Wat is SaaS-wildgroei en hoe kunt u dit voorkomen?

Naarmate teams meer tools gaan gebruiken om hun productiviteit te verhogen, raken organisaties vaak verstrikt in een wirwar van overlappende, onderbenutte of niet-gecontroleerde SaaS-apps.

Maar het beheren van uw SaaS-wildgroei betekent niet dat u innovatie in de weg staat. Het pakt het gebrek aan zichtbaarheid aan van wat er in gebruik is, wat waarde toevoegt en wat stilletjes uw budget opslokt.

Dat betekent dat u weet wat er in gebruik is, wat waarde toevoegt en wat stilletjes uw budget opslokt.

In deze blog leert u wat SaaS-wildgroei betekent voor uw organisatie: wat de oorzaken zijn, waarom het een probleem is en hoe u het vroegtijdig kunt herkennen.

Wat is SaaS-wildgroei?

SaaS-wildgroei verwijst naar de snelle groei van cloudgebaseerde applicaties binnen een organisatie, waardoor het onmogelijk wordt om deze effectief bij te houden, te beheren of te beveiligen.

Het gebeurt wanneer teams steeds meer tools toevoegen, vaak met goede bedoelingen. Maar zonder overzicht vermenigvuldigen die tools zich, overlappen ze elkaar en worden ze moeilijk te beheren.

Hoe gebeurt dat? Zelfs de beste technische beslissingen kunnen tot chaos leiden als ze niet worden gecoördineerd. SaaS-wildgroei ontstaat of begint wanneer een team zich aanmeldt voor een tool om een snel probleem op te lossen. Vervolgens doet een ander team hetzelfde. Al snel heeft niemand meer een volledig overzicht van wat er wordt gebruikt en waarom.

Hier zijn enkele van de belangrijkste oorzaken van SaaS-wildgroei:

Geen gecentraliseerde zichtbaarheid betekent dat verlopen, dubbele of ongebruikte tools onopgemerkt blijven

Afdelingen kopen tools zelfstandig aan , vaak zonder goedkeuring van IT of financiën

Aanmelden is heel eenvoudig, en automatisch verlengen nog makkelijker om te vergeten

Meerdere productiviteitstools doen hetzelfde werk , waardoor er gegevenssilo's ontstaan en geld wordt verspild

Schaduw-IT ontstaat wanneer werknemers niet-goedgekeurde tools gebruiken om sneller te werken

En zo verandert uw SaaS-stack in een wirwar van kosten, risico's en inefficiëntie.

⭐ Functie Sjabloon Wilt u een snellere manier om uw SaaS-technologiestack te beheren en deze lean en compliant te houden? De sjabloon voor SaaS-applicatiebeheer van ClickUp biedt u een gestructureerd, herhaalbaar proces om assetbeheer te organiseren, kosten te beheersen, SaaS-wildgroei en schaduw-IT te voorkomen en uw zorgen over gegevensveiligheid weg te nemen. Gratis sjabloon downloaden Monitor het gebruik van SaaS en communiceer in realtime met de IT-afdeling met de ClickUp-sjabloon voor wijzigingsbeheer van SaaS-applicaties

👀 Wist u dat? 56% van de SaaS-apps wordt niet beheerd door IT in snelgroeiende bedrijven. Dit betekent dat teams of individuen de meeste tools rechtstreeks aanschaffen. Dat nummer stijgt tot 68% in kleine, snelgroeiende bedrijven, waardoor SaaS-wildgroei eerder regel dan uitzondering is.

Waarom SaaS-wildgroei een probleem is

SaaS-wildgroei is meer dan alleen een IT-hoofdpijn; het kan leiden tot ernstige datalekken die van invloed zijn op budgetten, veiligheid, productiviteit en de ervaring van medewerkers. Het is een serieus bedrijfsprobleem dat van invloed is op budgetten, veiligheid, productiviteit en de ervaring van medewerkers.

Volgens een rapport geeft het gemiddelde bedrijf nu jaarlijks 49 miljoen dollar uit aan SaaS-applicaties, een stijging van 9,3% ten opzichte van voorgaande jaren. En toch gaat een groot deel van die uitgaven verloren.

