Je weet dat je team geweldige content maakt, maar toch zit je binnen twee weken met lege kalenders.

En dat is een probleem bij hergebruik. Eén sterk stuk, zoals een webinar, rapport of klantverhaal, kan worden omgezet in tientallen assets, maar alleen als de werkstroom duidelijk genoeg is.

Werkstroom-sjablonen voor het hergebruiken van content overbruggen de kloof tussen 'we zouden moeten' en 'het is klaar'. Ze definiëren de overdrachten, formaten, beoordelingsstappen en tijdlijn, zodat elk nieuw stukje content een daadwerkelijke pijplijn vormt.

In dit artikel bespreken we de beste sjablonen voor werkstroom-sjablonen voor het hergebruiken van content, waarvoor ze het meest geschikt zijn en hoe je de juiste sjabloon voor je team kiest.

Sjablonen voor het hergebruiken van content in één oogopslag

Wat is een werkstroom voor het hergebruiken van content?

Een werkstroom voor het hergebruiken van content is een herhaalbaar, stapsgewijs proces om één 'kernstuk' van content (zoals een webinar, blog, podcast, onderzoeksrapport of productdemo) om te zetten in meerdere nieuwe assets voor verschillende formaten en kanalen

Het definieert precies:

Wat u hergebruikt (het bronmateriaal en de belangrijkste invalshoeken)

Hoe u het opsplitst (Clips, citaten, secties, thema's, kernpunten)

Wie voert elke stap uit (schrijver, editor, ontwerper, social media, SEO, PMM, enz.)

Waar het wordt gepubliceerd (LinkedIn, YouTube, e-mail, blog, community, advertenties)

Wanneer het wordt geleverd (tijdlijn, afhankelijkheden, beoordelingsfasen)

Hoe de kwaliteit consistent blijft (toon, boodschap, goedkeuringen, controles)

Hoe succes wordt gemeten (verdeling, betrokkenheid, leads, conversies)

🧠 Leuk weetje: De term 'weblog' werd in 1997 bedacht, en 'blog' ontstond in 1999 toen iemand het voor de grap opsplitste in 'we blog'.

De 10 beste sjablonen voor werkstroomsjablonen voor het hergebruiken van content

Laten we eens kijken naar de beste sjablonen die teams helpen om één stuk content systematisch om te zetten naar meerdere formaten en kanalen:

1. ClickUp-sjabloon voor contentplanning

Plan pijlercontent en afgeleide assets in één werkstroom met de ClickUp-sjabloon voor contentplanning

Als je een contentstrategie helemaal vanaf nul opbouwt, is je grootste uitdaging dat je niet weet wat je hebt of wat ermee mogelijk is. De ClickUp-sjabloon voor contentplanning is ontworpen voor contentmarketingteams die één systeem nodig hebben om te plannen, te beoordelen en te publiceren in verschillende formaten.

Bovendien kunt u de sjabloon gebruiken om pijlercontent te taggen en afgeleide assets te plannen in dezelfde werkruimte.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Gebruik het goedkeuringsbord om stukken door de beoordelingsfasen te loodsen zonder uit het oog te verliezen wie er moet goedkeuren

Markeer elk item met Contentpijler, Contenttype en Benodigde assets , en filter vervolgens de kalender om vergelijkbare formaten te bundelen

Plan publicatiedata visueel in Content Kalender, zodat hergebruikte content de hele maand consistent wordt verspreid

🚀 Ideaal voor: Contentmarketingteams die pijlercontent en afgeleide assets in één georganiseerde werkstroom plannen.

2. ClickUp-sjabloon voor een publicatiekalender

Plan hergebruikte berichten op verschillende kanalen met de ClickUp-sjabloon voor de kalender voor publicaties

Voor social media managers ontstaat de chaos door het jongleren met meerdere platforms. Je hebt een geweldige blogpost, maar het omzetten daarvan in een week aan content voor LinkedIn, Twitter en Instagram is een handmatig, ongeorganiseerd proces.

