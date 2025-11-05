11 najlepszych narzędzi do współpracy w służbie zdrowia na rok 2025

W służbie zdrowia współpraca to nie tylko praca zespołowa — to także oszczędność czasu, ograniczenie błędów i ostatecznie poprawa wyników leczenia pacjentów. Jednak gdy zespoły opieki, administratorzy i pracownicy IT muszą radzić sobie z dziesiątkami systemów i kanałów komunikacji, nawet prosta koordynacja może wydawać się labiryntem.

Właśnie tu pojawia się oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia.

Narzędzia te pozwalają wszystkim — od kierowników klinicznych po menedżerów praktyk — korzystać z jednej platformy, aby udostępniać aktualności, śledzić informacje o pacjentach i usprawniać cykl pracy.

Niezależnie od tego, czy chcesz zmniejszyć liczbę przeszkód administracyjnych, poprawić komunikację w zespole, czy wzmocnić koordynację między działami, odpowiednie oprogramowanie może Ci w tym pomóc.

W tym wpisie na blogu przedstawiamy przegląd najlepszych narzędzi opartych na rzeczywistych cyklach pracy, które poprawiają jakość opieki nad pacjentami.

Zacznijmy!

Najlepsze oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia.

Dlaczego służba zdrowia potrzebuje oprogramowania do współpracy

Tradycyjne zarządzanie projektami w służbie zdrowia często nie nadąża za wymaganiami współczesnej praktyki medycznej. Oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia odpowiada na te wyzwania poprzez:

Poprawa komunikacji między specjalistami: Ułatwia bezpieczną, Ułatwia bezpieczną, scentralizowaną komunikację w czasie rzeczywistym między pracownikami służby zdrowia, zapewniając spójność i dokładne udostępnianie informacji.

Usprawnianie cykli pracy klinicznych: integracja z istniejącymi systemami w celu automatyzacji zadań, zmniejszenia obciążenia administracyjnego i umożliwienia lekarzom skupienia się na opiece nad pacjentem.

Wsparcie modeli zdalnych i hybrydowych: Obsługuje zespoły telezdrowia i opieki mobilnej, zapewniając ciągłą komunikację niezależnie od lokalizacji.

Zapewnienie zgodności z przepisami i bezpieczeństwa: Zgodność z przepisami, takimi jak ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), w celu ochrony danych pacjentów i utrzymania zaufania w całym ekosystemie opieki zdrowotnej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dokumentuj decyzje dotyczące leczenia w sposób, który wyjaśnia „dlaczego”, a nie tylko „co”. Ułatwi to innym lekarzom pierwszego kontaktu lub nowym członkom zespołu szybkie dostosowanie się do uzasadnienia bez konieczności cofania się.

Jakie są zalety korzystania z oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia?

Wdrożenie oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia oferuje wiele korzyści. Należą do nich:

Mniej błędów medycznych: Przejrzysta dokumentacja i usprawnione kanały komunikacji pomagają zminimalizować nieporozumienia i pomyłki.

Większa satysfakcja pacjentów: krótszy czas reakcji i skoordynowana opieka przekładają się na lepsze doświadczenia pacjentów i lepsze wyniki leczenia.

Szybsze podejmowanie decyzji: Narzędzia do komunikacji w czasie rzeczywistym umożliwiają szybsze konsultacje i zatwierdzanie decyzji, co zmniejsza opóźnienia w opiece nad pacjentami.

Aktywne udostępnianie wiedzy: narzędzia do współpracy umożliwiają pracownikom służby zdrowia udostępnianie spostrzeżeń i najlepszych praktyk w celu ciągłego doskonalenia zawodowego.

Lepsza alokacja zasobów: pomagają one w efektywnym śledzeniu zasobów i zarządzaniu pomagają one w efektywnym śledzeniu zasobów i zarządzaniu nimi , zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i ograniczając marnotrawstwo.

🧠 Ciekawostka: Współpraca może nawet poprawić powrót do zdrowia po zabiegach kardiologicznych. Pacjenci, których lekarze i pielęgniarki współpracowali w ramach ustrukturyzowanego „modelu opieki opartej na współpracy”, zgłaszali lepszy sen, lepszy stan zdrowia psychicznego i wyższą jakość życia w ciągu trzech miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do współpracy w służbie zdrowia?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia ma kluczowe znaczenie dla poprawy koordynacji pracy zespołu i opieki nad pacjentami. Oto kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: wybierz platformy, które są intuicyjne i łatwe w nawigacji, minimalizując krzywą uczenia się dla pracowników służby zdrowia.

Dostępność mobilna: upewnij się, że oprogramowanie jest dostępne na różnych urządzeniach, umożliwiając dostawcom służby zdrowia pozostawanie w połączeniu i dostęp do informacji z dowolnego miejsca.

Możliwości integracji: Wybierz rozwiązania, które płynnie integrują się z istniejącymi elektronicznymi kartotekami medycznymi (EHR) i innymi systemami klinicznymi, aby usprawnić cykl pracy.

Konfigurowalne powiadomienia: poszukaj funkcji umożliwiających spersonalizowane alerty i powiadomienia, zapewniające szybką reakcję na krytyczne potrzeby pacjentów.

Kompleksowe narzędzia do raportowania: Wybierz oprogramowanie dla służby zdrowia z rozbudowanymi funkcjami analitycznymi i raportowymi, aby skutecznie monitorować wydajność i wyniki leczenia pacjentów.

🔍 Czy wiesz, że... Współpraca pomaga również w leczeniu chorób przewlekłych. Metaanaliza wykazała, że opieka międzyzawodowa (współpraca różnych pracowników służby zdrowia) obniżała ciśnienie skurczowe, poziom cholesterolu LDL i HbA1c u pacjentów, a jednocześnie skracała czas pobytu w szpitalu.

Najlepsze oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia

Oto nasze propozycje najlepszego oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia. 👇

ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów opieki zdrowotnej potrzebujących bezpiecznej platformy do współpracy w celu zarządzania opieką i działaniami)

Naszym pierwszym wyborem jest ClickUp i to z oczywistych powodów.

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami w służbie zdrowia to bezpieczna platforma współpracy, która łączy zespoły kliniczne i administracyjne w jednym miejscu pracy.

Zostały one zaprojektowane tak, aby obsługiwać wszystko, od cykli pracy pacjentów i dokumentacji po planowanie pracy personelu i zarządzanie zapasami, a wszystko to w środowisku zgodnym z HIPAA.

Kontekstualizuj rozmowy dzięki ClickUp Chat Zadbaj o to, aby komunikacja zespołu pozostawała kontekstowa w obrębie obszaru roboczego dzięki ClickUp Chat.

