15 najlepszych programów CRM opartych na AI do automatyzacji sprzedaży w 2026 roku

Większość zespołów oceniających narzędzia CRM oparte na AI nie zaczyna od zera.

Masz już CRM, reguły automatyzacji, narzędzia do raportowania i rosnącą listę dodatków opartych na AI. Prawdziwym wyzwaniem nie jest dodawanie kolejnych funkcji inteligentnych, ale synchronizacja działań sprzedażowych z wynikami pracy sztucznej inteligencji w trakcie wykonywania zadań. Gdy ta synchronizacja się załamuje, prognozy się rozchodzą, a przydatne wnioski pojawiają się zbyt późno, by miały znaczenie.

W tym zakresie narzędzia CRM oparte na sztucznej inteligencji należy oceniać inaczej. Poza listami kontrolnymi prawdziwym testem jest to, czy sztuczna inteligencja aktualizuje system CRM jako efekt uboczny pracy, a nie jako dodatkowy krok.

W tym artykule dowiesz się, jak narzędzia CRM oparte na AI radzą sobie z tworzeniem zadań i zapewnianiem widoczności w czasie rzeczywistym, a także co faktycznie ma znaczenie przy wyborze rozwiązania, które oferuje wsparcie dla realizacji zadań.

Najlepsze rozwiązania w zakresie oprogramowania CRM opartego na AI w skrócie

Oto krótki przegląd wiodących narzędzi CRM opartych na AI oraz ich najlepszych zastosowań.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Tworzenie i ustalanie priorytetów zadań oparte na sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain, automatyczne śledzenie transakcji przy użyciu niestandardowych statusów i automatyzacji, pulpity CRM w czasie rzeczywistym z kartami AI, wbudowane dokumenty, czat, formularze oraz głęboka integracja z e-mailem, Slackiem i Zoomem Zespoły poszukujące kompleksowego rozwiązania CRM opartego na AI, które zapewnia połączenie realizacji sprzedaży, automatyzacji i widoczności w jednym obszarze roboczym, bez konieczności korzystania z wielu narzędzi Free Forever; opcje dostosowywania dostępne dla Enterprise HubSpot CRM Automatyczne aktualizacje ofert na podstawie istniejących rekordów, niestandardowe procesy sprzedaży z regułami i zatwierdzeniami, wspólna skrzynka odbiorcza dla działu wsparcia, Breeze AI do tworzenia zawartości, chatboty i kolejki zadań Zespoły, które potrzebują kompleksowego systemu CRM, w którym sprzedaż, marketing i obsługa klienta są ściśle ze sobą połączone Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 20 USD miesięcznie za licencję Salesforce CRM Einstein AI do oceny potencjalnych klientów i rejestrowania działań, Data Cloud do ujednolicenia danych klientów, generatywna sztuczna inteligencja z zapytaniami w języku naturalnym, CRM Analytics z Tableau, bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym Duże lub rozwijające się zespoły o złożonych modelach sprzedaży i cyklach pracy między zespołami Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za licencję Nimble CRM Ujednolicone rekordy kontaktów z kontekstem mediów społecznościowych i poczty e-mail, rozszerzenie przeglądarki Prospector, komunikacja wspomagana przez AI, wbudowane biuletyny oraz śledzenie zaangażowania Zespoły sprzedaży oparte na relacjach, skupione na nawiązywaniu kontaktów i kontekście kontaktów Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 29,90 USD miesięcznie za licencję Copper CRM Natywna integracja z Google Workspace, procesy sprzedaży typu „przeciągnij i upuść”, powiadomienia o transakcjach oparte na AI, automatyzacja cyklu pracy, połączone projekty po zamknięciu transakcji, funkcja przepisywania wiadomości e-mail oparta na AI Zespoły korzystające głównie z Google Workspace, które potrzebują lekkiego i łatwego w obsłudze systemu CRM Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie za licencję Pipedrive CRM Wizualne procesy sprzedaży, asystent sprzedaży oparty na AI zapewniający wgląd w transakcje, raportowanie oparte na AI za pomocą podpowiedzi, powiadomienia o rotacji transakcji, śledzenie odwiedzających stronę internetową Zespoły sprzedaży, które chcą mieć pełną widoczność nad procesem sprzedaży i proste wskazówki oparte na AI Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za licencję Close CRM Wbudowane funkcje połączeń, SMS-ów i e-maili z automatycznym rejestrowaniem aktywności; tworzenie notatek opartych na AI wraz z transkrypcją rozmów i podsumowaniami; sekwencje wielokanałowe z priorytetyzacją potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania Zespoły sprzedaży skupiają się na szybkich działaniach następczych i intensywnych działaniach promocyjnych bez złożoności CRM Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za licencję Nutshell CRM Podsumowania na osi czasu oparte na AI dotyczące osób, firm i potencjalnych klientów; podsumowania transkrypcji rozmów z Zoom, Meet, Teams i Click-to-Call; agenci AI, tacy jak Sales Objections Coach; wbudowane funkcje raportowania Zespoły, które chcą mieć jasny kontekst klienta i praktyczną pomoc AI podczas rozmów sprzedażowych Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za licencję monday.com CRM Konfigurowalny wizualny CRM oparty na Work OS; monday sidekick AI do obsługi e-maili, prezentacji i organizacji zadań; ścisła integracja z narzędziami do zarządzania pracą; zarządzanie formularzami i ofertami Teams, które chcą zarządzać sprzedażą i codziennymi zadaniami w jednym elastycznym systemie Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 18 USD miesięcznie za licencję Apollo. io Ponad 210 mln kontaktów B2B i ponad 30 mln firm; zaawansowane filtrowanie i analizy sprzedażowe; wzbogacanie danych i personalizacja działań marketingowych oparte na AI; rozszerzenie do przeglądarki Chrome; synchronizacja z systemem CRM Teams B2B skupione na pozyskiwaniu klientów, wzbogacaniu baz danych i działaniach outboundowych na dużą skalę Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 59 USD miesięcznie za użytkownika Zendesk Sell Baza danych potencjalnych klientów zawierająca miliony rekordów firm i kontaktów; ustrukturyzowane działania marketingowe z sekwencjami e-mailowymi i automatyzacją zadań; prognoza przychodów i konfigurowalne pulpity nawigacyjne; natywna integracja z Zendesk Support Teams, które chcą przeprowadzić połączenie danych dotyczących sprzedaży i wsparcia oraz zorganizować działania bez utraty kontekstu Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika Freshsales CRM Kompleksowy widok na klienta we wszystkich kanałach; Freddy AI do oceny intencji potencjalnych klientów i ustalania priorytetów transakcji; e-maily i sekwencje tworzone przez AI; wizualne procesy sprzedaży i automatyzacja cykli pracy Zespoły sprzedaży, które chcą mieć wbudowane wskazówki oparte na AI oraz komunikację wielokanałową w jednym systemie CRM Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 11 USD miesięcznie za licencję Keap Pozyskiwanie leadów za pomocą formularzy i stron docelowych; tworzenie zawartości e-maili i SMS-ów wspomagane przez AI; wizualny kreator automatyzacji do pielęgnowania relacji z potencjalnymi klientami, planowania i płatności; wbudowana funkcja fakturowania Małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność, które potrzebują funkcji pielęgnowania leadów, automatyzacji i płatności w jednym systemie Dostępna bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 299 USD miesięcznie Attio CRM Elastyczne modele danych z powiązaniami opartymi na grafach; AI do badania firm i pozyskiwania informacji; natywna transkrypcja rozmów z wykorzystaniem AI i wykrywaniem sygnałów zakupowych; współpraca w czasie rzeczywistym z udostępnianymi notatkami i szablonami Zespoły, które potrzebują wysoce elastycznego, zorientowanego na relacje systemu CRM do nowoczesnych cykli pracy wprowadzania produktów na rynek Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 36 USD miesięcznie za licencję Zoho CRM Asystent Zia AI do obsługi komend, analiz i prognozowania; wbudowane funkcje analityczne i pulpity BI; wielokanałowa komunikacja z klientami za pośrednictwem e-maila, telefonu, mediów społecznościowych i czatu; wizualne szablony Blueprints i możliwość niestandardowego dostosowania interfejsu Canvas Zespoły, które poszukują w pełni funkcjonalnego systemu CRM z zaawansowaną automatyzacją i możliwością dostosowania do własnych potrzeb w niższej cenie Dostępny jest Free Plan; ceny planów płatnych zaczynają się od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania CRM opartego na AI?

