Automatyzacja ChatGPT: jak wykorzystać AI do usprawnienia zadań

ChatGPT przetwarza ponad 2,5 miliarda podpowiedzi każdego dnia. To się nazywa wszechobecność produktu!

Prawdopodobieństwo, że używasz go do niektórych lub wszystkich z poniższych zadań: pisania złożonego kodu, podsumowywania raportów, tworzenia zawartości, analizowania danych, generowania pomysłów, a nawet budowania chatbotów.

Możliwości zastosowania są nieograniczone.

A co, jeśli powiemy Ci, że możesz zwiększyć jego możliwości?

Dzięki automatyzacji ChatGPT w celu wykonywania powtarzających się zadań, wyzwalania działań na podstawie danych na żywo i bezpośredniej integracji z cyklami pracy, możesz.

Warto spróbować?

Jeśli tak, czytaj dalej. Udostępnimy wszystko, co musisz wiedzieć o automatyzacji ChatGPT i jak możesz to zrobić samodzielnie.

Czym jest automatyzacja ChatGPT?

Automatyzacja ChatGPT polega na ustawieniu sztucznej inteligencji tak, aby wykonywała zadania bez ciągłego monitowania. Zamiast za każdym razem wpisywać polecenia, projektujesz reguły, harmonogramy lub integracje, które pozwalają ChatGPT działać w tle, pełnić funkcję wyzwalacza na podstawie wydarzeń w czasie rzeczywistym lub dostarczać informacje w trybie automatycznym.

Co więcej, ChatGPT integruje się również z narzędziami takimi jak Zapier, Power Automate i Make, które pozwalają użytkownikom uruchamiać przepływy pracy na podstawie wyzwalaczy. Wyzwalaczami mogą być różne zdarzenia, np. przychodzące wiadomości e-mail, przesłane formularze lub zaplanowane przepływy pracy.

za pośrednictwem ResearchGate

Zasadniczo automatyzacja ChatGPT polega na połączeniu modelu z narzędziami i platformami, aby mógł on wykonywać z góry określone zadania w oparciu o wyzwalacze lub zaplanowane przepływy.

Wykorzystuje modele takie jak GPT-4o lub o3 do generowania tekstu podobnego do ludzkiego, interpretowania instrukcji i interakcji z innymi aplikacjami.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż AI wydaje się być współczesnym cudem, koncepcja ta sięga starożytnej Grecji. Termin „automat” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „działanie z własnej woli”, a starożytni inżynierowie już przed wiekami projektowali samoczynnie działające maszyny.

Najlepsze przykłady zastosowań automatyzacji ChatGPT

Zanim zaczniesz tworzyć, warto wiedzieć, gdzie automatyzacja ChatGPT naprawdę się sprawdza. Przyjrzyjmy się najważniejszym przypadkom użycia ChatGPT, na które warto zwrócić uwagę:

1. Data powstania i edycja zawartości

Użyj ChatGPT do automatycznego generowania pierwszych wersji postów na blogu, e-maili lub zawartości społecznościowych na podstawie prostych briefów.

Na przykład zespół marketingowy wypełnia formularz Google, podając temat, grupę docelową i ton. Dane te są wysyłane do OpenAI za pośrednictwem Zapier. ChatGPT generuje wstęp do bloga lub treść wiadomości e-mail i przekazuje je do zadania ClickUp.

Oto wideo pokazujące, jak można wykorzystać ChatGPT i ClickUp do tworzenia zawartości:

🎯 Jak to ustawić: 1. Utwórz formularz Google, aby zebrać dane wejściowe (np. temat, format, grupa docelowa) 2. Użyj Zapier, aby stworzyć połączenie formularza z API OpenAI 3. Dodaj instrukcje podpowiedzi w Zapier, np. „Napisz wprowadzenie do bloga na temat [temat] dla [odbiorców] w przyjaznym tonie” 4. Wyślij wynik do platformy takiej jak ClickUp jako nowe zadanie lub dokument

2. Obsługa klienta

ChatGPT może tworzyć projekty odpowiedzi wsparcia, korzystając z kontekstu z centrum pomocy lub istniejących skryptów odpowiedzi.

Na przykład, pojawia się nowe zgłoszenie w Intercom z pytaniem o zasady zwrotów. Webhook wysyła wiadomość i link do połączonego dokumentu pomocy do ChatGPT. Odpowiedź jest tworzona i zwracana do Intercom jako notatka do przejrzenia i wysłania przez agenta.

