wątki i udostępniaj jednorazowe linki do doraźnej oceny dzięki funkcji Komentarze i sugestie .

Scentralizuj zawartość dzięki wbudowanej bibliotece multimediów, w której możesz również przechowywać obrazy, wideo i inne zasoby, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Ograniczenia Planable

Analizy nie są zawarte w planach podstawowych i wymagają dodatkowej opłaty.

Zarządzanie wieloma klientami lub kampaniami na dużą skalę może stanowić wyzwanie.

Ceny Planable

Free

Podstawowy: 39 USD/miesiąc za obszar roboczy

Pro: 59 USD/miesiąc za obszar roboczy

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Planable

G2: 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Planable prawdziwi użytkownicy?

Według opinii użytkowników:

Planable jest najbardziej niezawodnym spośród wszystkich programów do planowania publikacji w mediach społecznościowych, które testowaliśmy, i używamy go już od kilku lat. […] Funkcje takie jak analityka i rozmowy są świetnymi dodatkami i wydawało nam się, że były to jedyne brakujące elementy, ale ich wysoka cena powstrzymała nas przed dodaniem ich do i tak już dość kosztownego oprogramowania.

Planable jest najbardziej niezawodnym spośród wszystkich programów do planowania publikacji w mediach społecznościowych, które testowaliśmy, i używamy go już od kilku lat. […] Funkcje takie jak analityka i rozmowy są świetnymi dodatkami i wydawało nam się, że były to jedyne brakujące elementy, ale ich wysoka cena powstrzymała nas przed dodaniem ich do i tak już dość kosztownego oprogramowania.

3. ContentStudio (najlepsze rozwiązanie do planowania zawartości, harmonogramowania i monitorowania wydajności z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem ContentStudio

Korzystałem z ContentStudio do zarządzania i rozwijania wielu kanałów społecznościowych jednocześnie. Łączy ono narzędzia do publikacji, analizy i narzędzia AI w mediach społecznościowych, pomagając marketerom i agencjom uprościć codzienne cykle pracy społecznościowe i wyniki. Skrzynka odbiorcza pozwala zarządzać wszystkimi interakcjami, dzięki czemu odpowiadanie na prywatne wiadomości i komentarze na każdej platformie jest bardzo proste.

Wszystko wydaje się być uporządkowane. Dedykowane obszary robocze, pulpity nawigacyjne z białą etykietą i automatyczne raporty ułatwiają organizację marek i wywieranie pozytywnego wrażenia na klientach. Mogę ustawić raporty firmowe, które są automatycznie wysyłane za pomocą e-maila, w pełni niestandardowe, z logo każdego klienta i danymi.

Najlepsze funkcje ContentStudio

Przyspiesz tworzenie zawartości dzięki AI Powerpack , aby generować podpisy, hashtagi i pomysły na posty na podstawie prostych podpowiedzi.

Projektuj bez wysiłku dzięki AI Image Generator , który zamienia pomysły w unikalne, zgodne z wizerunkiem marki wizualizacje.

Śledź powodzenie w mediach społecznościowych dzięki Competitor Analytics , aby porównać wyniki i zidentyfikować trendy.

Uprość proces wdrażania klienta za pomocą EasyConnect, umożliwiając klientom bezpieczne łączenie kont społecznościowych bez konieczności udostępniania haseł.

Limity ContentStudio

Wewnętrzne powiadomienia o nieprzeczytanych wiadomościach mogą być uciążliwe lub powtarzalne.

Narzędzia do zarządzania influencerami wymagają ulepszeń dla niszowych odbiorców, w tym zarządzania wiadomościami prywatnymi i kampaniami.

Ceny ContentStudio

Standard: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 69 USD/miesiąc za dwóch użytkowników

Agency Unlimited: 139 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje ContentStudio

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ContentStudio w praktyce?

