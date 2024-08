Jak zbudować bazę danych CRM, aby lepiej obsługiwać klientów?

Pierwszą zasadą biznesu jest znajomość swoich klientów. Musisz polegać na solidnych danych dotyczących preferencji klientów, aby rozwijać swój biznes i zwiększać rentowność. Zgadywanie nie jest niezawodną długoterminową strategią sprzedaży i marketingu - nie przyczyni się do utrzymania klientów.

Zadaj więc sobie pytanie: _Jak skutecznie wdrażasz zarządzanie powiązaniami z klientami (CRM)?

Podczas gdy Twój Business mógł odnieść sukces bez solidnego niestandardowego rozwiązania CRM, Twoi konkurenci wykorzystujący skuteczny system CRM w końcu Cię prześcigną.

Bez skutecznej bazy danych CRM możesz spędzać zbyt wiele czasu na zadaniach administratora, przegapić krytyczne dane dotyczące wydajności i mieć trudności ze śledzeniem ROI.

Pokażemy Ci, jak zbudować bazę danych CRM, abyś mógł śledzić odsetki swoich klientów i lepiej ich obsługiwać.

Zacznijmy od podstaw! 👇

**Co to jest baza danych CRM?

Baza danych CRM (Customer Relationship Management) to miejsce, w którym firmy przechowują i zarządzają informacjami o swoich klientach i potencjalnych klientach.

Bazy danych CRM przechowują szeroki zakres danych klientów i potencjalnych klientów, w tym:

Dane kontaktowe klientów, takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i adresy

Historia zakupów

Historia interakcji, w tym notatki z rozmów, e-maili i spotkań

Odsetki i preferencje

Bilety wsparcia i inne interakcje z usługami

Baza danych CRM jest kluczowym elementem systemu CRM. Systemy CRM wykorzystują dane z bazy danych CRM do automatyzacji zadań biznesowych, takich jak wysyłanie e-maili marketingowych, śledzenie potencjalnych klientów i obsługa klienta.

Rola bazy danych CRM w zarządzaniu powiązaniami z klientami

Baza danych CRM to centralny profil klienta, centrum informacji i interakcji. Pozwala ona na:

Usprawnienie obsługi klienta

Dzięki bazie danych CRM wszystkie dane klientów są scentralizowane i łatwo dostępne w jednej lokalizacji; przedstawiciele obsługi klienta mogą szybko znaleźć istotne szczegóły dotyczące wcześniejszych interakcji, historii zakupów i preferencji.

Wykorzystaj ClickUp CRM do usprawnienia interakcji z obsługą klienta

Wykorzystują te dane do personalizowania interakcji, skutecznego rozwiązywania niestandardowych problemów i ostatecznie zapewnienia płynniejszej obsługi klienta.

Zwiększ sprzedaż i zarządzanie potencjalnymi klientami

Bazy danych CRM pomagają śledzić potencjalnych klientów w całym procesie sprzedaży, umożliwiając zespołom sprzedażowym identyfikację i priorytetyzację potencjalnych klientów.

Korzystając z informacji zawartych w CRM, przedstawiciele handlowi mogą monitorować zaangażowanie, analizować sygnały zakupowe i odpowiednio dostosowywać swoje podejście, zwiększając szanse na konwersję.

Zarządzanie potokiem sprzedaży

Dzięki wizualizacji lejka sprzedaży w CRM, Ty i Twój zespół sprzedaży możecie uzyskać wgląd w postęp transakcji, zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować procesy sprzedaży w celu poprawy wydajności i szybszego zamykania transakcji.

Wzmocnienie zaangażowania i lojalności klientów

Systemy CRM mogą wyzwalać automatyczne przypomnienia o urodzinach, rocznicach lub odnowieniach usług. Takie podejście wzmacnia relacje i lojalność klientów bez obciążania zespołu dodatkowymi zadaniami.