🎯 Jak to ustawić: 1. Skonfiguruj webhook w Intercom lub Zendesk, aby przechwytywać przychodzące wiadomości 2. Użyj Make lub Zapier, aby przekierować wiadomość do OpenAI 3. Umieść kontekst wsparcia w podpowiedzi, np. „Odpowiedz na to, korzystając z naszej polityki zwrotów: [URL]” 4. Zwróć projekt do wątku zgłoszenia, aby agent mógł go zatwierdzić

3. Notatki ze spotkań i streszczenie

Wykorzystaj ChatGPT do podsumowania protokołów spotkań w postaci elementów, kluczowych punktów i działań następczych.

Na przykład nagrywasz cotygodniową synchronizację w Zoom i przekazujesz transkrypcję przez Make do ChatGPT, który zwraca podsumowanie. Podsumowanie to jest następnie wysyłane do Dokumentów Google lub osadzane w ClickUp Docs.

🎯 Jak to ustawić: 1. Nagrywaj i transkrybuj spotkania za pomocą zwykłego narzędzia do nagrywania spotkań 2. Użyj Make, aby pobrać transkrypcję i wysłać ją do OpenAI z podpowiedzią typu „Podsumuj to wraz z elementami i decyzjami” 3. Formatuj wynik do postaci markdown lub zwykłego tekstu 4. Eksportuj go do ClickUp Dokumenty za pośrednictwem API lub wyślij do Dokumenty Google za pomocą modułów Google Drive

4. Kodowanie i DevOps

Zespoły programistów również odkryły, jak zautomatyzować zadania za pomocą ChatGPT. Wykorzystują je do generowania kodu, wyjaśniania kodu i tworzenia skryptów wdrożeniowych. Po zintegrowaniu z cyklami pracy, AI staje się pomocnikiem w rutynowych operacjach kodowania lub zarządzaniu infrastrukturą.

Na przykład programista przesyła kod do serwisu GitHub. Cykl pracy GitHub Actions wysyła różnice w commitach do ChatGPT, który generuje podsumowanie zmian. Podsumowanie to jest automatycznie publikowane w serwisie Slack dla pozostałych członków zespołu. Alternatywnie, podczas zarządzania incydentami ChatGPT tworzy aktualizację strony statusu na podstawie ustrukturyzowanych danych dziennika.

🎯 Jak to ustawić: 1. Użyj webhooków GitHub, aby uruchomić automatyzację podczas push, pull request lub aktualizacji problemu 2. Przekieruj dane do OpenAI za pomocą Make lub niestandardowego skryptu poprzez AWS Lambda lub n8n 3. Używaj podpowiedzi takich jak „Podsumuj różnice w kodzie dla dziennika zmian” lub „Wyjaśnij ten komunikat o błędzie” 4. Wysyłaj wyniki do Slacka, ClickUp lub pliku dokumentacji w swoim repo

5. Wsparcie w zakresie cyklu pracy i zarządzania projektami

Zarządzanie projektami i utrzymywanie przepływu pracy często zajmuje więcej czasu niż sama praca. Dzięki zintegrowaniu ChatGPT z oprogramowaniem do zarządzania zadaniami lub narzędziami komunikacyjnymi można odciążyć się od powtarzalnych zadań koordynacyjnych i utrzymać spójność zespołów bez konieczności ciągłego ręcznego sprawdzania.

Na przykład przedstawiciel handlowy wypełnia formularz podsumowujący spotkanie po rozmowie z klientem. Dane te są wysyłane do ChatGPT, który generuje brief projektu, dzieli go na zadania i automatycznie przypisuje je w ClickUp na podstawie rola i terminów.

🎯 Jak to ustawić: 1. Użyj Typeform lub ClickUp Forms, aby zebrać informacje po rozmowie (np. cele, przeszkody, terminy) 2. Połącz formularz z OpenAI za pomocą Zapier, Make lub wtyczki Power Automate, jeśli korzystasz z przepływów pracy Microsoft 365 3. Użyj logiki podpowiedzi, np.: „Zamień to w brief projektu i pięć zadań z właścicielami”. 4. Wyślij ustrukturyzowane dane wyjściowe do ClickUp za pomocą modułu Create Task, API lub konta Power Automate dla środowisk korporacyjnych 5. W przypadku zaawansowanych scenariuszy połącz ChatGPT za pomocą połączenia wtyczki Skills, aby bezpośrednio współpracować z narzędziami do zarządzania projektami

Jeśli korzystasz z przepływów pracy w ekosystemie Microsoft, połączenie ChatGPT za pośrednictwem Power Automate z kontem Microsoft umożliwia synchronizację między aplikacjami Teams, Outlook i SharePoint.

