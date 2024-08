Jak z powodzeniem wdrożyć system CRM?

Każdy punkt kontaktu i interakcji z klientem może skierować użytkowników w stronę Twojego biznesu lub od niego oddalić. Konieczne jest zatem, aby zespoły sprzedaży i marketingu posiadały kompleksowe systemy CRM do budowania silnych relacji z klientami.

Chociaż uświadomienie sobie, że Twój Business potrzebuje systemu CRM to świetny pierwszy krok, dużym wyzwaniem jest jego dobre wdrożenie. Badania pokazują, że 80% businessów stosuje systemy CRM w celu zwiększenia retencji klientów i raportowania sprzedaży, jednak ok 66% wdrożeń kończy się niepowodzeniem. Dlatego tak ważne jest powodzenie wdrożenia systemu zarządzania powiązaniami z klientami w organizacji.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć o procesie ustawienia, kosztach wdrożenia CRM, typowych błędach i nie tylko.

Gotowy? Przejdźmy od razu do rzeczy.

Co to jest proces wdrożenia CRM

Po pierwsze, zacznijmy od zdefiniowania CRM.

CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientami, to strategiczne podejście do zarządzania i analizowania interakcji z klientami i danych w całym cyklu życia klienta. Koncentruje się na automatyzacji i synchronizacji wszystkiego, co jest związane z relacjami biznesowymi.

Skuteczne wdrożenie CRM ma kilka zalet, w tym:

Dokładne spostrzeżenia i decyzje: Systemy CRM są wyposażone w narzędzia analityczne i dane historyczne. Funkcje te poprawiają jakość podejmowania decyzji dzięki opartym na danych spostrzeżeniom na temat:

Precyzyjnych prognoz sprzedaży Wyczyszczone profile zachowań klientów Raportowania wyników i projektów

Systemy CRM są wyposażone w narzędzia analityczne i dane historyczne. Funkcje te poprawiają jakość podejmowania decyzji dzięki opartym na danych spostrzeżeniom na temat: Lepsza obsługa klienta: Systemy CRM pełnią funkcję bazy danych transakcji i kontaktów, dzięki czemu idealnie nadają się do obsługi klienta. Szybki dostęp do historii klienta toruje drogę do szybszego rozwiązywania problemów i poprawy satysfakcji klienta

Systemy CRM pełnią funkcję bazy danych transakcji i kontaktów, dzięki czemu idealnie nadają się do obsługi klienta. Szybki dostęp do historii klienta toruje drogę do szybszego rozwiązywania problemów i poprawy satysfakcji klienta Spersonalizowane doświadczenia: Systemy CRM mogą być zasilane przez AI w celu zbierania opinii i preferencji klientów. Pomaga to budować spersonalizowane doświadczenia

Systemy CRM mogą być zasilane przez AI w celu zbierania opinii i preferencji klientów. Pomaga to budować spersonalizowane doświadczenia Zwiększa wydajność operacyjną: Platforma CRM umożliwia zespołowi sprzedaży śledzenie transakcji, dokumentowanie negocjacji i wykrywanie potencjalnych potencjalnych klientów. Zmniejsza to wysiłek ręczny i poprawia ogólną wydajność operacyjną

Zrozumienie cyklu życia produktu CRM

via In4Velocity Aby skutecznie wdrożyć system CRM, musisz wiedzieć, gdzie się on zaczyna i kończy. Począwszy od początkowego dotarcia do klienta, a skończywszy na zaangażowaniu po dokonaniu zakupu, oto scena cyklu życia produktu CRM:

Generowanie leadów: Identyfikacja i pozyskiwanie potencjalnych klientów

Identyfikacja i pozyskiwanie potencjalnych klientów Kwalifikacja leadów: ocena potencjału leadów na podstawie różnych czynników

ocena potencjału leadów na podstawie różnych czynników Tworzenie szans sprzedaży: Tworzenie szans sprzedaży z zakwalifikowanych leadów

Tworzenie szans sprzedaży z zakwalifikowanych leadów Zamknięcie sprzedaży: Przekształcenie szans w niestandardowych klientów

Przekształcenie szans w niestandardowych klientów wdrażanie niestandardowych klientów: witanie nowych klientów i ustawianie oczekiwań

witanie nowych klientów i ustawianie oczekiwań Obsługa klienta: Pomoc klientom i rozwiązywanie problemów

Pomoc klientom i rozwiązywanie problemów Utrzymanie klienta: Budowanie długotrwałych relacji i zachęcanie do ponownych zakupów

Budowanie długotrwałych relacji i zachęcanie do ponownych zakupów Ekspansja niestandardowa: Identyfikacja możliwości sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej

Rozumiejąc te podstawy, firmy mogą zrobić pierwszy krok w kierunku wdrożenia systemu CRM i czerpać z niego korzyści.

