Werkstroomautomatisering voor teams: processen, tools en best practices

De tijd dat de installatie van geautomatiseerde werkstroomprocessen gepaard ging met omvangrijke specificatiedocumenten, aangepaste scripts, starre BPM-tools en wekenlange installatie is voorbij.

Zelfs kleine wijzigingen, zoals het toevoegen van een goedkeuring of het omleiden van een Taak, vereisten technische ingrepen. Automatisering was traag in de implementatie en lastig te onderhouden.

Als gevolg daarvan vervielen de meeste teams in handmatig werk. Ze vertrouwden op checklists, spreadsheets en follow-ups, omdat het veranderen van het systeem moeilijker leek dan het werk zelf.

Moderne AI-werkstroomautomatisering ziet er tegenwoordig heel anders uit. Hieronder delen we alles wat u moet weten over werkstroomautomatisering.

Wat is workflowautomatisering?

Werkstroomautomatisering vereenvoudigt de uitvoering van repetitieve taken – doorgaans via software – door specifieke richtlijnen te definiëren die handmatige processen automatiseren. Het wordt gebruikt om handmatige gegevensinvoer te verminderen en taken te automatiseren, waardoor werk sneller kan worden gedelegeerd.

U kunt taken of volledige werkstroomen automatiseren om uw algehele werkstroom te verbeteren. Of u nu werkstroomen gedeeltelijk of volledig automatiseert om bepaalde of handmatige taken uit te voeren, dit proces versnelt de manier waarop u uw werk uitvoert.

Want waarom zou je al dat werk doen dat software voor je kan doen? Het enige wat je hoeft te doen, is de regels en procedures definiëren die werkstroomautomatisering mogelijk maken.

👀 Wist u dat? Het concept van geautomatiseerde taakverdeling dateert uit 1965, toen een Britse tabloidkrant een op algoritmen gebaseerd systeem implementeerde om inkomende telefoontjes over de medewerkers te verdelen.

Handmatige versus geautomatiseerde werkstroomen

Bij handmatige werkstroomstelsels zijn mensen nodig om het werk bij elke stap voort te zetten. Geautomatiseerde werkstroomstelsels verminderen de noodzaak van menselijke tussenkomst door software te gebruiken voor routinetaken die worden geactiveerd op basis van regels.

Hier is een vergelijking 👇

Aspect Handmatige werkstroom Geautomatiseerde werkstroom Uitvoering Vereist menselijke tussenkomst om zelfs de eenvoudigste taken uit te voeren Wordt uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde triggers en regels zonder handmatige invoer Snelheid Trager door menselijke afhankelijkheden en overdrachten Voer taken direct uit zodra aan de voorwaarden is voldaan Foutpercentage Gevoelig voor menselijke fouten, vooral bij repetitieve taken Consistent en nauwkeurig wanneer de regels correct zijn geconfigureerd Schaalbaarheid Moeilijk op te schalen zonder extra personeel Gemakkelijker op te schalen met de juiste automatiseringstools Kosten Hogere arbeidskosten voor routinematig werk Lagere operationele kosten na de eerste installatie Flexibiliteit Vergelijkbaar eenvoudiger om veranderingen door te voeren Vereist herconfiguratie van geautomatiseerde werkstroomstelsels bij wijzigingen Voorbeeld Medewerker dient onkostendeclaratie in via e-mail. De manager controleert en keurt deze handmatig goed. Het financiële team voert de gegevens handmatig in het boekhoudsysteem in. De medewerker dient de onkostendeclaratie in via het formulier. Het systeem stuurt deze automatisch door naar de manager ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt het boekhoudsysteem automatisch bijgewerkt.

Hoe workflowautomatisering werkt (eenvoudige uitleg)

De kern van elk proces van automatisering wordt gevormd door drie essentiële componenten: triggers, voorwaarden en acties.

Samen vormen ze een geautomatiseerd systeem dat de overdracht van taken regelt en handmatige follow-ups overbodig maakt. Zo werkt automatisering:

Een trigger instellen: De gebeurtenis die de automatisering in gang zet. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe lead een contactformulier invult, de status van een Taak verandert in 'In behandeling' of een bestand wordt geüpload naar een gedeelde map

Voorwaarden definiëren (optioneel): Voorwaarden specificeren wanneer de automatisering moet worden uitgevoerd. Trigger de automatisering bijvoorbeeld alleen als de lead uit een bepaalde regio komt of als de prioriteit van de Taak is gemarkeerd als 'Hoog'.

Acties uitvoeren: Dit zijn de taken die het systeem uitvoert zodra aan de trigger en voorwaarden is voldaan. Acties kunnen bestaan uit het verzenden van notificaties, het toewijzen van taken, het bijwerken van databases of het genereren van rapporten

Simpel gezegd werkt automatisering volgens de logica: "Als/wanneer dit gebeurt, doe dan dat".

In ClickUp heb je bijvoorbeeld AI-gestuurde automatisering, waarbij AI de voorwaarden voor je invult met behulp van AI-velden. Zo ziet dat er in de praktijk uit:

Automatiseer follow-ups en herinneringen met ClickUp automatiseringen

Waarom werkstroomautomatisering belangrijk is

Automatisering zorgt voor kosten- en procesefficiëntie in uw bedrijfsvoering.

Denk eens aan een eenvoudige maar veelvoorkomende taak zoals het doorsturen van binnenkomende verzoeken. Zonder automatisering controleert iemand een formulier of e-mail, zoekt uit wie het moet afhandelen, wijst de taak toe, werkt de status bij en volgt op als het vastloopt. Vermenigvuldig dat met tientallen verzoeken per dag, en de verborgen kosten worden duidelijk.

Automatisering neemt die handmatige coördinatie uit handen van uw team. De voordelen van werkstroomautomatisering zijn onder meer:

Verhoogde productiviteit: Wanneer medewerkers niet worden belast met vermoeiende en eentonige administratieve taken, kunnen ze hun tijd besteden aan werk dat creativiteit en probleemoplossend vermogen vereist, wat op zijn beurt hun productiviteit verhoogt

Kortere responstijden: Wanneer routinematige interacties met een laag risico worden geautomatiseerd, kan uw team zich richten op complexe zaken en problemen die menselijke expertise vereisen. Op deze manier kunt u, zelfs met een klein team, op alle leads reageren terwijl ze nog warm zijn

Schaalbare aangepaste ervaringen: Merken kunnen op grote schaal zeer aangepaste klantinteracties ontwerpen door contactmomenten te automatiseren op basis van het gedrag, de voorkeuren en de interactiegeschiedenis van klanten. Met automatisering kunt u in kaart brengen wanneer interactie met potentiële klanten het meest zinvol is

Voorkomt administratieve fouten: Mensen maken fouten wanneer taken saai, repetitief en administratief van aard zijn. Geautomatiseerde systemen kunnen echter monotone taken herhaaldelijk en foutloos uitvoeren en kunnen zelfs inconsistenties in de gegevens die ze verwerken signaleren

Lagere operationele kosten: Door routetaaken te automatiseren is er minder behoefte aan extra personeel om de groeiende werklast op te vangen. Het rendement komt tot uiting in kortere verwerkingstijden en minder middelen die aan administratief werk worden besteed