Wysyłaj zautomatyzowane e-maile do potencjalnych klientów na podstawie ich aktywności lub statusu za pośrednictwem ClickUp CRM

Dostęp do danych klientów pomaga również w personalizacji kampanii marketingowych, e-maili i komunikacji. Możesz dostosować zawartość i oferty w oparciu o indywidualne preferencje i historię zakupów, poprawiając doświadczenia klientów.

Zdobądź cenne informacje o klientach

Oprogramowanie CRM dostarcza cennych informacji na temat zachowań, preferencji i wzorców zakupowych klientów. Pomaga podejmować świadome decyzje dotyczące rozwoju produktów, strategii marketingowych i ogólnej poprawy obsługi klienta.

Poprawa współpracy i pracy zespołowej

Korzystanie z udostępnianej bazy danych CRM pomaga różnym działom firmy mieć wspólny widok wszystkich interakcji z klientami.

Takie rozwiązanie cRM oparty na współpracy umożliwia zespołom sprzedaży, marketingu i obsługi klienta płynną współpracę i pełne zrozumienie potrzeb i historii klientów, co prowadzi do bardziej ujednoliconego i zorientowanego na klienta podejścia.

Jak baza danych CRM pomaga organizować dane klientów

Baza danych CRM rozwiązuje problem rozproszenia danych klientów: rozproszenia informacji w różnych źródłach, takich jak e-maile, arkusze kalkulacyjne i skrzynki odbiorcze poszczególnych członków zespołu.

Oto, w jaki sposób baza danych CRM pomaga uporządkować dane klientów i uniknąć zamieszania, nieefektywności i utraconych możliwości:

1. Scentralizowane przechowywanie

Działa jako jedno źródło prawdy, konsolidując wszystkie informacje o klientach na jednej ujednoliconej platformie. Nie musisz już przeszukiwać wielu miejsc w poszukiwaniu rozproszonych szczegółów; każdy może uzyskać dostęp do najnowszych informacji w jednym miejscu.

2. Ustrukturyzowane wprowadzanie danych

Baza danych zapewnia, że dane są spójne i łatwe do znalezienia poprzez wymuszenie określonej struktury.

Możesz szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, filtrując i wyszukując określone informacje, takie jak dane kontaktowe, historia zakupów lub historia komunikacji.

3. Automatyzacja przechwytywania danych

Wiele programów CRM integruje się z innymi systemami, takimi jak platformy e-mail lub formularze na stronie internetowej, aby automatycznie przechwytywać interakcje z klientami i populację bazy danych, zmniejszając ręczne wprowadzanie danych i minimalizując błędy.

4. Segmentacja i grupowanie danych

Dodaj pole lokalizacji w ClickUp CRM i poznaj dystrybucję geograficzną swoich klientów

Kategoryzuj swoich niestandardowych klientów na podstawie danych demograficznych, historii zakupów lub poziomu zaangażowania:

Spersonalizować komunikację: Celować w konkretne segmenty klientów z odpowiednimi ofertami

Celować w konkretne segmenty klientów z odpowiednimi ofertami Skoncentrować wysiłki sprzedażowe : Priorytetyzować leady o wysokiej wartości i dostosowywać strategie sprzedaży w oparciu o segmenty klientów

: Priorytetyzować leady o wysokiej wartości i dostosowywać strategie sprzedaży w oparciu o segmenty klientów Ukierunkowane wsparcie: Oferuj konkretne opcje wsparcia w oparciu o niestandardowe potrzeby klientów i wcześniejsze interakcje

Zrozumienie elementów bazy danych CRM

W CRM znajdziesz podstawowe funkcje, które pomogą Ci efektywnie obsługiwać relacje z klientami, poprawić komunikację, monitorować możliwości sprzedaży i wykorzystywać dane do podejmowania decyzji.

