Samenwerking tussen teams: hoe silo's doorbreken en slimmer werken

Wat komt er in u op als u 'samenwerking tussen teams' hoort?

Waarschijnlijk veel teamvergaderingen, e-mails en verwarring. Maar denk eens aan The Internship, waarin twee stagiaires die niet op hun plek zijn, samenwerken met programmeurs, marketeers en analisten om een bedrijfsbrede uitdaging bij Google te winnen. Ze winnen niet omdat ze de slimste zijn. Ze winnen omdat ze hebben geleerd om in verschillende teams te werken en als één hechte groep te opereren.

Zo ziet echte samenwerking op de werkplek eruit. Meerdere teams brengen verschillende werkstijlen in de tabel, maar zonder vertrouwen en structuur verdwijnt het momentum.

U kunt dit oplossen met betere teambuilding, duidelijke gesprekken en slimmere gewoontes. In dit artikel leert u hoe u de samenwerking tussen teams binnen uw eigen organisatie kunt versterken en silo's kunt doorbreken zonder het werk te vertragen.

👀 Wist u dat? Kantoormedewerkers besteden 42% van hun tijd aan samenwerking met anderen. Toch wordt communicatie met collega's en clients als moeilijk ervaren.

Wat is samenwerking tussen teams?

Samenwerking tussen teams, vaak ook wel cross-functionele teams genoemd, houdt in dat verschillende afdelingen samenwerken om één probleem op te lossen. Deze teams kunnen bestaan uit ontwerpers, ontwikkelaars, marketeers en verkoopteams. Elke groep maakt gebruik van zijn eigen expertise om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt. In tegenstelling tot samenwerking tussen afdelingen, breken cross-functionele teams silo's af die de voortgang belemmeren.

📌 De iPhone is een van de bekendste voorbeelden van samenwerking tussen teams. Apple's 'Project Purple' bracht hardware-, software- en design engineers samen met het marketingteam. Ze bouwden prototypes, presenteerden deze aan leidinggevenden, verzamelden feedback en verbeterden samen het aanbod. Een engineer leidde zelfs de lanceringsmarketing en speelde de hoofdrol in de eerste demo. Het team botste vaak, communiceerde slecht en werkte onder druk, maar het resultaat mag er zijn. Vandaag de dag is de iPhone goed voor 52% van de omzet van Apple.

Waarom samenwerking tussen teams belangrijk is

Twee woorden: succesvolle uitvoering.

Teams die geïsoleerd werken, missen cruciale details en zorgen voor verwarring tussen afdelingen, wat leidt tot slechte resultaten.

Deel uitmaken van een team of community is een van de belangrijkste factoren voor de tevredenheid van werknemers. Wanneer teams effectief samenwerken, overwinnen ze gemeenschappelijke obstakels en brengen ze projecten sneller en met betere resultaten tot een goed einde.

💡 Vraag iemand wie de gloeilamp heeft uitgevonden en u zult waarschijnlijk de naam Thomas Edison horen. Maar achter Edison stond een groep zeer bekwame specialisten die hij zijn 'muckers' noemde, waaronder ingenieurs, machinisten, chemici, fotografen, elektriciens en nog veel meer. Iedereen droeg zijn eigen expertise en verschillende perspectieven bij aan het project, waardoor abstracte concepten door middel van voortdurende tests en experimenten werden omgezet in werkende prototypes.

De gloeilamp, de grammofoon, de film en honderden andere opmerkelijke uitvindingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, waren geen solo-projecten. Ze zijn allemaal voortgekomen uit gezamenlijk denken en het nemen van verantwoordelijkheid voor taken door mensen met verschillende specialismen.

Wanneer u die cultuur opbouwt met behulp van gecentraliseerde communicatie en consistente online vergaderroutines, verloopt de voortgang soepeler en verbetert de output.