Jak wdrożyć system CRM

Skuteczne wdrożenie systemu CRM wymaga dokładnych badań i przygotowań.

Przyjrzyjmy się procesowi wdrożenia CRM, który podzielony jest na cztery sceny. Zbadamy również, w jaki sposób ClickUp wiodąca w branży platforma do zarządzania projektami, sprawia, że proces wdrożenia i system CRM są znacznie bardziej wydajne.

Krok 1: Scena przedwdrożeniowa

Scena przedwdrożeniowa ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw dla powodzenia systemu CRM. Zapewnia również, że wdrożenie jest zrównoważone, wykonalne i spełnia cele organizacyjne.

Oto cztery kroki, które należy wykonać przed rozpoczęciem wdrożenia CRM:

I. Określenie wymagań dotyczących wdrożenia CRM

Wiąże się to ze zrozumieniem konkretnych wyzwań, przed którymi stoi Twój Business w zarządzaniu relacjami z klientami. Czy istnieją problemy z zarządzaniem leadami, utrzymaniem klientów lub widocznością lejka sprzedaży? Zanotowanie bolączek pozwoli ci zidentyfikować krytyczne funkcje, których potrzebuje twój system CRM.

II. Zrozumienie procesów biznesowych i celów

Opracuj mapę istniejącej ścieżki klienta, aby zidentyfikować kluczowe punkty styku. Wyczyszczone cele biznesowe, takie jak zwiększenie sprzedaży, poprawa satysfakcji klienta lub zwiększenie skuteczności marketingu.

Mapa celów prowadzi proces wdrażania CRM w kierunku powodzenia. Aby upewnić się, że proces ustawiania i śledzenia celów jest szybki i skuteczny, skorzystaj z następujących rozwiązań Cele ClickUp .

Utwórz, śledź i przypisz cel wdrożenia CRM za pomocą kilku kliknięć dzięki ClickUp Goals

ClickUp Goals to idealna funkcja do ustawienia celów. Możesz zacząć od zanotowania swoich celów biznesowych i powiązanych z nimi zadań związanych z wdrożeniem CRM. Następnie możesz przypisać każdy cel do odpowiedniego interesariusza, zwiększając odpowiedzialność i utrzymując wszystkich na tej samej stronie. Na koniec można przekształcić cele w zadania i zintegrować je z planem wdrożenia.

Generuj wysokiej jakości kwestionariusze dla interesariuszy, twórz podsumowania scenariuszy i uzyskuj konkretne informacje na temat swojej podróży wdrożeniowej CRM dzięki ClickUp Brain

Pro Tip: Używaj ClickUp Brain do szybkiego generowania kwestionariuszy w celu wyjaśnienia celów biznesowych, takich jak cele wdrożenia CRM. Dodatkowo, jego AI Knowledge Master zapewnia przeglądy projektów i aktualizacje postępów po połączeniu z odpowiednimi źródłami danych.

III. Przeprowadzenie wewnętrznej oceny potrzeb

Kompleksowa ocena potrzeb jest niezbędna do dokładnego określenia wymagań CRM. Wiąże się to z zebraniem informacji z różnych działów, w tym sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i operacji.

Analiza bieżących procesów, identyfikacja nieefektywności i zrozumienie pożądanych wyników pozwoli stworzyć szczegółowy plan systemu CRM. Często wymaga to cyfrowej przestrzeni dla wszystkich odpowiednich kierowników projektów do burzy mózgów i wizualizacji, dla których Tablica ClickUp jest idealny.

mapuj swoje potrzeby, współpracuj z interesariuszami i wizualizuj plan swojego systemu CRM za pomocą ClickUp Whiteboards_

ClickUp Whiteboards oferuje platformę współpracy dla Teams do wizualizacji danych i odkrywania spostrzeżeń. Integrując bezpośrednią analizę i raportowanie, może stanowić podstawę do skutecznego wdrożenia CRM.

