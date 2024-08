10 Free Sunsama Alternatywy i konkurenci w 2024 roku

Sunsama to narzędzie do codziennego planowania i zarządzania zadaniami które istnieje od 2013 roku. I choć ta aplikacja internetowa ma już ponad 10 lat, wciąż jest popularna i regularnie aktualizowana.

Fani uwielbiają jej kalendarz, funkcje zarządzania zadaniami i możliwość integracji z innymi narzędziami, takimi jak Trello i Asana. Brakuje jej jednak integracji z niezbędnymi narzędziami do automatyzacji i zarządzania zadaniami narzędziami zwiększającymi wydajność takie jak Zapier, Toggl i TickTick .

Nie wspominając już o tym, że jest zbyt drogi dla niektórych freelancerów i małych Businessów, z miesięczną stawką 20$.

I tu właśnie pojawiają się opcje Free! 👀

Niniejszy przewodnik przedstawia nasze najlepsze alternatywy dla Sunsama, zakończone kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami i poziomami cen.

Czytaj dalej, aby uczynić swoje życie łatwiejszym (i bardziej przyjaznym dla budżetu).

Czego należy szukać w alternatywie Sunsama?

Zdajemy sobie sprawę, że wybór narzędzia do zwiększania wydajności nie jest łatwy, zwłaszcza gdy masz ograniczony budżet. Możesz jednak uniknąć bólu głowy, zadając sobie kilka pytań:

Czy jesteś skłonny zapłacić za aktualizację, jeśli podoba ci się darmowa wersja aplikacji do zarządzania zadaniami?

Z jakimi aplikacjami, narzędziami i platformami chcesz zintegrować alternatywę Sunsama?

Które funkcje mają być priorytetem w darmowej aplikacji?

Ilu członków zespołu będzie korzystać z alternatywy Sunsama?

Możesz chcieć ustawić krótką Pomodoro timer i zanotuj, co chcesz, jeśli lubisz tworzyć listy. Ale nie martw się, jeśli nie masz na to czasu - jesteśmy tutaj, aby pomóc tak czy inaczej. 🙂

10 najlepszych alternatyw dla Sunsama

Gotowy, aby znaleźć swój przełom? Zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych alternatyw Sunsama, aby sprawdzić, czy istnieje lepsza opcja i cena dla twojego cyklu pracy.

Wybierz jeden z ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Tak, jesteśmy nieco stronniczy w stosunku do ClickUp i prawdopodobnie spodziewałeś się, że będzie na szczycie naszej listy, ale to nie jedyna lista, na której się znalazł. ClickUp został wybrany numerem 1 w kategorii Oprogramowanie do zarządzania projektami w 2023 r. na G2 ! I nie bez powodu. 🙌

ClickUp pełni funkcję ponad 15 widoków, z których co najmniej 10 jest dostępnych w wersji Free. Widoki te pozwalają przekształcić obszar roboczy tak, aby pasował do Twojego przepływu pracy. Dodatkowo, możesz wybierać spośród tysięcy szablonów w naszym centrum szablonów do planowania, harmonogramowania i organizowania zadań lub dokumentów.

Na przykład Szablon ClickUp Daily Planner jest porównywalny do planera Sunsama. Jest on jednak dostępny dla członków Free, a nie zamknięty za paywallem. Tak więc każdy może go używać do planowania spotkań, jednorazowych zadań, powtarzających się zadań i kamieni milowych w swoim codziennym życiu tygodniowych celów .

Istnieje również Widok kalendarza ClickUp co sprawia, że blokada czasowa to pestka. Jest to kolejna darmowa funkcja, której każdy może użyć, aby utrzymać wszystko (i wszystkich) na tej samej stronie.