Zo ziet dat er in de praktijk uit:

Projecten verlopen sneller: iedereen begrijpt het doel, verdeelt de werklast en levert sneller resultaten

Betere resultaten: elke afdeling draagt zijn steentje bij en vult de hiaten op die anderen misschien over het hoofd zien

Innovatie neemt toe: Gedeeld denken leidt tot betere ideeën die individuele teams alleen misschien niet zouden hebben ontwikkeld

Betrokkenheid neemt toe: Teams werken beter samen wanneer ze naar één doel toewerken met gedeelde verantwoordelijkheid

Medewerkers verbeteren hun vaardigheden: Mensen scherpen hun vaardigheden aan wanneer ze leren hoe andere teams problemen aanpakken

Versterkt het behoud van medewerkers: Samenwerking en een goede werkcultuur houden sterke teams bij elkaar en helpen u nieuwe medewerkers aan te trekken

Stakeholders zijn tevredener: Projecten leveren betere resultaten op wanneer meer gekwalificeerde mensen hun tijd en expertise inzetten

🧠 Leuk weetje: Amazon hanteert het 'Two-Pizza Team'-concept, waarbij kleine, multifunctionele groepen worden gevormd die met twee pizza's kunnen worden gevoed. Deze teams werken autonoom, waardoor snelle besluitvorming en innovatie mogelijk zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van diensten als AWS en Prime.

Veelvoorkomende uitdagingen voor teams

Wanneer u overschakelt van geïsoleerd werken naar echte teamsamenwerking, krijgt u te maken met uitdagingen die elk onderdeel van uw systeem op de proef stellen. Laten we eens kijken naar enkele van de meest voorkomende uitdagingen, met name die waarmee nieuwe medewerkers worden geconfronteerd.

1. Mensen vertrouwen onbekende teamgenoten niet altijd

Over het algemeen zullen uw medewerkers terughoudend zijn om mensen te vertrouwen met wie ze nog nooit hebben gewerkt. Die aarzeling komt op subtiele manieren tot uiting en blokkeert de voortgang en het momentum van het team nog voordat het goed en wel is begonnen.

Sommige mensen stoppen vroegtijdig omdat ze ervan uitgaan dat anderen niet evenveel bijdragen of het werk niet serieus nemen. Anderen houden ideeën voor zich omdat ze bang zijn dat iemand anders met het krediet voor hun werk gaat lopen.

Die angst lijkt misschien overdreven, maar is wel degelijk aanwezig. Op werkplekken waar veel druk heerst, denken veel werknemers dat ze hun rol kunnen beschermen door hun expertise voor zichzelf te houden. Die mentaliteit is funester voor de voortgang dan incompetentie ooit zal zijn.

2. Ongecoördineerde processen en miscommunicatie

✍️ Ergens in het begin van de jaren 1490 begon Leonardo da Vinci notitieboeken te vullen met gedetailleerde observaties over vier brede thema's: schilderkunst, architectuur, mechanica en menselijke anatomie. Deze notitieboeken, nu bekend als zijn codices, bevatten duizenden pagina's vol schetsen, theorieën en diagrammen. Ondanks zijn genialiteit liet Da Vinci zijn projecten vaak onafgemaakt achter, zelfs die welke hij van plan was te publiceren. Hij miste de gestructureerde werkstromen, ondersteuning bij samenwerking en operationele systemen om zijn concepten tot leven te brengen.

Uw teamleiders staan voor dezelfde uitdaging wanneer ze vertrouwen op onsamenhangende processen of onduidelijke verantwoordelijkheden. Veel teams gaan ervan uit dat samenwerking vanzelf gaat zodra een project van start gaat. Die aanname leidt tot grotere problemen, niet alleen voor de oplevering, maar ook voor het vertrouwen, het moreel en de verantwoordelijkheid binnen afdelingen.

Het goede nieuws is dat het ook andersom werkt. Wanneer u één zwakke schakel verbetert, creëert u momentum in het hele systeem. Een duidelijk proces zorgt voor betere beslissingen, sterkere resultaten en echte voortgang tussen teams.

