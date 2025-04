Review van monday.com met voor- en nadelen

We vertrouwen allemaal op hulpmiddelen - of het nu gaat om aantekeningen, spreadsheets of eenvoudige apps - om georganiseerd te blijven. Maar die hulpmiddelen kunnen complexe werkstromen, strakke deadlines en teamcoördinatie gewoon niet bijhouden. Software voor projectmanagement wordt dan onmisbaar en verandert de manier waarop bedrijven projecten op grote schaal plannen, uitvoeren en controleren.

Tot de top behoort monday.com, dat bekend staat om zijn flexibiliteit in het omgaan met verschillende workflows en het beheren van projecten. Maar zelfs de beste software voor projectmanagement heeft zijn limieten.

Als u een bedrijfsleider of projectmanager bent die overweegt om gebruik te maken van monday.com of alternatieven daarvan te gebruiken zal deze monday.com review je helpen een beslissing te nemen. Lees over de sterke punten en de nadelen van Monday en waarom je krachtigere tools voor projectmanagement zou kunnen overwegen, zoals ClickUp .

Samenvatting ⏰60 seconden

Hier volgt een overzicht van monday.com en de alternatieven:

monday.com is een flexibele, visueel aantrekkelijke oplossing voor projectmanagement met aanpasbare borden en verschillende weergaveopties

Het biedt sterke mogelijkheden voor automatisering via een interface zonder code, waardoor de efficiëntie van de werkstroom wordt verbeterd

De dashboards en functies voor rapportage zorgen voor een effectieve bewaking van de voortgang van het team en het gebruik van de middelen

De integraties met populaire apps van derden zoals Slack en Google Drive stroomlijnen workflows

De prijsabonnementen bereiken een bereik van gratis tot Enterprise-niveau, met verschillende functies en kosten

De voordelen zijn onder andere gebruiksgemak, sterke visualisaties en meerdere integraties, maar voor sommige gebruikers kan het aan structuur ontbreken

ClickUp is een uitgebreider alternatief en biedt een "alles-in-één app"-benadering met geavanceerde AI (ClickUp Brain) en uitgebreide automatisering

Met functies zoals geïntegreerd chatten, robuuste samenwerking bij documenten en een breder bereik aan integraties, gaat ClickUp verder dan het beheren van projecten om uw hele werk te beheren leven in één tool

Overzicht van monday.com als hulpmiddel voor projectmanagement

monday.com valt op tussen de vele cloud-gebaseerde gratis software voor projectmanagement beschikbaar vanwege het intuïtieve ontwerp en de gebruiksvriendelijke interface. Het is georganiseerd in werkruimtes, teams, borden en subitems. Terwijl u taken visualiseert als rijen in de weergave van de tabel van Monday, kunt u de bijbehorende kolommen aanpassen om taakgegevens bij te houden, inclusief statusupdates, tijdlijnen en tags.

Het platform biedt basis taakbeheer met 15 weergavetypen, waaronder Gantt grafieken, Kanban-borden, kalenders, kaarten en snapshots. Met deze weergaven kunnen teams de voortgang vanuit meerdere perspectieven volgen met realtime updates. Taken zijn kleurgecodeerd voor eenvoudige identificatie, waardoor het bijhouden van de voortgang in één oogopslag eenvoudig is.

via maandag.nl

via maandag.nl De kolommen in elke weergave zijn aanpasbaar. Je kunt details toevoegen zoals budgetten, tijdlijnen of andere relevante informatie. Je kunt Boards delen met niet-monday.com gebruikers via een link voor alleen toegang voor gasten. Zo blijven alle belanghebbenden op de hoogte zonder dat ze aparte accounts nodig hebben.

monday.com bevat ook een uitgebreide tutorialbibliotheek. Deze helpt zowel beginners als ervaren gebruikers de functies van het platform optimaal te benutten. Het platform biedt verschillende tools voor datavisualisatie, waarmee gebruikers werkruimten kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Laten we eens kijken naar de functies van monday.com en zien hoe je ze voor jou kunt laten werken.

Leuk weetje: Henry Gantt is de uitvinder van de veelgebruikte Gantt grafiek tussen 1910 en 1950. Het werd gemaakt om scheepsbouwprojecten tijdens de Eerste Wereldoorlog te beheren en is sindsdien een belangrijk hulpmiddel geworden bij projectmanagement.