Zaplanuj posty społecznościowe, blogi i ogłoszenia wraz z innymi zadaniami i spotkaniami za pomocą widoku kalendarza w ClickUp

Lista niesamowitości mogłaby trwać dalej, ale krótko mówiąc, ClickUp obejmuje wszystkie podstawy: kalendarz zarządzania projektami rozwiązanie CRM, w czasie rzeczywistym aplikacja do przesyłania wiadomości Business , oprogramowanie do współpracy, lista do zrobienia i wiele więcej. Jest to również świetne rozwiązanie dla profesjonalistów i Teams korzystających z różnych platform. Dostęp do ClickUp można uzyskać za pośrednictwem aplikacji mobilnych na iOS i Androida, aplikacji komputerowych dla systemów Windows, Linux i Mac, a także za pośrednictwem Rozszerzenie Chrome .

ClickUp najlepsze funkcje

Członkowie Free mają dostęp do wielu funkcji, w tym 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczonej liczby zadań, nieograniczonej liczby użytkowników, ponad 10 darmowych widoków, Tablic, Czatu, tablic Kanban, wykresów Gantta, natywnego śledzenia czasu, widoku Kalendarza, nagrywania w aplikacji i wsparcia 24/7

Łatwiejsze zarządzanie projektami dzięki takim funkcjom jak zagnieżdżone podzadania, powtarzające się zadania, natywne śledzenie czasu, szablony zadań i statusów, powtarzające się listy kontrolne, powtarzające się zadania, kamienie milowe i przypomnienia

Twórz niestandardowe pola, statusy, powiadomienia, osoby przypisane, filtry, skróty klawiszowe, skrót klawiszowy, przeciągaj i upuszczaj załączniki, arkusze kalkulacyjne, etykiety i statusy

Współpracuj z członkami zespołu, korzystając z funkcji takich jak dwukierunkowa synchronizacja kalendarza, szczegóły listy i wzmianki, edycja w czasie rzeczywistym, przypisywanie komentarzy, klip, kto jest online, grupy użytkowników, korekta, komentarze i odpowiedzi w wątkach, markdown i dostęp offline

Integracje ClickUp obejmuje ponad 1000 narzędzi, w tym Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick i Zapier

Limity ClickUp

Może stanowić krzywą uczenia się dla nowych użytkowników (ale można to rozwiązać za pomocąfree demo i szkolenia)

Niektórzy użytkownicy zgłaszają zbyt wiele powiadomień, jeśli nie dostosują ustawień inteligentnych powiadomień

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

2. Todoist

Via TodoistTodoist todoist jest obecny na scenie zarządzania projektami od 2007 roku i doskonale nadaje się do zrobienia prostych list rzeczy do zrobienia i uproszczenia swojego życia.

Fani Todoist cieszą się jego przejrzystym, intuicyjnym interfejsem. Pozwala małym Teamsom współpracować nad listami zadań i prostymi projektami. Pozwala też samotnym przedsiębiorcom dotrzymać wielu terminów.

Warto jednak zauważyć, że wielu użytkowników potrzebuje bardziej dynamicznej alternatywy w obliczu złożonych projektów wymagających więcej niż podstawowego zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Todoist

Funkcje Free obejmują do pięciu aktywnych projektów, pięciu współpracowników na projekt, przesyłanie plików o rozmiarze 5 MB, trzy filtry i tygodniową historię aktywności

Łatwiejsze zarządzanie zadaniami dzięki listom zadań, wygodny timeboxing,poziomy priorytetów, ulubione, przypomnienia i karty w stylu Kaban

Oddelegowane zadania pomiędzy zdalnymi członkami zespołu dla łatwej współpracy i niestandardowe powiadomienia

Niestandardowe motywy, kolory i powiadomienia

Integracja z narzędziami takimi jak Outlook, Chrome, Gmail i Alexa

Limity Todoist

Aplikacja nie oferuje dostępu w trybie offline ani możliwości śledzenia czasu

Niektórzy użytkownicy zgłaszali niezadowolenie z powodu braku niestandardowych opcji

Plan Free ma limit współpracowników, projektów i historii aktywności

Cennik Todoist

**Free

Pro: $5/miesiąc

$5/miesiąc Business: $8/miesiąc za użytkownika

3. nTask

Via nTask Platforma nTask służy osobom prywatnym i małym firmom jako oparte na chmurze narzędzie do zarządzania zadaniami od 2015 roku. Posiada narzędzia do współpracy, które łączą członków zespołu i przyjazny dla użytkownika obszar roboczy z dobrymi darmowymi funkcjami.