3. Fysieke en logistieke uitdagingen

Zelfs als uw medewerkers meer willen samenwerken, kunnen ze dat vaak niet vanwege fysieke en logistieke obstakels. In een traditioneel kantoor zitten verschillende afdelingen meestal op andere verdiepingen, vleugels of zelfs in aparte gebouwen. Die scheiding creëert letterlijke en mentale afstand, waardoor het moeilijker wordt om ideeën te delen of nauw samen te werken.

Misschien biedt u wel gedeelde ruimtes voor persoonlijke samenwerking, maar zelfs dan vertragen reistijd, het reserveren van ruimtes en technische installatie het werk.

Teams op afstand worden geconfronteerd met een ander soort barrière: de klok. Met teamleden verspreid over steden, landen of tijdzones wordt het moeilijker om live vergaderingen te houden of problemen snel op te lossen. Sommigen werken 's ochtends, anderen melden zich 's avonds aan, wat de werkstroom van een online vergadering verstoort en de productiviteit vertraagt.

ClickUp ontdekte ook dat 27% van de respondenten worstelt met vergaderingen die niet worden opgevolgd, wat leidt tot verloren actie-items, onopgeloste taken en uiteindelijk een ondermaatse productiviteit.

Uniforme communicatieplatforms kunnen sommige hiaten overbruggen, maar deze barrières zullen niet volledig verdwijnen. Met de juiste samenwerkingstools en slimme werkwijzen kunt u de afstand echter overbruggen.

📮ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet contact hebben met zes mensen om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet opnemen met zes belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. Het is een echte uitdaging: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en een gebrek aan zichtbaarheid tasten de productiviteit van teams aan. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken.

Hoe u de samenwerking tussen teams kunt verbeteren

De voordelen en uitdagingen van samenwerking tussen teams zijn duidelijk, maar hoe bevorder je effectieve samenwerking tussen teams? Laten we de sleutelstappen in het proces eens op een rijtje zetten:

1. Stem af op gedeelde doelen en OKR's

Heb je ooit geprobeerd een ander team bij een project te betrekken, om vervolgens te horen: 'Dat is geen prioriteit voor ons'? Dat kan frustrerend zijn, vooral als het project direct van invloed is op de omzet of het werven van klanten. Deze disconnectie ontstaat wanneer jij en het andere team niet op één lijn zitten wat betreft de doelen.

📌 Neem X (voorheen Twitter) als voorbeeld. Het bedrijf onderging grote veranderingen onder Elon Musk. Hoewel X zijn omzetdoelen aanpaste aan nieuwe prioriteiten, bleef het werken aan de overkoepelende missie: De wereldwijd toegankelijke openbare ruimte zijn. Elon Musk's tweet uit 2022 tijdens zijn overname van X

Wanneer verschillende teams tegenstrijdige prioriteiten hebben, vertraagt de voortgang. Duidelijke, uniforme doelen helpen de samenwerking te sturen, zelfs wanneer de omstandigheden veranderen.

Een app voor alles op het werk, zoals ClickUp, kan je helpen deze visie te realiseren.

Om te beginnen kunt u met ClickUp Goals organisatiebrede, gedeelde doelen instellen, deze doorvertalen naar cross-functionele OKR's en zelfs de impact meten door de werkelijke prestaties te vergelijken met de ingestelde targets.

U kunt grotere, overkoepelende doelen opsplitsen in kleinere taken en subtaken en deze toewijzen aan de relevante teamleden. Voeg details toe zoals deadlines, mijlpalen en het bijhouden van voortgang voor meer duidelijkheid.

