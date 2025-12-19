Hoe u het hergebruik van content kunt automatiseren met AI voor schaalbare marketing

Er zijn tussen de 8 en 50 contactpunten nodig om een verkoop te realiseren: d.w.z. om een lead of een inactieve gebruiker om te zetten in een actieve klant.

Als lid van het contentteam weet ik uit ervaring dat iedereen het drukker heeft dan ooit. Meer content creëren is niet de oplossing.

Hergebruik van content biedt uitkomst. AI maakt het voor iedereen gemakkelijker.

Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Hieronder laat ik u zien hoe u het hergebruik van content kunt automatiseren met behulp van AI, zonder dat dit ten koste gaat van uw middelen of tijd.

⭐ Aanbevolen sjabloon

Verliest u het overzicht over uw hergebruikprojecten tussen verschillende teamleden en deadlines? Gebruik het Content Plan sjabloon van ClickUp om alle content te centraliseren, van de eerste creatie tot de uiteindelijke publicatie. Visualiseer uw contenttijdlijn in meer dan 4 verschillende weergaven en volg de voortgang in één gecentraliseerd dashboard.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer uw contentaanmaak, verdeling en alles daartussenin met het Content Plan sjabloon van ClickUp.

Wat is hergebruik van content (en waarom is het belangrijker dan ooit)?

Hergebruik van content is het proces waarbij een stuk content strategisch wordt aangepast aan verschillende formaten voor verschillende platforms. U neemt bijvoorbeeld een goed presterende blog en zet deze om in een reeks nieuwsbrieven, posts op sociale media of een interactieve video, afhankelijk van wat uw publiek graag consumeert.

Slimme marketeers gebruiken het om de totale levensduur van content met hoge waarde te verlengen.

Het beste aan het hergebruiken van content met AI is dat iedereen het kan gebruiken: van junior marketeers tot middenkader en senior executives.

Dit is waarom u en uw team content moeten hergebruiken:

Verschillende doelgroepen bereiken : zet bestaande content om in meerdere formaten om uw target te bereiken via hun favoriete consumptiemethoden (video, sociale media, korte artikelen, lange artikelen) zonder dubbel onderzoek en strategiewerk.

Verlaag de productiekosten : uw teams kunnen bestaande content omzetten naar verschillende formaten voor een fractie van wat ze zouden hebben uitgegeven aan het ontwikkelen van nieuw materiaal.

Bouw consistente berichten op : hergebruikte content versterkt uw kernwaardeproposities op alle contactpunten zonder overal hetzelfde te klinken.

Maximaliseer de waarde van uw contentinvesteringen : hergebruik helpt u de maximale waarde uit uw contentinvesteringen te halen door een evergreen-item om te zetten in meerdere inkomsten genererende assets.

Verbeter uw SEO-prestaties: hergebruikte content creëert meerdere toegangspunten en interne linkmogelijkheden die uw algehele digitale aanwezigheid kunnen versterken.

Veelvoorkomende knelpunten bij hergebruik voor marketingteams

Het hergebruiken van content klinkt in theorie eenvoudig. Dat begrijp ik. Maar als u dit voor het eerst doet, kan het overweldigend zijn.

Dit is waar ik zie dat de meeste marketingteams moeite mee hebben:

De content identificeren die in aanmerking komt voor hergebruik : De uitdaging begint met het identificeren van welke content hergebruikt kan worden en in welke formaten, d.w.z. het prioriteren van het ene type content boven het andere.

Handmatige aanpassing van het format : elk platform heeft zijn eigen vereisten en verwachtingen van het publiek. Het handmatig aanpassen van content voor elk kanaal is zeer tijdrovend (soms zelfs meer dan het creëren van nieuwe content).

Inconsistentie in de merkstem : het is een uitdaging om content aan te passen aan verschillende platforms zonder afbreuk te doen aan de merkstem of de kernboodschap te verwateren.

Tekortkomingen in kwaliteitscontrole : tijdens het transformatieproces mist hergebruikte content vaak de impact, context of nauwkeurigheid die deze zou moeten hebben.

Coördinatiedromen: Het publiceren van hergebruikte content op meerdere platforms vereist coördinatie wanneer u samenwerkt met verschillende afdelingen (ontwerp, product, enz.) voor input.

👀 Wist u dat? Het duurt gemiddeld 3 uur en 48 minuten om een volledige blogpost te schrijven. 🤯 Nou, het kostte me meer dan 12 uur om deze te bouwen, en dat terwijl ik AI gebruikte. Volgens hetzelfde onderzoek behalen bloggers die meer dan 6 uur besteden aan het maken van een blogpost waarschijnlijk betere resultaten. Dit betekent dat zelfs met AI het nooit een kwestie is van snel kopiëren, plakken en plannen. U moet er werk van maken volgens uw eigen behoeften.

