10 Beste Goedkeuring Workflow Software Apps in 2024

Bent u vastgelopen door trage goedkeuringsprocessen? Als dat zo is, is het tijd om afscheid te nemen van opgestapeld papierwerk en handmatige goedkeuringshoofdpijn en om goedkeuringsworkflowsoftware te ontdekken!

Door goedkeuringsworkflowsoftware aan uw technische stapel toe te voegen, kunt u de efficiëntie verbeteren, het aantal fouten verminderen, de naleving van voorschriften of bedrijfsbeleid garanderen en het besluitvormingsproces beter controleren.

We hebben een lijst samengesteld met 10 apps voor goedkeuringsworkflowsoftware met functies waarmee je het goedkeuringssysteem van je team kunt verbeteren. Laten we er eens in duiken en ontdekken wat de kracht van automatisering en samenwerking kan doen voor je team.

Wat moet je zoeken in software voor goedkeuringswerkstromen?

Approval workflow software is een digitaal hulpmiddel dat is ontworpen om het proces van het verkrijgen van goedkeuringen voor verschillende taken, projecten of documenten te stroomlijnen en automatiseren. Het biedt een gestructureerde en systematische aanpak voor het beheren van goedkeuringsaanvragen.

Typische functies kunnen zijn:

Verzoeken verzenden: Gebruikers kunnen goedkeuringsverzoeken initiëren door relevante informatie, documenten of taken in te dienen waarvoor autorisatie nodig is

Routering en escalatie: De software routeert het goedkeuringsverzoek naar de juiste personen of groepen op basis van vooraf gedefinieerde regels of hiërarchische structuren

Kennisgevingen en herinneringen: De software stuurt geautomatiseerde notificaties en herinneringen naar goedkeurders om ervoor te zorgen dat tijdig actie wordt ondernomen en om vertragingen te voorkomen

Commentaar en feedback: Goedkeurders kunnen opmerkingen, feedback of suggesties geven in de software om de communicatie tijdens het goedkeuringsproces te vergemakkelijken

Goedkeuring bijhouden: De software houdt alle goedkeuringsactiviteiten bij, inclusief tijdstempels, opmerkingen en de uiteindelijke beslissing

Aanpasbare werkstromen: Organisaties kunnen de goedkeuringsworkflows configureren op basis van hun specifieke vereisten, waaronder het aantal goedkeurders, de volgorde en de beslissingscriteria

Rapportage en analyse: De software kan rapportagemogelijkheden bieden om de efficiëntie van processen te analyseren, knelpunten te identificeren en de algemene prestaties bij te houden

De 10 beste software voor goedkeuringswerkstromen in 2024

In de snelle bedrijfsomgeving van vandaag zijn efficiënte goedkeuringsprocessen de hoeksteen van succes. Er zijn talloze opties beschikbaar en het selecteren van de juiste software voor goedkeuringsworkflows kan een lastige Taak zijn.

Hieronder vindt u onze lijst met de beste goedkeuringssoftware van dit moment.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is projectmanagementsoftware die uitblinkt in goedkeurings- en personeelsbeheer . De software helpt om het goedkeuringsproces te stroomlijnen zodat het loopt als een goed geoliede machine. 🛠️

Beginnen met een virtueel Whiteboard kunnen Teams hun werkstroom plannen en de stappen die ze moeten volgen voor goedkeuring in kaart brengen. Dit helpt iedereen om het proces van begin tot eind te visualiseren.

Wanneer u klaar bent om het proces te implementeren, zorgen de aanpasbare sjablonen voor de goedkeuringsworkflow van ClickUp voor een naadloze en georganiseerde aanpak. Of het nu gaat om projectaanvragen, goedkeuringen van documenten of andere kritieke beslissingen, u kunt de sjablonen aanpassen aan uw specifieke behoeften. Vervolgens kunt u eenvoudig samenwerken en op dezelfde pagina blijven met realtime notificaties, herinneringen en directe feedbackmogelijkheden.

Het beste is dat ClickUp verder gaat dan uw goedkeuringsworkflows. U kunt ClickUp's documenten, projectmanagement, chatten en meer gebruiken om georganiseerd te blijven en te communiceren over al uw projecten en dagelijkse verantwoordelijkheden.