Stel uw kwartaal- en jaar-OKR's voor de hele organisatie duidelijk vast en houd ze bij met ClickUp Goals

💡 Pro Tip: Gebruik 'Targets' in ClickUp om je 'Key Results' voor elk doel te definiëren. Kies het juiste type metriek op basis van je doelen, zoals: 'Valuta' voor een omzet target

'Percentage' voor KPI's zoals retentie of churn

'Nummer' voor ruwe tellingen zoals aanmeldingen, of

'Waar/onwaar' voor binaire mijlpalen Houd uw voortgang visueel bij met tijdlijnen, voortgangsrapporten en meer in ClickUp. Zo kunt u uw sleutelresultaten direct afstemmen op meetbare resultaten.

2. Wijs duidelijk eigendom en verantwoordelijkheid toe

Kunt u zich voorstellen dat u deel uitmaakt van een team waarin niemand weet wie waarvoor verantwoordelijk is of waarom ze bij een project betrokken zijn? Een dergelijke installatie leidt tot verwarring, ongelijke werklast en slechte resultaten.

Wanneer leidinggevenden teams met verschillende functies samenstellen, moeten ze verantwoordelijkheden toewijzen die aansluiten bij de sterke punten van elke persoon. Een eerlijke verdeling betekent niet dat iedereen evenveel verantwoordelijkheid heeft, maar dat de verantwoordelijkheid logisch wordt verdeeld.

Een handige manier om deze verwachtingen vast te leggen, is door een teamhandvest op te stellen: een gezamenlijke overeenkomst waarin de rollen, doelen, beslissingsbevoegdheid en communicatienormen van elk lid worden vastgelegd.

Steve Jobs benadrukte het belang van teamwork:

Grote dingen in het bedrijfsleven worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.

Grote dingen in het bedrijfsleven worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.

Eigen verantwoordelijkheid voor eigendom brengt dat idee tot leven.

Sommige bijdragers zullen meer op zich nemen als ze over zeldzame expertise beschikken, maar niemand mag zich uitgebuit of genegeerd voelen. Wanneer iedereen de reden achter zijn taken begrijpt, bewegen teams samen en komen ze in een stroomversnelling. Duidelijke verantwoordelijkheid verhoogt het moreel, verbetert het taakbeheer en bouwt collectieve eigendom op.

📮ClickUp Insight: Terwijl 28% van de werknemers onzichtbaar werk categoriseert als 'een goede teamspeler zijn', vindt 10% dat de last oneerlijk is verdeeld. Wanneer altijd dezelfde mensen het werk van anderen overnemen, kan wat begint als kameraadschap al snel omslaan in stille frustratie en sluimerende wrok. Het punt is dat hulp niet altijd van menselijke collega's hoeft te komen. Moet u dat obscure document vinden, de status van een verborgen taak of wie vorig jaar een soortgelijk ad-hocverzoek heeft afgehandeld? ClickUp AI kan direct relevante informatie en inzichten boven water halen, zodat iedereen de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.

📖 Lees ook: Beste alles-in-één softwareoplossingen voor bedrijven

3. Standaardiseer communicatiewerkstromen

We hebben dit eerder al aangestipt, maar het is belangrijk genoeg om nog eens duidelijk te benadrukken. Samenwerking tussen teams werkt alleen als teams een gedeeld proces volgen.

Soms betekent dat dat nieuwe teams moeten worden opgenomen in bestaande werkstromen. Uw ontwikkelteam kan bijvoorbeeld gaan bijdragen aan verkoopscripts. Of u kunt marketing betrekken bij het opstellen van productdocumentatie. In andere gevallen bouwt u iets geheel nieuws, zoals een interne kennisbank waarvoor input van alle afdelingen nodig is.

Zonder een duidelijke structuur wordt het een rommeltje. Stel daarom een standaardprocedure op waarin wordt gedefinieerd wanneer samenwerking waarde toevoegt en waarin vier vragen duidelijk worden beantwoord:

Welke teams werken samen, en welke teamgenoten zijn er specifiek bij betrokken?

Wat iedereen doet en oplevert

Welke tools ondersteunen hun communicatie?