Krijg een duidelijk, visueel overzicht van wanneer en waar elk stuk hergebruikte content live gaat met de ClickUp-sjabloon voor een kalender voor publicaties.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Sleep taken om hergebruikte content direct opnieuw in te plannen op verschillende platforms met de ClickUp-kalenderweergave

Zorg ervoor dat je evergreen-content automatisch blijft circuleren zonder handmatige installaties met ClickUp terugkerende taken

Voeg aangepaste velden in ClickUp toe voor 'Platform', 'Format' en 'Link naar bronmateriaal' om elke post overzichtelijk en gekoppeld te houden

🚀 Ideaal voor: Socialemediamanagers die hergebruikte content over meerdere kanalen plannen zonder aan zichtbaarheid in te boeten.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain MAX om van één blogpost een hele week aan platformklare concepten te maken. Voeg de bloglink toe (of plak de belangrijkste stukken), en gebruik vervolgens Talk-to-Text om snel hardop te brainstormen over pakkende openingszinnen en invalshoeken. Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent, ontworpen om al uw werk op één centrale plek te bewaren. Het kan ClickUp, uw gekoppelde werkapps en het internet doorzoeken vanuit één enkele prompt. U kunt zelfs schakelen tussen andere AI-modellen (zoals Claude of ChatGPT) wanneer u verschillende outputs wilt voor verschillende platforms.

3. ClickUp-sjabloon voor socialemediablogs

Maak van blogposts social-ready fragmenten en afbeeldingen met de ClickUp-sjabloon voor social media-blogs

Stel je voor: je hebt net een geweldige blogpost gepubliceerd, maar je social media-kalender is leeg voor deze week. Klinkt dat bekend?

Maak van elke blogpost een minicampagne met de ClickUp-sjabloon voor sociale media. Deze biedt een werkstroom om systematisch citaten, kernpunten en beeldmateriaal voor elk sociaal platform te verzamelen. In plaats van sociale media als een bijzaak te behandelen, integreer je het in je blogproductieproces.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Koppel taken voor blogposts aan de bijbehorende ClickUp-takens voor sociale media met ClickUp-taakafhankelijkheden , zodat het socialteam precies weet wanneer een post klaar is om te worden aangepast

Gebruik ClickUp Documents om social media-teksten direct naast de originele blogpost op te stellen, zodat alle gerelateerde teksten op één plek blijven

Breng teamleden automatisch op de hoogte of wijzig de status van een taak met ClickUp-automatiseringen , waarmee de werkstroom voor hergebruik op sociale media wordt geactiveerd

🚀 Ideaal voor: Contentteams die van elke blogpost een gecoördineerde minicampagne op sociale media maken.

💡 Pro-tip: Gebruik de AI van ClickUp Brain als je schrijfassistent; deze kan snel variaties op je bestaande content genereren voor gebruik op socialemediakanalen en meer! Maak meerdere kortere variaties van uw lange content met behulp van ClickUp Brain

👀 Wist je dat? HubSpot zegt dat het vernieuwen van oudere posts een hefboom voor groei kan zijn: ze rapporteerden een gemiddelde stijging van +106% in maandelijkse organische weergaven voor geoptimaliseerde oude posts, plus meer dan een verdubbeling van het aantal leads dankzij die updates.

4. ClickUp-sjabloon voor contentbeheer

Centraliseer contentassets met status-, eigendoms- en prestatietracking door de ClickUp-sjabloon voor contentbeheer te gebruiken

Naarmate uw contentbibliotheek groeit, kunnen slechte strategieën voor kennisbeheer deze veranderen in een digitale begraafplaats. U beschikt over honderden assets, maar er is geen eenvoudige manier om te zien welke al zijn hergebruikt, welke onbenut potentieel hebben en welke verouderd zijn.

Creëer een gecentraliseerde contentopslagplaats met de ClickUp-sjabloon voor contentbeheer. Deze sjabloon biedt u één centrale bron met statusbijhouden, eigendom en prestatienotities voor elk item.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Scheid het werk per contentkanaal (blog, social media, e-mail, website) terwijl alles binnen één werkruimte met elkaar verbonden blijft

Gebruik de kalenderweergave van ClickUp om publicatiedata in te plannen en hiaten in je publicatieritme vroegtijdig op te sporen

Houd doelen, kanalen, links, budgetten en uitgaven per item bij, zodat u later gemakkelijker prestatiegesprekken kunt voeren

🚀 Ideaal voor: Teams die grote contentbibliotheken beheren en behoefte hebben aan één betrouwbare bron voor hergebruik, eigendom en prestaties.

