Pracownicy służby zdrowia (CHW) wykonują jedną z najtrudniejszych prac medycznych na świecie. Diagnozują choroby w miejscach, gdzie najbliższe laboratorium znajduje się w odległości jednego dnia drogi, i prowadzą śledzenie zdrowia matek w całych wioskach.

A robią to za pomocą narzędzi, które nie zmieniły się zbytnio od lat 80.

Papierowe formularze, ołówki, może telefon satelitarny na wypadek nagłych sytuacji. Tymczasem AI stała się na tyle dobra, że pomaga radiologom wykrywać guzy i asystuje chirurgom podczas zabiegów, ale jakoś ta technologia nie dotarła jeszcze do miejsc, gdzie mogłaby być najbardziej przydatna.

W końcu to się zmienia dzięki narzędziom AI dla pracowników służby zdrowia.

W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze narzędzia AI dla pracowników służby zdrowia, które mają funkcję sprawdzania się w rzeczywistych warunkach polowych i sprawiają, że wymagająca praca staje się nieco łatwiejsza do wykonania. Zaczynamy! 💪🏼

Oto porównanie najlepszych narzędzi AI dla pracowników służby zdrowia. 👇

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Zarządzanie projektami w zakresie zdrowia społecznego oparte na AI dla pracowników służby zdrowia, organizacji pozarządowych i regionalnych koordynatorów programów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla organizacji pozarządowych, zespołów zdrowia publicznego i zdecentralizowanych programów pracowników służby zdrowia Podsumowania ClickUp Brain, zgodność z HIPAA, tryb offline, koordynacja czatu, zamiana mowy na tekst, formularze, listy kontrolne zadań, pulpity nawigacyjne. Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dostosowywania dla przedsiębiorstw. Pear Suite Automatyzacja rozliczeń Medicaid i dokumentacja opieki w kwalifikujących się stanach Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla pracowników służby zdrowia, douli i promotorów pracujących w ramach systemu refundacji Medicaid. Rozliczenia Z-code, planowanie AI, pulpity zgodności, plany opieki, ścieżka audytu refundacji Ceny zaczynają się od 50 USD miesięcznie za użytkownika. AIRA firmy Qure. ai Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy i automatyzacja przyjmowania pacjentów w krajach o niskim i średnim dochodzie Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla mobilnych jednostek diagnostycznych i zespołów zajmujących się profilaktyką gruźlicy Natychmiastowa analiza zdjęć rentgenowskich, notatki głosowe, czat dla pacjentów, pulpity nawigacyjne dotyczące populacji Niestandardowe ceny ASHABot Wsparcie w formie pytań i odpowiedzi oparte na WhatsApp dla indyjskich pracowników ASHA Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla pracowników ASHA w Indiach, którzy mają ograniczony dostęp do technologii Bot w języku hindi/angielskim/hinglish, wyszukiwanie głosowe, powiadomienia o kampaniach, wsparcie w zakresie dawkowania Niestandardowe ceny CHARM Wsparcie decyzji na poziomie klienta i śledzenie wyników Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla pracowników służby zdrowia zajmujących się zdrowiem matek i dzieci oraz przełożonych z organizacji pozarządowych Planowanie wizyt, powiadomienia, wizyty z wykorzystaniem AI, wbudowane szkolenia Niestandardowe ceny CommCare Gromadzenie danych i zarządzanie przypadkami w trybie offline Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów pracowników służby zdrowia na obszarach wiejskich i programów organizacji pozarządowych w odległych regionach Śledzenie przypadków w czasie, kreator aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, synchronizacja offline Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 300 USD/miesiąc (dla 50 użytkowników). openCHA Tworzenie niestandardowych agentów konwersacyjnych ds. zdrowia Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów programistów, badaczy zajmujących się AI oraz organizacji zajmujących się informatyką medyczną. Dostosowywanie LLM, pulpit wyjaśniający, EHR + dane z urządzeń przenośnych, tryby wielojęzyczne Free (open source) Causal Foundry Behawioralne bodźce dla pacjentów wysokiego ryzyka w ustawieniach o ograniczonych zasobach Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla organizacji pozarządowych i programów społecznych zapewniających ukierunkowaną opiekę Uczenie się przez wzmocnienie, przypomnienia SMS, analiza użytkowania aplikacji, adaptacyjne wyzwalacze opieki Niestandardowe ceny HealthPulse AI Interpretacja i raportowanie wyników testów RDT za pomocą smartfonów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów zajmujących się nadzorem chorób i programami diagnostycznymi Skanowanie obrazów offline, rozpoznawanie linii testowych, alerty dotyczące jakości, raportowanie w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny ThinkMD Oceny pacjentów zgodne z IMCI w ustawieniach polowych Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla pracowników służby zdrowia zajmujących się zdrowiem matek i dzieci oraz klinik wiejskich Cykle pracy WHO, tagowanie GPS, kalkulator dawek, ocena ciąży Niestandardowe ceny

🧠 Ciekawostka: Dr Jack Geiger, zainspirowany doświadczeniami zdobytymi w Pholela Health Center w RPA, założył pierwsze ośrodki zdrowia, aby zaspokoić potrzeby zdrowotne populacji znajdujących się w trudnej sytuacji.

Odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami w opiece zdrowotnej oparte na sztucznej inteligencji powinno pomagać pracownikom służby zdrowia w zbieraniu dokładnych danych, szybszym reagowaniu na potrzeby pacjentów i skutecznym radzeniu sobie z wyzwaniami w polu. Najlepiej szukać:

Dostęp offline: Oferuje wsparcie dla aktualizacji dokumentacji pacjentów i synchronizacji danych w obszarach o słabej łączności.

Opcje lokalnych języków: Umożliwiają komunikację w regionalnych dialektach, poprawiając zrozumienie i zaufanie.