Członkowie Free mogą dodać do pięciu członków zespołu z nieograniczoną liczbą zadań i obszarów roboczych. Otrzymają oni również dostęp do innych funkcji zarządzania zadaniami, zaprojektowanych z myślą o organizacji każdego dnia pracy.

A jeśli spodoba ci się to na tyle, by przejść na wyższą wersję, płatni członkowie nTask otrzymają również dostęp do wykresów Gantta, powtarzających się zadań, raportowania postępów i innych cennych funkcji.

Najlepsze funkcje nTask

Free Plan oferuje nieograniczone obszary robocze, zadania, spotkania, karty czasu pracy i śledzenie problemów dla maksymalnie pięciu członków zespołu

Zarządzanie dniami pracy za pomocą funkcji takich jak planowanie, przeciąganie i upuszczanie tablic Kanban,szablony ustalania priorytetówśledzenie zadań, dostęp offline i działania następcze

Współpraca z członkami zespołu przy użyciu komentarzy do zadań, załączników do plików, przypisanych ról, uprawnień i zarządzania zespołem

Integracja z kalendarzami Outlook, Kalendarz Google, Apple Calendar, Microsoft Teams, Google Meet i Zoom

Limity nTask

Niektórzy członkowie zgłaszają niestandardowe i ograniczone opcje formatowania

Free Plan jest ograniczony do pięciu członków Teams

Cennik nTask

nTask Basic: Free

Free nTask Premium: $3/miesiąc na użytkownika

$3/miesiąc na użytkownika nTask Business: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika nTask Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

4. Kalendarz Google

Via Kalendarz Google Uwielbiamy dobry Kalendarz Google! 🤩

Jest intuicyjny, wygodny i Free dla każdego, kto ma konto Google. Aż trudno uwierzyć, że istnieje od 2009 roku, biorąc pod uwagę jak często jest aktualizowany.

Funkcje Kalendarza Google, takie jak intuicyjne blokowanie czasu, są przydatne, jeśli szukasz alternatywy dla widoku kalendarza Sunsama. Pomoże ci to spędzać więcej czasu do zrobienia, a mniej na planowaniu.

Osoby pracujące wielozadaniowo pokochają tradycyjny widok zadań, spotkań i wydarzeń. A ponieważ Kalendarz Google ułatwia planowanie wydarzeń i spotkań, zakończone automatyczną synchronizacją dla wszystkich członków i urządzeń, jest idealny do współpracy.

Ogólnie rzecz biorąc, Kalendarz Google jest praktycznym, choć prostym rozwiązaniem dla projektów, Teams i Business każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Free dla wszystkich użytkowników Gmaila i obszarów roboczych Google

Płynne zarządzanie listą rzeczy do zrobienia z funkcjami takimi jak przypomnienia o spotkaniach, powtarzające się zadania, podzadania i kamienie milowe projektu

Różne widoki, kolory wydarzeń, domyślny czas trwania zadania i tła

Każdy może pozostać na tej samej stronie dzięki udostępnianiu zadań, kalendarzy, projektów, spotkań i statusów

Integracje z narzędziami takimi jak ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack,Zadania Googlei nie tylko

Limity Kalendarza Google

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niezgrabne edytowanie i tworzenie zadań, co może prowadzić do udostępniania osobistych wydarzeń w profesjonalnych kalendarzach

Zaawansowane funkcje mogą być trudne do znalezienia i użycia dla nowych użytkowników

Funkcje zarządzania zadaniami nie dorównują wszechstronnością dedykowanym narzędziom do zarządzania zadaniami

Ceny Kalendarza Google

Standard: Free

Free Business Starter dla Google Obszar roboczy : 6 USD/miesiąc za użytkownika dla wszystkich aplikacji Google

Dowiedz się, co jest najlepsze Alternatywy dla Kalendarza Google w naszym zakończonym przewodniku!