Usprawnij komunikację w czasie rzeczywistym

Komunikacja jest kluczowym elementem współpracy w służbie zdrowia, a ClickUp Chat sprawia, że jest ona płynna dzięki funkcjom takim jak dyskusje oparte na kanałach i odpowiedzi w wątku.

Na przykład zespół opieki zarządzający pacjentami kardiologicznymi może utworzyć dedykowany kanał czatu „Kardiologia”, na którym pielęgniarki aktualizują parametry życiowe w czasie rzeczywistym, farmaceuta wprowadza zmiany w dawkowaniu leków, a dyżurny kardiolog jest natychmiast powiadamiany za pomocą @Mention w celu szybkiej konsultacji.

Ponieważ rozmowy są bezpośrednio połączone z zadaniami dotyczącymi pacjentów i powiązanymi dokumentami, instrukcje dotyczące wypisu ze szpitala lub zmiany leków pozostają widoczne i dostępne dla wszystkich zaangażowanych osób.

Scentralizowana wiedza i dokumentacja

ClickUp Docs umożliwia zespołom tworzenie i udostępnianie materiałów, takich jak standardowe procedury operacyjne, materiały edukacyjne dla pacjentów lub protokoły, łącząc je bezpośrednio z połączonymi zadaniami lub przypadkami pacjentów. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do najnowszych informacji.

Twórz scentralizowane rejestry w ClickUp Dokument

Możesz również osadzać odniesienia PubMed lub Scopus, aby współpracować nad publikacjami lub danymi eksperymentalnymi.

Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym wielu lekarzy lub badaczy może jednocześnie edytować, komentować i aktualizować dokumenty.

Zarządzaj przypadkami pacjentów w przejrzysty sposób

Kalendarz ClickUp oparty na sztucznej inteligencji centralizuje terminy wizyt, harmonogramy zmian i spotkania zespołów opieki w jednym bezpiecznym i dostępnym miejscu. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, udostępnianiu widoczności i płynnej integracji z zadaniami pomaga zespołom opieki zdrowotnej w skutecznej koordynacji i ograniczeniu błędów w planowaniu.

Dzięki zadaniom ClickUp zespoły opieki mogą przydzielać i śledzić działania następcze dotyczące pacjentów, planować skierowania lub zarządzać cyklem pracy administracyjnej, np. zatwierdzaniem ubezpieczeń.

Organizuj każdy krok opieki nad pacjentem za pomocą zadań ClickUp

Pola niestandardowe ClickUp pozwalają zespołom rejestrować istotne informacje, takie jak dane medyczne, identyfikatory pacjentów lub poziom pilności, eliminując niejasności podczas planowania wizyt i przyjmowania pacjentów.

Wykorzystaj AI do połączenia personelu klinicznego

Wreszcie, zintegrowany asystent AI ClickUp Brain łączy wszystko w jedną całość.

Możesz użyć ClickUp Brain do podsumowania notatek ze spotkań, wyodrębnienia działań wynikających z rozmów dotyczących opieki lub generowania list kontrolnych dotyczących dalszych działań wobec pacjentów bez poświęcania dodatkowego czasu na ręczne sporządzanie dokumentacji.

Uzyskaj szybkie odpowiedzi dotyczące zasad, protokołów lub cyklu pracy pacjentów dzięki ClickUp Brain

Na przykład instancja zespołu ds. kontroli zakażeń w szpitalu może korzystać z ClickUp Brain do przetwarzania codziennych raportów dotyczących incydentów i wyodrębniania kluczowych trendów (takich jak powtarzające się źródła zakażeń).

Możesz nawet stworzyć listę priorytetowych działań dla zespołu i zapewnić natychmiastowy dostęp do najnowszych protokołów CDC w tym samym obszarze roboczym.

📌 Wypróbuj następujące podpowiedzi: Podsumuj notatki z dzisiejszego spotkania zespołu multidyscyplinarnego i sporządź listę działań dla zespołów kardiologicznych, pielęgniarskich i farmaceutycznych osobno.

Sporządź listę kontrolną działań następczych dla pacjentów po operacji w oparciu o ten protokół wypisu ze szpitala i przydziel zadania oddziałowi rehabilitacyjnemu.

Wskaż powtarzające się problemy z raportów dotyczących incydentów związanych z kontrolą zakażeń z bieżącego tygodnia i zaproponuj trzy priorytetowe działania na następne spotkanie przeglądowe.

Zapewnij szybki dostęp do wytycznych CDC dotyczących przestrzegania zasad higieny rąk i połącz je z naszym dokumentem dotyczącym kontroli zakażeń.

Odkryj więcej sposobów wykorzystania ClickUp Brain jako osobistego asystenta:

Najlepsze funkcje ClickUp

Chroń poufne dane bez obaw: Dodaj Dodaj niestandardowe role , aby kontrolować dostęp i uprawnienia, tak aby tylko odpowiednie osoby mogły mieć widok lub edytować krytyczne informacje.

Organizuj zapasy i zasoby w sposób wizualny: śledzenie terminów ważności szczepionek, poziomów środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego za pomocą widoków ClickUp , takich jak wykresy Gantt i tablice Kanban.

Zautomatyzuj rutynowe procesy: Ustaw ClickUp automatyzacje , aby obsługiwać przypomnienia o wizytach, przesłane formularze rejestracyjne lub uzupełnianie zapasów, dając personelowi więcej czasu na skupienie się na opiece nad pacjentami.

Monitoruj wszystko z jednego miejsca: Twórz Twórz pulpity ClickUp , aby uzyskać widoczność w czasie rzeczywistym w cyklu pracy pacjentów, harmonogramy personelu i status zapasów, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji.

Efektywne gromadzenie i porządkowanie informacji: Twórz Twórz formularze ClickUp , aby gromadzić dane pacjentów, zamówienia dostaw lub zgłoszenia incydentów. Odpowiedzi są automatycznie wprowadzane jako zadania, dzięki czemu informacje są scentralizowane i łatwe do śledzenia.

Bądź w połączeniu nawet w podróży: zarządzaj listami do zrobienia, publikuj aktualizacje, sprawdzaj powiadomienia i nie tylko dzięki aplikacji mobilnej ClickUp.

Limitations ClickUp

Rozpoczęcie pracy z szerokim zakresem funkcji i opcji niestandardowych ClickUp może wydawać się nieco przytłaczające.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co o ClickUp mówią użytkownicy w praktyce?

Recenzja G2 doskonale to podsumowuje:

ClickUp bardzo ułatwia organizację i śledzenie moich codziennych zadań biurowych. Mogę szybko tworzyć zadania, ustawiać przypomnienia i śledzić bieżące działania bez zamieszania. Rozpoczęcie pracy nie zajęło mi dużo czasu i uważam, że korzystanie z tego narzędzia na co dzień jest bardzo płynne. Podoba mi się również to, że dobrze łączy się ono z innymi narzędziami, z których korzystamy, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Obsługa klienta jest również pomocna, gdy potrzebuję wskazówek.

