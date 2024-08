Czym jest CRM oparty na współpracy? Cechy, korzyści i przykłady

Nawiązywanie interakcji z potencjalnymi i obecnymi klientami staje się z czasem coraz większym wyzwaniem. Oszałamiające 61% konsumentów porzuciłoby Cię dla Twojego konkurenta po jednym negatywnym doświadczeniu.

Słaby proces nawiązywania relacji z klientami ogranicza to, jak dobrze rozumiesz potencjalnych klientów i klientów. Jeśli spersonalizujesz swoje interakcje, pomoże to w ogólnym doświadczeniu klienta.

Współpraca Narzędzia CRM (zarządzanie relacjami z klientami) pomagają sprostać tym wyzwaniom operacyjnym. Bez względu na wielkość zespołu, narzędzia te usprawniają współpracę, zwiększając wydajność operacyjną w angażowaniu potencjalnych klientów i niestandardowych klientów.

Idealne narzędzie CRM do współpracy analizuje wyniki biznesowe i wydajność zespołu. Ponadto usprawnia komunikację w zespole, centralizuje wewnętrzne dane i skutecznie automatyzuje różne zadania.

Zanurzmy się głębiej w sferę współpracy Narzędzia CRM . W miarę czytania zrozumiesz, dlaczego narzędzie CRM jest niezbędne dla Twojego biznesu i dlaczego nie możesz sobie pozwolić na jego pominięcie.

Ponadto, przedstawiliśmy listę kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego oprogramowania CRM. Zaczynajmy!

Czym jest CRM oparty na współpracy?

CRM do współpracy to oprogramowanie stworzone, aby pomóc różnym teamom lepiej współpracować w celu obsługi relacji z klientami. Narzędzia te zazwyczaj oferują funkcje komunikacji między działami, udostępniania danych i automatyzacji cyklu pracy, a wszystko to ma na celu poprawę interakcji i satysfakcji klientów z poziomu ujednoliconego interfejsu.

Collaborative CRM integruje dane i interakcje z wielu punktów styku w podróży klienta, umożliwiając kilku teamom w ramach Businessu pełne zrozumienie każdego klienta.

Oprogramowanie CRM zwiększa doświadczenie i satysfakcję klienta poprzez koordynację wysiłków i uproszczenie procesów. Jego głównym celem jest usprawnienie cyklu pracy z wykorzystaniem struktur organizacyjnych i hierarchii.

Popularne narzędzia CRM do współpracy, takie jak ClickUp, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 i Zoho CRM, zapewniają krytyczne funkcje komunikacji, udostępniania baz danych klientów, zarządzania zadaniami i współpracy nad dokumentami. Zachęcają one do wspólnego podejścia do zarządzania powiązaniami z klientami w organizacjach.

Korzyści z używania oprogramowania CRM do współpracy

Korzystanie z CRM opartego na współpracy może być przełomem dla Twojego biznesu. Usprawnienie wewnętrznego cyklu pracy i świadczenia usług to dopiero początek. Oto szczegółowy przegląd tego, co takie systemy CRM do zrobienia:

Korzyść #1: Lepsza obsługa klienta

Pomyśl o oprogramowaniu CRM jak o centrali informacji o klientach ze wszystkimi szczegółami w jednym miejscu. Sortuj i filtruj profile klientów jak profesjonalista, dzięki czemu interakcje będą osobiste i na miejscu.

Wsparcie techniczne poprawia wskaźniki odpowiedzi, rozwiązując potrzeby klientów w prostszy, szybszy i skuteczniejszy sposób. Narzędzia CRM umożliwiają bezproblemowe udostępnianie informacji, dzięki czemu niestandardowe operacje obsługi klienta większa współpraca i dostępność.

Ponadto narzędzia komunikacyjne w oprogramowaniu upraszczają współpracę między zespołami, zapewniając płynne udostępnianie informacji podczas świadczenia usług dla klientów. Automatyzacja cyklu pracy przyspiesza procesy zespołu obsługi klienta, skracając czas obsługi klienta.