5. TickTick

Via TickTick TickTick to narzędzie do zarządzania zadaniami oparte na aplikacji z prostym, elastycznym interfejsem, dzięki któremu będziesz na bieżąco. Aplikacja działa nieprzerwanie od 2013 roku.

Wszystko, od spersonalizowanych funkcji i wprowadzania głosowego po przypomnienia oparte na lokalizacji i synchronizację danych w czasie rzeczywistym, sprawia, że TickTick jest idealną opcją dla małych firm. Ponadto można udostępniać listy swojemu zespołowi, ustalać priorytety i śledzić zadania, a także informować wszystkich członków zespołu na bieżąco.

TickTick jest popularny wśród tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem zadaniami i solopreneurów, którzy nie chcą dodatkowych funkcji.

Najlepsze funkcje TickTick

Użytkownicy Free mogą utworzyć do dziewięciu list z 99 zadaniami na liście, a także 19 podzadań i dwa przypomnienia na zadanie

Ułatwienie życia dzięki folderom, udostępnianiu list, przypomnieniom opartym na lokalizacji, etykietom, inteligentnym datom, wprowadzaniu głosowemu, timerom Pomodoro, wielu widokom i ustawieniom czasu trwania zadań

Twórz lub wybieraj niestandardowe inteligentne listy, opcje przesuwania i motywy

Integracje obejmują narzędzia takie jak Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier i Spark

Limity TickTick

Wersja Free ma ograniczony dostęp do funkcji

Nie integruje się z wieloma popularnymi aplikacjami do zarządzania zadaniami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudną nawigację i interfejs użytkownika aplikacji

Ceny TickTick

TickTick Free

TickTick Premium: $27.99/miesiąc za użytkownika

Compare TickTick Vs Todoist !

6. TimeCamp

przez TimeCampTimeCamp skupia się na efektywnym zarządzaniu czasem i ułatwianiu sobie życia. Aplikacja pojawiła się na rynku w 2009 roku i choć czasem widać po niej wiek, wciąż jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania czasem.

Ta przyjazna aplikacja oparta na chmurze została zaprojektowana, aby pomóc kierownikom projektów i organizacjom śledzić godziny pracy, monitorować statusy projektów i być na bieżąco z informacjami o swoich zespołach. TimeCamp jest również popularny wśród osób pracujących w trybie WFH, które często polegają na TimeCamp, aby utrzymać ich odpowiedzialność w ciągu dnia pracy.

Warto wzmiankować, że funkcje TimeCamp Free są nieco ograniczone, ale jest ich wystarczająco dużo, aby zespoły dowolnej wielkości mogły skorzystać z jego podstawowych funkcji.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Funkcje planu Free obejmują nieograniczoną liczbę użytkowników, projektów i zadań

Śledzenie czasu z poziomu aplikacji komputerowych, internetowych i mobilnych

Integracja z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Asana, ClickUp, Gmail, Airtable i Kalendarz Google

Usprawnia fakturowanie poprzez śledzenie godzin podlegających rozliczeniu

Limity TimeCamp

Ograniczone funkcje dla członków planu Free

Niektórzy członkowie zauważyli niezgrabny interfejs aplikacji i stromą krzywą uczenia się z zaawansowanymi funkcjami

Funkcje śledzenia czasu narażone na błędy obsługi ręcznej

Ceny TimeCamp

Free Forever

Basic: $7.99/miesiąc na użytkownika

$7.99/miesiąc na użytkownika Pro: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Dowiedz się więcej o najlepszych_ Alternatywy dla TimeCamp w naszym zakończonym przewodniku!

7. Basecamp

Via BasecampBasecamp został zaprojektowany jako Basecamp dla członków zespołu, projektów i zadań. Jest to kompleksowa aplikacja do zarządzania projektami, która została uruchomiona w 2004 roku.