Z recenzji Capterra:

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji i możliwości ContentStudio jest naprawdę solidną platformą dla wszystkich, którzy chcą zyskać kontrolę nad swoją zawartością online i zarządzać jej wskaźnikami... Dla osób nieposiadających wiedzy technicznej platforma ta może być nieco przytłaczająca. Niektórzy mogą twierdzić, że oferuje zbyt wiele opcji i wymaga pewnego nakładu pracy, aby nauczyć się jej prawidłowego użytkowania. Ja jednak preferuję szczegółową kontrolę i zarządzanie moją zawartością.

Dzięki bogatemu zestawowi funkcji i możliwości ContentStudio jest naprawdę solidną platformą dla wszystkich, którzy chcą zyskać kontrolę nad swoją zawartością online i zarządzać jej wskaźnikami... Dla osób nieposiadających wiedzy technicznej platforma ta może być nieco przytłaczająca. Niektórzy mogą twierdzić, że oferuje zbyt wiele opcji i wymaga pewnego nakładu pracy, aby nauczyć się jej prawidłowego użytkowania. Ja jednak preferuję szczegółową kontrolę i zarządzanie moją zawartością.

4. Semrush (najlepszy do optymalizacji SEO i marketingu zawartości opartego na danych)

za pośrednictwem Semrush

Semrush to jedna z najbogatszych w dane platform marketingu cyfrowego, stworzona, aby pomóc markom zrozumieć ich rynek, zoptymalizować widoczność i wyprzedzić konkurencję. To, co zaczęło się jako zestaw narzędzi SEO, przekształciło się w pełen pakiet ponad 50 narzędzi obejmujących SEO, PPC, marketing zawartości, badania rynku i zarządzanie mediami społecznościowymi.

Podoba mi się sposób, w jaki łączy on gromadzenie ogromnych ilości danych z algorytmami uczenia maszynowego, aby dostarczać dokładnych, przydatnych informacji na temat czynników wpływających na ruch, konwersje i rankingi. Służy do analizowania pozycji moich konkurentów w rankingach, źródeł ich ruchu oraz słów kluczowych lub linków zwrotnych, które wpływają na ich wyniki.

Najlepsze funkcje Semrush

Automatycznie kontroluj strony internetowe za pomocą narzędzi Technical SEO , aby wykrywać błędy indeksowania, uszkodzone linki i problemy z wydajnością.

Odkryj możliwości dzięki zestawowi narzędzi Keyword Research , który pozwala zidentyfikować terminy wyszukiwania o dużym znaczeniu i niskiej konkurencji.

Wzmocnij autorytet domeny za pomocą narzędzi Link Building , które identyfikują wiarygodne potencjalne linki zwrotne.

Zoptymalizuj istniejące zawartość za pomocą zestawu narzędzi Content Optimization , dostosowując ją do intencji wyszukiwania i standardów czytelności.

Ograniczenia Semrush

Analizy danych oparte na AI nie są przejrzyste pod względem sposobu ich generowania.

Niektóre niszowe funkcje (takie jak Curated Topics lub LLM mentions) mogłyby być bardziej przejrzyste lub zawierać więcej źródeł danych.

Ceny Semrush

Pakiet startowy: 199 USD/miesiąc

Pro+: 299 USD/miesiąc

Zaawansowane: 549 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Semrush w praktyce?

Recenzent dobrze to ujął:

Semrush jest niezwykle łatwy w użyciu, nawet dla początkujących, a jednocześnie oferuje głębię i zaawansowanie niezbędne do zaawansowanej analizy SEO i marketingowej. Interfejs platformy jest intuicyjny, a integracja z innymi narzędziami (takimi jak Google Analytics lub Search Console) jest szybka i płynna. […] Chociaż platforma jest potężna, czasami kwestionuję dokładność niektórych nowszych funkcji opartych na sztucznej inteligencji i analizach danych.

