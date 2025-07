Darmowe szablony listy rzeczy do zrobienia Asana do organizowania zadań

W końcu siadasz do pracy, ale okazuje się, że więcej czasu spędziłeś na zastanawianiu się, co masz do zrobienia, niż na faktycznym wykonywaniu zadań.

Właśnie w tym przypadku solidna lista rzeczy do zrobienia może mieć ogromne znaczenie. Jeśli korzystasz z Asany, jej bezpłatne szablony list rzeczy do zrobienia oferują szybki sposób na uporządkowanie codziennych priorytetów, zadań zespołu lub celów osobistych.

Jeśli jednak kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoja lista rzeczy do zrobienia nie nadąża za Twoim dniem pracy, nie mylisz się. Czytaj dalej, a przekonasz się, że istnieje lepszy sposób na zarządzanie wszystkim za pomocą ClickUp. 🤩

Czym są szablony list rzeczy do zrobienia Asana?

Szablon listy zadań do zrobienia Asana to gotowe ustawienia projektu, które usprawniają śledzenie zadań w Asana.

Zapewnia obszar roboczy wielokrotnego użytku, w którym zadania są uporządkowane w sekcje, takie jak listy dzienne, tygodniowe lub na poziomie projektu. Można go używać do przypisywania właścicieli, ustawiania terminów i ustalania zależności w jednej konfigurowalnej siatce.

Co sprawia, że szablon listy rzeczy do zrobienia Asana jest dobry?

Najlepsze szablony list rzeczy do zrobienia zapewniają równowagę między strukturą a elastycznością, pomagając zespołom uniknąć powtarzalnych ustawień codziennych zadań, a jednocześnie dostosowując się do unikalnych potrzeb projektu.

Oto zestawienie kluczowych elementów, które pomogą zapewnić długoterminową wydajność Twojego zespołu. 👀

Scentralizowane sekcje: Konfiguruje uporządkowane kolumny, takie jak „Do zrobienia”, „W trakcie” i „Gotowe”, aby śledzić status zadań i zapewnić przepływ pracy we właściwej kolejności

Szczegółowe informacje o zadaniach: Obejmują osoby przypisane, terminy, podzadania i etykiety w ramach każdego zadania, aby zmniejszyć niejasności i ułatwić monitorowanie postępów

Strukturalne pola niestandardowe: Wprowadza pola dla priorytetu, statusu lub wysiłku, znormalizowane za pomocą pól bibliotecznych w celu łatwiejszego filtrowania i raportowania

Automatyzacja i zależności: Wykorzystuje niestandardowe reguły do organizowania zakończonych zadań lub ustawiania sekwencji zadań, poprawiając przekazywanie zadań i dokładność cyklu pracy

Wiele widoków: Oferuje układy listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu, dzięki czemu możesz zmieniać perspektywę w zależności od wymagań zadania

Regularne udoskonalanie: Aktualizacja szablonu na podstawie opinii zespołu i zmieniających się wzorców pracy w celu utrzymania wydajności

Darmowe szablony listy rzeczy do zrobienia Asana

Oto najlepsze szablony listy rzeczy do zrobienia Asana, które pomogą Ci stworzyć system listy rzeczy do zrobienia i uprościć zarządzanie zadaniami.

1. Szablon tygodniowej listy rzeczy do zrobienia Asana

za pośrednictwem Asana

Ten szablon tygodniowej listy rzeczy do zrobienia zapewnia elastyczny cyfrowy obszar roboczy, w którym z łatwością możesz organizować, dostosowywać i planować swój tydzień. Korzystaj z tablic Kanban, aby sortować zadania według dni tygodnia, przypisywać właścicieli, ustawiać terminy i dodawać zależności, które zapewniają spójność pracy między różnymi działami. W miarę zmiany priorytetów wystarczy przeciągnąć i upuścić zadania, aby zmienić ich kolejność.

📌 Idealne dla: zespołów lub osób indywidualnych, które w ciągu tygodnia muszą realizować wiele priorytetów

2. Szablon dziennego planera Asana

za pośrednictwem Asana

Ten szablon pomaga planować każdy dzień w sposób bardziej uporządkowany niż tylko zapisywanie zadań. Pozwala mapować zadania z zachowaniem kontekstu — priorytetów, wysiłku, bloków czasu i terminów.

Używaj pól niestandardowych, aby oznaczyć i sortować zadania według własnego uznania, a także Moje zadania, aby uzyskać spersonalizowany widok pulpitu z listą zadań do wykonania.

📌 Idealne dla: osób zarządzających dużą ilością pracy w dynamicznych dniach

3. Szablon celów krótkoterminowych Asana

za pośrednictwem Asana

Ten szablon listy rzeczy do zrobienia Asana pomaga podzielić ambitne cele na skoncentrowane, krótkoterminowe plany działania. Użyj go, aby nakreślić mniejsze, bardziej osiągalne kamienie milowe, połączyć je z długoterminowymi strategiami i nabrać rozpędu dzięki widocznym wskaźnikom postępu.

Szablon zapewnia również Twojemu zespołowi plan działania, który pomaga śledzić zadania, dostosowywać plany i dążyć do osiągnięcia nadrzędnego celu.