Tworzenie i zarządzanie wieloma bazami danych za pomocą ClickUp CRM

Oto podstawowe elementy bazy danych CRM które pomagają poprawić jakość obsługi klienta i napędzają rozwój biznesu:

Podstawowe elementy bazy danych CRM

Zarządzanie kontaktami: Przechowywanie szczegółowych informacji o osobach i organizacjach, w tym nazwisk, danych kontaktowych, adresów i danych demograficznych

Przechowywanie szczegółowych informacji o osobach i organizacjach, w tym nazwisk, danych kontaktowych, adresów i danych demograficznych Historia interakcji: Kontrola wszystkich interakcji z klientami, takich jak e-maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, notatki i bilety wsparcia, zapewniając zakończony zapis chronologiczny

Kontrola wszystkich interakcji z klientami, takich jak e-maile, rozmowy telefoniczne, spotkania, notatki i bilety wsparcia, zapewniając zakończony zapis chronologiczny Zarządzanie potokiem sprzedaży: Śledzenie potencjalnych klientów i szans poprzez różne sceny procesu sprzedaży, umożliwiając wizualizację, prognozę i optymalizację

Śledzenie potencjalnych klientów i szans poprzez różne sceny procesu sprzedaży, umożliwiając wizualizację, prognozę i optymalizację Automatyzacja marketingu: Automatyzacja zadań marketingowych, takich jak kampanie e-mail, pozyskiwanie leadów i marketing w mediach społecznościowych, zwiększająca wydajność i zasięg

Automatyzacja zadań marketingowych, takich jak kampanie e-mail, pozyskiwanie leadów i marketing w mediach społecznościowych, zwiększająca wydajność i zasięg Raportowanie i analityka: Uzyskaj cenny wgląd w dane klientów dzięki raportowaniu i pulpitom do analizy trendów, zachowań klientów i wydajności kampanii

Uzyskaj cenny wgląd w dane klientów dzięki raportowaniu i pulpitom do analizy trendów, zachowań klientów i wydajności kampanii Obsługa klienta: Wykorzystaj zaktualizowane dane w bazie danych CRM, aby dodać kontekst do zgłoszeń do pomocy technicznej orazpomóc zespołom wsparcia spersonalizować rozmowy dotyczące wsparcia Różne zastosowania bazy danych CRM

Skoro zbadaliśmy już elementy, co powiesz na omówienie celów bazy danych? Sprawdź je:

Obsługa klienta: : Dostęp do historii klienta, zapewnienie spersonalizowanego wsparcia i sprawne rozwiązywanie problemów w celu zwiększenia satysfakcji klienta

: Dostęp do historii klienta, zapewnienie spersonalizowanego wsparcia i sprawne rozwiązywanie problemów w celu zwiększenia satysfakcji klienta Usprawniona komunikacja : Usprawnienie pracy zespołowej dzięki udostępnianiu widoków transakcji, śledzeniu postępów i wewnętrznym dyskusjom

: Usprawnienie pracy zespołowej dzięki udostępnianiu widoków transakcji, śledzeniu postępów i wewnętrznym dyskusjom Optymalizacja przychodów : Wizualizacja postępu transakcji i identyfikacja blokad. Wyczyszczone informacje na temat stanu pipeline'u sprzedaży, wydajności zespołu i niestandardowych punktów kontaktu z klientem

: Wizualizacja postępu transakcji i identyfikacja blokad. Wyczyszczone informacje na temat stanu pipeline'u sprzedaży, wydajności zespołu i niestandardowych punktów kontaktu z klientem Niestandardowe informacje o klientach: Analizuj dane klientów, aby zrozumieć ich potrzeby, preferencje i zachowania zakupowe, informując o rozwoju produktów, strategiach marketingowych i ogólnej poprawie jakości obsługi klienta

Analizuj dane klientów, aby zrozumieć ich potrzeby, preferencje i zachowania zakupowe, informując o rozwoju produktów, strategiach marketingowych i ogólnej poprawie jakości obsługi klienta Współpraca i praca zespołowa: Udostępnianie informacji o klientach między działami w celu ułatwienia płynnej współpracy i ujednolicenia obsługi klienta

Rodzaje baz danych CRM

Bazy danych CRM dzielą się na dwa główne typy: lokalne i oparte na chmurze.

On-premise CRM

CRM on-premise jest instalowany i przechowywany lokalnie na serwerach firmy. Dostarcza on większej kontroli i możliwości niestandardowych, ale wymaga również znacznej infrastruktury IT i bieżącej konserwacji.

