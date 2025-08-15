10 najlepszych alternatyw dla Axosoft w 2025 r. do zarządzania projektami Agile

Jeśli zmagasz się z nieporęcznym interfejsem użytkownika Axosoft, powolnymi aktualizacjami lub sztywnymi cyklami pracy, to już wiesz, że nie jest to rozwiązanie dostosowane do obecnego sposobu pracy zespołów Agile.

Istnieją lepsze narzędzia. Takie, które eliminują konieczność przeglądania niekończących się list rozwijanych tylko po to, aby zaktualizować historię użytkownika. Narzędzia te oferują widoczność w czasie rzeczywistym, intuicyjne tablice typu „przeciągnij i upuść”, planowanie sprintów wspomagane przez AI oraz integracje, które faktycznie działają bez załamań w każdym sprincie.

W tym przewodniku pomijamy zbędne informacje i skupiamy się na alternatywach dla Axosoft, które naprawdę działają. Ta lista jest dla Ciebie — kierownika projektu zmagającego się z chaosem międzyfunkcyjnym, kierownika ds. rozwoju potrzebującego przejrzystych tablic sprintów lub założyciela startupu szukającego rozwiązania, które działa. Zaczynamy!

👀 Czy wiesz, że? W latach 90. światowej klasy działy oprogramowania często należały do najgorszych — projekty były realizowane z opóźnieniami, przekraczały budżety, a czasem kończyły się całkowitą porażką. Punktem zwrotnym był rok 2001, kiedy to pojawił się Manifest Agile, który zapoczątkował radykalne odejście od sztywnych praktyk zarządzania na rzecz bardziej elastycznego, opartego na współpracy podejścia do rozwoju.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Axosoft?

Axosoft nie jest złym narzędziem, ale nie nadąża za nowoczesnymi cyklami pracy Agile. Oto dlaczego większość zespołów Agile rezygnuje z niego:

Przestarzały interfejs użytkownika i doświadczenie : Interfejs wydaje się nieporęczny i nieintuicyjny w porównaniu z bardziej nowoczesnymi narzędziami Agile

Stroma krzywa uczenia się : Wdrażanie nowych członków zespołu może być powolne i frustrujące

Ograniczone funkcje współpracy : brakuje funkcji edycji w czasie rzeczywistym, : brakuje funkcji edycji w czasie rzeczywistym, narzędzi do współpracy przy tworzeniu oprogramowania , komentowania i integracji lub są one niewystarczające

Sztywne cykle pracy : Dostosowanie Axosoft do rzeczywistych procesów zespołu często wymaga więcej wysiłku niż powinno

Słaba skalowalność : Zarządzanie wieloma zespołami lub projektami na dużą skalę może szybko stać się chaotyczne

Brak nowoczesnych funkcji: Brak zarządzania zaległościami wspomaganego przez AI, ograniczona automatyzacja zadań i mniej wbudowanych szablonów utrudniają uzasadnienie korzystania z tego rozwiązania

Alternatywy dla Axosoft w skrócie

Oto krótki przegląd przypadków użycia i struktur cenowych dla każdej alternatywy Axosoft, którą omawiamy w tym poście:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp • Tablice Agile z sprintami, zaległościami, Ganttem, dokumentami, pulpitami • Zarządzanie projektami i wiedzą AI dzięki ClickUp Brain • Niestandardowe cykle pracy, integracja narzędzi programistycznych (np. GitHub, GitLab) Średnie i duże zespoły potrzebujące kompleksowego zarządzania projektami Agile Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Jira • Tablice Scrum/Kanban, niestandardowe cykle pracy • Zaawansowane filtrowanie za pomocą JQL • Natywna integracja z Confluence i Bitbucket Średnie i duże zespoły Agile wymagające głębokiej personalizacji i śledzenia Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 8,60 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw GitLab • Ujednolicone DevOps + planowanie Agile • Wbudowane CI/CD, merge request, testy bezpieczeństwa • Wersjonowanie kodu + śledzenie Zespoły DevSecOps od średnich do dużych organizacji Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Wrike • Widoki zadań i obciążenia pracą, pulpity, formularze • Aktualizacje w czasie rzeczywistym, sprawdzanie, śledzenie czasu • Zaawansowane analizy i raporty Wielofunkcyjne zespoły zarządzające projektami i obciążeniem pracą w sposób oparty na współpracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 10 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Monday. com • Widoki Kanban, oś czasu, Gantt • Automatyzacja cyklu pracy, pulpity nawigacyjne • Gotowe szablony Agile i integracje Małe i średnie zespoły potrzebujące wizualnych, konfigurowalnych cykli pracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Asana • Widoki osi czasu i obciążenia pracą, zależności • Śledzenie celów, widok portfolio • Automatyzacja i dostosowanie OKR Zespoły agile w start-upach i średnich organizacjach skupionych na szybkiej realizacji zadań Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Targetprocess • Obsługa frameworków SAFe/LeSS/Nexus • Mapowanie strumienia wartości, mapy drogowe • Strategiczne i zespołowe dostosowanie Duże zespoły Agile korzystające z frameworków Agile dla przedsiębiorstw Niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Trello • Tablice Kanban z funkcją przeciągania i upuszczania • Ulepszenia kalendarza, głosowania, pól niestandardowych • Kreator automatyzacji Butler Osoby indywidualne i małe zespoły zarządzające prostymi cyklami pracy Agile lub osobistymi cyklami pracy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Zoho Sprints • Epics, backlog, planowanie sprintów • Integracja z pakietem Zoho • Raporty i retrospektywy Agile Startupy i małe zespoły Agile poszukujące niedrogiego rozwiązania Agile Plany płatne zaczynają się od 1 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw YouTrack • Scrum/Kanban, śledzenie czasu, automatyzacja • Wykresy Gantta, integracja z pomocą techniczną • Niestandardowe cykle pracy i skrypty Zespoły techniczne dowolnej wielkości zarządzające zadaniami programistycznymi i śledzeniem problemów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 4,40 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