Zeg vaarwel tegen knelpunten en omarm de efficiëntie en productiviteit die ClickUp u biedt. 🎉

ClickUp beste functies

ClickUp biedt aanpassingshulpmiddelen, waardoor het voor teamleden eenvoudig is om naar wens verschillende velden, statussen en weergaven toe te voegen

Met de automatiseringstools voor de goedkeuringsworkstroom kunt u taken aanmaken, toegewezen personen wijzigen, statussen bijwerken en tags toepassen om de beoordeling van projectaanvragen te versnellen

Notificaties houden de leden van het team op de hoogte

Met ClickUp Docs kunt u in realtime bewerkingen uitvoeren met andere leden van het team, opmerkingen toevoegen, items aan acties toewijzen en nog veel meer

Meer dan 1.000 integraties met platforms van derden geven u de mogelijkheid om andere apps in uw technologiestapel te verbinden met uw werkstroom

ClickUp beperkingen

De software heeft een leercurve dankzij het aantal functies dat het biedt

ClickUp's mobiele app heeft beperktere mogelijkheden vergeleken met de web- of desktop-apps

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Integrify

via Integreren Integrify geeft organisaties de tools die ze nodig hebben om hun goedkeuringsprocessen te optimaliseren en automatiseren. Integrify is gericht op eenvoud en efficiëntie en biedt een gebruiksvriendelijke interface voor zowel zakelijke gebruikers als IT-professionals. De robuuste automatisering van werkstromen mogelijkheden maken naadloze routering van goedkeuringen, toewijzing van taken en real-time bijhouden van voortgang mogelijk.

Met de drag-and-drop form builder van de software kunnen gebruikers aangepaste formulieren voor goedkeuringsaanvragen ontwerpen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, zodat er nauwkeurige en relevante informatie wordt verzameld. Bovendien bieden de rapportage- en analysefuncties van de software een waardevol inzicht in de procesprestaties, waardoor organisaties knelpunten kunnen identificeren en de voortgang in realtime kunnen volgen voortdurende verbetering te stimuleren .

Integrify beste functies

Het kan gebruikt worden in verschillende industrieën, van gezondheidszorg tot de bouwsector

De drag-and-drop interface maakt het eenvoudig om een onbeperkt aantal geautomatiseerde werkstroomprocessen te bouwen

Dankzij de open architectuur kunnen gebruikers hun workflow tools integreren en verder ontwikkelen

Integrify limieten

Sommige gebruikers uitten hun bezorgdheid over de styling en interface van deautomatisering software* Er is niet veel variatie beschikbaar in de rapportageprocessen

Integrify prijzen

Contact voor prijzen

Integrify beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

3. Goedkeuring Studio

via Kissflow Kissflow Workflow onderscheidt zich als robuuste en gebruikersvriendelijke goedkeuringsworkflowsoftware waarmee bedrijven hun goedkeuringsprocessen moeiteloos kunnen automatiseren en optimaliseren. Met een no-code aanpak stelt Kissflow Workflow gebruikers in staat om aangepaste goedkeuringsworkflows te ontwerpen zonder enige technische expertise, waardoor de implementatie wordt versneld en de afhankelijkheid van IT teams wordt verminderd.

Met realtime bijhouden en zichtbaarheid kunnen gebruikers de status van goedkeuringsverzoeken in de gaten houden en mogelijke knelpunten identificeren. Met de focus op eenvoud en aanpasbaarheid stelt Kissflow Workflow organisaties in staat om de efficiëntie te verhogen, handmatige fouten te verminderen en de naleving van wet- en regelgeving te handhaven.