Jeśli masz szczególne potrzeby w zakresie przechowywania danych lub wymagasz niestandardowego rozszerzenia, lokalne bazy danych zapewniają większą kontrolę nad infrastrukturą. Zapewnia szybszy czas przetwarzania zadań, które w dużym stopniu zależą od bazy danych, zwłaszcza jeśli masz niezawodną sieć lokalną.

CRM w chmurze

CRM w chmurze jest hostowany przez zewnętrznego dostawcę i dostępny online. Oferuje skalowalność, łatwość użytkowania i niższe koszty początkowe, ale potencjalnie mniejszą kontrolę nad bezpieczeństwem danych.

Dostęp do CRM w chmurze można uzyskać z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym, co jest szczególnie przydatne, gdy Twoja praca jest zdalna lub Twój zespół jest rozproszony geograficznie.

Ponadto większość dostawców chmury zazwyczaj oferuje solidne rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii, które mogą pomóc w szybkim odzyskaniu danych w przypadku awarii lub awarii sprzętu.

Jak zbudować bazę danych CRM: Proces krok po kroku

Poniżej przedstawiamy krok po kroku proces tworzenia niestandardowego CRM i bazy danych. Pokażemy Ci, jak to zrobić za pomocą ClickUp, aby zarządzać przedstawicielami handlowymi, klientami i nie tylko:

1. Zdefiniuj swoje potrzeby

Poświęć czas na zrozumienie swoich konkretnych potrzeb.

Użyj Tablice ClickUp zacznij od zaangażowania kluczowych interesariuszy w całej organizacji, w szczególności ze sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Przeprowadź burzę mózgów i wspólnie omówcie wymagania wszystkich Teams.

Wspólnie z zespołem zdefiniuj ogólne cele rozwoju CRM. Czy dążysz do poprawy zarządzania pipeline'em sprzedaży, zwiększenia satysfakcji klienta lub uzyskania głębszego wglądu w dane klienta?

Opracuj mapę niestandardowych etapów podróży klienta, od początkowej świadomości do zakupu i interakcji po sprzedaży. Zidentyfikuj punkty danych, które musisz przechwycić na każdej scenie, aby skutecznie zarządzać tymi interakcjami.

jakie informacje o klientach należy śledzić?

jakie funkcje są kluczowe dla procesów sprzedaży i marketingu?

ilu użytkowników będzie potrzebowało dostępu do CRM?

Odpowiedzi na te pytania ukierunkują Twoje podejście.

2. Ustawienie ClickUp

Śledzenie wszystkich interakcji za pomocą niestandardowych widoków w ClickUp CRM

ClickUp to centralny hub dla wszystkich Twoich danych CRM. Rozpocznij pracę w kilka sekund dzięki naszemu gotowemu do użycia i w pełni konfigurowalnemu Szablon ClickUp CRM . Gotowy szablon CRM ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesem sprzedaży. Można go niestandardowo dostosować do własnych potrzeb.

Pobierz szablon

Kluczowe zalety szablonu:

Wbudowane cykle pracy: Zarządzaj leadami, transakcjami i interakcjami z klientami z łatwością, korzystając z predefiniowanych przepływów pracy

Zarządzaj leadami, transakcjami i interakcjami z klientami z łatwością, korzystając z predefiniowanych przepływów pracy Elastyczna personalizacja: Dostosuj pola, potoki i automatyzację, aby idealnie pasowały do Twojego unikalnego procesu sprzedaży

Dostosuj pola, potoki i automatyzację, aby idealnie pasowały do Twojego unikalnego procesu sprzedaży Widoki umożliwiające podejmowanie działań: Tworzenie niestandardowych filtrów danych, aby zobaczyć transakcje zamknięte w tym miesiącu, leady wymagające uwagi lub inne potrzebne dane

Tworzenie niestandardowych filtrów danych, aby zobaczyć transakcje zamknięte w tym miesiącu, leady wymagające uwagi lub inne potrzebne dane Bezproblemowa współpraca: Wspieranie pracy zespołowej dzięki udostępnianym zadaniom, dyskusjom i scentralizowanemu hubowi dla całej historii komunikacji z klientami

Twórz oddzielne listy dla podmiotów takich jak Kontakty, Leads, Opportunities i Deals. Dodaj pola niestandardowe, aby przechwycić odpowiednie informacje dla każdego typu podmiotu na każdej liście. Używaj typów pól, takich jak tekst, data, lista rozwijana i liczby, aby dostosować je do swoich potrzeb biznesowych.