Laten we eens kijken naar de praktische gevolgen van onbeheerd SaaS-gebruik:

1. Hogere kosten

Veel bedrijven realiseren zich pas te laat hoeveel geld ze verliezen aan software. Uit het rapport blijkt dat de gemiddelde organisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen dollar verspilt aan ongebruikte SaaS-licenties.

Deze versnipperde aanpak leidt tot dubbele abonnementen, gemiste verlengingen en dure overlappingen in softwarefunctionaliteit.

🌻 Voorbeeld: Veel organisaties merken dat ze dagelijks verschillende AI-tools gebruiken, bijvoorbeeld Claude voor schrijven, Gemini via Google Werkruimte voor brainstormen en andere tools voor onderzoek of automatisering. Zo ontstaat al snel een lappendeken van abonnementen en tools, elk met hun eigen kosten en leercurve.

Als dit u bekend in de oren klinkt, bent u niet de enige! Veel teams zijn nu op zoek naar manieren om deze mogelijkheden op één plek samen te brengen, zodat het werk eenvoudiger wordt en extra kosten worden bespaard. Door platforms te verkennen die meerdere AI-functies combineren, kunt u uw werkstroom stroomlijnen en de samenwerking aanzienlijk vereenvoudigen.

ClickUp's Brain MAX maakt een einde aan SaaS-wildgroei door al uw essentiële werkinstrumenten – AI, zoeken en automatisering – samen te brengen in één enkele, uniforme desktop-app. In plaats van te jongleren met meerdere losstaande apps en platforms, maakt het verbinding met uw bestaande software en centraliseert het alles wat u nodig hebt op één plek. Dit betekent: Voice-first commando's voor handsfree productiviteit

Eén interface voor het zoeken in al uw apps en bestanden

Uniforme AI-assistentie die contextueel werkt, ongeacht welke tool u gebruikt

Geautomatiseerde werkstromen die meerdere platforms overspannen zonder dat u van tabblad hoeft te wisselen

2. Risico's voor veiligheid en compliance

Aangezien 33,6% van de SaaS-tools via schaduw-IT in organisaties terechtkomt, vaak als gevolg van gedecentraliseerde inkoop, is er weinig zichtbaarheid of controle over welke gegevens via welke nieuwe SaaS-apps worden doorgegeven. Deze gedecentraliseerde aanpak van SaaS-inkoop vergroot de uitdagingen op het gebied van veiligheid, brengt gevoelige gegevens in gevaar en verhoogt de kans op non-compliance.

3. Verminderde productiviteit

Wanneer tools zich zonder abonnement opstapelen, wordt het werk ingewikkeld. Uit het rapport blijkt ook dat organisaties gemiddeld bijna 92 nieuwe SaaS-applicaties per jaar toevoegen.

Aanzienlijke contextwisselingen tussen niet-gekoppelde systemen zonder proactief beheer verminderen de focus van medewerkers, waardoor ze nieuwe SaaS-oplossingen gaan gebruiken.

4. Slechte gebruikerservaring

Een rommelige SaaS-stack betekent dat gebruikers tijd verspillen met inloggen, bestanden zoeken of navigeren door onbekende interfaces.

Naarmate de frustratie toeneemt, gaan werknemers op zoek naar niet-goedgekeurde SaaS-tools die beter aan hun behoeften voldoen. De door werknemers gegenereerde schaduw-IT-uitgaven zijn zelfs met 11,1% gestegen – een duidelijk teken dat uw huidige SaaS-ecosysteem misschien niet voor hen werkt.

👀 Wist u dat? Hoewel 68% van de bedrijven investeert in SaaS-beveiligingstraining, stemt slechts 51% de communicatie tussen teams die verantwoordelijk zijn voor veiligheid en app-eigenaren op elkaar af. Nog zorgwekkender is dat slechts 33% actief de helft van hun SaaS-stack bewaakt. Kortom, de meeste teams beveiligen wat ze kunnen zien, maar ze kunnen niet veel zien.