Semrush jest niezwykle łatwy w użyciu, nawet dla początkujących, a jednocześnie oferuje głębię i zaawansowanie niezbędne do zaawansowanej analizy SEO i marketingowej. Interfejs platformy jest intuicyjny, a integracja z innymi narzędziami (takimi jak Google Analytics lub Search Console) jest szybka i płynna. […] Chociaż platforma jest potężna, czasami kwestionuję dokładność niektórych nowszych funkcji opartych na AI i analizach danych.

5. Hootsuite (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego publikowania treści w mediach społecznościowych, monitorowania i zarządzania zaangażowaniem)

za pośrednictwem Hootsuite

Hootsuite pozostaje zaufanym oprogramowaniem do zarządzania kampaniami dla firm i agencji obsługujących wiele marek. Hootsuite Analytics pozwala mi planować, publikować i analizować zaangażowanie na wszystkich głównych platformach, takich jak Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok i inne, dzięki niestandardowym benchmarkom i raportowaniu nastrojów.

To, co naprawdę wyróżnia Hootsuite, to OwlyGPT, wbudowany asystent AI, który jest szkolony w zakresie trendów społecznościowych w czasie rzeczywistym. Podsuwa mi pomysły oparte na aktualnych tematach, analizuje nastroje odbiorców i oferuje zalecenia dotyczące strategii marketingu zawartości dostosowane do mojej marki.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Zautomatyzuj interakcje z klientami, korzystając z funkcji Advanced Inbox , takich jak zapisane odpowiedzi i odpowiedzi na czacie oparte na sztucznej inteligencji.

Odkryj informacje o marce dzięki narzędziom Social Listening , które monitorują wzmianki, hashtagi i zmiany nastrojów.

Zoptymalizuj harmonogramy publikacji dzięki mapom popularności Best Time to Post , pokazującym, kiedy Twoja publiczność jest najbardziej aktywna.

Zwiększ zasięg dzięki Hootsuite Boost, aby automatycznie przekształcać najlepiej działające posty organiczne w płatne reklamy.

Limiti Hootsuite

Analiza nastrojów ma trudności z wykrywaniem sarkazmu i slangu.

Przestarzałe lub fragmentaryczne doświadczenia między modułami, takimi jak Planner, Streams i Analytics.

Ceny Hootsuite

Standard: 149 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 399 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,3/5 (ponad 6800 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3700 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hootsuite w praktyce?

Oto, co miał do powiedzenia recenzent Capterra:

Możliwość publikowania postów na wielu stronach była bardzo pomocna. Łatwość aktualizowania treści postów na każdej z nich również jest przyjemnym procesem. Podobała mi się również możliwość planowania postów... Często zdarzało mi się, że post nie był publikowany, a ja nie otrzymywałem żadnego powiadomienia o tym fakcie i w rezultacie go przegapiłem. Zauważyłem również, że często dochodziło do rozłączenia z platformą.

Możliwość publikowania postów na wielu stronach była bardzo pomocna. Łatwość aktualizowania treści postów na każdej z nich również jest przyjemnym procesem. Podobała mi się również możliwość planowania postów... Często zdarzało mi się, że post nie był publikowany, a ja nie otrzymywałem żadnego powiadomienia o tym fakcie i w rezultacie go przegapiłem. Zauważyłem również, że często dochodziło do rozłączenia z platformą.

6. Buffer (najlepszy do uproszczonego planowania na wielu platformach i kampanii z linkami w biografii)

za pośrednictwem Buffer

Moim zdaniem Buffer to solidny wybór dla twórców i małych zespołów marketingowych, którzy poszukują prostego sposobu na planowanie, publikowanie i śledzenie skuteczności zawartości bez zbędnych komplikacji. Oferuje szeroki zakres integracji publikacyjnych, w tym Instagram, TikTok, a nawet Bluesky. Używam go do planowania postów, automatycznego publikowania ich lub otrzymywania natywnych przypomnień, gdy nadchodzi czas publikacji.