10 najlepszych alternatyw dla Axosoft

Oto najlepsze alternatywy dla Axosoft i oprogramowanie do automatyzacji zadań dla nowoczesnych zespołów Agile:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami Agile)

Zacznij zarządzać swoimi sprintami w ClickUp Efektywnie realizuj sprinty Agile dzięki platformie ClickUp Sprint Management Platform, która umożliwia planowanie, śledzenie i przeglądanie każdej iteracji z pełną widocznością w całym zespole

Jeśli masz dość przełączania się między kilkunastoma narzędziami do zarządzania sprintami, zaległościami, dokumentacją i osiami czasu, ClickUp — aplikacja do wszystkiego w pracy — łączy to wszystko w jednej przejrzystej, konfigurowalnej przestrzeni.

Zarządzanie sprintami w ClickUp jest niezwykle proste: możesz ustawić czas trwania sprintów, przypisywać punkty historii i śledzić wskaźniki prędkości lub burndown za pomocą wbudowanych pulpitów, które aktualizują się automatycznie. Każdy sprint może się sam zamknąć, zadania mogą być automatycznie archiwizowane, a Ty masz pełną widoczność tego, co zostało zrobione, a co pozostało do zrobienia.

Śledzenie zaległości przebiega równie płynnie. Zamiast nieuporządkowanych arkuszy kalkulacyjnych lub narzędzi, w których elementy giną w gąszczu innych, ClickUp pozwala przeciągać, upuszczać, etykietować i priorytetyzować elementy zaległości na tablicach Kanban, zapewniając pełną kontrolę. Dodawaj podzadania, przypisuj zależności i łącz elementy zaległości bezpośrednio z epikami lub celami. Wszystko pozostaje przejrzyste i możliwe do prześledzenia, co upraszcza proces planowania sprintów.

Wizualizuj osie czasu projektów w przejrzysty sposób dzięki widokowi wykresu Gantta ClickUp, aby mapować zadania, zależności i kamienie milowe w sposób, który zapewnia spójność i przewagę Twojego zespołu

A kiedy nadejdzie czas, aby wszystko wizualnie zaplanować, widok wykresu Gantta w ClickUp zapewnia kompletną oś czasu projektu, która aktualizuje się w czasie rzeczywistym wraz ze zmianami zależności lub czasu trwania. Został stworzony specjalnie w celu uniknięcia chaosu, który zwykle pojawia się w ostatniej chwili, gdy osie czasu nie są jasno określone.

Dokumentuj wszystko, od planów projektów po wewnętrzne bazy wiedzy, dzięki ClickUp Docs, aby tworzyć, współpracować i łączyć zawartość bezpośrednio z cyklem pracy

Dokumentacja to obszar, w którym wiele zespołów Agile napotyka trudności. Historie użytkowników znajdują się w Jira. Specyfikacje techniczne są ukryte na losowych stronach Confluence. Notatki z retrospekcji? Zagubione gdzieś w wątkach Slacka. Dokumenty ClickUp to zmieniają.

Dokumenty są osadzone bezpośrednio w cyklach pracy, dzięki czemu retrospektywy sprintów, zaległości produktowe, notatki ze spotkań i plany testów są zawsze dostępne jednym kliknięciem od zadań, których dotyczą. Możesz @wzmiankować członków zespołu lub przypisać im komentarze, aby zebrać od nich opinie, formatować bloki kodu, organizować wszystko w strukturze, która rośnie wraz z zespołem, a nawet tworzyć zadania ClickUp z tekstu za pomocą jednego kliknięcia. Koniec z silosami i przeładowanymi zakładkami.