Pobierz ten szablon

3. Utwórz niestandardowy cykl pracy dla swojego procesu CRM

Połącz powiązane punkty danych na różnych listach. Na przykład, połącz Contacts z Opportunities, aby połączyć je z transakcjami. Zdefiniuj niestandardowe statusy dla każdej listy reprezentujące różne sceny cyklu pracy (np. Lead - New, Opportunity - In Negotiation, Deal - Closed).

Utwórz różne widoki dla każdej listy, aby filtrować i wyświetlać odpowiednie dane w zależności od potrzeb (np. Active Leads, Deals Closing This Month). Pozwala to skupić się na konkretnych danych w zależności od potrzeb.

Zarządzaj i śledź swoje zadania w arkuszu kalkulacyjnym dzięki widokowi tabeli ClickUp

Rzuć okiem na te instancje, które możesz również zastosować z Widokiem ClickUp:

1. Widok aktywnych leadów:

Cel: Identyfikacja leadów, którzy nie zostali jeszcze przekonwertowani i wymagają dalszego rozwoju

Identyfikacja leadów, którzy nie zostali jeszcze przekonwertowani i wymagają dalszego rozwoju Wyświetlane dane: Nazwa leada, informacje kontaktowe, data ostatniej aktywności, wynik leada (jeśli dotyczy)

Nazwa leada, informacje kontaktowe, data ostatniej aktywności, wynik leada (jeśli dotyczy) Opcje filtrowania: Pokaż potencjalnych klientów według źródła (np. formularz na stronie internetowej, polecenie) Filtrowanie według statusu aktywności (np. brak aktywności w ciągu ostatniego tygodnia, otwarcie ostatniego e-maila) Zakres wyników leadów (jeśli dotyczy)

Przypadek użycia: Dzięki temu widokowi przedstawiciele handlowi mogą ustalić priorytety dotarcia do potencjalnych klientów

2. Zamknięte transakcje w tym miesiącu Widok:

Cel: Śledzenie transakcji zbliżających się do zakończenia, aby zapewnić ich terminowe zamknięcie

Śledzenie transakcji zbliżających się do zakończenia, aby zapewnić ich terminowe zamknięcie Wyświetlane dane: Nazwa transakcji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, szacowana data zamknięcia, wartość transakcji, aktualna scena w Sales Pipeline

Nazwa transakcji, imię i nazwisko osoby kontaktowej, szacowana data zamknięcia, wartość transakcji, aktualna scena w Sales Pipeline Opcje filtrowania: Filtrowanie według przypisanego sprzedawcy Widok transakcji według szacowanego zakresu daty zamknięcia (np. w ciągu najbliższego tygodnia, najbliższych dwóch tygodni) Filtrowanie według zakresu wartości transakcji

Przypadek użycia: Menedżerowie sprzedaży mogą monitorować postęp i identyfikować potencjalne przeszkody na drodze do zamknięcia transakcji w tym miesiącu

3. Niestandardowe problemy związane z obsługą klienta Widok:

Cel: Szybki widok i rozwiązywanie niestandardowych problemów związanych z obsługą klienta

Szybki widok i rozwiązywanie niestandardowych problemów związanych z obsługą klienta Wyświetlane dane: Nazwa niestandardowa klienta, opis problemu, poziom priorytetu, data zgłoszenia, przypisany agent (jeśli dotyczy)

Nazwa niestandardowa klienta, opis problemu, poziom priorytetu, data zgłoszenia, przypisany agent (jeśli dotyczy) Opcje filtrowania: Filtrowanie według kategorii problemu (np. rozliczenie, problem techniczny) Widok ogólny według poziomu priorytetu (wysoki, średni, niski) Filtrowanie według przypisanego agenta lub nieprzypisanych problemów

Przypadek użycia: Przedstawiciele obsługi klienta mogą nadawać priorytety pilnym problemom i śledzić postęp ich rozwiązywania

Ustawienie automatyzacji zadań w celu usprawnienia cyklu pracy, np. wysyłanie kolejnych e-maili po dacie powstania leadu lub przypisywanie zadań na podstawie zmian statusu.