Najwyższej klasy CRM nie tylko gromadzi dane, ale także wykorzystuje analitykę, która skłania zespół do rozwiązywania pilnych problemów z klientami. Uzyskujesz lepsze procesy sprzedaży, które stawiają niestandardowych klientów na pierwszym miejscu, zwiększając ich satysfakcję i lojalność.

Aplikacja:

Użyj oprogramowania CRM, takiego jak ClickUp, aby zintegrować dane z różnych punktów kontaktu z klientem.

ClickUp zapewnia wgląd w interakcje z klientami poprzez centralizację informacji o klientach, umożliwiając tworzenie spersonalizowanych zespołów obsługi klienta w oparciu o konkretne potrzeby. Umożliwia to szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie zapytań klientów, poprawiając wskaźniki odpowiedzi i zadowolenie klientów.

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą Szablon CRM dla sprzedaży by ClickUp in Widok listy

Korzyść #2: Zwiększona wydajność wielokanałowa

W miarę jak Twój biznes zmierza w kierunku operacji wielokanałowych, odpowiednie oprogramowanie CRM znacznie poprawia zarządzanie kanałami - w jaki sposób uzyskujesz dostęp do danych klientów i zarządzasz nimi w różnych kanałach.

Kanały te mogą obejmować e-mail, czat i media społecznościowe. Odpowiednie oprogramowanie gromadzi informacje ze wszystkich tych kanałów w jednej bazie danych, ułatwiając dostęp do nich.

Dostęp do danych klientów w czasie rzeczywistym, zapewniający spójną i spersonalizowaną obsługę klienta na wszystkich platformach i kanałach komunikacji. Wynik? Krótszy czas reakcji, lepsza komunikacja , lepsze doświadczenia klientów oraz uproszczone i ujednolicone podejście do zarządzania interakcjami z klientami w różnych kanałach.

Aplikacja:

Zastosowanie ClickUp CRM do pobierania danych klientów z e-maili, czatów i platform mediów społecznościowych do jednej, ujednoliconej bazy danych.

Niestandardowe możliwości i elastyczność dają Twojemu zespołowi dostęp do informacji o klientach w czasie rzeczywistym bez wysiłku, zapewniając spójne i spersonalizowane doświadczenia w różnych kanałach komunikacji.

Niestandardowe automatyzacje zadań za pomocą ClickUp

Korzyść #3: Zatrzymanie niestandardowych klientów

Wiodące marki w różnych branżach rozwijają się dzięki lojalności klientów. Wpływ narzędzi CRM na rozwój tych marek poprzez spersonalizowaną komunikację i celowe zaangażowanie może Cię zaskoczyć.

Dostosuj swoje podejście i dostosuj się do potrzeb każdej osoby, aby utrzymać zadowolenie klientów i budować lojalność.

Pomyśl o automatycznych działaniach następczych, szybkich odpowiedziach i rozwiązywaniu problemów, zanim staną się one dużym bólem głowy - wszystko to przyczynia się do lepszej obsługi klienta.

Uzyskaj wgląd w dane z systemu CRM, aby zidentyfikować możliwości utrzymania klientów w celu zwiększenia sprzedaży, sprzedaży krzyżowej i ciągłego spełniania zmieniających się oczekiwań klientów.

Aplikacja:

Nowoczesna obsługa klienta zależy od zgromadzonych danych o klientach.

Kompetentny CRM, taki jak ClickUp, gromadzi dane użytkowników z interakcji na stronie internetowej i tworzy szczegółowe profile klientów.

Potężna sztuczna inteligencja ClickUp zapewnia zespołowi marketingowemu wgląd w dane. Dostawca usług opartych na subskrypcji wykorzystuje dane CRM (jak pokazano poniżej) do identyfikacji preferencji i wzorców zachowań klientów.