Zanim zagłębimy się w funkcje, warto zrozumieć podstawy. Standardowe wdrożenie CRM zazwyczaj obejmuje formularze do pozyskiwania leadów, a także widoki i pulpity nawigacyjne służące do porządkowania kontaktów i wizualizacji transakcji.

Funkcje te pomagają w zarządzaniu danymi, ale nadal w dużej mierze opierają się na ręcznych aktualizacjach i statycznych analizach. Przyjrzyjmy się teraz, co systemy CRM oparte na AI oferują poza tymi podstawowymi funkcjami i w jaki sposób pomagają przejść od śledzenia informacji do rzeczywistej poprawy procesów sprzedaży.

Ocena potencjalnych klientów i ustalanie priorytetów oparte na AI: Wykorzystuje AI do analizy wyników poprzednich transakcji i sygnałów zaangażowania, aby pomóc zespołowi skupić się na potencjalnych klientach o wysokim poziomie zainteresowania oraz usprawnić Wykorzystuje AI do analizy wyników poprzednich transakcji i sygnałów zaangażowania, aby pomóc zespołowi skupić się na potencjalnych klientach o wysokim poziomie zainteresowania oraz usprawnić zarządzanie klientami

Prognoza sprzedaży oparta na modelach predykcyjnych: Wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy danych dotyczących potencjalnych transakcji i działań, pomagając dokładniej przewidywać potencjalne ryzyko

Automatyczna gromadzenie i wzbogacanie danych: Automatycznie rejestruje wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania i działania, jednocześnie wzbogacając rekordy kontaktów, aby zapewnić niezawodność systemu CRM bez konieczności wysiłku ręcznego

Spersonalizowane działania marketingowe na dużą skalę: Pomaga generować e-maili i wiadomości uzupełniające przy użyciu segmentacji opartej na AI oraz sugestii zawartości, które są dostosowane do potrzeb każdego potencjalnego klienta

Automatyzacja cyklu pracy i inteligentne wyzwalacze: Automatyzuje powtarzalne zadania sprzedażowe i uruchamia działania w oparciu o zachowania klientów lub etapy transakcji

Silny ekosystem integracji: płynnie łączy się z e-mailem, kalendarzami, narzędziami marketingowymi i platformami wsparcia, aby synchronizować dane i utrzymywać niezawodną płynnie łączy się z e-mailem, kalendarzami, narzędziami marketingowymi i platformami wsparcia, aby synchronizować dane i utrzymywać niezawodną bazę danych CRM

Najlepsze oprogramowanie CRM oparte na AI dostępne obecnie na rynku

Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, oceniliśmy każdy system CRM oparty na AI pod kątem funkcji, zalet, cen i opinii użytkowników.

1. ClickUp (Najlepsza zintegrowana platforma do obsługi CRM, projektów i współpracy)

Zarządzaj procesem sprzedaży w jednym miejscu dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp CRM

Już teraz korzystasz ze sztucznej inteligencji do tworzenia wiadomości e-mail i analizowania transakcji, ale działa ona w izolacji. Problem polega na tym, że Twoje narzędzia AI nie znają Twojego lejka sprzedażowego, a system CRM pozostaje odłączony od rzeczywistej działalności sprzedażowej.

ClickUp rozwiązuje ten problem, łącząc sztuczną inteligencję i realizację sprzedaży w jednym zintegrowanym obszarze roboczym opartym na AI. Sztuczna inteligencja działa bezpośrednio na potencjalnych klientach, zadaniach i działaniach następczych, wykorzystując te same dane, które Twój zespół aktualizuje każdego dnia. W miarę postępów w transakcjach praca aktualizuje się automatycznie, a widoczność pozostaje nienaruszona. Ogranicza to rozrost zadań i sprawia, że sztuczna inteligencja przestaje być oddzielną warstwą, a staje się praktyczną częścią tego, jak faktycznie prowadzisz sprzedaż.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM wykorzystuje AI w cyklu pracy sprzedaży, aby ograniczyć ręczne aktualizacje i uniknąć pominięcia działań następczych.

Zaprojektuj elastyczny proces sprzedaży dostosowany do etapów transakcji

Zacznij budować swój system CRM w ClickUp, dostosowany do Twojego sposobu sprzedaży. Każda transakcja staje się zadaniem ClickUp, wzbogaconym o pola niestandardowe, takie jak wartość transakcji, prawdopodobieństwo sukcesu, właściciel konta, data odnowienia i źródło.

Dodatkowo zdefiniuj etapy transakcji za pomocą niestandardowych statusów zadań, takich jak „Potencjalny klient”, „Zweryfikowany”, „Zaplanowana prezentacja”, „Wysłana oferta” i „Zamknięte”, aby odzwierciedlić rzeczywiste sygnały zakupowe. Następnie zastosuj filtry, aby znaleźć transakcje o wysokiej wartości, które są zagrożone, i posortuj je według daty zamknięcia, aby skupić się na przychodach w najbliższym czasie.

Każda rozmowa, działanie i zadanie można wyszukać dzięki AI w ClickUp

Ponadto ClickUp Brain, wbudowany asystent oparty na sztucznej inteligencji, ogranicza ręczną pracę, która zazwyczaj towarzyszy cyklom pracy sprzedaży i rozmowom. Po dodaniu notatek ze spotkań lub kontekstu transakcji sztuczna inteligencja może generować uporządkowane zadania z jasnymi tytułami, odpowiednimi podzadaniami, sugerowanymi osobami przypisanymi oraz terminami realizacji.

W miarę postępów w procesie sprzedaży AI pomaga ustalać priorytety działań następczych na podstawie pilności, obciążenia pracą i etapu transakcji, abyś mógł podejmować właściwe działania we właściwym czasie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ponad 15 niestandardowych widoków ClickUp, aby zarządzać procesami sprzedaży i zaangażowaniem klientów w formacie dostosowanym do każdego zadania. Przełączaj się między widokiem listy do szczegółowego śledzenia kont, widokiem Kanban do monitorowania przepływu w procesie sprzedaży oraz widokiem tabeli do szybkich porównań, aby zawsze przeglądać dane CRM w najbardziej użyteczny sposób.

W cyklu pracy CRM te same czynności powtarzają się nieustannie. Automatyzacje ClickUp przejmują te powtarzalne kroki za Ciebie, dzięki czemu Twój proces sprzedaży pozostaje dokładny w miarę postępu prac. Automatyzacje te działają w oparciu o reguły. Możesz zdefiniować wyzwalacz i działanie, a ClickUp wykona je dokładnie zgodnie z instrukcją.

Zautomatyzuj przepływ transakcji i działania następcze za pomocą automatyzacji ClickUp i agentów AI

Superagenci ClickUp idą o krok dalej. Obserwują oni, co dzieje się w całym systemie CRM, i działają autonomicznie w oparciu o wcześniej ustalone wymagania i wytyczne.

Agent w ClickUp może przypisywać zadania, gdy zauważy, że transakcja utknęła w martwym punkcie, oraz podsumować ostatnią aktywność przed przeglądem. Może nawet powiadomić Cię o pominiętych działaniach następczych lub odpowiedzieć na pytania typu „Które transakcje wymagają uwagi w tym tygodniu?”, korzystając z danych z pipeline'u na żywo.

Zautomatyzuj złożone cykle pracy od początku do końca dzięki niestandardowym Super Agentom ClickUp

Pisz e-maile sprzedażowe i wiadomości z przypomnieniem szybciej dzięki pomocy AI

Konsekwentne prowadzenie działań następczych jest trudne, gdy pisanie e-maili zajmuje dużo czasu, a informacje kontekstowe są rozproszone po różnych narzędziach. Dzięki ClickUp Brain możesz tworzyć szkice e-maili z działaniami następczymi, wykorzystując kontekst transakcji, taki jak etap i ostatnia interakcja, aby wiadomości były trafne.