Automatyzuj powtarzalne zadania bez wysiłku dzięki automatyzacji ClickUp, aby zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów i kontynuować realizację projektów bez ręcznego sprawdzania

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, automatyzacje ClickUp przejmują za Ciebie żmudne zadania administratora. Możesz skonfigurować automatyzacje bez kodowania, które przenoszą zadania między scenami na podstawie predefiniowanych wyzwalaczy, przypisują członków zespołu lub wysyłają aktualizacje w momencie wystąpienia zmian. Dla zespołów Agile, które szybko iterują, oznacza to nawet 12% większą wydajność i więcej czasu na tworzenie doskonałego oprogramowania.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na podstawie danych z obszaru roboczego, generuj zawartość i lepiej ustalaj priorytety zadań dzięki ClickUp Brain

A do tego jest jeszcze ClickUp Brain — najbardziej kompletna na świecie sztuczna inteligencja do pracy, która pomaga planować, pisać i tworzyć bez opuszczania ClickUp. Może pobierać aktualizacje ze sprintów, ustalać priorytety zaległych zadań na podstawie opóźnień, a nawet odpowiadać na wewnętrzne pytania, skanując dokumenty i zadania w obszarze roboczym.

Poproś o sporządzenie raportu z planowania sprintu lub podsumowanie ostatniego retro, a narzędzie wygeneruje dokładny przegląd.

Możesz nawet przełączać się między najlepszymi modelami LLM, takimi jak ChatGPT, Gemini, DeepSeek i Claude, w zależności od stylu wyjściowego lub głębokości, jakiej potrzebujesz. Ta elastyczność stanowi ogromny wyróżnik w porównaniu z innymi narzędziami, zapewniając zespołom większą kontrolę, lepszą obsługę kontekstu i wyniki wyższej jakości — a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem wykonywanego zadania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zautomatyzować codzienne lub cotygodniowe raportowanie dla swojego zespołu? Dzięki gotowym agentom Autopilot w ClickUp to proste! Wystarczy ustawić wyzwalacze, zdefiniować zakres (np. zadania zakończone lub blokady) i pozwolić agentowi generować i udostępniać raporty — bez konieczności ręcznego śledzenia. Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami dzięki gotowym agentom Autopilot w ClickUp

Wszystko jest połączone dzięki rozwiązaniu ClickUp do zarządzania projektami Agile . Obsługuje Kanban, Agile Scrum i hybrydowe cykle pracy — wszystko, czego potrzebuje Twój zespół — i ułatwia konfigurację wizualnych pulpitów, raportów i cyklicznych sprintów.

Pomogło to wiodącym organizacjom, takim jak Stanley Security, skrócić czas poświęcany na tworzenie i udostępnianie raportów nawet o 50%.

Pobierz darmowy szablon Uruchom proces Agile szybciej dzięki szablonowi zarządzania projektami Agile ClickUp, aby uzyskać gotowe cykle pracy dostosowane do metod Scrum, Kanban lub hybrydowych

A co najlepsze? Jeśli chcesz szybko zacząć, szablon ClickUp do zarządzania projektami Agile jest jednym z najlepszych gotowych ustawień dostępnych na rynku.

Obejmuje kompletny układ tablicy dla historii użytkowników i zadań, listę zaległości, wbudowane sprinty i pulpity do monitorowania wydajności zespołu — wszystko to można dostosować. To nie tylko rozwiązanie typu „plug-and-play”; zostało stworzone, aby pomóc Ci się rozwijać.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu cykli pracy Agile w ClickUp.

Dla zespołów programistycznych, które muszą połączyć wszystko, od planowania po wysyłkę, rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami zespołów programistycznych jest pełne funkcji. Obsługuje epiki, śledzenie funkcji, raportowanie błędów, a nawet przekazywanie zadań do kontroli jakości, integrując się jednocześnie z narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub. Twój zespół nie musi przeskakiwać między ClickUp a Jira lub Confluence — wszystko znajduje się w jednym miejscu, stworzonym specjalnie z myślą o programowaniu.

