ClickUp versus Workzone: welke tool past het beste bij u?

Hoewel zowel ClickUp als Workzone voorzien in de behoeften op het gebied van projectmanagement, pakken ze het probleem heel anders aan – een belangrijke spanning die ten grondslag ligt aan de keuze tussen Workzone en ClickUp.

Aan de ene kant heb je Workzone, speciaal ontwikkeld voor marketing- en creatieve teams die behoefte hebben aan zeer gestructureerde werkstroomen met veel goedkeuringsstappen. Aan de andere kant heb je ClickUp, een krachtige, alles-in-één werkruimte die al je taken, documenten en samenwerking voor elk type team op één plek samenbrengt.

Voordat u een keuze maakt, geeft deze gids een overzicht van de functies, verduidelijkt hij welke use-case het meest geschikt is en helpt hij u een definitieve beslissing te nemen op basis van de grootte van uw team en de complexiteit van uw werkstroom.

ClickUp versus Workzone in een oogopslag

Functie / Categorie ClickUp Workzone Kernbenadering Converged AI Werkruimte combineert taken, documenten, chat en AI in één platform Gestructureerde tool voor projectmanagement, speciaal ontwikkeld voor creatieve en marketingwerkstroomen Het meest geschikt voor Teams van elke grootte binnen verschillende afdelingen die behoefte hebben aan flexibiliteit en afdelingsoverschrijdende werkstroom Marketing- en creatieve teams die projecten met veel goedkeuringsprocessen beheren Teamgrootte Schaalbaar van individuen tot grote ondernemingen Middelgrote tot grote teams, voornamelijk gericht op marketing AI-mogelijkheden ClickUp Brain voor samenvattingen, het genereren van content, het aanmaken van taken en het opzoeken van kennis Geen ingebouwde AI-assistent; vertrouwt op handmatige werkstroomen op regels gebaseerde automatisering automatisering AI-aangedreven en op regels gebaseerde automatiseringen die reageren op de context van taken en triggers in de werkstroom Op regels gebaseerde automatisering voor het toewijzen van taken, notificaties en goedkeuringen Weergaven Meer dan 15 weergaven, waaronder lijst, bord, gantt, kalender, tijdlijn, werklast en meer Gantt-diagrammen, takenlijsten, kalenders en werklastweergaven Taak structuur Flexibele hiërarchie met ruimtes, mappen, lijsten, taken, subtakens en relaties tussen meerdere lijsten Project → taak → subtaak-structuur geschikt voor lineaire werkstroom Zichtbaarheid tussen teams Taken kunnen in meerdere lijsten voorkomen zonder dat ze worden gedupliceerd, wat crossfunctioneel werk ondersteunt Taaken vallen onder projecten; zichtbaarheid tussen teams is afhankelijk van updates en rapportage Samenwerking Documenten, Whiteboards, chat, opmerkingen en realtime bewerking zijn geïntegreerd in taken Gericht op werkstroom-processen, redactie en samenwerking met klanten Goedkeuringswerkstroomen Flexibele goedkeuringen met behulp van toegewezen opmerkingen, automatiseringen en taakstatusen Krachtige werkstroomen in meerdere fasen met gestructureerde ondertekeningen en clientportalen Integraties Meer dan 1.000 integraties, waaronder Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce, plus API's en webhooks Integreert met tools zoals Google Drive, Dropbox en Slack; API beschikbaar, maar minder native integraties Flexibiliteit in gebruiksscenario's Geschikt voor marketing, productontwikkeling, engineering, bedrijfsvoering en meer Het meest geschikt voor gestructureerde creatieve productie en campagnebeheer

Overzicht van ClickUp

Consolideer werk in ClickUp met context Krijg toegang tot chat, documenten, taken en contextuele AI, samen met automatiseringen in ClickUp

🠠 Leuk weetje: Uit ons onderzoek blijkt dat kenniswerkers gemiddeld 6 dagelijkse verbindingen hebben op hun werkplek. Dit houdt waarschijnlijk in dat er veelvuldig berichten worden uitgewisseld via e-mail, chat en tools voor projectmanagement.