Taken en processen automatiseren

monday.com biedt een no-code oplossing, waarmee gebruikers moeiteloos taken en processen kunnen automatiseren zonder dat ze daarvoor codeerervaring nodig hebben. Gebruikers kunnen aangepaste automatiseringsworkflows maken met wanneer-dan commando's of een selectie maken uit verschillende kant-en-klare automatiseringssjablonen om aan hun behoeften te voldoen.

via maandag.nl

via maandag.nl De Monday AI werkstroomassistent verhoogt de productiviteit door verschillende voorwaarden uit te voeren, zoals het verzenden van notificaties, het bijwerken van statussen, het aanmaken van nieuwe items en het toewijzen van leden aan het team.

Bewaak de voortgang van je team

met de dashboards van monday.com kun je alle projecten in één layout weergeven. Met meer dan 30 beschikbare widgets en apps kun je effectief de voortgang van projecten bewaken, budgetten bijhouden en de werklast van teams inschatten.

via maandag.nl

via maandag.nl U kunt groepen van verschillende boards selecteren en organiseren in één dashboard, waarbij alle gegevens op één locatie worden gecentraliseerd en widgets worden gebruikt om in één oogopslag toegang te krijgen tot alle benodigde tools en informatie.

Tijd efficiënt bijhouden en beheren

monday.com biedt robuuste functies voor tijdsregistratie waarmee u de tijdsintervallen en voortgang van elke taak kunt weergeven door simpelweg in een specifieke tijdscel te klikken. U kunt alle invoer in het tijdsregistratielogboek bewerken, zodat u zeker bent van een nauwkeurige registratie.

via maandag.nl

via maandag.nl Bovendien ondersteunt het platform het blokkeren van tijd. Verhoog de productiviteit door je dag op te delen in beheersbare blokken, focus op één taak per keer en behoud een gestructureerde werkstroom gedurende de dag.

Optimaliseer het gebruik van bronnen

Organiseer Taken in groepen en wijs ze eenvoudig toe aan individuele leden van een team of aan hele teams. Met de kolom Mensen kunt u taken toewijzen aan individuele personen, hele teams of subteams. U kunt ook tijdsinschattingen en prioriteiten aan taken toevoegen voor betere werklastbeheer in monday.com.

via maandag.nl

Integreren met andere apps van derden

monday.com integreert met populaire tools zoals Slack, Google Drive, Microsoft Teams en Salesforce. Het maakt automatisering mogelijk via apps zoals Zapier, heeft functies voor tweerichtings synchronisatie met tools zoals Google Agenda en biedt realtime updates via communicatieplatforms.

via maandag.nl

via maandag.nl Met een open API kunnen gebruikers aangepaste integraties maken voor meer op maat gemaakte workflows, voor een naadloze samenwerking en een grotere efficiëntie op meerdere platforms.

💡Pro Tip: Gebruik de ClickUp Monday integratie om te controleren op nieuwe pulsen op Monday en automatisch de respectievelijke Taken aan te maken in ClickUp-taak.

Maandag.com prijzen

Gratis

Basis abonnement: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Standaard abonnement: $14 zetel per maand

$14 zetel per maand Pro abonnement: $24 zetel per maand

$24 zetel per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Voordelen van monday.com

👀 Did You Know? monday.com was opgericht in 2012 opgericht door Roy Mann, Eran Kampf en Eran Zinman, aanvankelijk onder de naam Dapulse. Het bedrijf werd in 2017 omgedoopt tot monday.com.

monday.com is voor bedrijven die structuur nodig hebben zonder aan creativiteit in te boeten. Of het nu gaat om het jongleren met deadlines, het beheren van samenwerking tussen teams of het bijhouden van bronnen, het biedt een reeks tools voor werkbeheer om het werk minder chaotisch te laten aanvoelen.

Ik heb Monday bij twee verschillende bedrijven gebruikt en vind het geweldig. Natuurlijk zijn er momenten dat ik meer wil, maar ik heb het gevoel dat dat met elk systeem zou gebeuren. Wat ik het leukst vind aan Monday is dat 'iedereen' er 'elke' werkstroom in kan instellen._ Reddit recensie Maar wat maakt het precies populair? Hier zijn een paar voordelen van het gebruik van monday.com.