Hoe identificeert u SaaS-wildgroei in uw organisatie?

Het vroegtijdig identificeren en bestrijden van SaaS-wildgroei is cruciaal om de controle terug te krijgen. Gebruik deze checklist om uw SaaS-audits operationeel te maken en uitdagingen op de digitale werkplek het hoofd te bieden. Zoek een SaaS-beheerplatform om op de hoogte te blijven van de verschillende SaaS-applicaties die uw organisatie gebruikt.

Categorie Taak Praktische stappen Waarom dit belangrijk is 🔍 Audit: Operationeel Houd alle SaaS-gerelateerde uitgaven bij Controleer de logboeken van bedrijfskaarten en onkostenvergoedingen Controleer de afdelingsbudgetten op vage items Financiën ziet SaaS-aankopen vaak eerder dan IT – deze stap onthult verborgen abonnementen en niet-geregistreerde uitgaven Identificeer tools die buiten de inkoop om zijn aangeschaft Analyseer uitgaven die zijn gemarkeerd als abonnementen of terugkerende kosten Leg ongeautoriseerde of schaduwtools vast die zonder centrale goedkeuring of zichtbaarheid zijn aangeschaft 🔍 Audit: Technisch Gebruik identiteitslogboeken om actieve tools te vinden SSO-gebruiksgegevens ophalen Toont de tools die binnen de organisatie worden gebruikt Ontdek ongeautoriseerde integraties Controleer verbonden apps via interne tool API's Controleer verbonden apps via OAuth of interne tool API's Controleer inlog- en activiteitsgegevens Identificeer inactieve gebruikers en licentietekorten Breng inefficiënties en veiligheidsrisico's aan het licht die verband houden met ongebruikte of verweesde accounts 🔍 Audit: Operationeel Interview teams over het gebruik van tools Vraag teamleiders welke tools ze gebruiken en waarom Teams gebruiken tools vaak uit noodzaak. Dit helpt om legitieme behoeften en pijnpunten te begrijpen Documenteer alle tools die door het team worden gebruikt Maak een inventaris met: naam tool, eigenaar, gebruiksscenario, gebruikers, facturering, verlengingsdatum Bouw een gecentraliseerde, levende database van alle tools voor een langetermijnstrategie voor SaaS-governance 🔍 Ontdekkingstools Implementeer discovery-tools Gebruik CASB's, browser plug-ins of integraties voor onkosten Vult de hiaten die audits missen, met name voor gratis proefversies, browsergebaseerde tools of apps buiten SSO Stel waarschuwingen in voor de invoering van nieuwe tools Schakel e-mail- of Slack-meldingen in voor aanmeldingen, activering van proefversies of machtigingen voor het delen van gegevens Blijf op de hoogte wanneer nieuwe tools in de omgeving worden geïntroduceerd, voordat ze een spiraal veroorzaken 🔍 Redundantiecontrole Vergelijk tools op functie Groepeer apps op basis van gebruik (PM, berichten, bestanden delen, analytics) Helpt bij het identificeren van overlappingen waar tools hetzelfde doel dienen, waardoor consolidatie mogelijk wordt Identificeer tools die niet langer aansluiten bij de bedrijfsbehoeften Bekijk aankomende verlengingen en zeg tools met een lage waarde op Vermijd betalingen voor tools die de huidige prioriteiten niet langer ondersteunen 🔍 Shadow IT-beoordeling Segmenteer tools op basis van bedrijfsrisico's Categoriseer: Hoog risico / Hoge waarde / Lage waarde Niet alle schaduw-IT is even riskant; deze stap helpt bij het prioriteren van reacties op basis van potentiële impact Ga in gesprek met eigenaren van waardevolle schaduwtools Nodig hen uit om het gebruik te formaliseren en te evalueren voor officiële implementatie In plaats van te blokkeren, creëer je samen oplossingen met teams die al waarde halen uit niet-goedgekeurde tools

Zodra u de overbodige apps hebt geïdentificeerd, is de volgende stap het beperken van SaaS-wildgroei.