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Korzyść #4: Lepszy proces pracy

Niezależnie od wielkości zespołu, oprogramowanie CRM usprawnia procesy pracy. Centralizacja danych klientów, usprawnienie kanału komunikacji i automatyzacja zadań sprawiają, że operacje biznesowe stają się prostsze i bardziej wydajne.

Docenisz to, że sprzyja współpracy w zespole, dzięki czemu każdy ma dostęp do aktualnych informacji. Zautomatyzowane cykle pracy ograniczają pracę ręczną, zwiększając wydajność i zapewniając spójność interakcji z klientami dla Ciebie i Twojego zespołu.

Analityka systemu usprawnia procesy pracy, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych w celu ciągłego doskonalenia. Ogólnie rzecz biorąc, funkcje oprogramowania CRM skutkują bardziej zorganizowanym, elastycznym i wydajnym cyklem pracy w firmie.

Narzędzia do współpracy oferują scentralizowany hub do aktualizacji w czasie rzeczywistym, przydzielania zadań i komentarzy, umożliwiając płynną współpracę między działami. Umożliwiają automatyzację powtarzalnych zadań, integrację z innymi aplikacjami oraz tworzenie niestandardowych widoków i raportów.

Aplikacja:

Doskonałe analityczne oprogramowanie CRM powinno być w stanie scentralizować dane klientów między Teams w firmie lub agencji. Można to osiągnąć poprzez wizualizację cyklu pracy, automatyzację za pomocą chatbotów, automatyzację AI i eskalację.

Umożliwienie zespołom i działom współpracy poprzez ujednolicone silosy komunikacyjne, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Wykorzystując zautomatyzowane cykle pracy ClickUp i aktualizacje w czasie rzeczywistym, Twoja agencja zapewnia łatwy dostęp do aktualnych informacji, ograniczając pracę ręczną i zwiększając wydajność.

Podziel cele, zadania, punkty agile i statusy pipeline'u w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0 Dashboard

Sprawdź te_ osobiste narzędzia CRM !

Korzyść #5: Niższe koszty

Oprogramowanie CRM obniża koszty operacyjne dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań. Te zautomatyzowane funkcje usprawniają procesy biznesowe, zwiększają wydajność i obniżają typowe wydatki, oszczędzając czas, siłę roboczą i zasoby dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy narzędzi CRM.

Scentralizowane informacje o klientach eliminują potrzebę korzystania z różnych systemów, zmniejszając ryzyko kosztownych błędów. Lepsza komunikacja i współpraca dzięki narzędziu pomaga teamom pracować bardziej spójnie, minimalizując nieporozumienia i powielanie wysiłków.

Ponadto wgląd w dane pozwala zespołowi podejmować świadome decyzje, optymalizować alokację zasobów i ograniczać niepotrzebne wydatki.

Aplikacja:

Zarządzanie zapasami jest kluczowym elementem każdego biznesu. Rozwiąż problemy związane z nadmiernymi i niewystarczającymi zapasami, wdrażając kompetentne rozwiązanie CRM, takie jak ClickUp obniżyć koszty o ponad 10%. Wykorzystaj zautomatyzowane cykle pracy do śledzenia poziomu zapasów i automatyzacji ponownego zamawiania. Zmniejsz ręczny wysiłek w swojej firmie, zmaksymalizuj rentowność i zminimalizuj błędy w zapasach, prowadząc do znacznych oszczędności kosztów.

To Szablon podręcznika zarządzania projektami jest świetnym narzędziem do planowania i uzgadniania postępów w projekcie

Korzyść #6: Lepsza komunikacja

Twój zespół komunikuje się bardziej efektywnie dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do kompleksowych danych o klientach. Narzędzia CRM do współpracy ułatwiają interakcję z klientami we wszystkich działach firmy, co prowadzi do szybszego podejmowania decyzji, zarządzania interakcjami i rozwiązywania problemów.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu CRM zapobiegają nieporozumieniom w zespole, informując wszystkich o najnowszych wydarzeniach.