Gebruiksvriendelijke interface met een esthetisch aantrekkelijk ontwerp

De mogelijkheid om de visualisatie van projecten en taken aan te passen met behulp van verschillende weergaven, kleuren en stijlopties

Uitgebreide integraties om processen te automatiseren en meerdere apps met elkaar te verbinden of gegevens tussen ze over te dragen zonder gedoe

Uitstekende helpbronnen en zelfstudies voor gebruikers

De mogelijkheid om taken met je kalender te synchroniseren en deadlines in de gaten te houden

Ik vind het leuk dat Monday.com zo gemeenschapsgericht is. Met de app marketplace en de API toegang, is er veel aangepast werk dat gedaan kan worden aan je monday.com account. Heel flexibel._ G2 beoordeling Minpunten van monday.com

Hoewel het een breed bereik aan functies biedt, leggen monday.com beoordelingen online uit waar het tekortschiet:

Beperkte HIPAA-nalevingsopties voor kleinschaligere behoeften

Extra functies voor automatisering zijn vaak duur

Formules zouden verbeterd kunnen worden voor een betere sortering en filtering van gegevens in verschillende weergaven

Chatten, video's en wiki's staan los van je projecten

_Gebruikte Monday bij mijn vorige org. Ik vond het maar niks - heel basale dingen waren moeilijk te doen zonder veel werk te verzetten Reddit recensie Een andere veelgehoorde klacht is de beperkte flexibiliteit van het platform op het gebied van geavanceerde rapportage en automatisering.

Mijn grootste obstakel was de rapportage. Het is moeilijk om rapporten te genereren voor bijhouden op microniveau. Niet alle weergaven van de rapportage bieden de mogelijkheid om naar beneden te boren zoals ik verwacht had voor zaken als tijdsregistratie of groepering G2 overzicht A Reddit gebruiker voegt toe,

De mobiele app van monday.com is weliswaar verbeterd sinds de eerste versie, maar is nog steeds niet flexibel genoeg.

Alternatief voor monday.com

While Monday.com is a solid tool, many teams look for a more complete solution-like ClickUp voor projectmanagement .

Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp Taakbeheer, automatisering van werkstromen en documenten, wiki's en chatten met teams samen op één plek, terwijl de ingebouwde tools met AI harder werken zodat u slimmer kunt werken.

Met het Unlimited-abonnement van ClickUp krijgen teams onbeperkte taken, dashboards en aangepaste velden, waardoor het een krachtige maar kosteneffectieve keuze is voor Agile teams.

Ik kan me de precieze details niet herinneren, maar ik heb ze allebei lang bekeken en kwam tot de conclusie dat Monday meer stijl dan inhoud had. Ik ben echt onder de indruk van ClickUp. Reddit recensie laten we monday.com en ClickUp eens vergelijken:_

Functie ClickUp Monday.com Gebruikersinterface Flexibel en in hoge mate aanpasbaar Intuïtief en visueel aantrekkelijk Meerdere weergaven, waaronder lijsten, tabellen, Kanban-borden, kalenders, Gantt grafieken, whiteboards, mindmaps en meer 15+ weergaven waaronder Gantt, Kanban en kalender Meer geavanceerde automatisering, workflows in meerdere stappen en AI-gestuurde automatiseringen Geen code voor automatisering, maar voor geavanceerde functies moet worden betaald Taakbeheer Taken en async werk blijven verbonden met ingebouwde chatten, audio- en videogesprekken Gesprekken en taken bestaan afzonderlijk en vereisen externe tools voor real-time samenwerking Geïntegreerde AI-assistent (ClickUp Brain) voor $7/gebruiker/maand op elk betaald abonnement; gratis proefversie beschikbaar AI voor automatisering van taken en het genereren van content; momenteel in bèta voor Pro- en Enterprise-gebruikers Sprint Ingebouwd sprintbeheer en rapportage Geen ingebouwd sprintbeheer Samenwerking Documenten met realtime bewerking, toegewezen commentaar voor verantwoording, whiteboards voor brainstormen en verbonden chatten Commentaar, @mentions, gedeelde borden. Geen toegewezen commentaar voor verantwoording Meer dan 1000 native app integraties; integreert met meer via Zapier Meer dan 200 native app integraties; integreert met andere via Zapier Het gratis abonnement heeft een limiet van 100 MB opslagruimte. Het gratis abonnement biedt 500 MB opslagruimte Mobiele app is goed geoptimaliseerd voor mobiel Sommige gebruikers rapporteren beperkte flexibiliteit Groot gratis abonnement met alle functiesBeperkt: $7/gebruikerBedrijf: $12/gebruiker Enterprise: CustomClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid/werkruimte Beperkt gratis abonnement met basisfuncties Basis: $12/zetel, Standaard: $14/zetel, Pro: $24/zetel, Enterprise: Aangepast Teams die op zoek zijn naar een alles-in-één platform voor werkmanagement met geavanceerde automatisering en AI Teams die behoefte hebben aan een visueel intuïtieve projectmanagementtool met goede automatisering

Laten we nu eens kijken naar ClickUp vs. monday.com .

