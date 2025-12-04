ClickUp vs. Monday: welke projectmanagementtool past bij jou?

Het kiezen van een krachtige tool voor projectmanagement betekent dat je je naam aan die beslissing verbindt. Er staat veel op het spel.

De verkeerde tool frustreert niet alleen je team, maar draagt ook bij aan de miljarden die elk jaar verloren gaan door slechte projectuitvoering. De juiste tool daarentegen zorgt ervoor dat je team meer kans heeft om doelen op tijd te halen en binnen het budget te blijven.

Van de twee populaire keuzes, ClickUp en Monday, is de echte vraag welke het beste aansluit bij de dagelijkse behoeften van je team.

De ene biedt je een bijna eindeloze lijst met geavanceerde functies (noem maar op, het zit er waarschijnlijk in), terwijl de andere iets makkelijker te implementeren en te gebruiken is. En terwijl de ene je tijd bespaart, zorgt de andere ervoor dat je je gezond verstand behoudt.

De voor- en nadelen zijn niet altijd even duidelijk (althans op het eerste gezicht).

Hier volgt een nadere beschouwing van ClickUp versus monday.com, zodat je kunt bepalen welke van de twee daadwerkelijk aan je behoeften voldoet.

ClickUp vs. Monday in een oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste verschillen (en overeenkomsten) tussen ClickUp en Monday:

Aspect ClickUp monday.com Projecthiërarchie Diepe projecthierarchie met meerdere niveaus (ruimtes → mappen → lijsten → taken → subtaaken). Ontworpen voor complexe werkstroom. Vlakkere structuur met beperkte taaknesting. Gemakkelijker te beheren voor eenvoudigere werkstroomen, maar minder geschikt voor meerlaagse projecten. Flexibiliteit bij het aanpassen Zeer aanpasbaar: weergaven, statussen, velden, werkstroom, automatiseringen, ClickApps, toestemmingen. Ideaal voor teams die gedetailleerde controle willen. Matig aanpasbaar: intuïtieve borden, kolommen, werkstroomen en automatiseringen. Geeft voorrang aan eenvoud boven uitgebreide configuratie. Gebruikerservaring en gebruiksgemak Veel functies, maar een steilere leercurve. Ontworpen voor teams die bereid zijn te investeren in de installatie voor efficiëntie op de lange termijn. Zeer intuïtief en beginnersvriendelijk. Wordt vaak geprezen om de overzichtelijke gebruikersinterface en snelle onboarding. Projectweergaven Uitgebreide selectie (Lijst, Bord, Gantt, Tijdlijn, Kalender, Tabel, Whiteboard, Mindmap, enz.), met naadloze navigatie tussen de verschillende weergaven. Krachtige visuele borden (Kanban, tijdlijn, gantt) met strakke, overzichtelijke lay-outs. Minder gespecialiseerde weergavetypen in vergelijking met ClickUp. Samenwerking Ingebouwde documenten, Whiteboards, chat binnen taken, opmerkingen, toegewezen opmerkingen, proefversies, afbeeldingsannotaties en gekoppelde documenten. Vermindert de behoefte aan externe tools. Sterke sectie voor reacties en updates. Maakt meer gebruik van integraties (Slack/Teams/Google Documenten) voor intensievere samenwerking. Automatisering Robuuste automatiseringsbouwer met triggers, voorwaarden, acties en AI-aangedreven opties. Ondersteunt zowel eenvoudige als geavanceerde werkstroomen, evenals automatisering op basis van natuurlijke taal. Degelijke bouwer voor automatisering met intuïtieve recepten. Het meest geschikt voor het automatiseren van routinematige werkstroomen; geavanceerde logica kan meer installatie vereisen. AI-functies Biedt AI-ondersteuning voor content, samenvattingen en suggesties voor werkstroom-suggesties. Bevat nog geen autonome agents of diepgaande, contextuele AI die rekening houdt met de werkruimte. Biedt AI-ondersteuning voor content, samenvattingen en suggesties voor werkstroom-suggesties. Bevat nog geen autonome agents of diepgaande, contextuele AI die rekening houdt met de werkruimte. Geïntegreerde werkruimte Echte alles-in-één: taken, documenten, doelen, dashboards, Whiteboards, chat, kennisbank en automatisering op één platform. In de eerste plaats een werk-OS gericht op borden/taken. Documenten, formulieren en dashboards zijn inbegrepen, maar minder geïntegreerd in vergelijking met ClickUp. Schaalbaarheid voor complexe teams Blinkt uit bij installaties met meerdere teams en werkruimten en bij grote datasets dankzij de hiërarchie, toestemmingen en uitgebreide aangepaste mogelijkheden. Schaalt goed voor teams die op zoek zijn naar duidelijkheid en consistentie, maar bij complexe structuren met meerdere teams kan er meer dubbel werk of het zoeken naar alternatieve oplossingen nodig zijn. Integraties Biedt een sterke reeks integraties plus interne tools die de afhankelijkheid daarvan verminderen. Zeer sterk integratie-ecosysteem; leunt sterk op externe verbindingen voor samenwerking, chatten, documentatie en geavanceerde werkstroomen. Rapportage en dashboards Robuuste dashboards met aangepaste kaarten, portfolio-weergaven, beheer van werklast, afhankelijkheden en voortgang. Verfijnde dashboards met duidelijke visuals; eenvoudiger dan ClickUp, maar zeer gebruiksvriendelijk voor leidinggevenden en niet-technische gebruikers. Mobiele en apparaatoverschrijdende ervaring De mobiele ervaring wordt steeds beter; krachtig, maar vereist mogelijk enige gewenning vanwege de vele functies. Zeer overzichtelijke en intuïtieve mobiele gebruikersinterface; ideaal voor snelle updates en zichtbaarheid onderweg. Het meest geschikt voor Teams die behoefte hebben aan een gedegen structuur, cross-functionele coördinatie, geavanceerde werkstroom, geïntegreerde documenten/kennis of een alles-in-één werkruimte. Ideaal voor marketing, productontwikkeling, bureaus, operations, engineering en projectgerichte organisaties. Teams die op zoek zijn naar een overzichtelijke, eenvoudige en zeer visuele tool die snel te implementeren is. Ideaal voor sales, HR, kleine teams, gebeurtenisbeheer, klantgerichte teams en organisaties die eenvoud verkiezen boven uitgebreide aangepaste mogelijkheden.