IV. Ustawienie dedykowanego zespołu wdrożeniowego CRM

Zbierz wielofunkcyjny zespół składający się z przedstawicieli różnych działów. Zespół ten powinien składać się z osób posiadających dogłębne zrozumienie procesów biznesowych, technologii i zarządzania projektami.

Należy zdefiniować wyczyszczone role i obowiązki, aby zapewnić efektywną współpracę.

_Zarządzaj zadaniami i obowiązkami swojego zespołu oraz mapuj priorytetowe zadania związane z wdrożeniem CRM za pomocą ClickUp Kanban Tablica

Gdy Twój dedykowany zespół wdrożeniowy CRM będzie gotowy, Tablica Kanban firmy ClickUp może pomóc w natychmiastowym tworzeniu i oddelegowywaniu zadań. Funkcja "przeciągnij i upuść" tablicy ClickUp Kanban upraszcza aktualizację statusu zadania. Możesz również monitorować aktualne obciążenie swojego zespołu i połączyć je z postępami we wdrażaniu CRM.

V. Ustal zakres projektu i oś czasu

Mapy drogowe zapewniają skuteczne planowanie i realizację. Określ granice projektu wdrożenia CRM, w tym, które działy i procesy będą zaangażowane. Stwórz realistyczną oś czasu z kluczowymi kamieniami milowymi i rezultatami.

Pomoże to w zarządzaniu oczekiwaniami, efektywnej alokacji zasobów i śledzeniu postępów w trakcie wdrożenia.

Szablon mapy drogowej projektu ClickUp

Szablon Szablon mapy drogowej projektu ClickUp pomaga być na bieżąco z kamieniami milowymi wdrożenia CRM. Szablon ten wizualizuje zakres projektu, oś czasu i postępy. Liczne widoki zadań i pola statusu pomagają w płynnym tworzeniu, śledzeniu i realizacji kamieni milowych wdrożenia CRM.

Krok 2: Wybór odpowiedniej platformy CRM

Wybór platformy CRM to krytyczna decyzja, która ma znaczący wpływ na ogólną działalność firmy. Przy jej wyborze należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Czynnik #1: Użyteczność

System CRM jest tylko tak skuteczny, jak jego wskaźnik adopcji. Platforma ze stromą krzywą uczenia się lub złożonym interfejsem prowadzi do frustracji użytkowników, niedokładności danych i ogólnej nieefektywności systemu. Użyteczność powinna być nadrzędną kwestią przy wyborze CRM.

Przyjazna dla użytkownika platforma CRM powinna posiadać następujące cechy:

Intuicyjny interfejs: Platforma powinna mieć wyczyszczony i logiczny układ, ułatwiający użytkownikom nawigację i znalezienie potrzebnych informacji

Platforma powinna mieć wyczyszczony i logiczny układ, ułatwiający użytkownikom nawigację i znalezienie potrzebnych informacji Możliwość dostosowania: Użytkownicy powinni być w stanie dostosować platformę do swoich preferencji i stylu pracy

Użytkownicy powinni być w stanie dostosować platformę do swoich preferencji i stylu pracy Spójność: Projekt i funkcje platformy powinny być spójne w różnych modułach i funkcjach

Projekt i funkcje platformy powinny być spójne w różnych modułach i funkcjach Optymalizacja pod kątem urządzeń mobilnych: Dostęp do danych CRM w podróży jest niezbędny dla dzisiejszych teamów sprzedażowych. Platforma powinna oferować responsywne i przyjazne dla użytkownika środowisko mobilne

Dostęp do danych CRM w podróży jest niezbędny dla dzisiejszych teamów sprzedażowych. Platforma powinna oferować responsywne i przyjazne dla użytkownika środowisko mobilne Wyczyszczona i zwięzła dokumentacja: Wyczerpująca i łatwo dostępna dokumentacja przyspiesza proces uczenia się

Czynnik #2: Wygoda pracowników

Platforma dostosowana do potrzeb i preferencji pracowników przyczynia się do większej satysfakcji z pracy i zwiększonej wydajności.