ClickUp brengt al deze gesprekken voor u samen op één plek. Het is een geïntegreerde AI-werkruimte die projecten, kennis en chat combineert op één plek – allemaal aangedreven door AI die u en uw team helpt sneller en slimmer te werken.

Dit voorkomt versnippering van het werk en bespaart u contextwisselingen, waardoor u uiteindelijk tijd en middelen bespaart.

Belangrijkste functies zijn onder meer:

ClickUp Brain : Schrijf taakbeschrijvingen, vat lange commentaren samen en beantwoord vragen over je projecten met behulp van de contextuele AI-assistent die overal in je werkruimte beschikbaar is

ClickUp-weergaven : Visualiseer je werk in meer dan 15 formaten, waaronder lijstweergaven, bordweergaven, gantt-weergaven en kalenderweergaven — iedereen kan de layout gebruiken waarmee hij of zij de hoogste productiviteit heeft

ClickUp Docs : Maak projectbeschrijvingen, SOP's en aantekeningen van vergaderingen en koppel deze rechtstreeks aan relevante ClickUp-taken

ClickUp Whiteboards : Brainstorm en plan visueel met ClickUp Whiteboards, en zet ideeën met één klik om in uitvoerbare taken

ClickUp-automatiseringen : Zet repetitieve taken op de automatische piloot met aangepaste triggers en acties om routinematig werk af te handelen, zoals het toewijzen van taken wanneer een status verandert of het versturen van een e-mail wanneer een deadline nadert

ClickUp-integraties : Maak gebruik van meer dan 1.000 native ClickUp-integraties, waaronder tweerichtingssynchronisatie met tools zoals Slack, Google Drive en GitHub, om al uw werk met elkaar te verbinden en datasilo's te elimineren

Overwegingen:

Leercurve: Met zoveel functies kan het even duren voordat nieuwe teams alles hebben ontdekt wat ClickUp te bieden heeft

De ClickUp-app mist complexere functies, zoals gedetailleerde aanpassing van het ClickUp-dashboard (dit werkt het beste op een desktop)

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar wat dacht je ervan om één platform te gebruiken? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Overzicht van Workzone

Workzone is projectmanagementsoftware die chaotische creatieve beoordelings- en goedkeuringscycli in goede banen leidt. Het biedt creatieve teams een duidelijk overzicht van hun portfolio en documenteert elke interne revisie of opmerking van een externe client. Deze focus op procesdiscipline maakt het een betrouwbare keuze voor teams die strakke deadlines moeten halen bij meerdere overlappende campagnes.

Belangrijkste sleutel sterke punten:

Goedkeuringswerkstroomen: Stroomlijn de creatieve beoordelingscyclus en zorg ervoor dat elk bestand de juiste goedkeuringen krijgt met ingebouwde redactie en meerfasige goedkeuringswerkstroomen

Aanvraagformulieren: Standaardiseer de manier waarop uw team werk ontvangt met aanpasbare aanvraagformulieren en stuur nieuwe projectaanvragen door naar het juiste team en de juiste projectsjabloon

Gantt-diagrammen en afhankelijkheden: Plan complexe projecten met visuele tijdlijnen die laten zien hoe taken met elkaar verbonden zijn, zodat u het kritieke pad kunt zien en deadlines effectief kunt beheren

Werklastbeheer: Krijg een duidelijk beeld van de capaciteit van uw team met werklastbeheer , waardoor het gemakkelijker wordt om opdrachten in evenwicht te brengen

Samenwerking met klanten: Geef externe belanghebbenden een speciale ruimte om verzoeken in te dienen en werk te beoordelen, zodat de feedback van klanten overzichtelijk blijft

Mogelijke nadelen:

Verkoopgestuurde onboarding: Om aan het werk te gaan, moet u een gesprek voeren met hun verkoopteam, wat de evaluatie vertraagt voor teams die de tool zelfstandig willen verkennen