Wat is ClickUp?

Beheer al je documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, een geïntegreerde digitale omgeving die meerdere tools en werkstroomen samenbrengt in één platform.

Dit betekent dat ClickUp niet zomaar een van de vele projectmanagementtools is. Het is ook je platform voor documentsamenwerking en zelfs je app voor teamcommunicatie. Het brengt alles, van taakopvolging en kennisbeheer tot het stellen van doelen en automatisering, samen in één enkele, aanpasbare, door AI aangestuurde werkruimte.

De kernfilosofie van ClickUp draait om flexibiliteit bij het aanpassen, waarbij elke werkruimte kan worden afgestemd op specifieke werkstroom zonder teams in starre sjablonen te dwingen (hoe complex of ingewikkeld je werkstroom ook is).

📮 ClickUp Insight: 16% van de managers heeft moeite met het integreren van updates uit meerdere tools in één samenhangende weergave. Wanneer updates verspreid zijn, besteed je uiteindelijk meer tijd aan het samenvoegen van informatie en minder tijd aan leidinggeven. Het resultaat? Onnodige administratieve rompslomp, gemiste inzichten en een gebrek aan afstemming. Met de alles-in-één werkruimte van ClickUp kunnen managers taken, documenten en updates centraliseren, waardoor ze minder tijd verspillen aan administratieve rompslomp en de inzichten die er het meest toe doen naar voren halen, precies op het moment dat ze nodig zijn. 💫 Echte resultaten: Breng 200 professionals samen in één ClickUp-werkruimte, met behulp van aanpasbare sjablonen en tijdsregistratie om overheadkosten te verlagen en levertijden op meerdere locaties te verbeteren.