🚀 ClickUp-bonus: Stel een ClickUp Super Agent in om wekelijks je bibliotheek te scannen op assets die nog niet zijn hergebruikt, waarvoor prestatienotities ontbreken of die er verouderd uitzien. Laat het vervolgens een korte lijst met 'volgende acties' naar u sturen en, pas nadat u deze heeft goedgekeurd, hergebruikstaaken aanmaken, statussen bijwerken en eigenaren taggen. U bepaalt wie het kan gebruiken, waar het toegang toe heeft, en elke actie wordt geregistreerd met goedkeuringsstappen voor kritieke stappen. Wilt u beter zien wat Super Agents kunnen doen? Hier is een video van Greg Swan, onze Senior Content Manager, waarin hij laat zien hoe hij een autonome content-engine heeft gebouwd met ClickUp Super Agents!

5. ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie

Schaal de productie van grote hoeveelheden content op en integreer hergebruik met de ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie

Voor groeiende teams kan de druk om meer content te produceren leiden tot burn-out en slordig werk. U hebt een slimmer systeem nodig dat efficiëntie in uw proces inbouwt.

Met de ClickUp-sjabloon voor het opschalen van contentproductie kunt u nu de productie van grote hoeveelheden content opschalen en hergebruik standaard maken.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Bijhoud content door fasen zoals 'Aanmaken', 'Beoordeling', 'Hergebruik' en 'Verdeling' met behulp van de ClickUp Kanban-bordweergave

Zie wie waar aan werkt en verdeel taken evenwichtig over het team om knelpunten te voorkomen met ClickUp werklastweergave

Verplaats taken automatisch naar de volgende fase, wijs hergebruikstaken toe aan de juiste persoon en breng belanghebbenden op de hoogte wanneer content klaar is met ClickUp-automatiseringen

🚀 Ideaal voor: Groeiende contentteams die hun output willen opschalen en hergebruik willen integreren in het standaardproductieproces.

📮ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1–2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3–5 uur vrijmaakt voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdwinst telt op: slechts twee uur per week bespaard is gelijk aan meer dan 100 uur per jaar – tijd die kan worden besteed aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke ontwikkeling. 💯Met de AI-agenten en ClickUp Brain van ClickUp kunt u werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in concrete vervolgstappen – allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig – ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% van hun SaaS-kosten bespaard door drie tools te consolideren in ClickUp. Zo kregen ze een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van waarheid die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

6. ClickUp-sjabloon voor redactionele kalender

Plan afgeleide content op één kalender met de ClickUp-sjabloon voor de redactionele kalender

Redactieteams hebben vaak moeite om hun langetermijnplannen voor content af te stemmen op de dagelijkse taken rondom het hergebruiken van content. De redactionele kalender toont de grote lijnen, maar de kleinere, hergebruikte assets staan in aparte spreadsheets of takenlijsten.

De ClickUp-sjabloon voor de redactionele kalender biedt uitkomst. U kunt afgeleide content naast de originele content plannen, waardoor u op één kalender een compleet overzicht krijgt van uw content-ecosysteem.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Breng uw volledige contentroadmap voor de komende weken en maanden in beeld, inclusief zowel pijler- als afgeleide assets

Werk samen en maak aantekeningen bij beoordelingen van afbeeldingen, video's en PDF's voordat ze worden hergebruikt met ClickUp Redactie

Houd 'Contentformat', 'Hergebruikstatus' en 'Toegewezen kanalen' bij om precies te zien hoe elk stuk wordt opgedeeld

🚀 Ideaal voor: Redactieteams die pijler- en afgeleide content samen plannen op één gedeelde kalender.

7. ClickUp-sjabloon voor een socialemedia-contentplan

Plan social media-posts op datum en wijs eigenaars toe met de ClickUp-sjabloon voor social media-contentplanning

De ClickUp-sjabloon voor socialemedia-contentplannen is gemaakt voor socialemediateams en contentmarketeers die een op data gebaseerde manier nodig hebben om posts te plannen, eigenaars toe te wijzen en op tijd te publiceren. Het is een overzichtelijke lijst die uitstekend werkt wanneer je één stuk content hergebruikt voor meerdere socialemediaposts verspreid over een week of maand.