4. Populacja CRM

Jeśli posiadasz istniejące dane klientów, zaimportuj je do ClickUp za pomocą plików CSV lub integracji z innymi platformami. Na przykład, jeśli importujesz dane za pomocą plików CSV, zrób to w ten sposób:

Być może dane klientów są przechowywane w arkuszu kalkulacyjnym, takim jak Microsoft Excel lub Arkusze Google; wyeksportuj dane klientów do pliku CSV (wartości oddzielone przecinkami). Upewnij się, że każdy nagłówek kolumny w pliku CSV odpowiada polu listy ClickUp (np. Name, E-mail, Company)

W ClickUp przejdź do obszaru roboczego i listy, do których chcesz zaimportować dane. Kliknij "Importuj" i wybierz CSV File. Wybierz plik CSV zawierający dane klienta i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby mapować punkty danych do odpowiednich pól ClickUp.

Dodawaj nowe kontakty, potencjalnych klientów i szanse w miarę interakcji z nimi w różnych punktach kontaktu. Można to również zautomatyzować za pomocą niestandardowych formularzy, na przykład na stronie internetowej, w celu gromadzenia ustrukturyzowanych danych.

5. Używaj ClickUp do sprzedaży i marketingu

ClickUp aktywizuje Twój zespół sprzedaży, przenosząc wszystko, od śledzenia leadów po wdrażanie klientów i współpracę przy transakcjach, w jedno miejsce.

Twórz zadania w ramach list takich jak Marketing Campaigns, przypisuj je do członków zespołu i śledź postępy. Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp ma wszystko pod kontrolą.

Wybór odpowiedniego oprogramowania dla CRM

Podczas gdy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i małe Businessy radzą sobie z podstawowymi Bazy danych Excel CRM rozbudowana baza danych CRM musi być sparowana z oprogramowaniem CRM w celu prawidłowego wykorzystania danych. Wybór idealnego Oprogramowanie CRM dla Twojego Businessu wymaga dokładnego rozważenia Twoich specyficznych potrzeb i funkcji oferowanych przez różne platformy.

Oto zestawienie krytycznych aspektów, które należy ocenić:

1. Wymagania biznesowe

Zidentyfikuj swoje bolączki: Jakie wyzwania stoją przed Tobą w zarządzaniu relacjami z klientami? Czy jest to organizacja leadów, widoczność lejka sprzedaży czy nieefektywna komunikacja? Zrozumienie problemów pomoże w poszukiwaniu rozwiązań

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w zarządzaniu relacjami z klientami? Czy jest to organizacja leadów, widoczność lejka sprzedaży czy nieefektywna komunikacja? Zrozumienie problemów pomoże w poszukiwaniu rozwiązań Zdefiniuj swoje cele: Co masz nadzieję osiągnąć dzięki CRM? Czy chcesz zwiększyć współczynnik konwersji sprzedaży, poprawić obsługę klienta lub uzyskać głębszy wgląd w klienta? Wyczyszczone cele pomogą ci ustalić priorytety funkcji

Co masz nadzieję osiągnąć dzięki CRM? Czy chcesz zwiększyć współczynnik konwersji sprzedaży, poprawić obsługę klienta lub uzyskać głębszy wgląd w klienta? Wyczyszczone cele pomogą ci ustalić priorytety funkcji Oceń swój budżet: Określ, ile możesz zainwestować w system CRMCRM SaaS rozwiązanie. Weź pod uwagę zarówno koszty początkowe, jak i bieżące opłaty za subskrypcję