Geen ingebouwde AI-assistent: U vindt hier geen AI-aangedreven schrijfhulpmiddelen, intelligente zoekfuncties of geavanceerde mogelijkheden voor automatisering

Beperkte toepassingsgebied: Geschikt voor marketing- en creatieve werkstroomen. Als u deel uitmaakt van een engineering-, operations- of productteam, vindt u de structuur wellicht te rigide voor uw behoeften

🠠 Leuk weetje: De gantt-grafiek die door beide tools wordt gebruikt, was revolutionair toen Henry Gantt deze rond 1910-1915 populair maakte om de bouw van marineschepen bij te houden. Vóór de komst van software werden deze grafieken met de hand op papier getekend en moesten ze elke keer dat een deadline veranderde helemaal opnieuw worden getekend.

Vergelijking van functies tussen ClickUp en Workzone

Naast de oppervlakkige functies ligt het echte verschil tussen ClickUp en Workzone in hun kernfilosofieën: gespecialiseerd procesbeheer versus een geconvergeerde, door AI aangestuurde werkruimte. Deze vergelijking laat zien hoe hun verschillende benaderingen van invloed zijn op cruciale gebieden, waaronder samenwerking, aanpassing en automatisering.

AI- en automatiseringsmogelijkheden

In de meeste teams zorgt automatisering voor het verplaatsen van taken, niet voor het begrijpen ervan.

Een taak gaat van 'In beoordeling' naar 'Wijzigingen aangevraagd' en de notificatie wordt verzonden. Vervolgens krijgt de toegewezen persoon een notificatie.

Maar daarna begint het werk pas.

Er moet nog steeds iemand alle opmerkingen doornemen, uitzoeken wat er is veranderd en dat omzetten in duidelijke vervolgstappen. Als er 6–7 opmerkingen van verschillende belanghebbenden zijn, betekent dit meestal dat de taakbeschrijving moet worden herschreven of dat er een nieuwe checklist moet worden gemaakt om de uitvoering overzichtelijk te houden.

ClickUp werkt direct op die stap.

Vat cruciale informatie over je werkruimte samen voor snelle en contextgebonden details met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain kunt u de bestaande taakcontext gebruiken om te genereren wat het team vervolgens nodig heeft:

Zet een volledige commentaarthread om in een gestructureerde checklist met duidelijke actiepunten

Vat recente updates over een Taak samen, zodat een nieuwe toegewezen persoon de context begrijpt zonder alles te hoeven lezen

Genereer een projectupdate op basis van taakactiviteit in plaats van deze handmatig te schrijven

Gebruik AI Fields om taakoverzichten up-to-date te houden zodra er nieuwe gegevens binnenkomen

🧠 Leuk weetje: Hoewel we tegenwoordig digitale checklists gebruiken in ClickUp, stamt de formele 'Checklist Manifesto'-aanpak eigenlijk uit 1935 bij Boeing. Nadat een complex nieuw bommenwerper tijdens een testvlucht neerstortte, realiseerden piloten zich dat het vliegtuig te complex was om uit het hoofd te besturen, wat leidde tot de eerste gestandaardiseerde tool voor projectmanagement: de checklist voor piloten.

🌟 Stel je bijvoorbeeld een contenttaak voor die wordt beoordeeld.

Drie belanghebbenden geven gedetailleerde opmerkingen. De ene stelt wijzigingen in de toon voor, een andere wijst op tekortkomingen op het gebied van SEO en een derde vraagt om structurele bewerkingen.

In plaats van elke opmerking handmatig door te nemen en instructies te herschrijven, kunt u een geconsolideerde actielijst genereren binnen de Taak. De schrijver krijgt een overzichtelijke lijst met volgende stappen zonder dat hij of zij verspreide feedback hoeft te interpreteren.