Szybciej twórz szkice wiadomości e-mail i wiadomości z przypomnieniem dzięki pomocy AI od ClickUp Brain

Możesz nawet generować wiadomości kontaktowe po prezentacji lub dopracować ich ton przed wysłaniem, pozostając w systemie CRM. Ponieważ AI działa w oparciu o aktualne dane dotyczące transakcji i aktywność zadań, Twoje działania następcze są terminowe i dostosowane do rzeczywistej sytuacji w procesie sprzedaży, a nie opierają się na ogólnych szablonach.

Monitoruj stan pipeline'u i postępy w transakcjach na pierwszy rzut oka

Panele kontrolne ClickUp zapewniają kompleksowy widok na wyniki Twojego lejka sprzedażowego, pokazując jednocześnie, w jaki sposób Twój zespół realizuje transakcje. Możesz śledzić wskaźniki KPI, takie jak całkowita wartość lejka, wartość transakcji na poszczególnych etapach, wskaźniki skuteczności, terminy zamknięcia oraz zablokowane szanse sprzedaży.

Szybciej odkrywaj wglądy i identyfikuj zagrożenia dzięki kartom opartym na AI w pulpitach nawigacyjnych ClickUp

Ponadto karty AI uzupełniają dane dotyczące potencjalnych klientów o kontekst, podsumowując postępy i ryzyko bezpośrednio na podstawie bieżących działań sprzedażowych. Podsumowania te pomagają zidentyfikować transakcje, które utknęły w martwym punkcie, lub nierównomierne obciążenie pracą bez konieczności przeglądania każdego zadania lub raportu.

Szybciej konfiguruj potencjalnych klientów i procesy sprzedaży dzięki niestandardowym szablonom CRM

ClickUp oferuje wiele darmowych szablonów CRM, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę bez konieczności projektowania wszystkiego od podstaw. Dobrym przykładem jest szablon ClickUp CRM, który zapewnia gotową strukturę do zarządzania potencjalnymi klientami, kontaktami i postępami w transakcjach w jednym miejscu.

Pobierz darmowy szablon Śledź potencjalnych klientów, transakcje i aktywność klientów w jednym miejscu, aby zapewnić uporządkowany cykl pracy sprzedaży

Ten szablon zawiera wstępnie skonfigurowane statusy, pola niestandardowe i wiele widoków, które pozwalają przejrzyście zarządzać procesem sprzedaży. Możesz organizować konta w odpowiednim kontekście i wizualizować swój lejek sprzedażowy bez konieczności ręcznego konfigurowania każdego elementu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij proces pozyskiwania leadów i zgłoszeń: zbieraj dane za pomocą niestandardowych zbieraj dane za pomocą niestandardowych formularzy ClickUp z logiką warunkową i automatycznie twórz zadania z odpowiednimi polami i właścicielami

Współpraca między zespołami w czasie rzeczywistym: Omawiaj inicjatywy i transakcje za pomocą Omawiaj inicjatywy i transakcje za pomocą czatu ClickUp na komputerze, urządzeniu mobilnym lub w przeglądarce, z wsparciem dla załączników, zawartości osadzonej i linków do zadań

Twórz dokumentację sprzedażową i zarządzaj nią: Twórz dokumenty, wiki, standardowe procedury operacyjne (SOP) oraz oferty za pomocą Twórz dokumenty, wiki, standardowe procedury operacyjne (SOP) oraz oferty za pomocą ClickUp Docs , które oferują wsparcie dla zaawansowanego formatowania, osadzonych Arkuszy Google, komentarzy oraz współpracy w czasie rzeczywistym

Płynnie połącz swoje narzędzia sprzedażowe: Zintegruj e-mail, Slack, Zoom i inne narzędzia AI z Zintegruj e-mail, Slack, Zoom i inne narzędzia AI z ClickUp Integrations , aby rozmowy i spotkania były bezpośrednio powiązane z cyklem pracy CRM

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może być nieco przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Ogromna elastyczność ClickUp to jego największa zaleta. Jako osoba zarządzająca wielofunkcyjnymi inicjatywami w szybko rozwijającej się firmie oferującej oprogramowanie SaaS oparte na sztucznej inteligencji, doceniam to, jak konsoliduje zadania, dokumenty, cele, czat, a nawet proste procesy przypominające CRM w jedną platformę. Możliwość przełączania się między widokami listy, Tablicy, kalendarza i diagramu Gantta bez powielania danych pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Pola niestandardowe, automatyzacje i pulpity nawigacyjne pozwalają nam dokładnie odzwierciedlić nasze cykle pracy sprzedaży i pracy z produktami

👀 Czy wiesz, że... Ponad 2 miliony klientów korzysta obecnie z ClickUp AI, aby wykonywać swoją pracę. Liczba ta potroiła się w ciągu ostatniego roku, wzrastając z około 665 000 do ponad 2 milionów obszarów roboczych wykorzystujących cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji.

2. HubSpot CRM (Najlepszy kompleksowy system CRM dla zespołów zajmujących się sprzedażą przychodzącą, marketingiem i obsługą klienta)

HubSpot CRM to oparta na chmurze platforma CRM, która stanowi rdzeń ekosystemu HubSpot.

Platforma automatycznie aktualizuje rekordy transakcji, gdy zmieniają się powiązane kontakty lub działania. Ponadto synchronizacja kalendarza, śledzenie działań w czasie rzeczywistym oraz uporządkowana kolejka zadań pomagają zapewnić, że kolejne działanie dla każdego potencjalnego klienta jest wyraźnie widoczne.

Narzędzie zawiera również asystenta Breeze AI, który wykorzystuje dane z CRM i kontekst biznesowy, aby pomóc Ci przygotować się do spotkań i tworzyć zawartość.

Możesz używać Breeze do generowania e-maili, wpisów na blogu, zawartości na stronę internetową oraz postów w mediach społecznościowych bezpośrednio w HubSpot. Następnie dopracuj i ponownie wykorzystaj tę zawartość w różnych kanałach, aby zwiększyć skalę wysiłku sprzedażowego i marketingowego bez angażowania dodatkowych zasobów.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Śledź i ustalaj priorytety zgłoszeń do obsługi klienta we wspólnej skrzynce odbiorczej, aby zapewnić porządek w zespole i zagwarantować terminowe odpowiedzi

Kontroluj i weryfikuj dostęp do kluczowych danych biznesowych, zarządzając uprawnieniami użytkowników i sprawdzając aktywność w razie potrzeby

Twórz i personalizuj cykle pracy chatbotów, aby kwalifikować potencjalnych klientów i być wyzwalaczem kampanii e-mailowych z wykorzystaniem danych kontaktowych z HubSpot CRM

Ograniczenia HubSpot CRM

Funkcje oceny potencjalnych klientów nie są zbyt intuicyjne i mogą być trudne do precyzyjnego dostosowania

Narzędzie do prognozy sprzedaży nie oferuje wystarczających możliwości dostosowania niestandardowych modeli i nie zawsze dobrze dostosowuje się do różnych modeli sprzedaży

Ceny HubSpot CRM

Free

Pakiet podstawowy: Od 20 USD miesięcznie za licencję

Wersja Professional: Ceny zaczynają się od 100 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny zaczynają się od 150 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (ponad 13 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4400 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot CRM?

Użytkownik Capterra mówi:

Moje ogólne doświadczenia z HubSpot CRM są doskonałe. To niezawodna, intuicyjna platforma, która usprawniła nasze procesy zarządzania relacjami z klientami i sprzedaży. Funkcje automatyzacji oraz płynna integracja znacznie zwiększyły wydajność naszego zespołu.

👀 Czy wiesz, że... CRM nie zaczęło się od oprogramowania. W latach 80. Robert Kestenbaum i Kate Kestenbaum położyli podwaliny pod tę dziedzinę poprzez marketing baz danych. Wykorzystali dane klientów i analizę statystyczną do przewidywania zachowań, wprowadzając pojęcia takie jak wartość klienta w całym okresie współpracy (CLV) i zarządzanie kanałami, które do dziś kształtują sposób działania systemów CRM.