A jeśli chcesz zwiększyć zaangażowanie, Buffer pomoże Ci zarządzać rozmowami odbiorców, a nawet zaprojektować własną, dostosowaną do Twoich potrzeb stronę z linkiem w biografii, aby przyciągnąć ruch do Twojej zawartości lub produktów.

Najlepsze funkcje Buffer

Organizuj pomysły wizualnie dzięki trybowi tworzenia , grupując zawartość według tematów, kampanii lub celów.

Nawiąż kontakt z odbiorcami za pomocą pulpitu Engage , aby odpowiadać na komentarze i wiadomości na Facebooku i Instagramie.

Zbuduj hub swojej marki, korzystając z link-in-bio ( Strona startowa ), dostosowywalnej strony do prezentowania linków, wideo i produktów z wbudowaną analityką.

Płynnie importuj multimedia z Canva, Google Drive lub Dropbox, aby projektowanie i publikowanie odbywało się w jednym przepływie.

Ograniczenia Buffer

W przeciwieństwie do alternatyw dla Buffer , nie ma tu zunifikowanej skrzynki odbiorczej ani zaawansowanych funkcji angażowania użytkowników w celu odpowiadania na komentarze/wiadomości.

Sporadyczne usterki lub nieudane przesyłanie postów, zwłaszcza na Instagramie.

Ceny Buffer

Free

Niezbędne: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Buffer

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Buffer w praktyce?

Oto jak ocenia to jedna z recenzji G2:

To, co naprawdę najbardziej podoba mi się w Buffer, to prostota i przejrzystość, dzięki którym wszystko staje się łatwe. Dzięki temu zarządzanie mediami społecznościowymi nie jest już przytłaczające…

To, co naprawdę najbardziej podoba mi się w Buffer, to prostota i przejrzystość, dzięki którym wszystko staje się łatwe. Dzięki temu zarządzanie mediami społecznościowymi nie jest już przytłaczające…

7. Surfer SEO (najlepsze rozwiązanie do planowania zawartości SEO i optymalizacji stron na żywo przy użyciu danych SERP)

za pośrednictwem Surfer SEO

Surfer SEO to moja ulubiona platforma dla wszystkich, którzy poważnie podchodzą do kwestii uzyskania wyższej pozycji w rankingu Google. Analizuje ona rozwiązania, które sprawdzają się w przypadku najlepiej pozycjonowanych konkurentów, i dostarcza mi oparty na danych plan działania w zakresie marketingu zawartości, który pozwala mi ulepszyć moje strony.

Redaktor zawartości analizuje ponad 500 czynników, od gęstości słów kluczowych i struktury po liczbę słów i nagłówki, zapewniając zgodność zawartości z tym, co ma wartość dla wyszukiwarek (i botów AI).

Z mojego doświadczenia wynika, że Surfer sprawdza się dobrze w przypadku menedżerów zawartości, ponieważ łączy w sobie analizy oparte na sztucznej inteligencji z ludzką kreatywnością. Dzięki narzędziom takim jak Content Planner można zaplanować mapy tematyczne, które z czasem wzmocnią Twoją pozycję, a Content Audit wskaże niewykorzystane możliwości na istniejących stronach.

Najlepsze funkcje Surfer SEO

Analizuj strategie konkurencji za pomocą SERP Analyzer , porównując ponad 500 czynników rankingowych, które wpływają na wyniki.

AI Humanizer , aby tworzyć naturalne, przyjazne dla czytelnika teksty. Wykorzystaj AI w marketingu zawartości dzięki, aby tworzyć naturalne, przyjazne dla czytelnika teksty.

Natychmiast generuj briefy zawartości za pomocą Outline Builder , zakończone zoptymalizowanymi nagłówkami i pytaniami.

Pisz i optymalizuj treści w dowolnym języku, aby dotrzeć do globalnych odbiorców dzięki zlokalizowanym informacjom SEO.