Meer zichtbaarheid in werkstroomprocessen: AI-workflowautomatisering optimaliseert processen door elke stap bij te houden, waardoor u realtime gegevens krijgt over knelpunten, de voltooiingspercentages van taken en de prestaties van het team, zonder dat er handmatig rapportages hoeven te worden gemaakt

📮 ClickUp Insight: 45% van de werknemers heeft wel eens overwogen om automatisering te gebruiken, maar heeft de stap nog niet gezet. Factoren zoals tijdgebrek, onzekerheid over de beste tools en een overweldigend aanbod kunnen mensen ervan weerhouden de eerste stap naar automatisering te zetten. ⚒️ Met zijn eenvoudig te bouwen AI-agenten en op natuurlijke taal gebaseerde commando's maakt ClickUp het gemakkelijk om aan de slag te gaan met automatiseringen. Van het automatisch toewijzen van taken tot door AI gegenereerde projectsamenvattingen: je kunt krachtige automatiseringen ontgrendelen en zelfs binnen enkele minuten aangepaste AI-agenten bouwen – zonder dat je daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen. Hier is een voorbeeld van een werkstroom: 💫 Concrete resultaten: QubicaAMF heeft de tijd voor rapportage met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren aan handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

Belangrijkste onderdelen van een goed systeem voor werkstroomautomatisering

Het succes van werkstroomautomatisering hangt sterk af van de tool die u kiest.

Sommige platforms leggen de nadruk op snelheid en eenvoud, maar bereiken al snel hun grenzen. Andere zijn ontworpen om gelaagde regels, cross-functionele overdrachten en continue optimalisatie te ondersteunen naarmate uw werkstroom zich verder ontwikkelt.

Dit is wat een goed systeem voor automatisering van de werkstroom eigenlijk nodig heeft:

Op triggers gebaseerde regels

Elke regel van de automatisering begint met een trigger. Deze zet de uitvoering van uw werkstroom in gang op basis van specifieke voorwaarden of gebeurtenissen.

Bij een automatiseringstool vormen triggers de basis voor wat u wel en niet kunt automatiseren. Idealiter biedt uw automatiseringstool flexibiliteit en keuze uit meerdere soorten triggers. Bijvoorbeeld:

Trigger Wat doet het? Toepassingen Statuswijziging Wordt geactiveerd wanneer een taak of lead naar een andere status gaat, bijvoorbeeld van 'In uitvoering' naar 'Beoordelen' Projectoverdrachten, goedkeuringsroutes, notificaties aan belanghebbenden, updates over de fase van de pijplijn en kwaliteitscontroles Op tijd gebaseerd Wordt uitgevoerd volgens schema's of deadlines, bijvoorbeeld 24 uur voordat de Taak moet worden uitgevoerd Terugkerende rapporten, herinneringen voor follow-up, waarschuwingen voor deadlines, verlenging van abonnementen, prestatiebeoordelingen, afloop van contracten Formulierverzending Wordt geactiveerd bij de invoer van nieuwe gegevens via formulieren of apps, bijvoorbeeld wanneer een lead een contactformulier op de website indient Lead-toewijzing, onboarding van klanten, aanmaken van supporttickets, verzamelen van feedback, registraties voor gebeurtenissen, reacties op enquêtes Veldupdate Wordt geactiveerd wanneer een specifieke veldwaarde verandert, bijvoorbeeld wanneer de prioriteit verandert van 'Laag' naar 'Hoog' Escalaties, hertoewijzing van taken, notificaties aan belanghebbenden, budgetwaarschuwingen en voorraadupdates Webhook/API-gebeurtenis Reageert op gebeurtenissen uit externe systemen, bijvoorbeeld een betaling die is verwerkt in Stripe Bestellingafhandeling, facturering, klantupdates, verzendnotificaties, CRM-synchronisatie, integraties met externe systemen

🔔 Vriendelijke herinnering: Houd rekening met uw specifieke behoeften op gebied van automatisering om te bepalen welke triggers het belangrijkst zijn voor uw werkstroom.

Taaktoewijzing en -routering

Het handmatig toewijzen van taken in omgevingen met grote volumes (klantenservice, IT-operaties of RevOps) is onhoudbaar. U hebt een automatiseringstool nodig die taken, tickets of verzoeken automatisch toewijst aan het meest geschikte team of de meest geschikte persoon op basis van vooraf gedefinieerde regels, logica of realtime voorwaarden.

Zoek naar een tool die gebruikmaakt van één of een combinatie van deze routeringsmethoden:

Methode voor het toewijzen van taken Wat is het? Voorbeeld Op regels gebaseerde toewijzing Wijs taken toe op basis van vaste, vooraf gedefinieerde logica, zoals tags, formuliervelden of klanttype Supporttickets met de tag 'Technisch probleem' gaan naar het engineeringteam; tickets met de tag 'Facturering' gaan naar de financiële afdeling AI-gebaseerde routering Wijs taken dynamisch toe door historische prestaties, ticketmetadata en contextuele signalen te analyseren Het resetten van wachtwoorden wordt doorverwezen naar juniormedewerkers, terwijl infrastructuurgerelateerde problemen worden doorgestuurd naar specialisten Round-robin-verdeling Verdeel taken gelijkmatig over de beschikbare medewerkers volgens een strikte roulatie of op basis van de huidige werklast van elke medewerker Nieuwe leads worden één voor één in volgorde toegewezen aan verkopers Op werklast gebaseerde routering Wijs taken toe op basis van de huidige capaciteit en beschikbaarheid Een nieuw supportticket wordt toegewezen aan de medewerker met de minste openstaande tickets of de kortste wachtrij Escalatieroute Taken die na een bepaalde periode nog steeds niet zijn opgelost, worden automatisch opnieuw toegewezen of geëscaleerd Als er niet binnen 2 uur op een ticket wordt gereageerd, wordt het doorgestuurd naar een teamleider

💡 Pro-tip: Afhankelijk van het volume en de complexiteit van uw werkstroomen kunt u overwegen om verder te stappen dan op regels gebaseerde toewijzingen en over te stappen op AI-gebaseerde routering of werkverdeling voor een slimmere verdeling. Zo werkt een AI-ondersteunde werkstroom voor het toewijzen van taken in ClickUp:

Goedkeuringswerkstroomen zijn de plekken waar handmatige processen de meeste wrijving veroorzaken.

Geautomatiseerde goedkeuringswerkstroom neemt frictie weg door verzoeken naar de juiste goedkeurders te sturen en de status automatisch bij te werken zodra er beslissingen worden genomen. Het automatiseert goedkeuringsprocessen met meerdere stappen, waardoor taken met meerdere afhankelijkheden doorlopen zonder handmatige overdrachten.

De functies waar u op moet letten zijn:

Opeenvolgende goedkeuringen: Verzoeken worden één voor één in een vastgestelde volgorde door de goedkeurders geleid, d.w.z. blogbericht → editor → manager → publiceren

Parallelle goedkeuringen: Wordt tegelijkertijd naar meerdere goedkeurders gestuurd voor een snellere consensus, d.w.z. ontwerpmateriaal wordt in één keer naar de juridische afdeling en marketing gestuurd

Voorwaardelijke routering: Goedkeuringstrajecten veranderen op basis van de details van de aanvraag, d.w.z. aanvragen onder de $500 worden automatisch goedgekeurd; aanvragen boven de $500 worden doorgestuurd naar de CFO

Automatische statusupdates: De status van een taak of verzoek verandert automatisch op basis van goedkeuringsbeslissingen, d.w.z. "In behandeling" → "Goedgekeurd" triggert het aanmaken van de volgende taak

Notificaties: automatische herinneringen voor goedkeurders wanneer verzoeken te lang blijven liggen, waardoor knelpunten door vergeten e-mails worden voorkomen

Met agents erbij kun je dit nog een stapje verder brengen. Deze Super Agent van onze teamgenoot Libby kan bijvoorbeeld teksten beoordelen en feedback geven in haar plaats!