Organizuj projekty rozwoju oprogramowania w inteligentny sposób dzięki narzędziom ClickUp do zarządzania projektami zespołów programistycznych, które umożliwiają śledzenie kompilacji, zarządzanie wydaniami i współpracę

W przeciwieństwie do Axosoft, rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o szerszej współpracy wykraczającej poza inżynierię. Równie dobrze dostosowuje się do cyklu pracy w marketingu, projektowaniu, HR, IT itp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności podczas pierwszej pracy z platformą

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 44 000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Największą zaletą ClickUp jest możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, które nadają priorytet określonym typom zadań. Widok obciążenia pracą ułatwia przypisywanie tych zadań członkom zespołu oraz udostępnianie wspomnianych pulpitów nawigacyjnych klientom, dzięki czemu mogą oni zobaczyć, co jest dla nich ważne, w dedykowanym obszarze. A co najważniejsze – integruje się z istniejącymi usługami, takimi jak GitHub, a jeśli jesteś programistą, możesz łatwo tworzyć niestandardowe integracje, jeśli bardziej Ci to odpowiada. Obecnie używam tego narzędzia na co dzień do zarządzania wszystkimi moimi projektami.

Największą zaletą ClickUp jest możliwość tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, które nadają priorytety określonym typom zadań. Widok obciążenia pracą ułatwia przypisywanie tych zadań członkom zespołu oraz udostępnianie wspomnianych pulpitów nawigacyjnych klientom, dzięki czemu mogą oni zobaczyć, co jest dla nich ważne, w dedykowanym obszarze. A co najważniejsze – integruje się z istniejącymi usługami, takimi jak GitHub, a jeśli jesteś programistą, możesz łatwo tworzyć niestandardowe integracje, jeśli bardziej Ci to odpowiada. Obecnie używam tego narzędzia na co dzień do zarządzania wszystkimi moimi projektami.

📮ClickUp Insight: 13% respondentów naszej ankiety chce korzystać z AI do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania złożonych problemów. Jednak tylko 28% twierdzi, że regularnie korzysta z AI w pracy. Możliwy powód: obawy dotyczące bezpieczeństwa! Klient może nie chcieć udostępniać poufnych danych dotyczących podejmowania decyzji zewnętrznej sztucznej inteligencji. ClickUp rozwiązuje ten problem, przenosząc rozwiązywanie problemów oparte na sztucznej inteligencji bezpośrednio do bezpiecznego obszaru roboczego. Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp jest zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych i pomaga w bezpiecznym korzystaniu z generatywnej technologii AI w całym obszarze roboczym.

2. Jira (najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistów o złożonych cyklach pracy)

za pośrednictwem Jira

Jeśli prowadzisz złożone cykle pracy Agile, Jira jest jednym z najczęściej używanych narzędzi w tej przestrzeni. Doskonale nadaje się do zarządzania skomplikowanymi cyklami sprintów, zaległościami, epikami i zależnościami, co czyni go dobrym wyborem dla zespołów programistów.

Możesz dostosować niemal każdy element procesu, od cyklu pracy po reguły automatyzacji, a także powiązać zadania bezpośrednio z wydaniami. Wbudowane tablice Scrum lub Kanban pozwalają wizualizować prace w toku. Generuj wykresy prędkości lub wykresy burndown, aby monitorować wydajność w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Jira

Strukturyzuj projekty dzięki porządkowaniu zaległości, niestandardowym typom problemów i analizom sprintów

Konfiguruj cykle pracy z branchami, warunkami, walidatorami i funkcjami post

Zintegruj się głęboko z Bitbucket, Confluence i Figma, aby uzyskać pełną widoczność cyklu życia

Ustaw uprawnienia i poziomy bezpieczeństwa dla szczegółowej kontroli dostępu

Wyszukuj i filtruj za pomocą JQL w dużych projektach

Ograniczenia Jira

Może być przytłaczające dla małych lub nietechnicznych zespołów

Ustawienia i dostosowywanie wymagają czasu i wiedzy administratora

Ceny Jira

Free

Standard: 8,60 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 17 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3600 recenzji)

Co mówią o Jira prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Podoba mi się koncepcja zwinnego zarządzania sprintami, do której została zaprojektowana Jira. Podoba mi się sposób rozmieszczenia zadań na tablicy zadań Jira… Interfejs użytkownika wymaga ulepszeń, może być bardziej modułowy

Podoba mi się koncepcja zwinnego zarządzania sprintami, do której została zaprojektowana Jira. Podoba mi się sposób rozmieszczenia zadań na tablicy zadań Jira… Interfejs użytkownika wymaga poprawy, może być bardziej modułowy

3. GitLab (najlepszy dla zespołów łączących DevOps i planowanie Agile)

za pośrednictwem GitLab

Jeśli masz dość szukania różnych narzędzi do kontroli źródła, CI/CD, skanowania bezpieczeństwa i zarządzania projektami, wybierz GitLab.

