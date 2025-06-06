10 najlepszych darmowych aplikacji do planowania cyfrowego w 2026 roku

Jest początek tygodnia i nadszedł czas, aby zapisać trzy najważniejsze zadania na dziś, ustawić przypomnienia oraz przejrzeć i edytować notatki z zeszłego tygodnia.

Ale chwileczkę.

Czy warto korzystać z Dokumentów Google? A może z nowej aplikacji do planowania, którą polecił Ci znajomy? A może po prostu pozostać przy aplikacji do notatek w telefonie?

Prawdopodobnie nie raz znalazłeś się w takiej sytuacji, jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiedniego cyfrowego planera.

Oczywiście, niemal każdy dostępny planner codzienny wykonuje większość podstawowych zadań. Jednak niewiele z nich łączy i centralizuje niemal wszystkie Twoje potrzeby związane z planowaniem w jednej platformie.

Aby pomóc Ci w poszukiwaniu najlepszego cyfrowego planera, poniżej zebraliśmy listę wszystkich opcji, które warto rozważyć.

Przejdźmy do szczegółów.

Na co należy zwrócić uwagę w aplikacji do cyfrowego planowania?

Jedną z najważniejszych funkcji planera jest łatwość obsługi. Trudno jest już i tak wytrwać w korzystaniu z cyfrowego narzędzia do planowania przez dłuższy czas — nie utrudniaj sobie tego jeszcze bardziej, próbując wpasować w swoje codzienne życie planer, który jest sztywny i nieporęczny.

Doskonały cyfrowy planner ułatwia scentralizowanie wszystkich zadań. Oznacza to, że zawsze warto sprawdzić, z jakich innych aplikacji prawdopodobnie już korzystasz (np. Gmail lub Slack), aby łatwiej zintegrować go z istniejącym cyklem pracy.

Chociaż to kwestia preferencji, im więcej integracji i funkcji ma cyfrowy planner, tym lepiej. Dlaczego? To jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie liczby aplikacji, z których często musisz korzystać, aby pogodzić tworzenie dokumentów, śledzenie faktur, przypomnień, a nawet postępy w realizacji projektów. 📚

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

10 najlepszych aplikacji do planowania cyfrowego w 2025 roku

Jako cyfrowy planer, potraktuj ClickUp jako narzędzie typu „wszystko w jednym”, które zajmuje się wszystkim – od najprostszych po najbardziej złożone potrzeby planistyczne zarówno dla zespołów, jak i osób indywidualnych. Tak, ma mnóstwo funkcji i jest superkonfigurowalny – idealny dla cyfrowego planera, który bardzo dba o to, jak śledzi i zarządza pracą (lub swoim życiem osobistym). 📖

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok kalendarza w ClickUp : Systematycznie organizuj zadania, ustalaj terminy i twórz dynamiczny kalendarz, który pozwoli Twojemu zespołowi śledzić postępy i działać zgodnie z planem.

Automatyzacja : Zajmij się rutynowymi zadaniami, które szybko się powtarzają, dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji ClickUp. To świetny sposób na zwolnienie dodatkowej przestrzeni w głowie i bardziej efektywne planowanie. Dzięki wyzwalaczom i warunkom automatyzacji możesz zautomatyzować tworzenie zadań, zmiany osób przypisanych, przypomnienia i priorytety zadań, by wymienić tylko kilka.

Personalizacja: Najlepsze Najlepsze plany dzienne są elastyczne — dzięki temu nie musisz zmagać się ze sztywnymi polami, które nie odpowiadają Twoim potrzebom. ClickUp został stworzony z myślą o personalizacji, co oznacza, że warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z działaniem stron, folderów, widoków i zadań, aby ustalić cykl pracy dostosowany do Twoich potrzeb

Szablony: Kto nie lubi szablonów? ClickUp oferuje swoim użytkownikom setki szablonów obejmujących wszelkiego rodzaju potrzeby, takie jak zasobów i Kto nie lubi szablonów? ClickUp oferuje swoim użytkownikom setki szablonów obejmujących wszelkiego rodzaju potrzeby, takie jak planowanie wydarzeń . Zacznij od szablonu codziennego planera ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy wskazują na limit narzędzi do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i skomplikowane formuły

Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych (jeszcze!).