Maak kennis met de Super Agent van Libby bij ClickUp, die de content voor haar beoordeelt!

Controleer of de automatiseringstool van uw keuze kan worden geïntegreerd met uw bestaande tools en software.

Dit is van cruciaal belang, want zonder integraties bent u genoodzaakt om informatie handmatig tussen tools uit te wisselen, wat het doel van automatisering tenietdoet.

Enkele integratiemogelijkheden waar u op moet letten, zijn:

Kant-en-klare connectoren: Native integraties met veelgebruikte tools zoals Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, HubSpot en Zoom

API-toegang: Mogelijkheid om aangepaste integraties te bouwen voor gespecialiseerde tools of interne systemen die niet worden ondersteund door kant-en-klare opties

Gegevenssynchronisatie: Automatische updates tussen platforms, zodat wijzigingen in de ene tool automatisch worden doorgevoerd in de andere, zonder dat gegevens handmatig hoeven te worden ingevoerd

Platformonafhankelijke triggers: De mogelijkheid om automatiseringen te activeren op basis van gebeurtenissen in andere tools, zoals het aanmaken van een Taak wanneer een deal wordt gesloten in uw CRM

Ondersteuning voor webhooks: realtime notificaties over gebeurtenissen vanuit externe systemen om werkstroomresponsief te houden

Import-/exportopties: Bulk-CSV-uploads en API-exports voor het migreren van gegevens tussen systemen

🚀 Voordeel van ClickUp: Krijg toegang tot integraties met meer dan 1000 apps, waaronder Zapier, Zendesk, Slack, HubSpot, GitHub, Figma en nog veel meer met ClickUp Integrations. Synchroniseer taken, automatiseer notificaties, trigger updates en stroomlijn gegevensstromen — automatiseer werkstroomprocessen in je hele tech stack met ClickUp. ClickUp kan worden geïntegreerd met meer dan 1.000 externe apps

Aanpasbare sjablonen

Houd er rekening mee dat als het opzetten van automatiseringen technische kennis of uitgebreide configuratie vereist, de acceptatie laag zal zijn.

Zoek naar tools waarmee u aangepaste werkstroomen kunt bouwen met intuïtieve drag-and-drop-bouwers. Iedereen moet in staat zijn om voorwaarden in te stellen, meerdere triggers te combineren en taken te routeren zonder code te schrijven of complexe logische bomen te maken.

De eenvoudigste manier om hiermee aan de slag te gaan, is door gebruik te maken van kant-en-klare werkstroomen voor veelvoorkomende toepassingen. Het enige wat u hoeft te doen, is uw gegevens invoeren en u kunt meteen aan de slag.

📌 Voorbeeld: In een marketingbureau kan een sjabloon voor het onboarden van klanten worden geactiveerd op het moment dat een contract wordt ondertekend. Het creëert automatisch taken voor kick-offgesprekken, het verzamelen van materiaal, de installatie van een strategie en de uitvoering van campagnes, wijst eigenaars toe binnen de verschillende teams en stelt tijdlijnen vast.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Wilt u de processen binnen uw bedrijf optimaliseren en standaardiseren? ClickUp biedt meer dan 1.000 aanpasbare, kant-en-klare sjablonen die geschikt zijn voor elke toepassing. Deze sjablonen zijn volledig aanpasbaar, waardoor teams werkstroomprocessen kunnen bijstellen naarmate hun processen evolueren, in plaats van automatiseringen helemaal opnieuw op te bouwen. Omdat sjablonen naast taken, documenten en automatiseringen staan, blijven updates gekoppeld aan het daadwerkelijke werk en kunnen teams ze gemakkelijk toepassen.

Hoe realiseert u de automatisering van een werkstroom (stap voor stap)

Hoe verleidelijk het ook mag zijn, vermijd het om alles in één keer te automatiseren.

Kies één proces waarbij automatisering direct resultaat kan opleveren. Dit kan de meest repetitieve, tijdrovende of foutgevoelige werkstroom zijn waarmee uw team momenteel te maken heeft.

Gebruik vervolgens de lessen uit de pilot om uw argumenten voor bedrijfsbrede automatisering te onderbouwen.

We laten u zien hoe u uw werkstroomen en -processen kunt automatiseren, met behulp van ClickUp.

Stap 1: Breng uw bestaande proces in kaart

Breng uw huidige werkstroom visueel in kaart, van begin tot eind. Maar doe dit niet in uw eentje. Betrek belanghebbenden en teamleden die deel uitmaken van dit proces (dat u automatiseert), en zelfs cross-functionele teams die er in welke fase dan ook mee te maken hebben.

Met deze gezamenlijke mapping kunt u intrinsieke details in kaart brengen, zoals:

Hoe de werkstroom tussen teamleden en afdelingen wordt verdeeld

Huidige rollen en verantwoordelijkheden van de personen die elke stap uitvoeren

Hoe het project van start gaat, de omvang van het werk en de criteria om taken als voltooid te markeren

Of er andere tools worden gebruikt om het proces te voltooien, en hoe gegevens tussen deze tools worden uitgewisseld

Inefficiënties in de werkstroom van het bestaande proces – achterstallige taken, communicatiestoornissen of vertragingen bij de overdracht

Verspillende praktijken die geen waarde toevoegen maar wel tijd kosten

Hoe ClickUp helpt

Gebruik ClickUp Whiteboards om samen met je team deze visuele proceskaart op te stellen.

Of u kunt een van de gratis sjablonen gebruiken om een overzichtelijke routekaart van uw proces te schetsen.

Gebruik ClickUp Whiteboards om toegang te krijgen tot de creatieve en samenwerkingshulpmiddelen die je nodig hebt om je werkstroom op te zetten

Binnen Whiteboards kunt u ook:

Sluit documenten, gekoppelde links of afbeeldingen in om context en referenties toe te voegen – alles blijft op één plek zonder dat het verspreid raakt over vier verschillende tools

Tag teamleden om verduidelijking of input te krijgen over bepaalde stappen

Gebruik vrijehandtekeningen om knelpunten of alternatieve routes die leden van het team voorstellen te markeren

Zet uw ruwe brainstormideeën om in volwaardige projecten met ingebouwde AI die ideeën omzet in taken

Stap 2: Identificeer repetitieve, handmatige taken

Zodra uw werkstroom in kaart is gebracht, zoekt u naar patronen waarbij dezelfde handelingen zich herhalen zonder dat menselijk oordeel nodig is. Dit zijn uw doelen voor automatisering.