Na zadowolenie pracowników z systemu CRM wpływa kilka czynników:

Łatwość użytkowania: Przyjazna dla użytkownika platforma zmniejsza frustrację i zwiększa zadowolenie z pracy

Przyjazna dla użytkownika platforma zmniejsza frustrację i zwiększa zadowolenie z pracy Oszczędność czasu: CRM, który automatyzuje zadania i usprawnia cykl pracy, oszczędza czas pracowników na bardziej strategiczne działania

CRM, który automatyzuje zadania i usprawnia cykl pracy, oszczędza czas pracowników na bardziej strategiczne działania Dostępność danych: Łatwy dostęp do informacji o klientach umożliwia dostawcom świadczenie lepszych usług

Łatwy dostęp do informacji o klientach umożliwia dostawcom świadczenie lepszych usług Integracja z innymi narzędziami: CRM, który płynnie integruje się z innymi narzędziami, zwiększa wydajność i ogranicza konieczność przełączania kontekstu

CRM, który płynnie integruje się z innymi narzędziami, zwiększa wydajność i ogranicza konieczność przełączania kontekstu Szkolenia i wsparcie: Odpowiednie szkolenia i stałe wsparcie są niezbędne dla powodzenia pracowników

Czynnik #3: Główne zalety platformy

Podczas gdy liczne Oprogramowanie CRM dostępnych opcji, wystarczy rzut oka na ClickUp, aby zrozumieć, że jest to idealne rozwiązanie. Oprócz wysokiego poziomu niestandardowego, ClickUp wyłania się jako wszechstronny wybór ze względu na następujące zalety:

Platforma all-in-one: Oferuje zintegrowane zarządzanie zadaniami, udostępnianie dokumentów, funkcje komunikacyjne,CRM marketingi nie tylko. Usprawnia to cykl pracy, zmniejsza potrzebę korzystania z wielu narzędzi i minimalizuje silosy danych

Oferuje zintegrowane zarządzanie zadaniami, udostępnianie dokumentów, funkcje komunikacyjne,CRM marketingi nie tylko. Usprawnia to cykl pracy, zmniejsza potrzebę korzystania z wielu narzędzi i minimalizuje silosy danych Konfigurowalne przepływy pracy: Pozwala Business na dostosowanie modułu CRM do swoich potrzeb i cyklu pracy. Takiego poziomu niestandardowości często brakuje w tradycyjnych rozwiązaniach CRM, które są stosunkowo nieelastyczne

Pozwala Business na dostosowanie modułu CRM do swoich potrzeb i cyklu pracy. Takiego poziomu niestandardowości często brakuje w tradycyjnych rozwiązaniach CRM, które są stosunkowo nieelastyczne Elastyczne ceny: Dostawca oferuje konkurencyjne plany cenowe, co czyni go atrakcyjną opcją dla firm każdej wielkości

Dostawca oferuje konkurencyjne plany cenowe, co czyni go atrakcyjną opcją dla firm każdej wielkości Skalowalność: Dostosowuje się do zmieniających się potrzeb. ClickUp jest preferowanym rozwiązaniem do zarządzania relacjami z klientamioprogramowanie do zarządzania leadami ponieważ ma skalowalną platformę, która będzie rosła wraz z Twoim biznesem

ClickUp oferuje wiele skutecznych i gotowych do użycia rozwiązań Szablonów CRM aby uwzględnić wszystkie te czynniki i zalety.

Szablon CRM ClickUp

Szablon ClickUp CRM

Szablon Szablon ClickUp CRM oferuje ramy do zarządzania procesem sprzedaży i śledzenia działań CRM. Jego konfigurowalne sceny, śledzenie transakcji, zarządzanie kontaktami i funkcje raportowania usprawniają procesy sprzedaży i szybciej zamykają transakcje. Można również użyć Widok czatu w ClickUp do proaktywnej komunikacji w zespole.

Szablon ClickUp Simple CRM

Szablon ClickUp Simple CRM

Szablon Szablon ClickUp Simple CRM zapewnia funkcje wymagane do skutecznego zarządzania relacjami z klientami, niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużym przedsiębiorstwem.

Szablon usprawnia zarządzanie klientami, umożliwiając centralizację informacji i automatyzację zadań. Szablon ten pozwala również analizować opinie klientów i trendy w celu poprawy wydajności sprzedaży, powiązań z klientami i podejmowania świadomych decyzji.