Functies van ClickUp

Wat ClickUp onderscheidt van andere projectmanagementtools is de veelzijdigheid. Het werkt net zo goed voor solopreneurs die eenvoudige taken beheren als voor teams van ondernemingen die complexe, gelaagde projecten afhandelen. Het schaalt naadloos mee naarmate je team en werkstroom groeien.

Functie #1: Projectmanagement en taakbeheer

Gebruik ClickUp-taaken om projectwerk beter te organiseren en prioriteiten te stellen

De software voor projectmanagement van ClickUp is de ultieme upgrade voor teams. Het combineert projectoverzicht op hoog niveau met gedetailleerde taakcontrole, zodat je elk onderdeel van het werk op één plek kunt plannen en uitvoeren.

Het taakbeheersysteem werkt op meerdere hiërarchische niveaus die andere projectmanagementplatforms moeilijk kunnen evenaren. Hiermee kun je een aangepaste werkruimte creëren en deze opsplitsen in speciale Spaces voor verschillende teams, elk met hun eigen mappen voor verschillende projecten, lijsten om vergelijkbare taken te groeperen, en individuele taken met hun geneste subtaaken.

Wilt u een groot project opsplitsen in behapbare delen? Met ClickUp-taaken kunt u dat doen, terwijl de context intact blijft en verbonden blijft met het grotere geheel.

Dit kun je doen met de takenbeheerfuncties van ClickUp:

Voeg meerdere toegewezen personen en volgers toe: wijs samenwerkingsopdrachten toe aan meerdere teamleden tegelijk en houd belanghebbenden op de hoogte via notificaties voor volgers

aangepaste velden en aangepaste taakstatussen : voeg Beheer je werk met: voeg aangepaste velden toe om projectspecifieke gegevens zoals budgetten, klantinformatie of technische specificaties rechtstreeks binnen taken bij te houden. Houd de voortgang bij met aangepaste taakstatussen zoals 'Ideevorming', 'In beoordeling', 'Goedgekeurd' en meer

taakafhankelijke afhankelijkheden in en breng het kritieke pad in kaart : gebruik Stel: gebruik ClickUp-afhankelijkheden om gerelateerde taken in verschillende projecten aan elkaar te koppelen en stel belangrijke mijlpalen in om de uitvoering in de juiste volgorde te structureren

Houd de tijd bij die elk teamlid aan elke taak en elk project besteedt: registreer uren rechtstreeks bij taken met automatische timerfunctionaliteit en geavanceerde rapportage

sjablonen voor standaardisatie in (of gebruik bestaande): Gebruik kant-en-klare Stelin (of gebruik bestaande): Gebruik kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement om consistente werkstroomen in te voeren voor agile Sprints, clientprojecten of interne activiteiten, zonder dat je alles helemaal opnieuw hoeft op te bouwen. Stel terugkerende taken in voor routinematig werk, die automatisch als taken verschijnen volgens een opgegeven schema

Dankzij deze gedetailleerde controle kunnen projectmanagers inzoomen op specifieke taakdetails, terwijl ze de zichtbaarheid over de volledige projectportfolios behouden.

Beheer start- en deadline's, toegewezen personen, notificaties en meer in één centraal overzicht met ClickUp-taaken

In het algemeen stelt ClickUp voor projectmanagementteams je in staat om volledige projecten te plannen, te volgen en te beheren, terwijl je de impact ervan kunt visualiseren in meer dan 15 ClickUp-weergaven. Schakel tussen gantt-grafieken, tabellen en Kanban-borden. En kies uit meer dan 50 aanpasbare dashboardkaarten om realtime inzicht te krijgen in de projectstatus, teamcapaciteit en projectbelemmeringen.

Agile projectmanagementfuncties, zoals Scrum-borden, sprintplanningstools en burndown-grafieken, zijn ook ingebouwd. U kunt afscheid nemen van de silo's en kosten van dure add-ons, waardoor de ontwikkelteams backlogs kunnen beheren en retrospectieven kunnen uitvoeren zonder de rommelige werkversnippering die ontstaat door te schakelen tussen afzonderlijke tools.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp als de enige bron van waarheid voor je team. Koppel taken rechtstreeks aan ClickUp Docs voor context, plaats opmerkingen precies daar waar het werk plaatsvindt en voorzie bijlagen bij taken (zoals afbeeldingen en pdf's) van nauwkeurige updates, zodat elke beslissing, revisie en context op één plek blijft.