Wczesne wykrywanie ryzyka: wykorzystuje trendy objawów, aby zidentyfikować pacjentów wymagających szczególnej uwagi, zanim warunek się pogorszy.

Wizualizacja danych: przekształca surowe dane z pola w jasne informacje, umożliwiające szybkie działanie i efektywne przekształca surowe dane z pola w jasne informacje, umożliwiające szybkie działanie i efektywne zarządzanie zasobami podczas wizyt.

Integracja systemów: Połączenia z krajowymi programami zdrowotnymi, platformami EHR i bazami danych szczepień

Wprowadzanie głosowe: umożliwia szybkie wprowadzanie informacji o pacjencie bez konieczności ręcznego wpisywania danych.

Ochrona danych: zapewnia bezpieczeństwo danych pacjentów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Kompatybilność z urządzeniami o niskiej wydajności: działa niezawodnie na podstawowych smartfonach i urządzeniach o limitowanych ustawieniach baterii.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia AI do rozmów, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain służy jako konwersacyjny asystent AI, który może pomóc w zakresie wielu różnych sytuacji. Z drugiej strony agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania!

Oto nasze propozycje najlepszych narzędzi AI dla pracowników służby zdrowia. 🩺

ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania projektami w zakresie zdrowia społecznego oparte na AI)

Podsumuj aktualizacje pola za pomocą ClickUp Brain, aby uzyskać szybszy wgląd w dane.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami w służbie zdrowia w połączeniu z rozwiązaniem ClickUp Non-Profit PM Solution zapewnia bezpieczną, ujednoliconą przestrzeń roboczą dla pracowników służby zdrowia.

ClickUp odpowiada na potrzeby pracowników służby zdrowia dzięki zgodności z HIPAA i trybowi offline, który zapewnia dostęp do zadań nawet w przypadku niestabilnego połączenia sieciowego.

Programy opieki zdrowotnej w społecznościach lokalnych opierają się na niezliczonych elementach — dokumentacji pacjentów, aktualizacjach dotyczących zasięgu działania, koordynacji zasobów i raportowaniu danych. ClickUp Brain łączy to wszystko, pomagając Ci zachować porządek i szybciej podejmować lepsze decyzje. Jest to asystent AI wbudowany w Twoje obszar roboczy, który rozumie kontekst Twojej działalności.

Zamień raportowanie w pole w użyteczne informacje

Instancja, załóżmy, że zespół w Twojej dzielnicy codziennie przesyła aktualne informacje na temat badań kontrolnych kobiet w ciąży. Zamiast przeglądać każde zadanie, poproś ClickUp Brain o sporządzenie podsumowania zaległych wizyt kontrolnych lub wizyt, których termin już minął. Natychmiast zobaczysz, które obszary wymagają uwagi, dzięki czemu pracownicy terenowi będą mogli szybciej podjąć działania.

Jeśli przygotowujesz raport do kwartalnego przeglądu swojej organizacji pozarządowej, ClickUp Brain może sporządzić jego szkic na podstawie najnowszych danych dotyczących projektu w obszarze roboczym.

Możesz nawet wyróżnić kluczowe statystyki, takie jak łączna liczba zrobionych badań kontrolnych lub regiony wymagające dodatkowego wsparcia.

📌 Wypróbuj to polecenie: Utwórz cotygodniowe podsumowanie działań zdrowotnych, pokazujące zakończone i oczekujące badania kontrolne we wszystkich dzielnicach.

Zadbaj o spójność działań zespołów

Wiele programów zdrowia społecznego jest realizowanych w regionach, w których zespoły nie zawsze mogą się spotkać lub pozostawać w kontakcie online. ClickUp Brain pomaga wszystkim pozostać w zgodzie bez konieczności wysyłania wiadomości i ręcznego aktualizowania informacji.

Wykorzystaj ClickUp Brain do podsumowywania spotkań i utrzymywania spójności regionalnych zespołów

Na przykład, jeśli nowy wolontariusz chce wiedzieć, jak zarejestrować raport szczepień, może poprosić ClickUp Brain o wyjaśnienie procesu w oparciu o istniejący cykl pracy Twojego zespołu. Natychmiast pobiera odpowiednie instrukcje z Twoich dokumentów lub zadań, dzięki czemu nie muszą czekać na odpowiedź przełożonego.

Możesz również używać go do podsumowywania cotygodniowych synchronizacji lub aktualizacji między zespołami.

ClickUp Brain podsumowuje kluczowe punkty dyskusji, podkreśla działania, które należy podjąć, i udostępnia kolejne kroki, dzięki czemu nikt nie przegapi ważnych szczegółów.

📌 Wypróbuj to polecenie: Podsumuj spotkanie dotyczącego projektu szczepień z zeszłego tygodnia i wymień listę działań następczych dla każdego regionu.

Ustalam plan działań informacyjnych i szkoleniowych w bardziej przemyślany sposób.

Planuj programy promujące zdrowie, korzystając z sugestii ClickUp Brain dostosowanych do kontekstu.

Załóżmy, że w przyszłym miesiącu organizujesz kampanię informacyjną na temat żywienia. Poproś ClickUp Brain o stworzenie szczegółowego planu opartego na poprzednim wydarzeniu społecznościowym. Może on obejmować zadania związane z planowaniem wizyt lekarskich, organizacją transportu i zbieraniem opinii po wydarzeniu.

Możesz nawet używać go do przygotowywania list wolontariuszy. Może on sugerować zadania w oparciu o to, kto jest dostępny w następnym tygodniu.

📌 Wypróbuj to polecenie: Stwórz szczegółową listę kontrolną dla obozu poświęconego świadomości żywieniowej, wykorzystując jako punkt odniesienia poprzednie zadania związane z wydarzeniami społecznymi.