Doel- en taakbeheer

Splits complexe taken op voor succesvol voltooien van projecten met ClickUp-taaken

Om mee te beginnen, ClickUp biedt geavanceerd Taakbeheer met functies zoals subtaken, checklists, tijdsregistratie en Gantt grafieken die beschikbaar zijn in alle abonnementen, inclusief het gratis abonnement. U kunt taken op verschillende plaatsen aanmaken, zoals in uw chatten of op whiteboards, waardoor ze naadloos in uw werkstroom worden geïntegreerd.

monday.com biedt intuïtief taken aanmaken en toewijzen, maar vereist hogere abonnementen voor functies zoals Gantt-grafieken en tijdsregistratie.

Ik kan me de precieze details niet herinneren, maar ik heb ze allebei lang bekeken en kwam tot de conclusie dat Monday meer stijl dan inhoud had. Ik ben erg onder de indruk van ClickUp. Reddit recensie In ClickUp-taak kunt u gemakkelijk taken organiseren met behulp van aanpasbare lijsten en borden en ze sorteren op prioriteit of status. Complexe taken worden opgesplitst in subtaken en checklists voor meer duidelijkheid. Stel de prioriteiten en afhankelijkheid van taken in om ervoor te zorgen dat alles in de juiste bestelling wordt gedaan. Taken toewijzen aan meerdere leden van een team helpt bij het creëren van gedeeld eigendom en verantwoordelijkheid.

U kunt ook belangrijke informatie in Taken communiceren via opmerkingen en vermeldingen. Bovendien biedt ClickUp een grote zichtbaarheid met zoekfuncties, filters, een activiteitenstroom en notificaties om u op de hoogte te houden van taken en deadlines.

In vergelijking met monday.com is ClickUp meer dan alleen maar een hulpmiddel voor taakbeheer -Het is een uitgebreid platform voor productiviteit. De mogelijkheid om zowel privé als collaboratieve taken te creëren vergroot de veelzijdigheid. ClickUp Doelen biedt een allesomvattende aanpak voor projectmanagement, waarbij teams worden geholpen om duidelijke, werkbare doelen te stellen en deze nauwkeurig bij te houden.

Actiegerichte doelen voor je team maken en beheren met ClickUp

Actiegerichte doelen voor je team maken en beheren met ClickUp

Stel doelstellingen op hoog niveau in die zijn afgestemd op uw visie met behulp van frameworks zoals OKR's, Sprints of scorecards. U kunt doelen opdelen in specifieke, meetbare targets zoals taken, mijlpalen of waarheidsgetrouwe uitkomsten. ClickUp biedt ook realtime voortgang bijhouden met dynamische balken om het bereiken van doelen visueel te volgen.

Terwijl ClickUp een volledige functie biedt, gebruikt Monday.com een eenvoudige widget voor doelen. Het biedt ook gedetailleerde sjablonen voor de instelling van alle soorten doelen, maar is een veel eenvoudiger alternatief voor ClickUp's gedetailleerde bijhouden, OKR-aanbod en diepgaande aanpassingen.

Een eenvoudig voorbeeld: als u de widget Goal in monday.com gebruikt, moet u een kolom met nummers toevoegen aan uw bord en deze vullen met de sleutelgegevens. Het bijhouden van niet-numerieke waarden is een uitdaging, in tegenstelling tot ClickUp, waar je vier soorten targets krijgt: Nummers, Waar/Onwaar, Valuta en Taak.

Samenwerking en beheer van documenten ClickUp Documenten laat je veelzijdige documenten en wiki's maken met geneste pagina's, sjablonen en stylingopties voor verschillende behoeften, van stappenplannen tot kennisbanken. In tegenstelling tot monday.com's Workdocs, dat werkt als een app voor het gezamenlijk aantekeningen maken en waarmee u nog geen bedrijfskennis in een wiki kunt organiseren, kunnen ClickUp's Docs worden gebruikt om uw gecentraliseerde kennisbank of enige bron van waarheid te creëren.