Określ, ile możesz zainwestować w system CRMCRM SaaS rozwiązanie. Weź pod uwagę zarówno koszty początkowe, jak i bieżące opłaty za subskrypcję Zidentyfikuj krytycznych użytkowników: Kto będzie codziennie korzystał z CRM? Zrozumienie ich potrzeb i umiejętności technicznych wpłynie na wybór złożoności interfejsu

2. Opcje niestandardowe

Szukaj niestandardowego oprogramowania CRM, które dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, a nie odwrotnie. Wybierz oprogramowanie, które pozwala na:

Tworzenie niestandardowych pól: Przechwytywanie określonych punktów danych istotnych dla twojego biznesu.

Przechwytywanie określonych punktów danych istotnych dla twojego biznesu. Definiowanie niestandardowych statusów i potoków: Dostosowanie niestandardowego systemu CRM do unikalnego procesu sprzedaży i podróży klienta

Dostosowanie niestandardowego systemu CRM do unikalnego procesu sprzedaży i podróży klienta Integracja z istniejącymi narzędziami: Połączenie współpracującego systemu CRM z innymi używanymi platformami, takimi jak e-mail,automatyzacja marketingu i oprogramowanie księgoweaby usprawnić cykl pracy

3. Możliwości raportowania

Funkcja widoku listy przez ClickUp

Skuteczne CRM oferują solidne funkcje raportowania, które pozwalają uzyskać wgląd w dane klientów i wyniki sprzedaży. Oceń jego możliwości pod kątem:

Różnorodność raportów: Dostęp do raportów dotyczących pipeline'u sprzedaży, współczynników konwersji leadów, wartości życiowej klienta i wydajności kampanii marketingowych

Dostęp do raportów dotyczących pipeline'u sprzedaży, współczynników konwersji leadów, wartości życiowej klienta i wydajności kampanii marketingowych Opcje niestandardowe: Możliwość filtrowania i segmentowania danych w celu generowania raportów dostosowanych do Twoich potrzeb

Możliwość filtrowania i segmentowania danych w celu generowania raportów dostosowanych do Twoich potrzeb Wizualizacja danych: Używanie wykresów i grafów do łatwej interpretacji złożonych danych ClickUp CRM wygrywa we wszystkich tych kategoriach, jeśli jesteś ustawiony na rozpoczęcie wdrożenia.

4. Funkcje dla pipeline'u sprzedaży i zarządzania leadami:

Usprawnij proces sprzedaży dzięki takim funkcjom jak:

Wizualne zarządzanie potencjalnymi klientami: Śledzenie transakcji na różnych scenach i wizualizacja ich postępu

Śledzenie transakcji na różnych scenach i wizualizacja ich postępu Ocena i kwalifikacja leadów: Priorytetyzacja leadów w oparciu o ich potencjalną wartość i prawdopodobieństwo konwersji

Priorytetyzacja leadów w oparciu o ich potencjalną wartość i prawdopodobieństwo konwersji Zautomatyzowane zadania i przypomnienia: Ustawienie zautomatyzowanych zadań do działań następczych, pozyskiwania leadów i śledzenia aktywności

5. Baza danych niestandardowych:

Oceń platformę CRM pod kątem jej zdolności do efektywnego przechowywania danych i zarządzania nimi. Poszukaj takich funkcji jak:

Zarządzanie kontaktami: Przechowywanie i organizowanie szczegółowych informacji o klientach, w tym danych kontaktowych, danych demograficznych i historii zakupów

Przechowywanie i organizowanie szczegółowych informacji o klientach, w tym danych kontaktowych, danych demograficznych i historii zakupów Historia interakcji: Śledzenie wszystkich interakcji z klientami, w tym e-maili, rozmów, spotkań i notatek, aby zapewnić zakończony widok podróży klienta

Śledzenie wszystkich interakcji z klientami, w tym e-maili, rozmów, spotkań i notatek, aby zapewnić zakończony widok podróży klienta Segmentacja i cel: Segmentacja i etykieta bazy klientów w oparciu o określone kryteria w celu personalizacji kampanii marketingowych i komunikacji