Hoe AI het hergebruikprobleem oplost

Bij het hergebruiken van content laat ik AI de tijdrovende en repetitieve taken in het proces uitvoeren. Als voorbeeld:

Aanpassing van het format

Het hele punt van hergebruik is om de content aan te passen aan elk kanaal. Een LinkedIn-carrousel kan me helpen om meer informatie te verstrekken aan een geïnteresseerde koper. Of korte samenvattingen krijgen meer aandacht op Twitter (ik kan mezelf er nog steeds niet toe brengen om het X te noemen).

Zoals ik al eerder zei, is het echter vaak te veel werk om dit handmatig te doen.

Ik besteed het aanpassen van platformspecifieke content uit aan AI-tools voor het aanmaken van content.

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – kunnen de reden zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijpt eenvoudige tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

De merkstem behouden

Wanneer meerdere leden van het team betrokken zijn bij het aanmaken en hergebruiken van content, is het behouden van de toon en stem van het merk de grootste uitdaging.

Een blogpost geschreven door uw senior copywriter mag niet totaal anders klinken dan een tweet geschreven door uw nieuwe social media-medewerker.

Hier wordt AI een gelijkmaker voor vaardigheidstekorten.

Ik heb het probleem opgelost door een AI-promptbibliotheek te bouwen met de toon van het merk, het vocabulaire, enz. Iedereen kan dit repliceren of volgen voor consistente output.

Zo ziet dat er in de praktijk uit: Begin met voorbeelden van merkrichtlijnen : maak een korte bibliotheek met goedgekeurde toonreferenties, zoals koppen, blogintro's, bijschriften voor sociale media of advertentieteksten die uw stem weerspiegelen. Deze kunnen afkomstig zijn uit uw bestaande, goed presterende content.

Voeg context toe, geen commando's : in plaats van AI te vragen om 'een vriendelijke bijschrift te schrijven', geef je het een referentie voor de toon van je merk, bijvoorbeeld: 'Schrijf een bijschrift in dezelfde stijl en met hetzelfde ritme als onze productaankondigingen'.

Gebruik voorbeelden binnen de werkruimte: of het nu gaat om een document, een contentbriefing of een creatief bord, plak 2-3 van uw beste toonvoorbeelden zodat de AI de gewenste energie, structuur en bewoordingen begrijpt voordat hij output genereert.

Prioritering van content

Wanneer uw content in spreadsheets staat, is het een hele klus om de beste kandidaten voor hergebruik te vinden.

Waarom? Omdat ze geen inzichten opleveren.

Zonder AI-gestuurde tagging, clustering of scoring wordt het identificeren van uw beste hergebruiksmogelijkheden handmatig speurwerk.

Wanneer de contentbibliotheek groot is, bestaat ook de kans dat onderwerpen onbewust worden gedupliceerd. AI kan vergelijkbare stukken clusteren, zodat u ze kunt samenvoegen of vernieuwen in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

AI in contentmarketing is in dit opzicht een zegen. Het kan uw volledige contentbibliotheek analyseren om het volgende te benadrukken:

Welke stukken zijn evergreen (nog steeds relevant maanden later)?

Welke worden onderbenut (goede content die nooit voldoende bereik heeft gekregen)?

En welke content verdient een opfrisbeurt of remix (veel vertoningen, weinig conversies)?

In dat verband moet u ook weten hoe u door AI gegenereerde content kunt humaniseren. Zonder dat klinkt het zielloos en vlak. Gebruik analogieën en je persoonlijke ervaringen in de tekst. Dat kan humor zijn, gevatheid of iets anders dat een persoonlijk tintje geeft. AI kan ook hallucineren. Controleer alles voordat u het publiceert. Dit geldt ook voor gegevens, rapporten, citaten en vooroordelen die AI bekend staat te hebben.

Hoe u het hergebruik van content kunt automatiseren met AI (en hoe ClickUp daarbij helpt)

AI is geen wondermiddel, maar werkt het beste wanneer het deel uitmaakt van een gestructureerd hergebruikssysteem.

Gebruik dit raamwerk als u net begint met de automatisering van het hergebruik van content met behulp van AI.

1. Voer een contentaudit uit

Concentreer u op tijdloze, fundamentele onderwerpen. Denk aan handleidingen of probleemoplossende content die geschikt is voor meerdere formaten en platforms. Deze stukken leveren consistente waarde, ongeacht wanneer ze worden ontdekt.