ClickUp bardzo ułatwia organizację i śledzenie moich codziennych zadań biurowych. Mogę szybko tworzyć zadania, ustawiać przypomnienia i śledzić bieżące działania bez zamieszania. Rozpoczęcie pracy nie zajęło mi dużo czasu i uważam, że korzystanie z tego narzędzia na co dzień jest bardzo płynne. Podoba mi się również to, że dobrze łączy się ono z innymi narzędziami, z których korzystamy, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Obsługa klienta jest również pomocna, gdy potrzebuję wskazówek.

2. TigerConnect (najlepsze rozwiązanie do komunikacji klinicznej i koordynacji opieki)

za pośrednictwem TigerConnect

TigerConnect to oparta na chmurze platforma komunikacji i współpracy klinicznej (CC&C), zaprojektowana w celu wypełnienia luk komunikacyjnych między organizacjami opieki zdrowotnej.

Konsoliduje ono wiadomości, alerty i cykle pracy klinicznej w jednej platformie, zapewniając zespołom opieki, od lekarzy i pielęgniarek po dostawców usług ratownictwa medycznego, terminowy dostęp do kluczowych informacji.

Oprogramowanie do zarządzania projektami w służbie zdrowia jest głęboko zintegrowane z istniejącymi systemami szpitalnymi, w tym rozwiązaniami do wzywania pielęgniarek, urządzeniami monitorującymi i narzędziami do planowania harmonogramów pracy lekarzy. Umożliwia to zespołom opieki zdrowotnej współpracę w czasie rzeczywistym, automatyczne eskalowanie pilnych wiadomości oraz utrzymywanie ciągłego połączenia nawet podczas awarii systemów informatycznych.

Najlepsze funkcje TigerConnect

Popraw koordynację opieki, wysyłając bogate w kontekst alerty z elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów monitorowania i wniosków o konsultacje bezpośrednio do odpowiednich członków zespołu.

Uprość komunikację dzięki komunikatom opartym na rolach , które umożliwiają lekarzom kontaktowanie się z dowolnym dostawcą usług medycznych według pełnionej funkcji, a nie imienia i nazwiska.

Natychmiast aktywuj niestandardowe Dynamic Teams , aby skoordynować pracę personelu w zakresie pilnych cykli pracy i transferów pacjentów.

Zapewnij, że wiadomości o priorytecie są obsługiwane dzięki funkcjom Priority Messaging i Message Escalations dla alertów pozostawionych bez odpowiedzi.

Ograniczenia TigerConnect

Ograniczone wsparcie klienta na żywo, z numerami zaprojektowanymi tak, aby uniknąć bezpośrednich rozmów z przedstawicielami

Sporadyczne opóźnienia podczas logowania, które mogą zakłócać szybką komunikację.

Użytkownicy zgłaszali brak możliwości oznaczania konkretnych osób w wiadomościach, co zmniejsza przejrzystość komunikacji.

Uprawnienia do archiwizacji są zbyt szerokie; niektórzy użytkownicy mający dostęp do archiwum widzą wszystkie wiadomości, nawet te, do których idealnie nie powinni mieć dostępu.

Ceny TigerConnect

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje TigerConnect

G2: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Co o TigerConnect mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto, co miał do udostępnienia jeden z użytkowników:

Uważam, że platforma ta jest doskonałym narzędziem do nawiązania połączenia z pacjentami/klientami za pomocą różnych środków (SMS-y/wiadomości tekstowe). Myślę również, że sprawdza się ona całkiem dobrze jako rozwiązanie do wideokonferencji. Jest jednak kilka rzeczy, które chciałbym zmienić w tej platformie. Uważam, że pomocne byłoby, gdybyśmy mogli komunikować się z ludźmi również za pomocą innych środków, takich jak e-mail, a wszystko to w ramach tego samego produktu.

Uważam, że platforma ta jest doskonałym narzędziem do łączenia się z pacjentami/klientami za pomocą różnych środków (SMS-y/wiadomości tekstowe). Myślę również, że sprawdza się ona całkiem dobrze jako rozwiązanie do wideokonferencji. Jest jednak kilka rzeczy, które chciałbym zmienić w tej platformie. Uważam, że pomocne byłoby, gdybyśmy mogli łączyć się z ludźmi również za pomocą innych środków, takich jak e-mail, a wszystko to w ramach tego samego produktu.

🔍 Czy wiesz, że... Na oddziałach intensywnej terapii medycznej codzienne obchody wielodyscyplinarnych zespołów zmniejszają śmiertelność pacjentów. Szpitale z dużą liczbą lekarzy i pełnymi zespołami opieki miały znacznie niższe wskaźniki śmiertelności, nawet w poważnych przypadkach, takich jak posocznica.

3. Sickbay (najlepsze do analizy danych dotyczących monitorowania pacjentów i cyklu pracy)

za pośrednictwem Sickbay

Sickbay to niezależne od dostawcy oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia, które umożliwia wykorzystanie danych z monitorowania pacjentów w całym procesie opieki.

Oprócz monitorowania, Sickbay przekształca dane w narzędzie do badań, usprawniania działalności i proaktywnej opieki. Umożliwia kadrze kierowniczej, zespołom IT i personelowi klinicznemu płynną współpracę, opisywanie wydarzeń i standaryzację praktyk opieki.

Możesz również zoptymalizować przydzielanie personelu i zasobów, korzystając z pulpitów monitorujących pacjentów w czasie rzeczywistym oraz danych telemetrycznych, dzięki czemu odpowiedni opiekunowie zawsze będą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Najlepsze funkcje Sickbay

Standaryzuj cykle pracy klinicznej i badawczej za pomocą narzędzia Analyze , które dostarcza praktycznych informacji na podstawie danych historycznych i danych zbieranych niemal w czasie rzeczywistym.

Usprawnij działalność wielu placówek za pomocą automatyzacji , cyfryzując cykle pracy i ograniczając ręczne przekazywanie zadań.

Umożliwiaj badania na poziomie populacji i usprawnienia operacyjne dzięki zintegrowanym narzędziom analitycznym i narzędziom do współpracy.

Popraw ciągłość opieki poprzez śledzenie pacjentów w różnych oddziałach i efektywne udostępnianie informacjami dotyczącymi ryzyka.

Ograniczenia izby chorych

Obciążenie związane z ustawieniami, konserwacją i rozwiązywaniem problemów spoczywa na wewnętrznym personelu IT szpitala.

Lekarze i naukowcy potrzebują intensywnego szkolenia, aby móc korzystać z zaawansowanych funkcji analizy danych.

Ceny Sickbay

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sickbay

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Ważne są również partnerstwa wykraczające poza szpitale. Gdy kliniki, samorządy lokalne i służby socjalne współpracują ze sobą, poprawia się stan zdrowia społeczności. Powodzenie zależy jednak w dużej mierze od tego, jak dobrze ta współpraca jest zorganizowana i utrzymywana.