Rejestruj spostrzeżenia z pola bez utraty kontekstu.

Po powrocie z pola pracownicy służby zdrowia mogą skorzystać z funkcji Talk to Text w ClickUp, aby dyktować swoje aktualizacje bezpośrednio do ClickUp Brain MAX (jest to 4 razy szybsze niż pisanie na klawiaturze!).

Szybko zapisuj notatki z wizyt terenowych, korzystając z funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Na przykład pracownik mógłby powiedzieć: „Skontaktowałem się z pięcioma pacjentami z oddziału 3, dwóch z nich nie stawiło się na szczepienie, a jeden poprosił o wsparcie w uzupełnieniu leków”. ClickUp Brain MAX rejestruje szczegóły, organizuje je w uporządkowane zadania lub notatki, a nawet może podsumować je w krótkim raporcie dla przełożonych.

Później, gdy koordynatorzy się zalogują, mogą poprosić Brain MAX o wyciągnięcie wniosków z tych aktualizacji bez konieczności ręcznego przewijania każdego wpisu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledź działania w terenie: zarządzaj wizytami pacjentów, akcjami szczepień i dystrybucją środków za pomocą zarządzaj wizytami pacjentów, akcjami szczepień i dystrybucją środków za pomocą zadań ClickUp , aby każda aktualizacja była rejestrowana i miała widoczność dla koordynatorów.

Standaryzacja codziennych czynności: poprowadź pracowników służby zdrowia poprzez powtarzające się kroki, korzystając z list kontrolnych zadań ClickUp dla takich kroków, jak gromadzenie danych, wizyty kontrolne pacjentów i weryfikacja leków.

Oszczędzaj czas dzięki wielokrotnemu wykorzystywaniu cykli pracy: stosuj szablony list kontrolnych ClickUp do typowych wysiłków, takich jak wizyty prenatalne lub szczepienia, aby zachować spójność między zespołami.

Łatwe gromadzenie danych terenowych: pozwól pracownikom służby zdrowia wypełniać formularze ClickUp dotyczące nowych przypadków, niedoborów zaopatrzenia lub raportów społecznościowych, które automatycznie przekształcają się w zadania, które można śledzić.

Przechowuj notatki dotyczące programu w jednym miejscu: przechowuj materiały edukacyjne dotyczące zdrowia, dokumentację pacjentów i podsumowania spotkań w przechowuj materiały edukacyjne dotyczące zdrowia, dokumentację pacjentów i podsumowania spotkań w ClickUp Dokumencie , aby zespoły terenowe i przełożeni mieli dostęp do tych samych informacji w dowolnym momencie.

Zautomatyzuj rutynową koordynację: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzacje ClickUp , aby przypisywać zadania po przesłaniu nowego formularza sprawy lub oznaczać działania następcze jako zakończone po przejrzeniu raportów.

Monitoruj postępy na pierwszy rzut oka: Wizualizuj zakończone wizyty, otwarte sprawy i wyniki regionalne w Wizualizuj zakończone wizyty, otwarte sprawy i wyniki regionalne w pulpitach ClickUp , aby menedżerowie mogli szybko realokować zasoby.

Pozostań w połączeniu między regionami: Korzystaj z Korzystaj z ClickUp Chat do koordynacji w czasie rzeczywistym między pracownikami terenowymi a personelem ośrodków zdrowia bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do przesyłania wiadomości.

Limitacje ClickUp

Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi AI stosowanych w służbie zdrowia , jeśli zadania pracowników służby zdrowia nie są dobrze zorganizowane lub mają zmienne opisy, sztuczna inteligencja może błędnie klasyfikować lub podsumowywać.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 580 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Zweryfikowany recenzent na G2 udostępnia:

Indywidualny charakter platformy pozwala na elastyczne projektowanie przepływu pracy bez utraty identyfikowalności i przejrzystości. […] ClickUp stał się głównym oprogramowaniem do obsługi mojego laboratorium diagnostycznego dla dostawcy usług medycznych. Służy nam jako narzędzie do zarządzania jakością, przepływem pracy, personelem oraz jako narzędzie badawczo-rozwojowe. *

Indywidualny charakter platformy pozwala na elastyczne projektowanie przepływu pracy bez utraty identyfikowalności i przejrzystości. […] ClickUp stał się głównym oprogramowaniem do obsługi mojego laboratorium diagnostycznego dla dostawcy usług medycznych. Służy nam jako narzędzie do zarządzania jakością, przepływem pracy, personelem oraz badaniami i rozwojem. *

🧠 Ciekawostka: Partia Czarnych Panter (lata 60. i 70. XX wieku, USA) utworzyła bezpłatne kliniki, pogotowie ratunkowe, punkty szczepień, opiekę stomatologiczną itp., zwłaszcza w społecznościach, które nie miały zaufania do głównego nurtu opieki zdrowotnej. Ich model pokazał, że gdy zaufanie i dostępność są ze sobą zharmonizowane, można zmienić wyniki zdrowotne i działania społeczności.

2. Pear Suite (najlepsze rozwiązanie do obsługi procesów refundacyjnych Medicaid)

za pośrednictwem Pear Suite

Pear Suite łączy dostawców, organizacje społeczne i plan w stanach, w których Medicaid refunduje koszty opieki zdrowotnej świadczonej przez społeczność. Ponad 300 organizacji dostawców i ponad 2500 pracowników służby zdrowia, promotorów, doul i innych pracowników pierwszej linii korzysta obecnie z tego rozwiązania, aby zarządzać codziennym chaosem.