Kissflow Workstroom beste functies

Het platform biedt een groot aantal online formulieren die in het goedkeuringsworkflowproces kunnen worden ingebouwd

Een eenvoudige interface zonder code maakt onboarding een fluitje van een cent

Visuele weergaven van werkstromen maken het heel gemakkelijk om knelpunten te zien

Kissflow Werkstroom limieten

Hoewel gebruikers werkstroomprocessen kunnen aanpassen, zijn er verder beperkte aanpassingsopties beschikbaar

De prijsstructuur kan een afschrikmiddel zijn voor kleine bedrijven of starters

Kissflow Workflow prijzen

Basis: $1.500 per maand

$1.500 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Kissflow Workstroom beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (520+ beoordelingen)

4.3/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (35+ beoordelingen)

5. Hub Planner

via Hub Planner De functies van Hub Planner zijn gericht op resource management. Met de functie Planning kunt u een overzicht krijgen van de beschikbaarheid van uw teamleden, zodat u het werk in de pijplijn kunt plannen zonder uw werknemers te overbelasten. Het biedt ook ingebouwde goedkeuringsworkflows voor zowel tijdsregistratie als vakantieaanvragen.

Met de functie voor tijdsregistratie kunnen je teamleden zowel factureerbare als niet-factureerbare uren registreren. Ze kunnen hun invoer categoriseren en aantekeningen toevoegen, zodat je kunt zien waar de tijd naartoe gaat en welke delen van een project de meeste tijd kosten. Er is ook een ingebouwd goedkeuringsproces voor urenregistratie.

De tool voor vakantiebeheer integreert rechtstreeks met de functie van de app, zodat geplande vrije tijd automatisch wordt opgenomen in de beschikbaarheid van een werknemer. Teams kunnen vakantieverzoeken indienen die worden doorgestuurd naar de aan hen toegewezen goedkeurder. De goedkeurder ontvangt vervolgens e-mail en Slack notificaties over de aanvraag.

Hub Planner beste functies

Je kunt de geplande tijd voor een project vergelijken met de werkelijk bestede tijd om de project burn te berekenen en op gegevens gebaseerde tijdsprognoses te maken voor toekomstige projecten

Je kunt verschillende goedkeurders instellen voor elk team lid op basis van uw specifieke goedkeuring workstroom

Vakantie goedkeurders hebben de flexibiliteit om verzoeken direct in de app of via de e-mail notificatie goed te keuren

Hub Planner limieten

Een robuuste set functies kan overweldigend zijn voor degenen die niet bekend zijn met de software, vooral voor nieuwe gebruikers

Gebruikers wensten dat de software meer kon doen met add-ins

Hub Planner prijzen

Plug & Play: $7/maand per resource

$7/maand per resource Premium: $18/maand per resource

$18/maand per resource Business Leader: Neem contact op voor prijzen

Hub Planner beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

4.2/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

6. Frevvo

via Frevvo Frevvo is een werkstroombeheer software waarmee bedrijven hun goedkeuringsprocessen efficiënt kunnen automatiseren en optimaliseren. Het platform biedt een brede array van kant-en-klare goedkeuringen sjablonen voor werkstromen ontworpen voor verschillende bedrijfsscenario's, van HR en financiën tot verkoop en bedrijfsvoering.

De dynamische routeringsengine van de software leidt goedkeuringsverzoeken automatisch naar de juiste belanghebbenden op basis van vooraf gedefinieerde regels, waardoor tijd wordt bespaard en het risico op handmatige fouten wordt geëlimineerd.

Frevvo faciliteert ook naadloze integratie met populaire applicaties zoals Salesforce, SharePoint en Google Spreadsheets. Bovendien kunnen gebruikers dankzij de mobielvriendelijke interface onderweg verzoeken initiëren, bijhouden en goedkeuren.

Frevvo beste functies

Vooraf ingevulde e-formulieren minimaliseren fouten die vaak optreden tijdens het goedkeuringsproces

Ingebouwde controlesporen maken het gemakkelijk voor werknemers om de voortgang van hun verzoek bij te houden

Als workflowtool voor het goedkeuren van documenten kan het worden gebruikt voor het goedkeuren van onkosten en facturen

Frevvo limieten

Gebruikers gaven aan dat de zoekfunctie rudimentair was

Het lijkt niet zo wijdverbreid te worden gebruikt als andere opties op onze lijst

Prijzen Frevvo

Aangepaste prijzen

Frevvo beoordelingen en recensies

G2: 2.5/5 (1 beoordeling)

2.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.5/5 (25+ beoordelingen)

7. Aanwinst

via Aanwinst Gain is een workflowoplossing die speciaal bedoeld is voor marketingteams. Met zijn intuïtieve interface en gebruiksvriendelijke functies vereenvoudigt Gain de samenwerking tussen leden van het team en belanghebbenden. Met het platform kunnen gebruikers eenvoudig content ter goedkeuring indienen, goedkeuringsworkflows instellen en de voortgang van elke beoordeling in realtime bijhouden.