📚 Czytaj więcej: Jak wykorzystać ChatGPT do zwiększenia efektywności zarządzania projektami

Oczywiście sama wiedza o tym, jak zautomatyzować ChatGPT, nie wystarczy. Nawet najbardziej zaawansowane /AI wymaga odpowiednich narzędzi. Oto, czego potrzebujesz, aby faktycznie wdrożyć automatyzację ChatGPT:

Te platformy bezkodowe idealnie nadają się do automatyzacji zadań, usprawniania przepływu pracy w firmie, a nawet ustawienia przepływów w chmurze.

Narzędzie Opis Przykładowe zastosowanie Automatyzacje ClickUp Automatyzacja bez kodowania w ramach przepływu pracy zarządzania projektami ClickUp, która pozwala tworzyć inteligentne przepływy zadań i szczegółowe wyzwalacze Przypisuj zadania na podstawie zmian statusu lub wyzwalacz cykli pracy GPT na podstawie przesłanych formularzy Zapier Połączenie ChatGPT z ponad 5000 aplikacjami za pomocą wyzwalaczy i akcji Twórz przepływy, które podsumowują wiadomości e-mail lub aktualizują CRM (Integromat) Make(Integromat) Wizualny kreator cyklu pracy z zaawansowaną logiką i modułowością Zautomatyzuj ustawienia konta, łącząc dane z formularza z GPT Pipedream Narzędzie typu low-code umożliwiające tworzenie niestandardowych skryptów i integrację z OpenAI Wykorzystaj przepływy w chmurze, aby wzbogacić dane o odpowiedzi GPT + ChatGPT Tally+ ChatGPT Wzbogacony o AI kreator formularzy do tworzenia dynamicznych formularzy konwersacyjnych Analizuj dane wprowadzane do formularzy dzięki integracji ChatGPT Bardeen Automatyzacja przepływów pracy opartych na przeglądarce przy użyciu AI i danych internetowych Zbieraj dane, wyzwalaj podsumowania i automatyzuj zadania

2. Rozszerzenia Chrome do codziennej pracy

Korzystanie z poniższych integracji ChatGPT pozwoli Ci usprawnić codzienne badania, tworzenie zawartości i zadania związane z cyklem pracy.

Rozszerzenie Opis Przykładowe zastosowanie ChatGPT dla Google Wyświetla odpowiedzi ChatGPT obok wyników wyszukiwania Google Porównaj odpowiedzi GPT z wynikami wyszukiwania Merlin Asystent przeglądarki do podsumowywania zawartości internetowych i interakcji z nią Podsumowania artykułów, e-maili i czatów za pomocą jednego kliknięcia AIPRM Dodaje zarządzanie podpowiedziami i szablonami do ChatGPT Wykorzystaj podpowiedzi dotyczące SEO i marketingu, aby zautomatyzować tworzenie treści reklamowych Wiseone Czytnik /AI, który wyjaśnia trudną zawartość i weryfikuje twierdzenia Natychmiastowe upraszczanie dokumentów technicznych lub prawnych WebChatGPT Dodaje dostęp do odpowiedzi ChatGPT na żywo przez Internet Wzbogać swoje przeglądanie o aktualne odpowiedzi

3. Natywne funkcje AI (ChatGPT Pro)

ChatGPT Pro pomaga w automatyzacji zarządzania kontami, przetwarzaniu plików oraz w tworzeniu cykli pracy opartych na AI w ramach samego czatu.

Funkcja Opis Przykładowe zastosowanie Niestandardowe modele GPT Twórz spersonalizowane asystenci AI dzięki instrukcjom, narzędziom i wsparciu plików Zautomatyzuj procesy biznesowe, takie jak wdrażanie nowych pracowników lub sprzedaż Przesyłanie plików Analizuj pliki, takie jak PDF, arkusze kalkulacyjne i pliki CSV bezpośrednio w czacie Generuj raporty, podsumowania lub kalkulacje cenowe Pamięć Zapamiętuje preferencje użytkownika, aby zapewnić lepszą długoterminową interakcję Zachowaj kontekst w czatach związanych z projektem Interpreter kodu (ADA) Uruchamia kod Python w ChatGPT w celu manipulowania danymi lub automatyzacji zadań Zautomatyzuj logikę, konwertuj dane plików lub twórz łączniki, które umożliwiają uruchamianie przepływów z rozmów ChatGPT

Po włączeniu wtyczek ChatGPT może współpracować z systemami zewnętrznymi — niezależnie od tego, czy chodzi o pobieranie danych na żywo, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych czy wyzwalacz cyklu pracy w projektach.