To, co wyróżnia Pear Suite, to sposób, w jaki radzi sobie z kwestiami finansowymi. Wiele programów CHW walczy o przetrwanie, ponieważ nikt nie opracował zrównoważonych modeli płatności. Narzędzia AI platformy automatyzują planowanie, zgodność z przepisami i sporządzanie notatek, co oznacza mniej czasu poświęcanego na udowadnianie, że wykonałeś pracę, a więcej czasu na jej faktyczne wykonywanie.

Najlepsze funkcje Pear Suite

Twórz formularze rejestracyjne, cykle pracy oceny i ścieżki opieki nad pacjentem za pomocą wizualnego kreatora formularzy, który nie wymaga żadnej wiedzy z zakresu kodowania ani zaangażowania działu IT.

Składaj wnioski rozliczeniowe z odpowiednimi kodami Z za pośrednictwem zintegrowanej izby rozliczeniowej, a następnie stosuj śledzenie, aby określić dokładnie, na jakim etapie procesu refundacji znajduje się każdy wniosek.

Pozwól asystentowi planowania AI zająć się koordynacją wizyt dla wszystkich pacjentów, automatycznie wyszukując wolne terminy i wysyłając przypomnienia, aby zmniejszyć liczbę nieobecności.

Uruchom raportowanie zgodności, które pokazuje organom regulacyjnym, że osiągasz spotkania wymagania dotyczące usług, standardy dokumentacji i wskaźniki jakości.

Limity pakietu Pear Suite

Działa głównie w stanach, które wprowadziły system refundacji CHW Medicaid, pozostawiając programy w innych stanach z ograniczoną funkcją.

Wymaga zainwestowania czasu na początku, aby stworzyć niestandardowe przepływy pracy wraz z automatyzacją cykli pracy , co może wydawać się przytłaczające, gdy jesteś już bardzo zajęty.

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji internetowej, co ogranicza jej dostępność w polu.

Ceny pakietu Pear Suite

Niezbędne: 50 USD/miesiąc na użytkownika

Podstawa: 100 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatkowo: 150 USD miesięcznie na użytkownika

Zalety: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pear Suite

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z najbardziej znanych sukcesów w dziedzinie zdrowia publicznego jest fiński projekt North Karelia (rozpoczęty w 1972 r.), który w ciągu kilku dziesięcioleci zmniejszył śmiertelność mężczyzn w wieku produkcyjnym z powodu chorób układu krążenia o około 80% poprzez zmianę diety, palenia tytoniu, spożycia soli itp. Projekt ten jest często przytaczany jako przykład tego, jak kampanie społeczne + polityka + kultura = długoterminowe zmiany w zakresie zdrowia.

3. AIRA firmy Qure. ai (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji gromadzenia danych pacjentów)

za pośrednictwem Qure.ai

Co-Pilot firmy Qure. ai, AIRA, analizuje zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej i w ciągu kilku sekund identyfikuje potencjalne przypadki gruźlicy. Pracownicy służby zdrowia wykonują zdjęcia za pomocą przenośnych urządzeń rentgenowskich, przesyłają je za pośrednictwem aplikacji i otrzymują natychmiastową informację zwrotną na temat nieprawidłowości. Eliminuje to wielotygodniowe oczekiwanie na opinię specjalisty, które zazwyczaj opóźnia leczenie gruźlicy.

AIRA sygnalizuje podejrzane wyniki i zaleca kolejne kroki, zmieniając pracowników służby zdrowia w skutecznych diagnostów chorób wymagających szybkiej reakcji. Jest to szczególnie cenne w obszarach o dużym obciążeniu, gdzie wiedza radiologiczna pozostaje rzadkością. Oprogramowanie do zarządzania kliniką prowadzi również cyfrowe archiwum wszystkich skanów, tworząc długoterminowe rejestry, które pomagają w śledzeniu postępu choroby i wyniki leczenia.

Najlepsze funkcje AIRA firmy Qure. ai

Rejestruj informacje o pacjentach poprzez naturalne rozmowy za pomocą interfejsu AIRA zamiast klikać dziesiątki list rozwijanych menu i pól wyboru.

Porównaj swoje decyzje dotyczące leczenia z protokołami klinicznymi dostosowanymi do warunków panujących w krajach o niskim i średnim dochodzie, wykrywając potencjalne błędy, zanim dotrą one do pacjentów.

Analizuj trendy zdrowotne w społecznościach lokalnych za pomocą pulpitów nawigacyjnych dotyczących populacji, które gromadzą informacje o objawach, diagnozach i wynikach leczenia wszystkich pacjentów.

Rejestruj historię pacjentów za pomocą funkcji wprowadzania głosowego podczas wizyt domowych, pozwalając AIRA automatycznie transkrybować i porządkować informacje.

Ograniczenia AIRA firmy Qure. ai

Stworzone wyłącznie dla ustawień LMIC, co stanowi limit jego przydatności dla pracowników służby zdrowia pracujących w krajach o większych zasobach.

Produkt został wprowadzony na rynek niedawno, więc nie ma jeszcze długoterminowych danych dotyczących jego wydajności.

Aby pełnić funkcję, musi być podłączone do istniejących cyfrowych systemów opieki zdrowotnej, co zwiększa złożoność wdrożenia.

Ceny AIRA firmy Qure. ai

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AIRA serwisu Qure. ai

G2: Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o AIRA firmy Qure.ai?

Z recenzji G2:

Posiada najlepsze funkcje głębokiego uczenia się i automatyzacji AI, które pozwalają na śledzenie i interpretację zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej i badań ultrasonograficznych w znacznie krótszym czasie trwania, wykorzystując najlepsze przetwarzanie obrazu i wizje AI.

Posiada najlepsze funkcje głębokiego uczenia się i automatyzacji AI, które pozwalają na śledzenie i interpretację zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej i skanów ultrasonograficznych w znacznie krótszym czasie trwania, wykorzystując najlepsze przetwarzanie obrazu i wizje AI.