6. Funkcje bezpieczeństwa

Twórz niestandardowe role z granularnymi uprawnieniami w ClickUp CRM i upewnij się, że tylko niezbędni członkowie zespołu mają dostęp do wrażliwych danych

Bezpieczeństwo danych jest najważniejsze przy wyborze niestandardowej aplikacji CRM. Upewnij się, że platforma oferuje:

szyfrowanie danych w spoczynku i podczas przesyłania

w spoczynku i podczas przesyłania Kontrolę dostępu użytkowników: Przyznawanie różnych poziomów dostępu użytkownikom w oparciu o ich role i obowiązki

Przyznawanie różnych poziomów dostępu użytkownikom w oparciu o ich role i obowiązki Regularne audyty bezpieczeństwa i aktualizacje: Wybierz dostawcę silnie zaangażowanego w zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa danych

7. Aplikacje mobilne

W dzisiejszym mobilnym świecie dostęp do CRM w podróży ma kluczowe znaczenie. Poszukaj platformy, która ma

Natywne aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android: Zapewniają płynne i przyjazne dla użytkownika działanie na obu platformach

Zapewniają płynne i przyjazne dla użytkownika działanie na obu platformach Funkcję offline: Dostęp i aktualizację danych bez połączenia z Internetem

Dostęp i aktualizację danych bez połączenia z Internetem Kluczowe funkcje dostępne na urządzeniach mobilnych: Upewnij się, że podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, widok pipeline i zarządzanie zadaniami są dostępne na urządzeniach mobilnych

powiązane: szablony profili klientów_ aby lepiej zrozumieć swoich niestandardowych klientów

Zwiększ skalę swoich procesów CRM dzięki ClickUp

Bazy danych CRM upraszczają procesy biznesowe związane ze sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta i współpracą, dostarczając cennych danych o klientach dzięki automatyzacji.

Wybór odpowiedniego CRM wymaga jednak zrozumienia celów biznesowych - jakich danych o klientach potrzebujesz i w jaki sposób poprawią one sprzedaż i obsługę? Jakiego rodzaju Strategia CRM używasz do zarządzania swoim Businessem?

Następnie oceń oprogramowanie CRM na podstawie funkcji takich jak zarządzanie leadami, raportowanie, dostępne Szablony CRM i dostęp mobilny, aby zapewnić zgodność z konkretnymi potrzebami. Jeśli zastanawiasz się nad kosztami, możesz również rozważyć bardziej przystępne cenowo alternatywy oprogramowania CRM.

Przyszłość baz danych CRM leży w inteligencji opartej na AI dla spersonalizowanych doświadczeń, głębszej integracji systemów oraz skupieniu się na bezpieczeństwie danych i adopcji chmury.

Gotowy do zwiększenia wydajności CRM? Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo i zobacz różnicę!

FAQs

**1. Czy mogę zbudować własny CRM?

Tak, ale choć jest to technicznie możliwe, zbudowanie własnego systemu CRM od podstaw jest złożonym i zasobochłonnym przedsięwzięciem wymagającym specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwoju i bieżącej konserwacji, co czyni go ogólnie niepraktycznym dla większości Business.

**2. Jak zbudować CRM krok po kroku?

Najpierw zdefiniuj swoje potrzeby i funkcje. Następnie wybierz podejście programistyczne, kodując od zera lub wykorzystując platformę low-code. Na koniec należy skupić się na budowaniu podstawowych funkcji, takich jak zarządzanie kontaktami, śledzenie historii interakcji i zarządzanie potokiem sprzedaży.

**3. Czy CRM może być bazą danych?

Tak, CRM można uznać za rodzaj bazy danych. Taki CRM centralnie przechowuje i zarządza informacjami o klientach, historią interakcji i innymi istotnymi danymi, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla Businessu do zrozumienia i zarządzania powiązaniami z klientami.

Jednak CRM zazwyczaj oferują funkcje wykraczające poza podstawową funkcję przechowywania danych, takie jak zarządzanie potokiem sprzedaży, automatyzacja marketingu i możliwości raportowania.