Krok 3: Wdrożenie CRM z ClickUp

Wysiłki przedwdrożeniowe i wybór platformy upraszczają podstawowe wdrożenie do dwóch głównych kroków: Struktura CRM i migracja danych.

I. Zdefiniowanie struktury CRM

Stworzenie struktury CRM pomaga organizacji oddelegować i obsługiwać każdą scenę cyklu życia produktu CRM. Pomaga również zarządzać obciążeniem pracowników pracą i zwiększa odpowiedzialność.

Oto kluczowe działania związane z tworzeniem struktury CRM - z których wszystkie stają się bardzo proste, gdy korzystasz z platformy ClickUp:

Utwórz dedykowaną przestrzeń: Stwórz oddzielną przestrzeń dla swojego CRM, aby dane były uporządkowane i łatwo dostępne

Stwórz oddzielną przestrzeń dla swojego CRM, aby dane były uporządkowane i łatwo dostępne Stwórz listy: Stwórz listy reprezentujące różne sceny procesu sprzedaży (np. Leady, Perspektywy, Klienci)

Stwórz listy reprezentujące różne sceny procesu sprzedaży (np. Leady, Perspektywy, Klienci) Niestandardowe statusy: Zdefiniuj określoneNiestandardowy status zadania ClickUp w ramach każdej listy, aby śledzić postęp transakcji (np. zakwalifikowana, wysłana propozycja, zamknięta/wygrana)

Zdefiniuj określoneNiestandardowy status zadania ClickUp w ramach każdej listy, aby śledzić postęp transakcji (np. zakwalifikowana, wysłana propozycja, zamknięta/wygrana) Utwórz pola niestandardowe: DodajPola niestandardowe ClickUp aby przechwycić istotne informacje o kliencie (np. wielkość firmy, branżę, dane kontaktowe)

DodajPola niestandardowe ClickUp aby przechwycić istotne informacje o kliencie (np. wielkość firmy, branżę, dane kontaktowe) Połącz transakcje z kontami i kontaktami: Ustal relacje między transakcjami, kontami i kontaktami, aby uzyskać całościowy widok

II. Migracja danych

Twoje Baza danych CRM jest sercem całego systemu. Gdy struktura jest już gotowa, kluczowe jest włączenie wszystkich istniejących danych, takich jak kontakty, niekompletne transakcje i historyczna sprzedaż, do oprogramowania CRM. Oto jak można to zrobić:

Zidentyfikuj źródła danych: Określ, gdzie znajdują się dane Twoich klientów (np. arkusze kalkulacyjne, istniejący CRM, platformy e-mail marketingu)

Określ, gdzie znajdują się dane Twoich klientów (np. arkusze kalkulacyjne, istniejący CRM, platformy e-mail marketingu) Czyszczenie danych: Zapewnienie dokładności i spójności danych przed ich zaimportowaniem

Zapewnienie dokładności i spójności danych przed ich zaimportowaniem Wykorzystanie funkcji importu ClickUp: Wykorzystanie funkcji importu ClickUp do przeniesienia danych na odpowiednie listy i pola

Wykorzystanie funkcji importu ClickUp do przeniesienia danych na odpowiednie listy i pola Ręczne wprowadzanie danych: Ręczne wprowadzanie danych może być konieczne w przypadku mniejszych zestawów danych lub złożonych struktur danych

III. Automatyzacja i integracja

Zmniejszenie ręcznego wysiłku powinno być głównym celem wdrożenia CRM. Integracja i automatyzacja działań zmniejsza obciążenie codziennych czynności zespołu. Oto kroki do stworzenia kompleksowego systemu CRM:

Automatyzacja powtarzalnych zadań: Użyj funkcji automatyzacji ClickUp, aby usprawnić cykl pracy (np. automatyczne aktualizacje statusu, powiadomienia e-mail, dane powstania zadania)

Użyj funkcji automatyzacji ClickUp, aby usprawnić cykl pracy (np. automatyczne aktualizacje statusu, powiadomienia e-mail, dane powstania zadania) Integracja z innymi narzędziami: Połączenie ClickUp z e-mailem,automatyzacja marketingui innymi narzędziami w celu scentralizowania informacji i prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych

Połączenie ClickUp z e-mailem,automatyzacja marketingui innymi narzędziami w celu scentralizowania informacji i prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych Integracja danych wewnętrznych: EksplorujAPI ClickUp w celu uzyskania bardziej złożonych integracji, takich jak połączenie CRM z zamówieniami, poziomami zapasów lub raportami rynkowymi

Przeczytaj również: Jak zautomatyzować cykl pracy w CRM: Korzyści i najlepsze praktyki

IV. Wzmocnienie dzięki pulpitowi analitycznemu

Analityka CRM umożliwia firmom mierzenie wyników sprzedaży, identyfikowanie trendów i podejmowanie decyzji opartych na danych. Analizując kluczowe wskaźniki, zyskujesz cenny wgląd w:

Wydajność lejka sprzedaży: Śledzenie współczynników konwersji na każdej scenie lejka sprzedaży, aby zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować proces sprzedaży

Śledzenie współczynników konwersji na każdej scenie lejka sprzedaży, aby zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować proces sprzedaży Wydajność zespołu sprzedaży: Analizuj wydajność indywidualną i zespołową, aby zidentyfikować najlepsze wyniki i obszary wymagające poprawy

Analizuj wydajność indywidualną i zespołową, aby zidentyfikować najlepsze wyniki i obszary wymagające poprawy Dożywotnia wartość klienta: Zrozumienie długoterminowej wartości swoich klientów, aby nadać priorytet wysiłkom związanym z ich utrzymaniem

Zrozumienie długoterminowej wartości swoich klientów, aby nadać priorytet wysiłkom związanym z ich utrzymaniem Skuteczność kampanii: Mierz skuteczność kampanii marketingowych i optymalizuj wydatki na marketing

Oto ustawienie pulpitu analitycznego w ClickUp:

Zidentyfikuj kluczowe metryki: Określ metryki, które mają największe znaczenie dla Twojego Businessu w oparciu o metryki North Star Utwórz niestandardowe raporty: Użyj możliwości raportowania ClickUp, aby wygenerować raporty, które zapewnią wgląd w te krytyczne wskaźniki. ClickUp umożliwia filtrowanie danych, grupowanie ich według różnych kryteriów i tworzenie wykresów w celu wizualizacji trendów Wizualizacja danych: Używaj wykresów słupkowych i kołowych (np. wykresów słupkowych, kołowych i liniowych), aby skutecznie przekazywać wyniki raportowania. Wizualizacje ułatwiają identyfikację wzorców, trendów i wartości odstających Monitoruj wydajność: Regularnie przeglądaj analizy, aby zidentyfikować trendy i obszary wymagające poprawy. Zaplanuj spotkania z zespołem sprzedaży, aby omówić kluczowe wskaźniki i dostosować swoje działaniastrategie zarządzania niestandardowymi klientami lub proces sprzedaży w zależności od potrzeb

ClickUp oferuje solidne, kompleksowe rozwiązanie: Oprogramowanie ClickUp CRM .

ClickUp CRM Software

skorzystaj z kompleksowego systemu CRM, który pomoże Ci zwiększyć przychody, zarządzać obciążeniem pracą zespołu, ustalać priorytety zadań w procesie sprzedaży i natychmiast wizualizować opinie klientów dzięki oprogramowaniu ClickUp CRM

ClickUp CRM to najlepsze rozwiązanie CRM dla Twojego biznesu.

Dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania zadaniami, zasobami i bazą danych klientów, ClickUp CRM sprawia, że optymalizacja obciążeń zespołu i zarządzanie potokami sprzedaży jest łatwe i wydajne.

Oferuje ponad 1000 natywnych i zewnętrznych integracji, w tym API ClickUp, aby umożliwić tworzenie własnych CRM w ClickUp . ClickUp CRM ma również wbudowany ClickUp Brain, osobistego asystenta AI, który pomaga odpowiadać na zapytania techniczne, niestandardowe zapytania klientów i nie tylko.

Gdy Twój system CRM w ClickUp jest już gotowy, przechodzimy do sceny powdrożeniowej.

Krok 4: Scena powdrożeniowa

Kroki powdrożeniowe obejmują szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, testowanie i doskonalenie w oparciu o informacje zwrotne. Ta scena jest procesem ciągłym.