🚀 Zalety ClickUp: Bądź odpowiedzialny za każdą minutę opieki. Sprawdź, ile czasu poświęcasz na wizyty, papierkową robotę i szkolenia, korzystając z funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp. Kiedy pracujesz w polu jako pracownik służby zdrowia, Twój czas jest najcenniejszym zasobem: wizyty domowe, działania informacyjne od drzwi do drzwi, edukacja zdrowotna, wizyty kontrolne i skierowania. Dzięki funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp możesz dokładnie rejestrować, ile czasu poświęcasz na każdą czynność.

4. ASHABot (najlepsze rozwiązanie zapewniające dostęp do wiedzy bez konieczności podejmowania decyzji)

za pośrednictwem ASHABot

ASHABot spotyka się z pracownikami służby zdrowia tam, gdzie spędzają oni czas — na WhatsApp. Ten chatbot odpowiada na pytania dotyczące zdrowia w lokalnych językach, czerpiąc informacje z bazy wiedzy obejmującej typowe warunki i metody leczenia. Zamiast przeglądać papierowe podręczniki lub dzwonić do przełożonych, pracownicy wpisują swoje pytania i otrzymują natychmiastowe odpowiedzi.

Bot odpowiada na zapytania dotyczące dawkowania leków, oceny objawów i kryteriów skierowania do specjalisty. Wysyła również zaplanowane przypomnienia o kampaniach zdrowotnych i aktualizacjach zasad. ASHABot uczy się na podstawie interakcji, poprawiając swoje odpowiedzi w miarę jak coraz więcej pracowników korzysta z niego. Platforma wymaga jedynie smartfona i połączenia internetowego, eliminując bariery, które utrudniają korzystanie z bardziej złożonych technologii medycznych.

Najlepsze funkcje ASHABot

Zadawaj pytania kliniczne w języku potocznym i otrzymuj oparte na dowodach odpowiedzi w ciągu kilku sekund.

Wpisuj pytania w dowolnej kombinacji języków hindi, angielskiego lub hinglish, która wydaje Ci się naturalna; bot rozumie wszystkie trzy języki i odpowiada w preferowanym przez Ciebie języku.

Otrzymuj proaktywne wiadomości o nadchodzących kampaniach zdrowotnych, harmonogramach szczepień i terminach raportowania.

Przeszukuj bazę wiedzy za pomocą komunikatów głosowych, gdy pisanie na klawiaturze jest niewygodne podczas pracy w terenie.

Ograniczenia ASHABot

Obsługuje wyłącznie pracowników ASHA w ramach indyjskiego systemu opieki zdrowotnej, co sprawia, że nie ma zastosowania w przypadku pracowników służby zdrowia w innych krajach.

Przestaje działać w przypadku awarii sieci komórkowej, co często ma miejsce na obszarach wiejskich.

Ceny ASHABot

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ASHABot

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

5. CHARM (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanego doradztwa podczas wizyt klientów)

za pośrednictwem mothers2mothers

CHARM rozwiązuje problem, który większość pracowników służby zdrowia zbyt dobrze zna — informacje o klientach są rozproszone w zbyt wielu miejscach. Organizacja mothers2mothers stworzyła to narzędzie do zarządzania projektami w służbie zdrowia, aby zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu: historię medyczną, wzorce zachowań, notatki z poprzednich wizyt. Ponadto algorytmy uczenia maszynowego AI skanują te dane i sugerują, czego każdy klient potrzebuje w danej chwili.

Być może ktoś nie przestrzega zaleceń dotyczących przyjmowania leków lub opuścił wizytę kontrolną. CHARM wykrywa takie sytuacje i podpowiada odpowiednią interwencję. Utknąłeś w trudnym przypadku podczas wizyty domowej? Wyświetl wideo szkoleniowe wbudowane w aplikację, aby szybko odświeżyć swoją wiedzę. Narzędzia geolokalizacyjne rozwiązują kolejny problem — planowanie dnia, dzięki czemu nie musisz przemieszczać się po okolicy.

Najlepsze funkcje CHARM

Generuj raporty dotyczące wydajności, które pomogą Tobie i Twojemu przełożonemu zidentyfikować obszary wymagające poprawy i świętować powodzenie.

Otwórz dokumentację klienta i od razu zobacz informacje przefiltrowane przez AI, które są istotne dla dzisiejszej wizyty, zamiast przewijać lata danych historycznych.

Monitoruj swoje wyniki za pomocą pulpitów nawigacyjnych, które wskazują obszary, w których pomocne mogą być dodatkowe szkolenia, i pokazują, jak Twoje wskaźniki wypadają na tle całej sieci.

Ograniczenia CHARM

Opracowane specjalnie dla sieci mothers2mothers, wymagają znacznych dostosowań w przypadku innych organizacji.

Narzędzie jest wciąż stosunkowo nowe, więc opinie na temat jego użyteczności w dłuższym okresie są nadal nieliczne.

Ceny CHARM

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CHARM

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

🚀 Zalety ClickUp: Czas jest bezcennym zasobem, dlatego warto wypróbować agenty ClickUp AI. Zostały one zaprojektowane tak, aby zautomatyzować codzienne zadania za pomocą AI, pozwalając Ci skupić się bardziej na opiece nad pacjentami, a mniej na obowiązkach administracyjnych. Oto, co dla Ciebie mogą zrobić: Musisz zaplanować wizyty kontrolne lub wysłać przypomnienia? Pozwól, aby zajął się tym Twój nowy asystent terenowy.

Po wizycie szybko uzyskaj podsumowanie swoich notatek do udostępniania z zespołem.

Pacjenci często zadają te same pytania. /AI może zapewnić natychmiastowe, dokładne odpowiedzi.

Łatwo koordynuj i potwierdzaj spotkania bez konieczności wielokrotnego kontaktowania się.