Functie #2: ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain, je contextbewuste AI, om taakthreads of aantekeningen samen te vatten, content te genereren, te brainstormen over ideeën of vragen te stellen over je werkruimte

ClickUp Brain is 's werelds meest contextuele AI-assistent die je taken, documenten, mensen en bedrijfskennis samenbrengt in één intelligente werkruimte. Het automatiseert werkstroomprocessen, stroomlijnt updates en beantwoordt vragen door gebruik te maken van de echte gesprekken, projectgeschiedenis en documentatie van je team.

Zo kunt u uw projectmanagement stroomlijnen met Brain.

Met ClickUp Brain kun je:

Ontvang direct projectoverzichten : vraag “Wat is de status van het marketingplan voor het derde kwartaal?” en krijg een duidelijk overzicht van taken, documenten en updates

Schrijf en verfijn content : Genereer binnen enkele seconden beschrijvingen van taken, e-mailupdates, documentatie over het project, overdrachtsbriefings en interne aantekeningen (in de stijl van uw bedrijf)

Genereer content op basis van context : maak agenda's voor vergaderingen of projectplannen die verwijzen naar daadwerkelijk werk uit je ClickUp-documenten en projectdatabases

Automatiseer teamcommunicatie : stel slimme antwoorden en assistenten in om terugkerende vragen te beantwoorden, zoals "Waar is de nieuwste roadmap?" of "Wie pakt deze bug aan?", door realtime antwoorden uit je werkruimte te halen

Maak slimme taaktoewijzingen : ontvang AI-ondersteunde suggesties voor wie een taak moet uitvoeren op basis van de huidige werklast en de beschikbaarheid van rollen

Kant-en-klare prompt-sjablonen: Bespaar jezelf het heen-en-weer-gestuur met kant-en-klare Bespaar jezelf het heen-en-weer-gestuur met kant-en-klare AI-prompt-sjablonen die zijn ontworpen om consistente resultaten te leveren

📍 Bonus: Gebruikers van ClickUp Brain kunnen kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder de nieuwste van GPT, Claude en Gemini, voor diverse schrijf-, redeneer- en programmeertaaken, rechtstreeks vanuit hun ClickUp-platform! Maximaliseer de efficiëntie van je projecten met het AI-model van je keuze met ClickUp! Gebruik meerdere LLM's vanuit één interface binnen ClickUp

Functie #3: Automatiseringen

Automatiseer repetitieve taken door triggers en acties te kiezen uit eenvoudige dropdownmenu's met ClickUp

ClickUp automatiseringen helpen handmatig routinewerk te elimineren door je in staat te stellen op triggers gebaseerde werkstroommodellen te bouwen die repetitieve handelingen uitvoeren, zoals het toewijzen van taken, het bijwerken van statussen, het plaatsen van opmerkingen of het verplaatsen van items tussen lijsten.

Je kunt automatiseringen bouwen via een gebruiksvriendelijke interface met kant-en-klare automatiseringssjablonen en aanpasbare opties om je op weg te helpen.

En zodra je dat nog te doen hebt, kun je:

Automatiseer het toewijzen van taken en notificaties: Wanneer een taak bijvoorbeeld naar de status 'In beoordeling' gaat, wijs deze dan automatisch toe aan de beoordelaar en stuur hem of haar een notificatie

Stroomlijn terugkerende taken: Maak regels aan die wekelijkse rapporten of maandelijkse check-ins genereren met vaste data en velden

Beheer taakafhankelijkheden: Wanneer een taak is voltooid, werk dan de gekoppelde taken bij of verplaats ze naar de volgende fase

Verbinding met andere tools: stuur updates naar Slack, synchroniseer met GitHub of werk CRM-records in HubSpot automatisch bij

👀 Wist je dat? Je kunt ClickUp Brain gebruiken om automatiseringen voor je in te stellen. Typ gewoon wat je wilt, bijvoorbeeld “Verplaats taken naar ‘Review’ wanneer de status verandert in ‘Ready’”, en het programma stelt de automatiseringsregel voor je op basis van deze natuurlijke taalopdrachten.