Ik gebruik de onderstaande tabel om bij te houden hoe de beste kandidaat voor hergebruik aansluit bij de relevante statistieken:

Type content Belangrijke statistieken die u moet bijhouden Blogberichten Paginaweergaven, tijd op de pagina, backlinks, sociale shares, conversiepercentages Social media posts Likes, delen, reacties, opgeslagen items, klikfrequentie E-mailnieuwsbrieven Openingspercentage, klikpercentage en doorstuurpercentage Whitepapers en e-books Aantal downloads, leadgeneratie, engagementtijd

In deze fase moet u ook rekening houden met de strategische fit. Past het stuk bijvoorbeeld bij de huidige positie? Ondersteunt het een actieve campagne? Kan ik het koppelen aan een aanstaande lancering of gebeurtenis?

Hoe ClickUp helpt

ClickUp Docs centraliseert al uw contentassets, analytische aantekeningen en auditbevindingen in een gedeelde ruimte. Iedereen, van ontwerpers tot schrijvers tot strategen, verwijst naar één enkele bron van waarheid.

Gebruik bewerkbare en deelbare ClickUp-documenten om een contentaudit uit te voeren voordat u uw strategie voor hergebruik van content start.

Elk stukje content kan worden getagd op basis van campagne, funnelfase of persona, zodat uw team kan zien hoe elk onderdeel past in het grotere marketingecosysteem.

Dankzij realtime bewerking en inline commentaar kunnen content-, ontwerp- en SEO-teams eenvoudig samenwerken aan hergebruikideeën, rechtstreeks in het document. Zeg vaarwel tegen versiechaos.

💡 Voordeel van ClickUp: Ik kan contentcontrole veranderen van een eenmalige, driemaandelijkse exercitie in een crossfunctioneel proces dat continu nieuwe mogelijkheden voor hergebruik identificeert.

2. Definieer een strategie en doelstellingen voor het hergebruiken van content

Bepaal uw hergebruikdoelen, d.w.z. wat wilt u bereiken met de hergebruikte content?

Wilt u meer verkeer naar specifieke landingspagina's leiden?

Probeert u gekwalificeerde leads te genereren via nieuwe kanalen?

Wilt u autoriteit vestigen op platforms waar u niet actief bent?

Richt u zich op een specifiek doelgroepsegment dat content op een andere manier consumeert?

Wilt u de levensduur van goed presterende content verlengen?

Uw antwoorden op deze vragen vormen elke beslissing in uw hergebruikwerkstroom. Het gaat vooral om deze twee belangrijke zaken:

Transformatieprioriteiten: Een whitepaper kan worden hergebruikt in een blogserie, video-serie, infographicserie of posts op sociale media. Welke moet u als eerste aanpakken op basis van uw prioriteiten?

Toewijzing van middelen: Het omzetten van een whitepaper naar een nieuwsbrief kost misschien minder werk dan het maken van een interactieve infographic. Hoeveel tijd moet u investeren, afhankelijk van uw doelstellingen met bepaalde content?

Hoe ClickUp helpt

ClickUp Whiteboards halen strategieën uit statische documenten en brengen ze naar een collaboratieve, visuele ruimte. Uw team kan brainstormen, plannen maken en ideeën uitwisselen op een realtime digitaal canvas.

Schets, teken en bouw uw visie moeiteloos met ClickUp Whiteboards.

Koppel strategie aan uitvoering via Whiteboards. Zet sticky notes of ideeën met één klik om in uitvoerbare ClickUp-taken, zodat uw hergebruikplan gekoppeld blijft aan uw contentkalender.

💡 Voordeel van ClickUp: Mijn strategie voor het hergebruiken van content wordt interactief en transparant. In één oogopslag kan iedereen zien hoe content verbinding maakt met de bedrijfsdoelen, waardoor overlap, gemiste ideeën en heen-en-weer-goedkeuringen worden verminderd.

3. Selecteer en configureer de automatiseringstool

Nu hebt u AI-tools nodig die aansluiten bij uw behoeften op het gebied van hergebruik van content en uw technische comfortniveau.

Idealiter zoekt u een tool die het volgende kan:

Integreer met uw bestaande contentmanagementsystemen en sociale platforms.

Heeft een minimale leercurve voor snelle acceptatie door het team

Minimale installatie en training vereist om aan de slag te gaan

Genereer verschillende contentaanpassingen met behoud van uw merkstem.