Całkowicie eliminuje fragmentację. Zapewnia jedną aplikację do planowania, tworzenia, zabezpieczania i wdrażania oprogramowania. Możesz zarządzać problemami, współpracować nad przeglądami kodu, konfigurować zautomatyzowane procesy z monitorowaniem w czasie rzeczywistym, a nawet egzekwować standardy bezpieczeństwa i zgodności — wszystko to bez opuszczania platformy.

Cykl pracy GitLab z funkcją merge request, integracja z Kubernetes i wbudowane skanowanie podatności na zagrożenia pozwalają Twoim zespołom przejść od pomysłu do produkcji bez utraty kontroli i jakości. To solidne rozwiązanie dla dużych organizacji, które zarządzają złożonymi procesami DevSecOps i chcą zapewnić stałą widoczność pracy zespołów.

Najlepsze funkcje GitLab

Połącz problemy z repo, commitami i merge requestami, aby uzyskać widoczność DevOps, a następnie zweryfikuj je

Zautomatyzuj wdrażanie i aktualizacje bez narzędzi innych firm

Synchronizuj cykle pracy z epikami, kamieniami milowymi i CI/CD w jednym obszarze roboczym

Monitoruj wydajność za pomocą wskaźników czasu cyklu, wdrożenia i zakończenia

Automatyczne śledzenie czasu poprzez rejestrowanie problemów i merge requestów

Limity GitLab

Interfejs może wydawać się zagmatwany i nieintuicyjny dla osób niebędących programistami

Ceny GitLab

Free

Premium: Niestandardowe ceny

Ultimate: Niestandardowe ceny

GitLab Dedicated: Niestandardowe ceny

GitLab Dedykowany dla instytucji rządowych: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GitLab

G2: 4,5/5 (ponad 820 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1180 recenzji)

Co mówią o GitLab prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

GitLab to niemal kompleksowe rozwiązanie dla cyklu życia oprogramowania. W jednej aplikacji zawiera repozytoria git, śledzenie problemów, CI/CD, Wiki, repozytorium kontenerów i wiele innych funkcji. Niektórzy mają z tym problem, ponieważ jest to rozwiązanie dość ciężkie. Osobiście podoba mi się, że mam jedno narzędzie, w przypadku którego mogę uzyskać wsparcie, a wszystko jest dobrze zintegrowane...

GitLab to niemal kompleksowe rozwiązanie dla cyklu życia oprogramowania. W jednej aplikacji zawiera repozytoria git, śledzenie problemów, CI/CD, Wiki, repozytorium kontenerów i wiele innych funkcji. Niektórzy mają z tym problem, ponieważ jest to rozwiązanie ciężkie. Osobiście podoba mi się, że mam jedno narzędzie, w przypadku którego mogę uzyskać wsparcie, a wszystko jest dobrze zintegrowane...

👀 Czy wiesz, że... Tylko 25% firm z listy Fortune 500 ma spójne, ustrukturyzowane podejście do przewidywania i radzenia sobie z zakłóceniami strategicznymi, co sprawia, że większość z nich jest podatna na nieoczekiwane zmiany.

4. Wrike (najlepsze rozwiązanie dla zespołów wielofunkcyjnych z szczegółowym śledzeniem zadań)

za pośrednictwem Wrike

Wrike oferuje nowoczesną alternatywę dla Axosoft, szczególnie dla zespołów, które chcą wyjść poza podstawowe śledzenie zaległości. Został stworzony do obsługi pracy na każdym poziomie — indywidualnym, zespołowym lub przedsiębiorstwa — dzięki konfigurowalnym cyklom pracy, dynamicznym formularzom zgłoszeń, pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym i szczegółowym widokom obciążenia pracą.

W przeciwieństwie do Axosoft, który może wydawać się sztywny i przestarzały, Wrike oferuje wsparcie dla kreatywnego proofingu, zaawansowanej analityki i współpracy międzyfunkcyjnej, co czyni go elastyczną opcją zarówno do zarządzania projektami, jak i nadzoru operacyjnego.

Najlepsze funkcje Wrike

Twórz formularze zgłoszeń i cykle pracy, aby usprawnić przyjmowanie zgłoszeń i dostosować procesy

Ustaw zależności zadań i włącz aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł

Wyświetlaj obciążenie zespołu za pomocą wykresów obciążenia pracą, aby zrównoważyć zasoby i uniknąć wypalenia zawodowego

Śledź wydajność dzięki raportowaniu i śledzeniu czasu, aby uzyskać wgląd w projekty i budżet

Limity Wrike

Wrike dzieli DNA zarządzania projektami Axosoft, ale jest bardziej nastawiony na marketing, operacje i zespoły międzyfunkcyjne. Chociaż obsługuje tablice Agile i zależności, brakuje mu szczegółowych informacji dotyczących rozwoju, które zapewnia Axosoft

Ceny Wrike

Free

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pinnacle: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4270 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2800 recenzji)

Co mówią o Wrike prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Bardzo podoba mi się dostępność różnych widoków, od skrzynki odbiorczej, przez pulpity, po listy rzeczy do zrobienia. Dzięki tym widokom ja i mój zespół możemy śledzić postępy pracy i lepiej współpracować. Pozwala nam to również pracować z różnymi zespołami w naszej agencji.