Functie #4: ClickUp Chatten

Koppel projecten aan gesprekken en zet berichten om in taken met ClickUp Chat

ClickUp Chat is een ingebouwd berichtensysteem waarmee je projecten kunt bespreken, updates kunt delen en rechtstreeks met teamleden kunt afstemmen binnen je projectruimtes, lijsten of mappen. Het chatsysteem werkt op meerdere niveaus: van bedrijfsbrede aankondigingen tot projectspecifieke kanalen en privéberichten.

Je kunt in realtime een probleem bespreken, naar gerelateerde taken verwijzen, asynchroon bestanden delen en beslissingen nemen zonder de thread van het gesprek of de context kwijt te raken. Indien nodig kun je ook elk bericht omzetten in een taak of details naar een document halen via de software voor projectmanagement van ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel het snelle en efficiënte communicatie biedt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het later moeilijker is om informatie terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden je chatthreads in kaart gebracht en gekoppeld aan specifieke projecten en taken, waardoor je gesprekken in de juiste context blijven en direct beschikbaar zijn.

Functie #5: ClickUp AI-agenten

Gebruik ClickUp AI Agents om taken te automatiseren, vragen te beantwoorden en meer gedaan te krijgen

ClickUp wordt geleverd met vooraf gebouwde en aangepaste AI-agenten die zijn ontworpen om dagelijkse taken autonoom uit te voeren, ongeacht de rol. Dit kan variëren van de eenvoudige taak om aan het einde van elke dag projectupdates te posten in een gekoppeld chatkanaal tot het complexe, meerstapsproces van het beoordelen of triageren van een nieuw binnenkomend projectverzoek op basis van specifieke acceptatiecriteria.

Deze agents zijn contextbewust, wat betekent dat ze hun kennis uit je werkruimte halen en deze gebruiken om je te ondersteunen bij alles wat je wilt bereiken.

Delegeer je routinewerk aan ClickUp AI Agents

Je kunt ook experimenteren en agents bouwen met behulp van natuurlijke taal en instructies zonder code. Enkele ideeën zijn agents voor:

Projectmanagers → Vat updates of statuswijzigingen van taken en chatthreads samen

Engineers → Schrijf user stories, genereer testcases

Ops → Maak rapporten of actieplannen op basis van aantekeningen van vergaderingen

HR → Vragen van medewerkers over het bedrijfsbeleid beantwoorden op basis van de context van de werkruimte

Prijzen van ClickUp

👀 Wist je dat? Meer dan de helft (54%) van de professionals in het projectmanagement beschikt niet over effectieve samenwerkingstools. En het wordt nog erger: 36% besteedt elke maand 4 uur tot een hele dag aan het handmatig verzamelen van projectupdates. Dat is tot wel 100 uur per jaar per persoon, verspild aan repetitieve taken.

Wat is Monday?

Monday is een visuele tool voor projectmanagement waarmee je je werk kunt organiseren met behulp van kleurgecodeerde borden, aanpasbare kolommen en eenvoudige automatiseringen. Hiermee kun je flexibele werkstroomopstellingen opzetten om taken te beheren, tijdlijnen bij te houden, projecten uit te voeren en samen te werken met je team, zonder dat je overweldigd raakt.

Monday richt zich op een gebruiksvriendelijke interface die teams snel kunnen gebruiken zonder een lang inwerkproces. Dankzij de visuele layout kan iedereen, van leidinggevenden tot medewerkers op de werkvloer, de status van het project in één oogopslag bijhouden.

Functies van Monday

Monday.com is een softwareprogramma voor projectmanagement dat zich richt op het bouwen van aanpasbare werkstroomen die op het eerste gezicht eenvoudig lijken, maar meegroeien naarmate je werk omvangrijker wordt. Het is ontworpen om je te helpen bij het plannen, bijhouden en beheren van teams en werk zonder dat je voortdurend aan het handje hoeft te worden genomen.