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

Capterra : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

2. Kalendarz Google

Przykład widoku trzydniowego w Kalendarzu Google

Kalendarz Google znasz jako jedną z pierwszych platform do planowania cyfrowego. Jego funkcje planowania ułatwiają przetrwanie dnia pracy bez nakładania się spotkań, czasu pracy czy czasu dla siebie.

Chociaż Kalendarz Google jest prosty, nadal oferuje kilka świetnych funkcji planowania, które sprawdzają się dla odpowiednich użytkowników lub jako integracja z aplikacją, z której już korzystasz. Łatwo jest go używać jako aplikacji do planowania dziennego lub tygodniowego. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi możesz również planować wydarzenia na cały rok.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Automatyczne przypomnienia: Kalendarz Google ustawia automatyczne przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach i zadaniach, dzięki czemu użytkownicy Kalendarz Google ustawia automatyczne przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach i zadaniach, dzięki czemu użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoim harmonogramem

Widok kalendarza: Kalendarz Google posiada funkcję widoku kalendarza, która pozwala użytkownikom na szybki przegląd nadchodzących wydarzeń, zadań i notatek

Udostępnianie kalendarza: Kalendarz Google umożliwia również użytkownikom udostępnianie swojego kalendarza innym osobom, co pozwala na wspólne zarządzanie zadaniami, wydarzeniami i notatkami

Dostosowane do urządzeń mobilnych: Działa na urządzeniach z systemem iOS i Android

Ograniczenia Kalendarza Google

Ograniczone głównie do planowania i blokowania czasu

Brakuje mu dodatkowych funkcji, które sprawiałyby, że byłby to naprawdę wszechstronny panel do planowania

Ceny Kalendarza Google

Free

Oceny i recenzje Kalendarza Google

Capterra : 4,8/6 (ponad 2000 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

3. Todoist

Zarządzaj zadaniami i listami rzeczy do zrobienia dzięki Todoist

Todoist to aplikacja do cyfrowego planowania, która pomaga użytkownikom zachować porządek i wydajność. Oferuje zakres funkcji i narzędzi, takich jak zarządzanie zadaniami i podstawowe zarządzanie projektami, listy rzeczy do zrobienia (czyli listy zadań ), przypomnienia i powiadomienia oraz możliwość tworzenia niestandardowych filtrów.

Najlepsze funkcje Todoist

Listy zadań: Ta funkcja listy zadań pozwala użytkownikom podzielić swoje zadania i cele na mniejsze, łatwiejsze do ogarnięcia listy, a dostęp do niej można uzyskać na wielu urządzeniach, co ułatwia planowanie w podróży

Przypomnienia i powiadomienia: Aplikacja oferuje automatyczne przypomnienia i powiadomienia, które pomagają użytkownikom zachować kontrolę nad zadaniami i utrzymać porządek

Filtry niestandardowe: Todoist posiada również funkcję filtrów niestandardowych, która ułatwia wyszukiwanie i znajdowanie zadań oraz danych

Ograniczenia Todoist

Brakuje zaawansowanych funkcji (nie można archiwizować starych list)

Udostępnianie list zadań do zrobienia w ramach współpracy online może być trudne

Ceny Todoist

Free :

Pro : 4 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Business: 6 USD/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Todoist

Capterra : 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

G2: 4,4/6 (ponad 700 recenzji)

4. Notion

Robienie notatek w Notion

Notion jest przyjazny dla użytkownika i stanowi doskonały wybór dla osób, które lubią wykazać się kreatywnością przy tworzeniu cyfrowego terminarza, zaczynając od pustego obszaru roboczego. Oferuje przydatne narzędzia i funkcje, w tym zarządzanie zadaniami, widok kalendarza oraz konfigurowalne wiersze i kolumny zadań.