4. API i niestandardowe skrypty do integracji ChatGPT

Jeśli nie chcesz tworzyć wszystkiego od podstaw, wiele platform oferuje standardowe złącza dla ChatGPT — gotowe bloki, które łączą go z systemami CRM, narzędziami do obsługi zgłoszeń i aplikacjami w chmurze.

Platforma Opis Przykładowe zastosowanie OpenAI API Pełny dostęp programowy do konta ChatGPT i innych modeli Zautomatyzuj wsparcie kont w aplikacjach lub chatbotach / LlamaIndex LangChainLlamaIndex Frameworki do tworzenia aplikacji GPT z kontekstem (RAG, agenci, łańcuchowanie itp.) Twórz inteligentne chatboty do obsługi dokumentów w cyklach pracy biznesowych Skrypty Python Pisz skrypty do automatyzacji niestandardowych cykli pracy ChatGPT Twórz wewnętrzne narzędzia do automatyzacji zadań / Cloudflare Workers AWS Lambda/ Cloudflare Workers Automatyzacja backendu bezserwerowego przy użyciu ChatGPT Wyzwalacz przepływów w chmurze po otrzymaniu nowych danych

📚 Przeczytaj również: Przykłady automatyzacji cyklu pracy i przypadki użycia

Jak skonfigurować swoją pierwszą automatyzację ChatGPT (krok po kroku)

Teraz, gdy już znasz ogólną koncepcję, zabierzmy się do pracy i przejdźmy krok po kroku przez proces wdrażania Twojej pierwszej automatyzacji ChatGPT. 👇

1. Zdefiniuj przypadek użycia

Jasno określ, co ma zautomatyzować ChatGPT. Na przykład możesz chcieć, aby:

Automatyczne odpowiadanie na e-mail lub czaty

Podsumowuj długie dokumenty

Generuj zawartość w mediach społecznościowych

Analizuj opinie klientów i odpowiadaj na nie

2. Wybierz swój zestaw technologiczny (bez kodowania lub z kodowaniem)

Aby ustawić swoją pierwszą automatyzację ChatGPT, zacznij od wybrania narzędzia bez kodowania, takiego jak Zapier lub Make.com, aby połączyć wyzwalacze (takie jak nowe wiadomości e-mail lub przesłane formularze) z odpowiedziami ChatGPT.

Jeśli wolisz mieć większą kontrolę, użyj języka Python lub JavaScript z API OpenAI, aby tworzyć niestandardowe automatyzacje. Za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu możesz przetwarzać dane wejściowe, wysyłać je do ChatGPT i działać na podstawie danych wyjściowych. Takie podejście jest idealne w przypadku złożonej logiki, łańcuchowania podpowiedzi lub integracji z własnymi aplikacjami.

3. Skonfiguruj API OpenAI (w przypadku kodowania)

krok 1: *Przejdź do https://platform.openai.com/account/klucz API

krok 2: *Następnie utwórz klucz API

Krok 3: Zainstaluj SDK:

pip install openai

Krok 4: Podstawowy przykład połączenia:

import openai openai. api_key = „sk-…” response = openai. ChatCompletion. create( model=”gpt-4″, messages=[ {„rola”: „user”, „zawartość”: „Podsumuj to: [Twój tekst]”} ] ) print(response[‘choices’][0][‘message’][‘zawartość’])

📌 Krótka notatka: Jeśli korzystasz z narzędzia bez kodowania, nie musisz ustawiać interfejsu API OpenAI ani ręcznie pisać kodu. Platformy te obsługują wywołania API za Ciebie — wystarczy podłączyć klucz API raz w kroku integracji.

Podczas połączenia za pomocą narzędzia bezkodowego często pojawia się podpowiedź o autor OpenAI. Zapewnia to bezpieczny dostęp przed uruchomieniem cyklu pracy.