Bardzo podoba mi się dostępność różnych widoków, od skrzynki odbiorczej, przez pulpity, po listy rzeczy do zrobienia. Dzięki tym widokom ja i mój zespół możemy śledzić postępy pracy i lepiej współpracować. Pozwala nam to również pracować z różnymi zespołami w naszej agencji.

5. Monday. com (Najlepszy do planowania wizualnego i współpracy całego zespołu)

za pośrednictwem Monday.com

Jeśli interfejs użytkownika Axosoft wydaje Ci się zbyt sztywny lub przestarzały, Monday.com oferuje świeżą, wizualną alternatywę. Konfigurowalne tablice sprawiają, że planowanie Agile jest intuicyjne i oparte na współpracy, z łatwym przełączaniem między widokami Kanban, osi czasu, Gantta i kalendarza.

W porównaniu z Axosoft, Monday.com zapewnia swobodniejszy dostęp do automatyzacji i integracji, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Monday.com

Twórz szablony projektów za pomocą automatyzacji typu „przeciągnij i upuść” oraz niestandardowych wyzwalaczy

Grupuj cykle pracy na wspólnych pulpitach z danymi w czasie rzeczywistym z wielu tablic

Zautomatyzuj tworzenie projektów, przydzielanie zadań i przypomnienia za pomocą szablonów Agile

Automatycznie synchronizuj aktualizacje w Slacku, Teams i powiadomieniach e-mail

Ograniczenia Monday.com

Ograniczone raportowanie w planach niższych poziomów

Wraz ze wzrostem wielkości zespołu może stać się kosztowne

Ceny Monday.com

Free

Podstawowy: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Standard: 14 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday. com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5450 recenzji)

Co mówią o Monday.com prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

monday. com oferuje cyfrowy obszar roboczy, który pozwala nam konsolidować nasze wysiłki i współpracować nad zadaniami. Ułatwiło nam to pracę nad rutynowymi operacjami, pomagając nam planować z wyprzedzeniem.

monday. com oferuje cyfrowy obszar roboczy, który pozwala nam konsolidować nasze wysiłki i współpracować nad zadaniami. Ułatwiło nam to pracę nad rutynowymi operacjami, pomagając nam planować z wyprzedzeniem.

📖 Przeczytaj również: Dzień z życia programisty

6. Asana (najlepsza dla zespołów Agile skupionych na prostocie i szybkości)

za pośrednictwem Asana

Asana to dobry wybór dla zespołów Agile, które cenią sobie szybkość i prostotę. Oferuje tablice Agile, cykle pracy sprintów, zależności zadań i kamienie milowe projektów, a interfejs narzędzia nie jest przeładowany.

Teams może dostosować projekty działów do kwartalnych OKR i celów firmy dzięki hierarchii celów. Wszystko jest przejrzyste, szybkie i uporządkowane, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zespołów preferujących lżejsze cykle pracy i szybsze zarządzanie zadaniami.

Najlepsze funkcje Asana

Organizuj pracę za pomocą Portfolios i Goals, aby uzyskać widoczność projektów w czasie rzeczywistym

Wyzwalaj automatyczne działania, takie jak przypisywanie zadań lub przenoszenie kart w oparciu o postępy lub terminy

Zapobiegaj konfliktom zasobów w projektach między zespołami dzięki funkcji obciążenia pracą Asana

Mapuj i zarządzaj inicjatywami wizualnie, korzystając z widoku osi czasu i linii zależności

Ograniczenia Asana

Zaawansowane raportowanie jest dostępne tylko w planach wyższych

Ceny Asana

Osobiste: Free

Pakiet startowy: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Enterprise+: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,4/5 (ponad 11 420 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 410 recenzji)

Co mówią o Asana prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Niedawno przetestowałem Asanę, aby sprawdzić jej możliwości, wartość, łatwość obsługi i ogólne funkcje. Chociaż Asana okazała się droższym rozwiązaniem niż niektóre inne narzędzia do zarządzania projektami dostępne na rynku, uważam, że jest to doskonały produkt.

Niedawno przetestowałem Asanę, aby sprawdzić jej możliwości, wartość, łatwość obsługi i ogólne funkcje. Chociaż Asana okazała się droższym rozwiązaniem niż niektóre inne narzędzia do zarządzania projektami dostępne na rynku, uważam, że jest to doskonały produkt.