3. Salesforce (Najlepszy CRM dla Enterprise, oferujący szerokie możliwości niestandardowego dostosowywania i analizy opartej na AI)

źródło: Salesforce

Salesforce CRM pomaga firmom radzić sobie ze złożonymi potrzebami, zapewniając jednocześnie spójność danych klientów i połączenie zespołów w całej organizacji.

System CRM oferuje wbudowaną warstwę AI o nazwie Einstein, która działa bezpośrednio na danych CRM. Może ona oceniać potencjalnych klientów i szanse sprzedaży, a nawet wykrywać zmiany w procesie sprzedaży lub wynikach.

Dzięki połączeniu generatywnych funkcji AI Salesforce w Einstein oraz interakcji w języku naturalnym, użytkownicy mogą zadawać pytania prostym językiem, aby generować spersonalizowaną zawartość, tworzyć projekty komunikatów dla klientów oraz otrzymywać rekomendacje oparte na AI bezpośrednio w systemie CRM.

Platforma zawiera również Data Cloud, które łączy dane klientów z różnych źródeł danych w jeden model danych. Pozwala to analizować zachowania w różnych kanałach oraz synchronizować dane dotyczące sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

Najlepsze funkcje Salesforce

Automatycznie rejestruj rozmowy i wydarzenia z kalendarza oraz aktualizuj lub twórz kontakty na podstawie rzeczywistych interakcji

Analizuj dane za pomocą CRM Analytics z wykorzystaniem Einstein i Tableau, aby przeprowadzić prognozę wyników i wyświetlać wnioski bezpośrednio na pulpitach nawigacyjnych

Zabezpiecz dane dzięki wbudowanym zabezpieczeniom, kontrolom zgodności oraz wsparciu dla integracji wielochmurowych

Ograniczenia Salesforce

Funkcja Einstein Activity Capture może być ograniczająca, ponieważ jej włączenie powoduje powstanie zależności, w wyniku których niektóre funkcje nie mogą działać jednocześnie

Ceny Salesforce

Free

Pakiet podstawowy: 25 USD miesięcznie za licencję

Pro: 100 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,4/5 (ponad 25 300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 18 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Salesforce oferuje niezwykle rozbudowany zestaw narzędzi CRM, które pomagają zarządzać procesami sprzedaży, danymi klientów i związaniami w ramach jednej scentralizowanej platformy. Możliwości dostosowywania, narzędzia do automatyzacji oraz szczegółowe funkcje raportowania sprawiają, że rozwiązanie to można dostosować do potrzeb firm każdej wielkości.

📚 Czytaj więcej: Przykłady najlepszego oprogramowania CRM i ich zastosowania w celu zwiększenia wydajności

Tworzysz system CRM? Obejrzyj to wideo, aby uniknąć typowych błędów i od samego początku sprawnie wdrożyć CRM 🎯

Nimble CRM to system CRM skoncentrowany na powiązaniach, zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich informacji kontaktowych. Każdy rekord kontaktu gromadzi w jednym miejscu wiadomości e-mail, aktywność w kalendarzu, profile w mediach społecznościowych oraz historię interakcji, co pozwala uzyskać pełny kontekst przed skontaktowaniem się z potencjalnymi klientami.

Nimble Prospector, rozszerzenie przeglądarki, działa bezpośrednio w serwisach LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook oraz na standardowych stronach internetowych. Dzięki temu możesz dodawać i aktualizować kontakty bez opuszczania aktualnie wyświetlanej strony. Następnie Nimble automatycznie dopasowuje i aktualizuje dane społecznościowe oraz biznesowe, ograniczając konieczność ręcznego wyszukiwania informacji i pomagając w utrzymaniu dokładności danych kontaktowych.

Jeśli chcesz wysłać newslettery lub spersonalizowane wiadomości, narzędzie pozwala zrobić to bezpośrednio z poziomu CRM. Sztuczna inteligencja pomaga tworzyć wiadomości i szablony na podstawie Twoich intencji oraz kontekstu każdego kontaktu. Dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia zaangażowania możesz sprawdzić, co przemawia do potencjalnych klientów, i z czasem udoskonalać swoje działania.

Najlepsze funkcje Nimble

Twórz formularze online od podstaw lub korzystając z szablonów, a następnie umieszczaj je na swojej stronie internetowej lub przeprowadź ich dystrybucję za pośrednictwem e-maila i kanałów społecznościowych, aby pozyskiwać potencjalnych klientów

Segmentuj kontakty i zarządzaj nimi w ramach list docelowych, aby wysyłać wiadomości grupowe i efektywniej ustawiać zadania związane z dalszymi działaniami

Planuj działania następcze dzięki automatycznym przypomnieniom CRM, aby pozostawać w kontakcie z ważnymi osobami według harmonogramu tygodniowego, miesięcznego lub niestandardowego

Ograniczenia Nimble

Struktura wiadomości e-mail nie jest zbyt intuicyjna i może sprawiać trudności użytkownikom o średnim poziomie zaawansowania

Ceny Nimble

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

29,90 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Nimble

G2: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1800 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nimble?

Użytkownik Capterra mówi:

Nimble jest prosty w obsłudze, zorientowany na rozwiązania i przystępny cenowo dla rozwijających się firm, takich jak nasza, które wymagają szczególnego skupienia i dedykowanej uwagi w zakresie zarządzania zasobami. Jest to rozwiązanie, które stworzyliśmy z myślą o naszych wyzwaniach. Można je dostosować do unikalnych aspektów naszej działalności

🧠 Ciekawostka: Jedno z pierwszych zautomatyzowanych narzędzi CRM zostało stworzone przez dwóch Teksańczyków. Pat Sullivan i Mike Muhney stworzyli ACT, skrót od Automated Contact Tracking. Wielu uważa je za pierwszy prawdziwy system CRM, stworzony do śledzenia interakcji z klientami na długo przed pojawieniem się nowoczesnych platform CRM.

📮 ClickUp Insight: Tylko 12% respondentów naszej ankiety korzysta z funkcji AI wbudowanych w pakiety wydajnościowe. Ten niski wskaźnik przyjęcia sugeruje, że obecne wdrożenia mogą nie zapewniać płynnej, kontekstowej integracji, która skłoniłaby użytkowników do przejścia z preferowanych przez nich samodzielnych platform konwersacyjnych. Na przykład, czy AI może wykonać cykl pracy na podstawie zwykłej tekstowej podpowiedzi od użytkownika? ClickUp Brain potrafi! AI jest głęboko zintegrowana z każdym aspektem ClickUp, w tym między innymi z podsumowywaniem wątków czatu, tworzeniem lub dopracowywaniem tekstu, pobieraniem informacji z obszaru roboczego, generowaniem obrazów i nie tylko! Dołącz do 40% klientów ClickUp, którzy zastąpili ponad 3 aplikacje naszym wszechstronnym rozwiązaniem do pracy!

5. Copper CRM (najlepszy system CRM dla zespołów pracujących wyłącznie w Google Workspace)

Copper CRM działa natywnie w ramach Google Workspace, umożliwiając zarządzanie transakcjami i związkami bezpośrednio z poziomu Gmaila, Kalendarza Google, Dysku i innych aplikacji Google.

Pipeline'y typu „przeciągnij i upuść” zapewniają przejrzysty widok statusu każdego potencjalnego klienta, a flagi i alerty oparte na AI pomagają zidentyfikować transakcje wymagające uwagi. Wbudowana automatyzacja cyklu pracy oparta na AI pozwala uruchamiać przypomnienia lub wysyłać e-maile z podsumowaniem w miarę przechodzenia szans sprzedaży przez kolejne etapy.

Oprócz śledzenia sprzedaży możesz bezpośrednio połączyć projekty z zamkniętymi transakcjami, unikając przekazywania dokumentów i utraty kontekstu. Narzędzie integruje się z Dokumentami Google, PandaDoc, DocuSign i QuickBooks, umożliwiając zarządzanie umowami i ofertami w ramach jednego cyklu pracy.