Od tego czasu została zaktualizowana, uproszczona i udoskonalona w oparciu o opinie setek tysięcy Teams. W wyniku tego procesu powstał zestaw narzędzi i metod zaprojektowanych w celu zmniejszenia złożoności zarządzania projektami.

Basecamp został zaprojektowany tak, aby wszystko, co związane z zarządzaniem zadaniami i komunikacją w zespole, znalazło się pod jednym dachem. Ma to na celu zmniejszenie złożoności zarządzania projektami i uczynienie go mniej uciążliwym.

Niestety, Basecamp nie ma prawdziwie darmowej wersji. Aplikację można wypróbować za darmo przez 30 dni, ale aby nadal z niej korzystać, należy się zarejestrować.

Najlepsze funkcje Basecamp

Listy do zrobienia są łatwe do tworzenia, zarządzania, archiwizowania, przypisywania i edytowania, a funkcja szybkiego wyszukiwania ułatwia znalezienie tego, czego szukasz

Unikalne wykresy górskie Basecamp zapewniają widok z lotu ptaka na projekt i postęp, dzieląc go na fazy pod górę (ideacja) i w dół (wykonanie), które każdy może zobaczyć i edytować

Współpraca jest łatwiejsza dzięki tablicom ogłoszeń, indywidualnym zadaniom i niestandardowym powiadomieniom

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana i Wrike

Limity Basecamp

Brak priorytetów zadań lub natywnego śledzenia czasu pracy

Niestandardowe funkcje, śledzenie postępów i widoki projektów w ograniczonym zakresie

Wysoka cena po zakończeniu bezpłatnej wersji próbnej

Cennik Basecamp

Basecamp: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: $299/miesiąc

8. Microsoft Outlook

Via Microsoft Microsoft Outlook jest najstarszym narzędziem na tej liście. Został wydany w 1997 roku jako narzędzie do zarządzania informacjami i jest dostępny jako część pakietu Microsoft Office i Microsoft 365.

Chociaż Microsoft Outlook nie jest wyraźnie przeznaczony do zarządzania projektami, posiada kilka cennych funkcji. A jeśli jest to twój główny dostawca poczty e-mail, jest to bardzo wygodne.

Możesz tworzyć zadania z e-maili i korzystać z tablic i notatek, aby zachować porządek. Integruje się też płynnie z innymi aplikacjami Microsoftu, takimi jak SharePoint, Excel i PowerPoint.

Ponadto członkowie mogą korzystać z Microsoft Planner - podstawowej tablicy w stylu Kanban - do organizowania, udostępniania i planowania swoich projektów , zadania i działania.

Warto zauważyć, że osoby korzystające z planu Free będą miały dostęp do ograniczonych funkcji w porównaniu do płatnych pakietów Microsoft Suite.

Najlepsze funkcje Microsoft Outlook

Użytkownicy Free mają dostęp do narzędzi kalendarza, poczty e-mail, 5 GB przestrzeni dyskowej na pliki, 15 GB przestrzeni dyskowej na wiadomości e-mail i podstawowych funkcji Teams

Udostępnianie kalendarza, etykiety, wzmianki @, planowanie e-maili, zarządzanie wiadomościami i konfigurowalne alerty ułatwiają współpracę

Podobnie jak Gmail, Outlook oferuje przypomnienia o załącznikach, jeśli użytkownik wzmiankuje załącznik w e-mailu, ale zapomni go załączyć

Zautomatyzowane aktualizacje kalendarza dodają wydarzenia, loty, spotkania i nie tylko do kalendarza z wiadomości e-mail

Współpracuje z Microsoft Project, który zapewnia dostęp do zorganizowanych osi czasu,narzędzia do śledzenia projektów, raportowania projektówzarządzanie budżetem, gotowe szablony projektów i aktywną społeczność użytkowników

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike i Asana

Limity Microsoft Outlook

Możliwe problemy z kompatybilnością, jeśli wszyscy członkowie zespołu nie korzystają z tych samych narzędzi i wersji

Może być kosztowny dla małych Teams

Ma niestandardowe opcje w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny Microsoft Outlook

Free plan

Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

22 USD/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika

9. Any.do zrobienia

Via Any.do zrobienia Any.do to uruchomiona w 2011 roku aplikacja zapewniająca wydajność, której celem jest zarządzanie zadaniami zarówno dla małych Teams, jak i osób indywidualnych.