4. Zbuduj cykl pracy

Załóżmy, że chcesz stworzyć narzędzie do podsumowywania wiadomości e-mail za pomocą Zapier. Oto, co idealnie należałoby zrobić:

Wyzwalacz : Gmail → „Nowa wiadomość e-mail”

Działanie : Formatowanie → Wyodrębnianie treści e-mail

Działanie: OpenAI → Wyślij podpowiedź typu:

Podsumuj tę wiadomość e-mail w 3 punktach: [Treść e-mail]

Działanie: Wyślij wynik do ClickUp i e-maila

A jeśli chcesz napisać niestandardowy kod, na przykład do tworzenia podsumowań zgłoszeń do wsparcia, to:

Wyzwalacz : Nowe zgłoszenie wsparcia technicznego z formularza

Skrypt : Wyczyść tekst Dodaj instrukcje systemowe Wyślij do ChatGPT za pośrednictwem API

Czysty tekst

Dodaj instrukcje systemowe

Wyślij do ChatGPT za pośrednictwem API

Wynik : Zapisz w bazie danych Wyślij do agenta lub klienta

Przechowuj w bazie danych

Wyślij do agenta lub klienta

Czysty tekst

Dodaj instrukcje systemowe

Wyślij do ChatGPT za pośrednictwem API

Przechowuj w bazie danych

Wyślij do agenta lub klienta

5. Podpowiedzi dotyczące projektowania (🚨 najważniejsze)

Upewnij się, że wprowadzane podpowiedzi są:

Jasne

Oparte na rolach

Wyraźny format

Przykładowa podpowiedź (do podsumowania spotkania):

Jesteś pomocnym asystentem, który sporządza streszczenia protokołów ze spotkań. Instrukcje: – Podsumuj kluczowe punkty w 5 punktach – Dodaj elementy działania, jeśli zostaną znalezione – Używaj prostego, jasnego języka Transkrypcja: „”” [WSTAW TUTAJ] „””

*uwaga: Instrukcje powinny być jasne i oparte na rolach, zwłaszcza w przypadku poleceń związanych z podsumowaniami, odpowiedziami dla klientów lub tworzeniem zadań.

6. Testuj i powtarzaj

Przed wdrożeniem przetestuj:

Wprowadź skrajne przypadki (długie wiadomości e-mail, słaba gramatyka itp.)

Format wyjściowy (czy jest użyteczny? czy można go wykorzystać?)

Opóźnienie (jak szybka jest odpowiedź?)

Koszt API i wykorzystanie tokenów

Co więcej, skorzystaj z takich narzędzi jak:

Postman (do testowania API)

Rejestrowanie w języku Python i obsługa błędów

Liczniki tokenów (aby uniknąć przekroczenia limitów)

👀 Czy wiesz, że... W ciągu zaledwie dwóch miesięcy od premiery ChatGPT zyskało ponad 100 milionów użytkowników, stając się najszybciej rozwijającą się aplikacją konsumencką w historii.

7. Wdrażaj i monitoruj

W przypadku braku kodu:

Korzystaj z wbudowanej funkcji rejestrowania i ponawiania prób w Zapier/Make

Dodaj powiadomienia e-mailowe o awariach

W przypadku wdrożeń opartych na kodzie rozważ opcje takie jak Render, Vercel, Heroku lub AWS Lambda.

Oto, co musisz dodać:

Logowanie (np. za pomocą logowania w Pythonie)

Obsługa błędów (ponowne próby API, odpowiedzi awaryjne)

Monitorowanie (kontrole stanu, kontrole limitów API)

🌟 Bonus: Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak zaoszczędzić kilka godzin tygodniowo dzięki automatyzacji cyklu pracy!

Limitacje związane z wykorzystaniem ChatGPT do automatyzacji zadań

Jak każde inne narzędzie, GPT ma swoje limity. Wiele z nich odzwierciedla szersze wyzwania związane z AI, z którymi zespoły spotykają się na co dzień.

Oto kilka limitów, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem projektu automatyzacji na dużą skalę:

❌ Brak prawdziwego zrozumienia: ChatGPT generuje odpowiedzi na podstawie wzorców w danych, a nie prawdziwego zrozumienia, co prowadzi do niedokładnych lub mylących odpowiedzi

❌ Brak pamięci między żądaniami: model jest domyślnie bezstanowy, więc nie zachowuje poprzednich interakcji, chyba że kontekst zostanie ręcznie dodany za każdym razem. Twój zespół będzie tracił cenny czas na ponowne wprowadzanie szczegółów, które powinny być przenoszone między rozmowami ChatGPT

❌ Limit tokenów i kontekstu: Każde żądanie ma limit tokenów. Duże dane wejściowe, takie jak zakończone dokumenty lub historie czatów, często wymagają skrócenia lub podzielenia na części

❌ Nieprzewidywalne wyniki: bez precyzyjnych podpowiedzi model może zwracać różne wyniki, co utrudnia zachowanie spójności w zautomatyzowanych cyklach pracy