Otrzymasz również narzędzie do przepisywania oparte na AI, które pomoże Ci udoskonalić wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia. Pozwala ono dostosować ton lub poprawić przejrzystość tekstu, dzięki czemu możesz szybko dopracować i spersonalizować wiadomości bez konieczności samodzielnego przepisywania ich.

Najlepsze funkcje Copper CRM

Uruchamiaj pulpity nawigacyjne przy użyciu gotowych szablonów i dostosowuj wskaźniki KPI, aby uzyskać wgląd w dane niestandardowe dostosowane do potrzeb sprzedaży

Pozyskuj potencjalnych klientów ze swojej strony internetowej lub robiąc zdjęcie karty, a platforma automatycznie utworzy nowe kontakty

Wykorzystaj spostrzeżenia dzięki sygnałom AI i widokom szczegółowym, które podkreślają transakcje wymagające uwagi i ujawniają ukryte szczegóły

Ograniczenia Copper CRM

Funkcja automatyzacji wiadomości e-mail w tym narzędziu jest ograniczona i nie zapewnia pełnego wsparcia dla wieloetapowych kampanii wychodzących opartych na regułach

Ceny Copper CRM

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pakiet podstawowy: 12 USD miesięcznie za licencję

Podstawowy: 29 USD/miesiąc za licencję

Wersja Professional: 69 USD miesięcznie za licencję

Biznes: 134 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Copper CRM

G2: 4,5/5 (ponad 1150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o Copper CRM prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

To jedna z najlepszych opartych na chmurze systemów CRM na rynku. Jedną z jego największych funkcji jest możliwość płynnej integracji z Google Workspace. Jest niezwykle łatwe w obsłudze i proste we wdrożeniu. Korzystam z niego regularnie już od roku. To świetne narzędzie, które warto mieć.

6. Pipedrive (Najlepszy CRM do zarządzania procesem sprzedaży, służący do śledzenia transakcji i sprzedaży opartej na działaniach)

Pipedrive CRM to system CRM zorientowany na sprzedaż, stworzony z myślą o zarządzaniu transakcjami i codziennymi zadaniami sprzedażowymi. Wykorzystuje on wizualny lejek sprzedaży, w którym możesz przeglądać każdą transakcję i przesuwać ją między etapami, aby śledzić kolejne kroki.

Wbudowany asystent sprzedaży oparty na AI pomaga zrozumieć, dlaczego transakcje są wygrywane lub przegrywane, oraz obserwować zmiany wyników w czasie. Korzystając z prostych podpowiedzi, możesz również porównać postępy z celami i prognozami, aby wiedzieć, na jakim etapie jesteś i na czym należy się skupić w następnej kolejności, bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Narzędzie to pozwala również zarządzać wiadomościami e-mail bezpośrednio w ramach rozwiązania CRM. Funkcja tworzenia wiadomości e-mail oparta na AI pomaga w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości z przypomnieniem, a dwukierunkowa synchronizacja z Gmailem i Outlookiem automatycznie rejestruje rozmowy. Dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i raportom możesz śledzić postępy i prognozy bez poświęcania dodatkowego czasu na gromadzenie danych.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Generuj raporty sprzedaży natychmiast, korzystając z raportowania opartego na AI – wystarczy wpisać potrzebne informacje lub wybrać opcję z wbudowanych podpowiedzi

Wykrywaj nieaktywne transakcje, otrzymując powiadomienia, gdy transakcje pozostają nieaktywne dłużej niż przez określony okres

Śledź odwiedzających stronę internetową i identyfikuj firmy, które mają największe szanse na konwersję, dzięki dodatku Web Visitors

Ograniczenia Pipedrive

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że integracja z niektórymi programami księgowymi, takimi jak QuickBooks, jest niewystarczająca lub słaba

Ceny Pipedrive

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Lite: 19 USD miesięcznie za licencję

Growth: 34 USD/miesiąc za licencję

Wersja Premium: 64 USD miesięcznie za licencję

Ultimate: 89 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Użytkownik Capterra mówi:

Moje doświadczenia z Pipedrive są ogólnie pozytywne. Nasza firma zdecydowała się wdrożyć tę platformę do zarządzania wszystkimi informacjami związanymi z klientami i działalnością biznesową, a ona z powodzeniem spełniła wszystkie nasze potrzeby. Bardzo podoba mi się interfejs użytkownika Pipedrive. Jest niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 97% firm korzystających z CRM osiąga lub przekracza swoje cele sprzedażowe, podczas gdy tylko 3% nie osiąga zamierzonych wyników. Co więcej, firmy korzystające z CRM mają o 86% większe szanse na przekroczenie swoich celów sprzedażowych w porównaniu z tymi, które tego nie robią.

7. Zamknięte CRM (Najlepszy system CRM do obsługi dużej liczby kontaktów wychodzących i szybkich działań następczych)

Jeśli Twój zespół sprzedaży opiera się na szybkich działaniach następczych i dużej liczbie kontaktów, Close CRM jest stworzony z myślą o Twoim sposobie pracy. To CRM zorientowany na sprzedaż, który pomaga utrzymać płynność rozmów i transakcji bez konieczności korzystania z wielu różnych narzędzi.

Możesz dzwonić, wysyłać teksty i e-maile do potencjalnych klientów bezpośrednio z platformy, a każda interakcja jest automatycznie rejestrowana. Oferuje ona asystenta do sporządzania notatek opartego na AI, który transkrybuje spotkania i tworzy podsumowania, pomagając Ci uchwycić kluczowe szczegóły bez konieczności robienia notatek.

To narzędzie AI dla sprzedaży oferuje również wsparcie dla ustrukturyzowanych działań outreachowych poprzez sekwencje łączące rozmowy telefoniczne, e-maile i SMS-y. Możesz zautomatyzować działania następcze we wszystkich kanałach i tworzyć dynamiczne listy potencjalnych klientów w oparciu o rzeczywiste sygnały zaangażowania, takie jak ostatnie odpowiedzi lub otwarcia wiadomości e-mail. Ułatwia to skupienie się na aktywnych potencjalnych klientach i nadanie priorytetu rozmowom, które z większym prawdopodobieństwem zakończą się zawarciem transakcji.

Najlepsze funkcje Close CRM

Ustal priorytety potencjalnych klientów dzięki Skrzynce odbiorczej, która wyświetla rozmowy i działania następcze wymagające natychmiastowej reakcji

Analizuj wyniki za pomocą wbudowanych raportów, które pokazują aktywność przedstawicieli handlowych i wspierają coaching pozostałych członków zespołu

Definiuj i śledź działania, takie jak wypełnianie formularzy, zgłoszenia do wsparcia technicznego, płatności i wyniki rozmów telefonicznych w całym procesie sprzedaży

Ogranicz ograniczenia CRM

Raportowanie nie jest wystarczająco elastyczne, zwłaszcza w zakresie analizy wyników zespołu i śledzenia aktywności

Dostępne filtry mogą wydawać się ograniczające i utrudniać tworzenie ukierunkowanych widoków

Ceny Close CRM

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Solo: 19 USD miesięcznie za licencję

Essentials: 49 USD miesięcznie za licencję

Growth: 109 USD/miesiąc za licencję

Cena: 149 USD miesięcznie za licencję

Niestandardowe ceny dla dużych zespołów

Zamknij oceny i recenzje CRM

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

Co mówią o Close CRM prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Close naprawdę ułatwia zarządzanie i śledzenie całej komunikacji w jednym miejscu. Wbudowane funkcje połączeń telefonicznych, synchronizacji poczty e-mail i śledzenia potencjalnych klientów działają płynnie, a widoki Smart Views pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu przy ustalaniu priorytetów działań. Jest szybki, intuicyjny i zaprojektowany z myślą o rzeczywistych cyklach pracy sprzedaży, a nie o zbyt skomplikowanych pulpitach nawigacyjnych.