Hoe succes eruitziet wanneer het werk is voltooid

Wanneer iedereen vanaf het begin dezelfde werkstroom deelt, voelt samenwerking natuurlijk aan en wordt taakbeheer eenvoudiger.

💡 Pro-tip: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Wilt u de werkstromen tussen afdelingen stroomlijnen? Gebruik ClickUp-taken om duidelijk aan te geven wie erbij betrokken is, wat elke persoon doet en hoe de voortgang wordt bijgehouden. Voeg eenvoudig toegewezen personen toe, stel deadlines in en definieer prioriteiten en de voortgangsstatus van taken. U kunt ook deliverables en andere details aangeven met de aangepaste velden van ClickUp. Taakbeschrijvingen of opmerkingen geven context en laten je discussies op één plek bijhouden. Zo ziet iedereen dezelfde structuur en verloopt het werk zonder verwarring.

4. Houd regelmatig cross-team check-ins en retrospectives

Cross-functionele teams missen vaak de kleine dagelijkse synchronisaties die binnen een enkele afdeling plaatsvinden. Dat gebrek aan contactpunten leidt tot misalignment, lage zichtbaarheid en een trager momentum over de hele linie.

Dankzij een korte, gestructureerde synchronisatie kan elk team de voortgang delen, knelpunten aan de orde stellen en verbonden blijven met het grotere geheel. Wanneer deze check-ins consistent plaatsvinden en een vertrouwd format volgen, blijft iedereen gefocust zonder tijd te verliezen.

Ons advies? Automatiseer deze updates en werk asynchroon met de Autopilot Agents van ClickUp. Ze maken dagelijkse en wekelijkse rapporten die de belangrijkste taken van elk lid van je team samenvatten. Krijg volledige zichtbaarheid zonder een vinger uit te steken of updates na te jagen.

Blijf op de hoogte van de voortgang van taken met geautomatiseerde dagelijkse en wekelijkse rapporten en AI-stand-ups via ClickUp Autopilot Agents

Retrospectieven zijn net zo belangrijk. Na belangrijke mijlpalen hebben teams ruimte nodig om na te denken over wat wel en niet heeft gewerkt en wat er moet veranderen. Deze evaluaties verbeteren het proces en helpen teams het vertrouwen te versterken, krediet te delen en samen de eigendom van de resultaten op zich te nemen.

💡 Pro-tip: Voer soepelere teamretrospectieven uit met de sjabloon voor projectretrospectieven van ClickUp. Gebruik deze om successen, uitdagingen en geleerde lessen te documenteren, zodat iedereen op dezelfde pagina zit over wat er moet worden herhaald of heroverwogen. Wijs actiepunten rechtstreeks vanuit het document toe als taken om verbeteringen in gang te houden.

Gratis sjabloon downloaden Zorg dat je team op één lijn blijft met de sjabloon voor projectretrospectieven van ClickUp

Als u een nieuw raamwerk voor samenwerking tussen teams opzet, begin dan met een paar gewoontes:

Begin met een korte ijsbreker om een prettige sfeer te creëren

Gebruik gestructureerde sjablonen om brainstormsessies of retrospectieven te begeleiden

Houd check-ins kort, voorspelbaar en transparant

Dat ritme zorgt voor een sterkere samenwerking op de lange termijn en helpt elk team met meer vertrouwen, duidelijkheid en doelgerichtheid te werken.