🟒Pro-tip: Je kunt repetitief werk uitbesteden zodra er instructies binnenkomen, zodat niemand het handmatig hoeft te doen met behulp van ClickUp-automatiseringen. Gebruik de ClickUp AI-automatisering om intenties direct om te zetten in een werkende werkstroom Begin in de builder met het beschrijven van wat er moet gebeuren. U kunt bijvoorbeeld schrijven:‘Wanneer de prioriteit van een Taak als urgent wordt gemarkeerd, verplaats deze dan naar de Incidentenlijst en wijs deze toe aan Eng Leadership. ’ ClickUp zet dat achter de schermen om in een gestructureerde automatisering. Het stelt de trigger in (wijziging in prioriteit), past de voorwaarde toe (urgent) en definieert de acties (taak verplaatsen + team toewijzen). Je kunt vervolgens elke stap bekijken of aanpassen voordat je deze activeert. Dit verandert de manier waarop u werkstroomopzet. In plaats van meerdere velden handmatig te configureren, beschrijft u het resultaat één keer en laat u het systeem dit in kaart brengen bij triggers en acties.

Workzone pakt deze fase anders aan.

De werkstroom-automatisering is gebaseerd op het doorlopen van vastgestelde stappen:

Leid een taak van concept naar beoordeling naar goedkeuring

Geef beoordelaars een melding wanneer het werk klaar is

Houd op elk moment bij in welke fase een asset zich bevindt

Dit werkt goed wanneer uw proces vastligt en het belangrijkste doel zichtbaarheid is. Zodra er echter feedback wordt toegevoegd, zet het systeem deze niet om in bruikbare informatie.

Als meerdere beoordelaars feedback geven, moet uw team deze nog steeds lezen, interpreteren en de volgende stappen handmatig herschrijven. Het platform houdt de voortgang bij, maar vermindert niet de inspanning die nodig is om van feedback naar uitvoering te gaan.

▶️ Het oordeel: ClickUp vermindert de tijd die nodig is om feedback om te zetten in duidelijke taken. Workzone houdt het beoordelingsproces gestructureerd, maar laat die omzetting over aan uw team.

🔎 Wist u dat? Volgens de PwC 2025 Global AI Jobs Barometer hebben sectoren die het meest blootgesteld zijn aan AI (zoals software en professionele dienstverlening) een verviervoudiging van de productiviteitsgroei gezien.

Weergaven en aanpassingsopties

Bij veel tools gaan er details verloren of is er een aparte installatie nodig als je overschakelt van een lijst met taken naar een tijdlijn of bord. Je team moet dan parallelle structuren onderhouden, alleen maar om verschillende vragen te kunnen beantwoorden.

ClickUp-weergaven behouden de structuur, terwijl de manier waarop je deze leest verandert.

Organiseer en houd je werk bij met meerdere ClickUp-weergaven

📌 Neem bijvoorbeeld een team dat meerdere vaste opdrachten van klanten beheert.

Taaken worden in de lijstweergave geordend op client en prioriteit. Halverwege de week verschuiven de tijdlijnen.

In plaats van iets te herstructureren, schakelt het team over naar de Gantt-grafiekweergave om deadlines te verschuiven en afhankelijkheden aan te passen. Die wijzigingen worden onmiddellijk weergegeven in de lijstweergave voor uitvoering en in de werklastweergave voor resourceplanning.

Simpel gezegd: je blijft met één set taken werken. ClickUp-weergaven veranderen alleen de manier waarop diezelfde gegevens worden georganiseerd, gefilterd en verwerkt.

Groepeer agile werkstroomper client in de lijstweergave en schakel over naar de bordweergave om de fase bij te houden zonder iets opnieuw te hoeven maken

Open de Gantt-grafiekweergave om tijdlijnen en afhankelijkheden aan te passen zonder de relaties tussen taken te verstoren

Bekijk de werklastweergave om opdrachten opnieuw in evenwicht te brengen met behulp van dezelfde taken die al in voortgang zijn

Ga naar de kalenderweergave om deadlines te plannen zonder dat je planninggegevens hoeft te dupliceren

Workzone volgt een meer vooraf gedefinieerde structuur.