Limit Surfer SEO

Drogie dla freelancerów i małych zespołów, zwłaszcza w przypadku planów podstawowych.

System oparty na kredytach ustala limit ilości zawartości, którą można wygenerować w ramach danego planu.

Ceny Surfer SEO

Niezbędne: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Skala: 219 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: od 999 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Surfer SEO w praktyce?

W recenzji G2 napisano:

Surfer jest bardzo łatwy w użyciu, dokładny i ma DOSKONAŁĄ obsługę klienta… Jedynym minusem jest to, że nie mogę kupić więcej kredytów dla autora zawartości. Poza tym wszystko jest w porządku 🙂

Surfer jest bardzo łatwy w użyciu, dokładny i ma DOSKONAŁĄ obsługę klienta… Jedynym minusem jest to, że nie mogę kupić więcej kredytów dla autora zawartości. Poza tym wszystko jest w porządku 🙂

8. Jasper (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI i pisania spójnych z marką tekstów w różnych formatach)

za pośrednictwem Jasper

Jasper to generatywna platforma AI stworzona, aby pomóc marketerom, agencjom i zespołom ds. zawartości w tworzeniu wysokiej jakości zawartości pisemnej i wizualnej na dużą skalę. Oferuje zestaw narzędzi, które zapewniają spójność marki, usprawniają cykl pracy w ramach kampanii i dostarczają praktycznych informacji marketingowych.

Podziwiam zaawansowany pakiet AI Image Suite, który pozwala mi tworzyć lub edytować materiały wizualne do kampanii w ciągu kilku sekund. Od usuwania tła i kadrowania obrazów po masowe skalowanie i usuwanie tekstu — narzędzie to pomaga zmniejszyć wąskie gardła w cyklu pracy związanej z zawartością wizualną.

Najlepsze funkcje Jasper

Zachowaj spójność marki, korzystając z funkcji Brand Voice i Brand IQ , aby zapewnić zgodność każdego elementu z Twoim stylem i tonem.

Przeprowadź burzę mózgów i współpracuj z Jasper Chat , aby w interaktywny sposób tworzyć, udoskonalać i edytować zawartość.

Zautomatyzuj cykl pracy dzięki Canva i niestandardowym agentom , aby obsługiwać badania, optymalizację i personalizację.

Twórz zawartość za pomocą szablonów mediów społecznościowych do postów na blogu, mediów społecznościowych, e-maili i opisów produktów.

Limits Jasper

Użytkownicy skarżą się, że wyniki pozostają podobne pomimo niestandardowych podpowiedzi.

Mała zawartość generowana przez AI nie spełnia oczekiwań.

Ceny Jasper

Pro: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 400 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jasperze w praktyce?

W jednej z recenzji na G2 napisano:

Jasper Chat to doskonała pomoc w pisaniu, która pozwala mi przezwyciężyć blok twórczy. Pomaga dodawać kreatywne pomysły i pozwala mi nieustannie znajdować nowe sposoby radzenia sobie z problemem. […] Szczerze mówiąc, nie sprawdza się zbyt dobrze w tworzeniu zawartości i wydaje mi się, że może nie być zbyt dokładny, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie faktograficzne.

Jasper Chat to doskonała pomoc w pisaniu, która pozwala mi przezwyciężyć blok twórczy. Pomaga dodawać kreatywne pomysły i pozwala mi nieustannie znajdować nowe sposoby radzenia sobie z problemem. […] Szczerze mówiąc, nie sprawdza się zbyt dobrze w tworzeniu zawartości i wydaje mi się, że może nie być zbyt dokładny, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie faktograficzne.

9. CoSchedule (najlepsze rozwiązanie do planowania kampanii marketingowych i koordynacji opartej na kalendarzu)

za pośrednictwem CoSchedule

Dziewiąte miejsce na mojej liście zajmuje CoSchedule – kalendarz marketingowy i platforma do zarządzania projektami w mediach społecznościowych, zaprojektowana z myślą o efektywnej organizacji kampanii marketingowych.