Laten we vier beproefde strategieën verkennen die verder gaan dan reguliere SaaS-audits en een langetermijnabonnement voor SaaS-beheer opstellen.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor projectmanagement voor alle soorten projecten

Strategieën om SaaS-wildgroei te verminderen

Het verminderen van SaaS-wildgroei gaat niet alleen om het verminderen van het aantal tools, maar ook om het aanpakken van de onderliggende oorzaken: versnipperde inkoop, gescheiden gegevens en losgekoppelde besluitvorming.

Een slimmere aanpak, ondersteund door een gecentraliseerd inkoopsysteem, zorgt voor structuur, zichtbaarheid en doelgerichtheid bij het implementeren en beheren van SaaS-applicaties. Zo doet u dat effectief:

Begin met het controleren van uw huidige SaaS-gebruik.

Breng alle tools in uw stack in kaart op basis van categorie ( projectmanagement, bestandsopslag en communicatie) en identificeer waar functies elkaar overlappen.

Deze gebieden zijn bij uitstek geschikt voor SaaS-consolidatie. In plaats van teams te dwingen tools te verlaten waar ze op vertrouwen, kunt u duidelijke richtlijnen voor SaaS-implementatie opstellen die rekening houden met hun behoeften en tegelijkertijd redundante applicaties verminderen.

Door onze toolset te consolideren met ClickUp hebben we Jira, Confluence, PMO-tools, Salesforce en Trello verwijderd. Dat heeft onze dagen een stuk eenvoudiger gemaakt!

Door onze toolset te consolideren met ClickUp hebben we Jira, Confluence, PMO-tools, Salesforce en Trello verwijderd. Dat heeft onze dagen een stuk eenvoudiger gemaakt!

2. Zet governance op

Zonder duidelijke regels zal de wildgroei van SaaS blijven toenemen. Bouw een transparant, consistent raamwerk voor het aanvragen, goedkeuren en vernieuwen van nieuwe tools. Bijvoorbeeld:

Gebruik een gecentraliseerde werkstroom voor aankopen die elke app beoordeelt op veiligheid, kosten, naleving en integratiemogelijkheden

Maak gestandaardiseerde formulieren zoals 'Aanvraag nieuwe tool' of 'Checklist voor verlenging' om de besluitvorming te begeleiden

Governance moet een stimulans zijn, geen belemmering voor verantwoord SaaS-gebruik.

3. Verbeter de zichtbaarheid en rapportage

Een jaarlijkse audit is niet voldoende. SaaS-applicaties veranderen voortdurend, dus uw zichtbaarheid moet continu zijn. Implementeer realtime tools voor het bijhouden van licentiegebruik, verlengingstijdlijnen en eigendom per afdeling.

Stel dashboards in om kosten en gebruikspatronen te visualiseren

Plan automatische rapportages voor belanghebbenden om SaaS-uitgaven en contractactiviteiten bij te houden

Configureer waarschuwingen voor laag gebruik, onverwachte verlengingen of niet-goedgekeurde aanmeldingen

Dit geeft uw team proactieve controle en voorkomt wildgroei voordat deze begint.

⚡️Sjabloonarchief: Het sjabloon voor softwarebestellingen van ClickUp is een uitgebreide oplossing voor het beheer van softwareaankopen in elke organisatie. * Gratis sjabloon downloaden Houd uw inkoop op één plek in de gaten met het sjabloon voor bestellingen van ClickUp-software Gebruik dit sjabloon om een dashboard met aangepaste widgets te maken voor het bijhouden van het aantal verzendingen, goedkeuringspercentages, budgetgebruik en leveranciersanalyses, zodat u een uitgebreid overzicht krijgt van uw volledige software-inkoopproces.