❌ Kwestie bezpieczeństwa: Dane przesyłane do ChatGPT są przetwarzane zewnętrznie, co może nie być odpowiednie w przypadku danych wrażliwych, takich jak informacje osobowe, medyczne lub finansowe

❌ Brak bezpośredniego dostępu do systemu: ChatGPT nie może samodzielnie współpracować z plikami, interfejsami API ani bazami danych — wymaga połączenia za pośrednictwem oprogramowania pośredniczącego lub narzędzi innych firm

📮 ClickUp Insight: 24% pracowników twierdzi, że powtarzalne zadania uniemożliwiają im wykonywanie bardziej znaczącej pracy, a kolejne 24% uważa, że ich umiejętności są niewykorzystywane. To prawie połowa pracowników, którzy czują się zablokowani twórczo i niedoceniani. 💔 ClickUp pomaga ponownie skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu dzięki łatwym w ustawieniu agentom AI, automatyzującym powtarzające się zadania w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, agent AI ClickUp może automatycznie przypisać następny krok, wysłać przypomnienia lub zaktualizować status projektu, uwalniając Cię od ręcznego śledzenia postępów. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma STANLEY Security skróciła czas poświęcany na tworzenie raportów o co najmniej 50% dzięki konfigurowalnym narzędziom do raportowania ClickUp, dzięki czemu jej zespoły mogą poświęcać mniej czasu na format, a więcej na prognozę.

⚡ Archiwum szablonów: Szablony AI pozwalające zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Jak ClickUp usprawnia cykle pracy związane z automatyzacją

Jeśli chodzi o automatyzację przepływu pracy, ChatGPT rzadko jest gotowy do użycia od razu po podłączeniu. Wszystko trzeba budować ręcznie od podstaw. Oznacza to ustawianie podpowiedzi, połączonych platform, ustawianie wyzwalaczy, obsługę wyników, formatowanie odpowiedzi i nadzieję, że wszystko będzie działać bez zakłóceń.

Właśnie wtedy ludzie poszukują rozwiązań, które wypełniają lukę między fragmentarycznymi platformami AI i automatyzacji. Takim rozwiązaniem jest ClickUp, aplikacja wszystko do pracy. Łączy ona inteligencję i wykonanie w cyklach pracy, które przyczyniają się do uzyskania niezwykle szybkich wyników.

Zobaczmy, jak ClickUp (najlepsza alternatywa dla ChatGPT ) usprawnia cykle pracy automatyzacji.

Twórz automatyzacje bez kodowania dzięki ClickUp Automations

ClickUp Automatyzacje eliminuje powtarzalne zadania, które wykonujesz każdego dnia, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Są to oparte na regułach przepływy pracy, które można tworzyć wizualnie za pomocą prostej struktury: Wyzwalacz → Warunek (opcjonalnie) → Działanie

*zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki łatwym, bezkodowym, opartym na regułach cyklom pracy w ClickUp Automatyzacja

Na przykład:

Wyzwalacz : Gdy status zadania zmienia się na „W trakcie przeglądu”

Działanie: Automatycznie przypisz to zadanie kierownikowi zespołu i opublikuj komentarz z prośbą o opinię

Dzięki ClickUp Automatyzacji możesz ustawić reguły, aby:

Automatyczne przypisywanie lub cofanie przypisania zadań

Zmieniaj terminy lub priorytety

Przenoś zadania do różnych list, folderów lub statusów

Dodawaj komentarze lub aktualizacje

Zastosuj szablony do nowych zadań

Wysyłaj e-maili lub powiadomienia do interesariuszy

I wiele więcej — dostępnych jest ponad 100 kombinacji

Chcesz połączyć się z narzędziami spoza ClickUp? Możesz ustawić automatyzacje oparte na webhookach, które wysyłają lub odbierają dane, gdy wydarzy się coś konkretnego, np. przesłanie nowych danych zadania do CRM lub wyzwalanie Zap w Zapier lub Make. Twórz webhooki w ClickUp

Możesz nawet skorzystać z ClickUp Brain, natywnej i najpotężniejszej sztucznej inteligencji do pracy, aby generować automatyzacje. Interpretuje ona podpowiedzi w języku naturalnym, aby tworzyć kompleksowe cykle pracy automatyzacji, które nie wymagają interwencji człowieka.

Wystarczy wpisać żądane polecenie prostym językiem angielskim, na przykład:

Gdy zadanie zostanie oznaczone jako zakończone, przenieś je do listy archiwum i powiadom właściciela projektu.