Elke post bestaat als een eigen ClickUp-taak, zodat je deadlines, prioriteiten en wie er publiceert kunt bijhouden. Je kunt ook de link naar de bron (blog, webinar, podcast, nieuwsbrief) direct in de taak als bijlage toevoegen en vervolgens variaties als subtaaken aanmaken.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Maak aparte weergaven in ClickUp voor Instagram, LinkedIn, TikTok en meer, zodat je je plan voor elk kanaal op maat kunt maken

Groepeer gerelateerde hergebruikte content in campagnemappen om uw initiatieven overzichtelijk te houden

Gebruik ClickUp Brain om platformspecifieke variaties van bestaande content te genereren, bijvoorbeeld door een formele LinkedIn-post om te zetten in een informele tweet

🚀 Ideaal voor: Social-teams die één bronbestand hergebruiken voor meerdere posts op verschillende kanalen en op verschillende data.

💡 Pro-tip: Het uitbreiden van je publiek leidt tot een sterke toename in de vraag naar content en besluitmoeheid. AI vereenvoudigt deze groei door het creatieve proces te versnellen en data-analyse te automatiseren, waardoor makers succesvolle posts kunnen omzetten in evergreen-assets zonder tegen een muur aan te lopen. Bekijk deze video om te zien hoe makers AI gebruiken om de productie van content te plannen en op te schalen.

8. Copy.ai: hergebruik content op verschillende kanalen

Als uw team in zijn creatieve werkstroom wil blijven, maar u een manier nodig hebt om hun processen bij te houden, dan is de sjabloon 'Repurpose Content Across Channels' van Copy.ai een goed startpunt.

Het begeleidt gebruikers bij het omzetten van één stuk content naar meerdere tekstgebaseerde formaten met behulp van AI-gestuurde schrijfprompts. Het is ideaal voor het snel genereren van variaties voor sociale media, e-mailnieuwsbrieven en advertentieteksten binnen het Copy.ai-ecosysteem.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Genereer meerdere invalshoeken, hooks en herschrijvingen vanuit één bronartikel

Dankzij de op prompts gebaseerde structuur zijn concepten eenvoudig te scannen, te doorlopen voor bewerking en goed te keuren

Hergebruik dezelfde broncontext om de toon en de belangrijkste punten consistent te houden terwijl u verschillende assets creëert

🚀 Ideaal voor: Teams die AI-ondersteunde herschrijvingen en kanaalvariaties willen zonder hun schrijfwerkstroom te verlaten.

9. Sjabloon voor een gids voor SEO-contentverdeling en hergebruik door Miro

via Miro

Proberen een complexe strategie voor het hergebruiken van content uit te leggen via een video-gesprek of in een lang document leidt onvermijdelijk tot verwarring. Deze misalignment leidt tot een gebrekkige uitvoering.

De sjabloon 'SEO Content Verdeling & Repurposing Guide' van Miro is bedoeld voor teams die visueel denken. Het biedt een gezamenlijk Whiteboard om contenttransformatiepaden in kaart te brengen, waardoor het perfect is voor strategiesessies en het afstemmen van het team. Je kunt visueel in kaart brengen hoe de ene asset overgaat in andere.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Plaats één 'pijler'-asset in het midden en breid vervolgens uit naar ondersteunende formaten

Teamleden kunnen in realtime aantekeningen toevoegen voor kanalen en doelgroepen, en invalshoeken hergebruiken

Kopieer het bord per campagne of kwartaal en verfijn vervolgens dezelfde structuur

🚀 Ideaal voor: Teams die de voorkeur geven aan visuele samenwerking bij het in kaart brengen van hoe een content-asset wordt verdeeld en hergebruikt.

10. Sjabloon voor de werkstroom voor hergebruik van content door Meegle

via Meegle

De sjabloon voor de werkstroom voor hergebruik van content van Meegle biedt teams een gestructureerde werkstroom om bestaande content te beoordelen, te categoriseren op doelgroep en platform, om te zetten naar nieuwe formaten en systematisch te verdelen.

Dit is handig voor teams die een herhaalbaar hergebruikproces willen in plaats van de werkstroom voor elke campagne helemaal opnieuw op te zetten.