Ponadto użytkownicy tych aplikacji synchronizują swoje dane na wielu urządzeniach, udostępniają informacje dotyczące planowania oraz integrują je z innymi aplikacjami, aby osiągnąć maksymalną wydajność.

Najlepsze funkcje Notion

Zarządzanie zadaniami : Notion zapewnia użytkownikom intuicyjny : Notion zapewnia użytkownikom intuicyjny system zarządzania zadaniami , umożliwiający tworzenie, organizowanie i śledzenie zadań

Zagnieżdżanie i połączone bazy danych : Funkcje zagnieżdżania i połączonych baz danych w Notion pozwalają użytkownikom łatwo organizować i przechowywać strony oraz powiązane zadania w formacie, który ułatwia nawigację

Funkcje integracji i osadzania: Notion posiada również funkcje integracji i osadzania, które umożliwiają użytkownikom połączenie danych z Notion z innymi usługami, takimi jak Gmail czy Slack, w celu usprawnienia cyklu pracy. Ponadto można wizualnie osadzać aplikacje bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym, aby zapewnić do nich łatwy dostęp

Ograniczenia Notion

Obecnie brakuje w niej rozbudowanych funkcji automatyzacji i przypomnień o zadaniach, które oferują inne aplikacje do planowania cyfrowego

Funkcje aplikacji mobilnych mają nieco mniejszy limit w porównaniu z innymi cyfrowymi planerami

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że na początku poświęcają nieco więcej czasu na opanowanie obsługi aplikacji

Ceny Notion

Free

Plus : 8 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Business : 15 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Notion

Capterra : 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

5. Asana

Jeśli lubisz cyfrowe planery, które bardziej przypominają strukturę lub podejście menedżera projektów do cyklu pracy, warto rozważyć Asanę. Oferuje ona użytkownikom szeroki zakres funkcji, takich jak klasyczne oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami, widok kalendarza, niestandardowe szablony, łatwą integrację z innymi fajnymi aplikacjami oraz wiele widoków.

Najlepsze funkcje Asany

Pola niestandardowe: Organizuj i sortuj informacje tak jak w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z pól niestandardowych typu pojedynczego wyboru, wielokrotnego wyboru, liczbowego i tekstowego

Formularze powiązane z projektami: Zbieraj dokładne informacje potrzebne do każdego zadania, tworząc bezpośrednie połączenia między formularzami zgłoszeniowymi a konkretnymi projektami

Terminy zadań: Przeglądaj zadania w kalendarzu Asany i trzymaj się planu, a nawet wyświetlaj je w swoim kalendarzu służbowym

Prosta lista zadań: Łatwe tworzenie osobistych lub wspólnych list zadań do zrobienia

Ograniczenia Asany

Asana nie oferuje prawdziwych natywnych funkcji śledzenia czasu

Niektórzy twierdzą, że nie jest to narzędzie tak elastyczne w porównaniu z innymi cyfrowymi planerami z tej listy

Narzędzia do tworzenia pól niestandardowych mogą wydawać się ograniczone

Wersja Free może mieć pewne limity w przypadku prostego planera codziennego

Ceny Asany

Podstawowe : Free

Premium : 10,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Business: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Asany

Capterra : 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

6. Mydailyplanners

Połącz GoodNotes, Kalendarz Google i Kalendarz Apple, a otrzymasz MyDailyPlanners. Ta aplikacja do planowania dnia oferuje opcje listy rzeczy do zrobienia oraz gotowe szablony cyfrowych planerów wraz z połączonymi linkami i ustawieniami przypomnień. Działa to podobnie jak bullet journal, a ponadto jako cyfrowe planery, które można edytować „ręcznie”.