De weergaven – Gantt, takenlijsten, kalender en rapporten over werklast – zijn ontworpen om consistente projectopvolging te ondersteunen. Dit werkt goed wanneer projecten een vaste werkstroom volgen en de belangrijkste vereiste zichtbaarheid is in alle fasen.

Het systeem is echter minder flexibel wanneer teams hetzelfde werk vanuit verschillende rollen moeten interpreteren. Aanpassingen vinden meestal plaats op project- of sjabloonniveau in plaats van via dynamische wijzigingen in de weergave.

▶️ Het oordeel: Met ClickUp kunnen teams van perspectief veranderen zonder hun werk te herstructureren. Workzone ondersteunt stabiele werkstroomen waarbij de structuur consistent blijft en niet vaak hoeft te worden aangepast.

Taakbeheer en projectstructuur

Neem een veelvoorkomende installatie: een marketingteam lanceert een campagne die bestaat uit content, ontwerp en betaalde media.

De campagne begint als één enkel initiatief. Deze moet worden opgesplitst, verdeeld over verschillende teams, op verschillende niveaus worden bijgehouden en toch met elkaar verbonden blijven.

Zo werkt dat in ClickUp.

De campagne bevindt zich in een ClickUp-ruimte (bijvoorbeeld Marketing). Daarbinnen staat ze in een ClickUp-map voor ‘Q2-campagnes’. Binnen die map kan elk kanaal – content, advertenties, ontwerp – zijn eigen ClickUp-lijst hebben.

Gebruik ClickUp Space om informatie voor al uw teams, afdelingen en projecten aan te passen en te ordenen op basis van duidelijke, contextuele criteria

Nu begint het echte werk.

Er wordt een landingspagina-taak aangemaakt in de inhoudslijst. Diezelfde ClickUp-taak kan ook in de ontwerplijst verschijnen zonder dat deze wordt gedupliceerd. De tekstschrijver, ontwerper en marketeer werken allemaal aan dezelfde taak, niet aan afzonderlijke versies ervan.

Naarmate de voortgang van het werk vordert:

ClickUp-subtaaken verdelen de landingspagina in secties zoals hero-tekst, beeldmateriaal en SEO-updates

ClickUp-afhankelijkheden zorgen ervoor dat het ontwerp pas start nadat de tekst is goedgekeurd

Een ClickUp-mijlpaal markeert de pagina als 'Klaar om te publiceren' zodra alle onderdelen zijn voltooid

Aangepaste velden in ClickUp houden campagnespecifieke gegevens bij, zoals kanaal, budget en prioriteit

Zoom nu even uit.

De marketingmanager kan de hele campagne bijhouden op mapniveau. Elk team werkt nog steeds binnen zijn eigen lijsten. Niemand hoeft taken te dupliceren of updates handmatig te synchroniseren.

De structuur blijft intact omdat er verbinding bestaat tussen alles en de onderliggende ClickUp-taak, wat cross-functionele samenwerking vergemakkelijkt.

Dezelfde campagne zou in Workzone in één enkel project staan, met taken en subtaaken.

Dat werkt goed wanneer de werkstroom lineair is:

Taak is aangemaakt

Taak doorlopen verschillende fasen

Taak wordt goedgekeurd

Een ontwerpbestand kan bijvoorbeeld van concept naar beoordeling naar goedkeuring gaan, waarbij bij elke stap duidelijk is wie de eigendom heeft. Maar wanneer hetzelfde werk voor alle teams zichtbaar moet zijn, wordt de structuur strakker.

Als meerdere teams zichtbaarheid nodig hebben, verloopt de coördinatie via updates, rapportage of handmatig bijhouden in plaats van via gedeelde taakplaatsing in werkstroom. Dit werkt voor teams die binnen gedefinieerde pijplijnen werken, vooral wanneer overdrachten opeenvolgend plaatsvinden.