Laten we de functies voor werkbeheer van Monday eens nader bekijken:

Functie #1: Automatiseringen

Het automatiseringssysteem van Monday maakt gebruik van een eenvoudig invulformat waarin gebruikers triggers en acties uit dropdownmenu's kunnen kiezen. Het biedt ook kant-en-klare automatiseringsrecepten voor veelvoorkomende gebruikssituaties, zoals het overdragen van taken, waarschuwingen voor deadlines en wijzigingen in de status, waardoor teams snel aan de slag kunnen.

🠠 Leuk weetje: Hoewel je met Monday automatiseringen met meerdere stappen kunt instellen (meerdere acties per regel), melden gebruikers vaak dat er onvoldoende ondersteuning is voor complexe vertakkingslogica (zoals AND/OR/IF-ELSE over meerdere voorwaarden) — waardoor zeer voorwaardelijke werkstroom-ontwerpen moeilijker of omslachtiger worden. Voor zeer complexe automatiseringen met meerdere apps en veel voorwaarden heb je mogelijk workarounds of externe tools nodig.

Functie #2: Dashboard en rapportage

Monday biedt aanpasbare dashboards die gegevens uit meerdere borden halen om grafieken, tabellen, kalenders en voortgangsindicatoren te genereren. Dit geeft je een geconsolideerde weergave van je werk in meerdere projecten.

De kleurgecodeerde visualisaties helpen bij het bijhouden van de projectstatus, de status van taken en tijdlijnen, waardoor knelpunten gemakkelijker te identificeren zijn.

Functie #3: Visuele borden en weergaven

Het bordsysteem van Monday vormt het centrale organisatieprincipe van het platform. Elk bord heeft de functie van een geavanceerde spreadsheet met aanpasbare kolommen, maar presenteert informatie via een visueel aantrekkelijke interface die de meeste gebruikers meteen vertrouwd in de ogen springt.

Je kunt schakelen tussen de weergaven Kanban, Kalender, Tijdlijn (gantt-stijl), Werklast en Tabel om tijdlijnen, statusindicatoren, bijlagen en toegewezen taken bij te houden.

Prijzen van Monday

Free Forever-abonnement

Basic: $ 12 per maand per gebruiker

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

ClickUp vs. Monday: functies vergeleken

Zowel ClickUp als Monday.com zijn uitgegroeid tot volwaardige tools voor werkbeheer waarmee teams projecten kunnen plannen, mijlpalen kunnen bijhouden en kunnen samenwerken in verschillende werkstroomen met behulp van een reeks intuïtieve functies.

ClickUp is de alles-in-één Converged AI-werkruimte waarmee 41% van de teams drie of meer tools heeft vervangen. Monday richt zich daarentegen op projectmanagement en maakt dit eenvoudig en intuïtief.

Laten we eens bekijken hoe ze (ClickUp vs. Monday.com) van elkaar verschillen op het gebied van de belangrijkste functies.

Functie #1: AI

De contextuele AI van ClickUp Brain verbindt je taken, documenten, updates en teamkennis met elkaar. Je kunt het vragen om basisfuncties voor verschillende rollen te ondersteunen, zoals het samenvatten van documenten of het genereren van takenlijsten op basis van projectplannen. Het kan echter ook complexe taken even goed uitvoeren. Het genereert en verfijnt productcontent, user stories, campagnemateriaal en meer. AI Fields wijst automatisch taken toe, stelt prioriteiten in en werkt de voortgang van taken voor je bij. Brain brengt zelfs kennisrelaties in kaart tussen verschillende assets in je ClickUp-werkruimte en gekoppelde apps. Bovendien krijg je toegang tot meerdere AI-modellen voor de prijs van één!

Monday AI biedt handige ondersteuning voor je borden, documenten en updates. Het ondersteunt alledaagse functies voor verschillende rollen, zoals het samenvatten van lange updates of het opstellen van geschreven content binnen taken. Het kan helpen bij routinetaken, zoals het voorstellen van automatiseringen of het verbeteren van tekst. Het verschil zit hem in de diepgang: de mogelijkheden zijn meer gericht op ondersteuning op oppervlakkeniveau dan op volledig contextuele of werkruimtegerichte redeneringen. Voor meer geavanceerde werkstroomen of meerstapsprocessen blijf je aangewezen op handmatige installatie of externe integraties.