Platforma automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak publikowanie postów w mediach społecznościowych za pomocą ReQueue, śledzi wyniki kampanii i usprawnia proces zatwierdzania. Mogę organizować projekty za pomocą pól niestandardowych, tablic Kanban i wspólnych cykli pracy, dzięki czemu wszyscy członkowie mojego zespołu wiedzą, co się dzieje i kto jest odpowiedzialny na każdym kroku.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Wykorzystaj kalendarz , aby wizualizować wszystkie projekty, zadania i posty w mediach społecznościowych.

Publikuj treści w różnych kanałach z jednego pulpitu nawigacyjnego, obejmującego blogi, e-mail i media społecznościowe.

Analizuj kampanie za pomocą Insights Assistant do śledzenia wyników na różnych platformach w czasie rzeczywistym.

Zoptymalizuj teksty i nagłówki za pomocą narzędzi opartych na AI, takich jak Headline Studio i Hire Mia.

Ograniczenia CoSchedule

Słaba lub niedziałająca integracja z platformami takimi jak Meta (Facebook) i brak wsparcia dla X.

Nie ostrzega użytkowników, gdy konta społecznościowe zostaną odłączone, co powoduje niepowodzenia w publikowaniu postów.

Ceny CoSchedule

Free

Kalendarz społecznościowy: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Kalendarz agencji: 59 USD/miesiąc na użytkownika

Kalendarz zawartości: Ceny niestandardowe

Pakiet marketingowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CoSchedule

G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o CoSchedule prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Moje nagłówki są coraz lepsze. Ludzie faktycznie klikają moje artykuły. Nie chodziło tylko o wyniki lub wskazówki. Chodziło o pewność siebie, jaką mi to dało. Nie zastanawiałem się już nad każdym wyborem słów... Może to nie pasować idealnie do każdej branży. Jeśli piszesz tylko dla przyjemności, niektóre zaawansowane funkcje mogą być zbyt skomplikowane.

Moje nagłówki są coraz lepsze. Ludzie faktycznie klikają moje artykuły. Nie chodziło tylko o wyniki lub wskazówki. Chodziło o pewność siebie, jaką mi to dało. Nie zastanawiałem się już nad każdym wyborem słów... Może to nie pasować idealnie do każdej branży. Jeśli piszesz tylko dla przyjemności, niektóre zaawansowane funkcje mogą być zbyt skomplikowane.

10. Prismic (najlepsze rozwiązanie do tworzenia stron bezgłowych z komponentami zdefiniowanymi przez programistów)

za pośrednictwem Prismic

Korzystam z Prismic jako bezgłowego systemu CMS i narzędzia do tworzenia stron, aby szybko uruchamiać witryny internetowe i strony docelowe bez naruszania spójności marki. Jest on oparty na Slices, czyli modułowych, wielokrotnego użytku komponentach, które ułatwiają utrzymanie spójnego wyglądu wielu stron. Znacznie ograniczają one również powtarzalne prace programistyczne.

Doceniam to, że oferuje Slice Machine, narzędzie do tworzenia wstępnie zatwierdzonych komponentów i umieszczania ich w niestandardowych kreatorach stron. Oznacza to, że mój zespół może skupić się na tworzeniu funkcji, jednocześnie dając marketerom swobodę samodzielnego uruchamiania lub aktualizowania stron.

Najlepsze funkcje Prismic

Skorzystaj z Page Builder , aby tworzyć i edytować atrakcyjne wizualnie strony w czasie rzeczywistym.

Wykorzystaj głęboką integrację z frameworkami takimi jak Next.js, Nuxt i SvelteKit.

Planuj wydania , aby publikować strony lub zgrupowane aktualizacje w optymalnym czasie.

Zarządzaj lokalizacją, tworząc i edytując strony w wielu językach w sposób wydajny.