Oto cztery kluczowe części powdrożeniowego etapu CRM:

I. Szkolenia i plany onboardingu

Powodzenie wdrożenia CRM zależy od przyjęcia go przez użytkowników. Kompleksowy plan szkoleniowy i wdrożeniowy zapewnia pracownikom efektywne wykorzystanie nowego systemu CRM. Kierownik projektu prowadzący wdrożenie CRM powinien:

Zidentyfikować potrzeby szkoleniowe: W oparciu o role i obowiązki, określić poziom szkolenia wymagany dla różnych grup użytkowników (sprzedaż, marketing, obsługa klienta)

W oparciu o role i obowiązki, określić poziom szkolenia wymagany dla różnych grup użytkowników (sprzedaż, marketing, obsługa klienta) Opracować materiały szkoleniowe: Stworzyć różne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki użytkownika, samouczki i demonstracje wideo

Stworzyć różne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki użytkownika, samouczki i demonstracje wideo Prowadzenie sesji szkoleniowych: Oferowanie grupowych i indywidualnych sesji szkoleniowych, aby zaspokoić różne style uczenia się

Oferowanie grupowych i indywidualnych sesji szkoleniowych, aby zaspokoić różne style uczenia się Zapewnienie stałego wsparcia: Utworzenie działu pomocy technicznej lub systemu wsparcia w celu rozwiązywania pytań i problemów dostawców

Utworzenie działu pomocy technicznej lub systemu wsparcia w celu rozwiązywania pytań i problemów dostawców Zachęcanie do udostępniania wiedzy: Promocja kultury udostępniania wiedzy wśród pracowników poprzez szkolenia peer-to-peer i mentoring

Intuicyjny interfejs ClickUp przyspiesza proces uczenia się, ale proces szkolenia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wszyscy użytkownicy w pełni wykorzystają potencjał platformy. ClickUp pełni funkcję przyjaznej dla użytkownika platformy o nazwie ClickUp University który może podnieść Twoje cele edukacyjne i szkoleniowe.

efektywne szkolenie pracowników i podnoszenie kwalifikacji wszystkich interesariuszy w zakresie korzystania z systemu CRM dzięki ClickUp University

ClickUp University oferuje programy szkoleniowe mające na celu podniesienie kwalifikacji Twoich pracowników, aby mogli efektywnie korzystać z oprogramowania ClickUp CRM. Dzięki dostępowi do ponad 150 kursów, webinariów i modułów szkoleniowych na żywo, Twoi pracownicy wkrótce staną się Ekspertami ClickUp CRM.

Przeczytaj również: 10 najlepszych programów do niestandardowego powodzenia w rozwoju w 2024 roku

II. System ciągłej oceny i informacji zwrotnej

Faza powdrożeniowa nie jest końcem podróży CRM. Ciągła ocena i doskonalenie są niezbędne do maksymalizacji korzyści płynących z rozwiązania CRM.

Zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników: Regularnie zbieraj informacje zwrotne od użytkowników, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Regularnie zbieraj informacje zwrotne od użytkowników, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI): Monitorowanie szybkości sprzedaży, zadowolenia klientów i zwrotu z inwestycji (ROI) w celu oceny wpływu CRM

Monitorowanie szybkości sprzedaży, zadowolenia klientów i zwrotu z inwestycji (ROI) w celu oceny wpływu CRM Analizuj dane: Wykorzystaj możliwości ClickUp w zakresie raportowania, aby zidentyfikować trendy i wzorce zachowań klientów

Wykorzystaj możliwości ClickUp w zakresie raportowania, aby zidentyfikować trendy i wzorce zachowań klientów Dokonywanie dostosowań w oparciu o dane: Wykorzystanie spostrzeżeń z oceny do zmiany systemu CRM lub procesów biznesowych

Wykorzystanie spostrzeżeń z oceny do zmiany systemu CRM lub procesów biznesowych Wspieraj kulturę ciągłego doskonalenia: Zachęcaj pracowników do sugerowania ulepszeń i optymalizacji

Ustanowienie solidnej pętli informacji zwrotnej pomaga firmie stale ewoluować i zaspokajać zmieniające się potrzeby.

III. Testowanie oprogramowania

Chociaż system CRM może już działać, ważne jest, aby przeprowadzić dokładne testy w celu zidentyfikowania i rozwiązania wszelkich problemów.