🟏� Winnaar: ClickUp AI wint dankzij de diep geïntegreerde use cases. De tool heeft zeer positieve beoordelingen van gebruikers gekregen omdat het daadwerkelijk tijd bespaart en handmatig werk vermindert.

Functie #2: Teamsamenwerking

ClickUp biedt een ingebouwde chatfunctie, waarmee teams rechtstreeks binnen de werkruimte taakgerichte discussies kunnen voeren. Met ClickUp Chat kun je leden in berichten taggen, bestanden delen, berichten toewijzen als actiepunten en visuele feedback rechtstreeks op afbeeldingen en documenten achterlaten. Je krijgt ook ClickUp Clips, een ingebouwde tool voor schermopnames waarmee je walkthroughs kunt vastleggen en delen met je team.

Monday daarentegen maakt teamsamenwerking mogelijk via opmerkingen, vermeldingen, het delen van bestanden en statusupdates die in elke taak zijn ingebouwd. Je kunt teamgenoten taggen en relevante bijlagen toevoegen om de context binnen je taak te behouden. Voor realtime gesprekken of updates via e-mail ben je echter aangewezen op externe integraties zoals Slack of Gmail, wat betekent dat je communicatie gescheiden blijft in plaats van direct plaats te vinden waar het werk wordt gedaan.

🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding dankzij meer samenwerkingsfuncties, beheer van notificaties en een ingebouwde functie voor chatten voor zowel realtime als asynchrone samenwerking.

Functie #3: Integraties

ClickUp ondersteunt meer dan 1.000 integraties met tools zoals Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub en HubSpot. Je kunt deze gebruiken om je externe apps rechtstreeks aan je werkruimte te koppelen en zelfs automatiseringen te bouwen die reageren op gebeurtenissen op verschillende platforms, zoals het bijwerken van een taak wanneer er iets verandert in je CRM.

Monday biedt ook integraties met meer dan 200 apps, waaronder Zoom, Outlook, Jira en Slack. De limieten voor het gebruik van integraties zijn echter beperkt door het abonnement. Teams met grotere behoeften op gebied van automatisering kunnen deze limieten als een belemmering ervaren.

🟏� Winnaar: ClickUp neemt de leiding dankzij zijn uitgebreide integratiemogelijkheden en bredere toegankelijkheid.

Functie #4: Sjablonen en weergaven

ClickUp biedt meer dan 1.000 aanpasbare sjablonen voor verschillende werkstroomen, waaronder productroadmaps, onboarding van klanten, agile Sprint planning en contentkalenders. Het biedt je ook meer dan 15 weergaveopties, waaronder Lijst, Bord, Gantt, Kalender, Werklast en Tijdlijn. Daarnaast beschik je over ClickUp mindmaps, waarmee je visueel kunt brainstormen en ideeën in realtime kunt ordenen.

Monday biedt daarentegen gebruiksvriendelijke en snel te implementeren sjablonen voor een breed scala aan toepassingen. Maar als het gaat om het visualiseren van werk, houdt Monday het bij de basis: Kanban-, tijdlijn-, gantt-, kalender-, tabel- en werklastweergaven. Veel hiervan zijn alleen beschikbaar in de Pro- en Enterprise-abonnementen, en functies zoals privéborden zijn ook voorbehouden aan de duurste abonnementen.

🏆 Winnaar: Dat hangt af van je behoeften! ClickUp is geschikt voor teams die gelaagde sjablonen en diverse weergaveopties zoals mindmaps nodig hebben. Kies echter voor Monday als je alleen behoefte hebt aan eenvoudige datavisualisatie.

Functie #5: Gebruikerservaring en aangepaste aanpassingsmogelijkheden

ClickUp biedt zeer gedetailleerde aanpassingsmogelijkheden. Je kunt elk aspect van je werkruimte aanpassen, van aangepaste velden en weergaven tot dashboards, op rollen gebaseerde toestemmingen en geneste subtakens. Hoewel dit flexibel is, gaat deze diepgaande controle gepaard met een steile leercurve, vooral voor nieuwe gebruikers.