4. Teams opleiden

Het beheren van SaaS-wildgroei betekent ook het beheren van mentaliteit. Verander de perceptie van 'meer tools = beter' naar 'de juiste tools = beter'

Door uw teams voor te lichten, helpen u hen de waarde van gecentraliseerde systemen en de risico's van ongecontroleerde app-gebruik te begrijpen. Het bouwt ook vertrouwen op tussen IT, finance en individuele teams. Om software-wildgroei te beheren, kunt u het volgende doen:

Bied een interne catalogus met goedgekeurde SaaS-tools met duidelijke use cases en licentiegegevens

Organiseer regelmatig workshops waar afdelingen hun tech stack kunnen evalueren, overlappingen kunnen identificeren en samen het gebruik van tools kunnen rationaliseren

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams jongleren vier keer vaker met meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot negen of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en oproepen samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

Hoe ClickUp helpt bij het bestrijden van SaaS-wildgroei

Beheer SaaS-wildgroei proactief, voorkom inbreuken op de veiligheid, verlaag de kosten en houd een gestroomlijnd SaaS-landschap met ClickUp

SaaS-wildgroei begint met de ongecontroleerde verspreiding van meerdere tools, zoals AI-samenvattingsprogramma's voor documenten, projectmanagementtools, copywritingbots en dashboards voor rapportage en analyse. Al snel schakel je tussen een half dozijn apps zonder gecentraliseerd beheer.

ClickUp lost dit op door dé app voor werk te zijn. Het helpt organisaties de controle over gefragmenteerde SaaS-applicaties terug te krijgen door essentiële tools te consolideren in één platform. Het vervangt meerdere ongeautoriseerde tools, stroomlijnt werkstromen en maakt gecentraliseerd toezicht op uw volledige SaaS-landschap mogelijk.

ClickUp Project Management centraliseert kernfuncties van het bedrijf – taken, documenten, doelen, dashboards, tijdsregistratie en chatten – binnen één platform, allemaal aangedreven door geavanceerde kunstmatige intelligentie.

Lever projecten altijd op tijd op met ClickUp Project Management

Teams kunnen projecten beheren, samenwerken aan documenten, doelen instellen en bijhouden, gegevens visualiseren, communiceren met andere teams en AI vragen stellen over alles wat ze maar willen, zonder te hoeven schakelen tussen verschillende apps.

Vervolgens kan ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, lange discussies direct samenvatten, zodat belanghebbenden op één lijn blijven zonder de hele chatgeschiedenis te hoeven doorlezen.

Stel dat uw IT- en financiële teams een schaduw-IT-rapport bespreken. Ze kunnen de chat koppelen aan de bijbehorende auditaak of de discussie samenvatten met ClickUp Brain.

Brain is het eerste werkruimte-native neurale netwerk dat de context, taken, tools en documenten van uw organisatie begrijpt. Terwijl andere tools handmatige prompts en kopiëren en plakken vereisen, is ClickUp Brain rechtstreeks in uw werkstromen ingebouwd.

Het beantwoordt uw vragen als een diep geïntegreerde, contextbewuste AI-engine voor projectmanagement.

Maak kennis met ClickUp Brain, uw AI-aangedreven assistent die alles kan en nog veel meer!

U kunt ClickUp Brain gebruiken om:

Zeg "Vat onze recente SaaS-verlengingen per afdeling samen" en ontvang een samenvatting die klaar is voor het management, samengesteld uit taken, documenten en updates

Vraag "Welke tools worden het meest gebruikt door het marketingteam?" en ontvang een gerangschikte lijst op basis van activiteitsgegevens

Maak berichten voor leveranciers (“Hallo, we evalueren uw gebruik en willen graag een offerte voor opzegging”)

Om content te genereren, kun je ook schakelen tussen Claude, ChatGPT en andere LLMS binnen ClickUp Brain.

Naast het genereren van content kunt u bestaande tools automatiseren met behulp van ClickUp Automations.

Configureer trigger-gebaseerde werkstromen met behulp van ClickUp Automations of configureer een AI-agent om uw werkstroom in eenvoudige stappen af te handelen!

Het elimineert handmatig werk volledig door u regels te laten opstellen die acties in uw werkruimte triggeren zonder dat u hoeft te coderen. Als u niet zeker weet hoe u dit moet instellen, vertel ClickUp Brain dan wat u wilt automatiseren. Het zal de werkstroom voor u opbouwen.