Hoe ClickUp helpt

In plaats van in deze fase met meerdere tools te jongleren, kunt u kiezen voor ClickUp's Marketing Projectmanagement Software, die fungeert als een gecentraliseerde hub voor het beheer van content gedurende de gehele levenscyclus.

Beheer al uw marketingactiviteiten op één plek met de software voor projectmanagement voor marketing van ClickUp.

Zodra uw werkruimte is ingesteld, neemt ClickUp-taak het zware werk over. Ze vertalen uw hergebruikstrategie naar uitvoerbare stappen die gemakkelijk toe te wijzen, te bijhouden en te automatiseren zijn.

Maak taken rechtstreeks vanuit ideeën of Whiteboard-aantekeningen en wijs ze toe aan de juiste teamleden met deadlines, subtaaken en afhankelijkheden.

Gebruik aangepaste velden om elke hergebruikstaak te categoriseren op basis van contentformat, doelkanaal of campagnedoel. Krijg direct zichtbaarheid over wat er in uitvoering is en wat de volgende stap is.

Naast deze uitgebreide werkruimte werkt ClickUp Brain, de eigen AI van ClickUp. Gebruik Brain om uw content om te zetten naar verschillende formaten, met behoud van consistentie met uw merkrichtlijnen en tone of voice.

Zet uw hoogwaardige content om in meerdere herbruikbare assets met ClickUp Brain.

ClickUp Brain heeft een volledig contextueel begrip van al uw projecten en eerdere campagnes. Dit betekent dat u niet (telkens) context hoeft in te voeren om het te laten werken.

Als u de automatisering van het aanmaken van content uitvoert met behulp van AI, helpt deze video u om er het maximale uit te halen.

Naast hergebruik kan Brain ook:

Identificeer de meest waardevolle delen voor hergebruik uit lange content.

Maak contentkalenders waarin u aangeeft wanneer en waar elk hergebruikt stuk moet worden gepubliceerd.

Volg de voortgang van hergebruik voor meerdere stukken content en formaten tegelijkertijd.

4. Creëer werkstroomen voor hergebruik

Hergebruik levert de beste resultaten op wanneer het een herhaalbaar systeem is.

Werkstroom voor hergebruik fungert als uw draaiboek. Ze zorgen ervoor dat elke blog, video of campagne hetzelfde gestructureerde pad volgt. Bijvoorbeeld: selectie → aanpassing → beoordeling → publicatie.

Zo structureert u er een:

Stel duidelijke fasen vast: bijvoorbeeld Ideevorming → selectie van middelen → aanpassing van tekst en ontwerp → beoordeling → goedkeuring → publicatie → prestatiemeting

Eigendom toewijzen : De junior schrijver is verantwoordelijk voor het aanpassen van de tekst. De ontwerper werkt aan de visuals. De senior editor geeft de definitieve goedkeuring.

Automatiseer repetitieve stappen: gebruik AI en automatisering om de voorspelbare delen af te handelen. Zo kan uw team zich concentreren op creatieve bewerkingen en storytelling.

Hoe ClickUp helpt

ClickUp automatiseringen houden uw hergebruikwerkstroom op de achtergrond draaiende door een eenvoudige maar krachtige werkstroom te volgen: Trigger → Voorwaarde → Actie.

Voer tijdrovende en herhaalbare taken in uw hergebruikwerkstroom automatisch uit met ClickUp-automatisering.

Trigger: de automatiseringen worden geactiveerd zodra er iets verandert, bijvoorbeeld wanneer de status van een Taak wordt bijgewerkt naar Klaar voor beoordeling of wanneer een deadline verstrijkt.

Voorwaarde: Regels zorgen ervoor dat automatiseringen alleen worden toegepast waar dat relevant is. Pas deze regel bijvoorbeeld alleen toe als het contenttype 'Blog' is of als de campagnetag 'Q4 Launch' is. Zo blijven werkstroom nauwkeurig en contextbewust.

Actie: Zodra ze worden geactiveerd, zorgen automatiseringen voor de volgende stap: het toewijzen van het juiste teamlid, het bijwerken van de status of het direct versturen van notificaties.

Met de sjabloon voor contentplannen van ClickUp kunt u contentprojecten in kaart brengen als uitvoerbare taken met duidelijke verantwoordelijkheden en deadlines. Deze sjabloon biedt vooraf gedefinieerde projectstructuren die de contentstrategie koppelen aan de uitvoering.

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw contenttaken in kaart met het ClickUp Content Plan sjabloon.

Met deze sjabloon kunt u:

Voeg aangepaste velden toe voor inhoudstype, assets, trefwoorden en doel om inhoudsgegevens eenvoudig te visualiseren.