Generuj kompleksowe cykle pracy automatyzacji przy użyciu języka naturalnego dzięki ClickUp Brain

W ciągu kilku minut można zrobić pełne ustawienia za pomocą zaledwie kilku słów. Jednak Brain oferuje znacznie więcej niż tylko automatyzację.

Pisz, wyszukuj i działaj dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj ClickUp Brain jako swojego asystenta AI do zadań, dokumentów, komentarzy, automatyzacji i narzędzi zewnętrznych

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, zaprojektowany do pracy w całym obszarze roboczym — w zadaniach, dokumentach, komentarzach, automatyzacjach, a nawet arkuszach kalkulacyjnych.

Możesz używać Brain bezpośrednio w dowolnym zadaniu lub dokumencie, aby generować podsumowania, przeformułowywać zawartość lub pisać aktualizacje od podstaw.

Generuj podsumowania zadań i aktualizacje biznesowe natychmiast dzięki ClickUp Brain

Gdy już masz zawartość wygenerowaną przez AI, Brain sprawia, że jest ona użyteczna. Możesz natychmiast przekształcić odpowiedzi w:

Nowe zadania z osobami przypisanymi, terminami i priorytetami

Dokumenty, które dziedziczą format i strukturę

Komentarze w wątkach, aby praca szła do przodu

Działania następcze lub listy kontrolne oparte na wyodrębnionych elementach

ClickUp Brain obsługuje również funkcję Deep Search, która pomaga odnaleźć ukryte informacje w zadaniach, dokumentach i załącznikach — nawet w danych z wielu miesięcy lub lat.

Zadaj pytanie „Jakie były szczegóły zakresu dla klienta A?” , a otrzymasz uporządkowaną odpowiedź, zaczerpniętą ze wszystkich odpowiednich źródeł danych, wraz z opcjami dalszych działań umożliwiającymi natychmiastowe utworzenie zadań lub dokumentów.

Odkryj ukryte informacje z zadań, dokumentów i załączników dzięki funkcji Deep Search obsługiwanej przez ClickUp Brain

Idź jeszcze dalej dzięki agentom AI w ClickUp. Są to asystenci oparci na AI, którzy podejmują działania w Twoim imieniu. Wybierz spośród gotowych agentów Autopilot lub stwórz niestandardowych agentów za pomocą naszego kreatora bez kodowania.

Zautomatyzuj działania, aktualizacje i cykle pracy dzięki ClickUp Autopilot Agents

Od podsumowywania aktualizacji po przydzielanie zadań lub eskalowanie przeszkód — agenci ci działają w tle i postępują zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi instrukcjami, pomagając Ci zautomatyzować więcej bez kiwnięcia palcem.

🆕 Nowy sposób na zwiększenie wydajności: Brain MAX to natywna aplikacja komputerowa AI ClickUp, stworzona w celu uproszczenia wyszukiwania, tworzenia i automatyzacji w różnych narzędziach, bez konieczności przełączania się między kontekstami lub zakładkami. Wyszukuj w ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub i Internecie w jednym miejscu. Możesz nawet zapytać „Nad czym pracuje Amoreen?” lub „Znajdź pliki Figma z wersji 2. 1. 3” i obserwować, jak Brain MAX wyświetla potrzebne informacje

Za pomocą selektora modeli wybierz najlepszy model AI do swojego zadania, w tym Brain, ChatGPT, Claude lub Gemini. Brain w unikalny sposób łączy się z Twoim obszarem roboczym i aplikacjami, zapewniając bogate w kontekst odpowiedzi bez halucynacji

Talk-to-Text . Naciśnij skrót (np. fn), mów, a Brain MAX przekształci to w dopracowany, gotowy do użycia tekst — 4 razy szybciej niż pisanie na klawiaturze Dyktuj zadania, wiadomości, e-mail lub zawartość za pomocą głosu dzięki funkcji. Naciśnij skrót (np. fn), mów, a Brain MAX przekształci to w dopracowany, gotowy do użycia tekst — 4 razy szybciej niż pisanie na klawiaturze

Wypowiedz lub wpisz „Utwórz zadanie o nazwie Weekly Review w przestrzeni Agency Space, przypisz je Avery, termin wykonania piątek” — Brain MAX utworzy je natychmiast, z wsparciem podzadań, @wzmianek i aktualizacji statusu

Spraw, aby spotkania były bardziej efektywne dzięki ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker to kolejne rozwiązanie usprawniające pracę. Automatycznie dołącza do spotkań, nagrywa rozmowy i przekształca je w przejrzyste, uporządkowane podsumowania. Rejestruje kluczowe punkty dyskusji, podjęte decyzje i elementy do wykonania bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przez zespół.