Dzięki lekkiemu interfejsowi użytkownika i prostym funkcjom, łatwo zrozumieć, dlaczego Any.do ma oddanych fanów. A ponieważ synchronizuje się na wszystkich urządzeniach, ta potężna mała aplikacja sprawi, że wszystko będzie na bieżąco.

Wersja Free ma wystarczająco dużo funkcji, aby rozpocząć pracę z zarządzaniem zadaniami osobistymi i listami rzeczy do zrobienia. A jeśli potrzebujesz aktualizacji do zrobienia Any.do z zespołami, ceny są stosunkowo niskie.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Użytkownicy Free otrzymują dostęp do przypisanych zadań, listy zadań , przypomnień, widoku kalendarza, widoku planu dnia i synchronizacji

Wbudowana aplikacja kalendarza icyfrowy planer ułatwiają organizowanie i śledzenie projektów

Jednorazowe, cykliczne, oparte na lokalizacji i WhatsApp przypomnienia pomogą Ci pozostać na bieżąco

Konfigurowalne motywy i etykiety kolorów

Integracja z narzędziami takimi jak Gmail, Asystent Google, Zapier, WhatsApp i Siri

Limity Any.do zrobienia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika jest zagmatwany i skomplikowany

Brakuje niektórych opcji, takich jak podzadania, komentowanie, notatki, zarządzanie projektami, wykresy Gantta, planowanie projektów i śledzenie projektów

Ceny Any.do zrobienia

Free Plan

Premium dla użytkowników indywidualnych: $3/miesiąc

$3/miesiąc Teams: $5/miesiąc za użytkownika

10. Notion

Via NotionNotion to solidna aplikacja do robienia notatek i wewnętrznego baza wiedzy która istnieje od 2013 roku. Została zaprojektowana, aby pomóc organizować pracę i zadania dla zespołów, tworząc dokumenty i upraszczając współpracę.

Menedżerowie projektów mogą używać Notion do tworzenia planów projektów, tworzenia baz danych informacji i budowania krytycznych wewnętrznych przewodników i materiałów szkoleniowych. Ponadto można tworzyć unikalne układy i szablony za pomocą super prostego systemu do organizowania przestrzeni projektu.

Notion jest również popularny wśród solopreneurów, którzy chcą uprościć swoje życie.

Z drugiej strony, darmowa wersja Notion jest ograniczona i nawet płatnym członkom może brakować niektórych funkcji śledzenia i zarządzania.

Najlepsze funkcje Notion

Członkowie Free mają dostęp do nieograniczonej liczby bloków, obszarów roboczych do współpracy, podstawowej analizy strony, siedmiodniowej historii strony i do 10 gości

Różne szablony dla różnych przypadków użycia

Niestandardowe opcje dla różnych elementów interfejsu użytkownika

Współpraca z członkami Teams jest bardziej dostępna dzięki udostępnianiu i edycji zadań

Limity Notion * Unikalny system bloków zniechęca niektórych użytkowników

Wielu użytkowników doświadcza stromej krzywej uczenia się z unikalnymi systemami Notion (ale można temu zaradzić dzięki obszernym samouczkom i dokumentacji)

Ceny Notion

Free Plan

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Znajdź najlepszą alternatywę Sunsama dla siebie

Nie prosisz o zbyt wiele, jeśli chcesz darmowej alternatywy dla Sunsama, która zrobi wszystko. Przynajmniej nie, jeśli wybierzesz ClickUp!

Dzięki wielu darmowym funkcjom i aplikacjom mobilnym na każde urządzenie, ClickUp to doskonały sposób na podniesienie poziomu organizacji i wydajności. Pobierz aplikację już dziś, aby rozpocząć!