🌟 Bonus: Wykorzystaj ClickUp Brain MAX, aby błyskawicznie przeszukiwać dokumentację pacjentów, dokumenty kliniczne i komunikację zespołu opieki — wszystko to za pomocą jednego komputera stacjonarnego wyposażonego w AI. Pomaga pracownikom służby zdrowia w wyszukiwaniu informacji, podsumowywaniu aktualizacji i usprawnianiu cyklu pracy, oszczędzając cenny czas i zapewniając wsparcie dla lepszej opieki nad pacjentami.

4. OceanMD (najlepsze rozwiązanie do łączenia połączeń sieci dostawców usług medycznych i zarządzania skierowaniami)

za pośrednictwem OceanMD

OceanMD to platforma do zarządzania kliniką, stworzona w celu płynnego łączenia pacjentów, pracowników służby zdrowia i systemów opieki zdrowotnej.

Zaprojektowany z myślą o interoperacyjności, OceanMD integruje się z głównymi systemami EMR i systemami informacji zdrowotnej, umożliwiając bezpieczną wymianę danych między klinikami, szpitalami i prowincjami.

Platforma jest równie cenna dla personelu pierwszej linii, jak i dla pacjentów. Dzięki pakietowi Patient Engagement Suite kliniki mogą oferować narzędzia samoobsługowe, takie jak rezerwacje online, przypomnienia i cyfrowe zameldowania, a Ocean Provider Network upraszcza eReferrals, eConsults i eOrders.

Najlepsze funkcje OceanMD

Zapewnij pacjentom większą wygodę dzięki rezerwacji online, wiadomościom dla pacjentów, przypomnieniom i kioskom/tabletom do rejestracji .

Śledź wyniki za pomocą zaawansowanych narzędzi do raportowania, które dostarczają dane dotyczące użytkowania, publikacje dotyczące czasu oczekiwania oraz wskaźniki dotyczące doświadczeń pacjentów.

Zintegruj je z ponad 30 systemami informacji klinicznej i repozytoria, korzystając z otwartych, opartych na standardach interfejsów API.

Twórz szablony rejestracji nowych pacjentów , które automatycznie wypełniają pola karty na podstawie odpowiedzi pacjenta.

Limit OceanMD

OceanMD zostało zaprojektowane w celu ułatwienia wymiany danych i nie jest rozwiązaniem do długoterminowego przechowywania informacji o pacjentach.

System rezerwacji online wymaga dokładnego dopasowania informacji wprowadzonych przez pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, numer karty zdrowia) do danych zawartych w jego dokumentacji medycznej. Nawet niewielkie rozbieżności mogą powodować błędy.

Ceny OceanMD

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje OceanMD

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Zapisuj wnioski płynące z przypadków międzyzespołowych w wewnętrznej bazie wiedzy. Jeśli ścieżka opieki nad jednym pacjentem pozwoliła odkryć sposób na poprawę koordynacji lub usprawnienie cyklu pracy, udokumentuj to, aby cała organizacja mogła z tego skorzystać.

5. CareCloud (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dokumentacji klinicznej opartej na AI i integracji elektronicznej dokumentacji medycznej)

za pośrednictwem CareCloud

Dla większości placówek największą przeszkodą jest codzienna rutyna związana z dokumentacją, rozliczeniami i silosami systemowymi. CareCloud rozwiązuje te problemy, łącząc elektroniczną dokumentację medyczną (EHR), zarządzanie praktyką, optymalizację cyklu przychodów i interoperacyjność.

To, co wyróżnia CareCloud spośród innych programów do zarządzania pacjentami, to pakiet cirrusAI, oparty na generatywnej sztucznej inteligencji, który umożliwia tworzenie inteligentniejszych notatek klinicznych, automatyzację odwołań i wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Dodaj do tego certyfikowane przez ONC narzędzia interoperacyjne, takie jak CareCloud Connector, a Twoja praktyka zyska bezpieczny i skalowalny sposób wymiany danych między laboratoriami, rejestrami szczepień i systemami EHR.

Najlepsze funkcje CareCloud

Zautomatyzuj dokumentację kliniczną dzięki cirrusAI Notes , rejestrując rozmowy między pacjentem a dostawcą w formie notatek gotowych do umieszczenia w elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR).

Wsparcie dokładności leczenia dzięki opartym na dowodach naukowych, generowanym przez AI zaleceniom cirrusAI Guide podczas konsultacji medycznych.

Przyspiesz proces zwrotu kosztów dzięki cirrusAI Appeals , generując dostosowane do indywidualnych potrzeb pisma odwoławcze na podstawie danych dotyczących roszczeń i wymagań płatników.

Zapewnij personelowi wsparcie w zakresie języka naturalnego dzięki cirrusAI Chat, asystentowi w systemie EHR służącemu do wdrażania nowych pracowników i nawigacji po cyklu pracy.

Ograniczenia CareCloud

Nie ma dostępnej aplikacji na Androida.

Oprogramowanie często się zawiesza, a użytkownicy muszą zmagać się z niską wydajnością i opóźnieniami.

Użytkownicy dokonują raportowania poważnych problemów z obsługą klienta.

Opóźnienia w rozliczaniu i obsłudze roszczeń, a użytkownicy dokonują raportowania strat finansowych.

Ceny CareCloud

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CareCloud

G2: 3,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 3,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o CareCloud w praktyce?

Oto jak ujął to jeden z użytkowników:

Jedną z największych zalet CareCloud jest to, że jest to oprogramowanie internetowe, które nie wymaga instalacji na komputerze. Interfejs jest bardzo przejrzysty i umożliwia szybką nawigację w systemie. Jednak izba rozliczeniowa nie ma możliwości elektronicznego składania wniosków o odszkodowania pracownicze lub odszkodowania z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego, co powoduje, że wnioski te muszą być składane w formie papierowej i przesyłane pocztą tradycyjną. *

Jedną z największych zalet CareCloud jest to, że jest to oprogramowanie internetowe, które nie wymaga instalacji na komputerze. Interfejs jest bardzo przejrzysty i umożliwia szybką nawigację w systemie. Jednak izba rozliczeniowa nie ma możliwości elektronicznego składania wniosków o odszkodowania pracownicze lub odszkodowania z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego, co powoduje, że wnioski te muszą być składane w formie papierowej i przesyłane pocztą tradycyjną. *

💡 Porada dla profesjonalistów: Wbuduj pętle informacji zwrotnej bezpośrednio w narzędzia do współpracy. Na przykład pozwól pielęgniarkom zgłaszać, jeśli plan wypisu wydaje się nierealny, a farmaceutom zaznaczać niejasne recepty. Informacje przekazywane w czasie rzeczywistym zapobiegają błędom na dalszych etapach procesu.

6. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do spotkań zespołów medycznych i bezpiecznej współpracy)

za pośrednictwem Microsoft Teams

W szpitalach szybkie podejmowanie decyzji zależy od sprawnej komunikacji, ale ważne informacje często giną wśród rozmów telefonicznych, e-maili lub nieodebranych wiadomości. Microsoft Teams rozwiązuje ten problem, zapewniając dostawcom służby zdrowia bezpieczny, zgodny z HIPAA sposób na czatowanie, organizowanie spotkań i udostępnianie aktualnościami w czasie rzeczywistym.

Wbudowany w Microsoft chmurę dla Healthcare, Teams integruje się bezpośrednio z elektronicznymi kartami zdrowia obsługującymi FHIR, ułatwiając rozpoczęcie konsultacji z pacjentem lub aktualizację planów opieki z poziomu istniejących systemów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybką wiadomość w pilnej sprawie, zaplanowaną konsultację wideo, czy ustrukturyzowany cykl pracy z listami i zatwierdzeniami, aplikacja Teams pomaga szpitalom ograniczyć opóźnienia i zapewnić płynny przepływ informacji.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Rozpocznij konsultacje wideo i spotkania zespołu za pomocą zintegrowanych konferencji audio/wideo.

Planuj wizyty pacjentów za pomocą aplikacji Bookings , która automatycznie generuje sesje Teams.

Skorzystaj z gotowych szablonów dla służby zdrowia, aby szybko ustawić kanały i aplikacje dla zespołów medycznych.

Koordynuj harmonogramy pracy personelu pierwszej linii za pomocą aplikacji Shifts, aby uprościć cykl pracy administracyjnej.

Limity programu Microsoft Teams

Limit możliwości administratora, ograniczające niektóre zadania informatyczne, takie jak wprowadzanie poświadczeń lub zarządzanie urządzeniami za pośrednictwem Teams.

Złożone ustawienia powiadomień utrudniają użytkownikom niestandardowe dostosowywanie alertów.

Niespójne doświadczenia użytkowników na różnych urządzeniach/platformach mogą negatywnie wpływać na cykl pracy.

Ceny Microsoft Teams

Free

Enterprise: 5,25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 F3: 8 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Premium: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 16 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co o Microsoft Teams mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto bezpośrednia opinia z recenzji G2:

Teams naprawdę ułatwia czatowanie, dzwonienie lub szybkie dołączanie do spotkania bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Podoba mi się, że wszystko — wiadomości, pliki i kalendarz — znajduje się w jednym miejscu. Aplikacja jest nieco ciężka zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, a jej ładowanie zajmuje trochę czasu. Interfejs użytkownika czatu również wymaga ulepszeń.

Teams naprawdę ułatwia czatowanie, dzwonienie lub szybkie dołączanie do spotkania bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Podoba mi się, że wszystko — wiadomości, pliki i kalendarz — znajduje się w jednym miejscu. Aplikacja jest nieco ciężka zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, a jej ładowanie zajmuje trochę czasu. Interfejs użytkownika czatu również wymaga ulepszeń.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Microsoft Teams do współpracy

7. Slack (najlepszy do komunikacji zgodnej z HIPAA)

za pośrednictwem Slack

Slack to bezpieczne narzędzie do współpracy, które zapewnia elastyczne środowisko do łączenia się, udostępniania aktualizacji i koordynowania opieki. Jego plan Enterprise Grid można skonfigurować zgodnie z HIPAA, umożliwiając dostawcom, płatnikom i badaczom wymianę elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych (ePHI) przy zachowaniu zgodności z przepisami.

Dzięki dedykowanym kanałom, bezpiecznym integracjom i solidnym zabezpieczeniom pomaga ono ograniczyć opóźnienia w opiece nad pacjentami i zapewnia ochronę wrażliwych danych.

Integracja z platformami takimi jak Salesforce Health Chmura i Service Chmura pozwala scentralizować dane pacjentów i członków.

Najlepsze funkcje Slacka

Zautomatyzuj powtarzalne procesy, od przyjmowania pacjentów po raportowanie incydentów i zatwierdzanie, dzięki Workflow Builder .

Współpracuj bezpiecznie z organizacjami zewnętrznymi za pośrednictwem udostępnianych kanałów Slack Connect .

Korzystaj z narzędzi zapobiegających utracie danych , aby monitorować korzystanie z aplikacji Slack przez swój zespół i egzekwować ograniczenia dotyczące wiadomości i plików.

Przeglądaj aktualizacje dotyczące pacjentów w trybie asynchronicznym dzięki funkcji Clip i organizuj szybkie spotkania zespołu za pomocą funkcji Huddles.

Limitacje Slacka

Funkcja wyszukiwania jest limitowana, co utrudnia odzyskiwanie starych wiadomości lub plików w porównaniu z alternatywami dla Slacka

Brak opcji zbiorczego usuwania bezpośrednich wiadomości, co zmusza użytkowników do ręcznego usuwania starych rozmów.

Slack wyraźnie zabrania wykorzystywania swojej platformy do komunikacji z pacjentami (pacjentami, członkami planu, rodzinami lub pracodawcami) w przypadku danych medycznych (PHI). Wszystkie rozmowy dotyczące danych medycznych muszą mieć charakter wyłącznie wewnętrzny.

Ceny Slack

Free

Zalety: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business+: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 35 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 24 000 recenzji)

8. Zoom (najlepsze rozwiązanie do konsultacji telezdrowotnych i wirtualnych spotkań zespołów opieki medycznej)

za pośrednictwem Zoom

Zoom for Healthcare został stworzony, aby uprościć sposób, w jaki dostawcy usług medycznych nawiązują połączenia z pacjentami i współpracownikami.

Oferta dostosowana do potrzeb służby zdrowia obejmuje zgodność z HIPAA, dedykowane umowy BAA oraz integrację z głównymi systemami EHR. Zapewnia to ochronę wrażliwych danych, umożliwiając jednocześnie dostawcom usług medycznych przeprowadzanie wizyt telezdrowotnych, prowadzenie wirtualnych klinik lub współpracę ze specjalistami z różnych lokalizacji.

Zoom zapewnia równowagę między dostępnością dla pacjentów a wydajnością cyklu pracy klinicznej. Pacjenci mogą dołączyć do wirtualnych wizyt za pomocą jednego linku, często poprzez portale takie jak MyChart, bez konieczności pobierania lub instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Najlepsze funkcje Zoom

Wykorzystaj czat w poczekalni i powiadomienia dla dostawców usług medycznych, aby usprawnić przepływ pacjentów.

Używaj połączenia z urządzeniami medycznymi, takimi jak TytoCare , podczas wirtualnych wizyt, aby przesyłać na żywo dane i obrazy pacjentów bezpośrednio do lekarzy.