Waarom u deze sjabloon zult waarderen:

Begin met het bekijken van bestaande content en bepaal welke assets het waard zijn om te hergebruiken, zodat uw team zich kan richten op de stukken met het meeste hergebruikspotentieel

Organiseer content op basis van doelgroep, format en bestemmingskanaal voordat de productie begint, waardoor de uitvoering doelgerichter verloopt

Houd bij hoe hergebruikte assets in de loop van de tijd presteren en gebruik die inzichten om uw volgende reeks beslissingen over content te verfijnen

🚀 Ideaal voor: marketingteams en contentstrategen die een gestructureerd, herhaalbaar proces opzetten om bestaande content om te zetten in assets voor meerdere platforms.

Hoe kiest u de juiste sjabloon voor het hergebruiken van content?

U heeft de opties bekeken, maar nu weet u niet meer welke keuze u moet maken.

Het kiezen van de verkeerde sjabloon kan erger zijn dan helemaal geen sjabloon hebben. Als deze te complex is, zal uw team deze links laten liggen. Als deze te simpel is, lost deze uw kernproblemen niet op. Laat de zoektocht naar de 'perfecte' sjabloon u er niet van weerhouden om te beginnen.

Zoek niet naar een oplossing van standaardgrootte, maar focus op wat uw team op dit moment nodig heeft.

Zo maak je de juiste keuze.

Bedenk wat uw belangrijkste gebruiksscenario is: richt u zich op planning op hoog niveau of op de dagelijkse uitvoering? Voor planning biedt een sjabloon voor een redactionele kalender of contentplan het totaaloverzicht. Voor de uitvoering houdt een sjabloon voor het opschalen van contentproductie of contentbeheer de taken op gang

Kies de sjabloon die past bij de fase van uw werkstroom: Als u net begint, start dan met een sjabloon voor een contentplan om in kaart te brengen wat u al hebt. Als u een bestaand proces wilt opschalen, helpt de sjabloon voor het opschalen van contentproductie u om hergebruik in uw standaardwerkstroom in te bouwen

Test voordat u zich vastlegt: Begin met één sjabloon en pas deze aan. De meeste teams merken dat het aanpassen van één flexibel sjabloon aan hun proces veel beter werkt dan het jongleren met meerdere starre frameworks

⭐️ AI kan uw contentwerkstroom efficiënter en effectiever maken. Deze video laat zien hoe u AI kunt inzetten in uw contentmarketingprocessen:

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en je werkruimte. Met ClickUp krijg je AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, reacties, chats, documenten en meer — en dat alles met behoud van de context uit je hele werkruimte.

Systematiseer je contentmotor met ClickUp

Een sjabloon laat je het proces zien, maar je hebt nog steeds de juiste tools nodig om het uit te voeren. De echte uitdaging is om je werkstroom voor het hergebruiken van content te laten werken zonder dat er nog meer losstaande spreadsheets en documenten ontstaan.

Een sjabloon voor de werkstroom van contenthergebruik neemt het giswerk weg en laat zien welke content er is, wat ermee kan worden gedaan en wie ervoor verantwoordelijk is. Maar om dit naadloos te laten verlopen, moet u het uitvoeren in een werkruimte waar alles met elkaar is verbonden.

Houd de volledige levenscyclus van je content op één plek bij met ClickUp. Koppel je documenten aan taken voor het maken van social media-posts, video's en infographics. Blijf bij de voortgang op een gedeelde kalender en geef direct feedback op creatieve assets met redactie. Met AI in de mix verloopt het versnellen van je processen net zo naadloos.

Veelgestelde vragen

Een contentkalender laat zien wanneer content wordt gepubliceerd, terwijl een werkstroom voor hergebruik het proces is waarbij de verschillende assets worden gemaakt die die kalender vullen.

Gebruik een speciaal ClickUp-aangepast veld of ClickUp-taakrelaties om afgeleide stukken terug te koppelen aan het origineel. Dit creëert een duidelijke contentgeschiedenis die je eenvoudig kunt filteren en bijhouden.

Begin met één flexibel sjabloon en maak dit aangepast. Het gebruik van te veel sjablonen zorgt voor onnodige complexiteit en extra werk voor uw team.

Houd twee belangrijke statistieken bij: de bespaarde inspanning door de tijd te vergelijken die nodig is om afgeleide content te maken ten opzichte van een origineel stuk, en het bereik dat is vergroot door de betrokkenheid van alle hergebruikte versies bij elkaar op te tellen.