📌 Idealne dla: zespołów ustalających cele kwartalne lub cele sprintów, które przekładają się na szersze wyniki biznesowe

🔍 Czy wiesz, że... Nieodhaczone pola na liście rzeczy do zrobienia nie dają Ci spokoju? Psychologowie nazywają to efektem Zeigarnika, kiedy nasz mózg skupia się na niedokończonych zadaniach, zamiast cieszyć się z tych, które już wykonaliśmy.

4. Szablon listy kontrolnej Asana dla początkujących przedsiębiorców

za pośrednictwem Asana

Ten szablon listy rzeczy do zrobienia Asana jest idealny dla każdego, kto chce rozpocząć działalność gospodarczą, ale czuje się przytłoczony tą myślą. Jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, nie ma problemu. Szablon zawiera gotowe sekcje, w tym Strategia, Rejestracja firmy, Branding i marketing oraz Logistyka. Pomaga to wykonać każdy krok we właściwej kolejności, bez stresu.

Każda sekcja zawiera śledzenie postępów, szacunkowe i proponowane budżety oraz przestrzeń do dostosowywania w miarę zmiany priorytetów. Ponadto możesz udostępniać zadania współzałożycielom lub współpracownikom, aby podzielić obowiązki i wcześnie sygnalizować ryzyko.

📌 Idealne dla: Założycieli tworzących swój pierwszy plan działania, od rejestracji do uruchomienia

5. Szablon matrycy Eisenhowera Asana

za pośrednictwem Asana

Ten szablon, oparty na metodzie matrycy Eisenhowera, pomaga podzielić zadania na cztery przejrzyste kategorie w zależności od ich pilności i ważności: Do zrobienia, Zaplanuj, Oddeleguj i Usuń.

Układ wielokrotnego użytku umożliwia przeciąganie i upuszczanie zadań do odpowiedniego kwadrantu. Do zadań można dołączać kontekst za pomocą pól niestandardowych, dodawać dokumenty lub notatki, ustawiać daty rozpoczęcia i włączać współpracowników do elementów oddelegowanych.

📌 Idealne dla: Liderów ustalających priorytety zadań w cyklu tygodniowym w celu efektywnego podejmowania decyzji

6. Szablon dziennika pracy Asana

za pośrednictwem Asana

Ten szablon listy rzeczy do zrobienia Asana pomaga rejestrować codzienne czynności według ich statusu. Łatwo sprawdzisz, co zaplanowałeś, co faktycznie zostało zrobione i ile czasu zajęło wykonanie każdego zadania.

W przeciwieństwie do ogólnych kart czasu pracy, pozwala on oznaczyć zadania etykietami kontekstowymi, takimi jak rodzaj rozliczenia, poziom wysiłku i priorytet. Ułatwia to dostrzeganie wzorców, śledzenie czynności o niskiej wartości i dostosowywanie cyklu pracy w czasie rzeczywistym.

📌 Idealne dla: Profesjonalistów śledzących dzienne wyniki w celu optymalizacji wykorzystania czasu, rozliczeń i trendów wydajności

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W projektach Lean lub Agile wypróbuj metodę Weighted Shortest Job First, aby priorytetyzować zadania według ich zwrotu. Podziel koszt opóźnienia przez wielkość zadania, a dowiesz się dokładnie, które zadanie zapewnia największy zwrot z inwestycji.

7. Szablon planu projektu Asana

za pośrednictwem Asana

Chcesz przejść od prostej listy kontrolnej do ustrukturyzowanego planu projektu dla cyklu pracy projektowej?

Ten szablon pomaga planować i śledzić zasoby kreatywne w różnych formatach, w tym banery internetowe, grafiki społecznościowe i elementy wizualne wiadomości e-mail, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Możesz organizować pracę w przejrzyste sekcje, takie jak Referencje, Zasoby internetowe, Zasoby społecznościowe i inne, z niestandardowymi polami do określania typów zasobów lub statusu. Teams może również używać go jako roboczej listy materiałów do projektów międzyfunkcyjnych, w których kluczowa jest koordynacja, takich jak wdrażanie kampanii dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

📌 Idealne dla: Kreatywnych zespołów koordynujących zasoby wizualne w różnych kanałach z wieloma współpracownikami

💡 Porada dla profesjonalistów: Najpierw zajmij się najważniejszymi (i zazwyczaj najbardziej zniechęcającymi) zadaniami. Metoda „Zjedz tę żabę” pomoże Ci nabrać rozpędu na początku dnia, dzięki czemu reszta dnia będzie wydawała się lżejsza.

8. Szablon celów firmy i celów biznesowych Asana

za pośrednictwem Asana

Ten szablon został stworzony, aby wspierać planowanie zorientowane na wyniki. Upraszcza przypisywanie właścicieli, ustawianie terminów i dzielenie celów na mierzalne elementy za pomocą OKR lub podobnych struktur.

W jednym miejscu możesz zsynchronizować wszystko, od celów dotyczących przychodów i wskaźników satysfakcji klientów po cele związane z zatrudnieniem. Wykorzystaj to narzędzie, aby połączyć strategię z realizacją, śledzić wkład zespołu i zapewnić wszystkim widoczność tego, w jaki sposób ich praca przyczynia się do powodzenia firmy.