7. Targetprocess (najlepszy do skalowania Agile w zespołach przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem Targetprocess

Jeśli prowadzisz duże programy Agile, takie jak SAFe lub LeSS, Targetprocess jest jednym z niewielu narzędzi stworzonych z myślą o takim poziomie koordynacji. Doskonale wypełnia lukę między strategią a realizacją, oferując zarządzanie portfolio i planowanie PI wraz ze szczegółowymi tablicami zadań.

Konfigurowalne widoki, wskaźniki w czasie rzeczywistym i strategiczne mapowanie drogowskazów sprawiają, że jest popularny wśród przedsiębiorstw zarządzających setkami zespołów Agile.

Najlepsze funkcje Targetprocess

Wsparcie dla frameworków Agile (SAFe, LeSS, Nexus) z mapowaniem hierarchii

Połącz wizualnie elementy pracy między zespołami, programami i strumieniami wartości

Dostosuj widoki na poziomie zespołu, portfolio lub rozwiązania za pomocą tabel obrotowych i map drogowych

Dostosuj cele IT i biznesowe dzięki śledzeniu strategii od momentu jej opracowania do realizacji

Analizuj postępy, wąskie gardła i trendy dzięki konfigurowalnym raportom

Ograniczenia Targetprocess

Ustawienia mogą być czasochłonne w przypadku złożonych organizacji

Interfejs użytkownika wydaje się nieco przestarzały w porównaniu z nowszymi narzędziami Agile

Ceny Targetprocess

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Targetprocess

G2: 4,3/5 (ponad 240 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 540 recenzji)

Co mówią o Targetprocess prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

Jest łatwy w użyciu i oferuje funkcje śledzenia, planowania i zarządzania projektami.

Jest łatwy w użyciu i oferuje funkcje śledzenia, planowania i zarządzania projektami.

8. Trello (najlepsze rozwiązanie dla lekkich tablic Agile i szybkiego wdrażania)

za pośrednictwem Trello

Trello oferuje proste podejście do zarządzania projektami, które zaskakująco dobrze skaluje się w różnych przypadkach użycia. Jest to jedna z lekkich alternatyw dla Axosoft.

W oparciu o zasady Kanban użytkownicy mogą tworzyć tablice z listami i kartami zadań, które można łatwo dostosować do osobistych list rzeczy do zrobienia, procesów rozwoju produktów, kalendarzy treści i nie tylko.

Podczas gdy podstawowy interfejs pozostaje przejrzysty i intuicyjny, dodatki Trello — integracje i dodatki — umożliwiają obsługę zaawansowanych cykli pracy. Pomyśl o takich funkcjach, jak łączenie wielu tablic, widoki osi czasu, powtarzające się zadania i pola niestandardowe.

Najlepsze funkcje Trello

Zautomatyzuj przydzielanie zadań, przypomnienia o terminach i sortowanie kart dzięki Butler

Dodaj do tablic Trello dodatki, takie jak głosowanie, kalendarz, starzenie kart i TeamGantt

Skaluj Kanban dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak osie czasu i widoki pulpitu Agile w Trello Premium

Śledź szczegóły, takie jak budżety, priorytety lub godziny, dzięki niestandardowym polom kart

Limity Trello

Może wydawać się zbyt podstawowy do skalowania zespołów Agile

Automatyzacja jest ograniczona, chyba że zostanie uaktualniona

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 680 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 510 recenzji)

Co mówią o Trello prawdziwi użytkownicy?

Recenzent serwisu Reddit pisze:

Mam obsesję na punkcie Trello i używam go do wielu rzeczy – od planowania zadań w pracy, przez planowanie zadań poza pracą, po organizowanie podróży i projektów domowych oraz planowanie posiłków… używam go dosłownie do wszystkiego. Jedną z rzeczy, które uwielbiam, jest to, że na podstawowym poziomie jest tak prosty – jak powiedziałeś, podstawowa tablica kanban z listami, które można przeciągać.

Mam obsesję na punkcie Trello i używam go do wielu rzeczy – od planowania zadań w pracy, przez planowanie zadań poza pracą, po organizowanie podróży i projektów domowych oraz planowanie posiłków… używam go dosłownie do wszystkiego. Jedną z rzeczy, które uwielbiam, jest to, że na podstawowym poziomie jest tak prosty – jak powiedziałeś, podstawowa tablica kanban z listami, które można przeciągać.