Limity Prismic

Limity możliwości dodawania elementów do „Slices”

Funkcja automatycznego zapisywania nie zawsze zapisuje zawartość, zwłaszcza przed opuszczeniem strony.

Ceny Prismic

Free

Pakiet startowy: 15 USD miesięcznie za trzech użytkowników

Mała: 30 USD/miesiąc za siedmiu użytkowników

Medium: 180 USD/miesiąc za 25 użytkowników

Platinum: 750 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Prismic

G2: 4,3/5 (ponad 350 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Prismic w praktyce?

Oto, co miał do powiedzenia recenzent:

Zbudowałem całą naszą marketingową stronę docelową przy użyciu Prismic i korzystałem z niej codziennie przez około tydzień. Prismic był niezwykle prosty w użyciu, gdy tylko opanowałem jego podstawy. […] Dokumentacja na początek była nieco skąpa, więc zdecydowanie można by poprawić przewodnik „Pierwsze kroki”. W szczególności nie było dla mnie jasne, jak wykorzystać takie elementy jak fragmenty w typach niestandardowych.

Zbudowałem całą naszą marketingową stronę docelową przy użyciu Prismic i korzystałem z niej codziennie przez około tydzień. Prismic był niezwykle prosty w użyciu, gdy tylko opanowałem jego podstawy. […] Dokumentacja na początek była nieco skąpa, więc zdecydowanie mogliby poprawić przewodnik „Pierwsze kroki”. W szczególności nie było dla mnie jasne, jak wykorzystać takie elementy jak fragmenty w typach niestandardowych.

Przepisz swoją „historię” dzięki ClickUp

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do marketingu treści polega na stworzeniu bardziej opartego na współpracy procesu, który zapewnia wsparcie dla rozwoju Twojego zespołu. StoryChief świetnie nadaje się do centralizacji zawartości, ale wraz z rozwojem strategii potrzebujesz większej elastyczności, współpracy w czasie rzeczywistym lub ściślejszej integracji.

Wszystkie narzędzia z mojej listy mają różne mocne strony.

Jednak żadna z nich nie łączy wszystkich etapów tworzenia zawartości w taki sposób, jak ClickUp. Od szkicowania pomysłów w ClickUp Dokumenty, burzy mózgów i automatyzacji w ClickUp Brain, po planowanie kampanii w ClickUp Kalendarz — wszystko to znajduje się w jednym miejscu.

Zanim rozpocznie się kolejny cykl kampanii, zarejestruj się bezpłatnie w ClickUp, a później mi podziękujesz! 🚀

Często zadawane pytania (FAQ)

Poszukaj funkcji publikowania w wielu kanałach, wbudowanych wskazówek dotyczących SEO, współpracy w czasie rzeczywistym, cykli pracy zatwierdzania i planowania zawartości. Integracja z platformami społecznościowymi i CMS ma również kluczowe znaczenie dla płynnej dystrybucji zawartości.

Niektóre tańsze narzędzia obejmują jeden lub dwa aspekty, takie jak planowanie publikacji w mediach społecznościowych lub podstawowe kontrole SEO, ale rzadko oferują pełen zestaw cykli pracy, zatwierdzania i optymalizacji SEO w jednej platformie.

Koszt wynosi od 40 do 450 USD miesięcznie, w zależności od wielkości zespołu i kanałów publikacji. Małe zespoły mogą zacząć od niższych kwot, podczas gdy agencje lub większe zespoły płacą więcej za rozszerzone integracje, licencje użytkowników i funkcje analityczne.

To bardzo ważne. Bez analizy trudno jest dostrzec, co cieszy się popularnością, zoptymalizować kampanie lub uzasadnić zwrot z inwestycji w marketing. Śledzenie wyników zapewnia podejmowanie mądrzejszych decyzji i lepszą strategię zawartości w dłuższej perspektywie.