▶️ Het oordeel: ClickUp houdt één versie van het werk zichtbaar voor alle teams zonder dubbel werk, wat de uitvoering door meerdere teams ondersteunt. Workzone houdt het werk binnen gestructureerde projecten, wat het beste werkt wanneer taken een vaste volgorde doorlopen.

Samenwerking en goedkeuringswerkstroom

Beoordelingscyclus loopt vast wanneer feedback en uitvoering op verschillende plekken plaatsvinden.

Er wordt een bestand gedeeld. Er komen opmerkingen binnen. Vervolgens moet iemand alles doornemen en omzetten in daadwerkelijke wijzigingen voordat het werk kan worden voortgezet.

ClickUp houdt die hele cyclus binnen de Taak.

Begin met het bestand. Een ontwerper uploadt een concept naar een Taak. Belanghebbenden openen dat bestand en gebruiken ClickUp Redactie om rechtstreeks op specifieke delen van de afbeelding, video of PDF opmerkingen achter te laten. Je opmerking blijft gekoppeld aan het exacte punt waarnaar deze verwijst, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over wat er moet worden aangepast.

Ga nu over tot uitvoering. In plaats van opmerkingen te behandelen als passieve feedback, zet ClickUp Assigned Comments elke opmerking om in een actie-item dat wordt bijgehouden. Een beoordelaar kan een opmerking toewijzen aan een ontwerper of schrijver, en deze blijft openstaan totdat deze is opgelost.

Delegeer taken rechtstreeks binnen de context van het project met behulp van ClickUp Assigned Comments

De toegewezen persoon kan deze opmerkingen afzonderlijk behandelen. En het beste van alles? De Taak blijft onvoltooid totdat je team alle feedback heeft verwerkt.

Tegelijkertijd blijft de ondersteunende context in verbinding.

De briefing kan in ClickUp Docs worden opgeslagen, waarna je deze aan dezelfde Taak kunt koppelen. Als de instructies veranderen, werkt het team het document bij en gaat het gewoon door met werken zonder het proces elders opnieuw te hoeven starten.

Aan de andere kant, als het team wijzigingen moet uitwerken, kunnen ze met ClickUp Whiteboards ideeën visueel in kaart brengen en omzetten in taken.

Sluit ClickUp-documenten, lijsten, kaarten en meer eenvoudig in op ClickUp-Whiteboards

Voor realtime samenwerking en snelle discussies staat ClickUp Chat direct naast het werk, zodat gesprekken niet in aparte tools terechtkomen.

Sid Babla, coördinator van het welzijnsprogramma bij het Student Wellness Center van Dartmouth College, heeft ClickUp beoordeeld:

“ClickUp is ideaal wanneer er meerdere taken/subtaaken voor een bepaald project zijn en alle teamleden op de hoogte moeten worden gehouden. Een goed ontworpen map of lijst kan de noodzaak van communicatie via e-mail en Slack/MS Teams gemakkelijk vervangen. De verschillende weergaven helpen ook bij het vaststellen van prioriteiten en het effectief opstellen van tijdlijnen.”

“ClickUp is ideaal wanneer er meerdere taken/subtaaken voor een bepaald project zijn en alle teamleden op de hoogte moeten worden gehouden. Een goed ontworpen map of lijst kan de noodzaak van communicatie via e-mail en Slack/MS Teams gemakkelijk vervangen. De verschillende weergaven helpen ook bij het vaststellen van prioriteiten en het effectief opstellen van tijdlijnen.”

Workzone is speciaal ontwikkeld voor goedkeuringswerkstroomen, en daar blinkt het in uit. Het biedt meerfasige beoordelingsprocessen die ideaal zijn voor creatieve teams die formele goedkeuringen van meerdere belanghebbenden nodig hebben. De tools voor redactie ondersteunen markeringen op creatieve assets.