Het is geen verrassing dat samenwerking tussen teams sterk afhankelijk is van technologie om hiaten te overbruggen en iedereen verbonden te houden. Ongeacht waar uw teamleden zich bevinden, u hebt tools nodig die:

Maak realtime communicatie en samenwerking mogelijk

Houd iedereen zonder vertraging op de hoogte

Leg alles wat tijdens samenwerkingssessies wordt besproken vast voor referentie

Een van de meest betrouwbare tools voor samenwerking tussen teams is ClickUp. Het integreert communicatie, documentatie en het bijhouden van taken in één werkruimte. Het resultaat van het gebruik van ClickUp: 96. 7% van de teams meldt een betere efficiëntie

87. 9% meldt een betere samenwerking en

87. 5% meldt verbeterde zichtbaarheid

Brainstorm ideeën en werk samen met ClickUp Documenten en Whiteboards

Wanneer uw team documentatie moet opstellen of samen aan gedetailleerde aantekeningen moet werken, werkt ClickUp als software voor documentsamenwerking. Met deze gedeelde documenten kunt u agenda's schrijven, wiki's bijhouden of brainstormideeën op één plek vastleggen.

Werk in realtime samen met je teamgenoten aan ideeën met ClickUp Documenten

In ClickUp-documenten kunt u opmerkingen plaatsen, vervolgopdrachten toewijzen en documenten koppelen aan actieve projecten. U kunt ook de layout aanpassen met kopteksten en gerichte modi, zodat het document aansluit bij de manier waarop uw team werkt.

Het helpt ook teams op afstand of verspreid over verschillende locaties om duidelijk te communiceren zonder dat ze voortdurend live updates nodig hebben. U kunt de toegang beheren met instellingen voor toestemming, zodat u specifieke personen naar behoefte bewerkings- of weergaverechten kunt geven.

Als uw team de voorkeur geeft aan visueel denken, schakel dan over naar ClickUp Whiteboards. Met deze flexibele canvasdoeken kunt u ideeën schetsen, plannen en verbinden in een live instelling. Voeg vormen, tekst, lijnen of tekeningen toe om processen in kaart te brengen of samen functies te plannen.

Werk visueel samen met je team met behulp van ClickUp Whiteboards

U kunt ook live taken aan het bord toevoegen en deze aan het project koppelen, zodat u ideeën direct in actie kunt omzetten. Gebruik bovendien Whiteboard-sjablonen om projecten in kaart te brengen, teamideeën te ondersteunen of visuele feedback te geven tijdens planningssessies.

Bewerk documenten samen met andere teams en blijf op de hoogte van de nieuwste versie met ClickUp's Live Collaboration Detection

Het beste deel?

Laat meerdere gebruikers samenwerken aan hetzelfde ClickUp-document met realtime meldingen wanneer iemand anders het document bewerkt. U kunt conflicterende wijzigingen of herhaalde bewerkingen in uw documenten voorkomen met Live Collaboration Detection in ClickUp.

U kunt ook updates zien zodra ze worden doorgevoerd, zodat niemand aan verouderde versies werkt of nieuwe toevoegingen mist. Goed functionerende teams profiteren hiervan omdat het snelle beslissingen ondersteunt met gedeelde zichtbaarheid tussen afdelingen. Dat soort snelheid en nauwkeurigheid maakt het verschil wanneer u werkt met gedeelde documenten, strakke tijdlijnen en meerdere bijdragers.

Communiceer in realtime met ClickUp Chat

Zodra uw documenten zijn gesynchroniseerd, kunt u ClickUp Chat gebruiken als een alles-in-één berichten-app voor efficiëntere communicatie. Chatten maakt open of privé discussieruimtes mogelijk die zich aanpassen aan verschillende projectbehoeften.

Zo helpt het teams om samen sneller vooruitgang te boeken:

Werk direct samen zonder uw ClickUp-project te verlaten Ruimtes, mappen of lijsten

Deel bestanden, links en rijk opgemaakte tekst zonder van tool te wisselen

Converteer berichten direct naar toegewezen taken om de communicatie te koppelen aan resultaten

Betrek de juiste mensen met vermeldingen en threaded replies

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain, 's werelds meest complete AI voor werk, om de samenwerking tussen teams te verbeteren en silo's automatisch te doorbreken. Met Brain kunnen teamgenoten direct antwoorden vinden in taken, documenten en gesprekken in ClickUp en gekoppelde apps, ongeacht wie deze heeft gemaakt. Nooit meer zoeken in mappen of vijf mensen vragen om context. Vraag het gewoon en Brain geeft je de informatie die je nodig hebt. Houd het werk gaande – tussen teams, afdelingen en tijdzones – met de snelle antwoorden van ClickUp Brain

