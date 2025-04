Jak usprawnić proces sprzedaży: Strategie i narzędzia

Zauważanie spadających współczynników konwersji: Mając trudności z przekształceniem szans w zamknięte transakcje, często wskazuje to na niestandardowe potrzeby lub wysiłki związane z zaangażowaniem klienta

Przeciwdziałanie utknięciu transakcji w martwym punkcie: Często wyczyszczone transakcje utknęły na tych samych scenach, co odzwierciedla potencjalne wąskie gardła procesu lub brak jasnych kolejnych kroków

Nadmierne poleganie na arkuszach kalkulacyjnych: Ciężka zależność od arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania danymi sprzedażowymi wskazuje na brak zintegrowanych narzędzi sprzedażowych, co prowadzi do błędów i ograniczonej współpracy