Hieronder vindt u een tabel die u helpt bij het identificeren van mogelijkheden voor automatisering

Soort repetitief werk Veelvoorkomend voorbeeld Automatiseringpotentieel Gegevensinvoer en -overdracht Het kopiëren van leadinformatie uit formulieren naar uw CRM, het bijwerken van spreadsheets met de status van taken Hoog; systemen kunnen gegevens automatisch synchroniseren zonder menselijke tussenkomst Taaktoewijzingen Supporttickets doorsturen op basis van trefwoorden, bugs toewijzen aan ontwikkelaars op basis van ernst Hoog; op regels gebaseerde logica verwerkt dit sneller dan handmatige controle Statusupdates en notificaties Herinneringen versturen wanneer deadlines naderen, belanghebbenden waarschuwen wanneer Taaken worden doorgestuurd voor beoordeling Hoog; triggers op basis van tijd of statuswijzigingen maken handmatige follow-ups overbodig Goedkeuringstraject Het doorsturen van onkostendeclaraties naar managers, het escaleren van verzoeken boven bepaalde bedragen naar leidinggevenden Gemiddeld tot hoog; afhankelijk van de complexiteit van de goedkeuring en uitzonderingen Rapportage Wekelijkse statistieken uit meerdere tools halen en de status van het project voor het management samenstellen Gemiddeld; terugkerende rapporten met standaardformaten laten zich goed automatiseren Bestandsorganisatie Voltooide facturen verplaatsen naar archiefmappen, documenten taggen per project of client Gemiddeld; eenvoudige regels werken, maar in uitzonderlijke gevallen kan menselijk toezicht nodig zijn

Hoe ClickUp helpt

Gebruik ClickUp Docs om mogelijkheden voor automatisering te documenteren en te valideren voordat je ze implementeert.

Zodra je repetitieve, handmatige onderdelen in je werkstroom hebt geïdentificeerd, wordt Docs de ruimte waar teams afstemmen over wat er geautomatiseerd moet worden en waarom.

U kunt een lijst maken van taken die in aanmerking komen voor automatisering, regels definiëren, aantekeningen maken over uitzonderingen en randgevallen vastleggen die mogelijk nog menselijk oordeel vereisen.

Functies voor automatisering van documenten in ClickUp Docs

In ClickUp Docs kun je AI gebruiken om lange werkstroomen in te korten, vage stappen te verduidelijken en herhaalbare acties te identificeren die uitstekend geschikt zijn voor automatisering.

Stap 3: Identificeer mogelijkheden voor integratie

De meeste werkstroomen beginnen en eindigen niet in één enkele tool. De input voor een werkstroom is vaak afkomstig uit meerdere bronnen, zoals:

Een online formulier op uw website

Verzoeken per e-mail of inzendingen via de inbox

Chattools of chatbots

Gedeelde of ondertekende documenten

Databases of spreadsheets

Apps van derden, zoals CRM-systemen, tools om te ondersteunen of marketingplatforms

Markeer bij het doornemen van uw concept-werkstroom de stappen die afhankelijk zijn van gegevens die van buiten uw primaire werkruimte komen. Dit zijn natuurlijke integratiepunten en vaak de grootste bronnen van handmatig werk.

Controleer vervolgens welke integraties uw tool voor automatisering van werkstroom ondersteunt en hoe gegevens tussen systemen worden uitgewisseld.

Hoe ClickUp helpt

Naast native integraties ondersteunt ClickUp ook:

API-toegang voor aangepaste verbindingen wanneer er geen kant-en-klare integratie beschikbaar is

Webhooks om realtime gebeurtenissen tussen ClickUp en externe platforms te verzenden of te ontvangen

Tweerichtingssynchronisatie via partnerconnectoren, zodat updates in ClickUp worden doorgevoerd in systemen zoals CRM's of supporttools

Schakel eenvoudig webhooks in binnen je ClickUp-werkruimte voor naadloos synchroniseren tussen tools

⭐ Bonus: Als u net begint, zijn hier de AI-agenten die uw werkstroomen snel kunnen automatiseren.

Stap 4: Pak ook de inefficiënties aan

Richt u op knelpunten waar het werk vaak vastloopt of in kwaliteit achteruitgaat. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: onnodige overdrachten, dubbele gegevensinvoer of stappen die alleen bestaan vanwege verouderde processen.

Zoek naar mogelijkheden om te vereenvoudigen voordat u automatiseert. Niet elke stap heeft een trigger of regel nodig. Soms zorgt het verwijderen of samenvoegen van stappen ervoor dat de werkstroom sneller verloopt en gemakkelijker te onderhouden is.

Stap 5: Kies de juiste automatiseringstool

In deze fase, waarin u verschillende tools voor automatisering van werkstroom evalueert, moet u het volgende begrijpen:

Maakt de verbinding met de tools die uw team al dagelijks gebruikt, of creëert het een nieuwe silo?

Kunnen niet-technische leden van het team automatiseringen bouwen en aanpassen zonder te hoeven wachten op IT?

Kan het de toenemende complexiteit aan als u opschaalt van eenvoudige taaktoewijzingen naar werkstroomwerkflows met meerdere stappen?

Biedt zichtbaarheid in wat er is geautomatiseerd, wat er misgaat en waar er nog knelpunten bestaan?

U wilt geen tool die losstaat van uw CRM, communicatie-apps of systemen voor projectmanagement. Dat zou uw werkstroom voor automatisering onderbreken en meer silo's creëren.

ClickUp voorkomt dat door te functioneren als een geïntegreerde werkruimte waar je werk, chat, kennis en taken met elkaar verbonden blijven. Dankzij de visuele automatiseringsbouwer kan iedereen in je team werkstroom-werkflows opzetten zonder technische expertise.

De bouwer voor automatisering in ClickUp zorgt ervoor dat uw processen voor automatisering eenvoudig en overzichtelijk blijven

U kunt beginnen met eenvoudige, op regels gebaseerde automatiseringen en deze uitbreiden naar complexe, meerstapsprocessen naarmate uw behoeften groeien – allemaal binnen hetzelfde platform.

Stap 6: Stel triggers, acties en regels in bij het maken van de automatisering

Begin met eenvoudige 'als dit, dan dat'-automatiseringen. Voeg vervolgens voorwaarden en routeringslogica toe naarmate u complexere scenario's aanpakt.

Zo wordt een handmatig proces omgezet in bedrijfsprocesautomatisering:

Handmatig proces Geautomatiseerde werkstroom Er is een nieuw supportticket binnengekomen via e-mail Tickets worden automatisch aangemaakt als taak in ClickUp, met een prioriteit op basis van trefwoorden De manager bekijkt de taken en wijst ze toe aan een beschikbare medewerker Het systeem wijst de taak toe aan de medewerker met het laagste aantal actieve tickets De medewerker lost het ticket op en werkt de status bij Een statuswijziging triggert een e-mailnotificatie voor de klant Ticketgegevens worden geregistreerd voor rapportage Statistieken worden in het dashboard bijgewerkt zonder handmatige invoer

Hoe ClickUp helpt

In plaats van alles helemaal zelf te maken, kunt u eenvoudig vooraf gebouwde automatiseringen schakelen om acties in taken en subtaaken te triggeren. Automatiseringen kunnen ook worden gekoppeld aan aankomende deadlines, wijzigingen in de toegewezen persoon of zelfs gebeurtenissen uit de tijdsregistratie, zodat taken consistent gelabeld blijven.

Gebruik kant-en-klare automatiseringen voor automatisering van de werkstroom

✏️ Aantekening: De automatiseringsengine van ClickUp omvat taken, projecten, tijdlijnen, doelen en teamsamenwerking op een manier die natuurlijk aanvoelt in plaats van achteraf toegevoegd.