📌 Idealne dla: zespołów kierowniczych przekładających cele strategiczne na plany realizacji między zespołami.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze aplikacje AI do tworzenia list rzeczy do zrobienia

9. Szablon współpracy agencji Asana

za pośrednictwem Asana

Szablon listy zadań do wykonania Asana zapewnia wewnętrznym zespołom i agencjom widoczność nadchodzących zadań, aktywnych zadań i procesu obsługi klienta. Każda sekcja, taka jak Planowanie zadań do wykonania, Praca w toku i Nadchodzące zadania, pomaga wyjaśnić, co wymaga uwagi, w jakim terminie i przez kogo.

Dodatkowo utrzymuje przejrzystą oś czasu, dzięki czemu zatwierdzanie zadań nie ulega opóźnieniom.

📌 Idealne dla: zespołów marketingowych lub operacyjnych, które współpracują z agencjami i chcą usprawnić kampanie, osie czasu i procesy zatwierdzania

10. Szablon planu projektu międzyfunkcyjnego Asana

za pośrednictwem Asana

Gdy w projekcie bierze udział wiele zespołów, najdrobniejsze szczegóły mogą łatwo zagubić się w różnych narzędziach i skrzynkach odbiorczych. Ten szablon zarządzania projektami Asana pomaga scentralizować planowanie międzyfunkcyjne, zapewniając widoczność każdego etapu projektu: Planowanie, Kamienie milowe, Kolejne kroki i Plan komunikacji.

Pomaga wizualizować zależności na osi czasu w stylu Gantta i łatwo dostosowywać je w miarę zmian harmonogramu.

📌 Idealne dla: Kierowników projektów zarządzających inicjatywami obejmującymi wiele działów, z ruchomymi osiami czasu i wynikami

Ograniczenia szablonu listy rzeczy do zrobienia Asana

To prawda, że szablony list rzeczy do zrobienia Asana mogą pomóc zespołom w szybkim rozpoczęciu pracy. Jednak mają one kilka ograniczeń, które mogą utrudniać wydajność i skalowalność.

Oto kilka z nich:

Ograniczony zakres projektu: Szablony są ograniczone do poszczególnych projektów, więc zmiany wprowadzone później nie są aktualizowane wstecznie w istniejących kopiach

Ręczne ustawienia powtarzających się zadań: Wymaga od użytkowników ponownej konfiguracji reguł cykliczności przy każdym ponownym użyciu szablonu, co powoduje powtarzanie się pracy

Luki w automatyzacji podzadań: Reguły często pomijają podzadania, chyba że zastosowane zostaną dodatkowe kroki lub ustawienia obejścia

Ograniczona pamięć szablonów: Ograniczenie liczby szablonów zadań zapisanych w ramach jednego projektu, bez scentralizowanego zarządzania szablonami

Niespójne działanie pól w różnych projektach: pola niestandardowe, które nie zostały dodane za pomocą biblioteki pól, nie synchronizują się ani nie są raportowane w widokach międzyprojektowych

Obecne ograniczenia Asany w zakresie elastyczności szablonów, szczegółowości raportowania i integracji z kalendarzem stanowią wyzwanie. Wiele naszych szablonów wymaga ręcznej korekty, a reguły automatyzacji mogą być zawodne w przypadku skalowania na wiele projektów

Obecne ograniczenia Asany w zakresie elastyczności szablonów, szczegółowości raportowania i integracji z kalendarzem stanowią wyzwanie. Wiele naszych szablonów wymaga ręcznej korekty, a reguły automatyzacji mogą być zawodne w przypadku skalowania na wiele projektów

Krótko mówiąc, szablony Asana często działają w izolacji, co jest świetnym rozwiązaniem w przypadku pojedynczego projektu, ale może stanowić wyzwanie przy koordynacji działań między działami bez powielania zadań.

Alternatywne szablony Asana

ClickUp eliminuje ograniczenia Asany dzięki szablonom, które łączą zadania, dokumenty, osie czasu i listy kontrolne w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym. Jako oprogramowanie do zarządzania zadaniami ułatwia wspólną widoczność szablonów bez utraty kontroli na poziomie zadań.

Automatyzacja jest niezwykle przydatna, a szablony zadań i listy pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Podoba mi się układ i możliwość dostosowania, od niestandardowych pól po widoki.

Automatyzacja jest bardzo przydatna, a szablony zadań i listy pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Podoba mi się układ i możliwość dostosowania, od pól niestandardowych po widoki.

Oto najlepsze szablony ClickUp, które łączą strukturę list rzeczy do zrobienia z elastycznością dostosowywalnych cykli pracy. 🧰

1. Szablon podstawowej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj zmieniającymi się zadaniami i osobistymi sprawami dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Basic

Szablon podstawowej listy rzeczy do zrobienia ClickUp eliminuje złożoność zarządzania zadaniami i zapewnia proste ustawienia, które pozwalają zaplanować dzień i kontrolować priorytety. Dzięki tej alternatywie dla Asany możesz natychmiast rozpocząć pracę, korzystając z gotowych kolumn, przełączać się między formatami w zależności od stylu pracy i aktualizować postępy w realizacji zadań.