Koppel gerelateerde hergebruikte stukken aan elkaar, zodat teams kunnen zien hoe één blogpost meerdere sociale posts is geworden.

Volg de voortgang van hergebruik voor meerdere stukken content tegelijkertijd in één centraal dashboard.

👀 Wist u dat? 41,9% van de contentmarketeers moeite heeft om goede schrijvers voor hun projecten te vinden. Slim hergebruik van content kan u helpen deze tekort aan talent aan te pakken. Terwijl uw schrijvers zich concentreren op het creëren van hoogwaardig bronmateriaal, laat u AI de aanpassing voor meerdere kanalen en formaten verzorgen.

5. Zet beoordelingssystemen op

Zelfs als AI het grootste deel van het aanpassingswerk voor zijn rekening neemt, blijft menselijke controle onontbeerlijk.

AI kan het aanmaken van content versnellen, maar er is nog steeds merkcontext, emotionele nuance en redactionele beoordeling nodig om van goed genoeg naar geweldig te gaan.

Zo structureert u uw beoordelingscyclus:

Stel goedkeuringsfasen in : definieer controlepunten voor bewerking, ontwerp en merkafstemming voordat content live gaat.

Standaardiseer criteria : gebruik checklists voor toon, nauwkeurigheid van het format en feitencontrole om een consistente kwaliteit te garanderen in alle hergebruikte formaten.

Integreer feedbackloops: opmerkingen en revisies moeten binnen hetzelfde systeem worden bewaard.

Hoe ClickUp helpt

Met de sjabloon voor contentbeheer van ClickUp kunt u al uw hergebruikte content beheren vanuit één dashboard. Gebruik deze gratis sjabloon om content te plannen, organiseren en bijhouden en uw organisatie gezamenlijke zichtbaarheid te geven.

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer en beheer al uw content met het ClickUp Content Management sjabloon.

Met deze sjabloon kunt u:

Gebruik vooraf gebouwde formulieren met drag-and-drop-aanpassingen om verzoeken van belanghebbenden voor hergebruik van content te stroomlijnen.

Bekijk alle contentmarketing-taken en -projecten die moeten worden voltooid of al zijn voltooid in één centraal dashboard.

Visualiseer contentwerkstroomen in 8 effectieve ClickUp-weergaven, waaronder Board, lijstweergave, tijdlijn en gantt.

Hier vindt u meer informatie over hoe u het Content Management-sjabloon van ClickUp kunt gebruiken.

⭐ Bonus: leg uw ideeën voor hergebruik van content direct vast met de Talk-to-Text-functie van ClickUp BrainGPT. Dicteer briefings voor hergebruik, instructies voor content of campagne-aantekeningen rechtstreeks in Taaken en Documenten en krijg gepolijste, gestructureerde aantekeningen zonder uw gedachtegang te verliezen.

6. Plan en publiceer via verschillende kanalen

Idealiter wilt u hetzelfde soort berichten delen, zelfs als ze hergebruikt worden, via verschillende kanalen.

Uw planning zou er als volgt uit kunnen zien:

Dezelfde dag: X thread

Volgende dag: video van 20 seconden

Twee dagen later: blogpost

Vijf dagen later: Nieuwsbrief

Zeven dagen later: infographic of een langere video

7. Blijf de prestaties van de door AI hergebruikte content bijhouden en analyseren

U moet weten welke content het beste presteerde. En vervolgens meer van dat soort content creëren.

In het begin is het een kwestie van vallen en opstaan om te ontdekken op welk type content uw publiek het beste reageert. Wees dus niet te rigide.

Stel dat u besluit om een rapport om te zetten in een reeks blogposts, maar u merkt dat dit niet aanslaat bij uw publiek omdat het websiteverkeer tegenvalt.

Misschien wilt u liever een video-serie maken die u in stukjes kunt knippen en verspreiden via sociale media.

Door uw inspanningen bij te houden, kunt u beter bepalen welk type content het beste aanslaat bij uw doelgroep. Zo kunt u uw strategie voor het hergebruiken van content verfijnen om de waarde ervan te maximaliseren.

Hoe ClickUp helpt

Gebruik ClickUp dashboards om prestatiestatistieken van alle hergebruikte stukken te vergelijken.

Volg de betrokkenheid, conversies of prestaties van assets op elk kanaal. U kunt aangepaste widgets toevoegen die gegevens ophalen uit taken, doelen of integraties (zoals Google Analytics of HubSpot).

Visualiseer de impact van uw hergebruikte stukken met ClickUp dashboards.