8. Nutshell CRM (Najlepszy system CRM zapewniający jasny kontekst klienta i rozmowy sprzedażowe wspomagane przez AI)

Nutshell CRM wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania dużych ilości informacji o klientach w krótkie, przydatne przeglądy. Funkcja podsumowania osi czasu AI zapewnia dokładne podsumowania osi czasu osób, firm i potencjalnych klientów wraz z kluczowymi punktami do omówienia i historią interakcji.

Gdy rozmowy odbywają się przez Zoom, Google Meet, Microsoft Teams lub Click-to-Call, AI generuje również podsumowania na podstawie transkrypcji rozmów. Możesz udostępnić je zespołowi, aby wszyscy mieli ten sam kontekst i mogli kontynuować negocjacje.

Platforma oferuje również różnych agentów AI, którzy świadczą wsparcie dla rzeczywistych scenariuszy sprzedaży. Na przykład narzędzie Sales Objections Coach pomaga reagować na typowe zastrzeżenia, przedstawiając sugestie dostosowane do konkretnej roli, dzięki czemu nie dochodzi do zastoju w procesie sprzedaży.

Najważniejsze funkcje Nutshell CRM

Twórz strony docelowe o wysokiej konwersji, korzystając z gotowych szablonów, i przyciągaj potencjalnych klientów

Komunikuj się z odwiedzającymi stronę internetową, wysyłając i odbierając wiadomości oraz SMS-y bezpośrednio w Nutshell

Przeszukuj bazę danych zawierającą ponad 200 milionów kontaktów, aby znaleźć idealnych klientów oraz zidentyfikować firmy i osoby odwiedzające Twoją stronę internetową

Ograniczenia Nutshell CRM

Opcje raportowania i automatyzacji opartej na AI nie są tak rozbudowane, jak te oferowane przez bardziej zaawansowane systemy CRM

System często nie wykrywa proaktywnie zduplikowanych kont lub osób podczas zbiorczego przesyłania danych, co może prowadzić do nieuporządkowanej bazy danych i straty czasu na ręczne scalanie rekordów

Ceny Nutshell CRM

14-dniowa wersja próbna

Foundation : 19 USD miesięcznie za licencję

Growth : 32 USD/miesiąc za licencję

Pro : 49 USD miesięcznie za licencję

Business : 67 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: 89 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Nutshell CRM

G2: 4,3/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nutshell CRM?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Uwielbiam Nutshell za jego wszechstronną funkcjonalność, która obejmuje zarządzanie kontaktami, wizualny lejek sprzedażowy, e-maile, marketing oraz czat internetowy i wiadomości tekstowe, co ułatwia konsolidację narzędzi.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX rozwiązuje rosnący problem w cyklach pracy CRM: rozrost sztucznej inteligencji. Zespoły sprzedaży i obsługi klienta często korzystają z oddzielnych narzędzi AI do pisania e-maili, analizowania transakcji, wyszukiwania wcześniejszych interakcji i automatyzacji rutynowych zadań. Brain MAX łączy te funkcje AI w jedną warstwę, która współpracuje bezpośrednio z danymi Twojego CRM. Zapewnia kontekstową AI w zakresie transakcji, danych ClickUp, kont i połączonych aplikacji, dzięki czemu nie musisz przełączać się między narzędziami ani odtwarzać kontekstu przed każdą kolejną interakcją lub przeglądem. Możesz przeszukiwać dane CRM i inne narzędzia, przełączać się między modelami, takimi jak ChatGPT, Claude i Gemini, oraz natychmiast wykorzystywać praktyczne wnioski, tworząc zadania, przygotowując e-maile, generując podsumowania potencjalnych transakcji lub przygotowując raporty. Dzięki funkcjom opartym na rozpoznawaniu głosu, takim jak Talk-To-Text, możesz rejestrować aktualizacje dotyczące transakcji lub sporządzać podsumowania rozmów, gdziekolwiek jesteś, zapewniając dokładność danych w CRM bez spowalniania przepływu sprzedaży. Ogranicz rozrost AI w systemie CRM i pracuj szybciej dzięki ClickUp Brain MAX

🧠 Ciekawostka: Badanie przeprowadzone przez Freshworks pokazuje, że głównym powodem, dla którego firmy wdrażają CRM, jest poprawa obsługi klienta (35%). Kolejnym powodem jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży (24%), a 14% firm wdraża CRM przede wszystkim w celu usprawnienia analizy danych.

9. Monday CRM (Najbardziej elastyczny system CRM do zarządzania sprzedażą oraz pracą i operacjami)

monday.com CRM zapewnia wizualny obszar roboczy, w którym możesz dostosować etapy transakcji oraz dodawać lub modyfikować kolumny, aby dostosować system CRM do swoich potrzeb.

Platforma zawiera Sidekick, asystenta opartego na AI, który wspiera zarówno zespoły sprzedaży, jak i operacyjne w codziennej pracy. Możesz go używać do pisania e-maili i ofert sprzedażowych dla potencjalnych klientów lub dostawców oraz do pobierania informacji zewnętrznych w celu wzbogacenia bazy leadów lub planowania wydarzeń. Wykrywa on również trendy i sugeruje kolejne kroki na podstawie aktywności.

Ponieważ CRM ma bezpośrednie połączenie z narzędziami do zarządzania pracą serwisu monday.com, możesz zarządzać sprzedażą i codziennymi zadaniami w jednym zintegrowanym systemie.

Najlepsze funkcje Monday CRM

Zintegruj swoją pocztę e-mail, aby automatycznie rejestrować wiadomości, i korzystaj ze spersonalizowanych szablonów, aby zaoszczędzić czas

Konsekwentnie gromadź dane, korzystając z formularzy tworzenia elementów, aby zbierać i porządkować informacje o kontaktach i transakcjach

Twórz oferty i propozycje oraz zarządzaj nimi bezpośrednio w systemie CRM, aby dokumenty sprzedażowe były uporządkowane i łatwo dostępne

Limits of Monday CRM

Raportowanie i pulpity nawigacyjne mogą zająć trochę czasu, jeśli potrzebujesz bardzo szczegółowych wskaźników, a niektóre funkcje automatyzacji lub integracji są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Monday CRM

Podstawowy: 18 USD miesięcznie za licencję

Standard: 25 USD miesięcznie za licencję

Pro: 41 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Monday CRM

G2: 4,6/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Monday CRM?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Bardzo podoba mi się funkcja e-maili i działań w monday CRM, która automatycznie przypisuje e-maile do klientów i potencjalnych klientów, dzięki czemu śledzenie jest niezwykle wydajne. Ta automatyzacja, w połączeniu z funkcjami AI, pomaga mi bez wysiłku wyodrębniać kluczowe informacje, takie jak terminy działań następczych i ważne szczegóły.

10. Apollo.io (Najlepszy system CRM do pozyskiwania klientów B2B i prowadzenia działań outboundowych na dużą skalę)

Apollo.io to platforma do budowania relacji z klientami B2B, która łączy funkcje generowania leadów i CRM w jednym narzędziu.

Otrzymujesz dostęp do jednej z największych zweryfikowanych sieci danych B2B, zawierającej ponad 210 milionów kontaktów i 30 milionów profili firm. Korzystając z zaawansowanej analizy sprzedaży i ponad 65 filtrów, możesz zawęzić listę potencjalnych klientów, którzy ściśle odpowiadają profilowi idealnego klienta, oraz stworzyć ukierunkowane listy do kontaktów i badań.

Funkcje AI wspierają zespoły sprzedaży i marketingu poprzez wzbogacanie danych kontaktowych i firmowych oraz personalizację działań marketingowych na dużą skalę. Pomagają one na przykład w tworzeniu i udoskonalaniu wiadomości e-mail oraz w aktualizowaniu danych w systemie CRM.

Możesz również skorzystać z konfigurowalnych silników punktacji, aby klasyfikować potencjalnych klientów i konta na podstawie kryteriów demograficznych i behawioralnych, co pozwoli Ci skupić się na najbardziej obiecujących możliwościach.