Oto, jak pomoże Ci to zachować czujność i porządek:

Przełączaj się między widokiem tablicy , aby uzyskać wizualny pas zadań, a widokiem listy , aby uzyskać uporządkowane listy kontrolne

Skorzystaj z dwóch wbudowanych statusów, Do zrobienia i Zakończone , aby utrzymać porządek w systemie i zapewnić możliwość podjęcia odpowiednich działań

Szybko dodawaj i edytuj zadania bez męczących ustawień, korzystając z minimalistycznego układu

📌 Idealne dla: osób, które zarządzają codziennymi sprawami osobistymi lub zawodowymi i potrzebują lekkiej struktury, aby szybko się zorganizować

📮 ClickUp Insight: Myślisz, że Twoja lista rzeczy do zrobienia działa? Zastanów się jeszcze raz. Nasze badanie pokazuje, że 76% profesjonalistów używa własnego systemu ustalania priorytetów do zarządzania zadaniami. Jednak ostatnie badania potwierdzają, że 65% pracowników skupia się na łatwych zadaniach, zamiast na zadaniach o wysokiej wartości, bez skutecznego ustalania priorytetów. Priorytety zadań ClickUp zmieniają sposób wizualizacji i realizacji złożonych projektów, łatwo wyróżniając zadania krytyczne. Dzięki opartym na sztucznej inteligencji cyklom pracy ClickUp i niestandardowym flagom priorytetów zawsze będziesz wiedzieć, od czego zacząć.

2. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skup się na realizacji codziennych celów dzięki szablonowi listy zadań do wykonania ClickUp Daily

Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp został stworzony, aby nadać Twojemu dniu strukturę sprzyjającą osiąganiu codziennych celów. Pomaga dostrzec to, co jest teraz ważne, dzięki czemu codzienne planowanie staje się bardziej rytmem niż resetem.

Ten przykład listy rzeczy do zrobienia pomoże Ci:

Zadbaj o spójność dzięki licznikowi serii , który śledzi codzienne nawyki

Sortuj zadania według pól Kategoria i Gdzie , aby pogrupować elementy domowe, służbowe lub związane z załatwianiem spraw

Wyświetl swój dzień w widoku kalendarza lub przełączaj się między widokiem obciążenia pracą a widokiem Gantta podczas planowania zadań dla różnych zespołów

📌 Idealne dla: Profesjonalistów, którzy muszą godzić wiele priorytetów w ciągu dnia i chcą skupić się na zadaniach o dużym znaczeniu w każdej godzinie

3. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uzyskaj centralny hub, który filtruje zadania według ról i kategorii dzięki szablonowi listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Jeśli Twój harmonogram ciągle się zmienia, wypróbuj szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Calendar, aby mieć wszystko pod kontrolą. Zamienia on listę zadań w dynamiczny kalendarz, który pomaga planować, wizualizować i dostosowywać obciążenie pracą w ciągu dni lub tygodni.

Może on również służyć jako lista rzeczy do zrobienia dla osób z ADHD, a dzięki widokowi Według roli, który filtruje zadania według odpowiedzialności, możesz skupić się na najważniejszych elementach.

Oto, jak ten szablon zapewnia przejrzystość:

Zobacz wszystkie zadania na osi czasu, korzystając z widoku harmonogramów do planowania tygodniowego lub miesięcznego

Używaj pól niestandardowych, takich jak Kategoria, Zasoby i Poziom wydajności , aby szybko ocenić kontekst zadania

Planuj spotkania z celem dzięki widokowi Prośba o spotkanie, który synchronizuje elementy do wykonania przed spotkaniem

📌 Idealne dla: zespołów i freelancerów zarządzających zadaniami z terminami, które wymagają precyzyjnego blokowania czasu i wizualnego planowania

🔍 Czy wiesz, że... Benjamin Franklin jest często uznawany za wynalazcę listy rzeczy do zrobienia, oficjalnie jako część jego dążenia do życia zgodnie z 13 cnotami osobistymi. Jego lista rzeczy do zrobienia nie była tylko zbiorem punktów, ale była uporządkowana według godzin. Zaczynała się o 5 rano od „Wstać, umyć się i zająć się Potężną Dobrocią”

4. Szablon listy zadań do wykonania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Utrzymaj tempo realizacji celów zawodowych dzięki szablonowi listy zadań do wykonania ClickUp Work

Szablon listy zadań do wykonania ClickUp Work grupuje zadania związane z pracą według typu (praca dla klienta, administrator, działania zewnętrzne), rejestruje ważne informacje bezpośrednio na kartach zadań i pomaga natychmiast wykrywać opóźnienia lub przeszkody.

Oto, jak ten szablon pomoże Ci zapanować nad tygodniem pracy:

Dodaj bogate w kontekst szczegóły, korzystając z pól niestandardowych, takich jak Typ zadania, Ważne notatki i Częstotliwość

Zaplanuj swój tydzień za pomocą widoku kalendarza tygodniowego i przełącz się na widok miesięczny , aby uzyskać szerszy obraz planowania

Uporządkuj komunikację związaną z zadaniami dzięki polom takim jak E-mail kontaktowy i Zasoby

📌 Idealne dla: zespołów wielofunkcyjnych i kierowników zespołów, którzy muszą rozdzielać zadania, przypisywać własność i jasno śledzić prace w toku

5. Szablon listy zadań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź aktywność na wielu poziomach — projektach, wskaźnikach, osobach przypisanych — dzięki szablonowi listy aktywności ClickUp

Szablon listy aktywności ClickUp pomaga organizować, monitorować i zarządzać różnorodnymi bieżącymi działaniami w wielu kontekstach. Zawiera pola i widoki specyficzne dla cyklu pracy, które pomagają połączyć działania z projektami, rolami i wskaźnikami postępu.