Monday daarentegen richt zich op eenvoud. De interface is zo intuïtief dat de meeste gebruikers er zonder hulp van documentatie of tutorials doorheen kunnen navigeren en dingen kunnen instellen. Het biedt aanpassingsmogelijkheden, zoals het wijzigen van kolommen, het instellen van layout-indelingen en het aanpassen van werkstroom-instellingen. Voor geavanceerde wijzigingen zijn echter workarounds nodig of moet je upgraden naar duurdere abonnementen.

🟏� Winnaar: ClickUp vanwege de uitgebreide mogelijkheid tot aanpassing, en Monday vanwege de eenvoudige, intuïtieve gebruikerservaring met een vlakke leercurve.

ClickUp versus Monday op Reddit

Om het debat af te ronden, hebben we het naar Reddit gebracht. Hoewel er geen specifieke threads zijn waarin de tools diepgaand worden vergeleken, volgen hier enkele meningen van gebruikers over beide tools.

Een van de Reddit-gebruikers die is overgestapt van Monday vond de ingebouwde chatfunctie van ClickUp erg handig om afleiding te voorkomen.

ClickUp heeft de Gmail/e-mailintegratie waarmee je een taak kunt aanmaken of aanvullen zonder te hoeven stoppen en van venster te wisselen (of te pauzeren om dingen op te schrijven). Ik heb gemerkt dat deze ene functie zo'n enorme verbetering is ten opzichte van wat ik vroeger met Monday.com deed. Ik ben erg gevoelig voor onderbrekingen en afleidingen, dus hoe meer ik in een werkstroom kan blijven, hoe beter.

Een andere gebruiker die is overgestapt, vond dat het uitgebreide aanbod aan weergaven van ClickUp een voordeel biedt ten opzichte van Monday.

We zijn in april overgestapt op ClickUp en het is absoluut de beste tool. Ons team van 29 gebruikers vindt het ook geweldig om ermee te werken. Je kunt er lijsten mee maken als projecten of lijsten voor mensen (of beide), en je kunt zelf kiezen hoe je die informatie wilt weergeven (kalender, gantt, lijst, tabel of al het bovenstaande).

Hoewel Monday een paar positieve recensies had, was een veelvoorkomend minpunt dat we in veel recensies tegenkwamen de beperkte toegang. Volgens een gebruiker,

Elke basisfunctie lijkt tegenwoordig achter een betaalmuur verborgen te zitten. We hebben het PRO-abonnement, wat in feite hun hoogste abonnement is voordat je bij "enterprise" komt, en toch krijgen we niet de mogelijkheid om de toegang tot specifieke items op een bord te beperken, en missen we simpele dingen als "Projecten" en "Portfolios". Je zou denken dat je met een PRO-abonnement alles zou krijgen.

🧠 Leuk weetje: Sinds de overstap naar ClickUp meldden teams het volgende: Meer dan 3 uur tijdwinst per week ( 60,2% van de klanten

Bespaard geld (54,7% van de klanten)

Hogere efficiëntie (96,7% van de klanten)

Betere samenwerking (87,9% van de klanten)

Welke projectmanagementtool is de beste?

De uitslag is bekend en we hebben een winnaar! Het is ClickUp! 👑

Hoewel Monday strak en intuïtief is, is het alleen ideaal voor kleinere teams die eenvoudige tot matig complexe werkstroomen beheren. Ja, je kunt de installatie vrij snel uitvoeren en er is zelfs enige mate van aanpassing mogelijk.

Maar wanneer je werk groeit, moeten je tools meer kunnen. ClickUp, als alles-in-één werkbeheerplatform, vereenvoudigt alles voor je. Je kunt werk beheren, communiceren met je team, voortgang bijhouden en de meeste handmatige werkstroomautomatiseringen automatiseren met slechts één tool.

Met ClickUp dat op de achtergrond alles voor je regelt, kun je je echt concentreren op het werk.