Najlepsze funkcje Apollo.io

Znajdź zweryfikowane adresy e-mail i numery telefonów za pomocą rozszerzenia Apollo dla przeglądarki Chrome i dodawaj potencjalnych klientów bezpośrednio do list z narzędzi takich jak Gmail, LinkedIn czy Salesforce

Śledź wyniki kampanii i przyszłe trendy sprzedażowe dzięki pulpitom nawigacyjnym i analizom na żywo

Synchronizuj dane w obie strony z platformami CRM opartymi na AI, takimi jak Salesforce i HubSpot, aby zapewnić spójność danych i działań marketingowych we wszystkich systemach

Ograniczenia Apollo.io

Dokładność danych może się różnić w zależności od regionu lub roli, co wymaga sporadycznych ręcznych kontroli

Ceny Apollo.io

Free

Podstawowy: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Professional: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Organizacja: 149 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Apollo.io

G2: 4,7/5 (ponad 9300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Apollo.io prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Apollo.io świetnie sprawdza się w działaniach outboundowych i pozyskiwaniu potencjalnych klientów. Baza danych kontaktów jest obszerna i regularnie aktualizowana, filtry są elastyczne, a tworzenie list docelowych jest łatwe i szybkie. Sekwencjonowanie wiadomości e-mail i integracje CRM pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu zespołom sprzedaży i revops. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie to łączy dane, zaangażowanie i cykle pracy w jednym miejscu, co poprawia wydajność.

👀 Czy wiesz, że? Oprogramowanie CRM pozwala zespołom zaoszczędzić mnóstwo czasu. Około 43% firm twierdzi, że po wdrożeniu CRM oszczędza 5–10 godzin pracy na pracownika tygodniowo. Korzyści te wynikają głównie z automatyzacji rutynowych zadań (50%), centralizacji danych klientów w celu szybszego dostępu (46%) oraz usprawnienia terminowej i trafnej komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami (41%).

11. Zendesk (najlepszy system CRM dla zespołów, które potrzebują ścisłego połączenia działu sprzedaży z obsługą klienta)

Zendesk Sell to CRM dla sprzedaży w ekosystemie Zendesk, który pomaga szybciej wyszukiwać nowe możliwości i reagować na nie.

Zapewnia on przedstawicielom handlowym dostęp do obszernej bazy danych potencjalnych klientów zawierającej miliony rekordów firm i kontaktów, co ułatwia odkrywanie nowych możliwości. Możesz filtrować potencjalnych klientów według kryteriów takich jak branża, lokalizacja i tytuł stanowiska, aby tworzyć ukierunkowane listy odpowiadające Twoim celom.

To CRM dla sprzedaży pomaga Twojemu zespołowi zachować spójność w działaniach marketingowych, nie tracąc przy tym osobistego charakteru. Sekwencje e-maili i zadania automatyzowane pozwalają przedstawicielom handlowym działać zgodnie z ustalonym harmonogramem, a jednocześnie dostosowywać wiadomości do każdego potencjalnego klienta.

Jeśli chodzi o planowanie i widoczność, Zendesk Sell wspiera prognozę przychodów i śledzenie transakcji dzięki gotowym pulpitom nawigacyjnym i konfigurowalnym raportom. Porównaj wskaźniki sprzedaży od razu i wykorzystaj je do kształtowania strategii CRM oraz podejmowania decyzji zespołowych.

Najlepsze funkcje Zendesk

Ożyw i zaktualizuj stare leady oraz kontakty, aby kontynuować rozmowy dzięki zaktualizowanym danym kontaktowym

Zbiorczo wzbogacaj istniejące leady i kontakty, aby aktualizować rekordy na dużą skalę i oszczędzać czas

Połącz dział sprzedaży i dział wsparcia, integrując Zendesk Sell z Zendesk Support, aby udostępniać dane i spostrzeżenia między zespołami

Ograniczenia Zendesk

Wiele przydatnych funkcji i integracji jest dostępnych wyłącznie w droższych planach, co może stanowić problem dla mniejszych zespołów

Ceny Zendesk

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Zespół wsparcia: 25 USD/miesiąc

Suite Team: 69 USD/miesiąc

Suite Professional: 149 USD/miesiąc

Suite Enterprise: 219 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 6600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zendesk?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Wszystkie wiadomości e-mail, czaty i historia kontaktów z klientami są dostępne w jednym miejscu, co sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej spójne. Najbardziej podoba mi się jego elastyczność i skalowalność. Makra automatyzacji oraz przejrzyste cykle pracy pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu, a raportowanie pomaga zespołom zrozumieć, gdzie konieczne są ulepszenia.

12. Freshsales CRM (Najlepszy system CRM oparty na AI do sprzedaży opartej na intencjach i wielokanałowego angażowania klientów)

Freshsales, stworzony przez Freshworks, to system CRM, który pomaga zespołom sprzedaży szybciej finalizować transakcje dzięki automatyzacji opartej na AI oraz analizom opartym na danych.

Otrzymujesz przejrzysty pełny widok na każdego klienta, od wcześniejszych interakcji po aktualny status transakcji – wszystko w jednym miejscu. Dzięki temu łatwiej dotrzesz do klientów na preferowanych przez nich kanałach i będziesz kontynuować rozmowy bez utraty kontekstu.

Freddy AI, wbudowany asystent AI, analizuje zaangażowanie klientów w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne, aby pomóc Ci ustalić priorytety wśród potencjalnych klientów o wysokim potencjale, wskazując, które szanse nabierają tempa, a które wymagają uwagi. Może również tworzyć spersonalizowane wiadomości e-mail i sekwencje sprzedażowe oraz łączyć je bezpośrednio z Twoimi cyklami pracy.

Dzięki wbudowanym funkcjom poczty e-mail, telefonu, SMS-ów i czatu Twój zespół może komunikować się spójnie i w kontekście z jednej platformy.

Najlepsze funkcje Freshsales CRM

Wizualizuj cały proces sprzedaży za pomocą tablic w stylu Kanban i łatwo zarządzaj etapami, korzystając z prostych kart transakcji typu „przeciągnij i upuść”

Określ priorytety potencjalnych klientów o wysokiej wartości, korzystając z ocen intencji Freddy AI, i poświęć swój czas na tych, którzy mają największe szanse na konwersję

Zautomatyzuj powtarzalne zadania wykonywane ręcznie, aby zaoszczędzić czas oraz zapewnić wydajność i motywację zespołu.

Limity CRM Freshsales

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że integracja leadów z platform społecznościowych nie przebiega zbyt płynnie i nie ma automatycznej synchronizacji leadów z kampanii reklamowych na różnych platformach

Ceny Freshsales CRM

21-dniowa wersja próbna

Free

Growth: 11 USD miesięcznie za licencję

Pro: 47 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: 71 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Freshsales CRM?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Korzystam z Freshsales do zarządzania potencjalnymi klientami i zwiększania wydajności sprzedaży. Podoba mi się to, jak łatwo opanować i używać Freshsales, nawet dla początkujących, a jednocześnie oferuje ono zaawansowane funkcje CRM, takie jak ocena potencjalnych klientów, automatyzacja i śledzenie procesu sprzedaży.

🧠 Ciekawostka: Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester wykazało, że wdrażanie systemów CRM stało się już powszechne. Około 70% organizacji korzysta z CRM w obsłudze klienta, 64% wykorzystuje je do automatyzacji marketingu B2B i automatyzacji sił sprzedaży, a 62% używa CRM do wspierania zespołów terenowych.

13. Keap (Najlepszy system CRM dla małych firm potrzebujących automatyzacji, obsługi płatności i pielęgnowania kontaktów z potencjalnymi klientami)

Jeśli prowadzisz małą firmę lub pracujesz jako solopreneur, Keap ułatwi Ci pozyskiwanie i pielęgnowanie leadów. Zbieraj dane potencjalnych klientów za pomocą formularzy i stron docelowych, a następnie automatycznie kontynuuj działania w zależności od tego, na jakim etapie procesu sprzedaży znajduje się dany lead. Ten kompleksowy przepływ pielęgnowania relacji pomaga zmniejszyć liczbę rezygnacji potencjalnych klientów i utrzymać stały poziom zaangażowania.