6. CommCare (najlepsze rozwiązanie do gromadzenia danych w trybie offline)

za pośrednictwem CommCare

CommCare to platforma do gromadzenia danych mobilnych, działająca przede wszystkim w trybie offline, której zaufało ponad 700 000 pracowników pierwszej linii w ponad 130 krajach. Zaprojektowana specjalnie z myślą o trudnych warunkach, umożliwia użytkownikom gromadzenie danych, zarządzanie przypadkami i dostęp do zasobów bez połączenia z siecią, z automatyczną synchronizacją po przywróceniu połączenia.

Platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc pracownikom służby zdrowia w podejmowaniu lepszych decyzji w czasie rzeczywistym. Jej inteligentne algorytmy mogą analizować dane pacjentów, sygnalizować potencjalne zagrożenia dla zdrowia, dostarczać spersonalizowane zalecenia dotyczące opieki i prowadzić pracowników przez złożone protokoły kliniczne.

Najlepsze funkcje CommCare

Projektuj mobilne aplikacje do gromadzenia danych za pomocą kreatora formularzy typu „przeciągnij i upuść”, który łączy pytania, rozgałęzienia logiczne i reguły walidacji bez konieczności pisania kodu.

Gromadź dane pacjentów, aktualizuj dokumentację medyczną i korzystaj z wytycznych klinicznych zakończony w trybie offline.

Śledź pacjentów lub całe gospodarstwa domowe przez miesiące lub lata, korzystając z systemu zarządzania przypadkami, który zapewnia ciągłość nawet wtedy, gdy wizyty przeprowadzają różni pracownicy.

Szybko rozpocznij pracę, korzystając z gotowych szablonów aplikacji dla popularnych programów, takich jak opieka przedporodowa, leczenie gruźlicy lub śledzenie szczepień, a następnie dostosuj je do swojego konkretnego cyklu pracy.

Ograniczenia CommCare

Nauka obsługi zajmuje więcej czasu niż w przypadku prostszych aplikacji do gromadzenia danych, mimo że nie wymaga pisania kodu.

Użytkownicy dokonują raportowania problemów związanych z systemem Android, takich jak formularze poddane kwarantannie lub błędy przypisania własności.

Ceny CommCare

Bezpłatna wersja próbna

Standard: 300 USD/miesiąc (obejmuje 50 użytkowników)

Pro: 600 USD/miesiąc (obejmuje 250 użytkowników)

Zaawansowane: 1200 USD/miesiąc (obejmuje 500 użytkowników)

Enterprise: Od 4000 USD miesięcznie

Oceny i recenzje CommCare

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o CommCare użytkownicy w prawdziwym życiu?

Według recenzji G2:

CommCare ma dobrze zorganizowany interfejs użytkownika, zapewniający przejrzysty i uporządkowany obszar roboczy. Łatwa w obsłudze platforma komunikacyjna pozwala nam przekazywać i rozsyłać wiadomości do naszych pracowników za pomocą funkcji transmisji. Ponadto możliwość pracy online w CommCare zapewnia nieprzerwany cykl pracy. Łatwe raportowanie jest dla nas bardzo przydatne dzięki platformie raportowej.

CommCare posiada dobrze zorganizowany interfejs użytkownika, zapewniający przejrzysty i uporządkowany obszar roboczy. Łatwa w obsłudze platforma komunikacyjna pozwala nam przekazywać i rozsyłać wiadomości do naszych pracowników za pomocą funkcji transmisji. Ponadto możliwość pracy online w CommCare zapewnia nieprzerwany cykl pracy. Łatwe raportowanie jest dla nas bardzo przydatne dzięki platformie raportowej.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz spostrzeżenia AI z ludzką oceną sytuacji. Pozwól AI wskazać ryzyka lub możliwości, ale zawsze je sprawdź i rozważ w kontekście przed podjęciem działań. Dzięki temu interwencje będą przemyślane, a nadmierna automatyzacja cyklu pracy AI nie zaszkodzi zaufaniu.

7. openCHA (najlepsze dla programistów tworzących niestandardowe agenty zdrowotne)

za pośrednictwem openCHA

openCHA to otwarta platforma, która pozwala programistom łączyć źródła danych, bazy wiedzy i modele analityczne w rozwiązania oparte na LLM. Nie jest to coś, z czego bezpośrednio korzystają pracownicy służby zdrowia; jest to infrastruktura dla programistów tworzących konwersacyjne agenty zdrowotne niestandardowe, dostosowane do konkretnych kontekstów opieki zdrowotnej. Platforma ta rozwiązuje fundamentalne ograniczenie sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia.

W zarządzaniu pacjentami z cukrzycą CHA opracowany przy użyciu openCHA osiągnął ocenę dokładności 92,1%, przewyższając 51,8% GPT4. Ponadto framework integruje się z platformami tłumaczeniowymi, aby zapewnić wsparcie komunikacji z różnorodnymi społecznościami.

Najlepsze funkcje openCHA

Połącz bazy danych EHR, API urządzeń przenośnych, systemy informacji laboratoryjnej i bazy wiedzy medycznej w agenta konwersacyjnego, który może wysyłać zapytania do wszystkich tych źródeł.

Dostosuj agentów do przetwarzania tekstu, analizowania obrazów medycznych i rozumienia poleceń głosowych poprzez konfigurację wielomodalnych modułów obsługi danych wejściowych.

Przetestuj różne specjalistyczne modele LLM dla medycyny i dostosuj strategie podpowiedzi za pomocą konfigurowalnego silnika AI, aż wydajność spotka wymagania kliniczne.

Śledź dokładnie, w jaki sposób agent wygenerował każdą odpowiedź, korzystając z pulpitu nawigacyjnego wyjaśniającego, który pokazuje, które źródła danych, kroki rozumowania i poziomy pewności przyczyniły się do uzyskania ostatecznej odpowiedzi.