Funkcje takie jak przydzielanie zadań i komentowanie ułatwiają otwartą komunikację między członkami zespołu, upraszczając cykl pracy, dzięki czemu każdy zna swoje obowiązki i skutecznie przyczynia się do ich realizacji.

Automatyzacja komunikacji w narzędziach CRM upraszcza procesy zarządzania, zmniejszając opóźnienia i niespójności. Przykładowo, narzędzie CRM ClickUp niweluje luki komunikacyjne między działami firmy, wspierając ujednoliconą obsługę klienta.

Centralizacja danych klientów umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym, promując współpracę między różnymi funkcjami.

Aplikacja:

Jako globalny zespół sprzedaży, strategicznie wykorzystujesz oprogramowanie CRM do centralizacji krytycznych danych klientów.

Z ClickUp na czele, wykorzystujesz aktualizacje w czasie rzeczywistym i automatyzację komunikacji, aby zapewnić, że wszyscy w zespole są stale informowani i dostosowani do najnowszych osiągnięć klientów.

Wszechstronne funkcje ClickUp, w tym przydzielanie zadań i komentowanie, aktywnie promują otwartą komunikację, ułatwiają cykl pracy i wspierają współpracę między działami.

Takie podejście, subtelnie wspierane przez ClickUp, kulminuje w ujednoliconym i płynnym doświadczeniu klienta, umacniając autorytatywną pozycję Twojego zespołu w zapewnianiu niezrównanej satysfakcji klienta.

Łatwo udostępniaj aktualizacje, połączone wiadomości, reakcje i konsoliduj ważne rozmowy za pomocą widoku czatu w ClickUp

Korzyść #7: Zwiększone przychody

Zoptymalizowane działanie Businessu prowadzi do zwiększenia przychodów i rentowności. Na przykład automatyzacja cyklu pracy zwiększa wydajność świadczenia usług, zmniejsza koszty oprogramowania i skraca cykl sprzedaży. Celowy marketing i spersonalizowana komunikacja, możliwe dzięki wglądowi w CRM, znacznie zwiększają współczynniki konwersji.

System CRM wykrywa również możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej. Zwiększając utrzymanie klientów i efektywność sprzedaży dzięki automatyzacji sprzedaży, narzędzia CRM odgrywają istotną rolę w zwiększaniu przychodów firmy.

Aplikacja:

Firmy zajmujące się handlem elektronicznym i inne wykorzystują moc opartych na danych spostrzeżeń CRM do tworzenia laserowo ukierunkowanych kampanii marketingowych. Strategiczne wykorzystanie danych klientów w celu dostosowania komunikacji i określenia możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej.

ClickUp zwiększa retencję klientów i podnosi efektywność sprzedaży, kierując Cię w stronę trajektorii wzrostu przychodów.

Wynikiem jest udoskonalony proces konwersji i wzrost średniej wartości zamówień - nawet do 41% na przedstawiciela handlowego . Skorzystaj z bogactwa informacji CRM, zoptymalizuj swoją grę marketingową i najlepszych przedstawicieli handlowych oraz wzmocnij swoje wyniki finansowe.

Szablon budżetu biznesowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wydatków i przychodów Business w scentralizowanym miejscu.

Elementy dobrego CRM do współpracy

Oto kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie doskonałego oprogramowania CRM do współpracy:

Centralna baza danych niestandardowych klientów

Odpowiednie narzędzie CRM oferuje scentralizowany hub informacji o klientach. Tworzy ujednolicone repozytorium danych klientów, zapewniając zespołowi dostęp do tych samych aktualnych informacji oraz zwiększając spójność i dokładność interakcji z klientami.

Narzędzia komunikacyjne

Dobre Oprogramowanie CRM integruje kanały komunikacji, takie jak e-mail, czat i wiadomości, sprzyjając płynnej współpracy między członkami Teams. Umożliwia efektywną komunikację w czasie rzeczywistym i udostępnianie informacji Tobie i Twojemu zespołowi.