Otrzymasz również asystenta zawartości opartego na AI, który pomoże Ci tworzyć e-maile, wiadomości z przypomnieniem, treści na strony docelowe oraz wiadomości SMS w ramach systemu CRM, wykorzystując kontekst Twojej działalności.

Jego wizualny kreator automatyzacji obsługuje zautomatyzowane cykle pracy w całym cyklu obsługi klienta. Obejmuje to pozyskiwanie leadów, komunikację, planowanie spotkań i pobieranie płatności, a wszystko to w oparciu o zachowania klientów.

Najlepsze funkcje Keap

Umów spotkania bezpośrednio z poziomu CRM i ogranicz wymianę e-maili dzięki wbudowanym linkom do rezerwacji oraz automatycznym przypomnieniom

Wysyłaj faktury i przyjmuj płatności w ramach platformy, aby przejść od transakcji do płatności bez konieczności zmiany narzędzi

Wykorzystaj tagowanie, aby łatwo segmentować odbiorców i uruchamiać działania lub kampanie w oparciu o zachowania klientów, ich zainteresowania lub etap cyklu życia klienta

Ograniczenia Keap

Funkcja fakturowania w Keap jest mało elastyczna i nie radzi sobie zbyt dobrze z rozliczeniami godzinowymi

Podczas synchronizacji danych kontaktowych z formularzy internetowych do systemu mogą czasami występować niespójności

Ceny Keap

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Ceny zaczynają się od 299 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Keap

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,1/5 (ponad 1200 recenzji)

Co mówią o Keap prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Podoba mi się, że Keap jest liderem w dziedzinie automatyzacji i wykorzystuje marketing e-mailowy oraz tekstowy. Funkcje automatyzacji naprawdę pomagają mi nadążyć za szybkim tempem zarządzania studiami tańca. Jest to bardzo przydatne do tworzenia automatycznych sekwencji dla nowych potencjalnych klientów i obecnych rodzin, co bardzo mi pomaga.

14. Attio CRM (Najlepszy nowoczesny system CRM zapewniający elastyczne modele danych i cykle pracy oparte na powiązaniach)

Attio CRM zostało zaprojektowane w oparciu o elastyczne modele danych i cykle pracy oparte na powiązaniach. Możesz definiować własne pola i tworzyć połączenia między obiektami za pomocą struktury opartej na grafach, co pozwala modelować rzeczywiste powiązania i prowadzić śledzenie dokładnie tego, co ma znaczenie dla Twojej firmy.

Oprogramowanie sprzedażowe wykorzystuje AI, aby uprościć złożone działania związane z wprowadzaniem produktów na rynek i przekształcić surowe dane w informacje, na podstawie których Twój zespół może podejmować działania. Możesz uzyskać szczegółowe informacje o firmie i zidentyfikować kluczowych decydentów, przekształcając dane z rejestrów w przejrzyste wnioski.

Narzędzie zostało stworzone, aby zapewnić wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym w ramach codziennej pracy. Możesz tworzyć szablony wielokrotnego użytku oraz wspólnie pisać i edytować notatki w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcjom takim jak integracja z kalendarzem i dostęp z dowolnego miejsca, ten oparty na współpracy system CRM ułatwia planowanie i utrzymywanie połączenia bez przenoszenia rozmów poza system.

Najlepsze funkcje Attio CRM

Nagrywaj i analizuj rozmowy telefoniczne przy użyciu wbudowanej AI, która transkrybuje rozmowy i w czasie rzeczywistym wskazuje sygnały zakupowe lub czynniki hamujące sprzedaż

Skonfiguruj przepływy pielęgnowania relacji i wdrażania nowych klientów, aby nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami na wczesnym etapie poprzez spersonalizowaną komunikację bezpośrednio w Attio

Śledź zmiany na stanowiskach kierowniczych w organizacjach klientów, aby proaktywnie nawiązywać kontakt z nowymi decydentami i zmniejszać ryzyko utraty klientów

Ograniczenia Attio CRM

System ustala nazwy obiektów, takie jak „Firmy” i „Osoby”, co ogranicza elastyczność podczas modelowania bardziej specjalistycznych cykli pracy

Ceny Attio CRM

Free

Dodatkowo: 36 USD miesięcznie za licencję

Pro: 86 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Attio CRM

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Attio CRM prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Oprogramowanie jest łatwe w ustawieniu, a proste szablony i aktywne wsparcie techniczne sprawiają, że proces przebiega płynnie. Bardzo podoba mi się elastyczność widoku informacji, a automatyczna integracja kontaktów z Gmailem jest niezwykle wydajna

15. Zoho CRM (Najbardziej opłacalny system CRM z rozbudowanymi opcjami automatyzacji i niestandardowych opcjami dostosowywania)

Zoho CRM, oparte na chmurze rozwiązanie CRM z ekosystemu Zoho, pomaga efektywniej zarządzać komunikacją z klientami.

Asystentka AI, Zia, współpracuje z Tobą, pomagając w codziennych zadaniach związanych z CRM. Za pomocą prostych komend tekstowych lub głosowych możesz pobierać rekordy, aktualizować pola, ustawiać zadania, generować raporty lub sprawdzać prognozy sprzedaży. Zia dostrzega również wzorce w danych i sugeruje odpowiedni moment na kontakt z potencjalnymi klientami.

Platforma zawiera wbudowane funkcje analityczne i możliwości analizy biznesowej, które pomogą Ci zrozumieć wyniki bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi do raportowania. Pulpity nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym oraz konfigurowalne raporty pokazują, jak rozwija się Twój proces sprzedaży, a prognozy pomagają w bardziej przejrzystym planowaniu.

Ponadto Zoho CRM obsługuje komunikację za pośrednictwem e-maila, telefonu, mediów społecznościowych i czatu na żywo, co ułatwia odpowiadanie klientom na kanałach, z których już korzystają, oraz zapewnia spójność rozmów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Twórz i wdrażaj powtarzalne procesy sprzedaży dzięki Blueprints, korzystając z wizualnego, krok po kroku przedstawionego przepływu

Zmień wygląd interfejsu CRM za pomocą studia projektowego Canva, korzystając z prostych elementów sterujących typu „przeciągnij i upuść”

Rozszerz funkcje CRM dzięki ponad 1100 gotowym do użycia integracjom aplikacji z narzędziami marketingowymi, sprzedażowymi, finansowymi, rezerwacyjnymi i komunikacyjnymi

Ograniczenia Zoho CRM

Przypomnienia są wysyłane wyłącznie jako powiadomienia push w przeglądarce, przez co czasami łatwo je przeoczyć

Migracja danych z innych systemów CRM do Zoho CRM nie zawsze przebiega płynnie i często wymaga ręcznych poprawek

Ceny Zoho CRM

Free

Standard: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Professional: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 55 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 65 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4,1/5 (ponad 2800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6900 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Zoho CRM zostało zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu i doskonale sprawdza się w zarządzaniu bieżącymi działaniami sprzedażowymi oraz relacjami z klientami. Platforma oferuje rozbudowany zestaw funkcji, w tym automatyzację, analitykę i wnioski oparte na AI, z których wszystkie wnoszą znaczną wartość.

Poznaj automatyzację CRM opartą na AI dzięki ClickUp

Narzędzia CRM oparte na AI obiecują wydajność, ale gdy działają w rozproszonych systemach, często generują więcej pracy niż jej oszczędzają. Nadal musisz przełączać się między narzędziami, aby prowadzić śledzenie transakcji, aktualizować procesy sprzedaży i przeprowadzać raportowanie dotyczące wyników. Ta fragmentacja spowalnia zespoły i powoduje lukę między analizą a działaniem.

ClickUp łączy te elementy w jedną całość. Łączy dane z CRM bezpośrednio z zadaniami, dokumentami, czatem, pulpitami nawigacyjnymi, kalendarzami, formularzami i automatyzacją. Dzięki wbudowanemu w platformę ClickUp Brain możesz tworzyć zadania i szkice działań następczych, aby zapewnić dokładność i widoczność procesów sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Chcesz zamienić wgląd w dane na przychody dzięki CRM opartemu na AI?