Testowanie funkcjonalne: Sprawdzenie, czy wszystkie funkcje systemu działają zgodnie z oczekiwaniami

Sprawdzenie, czy wszystkie funkcje systemu działają zgodnie z oczekiwaniami Testy wydajnościowe: Ocena wydajności systemu w różnych warunkach obciążenia

Ocena wydajności systemu w różnych warunkach obciążenia testowanie integralności danych: zapewnienie dokładności i spójności danych

zapewnienie dokładności i spójności danych Testowanie akceptacji użytkownika (UAT): Uzyskanie opinii użytkowników końcowych w celu zidentyfikowania problemów z użytecznością

Uzyskanie opinii użytkowników końcowych w celu zidentyfikowania problemów z użytecznością testowanie regresji: testowanie pod kątem wszelkich niezamierzonych skutków ubocznych zmian lub aktualizacji

Regularne testowanie oprogramowania pomaga utrzymać stabilność systemu, poprawić wydajność i zapobiec utracie danych.

Błędy we wdrażaniu CRM, których należy unikać

Wdrożenie systemu CRM to znacząca inwestycja pod względem czasu, pieniędzy i ludzkiego talentu. Nieprzewidziane błędy w procesie wdrożenia mogą prowadzić do wyższych kosztów. Oto pięć typowych błędów, na które należy uważać i wskazówki, jak ich uniknąć:

Ignorowanie adopcji użytkowników

CRM jest tak skuteczny, jak jego użytkownicy. Brak zaangażowania pracowników w proces wyboru i wdrożenia skutkuje oporem i niskimi wskaźnikami adopcji.

co zrobić zamiast tego?

Aby tego uniknąć, należy ustanowić plan zarządzania zmianą, zapewnić kompleksowe szkolenia i zachęcać do przekazywania informacji zwrotnych.

Problemy z jakością danych

Niedokładne lub niekompletne dane sprawiają, że CRM staje się bezużyteczny.

co zrobić zamiast tego?

Priorytetowe czyszczenie danych przed wdrożeniem i ustanowienie rygorystycznych standardów jakości danych dla bieżącej konserwacji.

Nadmierne komplikowanie systemu

Próba wdrożenia każdej dostępnej funkcji często przytłacza użytkowników i zmniejsza wydajność.

co zrobić zamiast tego?

Skup się na podstawowych funkcjach, które są zgodne z celami biznesowymi i dodawaj je stopniowo w miarę potrzeb.

Brak wyczyszczonych celów

Mierzenie powodzenia bez zdefiniowanych celów jest trudne i prowadzi do niejednoznaczności w ROI i kosztach.

co zrobić zamiast tego?

Ustanowienie jasnych wskaźników KPI i regularna ocena wydajności systemu w odniesieniu do tych wskaźników.

Niedoszacowanie czasu i kosztów wdrożenia

Projekty CRM często trwają dłużej i kosztują więcej niż przewidywano.

**Co zrobić zamiast tego?

Przeprowadzić dokładną ocenę potrzeb, stworzyć szczegółowy plan projektu i przydzielić wystarczające zasoby.

pamiętaj: Powodzenie wdrożenia CRM prawdopodobnie przyniesie pozytywny zwrot z inwestycji (ROI). Dlatego ważne jest, aby określić ilościowo wszystkie korzyści i koszty wdrożenia CRM, takie jak licencje na oprogramowanie, sprzęt, szkolenia i bieżące utrzymanie.

Buduj wysokiej jakości relacje z klientami dzięki odpowiedniemu CRM

Rozwiązanie CRM jest niezbędne, aby sprostać rosnącym niestandardowym potrzebom klientów. Dzięki temu artykułowi wiesz już wszystko, czego potrzebujesz do powodzenia wdrożenia CRM, w tym najważniejsze kroki, porady i wskazówki, typowe błędy i jak wybrać oprogramowanie CRM.

Właściwy wybór oprogramowania CRM zrobi różnicę dla Twoich klientów i zespołów sprzedażowych. Niestandardowe szablony CRM w ClickUp, osobisty asystent dla zapytań sprzedażowych i łatwa integracja z innymi narzędziami mogą być impulsem, którego potrzebujesz do budowania silnych relacji z klientami i wyników sprzedaży.

Nie czekaj więc, aby poprawić jakość swoich działań CRM, zarejestruj się w ClickUp już dziś !