Sla alle teamkennis op in een centrale ruimte voor samenwerking met behulp van ClickUp Docs

Sla alle teamkennis op in een centrale ruimte voor samenwerking met behulp van ClickUp Docs

Automatiseringen

Hoewel Monday.com een aangepaste automatiseringsbouwer biedt, richt deze zich voornamelijk op eenvoudige automatiseringsscenario's. Gebruikers kunnen automatiseringen maken door vooraf gedefinieerde triggers en acties te selecteren. Gebruikers kunnen automatiseringen maken door vooraf gedefinieerde triggers en acties te selecteren, maar het platform ondersteunt mogelijk niet hetzelfde niveau van complexiteit en aanpassing als ClickUp.

Bovendien zijn automations in monday.com paywalled in higher-tier plans, terwijl ClickUp een aangepaste automatiseringsbouwer biedt die beschikbaar is in elk abonnement, inclusief het gratis abonnement.

Natuurlijke taal automatiseringen bouwen in ClickUp met behulp van ClickUp AI

Bonus: Met ClickUp kunt u ook automatiseringen in natuurlijke taal bouwen met behulp van ClickUp Brain's AI!

AI-mogelijkheden

Zowel ClickUp als monday.com bieden AI-functies om Taken samen te vatten en actie-items te creëren, maar ClickUp gaat nog een stapje verder met ClickUp Brein . Het biedt onmiddellijke, contextgebaseerde antwoorden van alles binnen en verbonden met ClickUp, analyseert gegevens om problemen te voorspellen en biedt realtime inzichten in uw projecten.

De krachtige ClickUp AI agents kunnen u helpen risico's te voorspellen en u aan te passen aan veranderingen, automatisch taken te creëren vanuit uw threads, deze te koppelen aan projecten, stand-up rapporten voor u te schrijven, geautomatiseerde workflows te bouwen en zelfs content te genereren voor meerdere use cases, van PRD's tot marketingcampagnes.

Projectupdates samenvatten en persoonlijke stand-ups schrijven met ClickUp Brain

Projectupdates samenvatten en persoonlijke stand-ups schrijven met ClickUp Brain

Bovendien, ClickUp's verbonden zoekopdracht vindt snel wat u nodig hebt in verbonden apps, zoals Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box en meer.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Het blijkt dat Monday een zwakke schakel is in de wekelijkse productiviteit (woordspeling onbedoeld), met 35% van de werknemers noemt deze dag hun minst productieve dag. Deze dip kan worden toegeschreven aan de tijd en energie die op maandagochtend wordt besteed aan het zoeken naar updates en wekelijkse prioriteiten.

Een alles app voor werk, zoals ClickUp kan u hierbij helpen. ClickUp Brain, de ingebouwde ClickUp AI assistent, kan u bijvoorbeeld binnen enkele seconden 'bijpraten' over alle kritieke updates en prioriteiten.

En alles wat u nodig hebt voor werk, inclusief geïntegreerde apps, is doorzoekbaar met ClickUp's Connected Search. Met ClickUp's Knowledge Management is het opbouwen van een gedeeld referentiepunt voor uw organisatie eenvoudig! 💁

Sjablonen

Een ander sterk punt van ClickUp is het grote bereik van aanpasbare sjablonen voor projectmanagement voor alles van softwareontwikkeling tot digitale marketingcampagnes. Deze sjablonen worden geleverd met vooraf gedefinieerde taken, statussen en workflows, zodat teams meteen aan de slag kunnen.

De ClickUp sjabloon voor projectmanagement biedt bijvoorbeeld een gestructureerd kader voor uw werkstroom, dat uw team begeleidt van het begin tot het voltooien van het project.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-775.png ClickUp sjabloon voor projectmanagement https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De sleutel functies zijn onder andere:

Voorgedefinieerde statussen: Het sjabloon heeft functies als "Open", "In uitvoering" en "Geblokkeerd", waardoor een duidelijke structuur ontstaat voor het bijhouden van de voortgang van taken

Het sjabloon heeft functies als "Open", "In uitvoering" en "Geblokkeerd", waardoor een duidelijke structuur ontstaat voor het bijhouden van de voortgang van taken Views: Met opties zoals Kanban-borden, lijstenweergaven, kalenders en meer, stellen de Views van ClickUp u in staat projectgegevens effectief te visualiseren, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen

Met opties zoals Kanban-borden, lijstenweergaven, kalenders en meer, stellen de Views van ClickUp u in staat projectgegevens effectief te visualiseren, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen Aangepaste velden: Creëer unieke velden om uw werkruimte op maat te maken, essentiële informatie vast te leggen voor diepere inzichten en betere resultaten projectuitvoering

📮ClickUp Insight: Het wisselen van context vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Ons onderzoek toont aan dat 42% van de onderbrekingen op het werk worden veroorzaakt door het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

ClickUp gratis proberen

Echte convergentie tussen uw Taken en Gesprekken

Vandaag de dag is werk gebroken. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losse tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op door uw projecten, kennis en chatten op één plek te combineren - allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Als onderdeel van het ClickUp werk management platform, ClickUp chatten kunt u je team beheren updates rechtstreeks binnen Taken.

In tegenstelling tot monday.com, dat chatten van taakbeheer scheidt, voegt ClickUp Chat gesprekken naadloos samen met werk. Gebruikers kunnen berichten direct omzetten in taken, deze ter plekke toewijzen en de voortgang bijhouden (allemaal binnen hetzelfde chatvenster).

Discussies blijven bruikbaar, omdat threads gekoppeld kunnen worden aan specifieke Taken, zodat belangrijke beslissingen niet verloren gaan in eindeloze contextwisselingen. Met ingebouwde spraak- en videogesprekken, het aanmaken van Taken met behulp van AI en mobiel chatten elimineert ClickUp het wisselen van context, waardoor teams gefocust en op één lijn blijven.

Faciliteer directe projectgerelateerde gesprekken met ClickUp Chat

Faciliteer directe projectgerelateerde gesprekken met ClickUp Chat ClickUp Inbox consolideert alle projectcommunicatie en zorgt ervoor dat belangrijke berichten en updates gemakkelijk toegankelijk zijn, wat de duidelijkheid en efficiëntie van teaminteracties bevordert. Ter vergelijking: Monday.com gebruikt notificaties om updates onder de aandacht te brengen, die gemakkelijk begraven kunnen raken tussen andere waarschuwingen.

Sla alle projectgerelateerde communicatie op in één bron met ClickUp Inbox

Sla alle projectgerelateerde communicatie op in één bron met ClickUp Inbox

ClickUp biedt meer dan 1000 integraties, terwijl monday.com er meer dan 200 biedt, waardoor ClickUp de ideale tool is om naadloos in uw ecosysteem te passen. ClickUp integraties verbindt met populaire platforms zoals Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom en Microsoft Teams. Met deze integraties kunnen teams werkstromen centraliseren, contextwisselingen minimaliseren en gegevenssilo's elimineren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-778-1400x935.png ClickUp integraties: monday.com beoordelingen /%img/

Integreer met alle tools in je projectecosysteem met ClickUp Integrations

Ben je nog steeds onzeker over het maken van de juiste keuze voor jouw team?

Dit is wat een van onze gebruikers, Winser Espinal , heeft te zeggen over ClickUp na het uitproberen van andere software voor projectmanagement:

Verliefd op ClickUp, het is een beetje zoals Monday of Asana, maar dan beter. Zonder gekheid, ik ben geen professional als het gaat om het bijhouden van de miljoen dingen die ik nog te doen heb zonder app, dus ik ben in een goede stemming nu ik een merkbare verandering in mijn prestaties zie. Winser Espinal Ook lezen: ClickUp als #1 maandag.com alternatief ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid per werkruimte per maand

ClickUp: De enige software voor projectmanagement die u ooit nodig zult hebben

De effectiviteit van elk team hangt grotendeels af van de projectmanagementplatforms die ze gebruiken. Terwijl monday.com een gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke interface biedt, biedt ClickUp flexibiliteit en integratie waar monday.com niet aan kan tippen.

In tegenstelling tot Monday.com, waarvoor andere tools voor projectmanagement nodig kunnen zijn om de gaten in de functies op te vullen, centraliseert ClickUp alle projectinteracties in één platform, waardoor de verwarring die vaak ontstaat bij het gebruik van meerdere tools wordt geëlimineerd.

Leuk weetje: 40.9% van de klanten die ClickUp gebruiken hebben 3 of meer tools uit hun tech-stack verwijderd sinds ze zijn overgestapt!