Najlepsze funkcje MyDailyPlanners

Strony z hiperlinkami: Organizuj i zarządzaj każdym miesiącem dzięki łatwym w nawigacji stronom połączonym z hiperlinkami

Naklejki cyfrowe: Używaj naklejek cyfrowych na dowolnych stronach miesięcznego planu, tak jak w prawdziwym życiu

Szablony PDF do wielokrotnego użytku: Wykorzystaj ponownie szablon PDF, jeśli chcesz użyć tej samej strony do dalszego planowania

Limits of MyDailyPlanners

To nie tyle aplikacja, co cyfrowy planner oparty na szablonach, przeznaczony na iPada lub tablet

Aktualizacje szablonów cyfrowych plannerów są płatne

Ceny MyDailyPlanners

Zakres cen cyfrowych plannerów i pakietów wynosi od 15 do ponad 20 dolarów

Oceny i recenzje MyDailyPlanners

Capterra : brak danych

G2: brak danych

7. Trello

Za pośrednictwem Trello

Jeśli jesteś fanem metody planowania Kanban, nie szukaj dalej niż Trello. Jako cyfrowy planner jest to bardzo wizualne narzędzie, które wykorzystuje karty do planowania zadań i projektów. Etykietuj użytkowników, dodawaj listy kontrolne, połącz pliki i ustaw automatyczne przypomnienia, aby mieć kontrolę nad wszystkimi zadaniami.

Najlepsze funkcje Trello

Interfejs typu „przeciągnij i upuść”: Intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” w Trello ułatwia przenoszenie kart, list lub tablic oraz widok postępów w różnych projektach

Przesyłanie obrazów i plików: Trello pozwala użytkownikom przeglądać nadchodzące zadania, przesyłać obrazy i pliki oraz śledzić terminy realizacji projektów

Elastyczna organizacja: Trello oferuje łatwy w obsłudze system organizacyjny z konfigurowalnymi etykietami, listami kontrolnymi i przypisywaniem zadań, który świetnie sprawdza się w przypadku codziennych zadań

Ograniczenia Trello

Oparte na jednym typie struktury planera cyfrowego

Nie można zintegrować ani osadzić innych aplikacji, z których już korzystasz

Może to być sporo pracy jak na zwykłą listę rzeczy do zrobienia

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Premium : 10 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: 17,50 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Trello

Capterra : 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

8. GoodNotes

GoodNotes to przystępna aplikacja na iOS, która pozwala użytkownikom szybko i łatwo robić notatki lub szkice. Ta aplikacja do planowania cyfrowego posiada intuicyjny interfejs, który umożliwia tworzenie, organizowanie i edytowanie dokumentów.

Zawiera również wirtualną bibliotekę, która pozwala użytkownikom z łatwością przechowywać, zarządzać i uzyskiwać dostęp do swoich notatek. Spośród najlepszych cyfrowych planerów ten jest idealny do bardziej wizualnych zadań organizacyjnych.

Najlepsze funkcje GoodNotes

Wirtualna biblioteka: Oferuje uporządkowaną wirtualną bibliotekę do przechowywania, zarządzania i przeglądania notatek użytkowników

Rozpoznawanie pisma ręcznego: Umożliwia użytkownikom pisanie poprzez proste zapisywanie słów na urządzeniu

Rozpoznawanie tekstu: Aplikacja do planowania cyfrowego rozpoznaje tekst wpisany na klawiaturze lub odręcznie, aby łatwo przekształcić go w format edytowalny

Ograniczenia GoodNotes

Dostępne tylko na urządzenia z systemem iOS (wersja na urządzenia z systemem Android może pojawić się w przyszłości)

Brak gotowych kształtów w narzędziu do rysowania kształtów

Brak funkcji nakładania warstw sprawia, że korzystanie z funkcji rysowania jest naprawdę trudne

Ceny GoodNotes

Free

Go Limitless: 8,99 $ – płatność jednorazowa

Oceny i recenzje GoodNotes

Capterra : 4,5/5 (ponad 35 recenzji)

G2: 4,8/5 (ponad 29 recenzji)

9. Any.do

Za pośrednictwem Any.do

Any.do posiada łatwy w obsłudze pulpit nawigacyjny, który pozwala tworzyć plan dnia w dowolnym miejscu. Spośród najlepszych cyfrowych planerów z tej listy, Any.do jest dość prosty w obsłudze, jeśli chodzi o dodawanie notatek i załączników do listy. Można nawet oznaczyć priorytety kolorami.