Oto, co sprawia, że ten szablon jest wyjątkowo funkcjonalny:

Kierownik projektu i Nazwa projektu Przypisz własność za pomocą pól niestandardowych w ClickUp , aby uniknąć niejasności

Śledź postępy w czasie rzeczywistym, korzystając z pola Postęp realizacji

Zarządzaj dużymi zestawami działań za pomocą zagnieżdżonych podzadań i wielu widoków, aby koordynować złożone osie czasu i zrównoważyć obciążenie zespołu

📌 Idealne dla: kierowników operacyjnych, zespołów obsługi klienta lub wszystkich osób nadzorujących wielopoziomowe cykle pracy, które wymagają czegoś więcej niż liniowa lista kontrolna

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli masz dość ustalania priorytetów na podstawie intuicji, framework RICE pomoże Ci ocenić zadania na podstawie zasięgu, wpływu, pewności i wysiłku, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co naprawdę warto zrobić w pierwszej kolejności. Jest to szczególnie przydatne dla menedżerów produktu, którzy muszą uzasadniać priorytety i pokazywać, w jaki sposób podjęto decyzje.

6. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Lepiej ustalaj priorytety i planuj zadania dzięki szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp

Kiedy wszystko wydaje się równie pilne, szablon zarządzania zadaniami ClickUp pozwala sortować zadania według wpływu i terminu wykonania. Otrzymujesz uporządkowany, gotowy do użycia folder, który sortuje Twoją pracę na jasne sceny: Elementy do działania, Pomysły i Zadania do wykonania.

Co sprawia, że ten szablon stanowi ulepszenie zarządzania zadaniami? Dowiedzmy się:

Inteligentnie określaj zakres pracy i przydzielaj zadania, korzystając z widoku zespołu , aby wizualizować własność zadań

Śledź najważniejsze szczegóły zadań dzięki wbudowanym polom niestandardowym, takim jak Osoba przypisana, Termin i Szacowany czas

Zmieniaj perspektywy, korzystając z sześciu dynamicznych widoków, w tym widoku tablicy do śledzenia w stylu Kanban i widoku kalendarza do planowania metodą „przeciągnij i upuść”

📌 Idealne dla: Menedżerów i kierowników działów, którzy chcą koordynować zadania w ramach różnych projektów bez przełączania się między aplikacjami z listami zadań do zrobienia

7. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj bezproblemową przeprowadzkę dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Moving

Koordynowanie przeprowadzki, niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienia w domu, czy przeniesienie biura, może przypominać zarządzanie setkami mikroprojektów jednocześnie. Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas przeprowadzki ClickUp pomaga podzielić każde zadanie na jasne, wykonalne etapy, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Otwórz widok scen przenoszenia , aby zaplanować każdą fazę przeprowadzki

Śledź postępy dzięki niestandardowym statusom, takim jak Do spakowania , Zaplanowane lub Zakończone

Przypisuj obowiązki i sortuj zadania za pomocą pól niestandardowych, takich jak Właściciel, Lokalizacja lub Poziom pilności

📌 Idealne dla: osób prywatnych lub wewnętrznych menedżerów biurowych zajmujących się szczegółową logistyką relokacji

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad nimi w wyznaczonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektami śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

Każdej organizacji borykającej się z problemami związanymi z zarządzaniem projektami ClickUp pomoże w współpracy nad zadaniami. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą śledzić elementy listy rzeczy do zrobienia i pracować nad nimi w wyznaczonym czasie. Pomaga również zespołowi zarządzającemu projektem śledzić ogólny postęp prac, aby zapewnić dotrzymanie terminów.

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nadaj strukturę swoim aspiracjom dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp to system śledzenia celów dla osób, które chcą zamienić wielkie marzenia w konkretne plany. Pozwala on na:

Grupuj i filtruj pomysły za pomocą pól niestandardowych, takich jak Kontynent, Miejsce docelowe, Osoby zaangażowane i Satysfakcja

Zachowaj wspomnienia w kontekście, korzystając z pola Zdjęcia , aby dołączyć wizualne inspiracje lub pliki przesłane po zakończeniu zadania

Ustal priorytety celów za pomocą widoku Według oceny lub filtruj wycieczki i projekty według osób, które do nich dołączają, za pomocą widoku Według osób

Planuj zadania według lokalizacji geograficznej lub tematu, korzystając z widoku Według kontynentu, a większe cele podziel na podzadania, które można śledzić

📌 Idealne dla: Profesjonalistów zorientowanych na cele, którzy chcą śledzić swoje ambicje osobiste, cele związane z rozwijaniem umiejętności lub aspiracje dotyczące długoterminowych doświadczeń

9. Szablon listy zadań do wykonania ClickUp Class Assignments

Pobierz darmowy szablon Ułatw zarządzanie zadaniami akademickimi dzięki szablonowi listy zadań do wykonania ClickUp Class Assignments

Zarządzanie planami lekcji, ocenami i sprawdzaniem obecności uczniów nie zawsze jest łatwe. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Class Assignments pomaga zachować kontrolę nad wszystkim bez konieczności przeszukiwania oddzielnych folderów.