In tegenstelling tot losstaande tools die uw werkstroom opsplitsen, kan ClickUp worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps, zoals Slack, GitHub en Google Drive, waardoor u flexibel kunt samenwerken in de tools die uw teams al gebruiken.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Het blijkt dat maandag een zwakke schakel is in de wekelijkse productiviteit (woordspeling niet bedoeld), aangezien 35% van de werknemers deze dag als hun minst productieve dag beschouwt. Deze dip kan worden toegeschreven aan de tijd en energie die op maandagochtend wordt besteed aan het zoeken naar updates en wekelijkse prioriteiten. Een alles-in-één app voor werk, zoals ClickUp, kan je hierbij helpen. Instance, ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan je bijvoorbeeld binnen enkele seconden op de hoogte brengen van alle belangrijke updates en prioriteiten. En alles wat je nodig hebt voor je werk, inclusief geïntegreerde apps, is doorzoekbaar met ClickUp's Connected Search. Met ClickUp's kennisbeheer is het eenvoudig om een gedeeld referentiepunt voor uw organisatie op te bouwen! 💁

Neem ClickUp Clips op en deel ze voor asynchrone samenwerking

Op zoek naar een betere manier om complexe instructies uit te leggen? Gebruik ClickUp Clips om uw scherm op te nemen met voice-over en aantekeningen. In plaats van meerdere tekstberichten uit te wisselen, kunt u precies laten zien wat u bedoelt met zowel visuele als audio-context.

Deel snel context en feedback met je team via korte videoboodschappen met ClickUp Clips

U kunt deze video's delen via openbare links, ze toevoegen aan taken of downloaden voor gebruik buiten ClickUp.

Zo vereenvoudigt Clips de samenwerking:

Krijg automatische transcripties met tijdcodes voor elke video die u opneemt

Voeg opmerkingen toe aan specifieke momenten in de video voor gerichte feedback en snellere beslissingen

Sla alle opnames centraal op in de Clips Hub, zodat uw team altijd weet waar ze te vinden zijn

Ansh Prabhakar, Business Process Improvement Analyst bij Airbnb, deelt zijn ervaringen:

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentbeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het eenvoudig te gebruiken is, de gebruikersinterface goed is ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams gemakkelijker is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren, en op basis van dagelijkse voortgangsbesprekingen was de planning voor de toekomst eenvoudig.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentbeheer, enz. Het heeft het leven zeker gemakkelijker gemaakt, omdat het eenvoudig te gebruiken is, de gebruikersinterface goed is ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams gemakkelijker is. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren, en op basis van dagelijkse voortgangsbesprekingen was de planning voor de toekomst eenvoudig.

Houd de voortgang en werklast bij met ClickUp Dashboards en de werklastweergave

Houd de voortgang bij van cross-functionele initiatieven en overkoepelende OKR's met aanpasbare ClickUp-dashboards

Met ClickUp Dashboards kan uw team statistieken voor cross-functionele projecten bijhouden en betere beslissingen nemen. Met vooraf gemaakte kaarten en rapportagetools krijgen managers een live weergave van de productiviteit, blokkades en aankomende deadlines. Gebruik deze gegevens om prioriteiten aan te passen, problemen vroegtijdig te signaleren en meerdere projecten met vertrouwen te beheren.

Om taken duidelijk toe te wijzen en mensen verantwoordelijk te houden, is volledige zichtbaarheid vereist.

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie capaciteit heeft of hulp nodig heeft. Sleep taken naar teamleden om de werklast te verdelen zonder iemand te overbelasten.