U kunt ClickUp-automatisering gebruiken om:

Wijs 30 dagen voor verlenging automatisch toolbeoordelingen toe aan inkoopverantwoordelijken

Wijzig de status van taken wanneer het gebruik onder een drempelwaarde daalt

Trigger notificaties wanneer er nieuwe SaaS-verzoeken binnenkomen via ClickUp-formulieren

Voer elk kwartaal checklists voor licentieafstemming uit met terugkerende werkstromen

Houd softwareaanvragen en goedkeuringen bij via speciale taken

Met ClickUp-taken kunt u projecten opsplitsen in uitvoerbare taken. Deze taken kunnen worden aangepast met aangepaste velden, categorieën, prioriteiten en tags, zodat ze in elke werkstroom passen. U kunt opdrachten, statusupdates en notificaties automatiseren, zodat het werk efficiënt verloopt.

Met Taken kunt u werk op één plek plannen, toewijzen en bijhouden, waardoor aparte apps voor taakbeheer overbodig worden.

Geef uw taken weer zoals u dat wilt met meerdere opties in ClickUp

💡 Pro tip: Gebruik ClickUp Relationships om taken tussen teams te verbinden. Koppel bijvoorbeeld een taak voor leveranciersbeoordeling aan de bijbehorende veiligheidsbeoordeling, juridische checklist en verlengingsbeslissing, zodat alle betrokkenen altijd de context hebben.

Leg richtlijnen en best practices vast in gecentraliseerde documentatie

Als het gaat om documentatie, worden al uw geschreven gegevens gesorteerd en opgeslagen in ClickUp Docs.

Met Docs kunnen teams content rechtstreeks binnen het platform maken, organiseren en samenwerken. Het ondersteunt uitgebreide opmaak, checklists, banners en zelfs AI-aangedreven tekstgeneratie. U kunt de documentgeschiedenis bekijken, omslagafbeeldingen toevoegen, gevoelige documenten beveiligen en sjablonen gebruiken voor consistentie.

Werk samen met uw team vanaf elke locatie met ClickUp Documenten

Documenten kunnen worden gekoppeld aan taken, genest op functie of afdeling, worden gerefereerd in andere documenten en worden geëxporteerd om te delen. Deze integratie zorgt ervoor dat kennis gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar is, waardoor de productiviteit en samenwerking worden verbeterd.

Stel uw doelen voor SaaS-wildgroei vast en houd de voortgang van begin tot eind bij

Uw strategie kan worden versterkt met ClickUp Goals, waarbij doelstellingen op hoog niveau worden opgesplitst in meetbare targets, of het nu gaat om het bijhouden van de acceptatie van SaaS-tools, buitengebruikstelling of mijlpalen op het gebied van compliance.

Doelen worden in realtime bijgewerkt naarmate verbonden taken voortgang boeken en kunnen worden weergegeven op dashboards voor volledige zichtbaarheid.

ClickUp Dashboards biedt trouwens aanpasbare kaarten die realtime visualisaties bieden van projectstatistieken, het gebruik van SaaS-tools, verlengingsdata en inzicht in de kosten. Operations- en procurementteams kunnen deze visualisaties gebruiken om de effectiviteit van tools en de gemiddelde kosten per gebruiker te monitoren en in één oogopslag kandidaten toevoegen of verwijderen.

Houd uw taken bij, ontvang tijdige updates en werk soepeler met ClickUp Dashboards

Tijdens een kwartaaloverzicht kunt u bijvoorbeeld een ClickUp-dashboard gebruiken met de SaaS-portfolio van het marketingteam met de tien belangrijkste tools, verlengingsdata en laatste inloggegevens, afhankelijk van de gebruikslogboeken.

Om de verantwoordingsplicht en het budgetbeheer verder te verbeteren, kunnen teams met ClickUp Time Tracking — standaard beschikbaar — uren registreren, factureerbare tijd beheren en rapportages over de operationele efficiëntie maken, allemaal zonder de ClickUp-werkruimte te verlaten.

Maak samenwerking eenvoudiger met geïntegreerd chatten

Wist u dat u SaaS-wildgroei kunt verminderen door ook uw berichten- en AI-apps te verwijderen? ClickUp biedt u beide tegelijk.