Ograniczenia openCHA

Wymaga poważnych umiejętności technicznych do wdrożenia; potrzebni będą inżynierowie, którzy rozumieją zarówno opiekę zdrowotną, jak i tworzenie oprogramowania.

Zero pomocy dla użytkowników nietechnicznych, którzy po prostu chcą czegoś, co działa od razu po wyjęciu z pudełka.

Brak infrastruktury obsługi klienta, którą zapewniają platformy komercyjne.

Ceny openCHA

Free (open source)

Oceny i recenzje openCHA

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. Causal Foundry (najlepsze rozwiązanie do spersonalizowanych interwencji wobec pacjentów)

za pośrednictwem Causal Foundry

Causal Foundry wprowadza uczenie się przez wzmocnienie i adaptacyjną AI do ustawień opieki zdrowotnej. Platforma oferuje zalecenia dotyczące przestrzegania zaleceń dotyczących leków i leczenia, badań diagnostycznych, skierowań pacjentów i zarządzania zaopatrzeniem medycznym w oparciu o dane historyczne i informacje w czasie rzeczywistym.

Pracownicy służby zdrowia otrzymują spersonalizowane podpowiedzi i zachęty za pośrednictwem istniejących aplikacji mobilnych lub narzędzi cyfrowych, dzięki czemu warstwa AI współpracuje z każdym systemem, z którego już korzystają. Kierownicy programów mogą monitorować sposób korzystania z aplikacji i tabletów przez dostawców w polu, oceniając, które elementy platform są wykorzystywane, a które ignorowane lub używane nieprawidłowo. Tworzy to pętlę informacji zwrotnych, która pozwala na ciągłe ulepszanie narzędzi.

Najlepsze funkcje Causal Foundry

Identyfikuj pacjentów wysokiego ryzyka za pomocą algorytmów segregacji medycznej, które nadają priorytet przypadkom wymagającym pilnego skierowania do placówek opieki specjalistycznej.

Otrzymuj powiadomienia SMS i zachęty dostosowane do indywidualnych wzorców zachowań pracowników służby zdrowia.

Stwórz połączenie między urządzeniami do noszenia a elektroniczną dokumentacją medyczną, aby uzyskać informacje kliniczne i behawioralne przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad pacjentem.

Analizuj wzorce użytkowania aplikacji CHW za pomocą pulpitu monitorującego, aby sprawdzić, które funkcje działają, a które wymagają ulepszenia.

Ograniczenia Causal Foundry

Informacje publiczne limitowane na temat konkretnych zestawów funkcji i możliwości

Może wymagać znacznego nakładu pracy przy początkowych ustawieniach w celu przeszkolenia modeli na lokalnych populacjach pacjentów.

Ceny Causal Foundry

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Causal Foundry

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że... Podczas pandemii COVID-19 fani K-popu (zwłaszcza fani BTS) masowo rozpowszechniali komunikaty dotyczące zdrowia publicznego, takie jak #WearAMask. Tweety zawierające wzmianki o K-popie + komunikaty agencji uzyskały ponad 100-krotnie większe zaangażowanie niż te bez nich, pomagając dotrzeć do obszarów wiejskich lub słabo obsługiwanych.

9. HealthPulse AI (najlepsze do szybkiego odczytywania wyników testów diagnostycznych)

za pośrednictwem HealthPulse AI

HealthPulse AI zamienia smartfony w czytniki do szybkich testów diagnostycznych, co jest pomocne w miejscach, gdzie dostęp do laboratoriów ma limit lub nie ma go wcale. Wystarczy aparat w smartfonie z niską rozdzielczością (5 MP), aby platforma mogła zidentyfikować konkretną markę testu i chorobę, poszczególne linie testowe oraz zapewnić interpretację wyników. Obecna biblioteka oferuje wsparcie dla wielu najczęściej stosowanych testów RDT na malarię, HIV i COVID-19, które zostały wstępnie zakwalifikowane przez WHO.

Funkcja zapewnienia jakości obrazu HealthPulse AI identyfikuje niekorzystne warunki obrazowania i zgłasza wykryte problemy, dzięki czemu użytkownicy mogą ponownie wykonać zdjęcie w czasie rzeczywistym. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ wyniki testów RDT mają limit ważności.

Najlepsze funkcje HealthPulse AI

Pracuj w trybie offline, korzystając z mobilnego SDK, gdy w odległych lokalizacjach nie ma połączenia internetowego.

Przesyłaj wyniki badań w celu śledzenia i monitorowania chorób w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu raportowania, gdy przywrócone zostanie połączenie internetowe.

Przeszkol nowych pracowników służby zdrowia w zakresie prawidłowego przeprowadzania testów, wykorzystując to narzędzie jako pomoc dydaktyczną, która zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat techniki.

Limitacje HealthPulse AI

Jest to ograniczone do typów RDT w wsparciu, które model został przeszkolony do rozpoznawania.

Dokładność /AI zależy od jakości obrazu z kamer smartfonów, które często mają niską rozdzielczość.

Ceny HealthPulse AI/AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HealthPulse AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🚀 Zalety ClickUp: Usprawnij opiekę nad pacjentami na jednej platformie. Pobierz bezpłatny szablon Zmniejsz luki w opiece zdrowotnej w społeczności dzięki szablonowi zarządzania pacjentami ClickUp. Szablon zarządzania pacjentami ClickUp oferuje gotowe do użycia widoki, takie jak widok listy (aby zobaczyć wszystkich pacjentów i ich aktualny status), widok tablicy (aby wizualnie przenosić pacjentów między etapami), widok kalendarza (aby planować wizyty domowe, wizyty kontrolne lub akcje szczepień) oraz widok formularza (do rejestrowania przyjęć lub działań informacyjnych). W ramach każdego zadania dotyczącego pacjenta znajdziesz pola niestandardowe ClickUp, z których możesz skorzystać od razu, takie jak Rodzaj leku i dawka, Postępy w realizacji planu opieki, Data następnej wizyty, Identyfikator gospodarstwa domowego / lokalizacja wsi, Status szczepień.