Zainstaluj w pokojach pacjentów wózki telezdrowotne z inteligentnymi telewizorami wykorzystującymi technologię Zoom Rooms .

Współpracuj wizualnie dzięki Zoom Tablica podczas narad onkologicznych i planowania leczenia.

Ograniczenia Zoom

Częste aktualizacje systemu i poprawki mogą zakłócać spotkania w nieodpowiednich momentach.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa wynikające z wcześniejszych luk w zabezpieczeniach (np. ataki typu „Zoom bombing”, luki w szyfrowaniu) nadal budzą wątpliwości w przypadku wrażliwych zastosowań.

Brakuje w nim niektórych funkcji specyficznych dla opieki zdrowotnej, takich jak formularze przed wizytą, automatyczne przypomnienia i zintegrowane cykle pracy EHR; często trzeba je dodawać za pomocą zewnętrznych narzędzi.

Ceny Zoom

Zalety: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business, Business Plus i Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,6/5 (ponad 60 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

Co o Zoom mówią użytkownicy w praktyce?

Według najnowszej recenzji G2:

Jedną z wyróżniających się funkcji Zoom Workplace jest to, że łączy wiele narzędzi do współpracy w jedną, usprawnioną platformę. Integracja narzędzi Zoom Spotkania, Team Chat, Tablica i Scheduling w jednym interfejsie pozwala zaoszczędzić dużo czasu i zmniejsza potrzebę korzystania z wielu aplikacji. Korzystanie z aplikacji mobilnej może być niejednolite.

Jedną z wyróżniających się funkcji Zoom Workplace jest to, że łączy wiele narzędzi do współpracy w jedną, usprawnioną platformę. Integracja narzędzi Zoom Spotkania, Team Chat, Tablica i Scheduling w jednym interfejsie pozwala zaoszczędzić dużo czasu i zmniejsza potrzebę korzystania z wielu aplikacji. Korzystanie z aplikacji mobilnej może być niejednolite.

🧠 Ciekawostka: Współpraca wzmacnia kulturę bezpieczeństwa. W japońskich szpitalach, gdy wzrasta poziom pracy zespołowej i uczenia się organizacyjnego, poprawia się bezpieczeństwo szpitala — personel czuje się swobodniej raportując błędy, angażując rodziny i pracując nad zapobieganiem szkodom.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Zoom

za pośrednictwem Google obszar roboczy

Google Workspace łączy codzienne narzędzia, takie jak Gmail, Dokumenty, Arkusze Google i Meet, w środowisku zgodnym z HIPAA, dostosowanym do potrzeb służby zdrowia i nauk przyrodniczych.

Ponieważ większość personelu i lekarzy zna już te aplikacje, ich wdrożenie przebiega szybko i wymaga minimalnego szkolenia. Znajomość tych narzędzi ułatwia zmniejszenie izolacji między zespołami klinicznymi.

Podwójny cel Google obszar roboczy to wsparcie dla dostawców usług medycznych i przyspieszenie badań w dziedzinie nauk przyrodniczych. W połączeniu z zabezpieczeniami typu zero-trust i wbudowanym szyfrowaniem pozwala organizacjom na współpracę na dużą skalę bez dodatkowych kosztów związanych z VPN lub ciągłym instalowaniem poprawek.

Najlepsze funkcje Google obszar roboczy

Zbieraj dane pacjentów i opinie za pomocą formularzy Google i natychmiast synchronizuj odpowiedzi z Arkuszy Google .

Umożliwia wygodne planowanie dzięki Kalendarzowi Google .

Przeprowadzaj bezpieczne sesje telezdrowotne, spotkania zespołowe lub wydarzenia szkoleniowe za pomocą Google Meet .

Twórz portale onboardingowe i huby szkoleniowe za pomocą Google Sites i Google Vids .

Wyposaż personel pierwszej linii w Chromebooki i urządzenia z systemem Android Enterprise, aby zapewnić bezpieczny dostęp w podróży.

Ograniczenia Google Workspace

Niektóre aplikacje zewnętrzne nie synchronizują się prawidłowo, co powoduje problemy z planowaniem lub cyklem pracy w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami Google obszarów roboczych

Administratorzy uważają konsolę administracyjną Google obszarów roboczych za przytłaczającą ze względu na ogromną liczbę opcji konfiguracyjnych.

Książka adresowa Google (która nie zawsze jest objęta umową BAA) może automatycznie przechowywać dane kontaktowe i tematy wiadomości, potencjalnie narażając dane medyczne na ujawnienie.

Ceny Google obszar roboczy

Pakiet startowy: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plus: 42 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Google obszar roboczy

G2: 4,6/5 (ponad 46 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Workspace w praktyce?

Jeden z użytkowników podsumował to w następujący sposób:

Podoba mi się to, że wszystko jest płynnie połączone w jednej platformie. Integracja Gmaila, Dysku, Dokumentów, Arkuszy, Kalendarza i Spotkań sprawia, że współpraca jest łatwa. Jest bardzo przyjazna dla użytkownika, łatwa do wdrożenia i dostępna z dowolnego urządzenia. Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi oszczędza czas i pozwala wszystkim być na bieżąco, co jest szczególnie pomocne w przypadku pracy zdalnej lub hybrydowej.

Podoba mi się to, że wszystko jest płynnie połączone w jednej platformie. Integracja Gmaila, Dysku, Dokumentów, Arkuszy, Kalendarza i Spotkań sprawia, że współpraca jest łatwa. Jest bardzo przyjazna dla użytkownika, łatwa do wdrożenia i dostępna z dowolnego urządzenia. Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi oszczędza czas i pozwala wszystkim być na bieżąco, co jest szczególnie pomocne w przypadku pracy zdalnej lub hybrydowej.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wbuduj listy kontrolne zadań ClickUp dla powtarzających się procesów, takich jak planowanie wypisu ze szpitala lub przygotowanie do operacji. Standaryzacja usprawnia współpracę, eliminując domysły z zadań o wysokiej stawce. Twórz listy kontrolne w ClickUp, aby usprawnić powtarzające się procesy

10. Epic Systems (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną i cyklami pracy klinicznymi)

za pośrednictwem Epic Systems

Epic działa jako system rejestracji, usprawniając koordynację działań lekarzy, administratorów, a nawet zewnętrznych dostawców usług medycznych w zakresie opieki nad pacjentami. Jego interfejs, Hyperspace, dostosowuje się do roli każdego użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to lekarz, pielęgniarka czy pracownik działu rozliczeń.

Comet dostarcza prognozy dotyczące ryzyka, wyników leczenia i długości pobytu w szpitalu, a generatywne funkcje AI Epic pomagają w tworzeniu wykresów, kodowaniu, a nawet sporządzaniu przyjaznych dla pacjentów komunikatów.