Dzięki 12 gotowym statusom zadań, wstępnie ustawionym widokom, takim jak Lista według terminu lub Dokumenty, oraz polom Ocena, Typ zadania i Tematy, zyskujesz widoczność bez konieczności wymyślania koła na nowo każdego semestru.

Oto, co możesz zrobić:

Ustaw przypomnienia o ocenach za pomocą powtarzających się zadań ClickUp , aby długoterminowe zadania nie umknęły Twojej uwadze

Śledź postępy w semestrze dzięki widokowi osi czasu, który podkreśla cotygodniowe cele nauczania i obciążenie ocenami

📌 Idealne dla: Nauczycieli, zespołów akademickich lub rodziców prowadzących nauczanie domowe, którzy śledzą prace kursowe, przesłane zadania i cykle oceniania

10. Szablon ClickUp „Getting Things Done”

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj swój system zadań, aby uzyskać maksymalną wydajność dzięki szablonowi ClickUp Getting Things Done

Oparty na metodologii GTD Davida Allena szablon ClickUp Getting Things Done pomaga rejestrować, wyjaśniać i wykonywać zadania, sortując je do siedmiu gotowych list GTD, takich jak Następne działania, Oczekiwanie i Plik przypomnień.

Oznaczaj zadania na podstawie środowiska i wymaganego czasu/energii

Uzyskaj dostęp do siedmiu wstępnie zapisanych list, które odpowiadają każdej scenie GTD, od przechwytywania skrzynki odbiorczej po cotygodniowy przegląd

Przypnij widok dokumentu GTD, aby tworzyć standardowe procedury operacyjne, notatki ze spotkań lub aktualny przewodnik GTD dla swojego zespołu

📌 Idealne dla: Entuzjastów wydajności korzystających z metody GTD do rozkładania pomysłów na części, ustalania priorytetów działań i przenoszenia zadań do realizacji

💡 Porada dla profesjonalistów: Zmiana kontekstu zabija wydajność. Grupuj zadania według typu — np. zadania administracyjne, zadania wymagające głębokiej koncentracji lub szybkie odpowiedzi — i przypisuj je do konkretnych przedziałów czasowych, aby nic nie rozpraszało Twojej uwagi. Pomyśl o poniedziałku jako dniu spotkań lub środzie jako dniu pisania.

11. Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas remontu domu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z zadaniami remontowymi dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Home Renovation

Próbujesz zarządzać remontem domu pomiędzy rozmowami Zoom i późnymi e-mailami? Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Home Renovation upraszcza ten proces. Dzieli projekt remontu na jasne etapy i pozwala mapować zadania pokój po pokoju, przypisywać wykonawców i ustalać kolejność zależności, dzięki czemu nie zaplanujesz malowania przed hydrauliką.

Skorzystaj z widoku tablicy, aby zorganizować pracę na różnych scenach, takich jak projektowanie, zaopatrzenie i realizacja

Dodaj pola śledzenia kosztów , aby monitorować nakłady pracy i materiały według zadań

Przydzielaj zadania wykonawcom lub dostawcom wraz z terminami i znacznikami statusu

📌 Idealne dla: Właścicieli domów i wykonawców planujących modernizacje, zarządzających budżetami i koordynujących pracę dostawców lub ekip

⚙️ Bonus: Połącz te szablony listy rzeczy do zrobienia z możliwościami ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI ClickUp, który rozpoznaje kontekst. Możesz poprosić go o ustalenie priorytetów zadań, sugerowanie optymalnych terminów i wiele więcej! Poproś ClickUp Brain o sugestie optymalnych terminów realizacji zadań i lepsze ustalanie priorytetów pracy

12. Szablon cyfrowej listy kontrolnej produktów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj fazy rozwoju produktu za pomocą szablonu listy kontrolnej produktu cyfrowego ClickUp

Szablon listy kontrolnej produktów cyfrowych ClickUp zapewnia członkom zespołów produktowych i marketingowych gotowy do użycia układ dokumentu dla każdego krytycznego kroku. Możesz wprowadzić szczegóły dotyczące własności, terminy i kluczowe pliki bezpośrednio do dokumentu.

Oto korzyści, jakie możesz uzyskać:

Dodaj pola niestandardowe, takie jak Data uruchomienia, Dział i Flagi ryzyka , aby śledzić kontekst pracy

Osadzaj nagrania ekranu za pomocą ClickUp Clips i komentarzy do współpracy, aby scentralizować informacje zwrotne

Połącz go z automatyzacją ClickUp lub podsumowaniami ClickUp Brain , aby usprawnić powtarzalne zadania i przekazywanie zadań

📌 Idealne dla: Założycieli, menedżerów produktu lub zespołów programistów śledzących aktualizacje funkcji, zaległe elementy i kamienie milowe związane z wydaniami

13. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp do planowania imprez

Pobierz darmowy szablon Podziel swoje wydarzenie na proste sceny, aby ułatwić planowanie dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning pomoże Ci zorganizować wszystko w jednym miejscu, aby zorganizować idealne spotkanie. Twórz listy gości i zarządzaj informacjami o dostawcach. Dodaj szczegóły dotyczące dekoracji, osi czasu i tych ostatnich spraw, które zawsze pojawiają się w ostatniej chwili. Możesz również zaznaczyć, co jest w trakcie realizacji, co jest wstrzymane, a co nadal wymaga decyzji, aby nic nie zostało pominięte.