Stap 7: Test, controleer en optimaliseer uw werkstroom voortdurend

Zodra de werkstroom soepel verloopt, implementeert u deze voor het bredere team en begint u deze nauwlettend te monitoren. Automatisering levert waarde op wanneer deze blijft presteren onder reële werklasten, verschuivende prioriteiten en toenemende volumes.

Let tijdens het monitoren van de werkstroom op signalen die aangeven dat optimalisatie nodig is. Denk hierbij aan langere doorlooptijden, een ongelijke verdeling van de werklast, niet-nagekomen SLA's of output die niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Door deze problemen in een vroeg stadium op te sporen, voorkomt u dat ze uitgroeien tot grotere operationele problemen.

Stel ten slotte duidelijke KPI's vast voor uw geautomatiseerde werkstroom. Metrics zoals cyclustijd, voltooiingspercentages van taken, foutfrequentie en responstijden helpen u de werkstroom in de loop van de tijd te verfijnen. Ze bieden het management ook tastbaar bewijs dat automatisering de efficiëntie- en prestatiewinst oplevert die u voor ogen had.

Hoe ClickUp helpt

In ClickUp kun je de prestaties van je automatiseringen visualiseren met behulp van ClickUp-dashboards. Houd gegevenswijzigingen, taakbewegingen en activiteitenlogboeken bij die het resultaat zijn van je automatiseringen.

Houd het succes van uw werkstroomautomatiseringsactiviteiten bij met behulp van ClickUp-dashboards

U kunt deze AI-kaarten en widgets aan uw dashboard toevoegen om de resultaten van de automatisering te visualiseren:

Staaf-/cirkeldiagrammen : visualiseer het aantal taken per status om te zien of automatiseringen taken succesvol door de pijplijn leiden

Berekeningskaarten : Meet KPI's zoals de totale tijd in een bepaalde status om te zien of automatisering knelpunten vermindert

AI Brain : Stel vragen als "Welke taken zitten het langst vast in de beoordelingsfase?" en krijg direct antwoord zonder dat u de gegevens handmatig hoeft te filteren

AI StandUp: Vat uw werkstroomactiviteiten tijdens een geselecteerde periode samen om snel te zien wat goed werkt

Stap 8: Train uw team

Deze stap is vooral relevant als uw bedrijf of team onlangs software voor workflowautomatisering heeft geïmplementeerd. Leer hen de software te gebruiken, zodat ze meteen aan de slag kunnen wanneer ze uw geautomatiseerde werkstroom gaan volgen.

Bovendien moet u, wanneer u een werkstroom verbetert, het team voorbereiden op de veranderingen. U hebt mogelijk zelfs een programma voor verandermanagement nodig als de veranderingen te ingrijpend zijn en uw team nog niet bekend is met automatisering van werkstroom.

Voorbeelden van werkstroomautomatisering

Laten we eens kijken naar specifieke scenario's voor automatisering die u direct kunt implementeren.

1. De automatisering van de toewijzing van taken op basis van status

Ondersteuningsteams krijgen te maken met zulke grote hoeveelheden tickets dat handmatige toewijzing onhoudbaar is. Verkoopteams kampen met hetzelfde probleem: inkomende leads stapelen zich op terwijl verkopers wachten op verdeling.

Door statusgebaseerde automatisering in te stellen, worden verzoeken doorgestuurd naar de juiste persoon en worden taken geautomatiseerd.

Hier volgen enkele voorbeelden van automatisering:

Ondersteuningsverzoeken die zijn gemarkeerd als 'Spaans' worden automatisch doorgestuurd naar de Spaanstalige teamleider

Het systeem analyseert de aard van de query op basis van trefwoorden en stuurt vragen over facturering door naar de financiële afdeling, technische problemen naar de technische afdeling en productfeedback naar het productteam.

Verzoeken om wachtwoorden te resetten worden doorgestuurd naar junior supportmedewerkers, terwijl storingen in de infrastructuur direct worden geëscaleerd naar senior engineers

Bekijk een werkstroom in actie. 👇🏼

👀 Wist u dat? AI-agenten volgen niet alleen instructies op, maar nemen ook zelfstandig beslissingen om doelstellingen te bereiken. Experts voorspellen dat 33% van de applicaties van ondernemingen gebruik zal maken van agentische AI om 15% van de dagelijkse beslissingen over werk te nemen zonder menselijke tussenkomst.

2. Automatisch genereren van terugkerende taken

Veel cruciale werkstroomen herhalen zich volgens een vast schema: wekelijkse rapportages, maandelijkse audits, checklists voor onboarding of routinematige onderhoudstaakken. Het handmatig opstellen en bijhouden hiervan verhoogt het risico op gemiste stappen of inconsistente uitvoering.

Door terugkerende taken te automatiseren, worden deze werkstroomen altijd op tijd uitgevoerd, zonder dat men hoeft te vertrouwen op het geheugen of handmatige installatie. Hier volgen enkele voorbeelden van automatisering:

Maandelijks rapport over campagneprestaties: Taak aangemaakt op de 1e van elke maand, toegewezen aan de marketingmanager, met gekoppelde databronnen

Wekelijkse voorbereidingstaak voor de stand-up wordt elke donderdag om 17.00 uur gegenereerd en toegewezen aan teamleiders met het verzoek om de voortgang samen te vatten

Maandelijkse checklist voor de financiële afsluiting wordt op de 25e gegenereerd en doorgestuurd naar het boekhoudteam, met stapsgewijze subtaaken die al zijn ingevuld

Herinneringen voor de driemaandelijkse prestatiebeoordeling worden twee weken voor het einde van de beoordelingsperiode gegenereerd en toegewezen aan managers, met bijlagen met werknemerslijsten en beoordelingssjablonen

3. Automatische goedkeuringen voor verzoeken

Enkele veelvoorkomende scenario's binnen organisaties:

Een ontwerper wacht op goedkeuring van de ontwerpen

Een verkoper heeft goedkeuring van de prijs nodig voordat hij een deal kan sluiten

Een medewerker die een onkostendeclaratie heeft ingediend, heeft al een week niets gehoord

Wanneer goedkeuringsverzoeken in inboxen blijven liggen, vertragen ze het werk binnen teams. Geautomatiseerde goedkeuringswerkstroom leidt verzoeken door naar de juiste goedkeurders op basis van vooraf gedefinieerde criteria. Voor verzoeken met een laag risico of standaardverzoeken kan het systeem automatisch goedkeuren zonder menselijke tussenkomst.

Hier volgen enkele voorbeelden van automatisering:

Onkostendeclaraties onder de $ 200 worden automatisch goedgekeurd en synchroniseerd met het boekhoudsysteem; aanvragen boven de $ 200 worden ter beoordeling doorgestuurd naar de financieel manager

Ontwerpmaterialen die ter goedkeuring worden ingediend, gaan eerst naar de brand lead en vervolgens pas naar de marketingdirecteur als de lead problemen signaleert

Verzoeken om verlof worden automatisch goedgekeurd als de medewerker beschikbare dagen heeft en er geen conflicten met het team zijn; anders worden ze doorgestuurd naar de manager

Budgetaanvragen onder de $ 5.000 worden doorgestuurd naar de afdelingshoofden; alles daarboven gaat rechtstreeks naar de CFO, vergezeld van de context van eerdere goedkeuringen

Projectmanagers besteden elke week uren aan het verzamelen van gegevens uit verschillende tools, het samenstellen van updates over de status en het versturen van rapporten naar belanghebbenden. Deze ogenschijnlijk onschuldige taken slokken tijd op die je beter kunt besteden aan het oplossen van echte problemen of het wegnemen van knelpunten voor je team.