Het biedt ook clientportalen, zodat externe partners verzoeken kunnen indienen en feedback kunnen geven zonder volledige toegang tot het platform te nodig hebben.

▶️ Het oordeel: Workzone is ideaal voor gestructureerde, formele goedkeuringscyclusen. ClickUp biedt een breder en flexibeler pakket aan samenwerkingstools dat geschikt is voor elk team, inclusief de krachtige functies ClickUp Redactie en ClickUp Assigned Comments voor creatieve beoordelingen.

Klantverhaal: ShopmonkeyWanneer marketingwerk verspreid is over documenten, berichten en persoonlijke aantekeningen, vertragen goedkeuringen en verdwijnt het overzicht. Shopmonkey gebruikte ClickUp om samenwerking, goedkeuringen en zichtbaarheid van het project op één plek samen te brengen, zodat het werk sneller verliep en er minder details over het hoofd werden gezien.

Er was geen duidelijke manier om de status van een project of de capaciteit van elk teamlid op een bepaald moment te zien.

Er was geen duidelijke manier om de status van een project of de capaciteit van elk teamlid op een bepaald moment te zien.

Met ClickUp krijgen teams één gedeeld systeem om werk bij te houden, functieoverschrijdend samen te werken en goedkeuringen te koppelen aan de uitvoering.

🔎 Wist u dat? Ongeveer 70% van de werknemers geeft aan minstens één keer per maand te maken te hebben met te veel applicaties en contextwisselingen – een duidelijk symptoom van toolsprawl.

Een gebrek aan coördinatie tussen tools terwijl de lopende werkzaamheden plaatsvinden, kan ervoor zorgen dat updates binnen individuele systemen blijven zitten. ClickUp-integraties overbruggen die kloof.

Met de ClickUp HubSpot-integratie kan een deal die is gemarkeerd als 'Gesloten' bijvoorbeeld automatisch een nieuwe onboarding-structuur aanmaken binnen ClickUp met behulp van een vooraf gedefinieerde sjabloon. Met toegewezen taken en vastgestelde deadlines kan het uitvoeringsteam aan de slag met een volledig gestructureerd project in plaats van het helemaal vanaf nul op te bouwen.

Op dezelfde manier houdt de ClickUp GitHub-integratie de voortgang van de ontwikkeling zichtbaar zonder statusupdates. Wanneer een pull-aanvraag wordt geopend of samengevoegd, kan de gekoppelde taak automatisch worden bijgewerkt, waardoor product en engineering op elkaar blijven afgestemd zonder dat er extra coördinatie nodig is.

Er is ook een ClickUp Figma-integratie. Hiermee worden de ontwerpbestanden rechtstreeks in taken ingebed, zodat beoordelaars en belanghebbenden altijd toegang hebben tot de nieuwste versie op dezelfde plek waar feedback wordt gegeven en de uitvoering plaatsvindt.

Voor werkstroomprocessen die verder gaan dan de standaardintegraties, kunt u met ClickUp Zapier-integratie en ClickUp Make-integratie duizenden tools koppelen en meerstapsprocessen automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van ingevulde formulieren in taken, het synchroniseren van supporttickets of het triggeren van updates in verschillende systemen.

💡Pro-tip: Als uw team meer aangepast maatwerk nodig heeft, bieden de ClickUp API en ClickUp Webhooks volledige controle om interne werkstroomprocessen te bouwen die ClickUp verbinden met eigen systemen, financiële tools of interne dashboards.

Workzone ondersteunt integraties met tools zoals Google Drive, Dropbox en Slack, die voorzien in veelvoorkomende behoeften op het gebied van bestandsopslag en communicatiecoördinatie. Het biedt ook een API voor aangepaste verbindingen.

Er is echter een limiet op het gebied van integraties, waardoor het complex is om meerstapswerkstroomen tussen verschillende tools te sturen. Teams moeten updates vaak handmatig beheren of vertrouwen op externe systemen om de consistentie te behouden.