9. Zoho Sprints (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów Agile z ograniczonym budżetem)

za pośrednictwem Zoho Sprints

Jeśli potrzebujesz podstawowych funkcji Agile w przystępnej cenie, Zoho Sprints jest idealnym rozwiązaniem. Oferuje śledzenie historii użytkowników, zarządzanie zaległościami produktowymi, sprinty, raportowanie, karty czasu pracy i zarządzanie spotkaniami — a wszystko to bez konieczności wydawania budżetu na skalę przedsiębiorstwa.

Jest wystarczająco prosty dla start-upów, ale nadal wystarczająco wydajny, aby efektywnie przeprowadzić cały cykl Agile.

Najlepsze funkcje Zoho Sprints

Zarządzaj historiami użytkowników, zadaniami, błędami i epikami w środowisku Agile dla małych i średnich przedsiębiorstw

Popraw szacowanie dzięki wykresom burndown w czasie rzeczywistym, śledzeniu prędkości i planowaniu wydawania wersji

Zintegruj planowanie sprintów z Zoho Projects, CRM i narzędziami innych firm, aby uzyskać widoczność

Przeprowadzaj retrospektywy dzięki wbudowanym szablonom i funkcji śledzenia elementów do wykonania

Dostosuj tablice scrumowe za pomocą pasów, limitów WIP i pól celów sprintu

Ograniczenia Zoho Sprints

Ograniczona integracja w porównaniu z większymi graczami

Raportowanie może wydawać się podstawową funkcją dla potrzeb przedsiębiorstw

Ceny Zoho Sprints

Pakiet startowy: 1 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Elite: 3 USD/miesiąc na użytkownika

Premier: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Sprints

G2: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 280 recenzji)

Co mówią o Zoho Sprints użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzent G2 pisze:

Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika oraz doświadczenie użytkownika ułatwiają zarządzanie cyklami pracy Agile. Doceniam również to, jak dobrze zasady Agile zostały wdrożone na platformie. Opcje dostosowywania są dość elastyczne, a widok globalny zapewnia pomocny przegląd wielu projektów. Ceny są również konkurencyjne.

Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika oraz doświadczenie użytkownika ułatwiają zarządzanie cyklami pracy Agile. Doceniam również to, jak dobrze zasady Agile zostały wdrożone na platformie. Opcje dostosowywania są dość elastyczne, a widok globalny zapewnia pomocny przegląd wielu projektów. Ceny są również konkurencyjne.

🧠 Ciekawostka: Ponad 90% organizacji przyjęło praktyki Agile w jakiejś formie , aby zarządzać projektami i przyspieszyć realizację zadań.

10. YouTrack (najlepszy do śledzenia problemów z konfigurowalnymi cyklami pracy)

za pośrednictwem YouTrack

YouTrack odzwierciedla przyjazny dla programistów charakter Axosoft, oferując tablice Agile, śledzenie problemów i cykle pracy sterowane za pomocą klawiatury. W przeciwieństwie do wielu sztywnych systemów, pozwala definiować niestandardowe cykle pracy, pola problemów i tablice Agile, aby dopasować je do naturalnych procesów zespołu.

Obsługuje metodyki Scrum, Kanban lub mieszane, a także oferuje szczegółowe śledzenie problemów, śledzenie czasu i funkcję bazy wiedzy.

Co ważne, YouTrack oferuje rozbudowane możliwości automatyzacji i szablony rejestru produktów, od niestandardowych reguł po pełne skrypty, umożliwiając zespołom automatyzację złożonej logiki biznesowej bezpośrednio w narzędziu.

Najlepsze funkcje YouTrack

Dostosuj cykle pracy za pomocą komend w języku naturalnym (np. „Napraw do piątku, przypisz do @John”)

Wsparcie dla zwinnego i tradycyjnego zarządzania projektami ( zarządzanie projektami Scrum + Waterfall)

Połącz śledzenie projektów, zgłoszenia do pomocy technicznej i bazę wiedzy w jednej platformie

Analizuj stan projektu dzięki wbudowanym raportom, takim jak wykresy przepływu skumulowanego, wykresy burndown i wykresy Gantta

Lokalizuj obszary robocze w wielu językach i strefach czasowych dla globalnych zespołów

Ograniczenia YouTrack

Interfejs użytkownika może wydawać się mniej nowoczesny w porównaniu z nowszymi narzędziami

Mniejszy ekosystem aplikacji niż inne narzędzia z tej listy

Ceny YouTrack

Free

Płatne: 4,40 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje YouTrack

G2 : 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o YouTrack prawdziwi użytkownicy?

Recenzent Capterra pisze:

…jest bardzo elastyczny, można go dostosować do wielu stylów cyklu pracy. Samo oprogramowanie jest również dość lekkie i szybkie…

…jest bardzo elastyczny, można go dostosować do wielu stylów cyklu pracy. Samo oprogramowanie jest również dość lekkie i szybkie…