Zo stroomlijnt automatisering van projectmanagement de rapportage:

Elke vrijdag om 16.00 uur wordt een wekelijks projectstatusrapport gegenereerd met een overzicht van voltooide taken, aankomende deadlines en knelpunten, dat vervolgens via e-mail of Slack naar de belanghebbenden wordt verzonden

Elke ochtend wordt er een samenvatting van de dagelijkse stand-up gemaakt, waarbij updates uit Taak-commentaren en statuswijzigingen worden gehaald en direct in het teamkanaal worden geplaatst

Er worden risicowaarschuwingen getriggerd wanneer een project meer dan 3 dagen achterloopt op de planning, waarbij de projectmanager en de opdrachtgever worden geïnformeerd over de specifieke taken die de vertraging veroorzaken

Zo realiseert Cass uit ons team de automatisering van de rapportage met AI en opgeslagen prompts:

De beste tool voor automatisering van werkstroom kiezen

Hieronder staan de belangrijkste functies waar u op moet letten bij een tool voor workflowautomatisering:

Functie Hoe ziet 'goed' er eigenlijk uit? Waarom dit belangrijk is in het werk Gebruiksgemak Visuele builder, triggers in gewone taal, drag-and-drop-logica, AI-suggesties voor regels en veilig testen voordat het live gaat Als alleen ontwikkelaars toegang hebben tot automatiseringen, ontstaan er knelpunten. Met de beste tools kunnen ops, marketing en PM's zelf werkstroomen bouwen en verfijnen zonder tickets in te dienen Integratiediepte Native, bidirectionele integraties met synchronisatie op veldniveau, niet alleen basistriggers; ondersteuning voor webhooks en API's indien nodig Oppervlakkige integraties leiden tot 'schaduwwerk'. Diepgaande integraties zorgen ervoor dat statusupdates, opmerkingen, bestanden en aangepaste velden in alle systemen op elkaar zijn afgestemd Schaalbaarheid Verwerkt eenvoudige regels en complexe werkstroomen met meerdere stappen, inclusief vertakkingslogica, afhankelijkheden, op rollen gebaseerde toestemmingen en audittrails De automatiseringen beginnen meestal klein. Ze worden al snel ingewikkeld. U wilt uw systeem niet opnieuw opbouwen wanneer u de basistriggers ontgroeit Aangepaste aanpassingsmogelijkheden Aangepaste velden, aangepaste statussen, voorwaardelijke logica, herbruikbare sjablonen en AI-gestuurde classificatie Elk team werkt anders. Rigide sjablonen voor automatisering dwingen je om je proces aan te passen in plaats van het te ondersteunen Kostenstructuur Transparante prijsstelling gekoppeld aan waarde, geen willekeurige limieten op automatiseringen of triggers Sommige platforms lijken betaalbaar totdat je een gebruiksdrempel overschrijdt en plotseling een Enterprise-abonnement nodig hebt om de werkstroom draaiende te houden RPA-mogelijkheden Mogelijkheid om zonder API's te communiceren met verouderde systemen, desktop-apps of tools; of naadloze integratie met RPA-platforms Veel ondernemingen vertrouwen nog steeds op systemen die niet met elkaar 'communiceren'. Zonder RPA-ondersteuning stopt de automatisering bij de API-grens AI-ondersteuning AI die werkstroomen dynamisch kan classificeren, toewijzen, prioriteren, samenvatten of genereren Automatisering is op regels gebaseerd. AI maakt het adaptief. Het verschil zit hem in 'als X, dan Y' en 'de context begrijpen en intelligent beslissen'. Governance en zichtbaarheid Centraal dashboard voor automatiseringen, gebruikslogboeken, toestemmingbeheer en rapportage over de impact Naarmate automatisering toeneemt, neemt ook het risico toe. U hebt vangrails en observability nodig, geen black box die uw activiteiten aanstuurt Teamoverschrijdende coördinatie Mogelijkheid om werkstroomen tussen afdelingen te coördineren, niet alleen binnen één enkel project Het echte werk overschrijdt de grenzen van functies. Een marketingverzoek kan bijvoorbeeld de trigger zijn voor een financiële beoordeling en juridische goedkeuring. Uw tool moet dat kunnen afhandelen zonder noodoplossingen.

Laten we de beste software voor workflowautomatisering vergelijken om te zien hoe ze presteren op belangrijke criteria:

Pipedream (Het meest geschikt voor werkstroomautomatisering op codeniveau, waarbij de ontwikkelaar centraal staat)

via Pipedream

Pipedream is een serverloos integratieplatform dat is ontwikkeld voor ontwikkelaars die controle op codeniveau nodig hebben over hun automatiseringen. In tegenstelling tot drag-and-drop-tools kunt u hiermee aangepaste code schrijven in Node.js, Python, Go of Bash, rechtstreeks binnen werkstroom wanneer vooraf gebouwde acties niet volstaan.

Het platform werkt op basis van een kredietsysteem waarbij u betaalt voor rekentijd in plaats van per uitvoeringsstap, en werkstroomen worden direct geïmplementeerd op een serverloze infrastructuur zonder dat er serverbeheer nodig is.

De beste functies van Pipedream

Schrijf en voer aangepaste code uit in Node.js, Python, Go of Bash binnen werkstroom zonder het platform te verlaten of pakketafhankelijkheden te beheren

Maak verbinding met meer dan 2.700 apps met vooraf gedefinieerde acties en OAuth-ondersteuning die de verificatie automatisch afhandelt

Implementeer werkstroom direct op een serverloze infrastructuur zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over serverbeheer of schaalbaarheid

Krijg toegang tot realtime logbestanden, gebeurtenisgeschiedenis en foutopsporingshulpmiddelen om mislukte gebeurtenissen opnieuw af te spelen en fouten snel op te lossen

Bouw werkstroomen met behulp van visuele drag-and-drop voor eenvoudige automatiseringen of schakel over naar code wanneer u aangepaste logica nodig hebt

Limieten van Pipedream

Steilere leercurve voor niet-ontwikkelaars

Op krediet gebaseerde prijsstelling kan op grote schaal duur worden voor werkstroomen met lange uitvoeringstijden of een hoog geheugengebruik

Prijzen van Pipedream

Free

Basis : $ 45/maand

Geavanceerd : $74/maand

Connect: $150/maand

Beoordelingen en recensies van Pipedream

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Pipedream?

Lees wat een G2-recensent hierover te zeggen heeft:

Met Pipedream verloopt API-integratie moeiteloos. Ik kan serverloze werkstroomen bouwen zonder infrastructuur op te zetten, wat een enorm pluspunt is. Ik ben dol op de vooraf gebouwde acties en triggers – ze besparen enorm veel tijd bij de verbinding van tools zoals Slack, Notion, enz. De mogelijkheid om in elke stap aangepaste code te schrijven, geeft me volledige flexibiliteit zonder dat ik een volledige backend-implementatie nodig heb.