▶️ Het oordeel: ClickUp maakt gebruik van integraties om het werk tussen verschillende tools synchron te houden naarmate het zich ontwikkelt. Workzone creëert verbindingen tussen essentiële tools, maar is meer afhankelijk van handmatige coördinatie wanneer werkstroom meerdere systemen omvat.

Moet u voor ClickUp of Workzone kiezen?

De keuze hangt af van hoe uw structuur voor het werk eruitziet en hoe deze verandert zodra het proces eenmaal op gang is gekomen.

Workzone werkt het beste voor teams binnen vastomlijnde creatieve processen. Projecten doorlopen duidelijke fasen, goedkeuringen volgen een vaste volgorde en feedback van klanten vormt een essentieel onderdeel van het proces. Als uw primaire doel is om consistentie en controle te brengen in beoordelingscyclusen, past Workzone goed bij dat model.

ClickUp beperkt je werk niet tot één functie of één structuur. Taken verschuiven tussen afdelingen, input verandert halverwege de cyclus en de uitvoering is afhankelijk van het op één lijn houden van documenten, gesprekken en updates. In plaats van meer tools toe te voegen om elke laag af te handelen, houdt ClickUp alles verbonden binnen één werkruimte.

Hier is een eenvoudige manier om een keuze te maken:

Kies Workzone als uw werk volgens herhaalbare werkstroomen verloopt, uw team afhankelijk is van gestructureerde goedkeuringen en uw focus ligt op het beheren van creatieve productie met duidelijke fasen en zichtbaarheid voor de client.

Kies voor ClickUp als uw werk meerdere teams omvat, uw processen zich ontwikkelen naarmate projecten vorderen en u taken, documentatie, communicatie en automatisering nodig hebt om verbonden te blijven zonder handmatige coördinatie.

ClickUp brengt de systemen samen die de meeste teams uiteindelijk aan elkaar moeten koppelen. Taken, documenten, chat, automatiseringen en AI werken in dezelfde omgeving, zodat updates op één plek automatisch worden doorgevoerd in de rest van je werkstroom.

Als verminderen van het wisselen tussen tools en het op één lijn houden van de uitvoering prioriteiten zijn, kunt u ClickUp gratis gaan gebruiken en kijken hoe het in uw bestaande werkstroom past.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Hoe verhoudt ClickUp Brain zich tot de functies voor automatisering van Workzone?

ClickUp Brain werkt binnen uw taken, documenten en chat om samenvattingen te genereren, content te creëren en vragen te beantwoorden op basis van uw werkruimtegegevens. Workzone richt zich op op regels gebaseerde automatisering, zoals het doorsturen van taken, notificaties en goedkeuringstriggers, zonder ingebouwde AI voor het verwerken van inhoud of context.

Welke projectmanagementtool is beter voor groeiende teams?

ClickUp is beter geschikt voor groeiende teams omdat het meerdere afdelingen, werkstroomen en projecttypes ondersteunt binnen één flexibele structuur. Workzone werkt goed voor marketing- en creatieve teams, maar is minder flexibel wanneer het wordt uitgebreid naar verschillende functies zoals productontwikkeling, engineering of operations.

Kan ClickUp gestructureerde werkstroomen voor projecten bieden, net als Workzone?

Ja, ClickUp kan gestructureerde werkstroomnaborren nabootsen met behulp van projectsjablonen, verplichte aangepaste velden en automatiseringen voor goedkeuring in meerdere stappen. U kunt waar nodig consistente processen afdwingen, terwijl u toch flexibiliteit behoudt voor andere soorten werk.

Wat zijn de belangrijkste verschillen in samenwerkingsfuncties tussen ClickUp en Workzone?

ClickUp combineert documenten, Whiteboards, chat en Redactie binnen taken, zodat discussies en feedback altijd gekoppeld blijven aan het werk. Workzone richt zich op gestructureerde werkstroomprocessen en klantportalen, waardoor het sterk is voor formele beoordelingen, maar minder flexibel is voor bredere teamsamenwerking.