In tegenstelling tot statische rapporten zijn dashboards interactief. U kunt inzoomen op een widget om statistieken terug te voeren naar de daadwerkelijke content of Taak, waardoor elk nummer gekoppeld blijft aan de bron in de echte wereld.

Of u nu contentstrateeg, ontwerper of CMO bent, u kunt dashboards aanpassen met widgets die relevant zijn voor uw rol, van overzichten van prestaties op hoog niveau tot gedetailleerde campagne-inzichten.

⭐ Bonus: interpreteer dashboardprestaties met behulp van AI Cards. Met ClickUp AI Cards kunt u automatisch campagneresultaten samenvatten, trends benadrukken en aanbevelingen voor de volgende stap weergeven in uw dashboard. Het kan samenvattingen genereren die vervolgens kunnen worden omgezet in uitvoerende rapporten. Krijg snel een overzicht van uw ClickUp-dashboards met AI-kaarten die belangrijke gegevens, trends of suggesties in één oogopslag weergeven.

👀 Wist u dat? Als u zich nog steeds afvraagt of het hergebruiken van content met AI effectief is, weet dan dat bijna 38% van de marketeers bij topbedrijven al gebruikmaakt van AI om hun best presterende content te hergebruiken.

8. Bonus: (Her)beoordeel uw tech stack

U kunt ook overwegen welke technologie u gebruikt voor hergebruik en of alle tools met elkaar communiceren voor gegevensoverdracht. Uw toolkit voor het hergebruiken van content zou er als volgt uit kunnen zien:

Categorie Tools Gebruiksscenario Het voordeel van AI AI-contentintelligentie ClickUp, BuzzSumo, Google Analytics Identificeer goed presterende of tijdloze content Brengt inzichten aan het licht en doet automatisch aanbevelingen voor hergebruik. AI-schrijven en -aanpassing Jasper ClickUp Brain, ChatGPT Herschrijf, vat samen of pas content aan voor verschillende formaten Genereert op maat gemaakte variaties met behoud van toon en duidelijkheid Hergebruik van multimedia Canva, Figma Zet geschreven of lange content om in beeldmateriaal of video's Genereer automatisch beeldmateriaal of korte clips om uw bereik te vergroten. Werkstroom en projectmanagement Asana ClickUp, Notion Taak toewijzen, voortgang bijhouden en samenwerken Stroomlijnt overdrachten en automatiseert repetitieve stappen Planning en verdeling Buffer, Later Plan en publiceer op verschillende platforms Suggereert optimale tijden en formaten voor elk kanaal Prestaties bijhouden Sprout Social ClickUp dashboards, Ahrefs Houd de betrokkenheid en ROI van hergebruikte content bij. Zet ruwe statistieken om in bruikbare inzichten voor toekomstige planning

Slimme voorbeelden voor hergebruik om hergebruik te versnellen

Of u AI nu gebruikt voor copywriting of contentaanpassing, u hebt contextrijke prompts nodig om content te hergebruiken die daadwerkelijk bijdraagt aan uw marketingdoelen.

Als u weinig tijd heeft, helpen deze prompts u om het maximale uit uw content te halen. Bewaar ze in uw promptbibliotheek, zodat iedereen in uw marketingteam ze kan raadplegen.

Vraag om blog te hergebruiken als posts op sociale media

Een blogpost kan uw bestaande publiek informeren, maar potentiële klanten die zich nog in de bewustwordingsfase bevinden, zijn misschien op zoek naar begrijpelijke inzichten wanneer ze op sociale media browsen.

Het beste aan het hergebruiken van content met behulp van AI is dat u lange content kunt samenvatten met AI-tools en deze vervolgens op verschillende kanalen kunt gebruiken.

🤖 Prompt: Zet deze blogpost om in 5 LinkedIn-posts, waarbij elke post zich moet richten op één belangrijke conclusie uit de blog. Begin met een pakkende vraag of verrassende statistiek, voeg 2-3 punten met bruikbaar advies toe, sluit af met een interactieve vraag, blijf binnen 150 woorden en houd een professionele, conversatiegerichte toon aan.

Prompt om whitepaper om te zetten in nieuwsbriefcontent

Uw whitepaper kan een schat aan eigen informatie bevatten, maar niet iedereen zal een PDF-bestand van 20 pagina's downloaden om uw gegevens door te nemen.

U kunt de belangrijkste inzichten hergebruiken in een nieuwsbrief. Nog beter: u kunt het publiek segmenteren en contextuele conclusies uit de nieuwsbrief versturen.

Als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze natuurlijk altijd op het rapport klikken voor meer informatie.