Ten eerste is ClickUp Chat speciaal ontwikkeld om organisaties te helpen bij het elimineren van losstaande berichtenapps. Communicatie is volledig geïntegreerd in het platform, waardoor teams kunnen samenwerken waar het werk gebeurt.

Blijf op de hoogte van gesprekken op de werkplek met ClickUp Chat

Met de realtime chat kunt u stand-ups houden, actiepunten vastleggen en gesprekken per project of onderwerp organiseren, zonder van app te wisselen.

Contextuele samenwerking is ook beschikbaar via opmerkingen en @vermeldingen op taken, documenten en dashboards, terwijl toegewezen opmerkingen helpen om feedback om te zetten in bruikbare taken. Teams kunnen zelfs e-mailthreads rechtstreeks in ClickUp beheren, waardoor alle communicatie gecentraliseerd en traceerbaar blijft. Elke berichtthread kan ook met één klik worden omgezet in een taak.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI-agenten helpen deze sleur te elimineren. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, aantekeningen voor vergaderingen, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end werkstromen! Dat alles (en nog veel meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker met ClickUp-automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

ClickUp-integraties helpen SaaS-wildgroei aan te pakken door meer dan 1000 SaaS-applicaties, zoals Salesforce, HubSpot en Jira, te verbinden tot een gecentraliseerde werkstroom. Synchroniseer gegevens, trigger automatiseringen en schrap overbodige apps zonder uw bestaande SaaS-omgeving te verstoren.

Een nieuwe Salesforce-kans kan bijvoorbeeld automatisch een taak aanmaken met vooraf ingevulde CRM-gegevens. Met flexibele teamstructuren, gedetailleerde toegangscontrole en realtime dashboards kan IT het SaaS-gebruik monitoren, compliance- en veiligheidsrisico's verminderen en de SaaS-stack efficiënter beheren in één platform.

Praktijkvoorbeeld van het voorkomen van SaaS-wildgroei met ClickUp

RevPartners, een snelgroeiend professioneel dienstverlenend bedrijf met een volledig remote team, had te veel tools maar te weinig samenhang.

Hun team bracht verschillende projectmanagementplatforms, documentatietools en apps voor teamcommunicatie met elkaar in evenwicht. Elk van deze tools loste één probleem op, maar creëerde nieuwe problemen.

Ze zijn overgestapt op ClickUp en dit is wat er is veranderd:

Dit is wat zij hebben bereikt:

64% snellere levering van client projecten

83% minder tijd kwijt aan het plannen van projecten

50% kostenbesparing door het elimineren van overlappende functionaliteiten en tools

36% efficiëntere statusvergaderingen

Matt Bolian, medeoprichter van RevPartner, zegt

Met ClickUp hebben we alle functionaliteit die we nodig hebben op één plek, wat voor ons enorm belangrijk is. We zijn helemaal gericht op adoptie, en zonder een heel gebruiksvriendelijk platform dat dit mogelijk maakt, zou het onmogelijk zijn om adoptie door alle teams en clients te stimuleren.

Met ClickUp hebben we alle functionaliteit die we nodig hebben op één plek, wat voor ons enorm belangrijk is. We zijn helemaal gericht op acceptatie, en zonder een heel gebruiksvriendelijk platform dat dit mogelijk maakt, zou het onmogelijk zijn om acceptatie door alle teams en clients te stimuleren.

Beperk de SaaS-overload met ClickUp

SaaS-wildgroei ontstaat niet omdat teams meer software willen. Het ontstaat omdat ze meer functionaliteit nodig hebben en die niet kunnen vinden op een alles-in-één platform.

Met ClickUp krijgt u projectmanagement, documenten, chatten, dashboards, automatisering en AI in één pakket. Dat betekent minder apps, geen losse werkstromen en een overzichtelijkere SaaS-omgeving.

Als u klaar bent om kosten te besparen, uw team tijd te besparen en SaaS-wildgroei onder controle te houden, begint het hier.

Meld u gratis aan voor ClickUp!