Dostawcy służby zdrowia mogą płynnie udostępniać informacje, gdy pacjenci przechodzą między różnymi placówkami obsługującymi system Epic. System obsługuje zarówno zadania kliniczne, jak i administracyjne, zapewniając koordynację działań zespołów opieki, niezależnie od tego, czy znajdują się one w tym samym budynku, czy w różnych lokalizacjach.

Najlepsze funkcje epic Systems

Zarządzaj bezpieczną komunikacją i zadaniami za pomocą wiadomości i alertów w folderze In Basket .

Rozszerz dostęp do dostawców kierujących pacjentów, korzystając z EpicCare Link do udostępniania dokumentacji medycznej przez Internet.

Skróć czas poświęcany na dokumentację dzięki AI Charting i generatywnym funkcjom AI.

Przeglądaj i składaj zamówienia w podróży dzięki aplikacjom Haiku (na urządzenia mobilne) i Canto (na tablety).

Limitacje Epic Systems

Ograniczone dane historyczne utrudniają analizę trendów w czasie.

Długi czas wdrożenia, średnio około dziewięciu miesięcy, przed pełnym przyjęciem

Niektóre integracje zewnętrzne są trudne.

Ceny Epic Systems

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje epic Systems

G2: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Stwórz ścieżki eskalacji w swoim systemie współpracy. Jeśli wynik badania laboratoryjnego lub notatka dotycząca pacjenta zostaną oznaczone jako krytyczne, powinny one automatycznie powiadomić odpowiedni personel wyższego szczebla, zamiast pozostawać nieprzeczytane w kolejce.

11. Oracle Health (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania danymi klinicznymi i operacyjnymi)

za pośrednictwem Oracle Health

Cerner, obecnie część Oracle Health, oferuje platformę EHR stworzoną w celu stworzenia połączenia między danymi klinicznymi, finansowymi i operacyjnymi.

Jego podstawowe rozwiązanie, Cerner Millennium, zapewnia organizacjom opieki zdrowotnej jedno środowisko, w którym dostawcy mogą dokumentować opiekę, składać zamówienia i uzyskiwać dostęp do historii pacjentów w czasie rzeczywistym.

Cerner wyróżnia się naciskiem na interoperacyjność i zaangażowanie pacjentów. Dzięki narzędziom takim jak HealtheIntent do zarządzania zdrowiem populacji i HealtheLife do obsługi pacjentów, współpraca wykracza poza zespoły wewnętrzne.

Najlepsze funkcje Oracle Health

Zarządzaj zamówieniami, dokumentacją i planami opieki bezpośrednio z PowerChart .

Płynna wymiana dokumentacji medycznej za pośrednictwem sieci CommonWell Health Alliance i Carequality.

Rozszerz funkcję systemu za pomocą API Oracle Health Developer i integracji innych firm.

Zaangażuj pacjentów bezpośrednio w proces leczenia dzięki HealtheLife, umożliwiającemu bezpieczną komunikację, dostęp do wyników badań laboratoryjnych i umawianie wizyt.

Ograniczenia Oracle Health

Brak niestandardowych usług świadczonych do konkretnych potrzeb organizacyjnych

Zarządzanie dużymi zbiorami danych, zwłaszcza z wykorzystaniem funkcji AI, może być skomplikowane i kosztowne.

Ceny Oracle Health

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Oracle Health

G2: 4,1/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🧠 Ciekawostka: Współpraca między pielęgniarkami a lekarzami poprawia wyniki operacji. Duże badanie obejmujące ponad 1,3 miliona pacjentów w 665 szpitalach ostrych wykazało, że gdy zespoły te dobrze współpracują, prawdopodobieństwo zgonu w ciągu 30 dni po operacji maleje.

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia

Wybór oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia to poważna sprawa. Oto od czego zacząć.

Zacznij od swoich obecnych problemów.

Zanim zaczniesz przeglądać oprogramowanie, przez tydzień śledź problemy komunikacyjne. Notatka, kiedy wiadomości giną, kiedy personel nie może znaleźć aktualnych informacji o pacjentach lub kiedy ważne informacje docierają zbyt późno. Te rzeczywiste przykłady pomogą Ci dokonać lepszego wyboru niż jakakolwiek lista funkcji.

Poznaj opinie rzeczywistych użytkowników.

Nie wybieraj oprogramowania bez konsultacji z osobami, które będą z niego korzystać na co dzień.

Porozmawiaj z pielęgniarkami, lekarzami i pracownikami recepcji o ich największych problemach związanych z komunikacją. Co spowalnia ich pracę? Jakich informacji potrzebują szybko? Ich odpowiedzi są ważniejsze niż obietnice dostawców.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użytkownicy z pewnością docenią funkcję Talk to Text w ClickUp, która pozwala szybko dyktować notatki kliniczne, aktualizacje dotyczące pacjentów lub instrukcje dotyczące opieki — bez użycia rąk i w dowolnym miejscu. Usprawnia to dokumentację, ogranicza ręczne wpisywanie danych i pomaga pracownikom służby zdrowia rejestrować kluczowe informacje w czasie rzeczywistym, poprawiając zarówno dokładność, jak i wydajność.

Sprawdź, jak działa ono z Twoimi obecnymi systemami.

Twoje narzędzie do współpracy musi łatwo nawiązywać połączenie z istniejącym oprogramowaniem do zarządzania dokumentacją medyczną, planowaniem i rozliczeniami. Jeśli pracownicy będą musieli przełączać się między wieloma programami lub wprowadzać dane dwukrotnie, nie będą z niego korzystać.

Poproś dostawcę o szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób oprogramowanie jest połączone z tym, co już posiadasz.

Nie trzeba dodawać, że wszystko, co używasz, musi być zgodne z HIPAA.

Wypróbuj je w rzeczywistych sytuacjach.

Przetestuj oprogramowanie w rzeczywistych okresach, korzystając z prawdziwych przypadków pacjentów. Wypróbuj je podczas zmian, nagłych wypadków i typowych codziennych cykli pracy. Sprawdź, jak działa, gdy sieć działa wolno lub personel jest zajęty.

Pomyśl o przyszłych potrzebach

Wybierz oprogramowanie, które będzie rosło wraz z Twoją praktyką. Czy może obsłużyć dwa razy więcej użytkowników? Czy dostawca regularnie dodaje nowe funkcje? Wybierz platformę, która będzie działać przez lata, a nie tylko miesiące.

Przykłady zastosowań oprogramowania do współpracy w służbie zdrowia

Oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia zmienia cykl pracy klinicznej w różnych specjalizacjach. Oto kilka przykładów rzeczywistych zastosowań:

Zdalna pomoc chirurgiczna: Niektóre platformy umożliwiają chirurgom prowadzenie zabiegów z dowolnego miejsca dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej i transmisji wideo na żywo. Technologia ta odegrała kluczową rolę w wykonywaniu skomplikowanych operacji podczas pandemii COVID-19.