⭐ Bonus: Of je nu een beginner of een professional bent, ontdek hoe eenvoudig en krachtig het is om werkstroomautomatisering te bouwen waarmee je elke week meer dan 5 uur bespaart – voor jou en iedereen in je team! ⏰

Zapier (Het beste voor codevrije automatisering tussen duizenden apps)

via Zapier

Zapier is een no-code automatiseringsplatform dat meer dan 8.000 apps met elkaar verbindt zonder dat er programmeerkennis nodig is. Het werkt volgens een taakgebaseerd prijsmodel waarbij elke actie die je werkstroom uitvoert als een taak telt, waardoor de kosten direct gekoppeld zijn aan hoe vaak je automatiseringen worden uitgevoerd. Het platform is ontwikkeld voor niet-technische gebruikers die snel tools met elkaar willen verbinden.

De beste functies van Zapier

Bouw meerstapswerkstroomen met voorwaardelijke logica door gebruik te maken van filters, paden en opmaakfuncties die niet meetellen voor uw limiet voor taken

Krijg toegang tot AI-aangedreven functies, waaronder Copilot voor het bouwen van automatiseringen via natuurlijke taal en AI-agenten die kunnen redeneren en taken zelfstandig kunnen uitvoeren

Implementeer werkstroom direct, zonder serverbeheer of technische installatie, met betrouwbare uitvoering en minimale downtime

Begin met kant-en-klare sjablonen voor veelvoorkomende werkstroomen, zoals het doorsturen van leads, het genereren van facturen of het beheer van supporttickets

Limieten van Zapier

Taakgebaseerde prijsstelling kan snel duur worden bij werkstroomen met een hoog volume of die vaak worden uitgevoerd, waarbij de kosten stijgen naarmate het gebruik toeneemt

De integratiediepte verschilt per app: sommige bieden alleen basistriggers en -acties, waardoor er voor geavanceerde functies workarounds of aangepaste webhooks nodig zijn

Prijzen van Zapier

Free

Professional: $ 29,99/maand

Team : $103,50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zapier

G2 : 4,5/5 (meer dan 1.700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Lees wat een G2-recensent hierover te zeggen heeft:

Zapier maakt automatisering eenvoudig, zelfs voor iemand zonder technische achtergrond. Hierdoor kon ik meerdere platforms (zoals TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms en Google Spreadsheets) met elkaar verbinden, waardoor ons leadbeheer veel sneller en overzichtelijker werd. Zodra de Zaps zijn ingesteld, draaien ze betrouwbaar op de achtergrond en besparen ze ons veel handmatig werk.

Make (Het meest geschikt voor complexe, visuele werkstroomen met meerdere vertakkingen en datatransformaties)

via Make

Make (voorheen Integromat) is een visueel automatiseringsplatform dat is ontwikkeld voor teams die behoefte hebben aan vertakkingslogica, datatransformaties en complexe werkstroomen met meerdere stappen. Het maakt gebruik van een canvas met slepen-en-neerzetten-functionaliteit waarop je de volledige werkstroom in één oogopslag ziet, waardoor het gemakkelijker is om te begrijpen hoe gegevens tussen apps stromen in vergelijking met lineaire, stapsgewijze builders.

Het platform werkt volgens een op bewerkingen gebaseerd prijsmodel, waarbij elke actie van een module als één bewerking telt. Dit kan kosteneffectiever zijn dan op taken gebaseerde tools voor werkstroomen met veel stappen.

De beste functies van Make

Ontwerp werkstroomen met routers, iterators en aggregators waarmee u gegevens in meerdere paden kunt splitsen, door arrays kunt lopen en resultaten van parallelle bewerkingen kunt combineren

Transformeer gegevens in realtime met behulp van ingebouwde functies voor het opnieuw opmaken van datums, het parseren van JSON, het omrekenen van valuta of het bewerken van tekst zonder externe tools

Maak verbinding met elke REST API via de HTTP-module wanneer er geen kant-en-klare integraties beschikbaar zijn, waardoor u meer flexibiliteit krijgt dan de meer dan 2.800 native app-connectoren

Debug werkstroom visueel met gedetailleerde uitvoeringslogboeken die precies laten zien wat er bij elke stap is gebeurd, inclusief gegevens die tussen modules zijn doorgegeven

Limiet instellen

Hoge leercurve voor niet-technische gebruikers, waarbij de op een canvas gebaseerde interface tijd vergt om onder de knie te krijgen in vergelijking met eenvoudigere lineaire builders

Op werkstroom gebaseerde prijzen kunnen snel oplopen bij werkstroomen met een hoge frequentie of bij werkstroomen met polling-triggers die om de paar minuten controleren op updates

Prijzen vaststellen

Free

Abonnement : $10,59/maand

Bedrijf (Enterprise): Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies geven

G2 : 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Make?

Lees wat een G2-recensent hierover te zeggen heeft:

Wat ik het leukste vind aan Make is hoe eenvoudig en intuïtief het is om automatiseringen te bouwen. Ik waardeer vooral hoe gemakkelijk de verbinding kan worden gemaakt met tools zoals Webflow en vele andere, waardoor het mogelijk is om processen te automatiseren zonder dat er complexe code nodig is.

Waarom ClickUp een uitstekende keuze is voor automatisering

De meeste automatiseringstools staan los van je werk. ClickUp daarentegen integreert automatisering rechtstreeks in je werkruimte, waar taken, documenten en communicatie al aanwezig zijn.

AI-aangedreven automatiseringbouwer

Met ClickUp-automatiseringen kun je op triggers gebaseerde regels instellen die van toepassing zijn op al je lijsten, mappen en ruimtes. Het platform werkt op taakniveau, maar past de logica toe waar je die nodig hebt: wanneer een taak van status verandert, een nieuwe toegewezen persoon krijgt, een deadline bereikt of wanneer een specifiek aangepast veld wordt bijgewerkt.

📌 Voorbeeld: Wanneer een stukje content wordt gemarkeerd als 'Klaar voor beoordeling', stuurt het systeem het door naar de editor en wordt de status in de contentkalender bijgewerkt.

Bovendien laat elke automatisering een spoor achter. Ga naar het tabblad Activiteit om automatiseringen te filteren op succes, mislukking of regeltype. De inzichten laten zien welke Taak de automatisering heeft geactiveerd, welke regel deze heeft gevolgd en waar deze is mislukt, zodat u problemen kunt oplossen zonder dat u een beheerder of ondersteuning van ontwikkelaars nodig hebt.