🤖 Prompt: Zet deze whitepaper om in een driedelige e-mailnieuwsbriefserie, waarbij e-mail 1 het probleem en de sleutelstatistieken introduceert, e-mail 2 de belangrijkste oplossingen met praktische stappen presenteert en e-mail 3 casestudy's en volgende stappen behandelt, elk in 300 woorden. De belangrijkste punten worden in bullet points weergegeven, zodat de gegevens gemakkelijk te begrijpen zijn. Voeg ook een relevante $$cta toe aan elke e-mail. OF 🤖 Prompt: Zet deze PDF om in op persona's gebaseerde nieuwsbrief-takeaways. Identificeer elke buyer persona die in het rapport wordt vermeld of geïmpliceerd (bijvoorbeeld productmanagers, CIO's en inkoopmanagers). Voor elke persona: Haal de 3 meest relevante inzichten, pijnpunten of belangrijke gegevens naar voren.

Herschrijf ze in de eigen taal en prioriteiten van de persona.

Schrijf een samenvatting van twee zinnen waarin u uitlegt waarom dit belangrijk is voor hun rol.

Stel een nieuwsbriefkop of sectietitel voor die is afgestemd op de focus van die persona.

Sluit af met een duidelijke, persoonsspecifieke CTA (bijvoorbeeld 'Download de volledige technische analyse voor CIO's' of 'Bekijk het model voor kostenbesparing bij inkoop').

Prompt om functies om te zetten in video-content

Functies zijn aantrekkelijker wanneer ze worden gedemonstreerd in plaats van beschreven. Hergebruik productpagina's of release notes in korte video's die laten zien wat de gebruiker eraan heeft.

🤖 Prompt: Zet deze lijst met productkenmerken om in 3 korte videoscripts (elk minder dan 45 seconden). Elke video moet: Begin met een probleemstelling of use case

Introduceer één functie als oplossing

Sluit af met een duidelijke call-to-action of een overzicht van de voordelen.

Houd de toon eenvoudig, visueel en voordeelgericht.

Vraag om casestudy's om te zetten in infographics

Gedetailleerde casestudy's bewijzen uw capaciteiten aan serieuze prospects, maar het publiek op sociale media heeft behoefte aan snelle signalen van geloofwaardigheid. Door AI hergebruikte content, in de vorm van hapklare succesverhalen en klantresultaten, werkt als een krachtige vertrouwensbouwer voor mensen die uw merk ontdekken op sociale mediaplatforms.

U kunt deze gegevens opsplitsen en analyseren op basis van het platform en de voorkeuren van het publiek, zodat u het maximale uit uw inspanningen voor het hergebruiken van content kunt halen.

🤖 Prompt: Haal 3 belangrijke resultaten met specifieke nummers uit deze casestudy en maak van elk resultaat een aparte social media-post of infographic. Focus op één meetbaar resultaat per afbeelding (bijvoorbeeld '45% snellere onboarding') en maak een vermelding van de branche van de client voor context en geloofwaardigheid.

💡 Pro-tip: Als u al gebruikmaakt van de ClickUp-werkruimte, kunt u afbeeldingen genereren in Brain. Hieronder heb ik Brain gebruikt om een ClickUp-casestudy om te zetten in een infographic die ik verder kan bewerken of gewoon kan gebruiken. Met de functie voor het aanmaken van visuele content heb ik niet voor elke kleine wijziging afhankelijkheid van het ontwerpteam. Of gebruik Brain voor inspiratie die de ontwerper vervolgens kan verfijnen.

Vraag om podcast om te zetten in nieuwsbriefcontent

Podcastafleveringen bouwen een verbinding op met het publiek door middel van gesprekken, maar niet iedereen heeft tijd om naar afleveringen van 45 minuten te luisteren. Met nieuwsbriefversies kunt u abonnees bereiken die snel inzicht nodig hebben of misschien een duwtje in de rug om zich in een volledige podcast te verdiepen.

Als u gedeeltelijke aantekeningen of tijdstempels hebt, kunt u deze in een tool voor hergebruik van content plakken, waarna de sleutelpunten worden geëxtraheerd. Nadat u de sleutelmomenten hebt geïdentificeerd, kunt u deze samenvatten in een korte video of een nieuwe blogpost maken die ook helpt bij SEO.

🤖 Prompt: Zet deze podcastaflevering om in een nieuwsbrief met een pakkende onderwerpregel, drie belangrijke discussiepunten als afzonderlijke secties en bruikbare inzichten die abonnees direct kunnen toepassen.