Automatycznie przechwytuj, podsumowuj i udostępniaj notatki ze spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Po zakończeniu spotkania możesz natychmiast utworzyć zadania na podstawie wniosków, przypisać ich właścicieli i połączyć je bezpośrednio z odpowiednimi projektami. Funkcja ta synchronizuje się również płynnie z kalendarzem, dzięki czemu podsumowania spotkań są uporządkowane według kontekstu, co pozwala zaoszczędzić czas.

Zbuduj swoje repozytorium zawartości AI za pomocą ClickUp Dokumenty

ClickUp Docs to miejsce, w którym zawartość generowana przez AI staje się żywą dokumentacją. Za pomocą tego interfejsu współpracy możesz tworzyć i organizować briefy, standardowe procedury operacyjne, notatki ze spotkań, bazy wiedzy i plany projektów.

Twórz, organizuj i współpracuj nad generowanymi przez AI briefami, standardowymi procedurami operacyjnymi, notatkami i innymi dokumentami dzięki ClickUp Dokumenty

Dzięki wbudowanej funkcji ClickUp Brain możesz poprosić AI o napisanie lub rozszerzenie zawartości, podsumowanie sekcji, wyodrębnienie działań do wykonania lub przetłumaczenie dokumentów w samym redaktorze.

Dokumenty można w pełni powiązać z zadaniami, komentarzami i pulpitami nawigacyjnymi, co oznacza, że dokumentacja nigdy nie jest oddzielona od wykonania.

🧠 Ciekawostka: W Japonii znajduje się fabryka, która produkuje roboty… przy użyciu robotów, i od 2001 roku robi to prawie bez udziału człowieka. Fabryka FANUC działa przez wiele tygodni w całkowitej ciemności, ponieważ nie potrzebuje nawet oświetlenia. 🤖

Śledź cykle pracy i nie tylko dzięki pulpitom ClickUp

Pulte ClickUp pozwalają wizualizować wpływ przepływów pracy AI i aktywności zespołu w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć niestandardowe widżety do monitorowania wyników generowanych przez AI, zakończeń zadań, równowagi obciążenia pracą, trendów statusu i szybkości realizacji projektów.

Śledź przepływy pracy AI, aktywność zespołu i wskaźniki projektu w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Na przykład śledź, ile zadań zostało utworzonych na podstawie podsumowań AI Notetaker lub jak często ClickUp Brain jest używany do automatyzacji aktualizacji. Pulpity nawigacyjne pobierają informacje bezpośrednio z obszaru roboczego, zapewniając widok ogólny wydajności, wysiłku i postępów w jednym miejscu.

W słowach samego klienta:

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie linków. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie z wyprzedzeniem i przenoszenie większej części przepływu pracy zespołu do ClickUp.

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie linków. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie z wyprzedzeniem i przenoszenie większej części przepływu pracy zespołu do ClickUp.

Inteligentna automatyzacja i płynna realizacja zadań dzięki ClickUp

ChatGPT zapewnia automatyzację (na swoich warunkach). Możesz generować podsumowania, tworzyć zawartość lub odpowiadać na podpowiedzi, ale nadal budujesz cykle pracy w fragmentach. Jedno narzędzie do wywołania API, drugie do obsługi wyników, a trzecie do uporządkowania ich w systemie.

ClickUp wykracza poza to wszystko. Rozumie Twoje miejsce pracy, dostosowuje się do Twojej struktury i działa w jej ramach. Automatyzacje ClickUp przenoszą zadania, powiadamiają zespoły i automatycznie aktualizują dane. ClickUp Brain pomaga podsumowywać, pisać i wykonywać zadania, wszystko w kontekście. Agenci AI idą o krok dalej, podejmując niezależne decyzje w oparciu o Twoje instrukcje.

Dzięki Brain MAX ta inteligencja rozszerza się na Twój pulpit, umożliwiając wyszukiwanie, wyświetlanie podpowiedzi i wydawanie komend głosowych w aplikacjach w czasie rzeczywistym.

Ale to dopiero początek. ClickUp zajmuje się zaawansowanym wyszukiwaniem, sporządzaniem notatek, widokami pulpitu, dokumentami, wiki i nie tylko! W rzeczywistości ClickUp jest pierwszym na świecie zintegrowanym obszarem roboczym opartym na AI, łączącym wszystkie aplikacje, dane i cykle pracy.

ChatGPT może pomóc, ale ClickUp automatyzuje z zamierzeniem. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo i przekonaj się, dlaczego tak twierdzimy!