Schakel tussen week- en maandweergave om behoeften te voorspellen en verantwoordelijkheden aan te passen voordat ze obstakels worden. Duidelijke zichtbaarheid voorkomt verwarring en helpt teams snel samen te werken.

Bepaal bandbreedteverschillen en sleep taken naar de juiste plek voor een evenwichtige toewijzing van middelen met de werklastweergave van ClickUp

Praktijkvoorbeelden en casestudy's van samenwerking tussen teams

Samenwerking tussen teams biedt aanzienlijke voordelen, maar kan misgaan als deze niet goed wordt beheerd. Zoals het gezegde luidt: "Een kameel is een paard dat is ontworpen door een commissie. " Maar als samenwerking tussen teams correct wordt uitgevoerd, levert dit indrukwekkende resultaten op.

Ontdek hoe bedrijven succesvol samenwerken tussen teams om geweldige resultaten te behalen.

🛋️ IKEA en de toewijzing van het bedrijf aan duurzaamheid

De toewijzing van IKEA aan duurzaamheid gaat verder dan alleen marketing. Het bedrijf beschouwt duurzaamheid als een kernwaarde, waarbij elke afdeling werkt aan gedeelde bedrijfsdoelen.

De strategische duurzaamheidsraad van het bedrijf is een uitstekend voorbeeld van cross-functionele samenwerking. Hier komen mensen van de Inter IKEA Group en franchisenemers samen om best practices te delen en bruikbare kennis te creëren.

Deze samenwerkingsinspanningen hebben geleid tot aanzienlijke veranderingen binnen het hele bedrijf, zoals het overschakelen op energiezuinige ledverlichting en het inkopen van al het katoen bij duurzame leveranciers.

Maar daar houdt de toewijding van IKEA niet op. Het bedrijf heeft zich voorgenomen om in 2030 een circulair en klimaatpositief bedrijf te zijn. Om dat doel te bereiken, is voortdurende input van cross-functionele teams die samenwerken nodig.

🎵 Het squad-model van Spotify voor productontwikkeling

De aanpak van Spotify op het gebied van productinnovatie floreert dankzij effectieve samenwerking tussen teams via het bekende 'Squad'-model. Elk team functioneert als een mini-startup, waarin ontwikkelaars, ontwerpers, data-analisten en productmanagers die verantwoordelijk zijn voor een specifieke functie of onderdeel van de app, samenwerken.

In plaats van rollen per afdeling te organiseren, brengt Spotify diverse vaardigheden samen in één team om snel en onafhankelijk te kunnen werken. Teams stemmen zich af op duidelijke doelen, delen verantwoordelijkheden en gebruiken gecentraliseerde communicatietools om verbonden te blijven en sneller beslissingen te nemen.

Deze structuur maakt innovatie op grote schaal mogelijk, waardoor Spotify gepersonaliseerde afspeellijsten, nieuwe functies en updates kan uitrollen zonder knelpunten of silo's.

Zet teamwork om in tastbare projectresultaten met ClickUp

Samenwerking tussen teams leidt tot betere resultaten door verschillende vaardigheden en perspectieven te combineren. Het resultaat is grondiger werk en grotere tevredenheid bij belanghebbenden.

Om resultaten te behalen, creëer je een gedeelde ruimte waar teams open kunnen communiceren, verantwoordelijkheden kunnen verduidelijken en zich kunnen afstemmen op gezamenlijke doelen. Ondersteun voortdurende samenwerking met handleidingen, handboeken en toegankelijke bronnen.

83% van de werknemers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor communicatie, met als resultaat versnippering en verlies van context. Slechts 8% gebruikt projecttools om discussies om te zetten in bijgehouden actie-items

ClickUp kan u helpen de resultaten van cross-functionele samenwerking te versterken door uw team(s) tools te bieden voor taakbeheer, communicatie en het bijhouden van voortgang op één platform.

Want het doorbreken van silo's begint met het gebruik van tools die niet in silo's werken. Probeer ClickUp gratis!