Vraag om een technisch rapport om te zetten in video-snippets

Drukbezette lezers zullen het volledige rapport misschien nooit lezen. Het hergebruiken van content met AI, in de vorm van korte, hoogwaardige videofragmenten, kan hen sneller bereiken dan geschreven content. Als alternatief kunt u lange videocontent gebruiken in blogs of als YouTube-video's.

🤖 Prompt: Vat dit technische rapport samen in een reeks van 3-4 korte videofragmenten (elk minder dan 60 seconden). Elk fragment moet: Focus op één belangrijk inzicht of gegevenspunt

Gebruik duidelijke taal om de belangrijkste punten uit te leggen.

Voeg een statistiek, grafiek of citaat toe voor meer geloofwaardigheid.

Sluit elk fragment af met een subtiele CTA die naar het volledige rapport leidt.

⭐ Bonus: vooraf gebouwde of aangepaste agents voor hergebruik. Als uw marketingteam vaak bestaande content hergebruikt, kunnen de vooraf gebouwde en aangepaste AI-agents van ClickUp deze werkstroom automatiseren. Vooraf gebouwde agents worden geleverd met kant-en-klare acties, zoals het samenvatten van blogposts, het herformuleren van content voor specifieke sociale mediaplatforms of het extraheren van statistieken uit pdf's. Ze zijn perfect voor standaard hergebruikstaken zoals 'blog omzetten in sociale posts' of 'rapport samenvatten voor nieuwsbrief'.

Aangepaste Agents kunnen daarentegen een AI-assistent trainen in de toon, sjablonen en persona-frameworks van uw merk. U kunt bijvoorbeeld een "Social Media Repurposing Agent" bouwen die uw voorkeuren kent op het gebied van woordenaantal, format, toon en call-to-action-stijl, voor een consistente output.

Hoe haalt u het meeste uit hergebruik met behulp van AI?

Hier volgen enkele tips met waarde voordat u aan de slag gaat met het opzetten van uw AI-werkstroom voor het hergebruiken van content:

Train uw AI of LLM : voer uw best presterende content en merk-/formatspecifieke richtlijnen in om AI een concreet begrip te geven van wat werkt voor uw publiek en merkstem. Anders is het probleem met door AI gegenereerde content: garbage in, garbage out.

Maak platformspecifieke sjablonen voor prompts : bouw gestandaardiseerde prompts voor elk platform, zodat u niet elke keer instructies hoeft te geven.

Stel controlepunten voor contentgoedkeuring in : creëer beoordelingsfasen en betrek een lid van het team erbij, zodat elk hergebruikt stuk wordt bewerkt volgens uw exacte merkstandaarden.

Bijhoud de prestaties : bijhoud uw hergebruikte stukken en gebruik succesvolle voorbeelden daarvan om uw prompts en trainingsgegevens voor toekomstige content te verbeteren.

Vergelijkbare hergebruikstaken in batches uitvoeren : verwerk meerdere stukken van hetzelfde type content tegelijk, bijvoorbeeld door de best presterende blogposts in één keer om te zetten in fragmenten voor sociale media. Dit is efficiënter dan individueel hergebruik.

Kies het juiste AI-platform: wanneer u het : wanneer u het contentmarketingbeheerplan opstelt, kies dan een AI-platform dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met uw bestaande marketingsystemen en werkstroom.

⚠️ Het 'Lost in the Middle'-effect: Grote taalmodellen (LLM's) hebben de neiging om informatie die in het midden van lange tekstsequenties staat over het hoofd te zien – een fenomeen dat MIT-onderzoekers het 'Lost in the Middle'-effect noemen. Bij het hergebruiken van lange content kunnen belangrijke inzichten die halverwege verborgen zitten, genegeerd worden, tenzij je de content in kleinere stukjes opsplitst.

Maak het hergebruik van content eenvoudiger met ClickUp

Door bestaande content te hergebruiken, haalt u het maximale uit uw investering. Om dit op grote schaal te doen, hebt u de ondersteuning van een AI-technologiestack nodig.

Het hergebruiken van content met behulp van AI komt neer op het kiezen van de juiste tool en de automatisering van het proces.

Met ClickUp krijgt u een ingebouwde AI die al uw marketingactiviteiten ondersteunt zonder dat u voortdurend hoeft bij te sturen of herhaaldelijk instructies hoeft te geven. Met uw content, merkrichtlijnen, taken, teamdiscussies en gegevens in de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp verloopt het hele proces naadloos.

Automatiseer uw contenthergebruik op grote schaal met ClickUp. Til uw content naar een hoger niveau door u gratis aan te melden bij ClickUp.