Oto dlaczego jest to potrzebne:

Sortuj zadania według etapów wydarzeń , aby rejestrować postępy wizualnie i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym

Korzystaj z niestandardowych statusów, takich jak „Potrzebne dodatkowe informacje” i „Zablokowane”, aby zawsze wiedzieć, co się dzieje i na co należy zwrócić uwagę

Śledź przygotowania posiłków, dekoracji i rozrywki w oddzielnych widokach, takich jak Tablica dostawców lub Lista kontrolna dekoracji , aby uniknąć ciągłego przełączania się między oknami

📌 Idealne dla: Organizatorów wydarzeń koordynujących uroczystości z wieloma elementami, takimi jak catering i dekoracje

14. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Self-Care

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj codzienne i cotygodniowe czynności związane z higieną osobistą za pomocą szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp Self-Care

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Self-Care pomaga wygospodarować czas na dbanie o swoje dobre samopoczucie, zachowując ten sam poziom organizacji, jaki stosujesz w pracy lub w priorytetach zespołu. Możesz stworzyć spersonalizowany plan dbania o swój umysł, ciało i ducha, z możliwością śledzenia statusów, aby zidentyfikować wzorce i czuć się odpowiedzialnym za swoje działania.

W jaki sposób ten szablon pomaga zarządzać zadaniami osobistymi?

Kategoryzuj nawyki za pomocą notatek, odniesień, typu samoopieki i typu dobrego samopoczucia w niestandardowych polach

Monitoruj tempo pracy dzięki statusom takim jak Crushing , Off Track i On Hold

Planuj rutynowe czynności za pomocą widoku kalendarza lub grupuj je według typu za pomocą widoku Typ samoopieki

📌 Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów budujących spójne nawyki związane z dobrym samopoczuciem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym

15. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zwiększ przejrzystość procesu kontroli jakości dzięki szablonowi listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp pomaga identyfikować luki, oznaczać problemy i rejestrować wyniki w jednej scentralizowanej przestrzeni. Dzięki predefiniowanym polom, takim jak Procedura testowa, Krytyczne, Drobne i Wyniki, możesz natychmiast kategoryzować i priorytetyzować problemy.

Oto, jak możesz wykorzystać ten szablon do kontroli jakości:

Dokumentuj wyniki kontroli i poziomy ważności w ośmiu sekcjach, w tym Wyniki, Krytyczne i Procedura testowa

Zastosuj niestandardowe statusy, takie jak Nowa akceptacja lub Odrzucone , aby pokazać, na jakim etapie procesu kontroli jakości znajduje się każdy element

Przełączaj się między widokiem listy projektów a widokiem tabeli, aby zarządzać kontrolami w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

📌 Idealne dla: zespołów kontroli jakości i kierowników produkcji nadzorujących produkcję, audyty procesów lub przeglądy zgodności z przepisami

16. Szablon listy kontrolnej SEO ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dostosuj zawartość do algorytmów wyszukiwania dzięki szablonowi listy kontrolnej SEO ClickUp

Szablon listy kontrolnej SEO ClickUp śledzi etykiety tytułów, dane strukturalne, wewnętrzne linki i optymalizacje poszczególnych stron pod kątem zawartości. Dzięki predefiniowanym polom, takim jak Strona główna, Strona szczegółów produktu, Strona FAQ i Ważność, możesz łatwo segmentować zadania w oparciu o ich lokalizację i znaczenie.

Co wyróżnia ten szablon listy kontrolnej SEO:

Śledź status optymalizacji za pomocą predefiniowanych etykiet, takich jak Zakończone , W trakcie lub Wstrzymane

Korzystaj z wbudowanych widoków, takich jak Lista kontrolna SEO i Obciążenie zespołu , aby mieć puls na postępach zadań i przepustowości zespołu

Dodawaj odniesienia lub notatki audytowe bezpośrednio w polu Odniesienia, aby wszystko było w jednym miejscu

📌 Idealne dla: strategów treści, specjalistów SEO lub marketerów śledzących poprawki techniczne i optymalizacje na poziomie stron na dużą skalę

17. Szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź każdy punkt kontaktu z kandydatem dzięki szablonowi listy kontrolnej rekrutacji ClickUp

Szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp pomaga śledzić proces rekrutacji kandydatów, zarządzać rozmowami kwalifikacyjnymi i organizować kolejne kroki wdrażania nowych pracowników. Każdy etap procesu rekrutacji jest naniesiony na mapę, dzięki czemu można szybko sprawdzić status, terminy i własność.

Widok listy zapewnia przejrzystość dla całego zespołu, a zagnieżdżone podzadania i wątki komentarzy ułatwiają współpracę i monitorowanie postępów.

Oto jak możesz wykorzystać tę listę kontrolną dotyczącą rekrutacji:

Zastosuj pola Źródło kandydata i Etap rozmowy kwalifikacyjnej , aby śledzić, skąd pochodzi każdy kandydat i jak daleko zaszli w procesie rekrutacji

Rejestruj informacje zwrotne dotyczące rozmów kwalifikacyjnych i ostateczne decyzje bezpośrednio w każdym zadaniu, korzystając z pól Notatki z rozmowy kwalifikacyjnej i Wynik rekrutacji

Sortuj kandydatów według działu lub roli, korzystając z filtrów widoku, takich jak Pipeline według roli lub Postęp rekrutacji w dziale

📌 Idealne dla: rekruterów i zespołów HR zarządzających ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi i zadaniami związanymi z wdrażaniem nowych pracowników

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Utrzymuj jedną, kompleksową listę priorytetów dla wszystkich zadań i pomysłów, które krążą w Twojej głowie. Następnie każdego ranka wybierz 3-5 zadań i umieść je na liście dziennej w oparciu o priorytety i poziom energii. W ten sposób pozostaniesz skupiony i nie będziesz czuł się przytłoczony.

18. Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj wieloma zadaniami jednocześnie dzięki szablonowi listy kontrolnej projektu ClickUp

Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp nie jest zwykłą listą kontrolną projektu. Pomaga śledzić kolejność, status i wpływ każdego zadania, ułatwiając zarządzanie złożonymi cyklami pracy w różnych działach lub zespołach.

Oto, w jaki sposób ta lista kontrolna do zarządzania projektami pomoże Ci być zawsze gotowym do działania:

Wskaż fazy wysokiego ryzyka, korzystając z pól Ryzyko postępu i Typ fazy

Zautomatyzuj przekazywanie zadań między działami dzięki powiązaniom zadań ClickUp z wbudowanymi wyzwalaczami

Monitoruj zmieniające się terminy dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym w widoku osi czasu projektu

Wcześnie wykrywaj braki zasobów dzięki widokowi podsumowania przydziału zadań zespołowi, zaprojektowanemu w celu podkreślania przeciążeń w równoległych projektach

📌 Idealne dla: Kierowników projektów koordynujących wieloetapowe inicjatywy wymagające sekwencjonowania, śledzenia statusu i przejrzystości w całym zespole

19. Szablon listy kontrolnej urlopowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu listy kontrolnej urlopowej ClickUp, aby zaplanować relaksujący czas i cieszyć się nieobecnością w pracy

Nikt nie chce spędzać wakacji stresując się zapomnianymi ładowarkami lub rezerwacjami w ostatniej chwili. Szablon listy kontrolnej wakacyjnej ClickUp zawiera wszystko, od potwierdzeń rezerwacji po przypomnienia o spakowaniu kremu przeciwsłonecznego i butów sportowych, dzięki czemu możesz cieszyć się wolnym czasem bez konieczności dziesięciokrotnego sprawdzania bagażu.

Możesz śledzić, co jeszcze trzeba kupić, co już zostało spakowane, a nawet przydzielić zadania związane z przygotowaniami do podróży partnerowi, dzieciom lub współpracownikom, jeśli planujesz wycieczkę grupową.

Oto jak działa ten szablon:

Podziel elementy związane z podróżą na Do spakowania, Spakowane i Do kupienia , używając statusów zadań

Kategoryzuj niezbędne elementy za pomocą pól Typ elementu, Wycieczka wakacyjna i Ilość , aby przyspieszyć przygotowania

Przechodź między widokami, takimi jak Lista zakupów i Widok statusu elementów, aby natychmiast dostrzec luki

📌 Idealne dla: osób planujących i często podróżujących, które organizują niezbędne rzeczy na podróż, pakowanie i osie czasu

20. Szablon listy kontrolnej do przejścia na emeryturę ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj swoje życie po przejściu na emeryturę dzięki szablonowi listy kontrolnej ClickUp Retirement Checklist Template

Szablon listy kontrolnej przejścia na emeryturę ClickUp to uporządkowany hub planowania w ramach ClickUp Docs, który pozwala scentralizować dokumenty, linki, notatki i osie czasu. Jeśli odkładasz ważne zadania, takie jak przeniesienie planu emerytalnego 401(k) lub ustawienie świadczeń emerytalnych, ten szablon pomoże Ci je zrealizować dzięki solidnemu planowi.

Oto, co sprawia, że ten szablon jest skuteczny:

Zaplanuj kamienie milowe przed przejściem na emeryturę, grupując zadania, np. przygotowania finansowe, przygotowania prawne i planowanie stylu życia

Skorzystaj z linków referencyjnych i sekcji osadzania dokumentów, aby przechowywać formularze, szczegóły zasad i informacje o dostawcach w jednym miejscu

Ustaw przypomnienia ClickUp dla elementów o niskim priorytecie, ale wymagających terminowego wykonania, takich jak rejestracja w Medicare lub terminy związane z redukcją nieruchomości

📌 Idealne dla: Profesjonalistów przygotowujących się do zmiany, śledzenia kamieni milowych, takich jak planowanie finansowe, ustawienia świadczeń i zmiany stylu życia

Szablony list rzeczy do zrobienia Asana służą do strukturyzowania prostych zadań, ale gdy Twój dzień wymaga żonglowania zmieniającymi się terminami, współpracą między działami lub osobistymi zadaniami, łatwo jest wyrosnąć z tych formatów.

Właśnie tutaj wkracza ClickUp.

Szablony list rzeczy do zrobienia ClickUp zapewniają konfigurowalne widoki, szczegółowe tytuły zadań, bardziej szczegółowe pola śledzenia oraz konfigurowalne struktury dostosowane do wszystkiego, od SEO po dbanie o siebie, dostosowując się do Twojego sposobu pracy.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i stwórz system zadań, który będzie się dostosowywał do Ciebie! ✅