Zarządzanie zadaniami i aktywnościami

Oprogramowanie CRM powinno oferować funkcje przypisywania, śledzenia i zarządzania zadaniami połączonymi z interakcjami z klientami, pomagając tobie lub twojemu kierownikowi projektu. Powinno umożliwiać współpracę pracę nad projektami , zapewniając zgodność z celami organizacji dla wszystkich zaangażowanych.

udostępnianie dokumentów i plików

Sprawdź korzyści CRM w zakresie współpracy, takie jak elastyczne udostępnianie dokumentów, notatek i plików związanych ze sprzedażą, marketingiem i interakcjami z klientami.

Świetny współpraca CNarzędzie RM zapewnia zespołowi rozszerzenie dostępu do istotnych informacji, promocję współpracy i minimalizację silosów informacyjnych.

Automatyzacja cyklu pracy

Dobra platforma do zarządzania relacjami z klientem pozwala na automatyzację rutynowych zadań, usprawniając pracę zespołu Procesy CRM i cykle pracy. Jego automatyzacja znacznie zmniejsza wysiłek wykonywany ręcznie i zapewnia spójne, wydajne podejście do zarządzania interakcjami z klientami w różnych działach firmy.

Kontrola dostępu oparta na rolach

Poszukaj dostępu opartego na rolach w swoim narzędziu CRM, zapewniając członkom zespołu dostęp do informacji istotnych dla ich ról. Doskonałe narzędzie zapewnia bezpieczeństwo informacji, jednocześnie promując współpracę między różnymi teamami.

Możliwości integracji

Solidne oprogramowanie CRM integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak automatyzacja marketingu, narzędzia sprzedaży i systemy wsparcia. Zapewnia to płynny przepływ informacji w zespole, zapobiegając powstawaniu silosów danych i zwiększając ogólną efektywność integracji.

Analityka i raportowanie

Oprogramowanie wymaga solidnej analizy danych i narzędzia do raportowania w celu uzyskania wglądu w interakcje z klientami, wydajność Teams i trendy biznesowe. Takie podejście oparte na danych pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji i ciągłym doskonaleniu działalności Business.

Dostępność mobilna

Oprogramowanie powinno oferować mobilny dostęp do CRM, umożliwiając członkom zespołu utrzymanie połączenia i współpracę w podróży. Zwiększa to szybkość reakcji i elastyczność procesów pracy.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Dobre oprogramowanie CRM posiada intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs. Teams z łatwością porusza się po narzędziu, promując jego przyjęcie bez rozszerzenia szkolenia.

Skalowalność

System CRM musi skalować się wraz z rozwojem organizacji, wspierając zwiększoną ilość danych, ekspansję użytkowników i zmieniające się wymagania biznesowe.

Środki bezpieczeństwa

Solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, uwierzytelnianie użytkowników i kontrola dostępu, są niezbędne do ochrony informacji o klientach oraz zachowania poufności i integralności danych.

Oprogramowanie CRM do współpracy

Wykorzystanie oprogramowania CRM do współpracy zwiększy sprzedaż, wydajność i dokładność prognozy. Ale które oprogramowanie CRM wybrać?

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś, a nawet jeśli już zdecydowałeś, nie ma lepszego rozwiązania CRM alternatywa usprawnia i centralizuje zarządzanie relacjami z klientami dzięki automatyzacji, wizualizacji danych, integracji, komunikacji i nie tylko - wszystko wygodnie w jednym miejscu.

Używaj ClickUp CRM we wszystkich działach

Dzięki rozbudowanym narzędziom CRM ClickUp, Twoje wielofunkcyjne Teams obejmujące różne działy firmy, takie jak marketing, obsługa klienta czy finanse, cieszą się wysokim stopniem niestandardowego podejścia. Zadania ClickUp usprawniają operacje, oferując wydajne rozwiązanie dla każdego działu.