10. ThinkMD (najlepsze rozwiązanie do przestrzegania protokołu IMCI)

za pośrednictwem ThinkMD

ThinkMD pomaga pracownikom służby zdrowia w społecznościach lokalnych przestrzegać wytycznych WHO dotyczących IMCI bez konieczności zapamiętywania skomplikowanych protokołów lub ciągłego korzystania z papierowych broszur. Platforma interpretuje 42 kluczowe punkty danych klinicznych w oparciu o wytyczne i protokoły WHO dotyczące IMCI oraz zintegrowanego zarządzania przypadkami w społecznościach lokalnych (ICCM), wykorzystując logikę bayesowską do generowania ocen.

Narzędzie AI prowadzi pracowników służby zdrowia przez serię pytań dotyczących stanu zdrowia pacjenta i oferuje im wsparcie w diagnozowaniu, leczeniu i kierowaniu pacjentów do odpowiednich specjalistów. Ponadto narzędzie jest dostępne w języku angielskim i francuskim i może być stosowane w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia, kobiet w ciąży i kobiet po porodzie.

Najlepsze funkcje ThinkMD

Automatycznie obliczaj dawki leków na podstawie masy ciała pacjenta i objawów, aby zmniejszyć liczbę błędów w przepisywaniu leków.

Przechowuj dane dotyczące konsultacji pacjentów na swoim urządzeniu, które synchronizuje się z serwerem, gdy dostępne jest połączenie internetowe.

Generuj dane geotagowane w czasie rzeczywistym wraz z każdą oceną, aby umożliwić nadzór nad chorobami i monitorowanie ognisk epidemii.

Ograniczenia ThinkMD

Skupiamy się przede wszystkim na zdrowiu matek i dzieci, a nie na całej populacji.

Pulpit wymagają technicznych ustawień i konfiguracji przez administratorów programu.

Ceny ThinkMD

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ThinkMD

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Wydarzenie Paint the Town Pink w Manistee w stanie Michigan od prawie dwóch dekad zwiększa świadomość społeczną i zbiera fundusze na walkę z rakiem piersi. Wydarzenie, początkowo organizowane przez West Shore Healthcare Foundation, rozrosło się i obecnie obejmuje bieg na 5 km, marsz upamiętniający oraz różne działania społeczne, wnosząc znaczący wkład w lokalne usługi związane ze zdrowiem piersi.

Wybierz mądrzejszą ścieżkę dzięki ClickUp

Narzędzia AI dla pracowników służby zdrowia na poziomie lokalnym na nowo definiują sposób świadczenia opieki medycznej na pierwszej linii.

Każda wizyta, raportowanie i interakcja z pacjentem zawierają teraz cenne dane, które mogą pomóc w podejmowaniu szybszych i mądrzejszych decyzji dotyczących zdrowia. Wyzwaniem jest utrzymanie tych informacji w porządku, zapewnienie ich bezpieczeństwa i gotowości do wykorzystania w najważniejszych momentach.

ClickUp upraszcza te zadania. Ujednolica dane terenowe, koordynację pracy zespołu i raportowanie w ramach jednej inteligentnej przestrzeni roboczej. Dzięki ClickUp Brain i Brain MAX pracownicy służby zdrowia mogą podsumowywać aktualizacje, śledzić wyniki leczenia pacjentów i generować szczegółowe analizy bez konieczności zarządzania wieloma systemami. Wynik to lepsza współpraca, większa odpowiedzialność i więcej czasu poświęconego na to, co naprawdę ważne w opiece zdrowotnej.

ClickUp i Pear Suite to jedne z najlepszych narzędzi AI dla pracowników służby zdrowia. ClickUp pomaga zarządzać projektami pomocy społecznej, śledzić postępy pacjentów i usprawniać raportowanie. Pear Suite wykorzystuje technologie AI do mapowania potrzeb zdrowotnych społeczności, automatyzacji śledzenia przypadków i generowania wniosków, które poprawiają lokalne programy opieki zdrowotnej.

Narzędzia AI dla pracowników służby zdrowia mogą szybciej niż systemy ręczne czyścić, organizować i analizować dane. Ograniczają one liczbę błędów, wskazują trendy, takie jak wzrost liczby przypadków w danym regionie, oraz automatycznie generują raporty, które pomagają zespołom medycznym i decydentom w podejmowaniu lepszych decyzji.

Tak. Wiele systemów AI oferuje obecnie wsparcie dla funkcji offline, umożliwiając pracownikom służby zdrowia gromadzenie i przechowywanie danych bez dostępu do Internetu. Po połączeniu dane są synchronizowane automatycznie, co gwarantuje, że żadne informacje nie zostaną utracone.

ClickUp centralizuje śledzenie projektów, przydzielanie zadań i aktualizacje postępów. Organizacje pozarządowe mogą tworzyć listy zadań dla każdej kampanii informacyjnej, śledzić działania następcze dotyczące pacjentów, bezpiecznie udostępniać dane i ustawić przypomnienia o wizytach terenowych w jednym scentralizowanym miejscu.

Kluczowe wyzwania to ograniczone połączenie internetowe, brak umiejętności cyfrowych wśród pracowników, wysokie koszty ustawień i obawy dotyczące prywatności danych. Dużym problemem jest też dostosowanie narzędzi do lokalnych języków i zapewnienie zgodności urządzeń.