To doskonała aplikacja do planowania, która pozwala tworzyć scentralizowane listy zadań, które można udostępniać zespołowi, lub proste listy rzeczy do zrobienia.

Najlepsze funkcje Any.do

Kalendarz dostosowany do urządzeń mobilnych: Narzędzia kalendarzowe są bardzo przyjazne dla urządzeń mobilnych i umożliwiają połączenie z Kalendarzem Google

Zamień e-maile w zadania: Po połączeniu z dostawcą poczty e-mail łatwo zamienisz wiadomości na zadania, dzięki czemu zawsze będziesz pamiętać o udzieleniu odpowiedzi

Łatwa synchronizacja danych: Stworzona z myślą o planowaniu w podróży, aplikacja umożliwia łatwą pracę i synchronizację danych na wszystkich urządzeniach

Ograniczenia Any.do

Wersja Free oferuje jedynie ograniczone funkcje

Nie integruje się dobrze z innymi aplikacjami do pracy

Ceny Any.do

Osobiste : Free

Premium : 3 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Teams: 5 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Any.do

Capterra : 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

G2: 4/5 (ponad 150 recenzji)

10. Monday.com

Via Monday

Dzięki Monday użytkownicy mogą tworzyć projekty, współpracować z członkami zespołu i śledzić postępy w jednym miejscu. Platforma oferuje intuicyjny interfejs typu „przeciągnij i upuść” do zarządzania zadaniami, niestandardowe powiadomienia o kluczowych działaniach oraz zaawansowane funkcje automatyzacji.

Monday integruje się również z setkami aplikacji i usług, aby pomóc Ci pracować wydajniej i osiągać więcej.

Najlepsze funkcje Monday

Nieograniczona liczba tablic i dokumentów: Free Plan oferuje użytkownikom nieograniczoną liczbę pulpitów nawigacyjnych i możliwość tworzenia dokumentów

Konfigurowalne cykle pracy: Twórz płynne cykle pracy, które pozwalają w krótszym czasie przenieść zadania i projekty ze stanu „oczekujące” do „zakończone”

Narzędzia do zarządzania obciążeniem pracą: W pulpicie użytkownika znajdziesz narzędzia do planowania zadań dla klientów, W pulpicie użytkownika znajdziesz narzędzia do planowania zadań dla klientów, celów tygodniowych OKR oraz planowania ogólnego

Ograniczenia Monday

Wersja Free może wydawać się z limitem

Niektórzy uważają, że najlepsze funkcje są zarezerwowane dla użytkowników korzystających z wersji premium

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcje tych aplikacji nie są tak rozbudowane ani elastyczne, jak w przypadku innych alternatywnych aplikacji do planowania cyfrowego

Ogólnie rzecz biorąc, bardziej służą do zarządzania pracą niż do cyfrowego planowania

Ceny Monday

Podstawowe : Free

Standard : 8 USD za zestaw miesięcznie, rozliczane rocznie

Wersja Pro : 10 USD miesięcznie za zestaw, rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Monday

Capterra : 4,6/5 (ponad 2000 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

Zastąp wszystkie swoje aplikacje do planowania cyfrowego

Piękno planowania polega na tym, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia – jest to kwestia bardzo osobista. Dzięki ClickUp Twoje poszukiwania najlepszej aplikacji do planowania w końcu dobiegają końca.

Używaj jej do burzy mózgów od podstaw, tworzenia szablonów i śledzenia najważniejszych zadań w jednym miejscu. ClickUp pozwala nawet zintegrować wiele Kalendarzy Google.

Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco ze swoimi osobistymi planami i projektami zawodowymi. Zacznij więc korzystać z ClickUp, aby mieć pewność, że dysponujesz wszystkimi narzędziami niezbędnymi do cyfrowego planowania.