Koordynacja pracy oddziału ratunkowego: W środowiskach o wysokim poziomie stresu, takich jak oddziały ratunkowe, oprogramowanie do współpracy ułatwia natychmiastową komunikację między zespołami multidyscyplinarnymi. Ta szybka wymiana informacji ma kluczowe znaczenie dla podejmowania terminowych i świadomych decyzji.

Edukacja medyczna i wzajemna nauka: Platformy te umożliwiają pracownikom służby zdrowia udostępnianie prawdziwych przypadków pacjentów i dyskusji, sprzyjając wspólnej nauce. Ta Platformy te umożliwiają pracownikom służby zdrowia udostępnianie prawdziwych przypadków pacjentów i dyskusji, sprzyjając wspólnej nauce. Ta wymiana wiedzy między rówieśnikami zwiększa dokładność diagnostyczną i umiejętności kliniczne.

Wykrywanie oszustw w rozliczeniach opieki zdrowotnej: narzędzia AI w opiece zdrowotnej pomagają wykrywać nieuczciwe działania, takie jak fałszywe roszczenia i zawyżanie rachunków. Pomaga to organizacjom opieki zdrowotnej zminimalizować straty wynikające z oszust

💡 Porada dla profesjonalistów: Agenci AI ClickUp mogą zautomatyzować wiele powtarzalnych zadań, takich jak monitorowanie pacjentów i koordynacja opieki. Możesz na przykład skonfigurować niestandardowego agenta ClickUp, aby monitorował zmiany statusu pacjenta (takie jak wypis ze szpitala lub nowy wynik badania), a następnie automatycznie przypisywał zadania związane z dalszą opieką członkom zespołu opieki, wysyłał przypomnienia i podsumowywał kluczowe aktualizacje w bezpiecznym kanale czatu. Zmniejsza to nakład pracy ręcznej, zapewnia terminową opiekę nad pacjentem oraz poprawia zarówno wydajność, jak i wyniki leczenia. Dowiedz się, jak skonfigurować swojego pierwszego agenta AI bez kodowania:

🔍 Czy wiesz, że... Szpitale, w których współpraca między pielęgniarkami a lekarzami przebiega lepiej, odnotowują znacznie niższy wskaźnik śmiertelności niż oczekiwano. Jedno z badań wykazało, że w szpitalach o wysokim poziomie współpracy odnotowano o około 41% mniej zgonów niż przewidywano, podczas gdy w szpitalach o słabej współpracy wskaźnik śmiertelności przekroczył przewidywania o 58%.

📖 Przeczytaj również: Bezpłatne szablony kart pielęgniarskich dla lepszego przekazywania pacjentów

Połącz swoje zespoły opieki zdrowotnej w ClickUp

Nieodebrane połączenia, rozproszone notatki lub nieaktualne harmonogramy mogą skutkować poważnymi opóźnieniami dla pacjentów. ClickUp rozwiązuje ten problem, zapewniając zespołom opieki zdrowotnej jedną bezpieczną przestrzeń do koordynowania leczenia, aktualizowania dokumentacji i zarządzania cyklem pracy.

Zespoły opieki mogą przydzielać obowiązki, dokumentować protokoły i śledzić aktualizacje dotyczące pacjentów bez konieczności zmiany narzędzi. Rozmowy w ramach czatu ClickUp pozostają powiązane z odpowiednim zadaniem dotyczącym pacjenta, dzięki czemu kontekst nigdy nie zostaje utracony. ClickUp Docs umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym nad wytycznymi dotyczącymi leczenia, notatkami badawczymi lub instrukcjami dotyczącymi wypisu ze szpitala, a pola niestandardowe pozwalają na rejestrowanie szczegółowych informacji, takich jak identyfikatory pacjentów lub poziomy pilności, bezpośrednio w ramach przepływu pracy.

ClickUp Brain dodaje kolejną warstwę, ujawniając ryzyka, generując listy kontrolne do dalszych działań i odpowiadając na kluczowe pytania na żądanie.

ClickUp to bezpieczna platforma, która sprawia, że współpraca w służbie zdrowia naprawdę działa — dzięki czemu Twoje zespoły mogą skupić się mniej na koordynacji, a bardziej na opiece.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!

Często zadawane pytania (FAQ)

Oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia łączy lekarzy, personel i pacjentów poprzez centralizację komunikacji, zarządzania zadaniami i udostępniania danych. Narzędzia te pomagają zmniejszyć izolację, poprawić koordynację opieki i usprawnić cykl pracy między zespołami i działami.

ClickUp Enterprise zapewnia wsparcie dla zgodności z HIPAA w połączeniu z podpisaną umową o współpracy biznesowej (BAA). Inne platformy, takie jak Slack Enterprise Grid i Microsoft Teams (plany dla przedsiębiorstw), również mogą być skonfigurowane pod kątem zgodności z HIPAA, pod warunkiem, że są prawidłowo ustawione i używane zgodnie z rygorystycznymi zasadami bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o szybką i bezpieczną komunikację, popularnością cieszą się ClickUp i TigerConnect. Z kolei w zakresie bezpiecznej wymiany danych klinicznych wyróżniają się Epic Systems i Oracle Health.

Jeśli priorytetem jest bezpośredni dostęp do danych pacjentów i dokumentacji medycznej, najlepszym rozwiązaniem są narzędzia zintegrowane z systemem EHR, takie jak Epic lub Cerner. Jeśli potrzebne jest szersze zarządzanie projektami, przepływy pracy między działami lub integracja z wieloma aplikacjami, większą elastyczność zapewniają platformy ogólne, takie jak ClickUp.

Oprogramowanie do współpracy w służbie zdrowia pomaga zespołom w branży medycznej szybciej udostępniać informacje, ograniczać nieporozumienia i skuteczniej koordynować leczenie. Prowadzi to do zmniejszenia opóźnień, podejmowania trafniejszych decyzji i poprawy ogólnej jakości opieki nad pacjentami.

Ceny są bardzo zróżnicowane: platformy do zarządzania projektami w służbie zdrowia, takie jak ClickUp, oferują bezpłatny plan i różne poziomy, w tym plan Enterprise zgodny z HIPAA, natomiast narzędzia przeznaczone specjalnie dla służby zdrowia, takie jak Epic lub Oracle Health, mogą kosztować szpitale setki tysięcy dolarów rocznie, w zależności od skali i dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Nie, narzędzia do współpracy uzupełniają, ale nie zastępują elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR). Chociaż zarządzają one komunikacją i cyklem pracy, EHR pozostaje głównym systemem przechowywania dokumentacji klinicznej i historii pacjentów. Oba rozwiązania działają najlepiej, gdy są zintegrowane.