ClickUp upraszcza procesy, umożliwiając zespołom szybkie i skuteczne zamykanie transakcji. Staje się wspólnym wątkiem przeplatającym różnorodne potrzeby operacyjne, zapewniając każdemu zespołowi precyzyjne zarządzanie jego funkcjami.

Zasadniczo jest to katalizator przyspieszający zamykanie transakcji, optymalizujący koszty usług i zwiększający ogólną efektywność operacyjną w całej organizacji.

Użyj ClickUp, aby łatwo zarządzać zadaniami i projektami oraz efektywnie współpracować ze swoim zespołem

Śledzenie i dostęp do danych klientów za pomocą ClickUp

Zapewnij łatwy dostęp i kompleksowe śledzenie zbuduj scentralizowane repozytorium wszystkich informacji o klientach, obejmujące dane kontaktowe, scena transakcji i wcześniejsze interakcje. Stwórz podstawę dla dobrze poinformowanego i wydajnego procesu sprzedaży.

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swoje operacje dzięki ClickUp Views

Skorzystaj z wszechstronnych funkcji ClickUp, takich jak Tablice Kanban i wykresy Gantta, aby uzyskać przejrzysty i przyjazny dla użytkownika widok procesu sprzedaży. Te narzędzia do współpracy wizualnej mają kluczowe znaczenie w śledzeniu postępów transakcji, określaniu obowiązków zespołu i przewidywaniu dat zamknięcia transakcji.

Użyj niestandardowych widoków, takich jak Tablica Kanban do planowania, organizowania i śledzenia projektów sprzedażowych i pipeline'u

Automatyzacja dzięki ClickUp AI

Automatyzacja zadań CRM bez wysiłku dzięki ClickUp AI . Od powiadomień e-mail po generowanie zadań i aktualizacje transakcji, ta automatyzacja znacznie oszczędza czas zespołów sprzedaży.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi e-mail i nie tylko

Współpracuj lepiej z Tablicami ClickUp

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Zwiększ wydajność zespołu dzięki bezproblemowej współpracy poprzez przydzielanie zadań, oferowanie wnikliwych komentarzy do transakcji i udostępnianie niezbędnych plików. Ta współpraca przyspiesza oś czasu zamknięcia transakcji i zwiększa ogólną wydajność zespołu.

Embrace Tablica ClickUp funkcja umożliwiająca burzę mózgów i współpracę planowanie projektów wspierając dynamiczne i zaangażowane środowisko pracy.

Skieruj uwagę swojego zespołu na inicjatywy strategiczne, wykorzystując to formalne i ustrukturyzowane podejście do zwiększenia ogólnej wydajności i produktywności.

Twórz i udostępniaj dokumenty za pomocą ClickUp Docs

Odblokuj pełny potencjał Dokumenty ClickUp aby zrewolucjonizować tworzenie danych. Twórz dokumenty bez wysiłku w dowolnym szablon lub w wybranym przez siebie formacie, dostosowując je do swoich preferencji.

Dokumenty te można bezproblemowo udostępniać swojemu zespołowi, eliminując potrzebę rozpoczynania pracy od zera za każdym razem. Dzięki szerokiemu zakresowi szablonów i formatów dokumentów dostępnych na wyciągnięcie ręki, tworzenie dokumentów staje się usprawnioną i wydajną częścią współpracy.

Widok wykresu Gantta w ClickUp do monitorowania osi czasu projektu

Usprawnij swoją organizację dzięki ClickUp CRM

Aby zwiększyć sprzedaż, marketing lub obsługę klienta, nie ma lepszej alternatywy niż ClickUp. Tysiące użytkowników przetestowało i oceniło jego funkcje, udowadniając jego skuteczność dla Businessu każdej wielkości.

Nie zostawaj w tyle za konkurencją. Zarejestruj się za Free, aby doświadczyć cudów CRM dzięki ClickUp!