Gebruik ClickUp-automatiseringen om werkstroomproblemen op te sporen met duidelijke activiteitenlogboeken

AI die uw werk begrijpt

ClickUp Brain is een contextuele AI-laag die rechtstreeks binnen je werkruimte werkt en inzicht heeft in de structuur van je werkstroom. Het kan verwijzen naar:

Taken, subtaaken en taakhierarchieën binnen geautomatiseerde werkstroomen

Statussen, prioriteiten, deadlines en afhankelijkheden die automatiseringen triggeren

Documenten waarin regels voor automatisering, uitzonderingen en proceslogica worden gedefinieerd

Opmerkingen en activiteitengeschiedenis die uitleggen waarom beslissingen zijn genomen

Eigendom, werklast en verantwoordelijkheden binnen teams

Gebruik ClickUp Brain om suggesties voor automatisering te krijgen

Met deze informatie kan de contextuele AI:

Beveel automatiseringsregels aan op basis van terugkerende taakpatronen en statuswijzigingen

Help bij het genereren van triggers, voorwaarden en acties die aansluiten bij het daadwerkelijke gedrag van de werkstroom

Breng in kaart waar automatiseringen na verloop van tijd falen of knelpunten veroorzaken

Pas van automatisering aan naarmate werkstroom evolueren, zonder alles helemaal opnieuw te hoeven opbouwen

Superagenten nemen het zware werk van je over

De Super Agents van ClickUp stroomlijnen volledige werkstroomen nog verder zonder dat er stapsgewijze regels nodig zijn. Ze interpreteren de context en handelen autonoom om agentische werkstroomen aan te sturen die zich aanpassen aan veranderende voorwaarden en leren van de patronen in je ClickUp-werkruimte.

Stel AI-aangedreven teamgenoten in om adaptieve, meerstapswerkstroomen met volledige context af te handelen met behulp van ClickUp Super Agents

Leid goedkeuringsverzoeken door naar de juiste belanghebbenden op basis van projecttype, budgetdrempels of expertise binnen de afdeling

Werk de status van taken bij wanneer afhankelijkheden zijn voltooid of wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan in meerdere werkstroomen

Wijs taken dynamisch toe op basis van de werklast, vaardigheden of beschikbaarheid van teamleden, zonder handmatige tussenkomst

Markeer knelpunten of achterstallige items en trigger escalatiewerkstroomen wanneer tijdlijnen worden overschreden

In tegenstelling tot starre automatiseringen passen automatiseringsagenten zich aan uw werkstroom aan en leren ze van uw manier van werken.

Bekijk deze video voor meer informatie over Super Agents en hoe ze werken 👇

De belangrijkste functies van ClickUp

Aangepaste agents : Bouw aangepaste AI-agents om acties met meerdere stappen uit te voeren op basis van triggers, instructies en kennis van de werkruimte

Integraties met externe tools : Integreer ClickUp met meer dan 1000 tools, waaronder Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google Spreadsheets en Salesforce

Geconvergeerde AI-werkruimte : Beperkt de wildgroei aan AI-oplossingen door automatisering, zoeken, het aanmaken van taken en data-analyse te consolideren in één AI-engine, in plaats van meerdere tools te beheren

Visuele werkstroombouwer : Ontwerp automatiseringen met drag-and-drop-logica die triggers, voorwaarden en acties in een canvasweergave toont voordat ze worden geactiveerd

Gedetailleerde activiteitentracking : filter logboeken van de automatisering op succes, mislukking of regeltype om problemen op te lossen zonder rechten van beheerders of ondersteuning van ontwikkelaars

Automatisering aanmaken in natuurlijke taal: Bouw complexe werkstroomstromen door in gewoon Engels te beschrijven wat je wilt, en ClickUp Brain maakt de automatisering direct aan

Limieten van ClickUp

Leercurve als gevolg van uitgebreide aanpassing en configuratie

Prijzen van ClickUp

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Luister naar een gebruiker die zijn positieve ervaringen deelt op G2:

De flexibiliteit van ClickUp is voor ons het grootste voordeel. We hebben de hele werkruimte aangepast aan onze werkstroom in plaats van onze processen aan te passen aan de tool. We gebruiken het in Customer Success, Growth, Operations, Compliance, Finance en Tech, en het feit dat alles op één plek staat, heeft gezorgd voor een sterke structuur en zichtbaarheid. Aangepaste statussen, velden, automatiseringen en dashboards helpen ons om onboarding, compliance, integraties en interne tracking soepel te laten verlopen, met veel minder afhankelijkheid van e-mails en follow-ups.

Best practices voor automatisering van de werkstroom

Wilt u het maximale uit uw automatisering halen? Volg deze tips om werkstroomsoepel te laten verlopen zonder nieuwe knelpunten te creëren.

Begin eenvoudig: Bouw geen ingewikkelde werkstroom met meerdere vertakkingen en voorwaarden die je misschien pas na een eeuwigheid begrijpt – begin met duidelijke, eenvoudige automatiseringen voordat je complexiteit toevoegt

Begin klein: automatiseer één eenvoudig proces, één eenvoudige taak tegelijk. De automatisering van werkstroomstroomen tussen meerdere afdelingen zonder duidelijk in kaart gebrachte processen zal de inefficiëntie alleen maar vergroten

Houd de daadwerkelijke gebruikers van het proces op de hoogte: Betrek workflowontwerpers en -mappers bij de planning, maar vergeet daarbij niet de gebruikers die deze werkstroom daadwerkelijk gaan implementeren of wier verantwoordelijkheden hierdoor zullen veranderen.

Leg alles vast: Leg de regels voor de automatisering en de gevolgen daarvan voor leden van het team gedetailleerd uit en zet dit vast in een overzichtelijk, gestructureerd document, zodat iedereen het kan raadplegen bij het oplossen van problemen of het doorvoeren van updates

Evalueer, pas aan en herhaal: Evalueer het succes en de mislukkingen van automatiseringen, verzamel feedback van gebruikers, identificeer inefficiënties, breng wijzigingen aan en herhaal de cyclus om werkstroomen afgestemd te houden op veranderende behoeften

Vermijd overmatige automatisering van uitzonderlijke gevallen: Niet elk scenario vraagt om automatisering – bij sommige taken die maar zelden voorkomen kost het automatiseren meer tijd dan dat het oplevert

Test voordat u de automatisering in productie neemt: Voer automatiseringen eerst uit in een testomgeving of op beperkte schaal om fouten op te sporen voordat ze gevolgen hebben voor uw hele team

Let op automatiseringsmoeheid: Te veel notificaties of statuswijzigingen kunnen gebruikers overweldigen – zorg ervoor dat automatisering geen last wordt voor uw medewerkers

Maximaliseer de efficiëntie door werkstroomautomatisering te gebruiken in ClickUp

Werkstroomautomatisering moet aanvoelen als een impuls, niet als onderhoud.

De beste systemen verplaatsen taken niet alleen van punt A naar punt B. Ze nemen de onzichtbare wrijving weg: de statuscontroles, de 'even opvolgen'-berichten, de handmatige doorsturing, de vergeten overdrachten. Wanneer automatisering direct in uw werkruimte is ingebouwd, verlopen werkstroomsoepel zonder dat iemand ze voortdurend moet aansporen.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Automatiseringen zitten niet in een aparte tool. Ze werken binnen je taken, naast je aangepaste velden, aangedreven door AI die automatisch kan classificeren, toewijzen, prioriteren en volgende stappen kan triggeren. Dashboarden worden in realtime bijgewerkt. Teams zien knelpunten voordat ze tot vertragingen leiden. En naarmate je processen evolueren, evolueren je werkstroomen mee.

In plaats van losse oplossingen aan elkaar te knopen, bouw je één enkel, geïntegreerd systeem dat het routinewerk afhandelt en de verbinding legt tussen wat daadwerkelijk menselijk oordeel vereist en wat niet.

Als je klaar bent om handmatige overhead te verminderen, de uitvoering te versnellen en je team meer tijd te geven voor zinvol werk, begin dan met de automatisering van werkstroomprocessen in ClickUp.