De intuïtieve commentaar- en markup-tools van Gain zorgen voor duidelijke communicatie en feedback, waardoor heen-en-weer e-mailen overbodig wordt. Goedkeurders kunnen ook zowel dynamische als openbare previews weergeven, zodat ze het eindresultaat van hun marketingcampagne kunnen zien voordat ze deze publiceren.

Bovendien zorgt het bijhouden van versies van de software ervoor dat alle wijzigingen gedocumenteerd en gemakkelijk traceerbaar zijn. Door de integratie met populaire tools voor het aanmaken van content, zoals Adobe Creative Cloud en Canva, maakt Gain bovendien een naadloze overdracht van content mogelijk en wordt het goedkeuringsproces nog eenvoudiger.

Gain beste functies

Gebruikers kunnen een onbeperkt aantal rondes en mensen toevoegen aan het goedkeuringsproces

Goedkeurders hebben veilig toegang tot content via hun e-mail

De intuïtieve interface maakt het eenvoudig om verzoeken met één klik goed te keuren

Limiet bereiken

Gebruikers vonden het moeilijk om sjablonen te vinden en te gebruiken

Er lijken problemen te zijn met de verbinding met de application programming interfaces (API's) van social media-kanalen

Prijzen van gain

$99 per maand voor 10 gebruikers, daarna $10 per maand voor elke extra gebruiker

Gain beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

8. Filestage

via Bestandslocatie Met Filestage kunnen teams efficiënt samenwerken en feedback beheren, waardoor eindeloze threads van e-mails en handmatige follow-ups overbodig worden. Het platform biedt een gecentraliseerde hub voor het beoordelen van content, zodat belanghebbenden bestanden direct in hun browser kunnen weergeven en van aantekeningen voorzien.

De veelzijdige commentaar- en markeringstools van Filestage zorgen voor duidelijke en nauwkeurige feedback, waardoor de communicatie tussen beoordelaars en makers van content verbetert.

Bovendien stelt de geautomatiseerde werkstroomfunctie van de software gebruikers in staat om goedkeuringsprocessen met specifieke fasen en goedkeurders in te stellen. De robuuste functies van Filestage voor het bijhouden van versies en de activiteitengeschiedenis bieden een uitgebreid controlespoor, zodat teams alle wijzigingen en goedkeuringen kunnen bijhouden.

Filestage beste functies

Met deze tool voor documentbeheer hebt u elk bestand en commentaar binnen handbereik

Uw gegevens zijn veilig dankzij AES 256-encryptie op ondernemingsniveau

Dankzij wachtwoordbeveiliging kunt u bepalen wie uw content weergeeft

Filestage beperkingen

De lagere prijsopties hebben een lage limiet voor gegevens, waardoor een dure upgrade nodig kan zijn

Gebruikers rapporteerden dat de software hen abrupt afmeldde

Filestage prijzen

Gratis versie

Basis: $49 per maand

$49 per maand Professioneel: $249 per maand

$249 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Filestage beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (235+ beoordelingen)

4.6/5 (235+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

9. WebProof

via WebProof WebProof is een functierijke online software voor Redactie en Goedkeuring, ontworpen om het beoordelings- en samenwerkingsproces voor creatieve teams te stroomlijnen. Dankzij de intuïtieve interface en het cloud-gebaseerde platform kunnen gebruikers met WebProof moeiteloos bestanden uploaden, delen en beoordelen in realtime, waardoor handmatige bestandsoverdracht en onsamenhangende communicatie overbodig worden.

Met de uitgebreide annotatietools van het platform kunnen belanghebbenden opmerkingen toevoegen, specifieke gebieden markeren en direct op de bestanden tekenen, waardoor duidelijke en nauwkeurige feedback mogelijk wordt. De geautomatiseerde werkstroom van WebProof zorgt ervoor dat de content de vooraf gedefinieerde fasen van goedkeuring doorloopt, met aanpasbare instellingen voor deadlines en notificaties.

WebProof beste functies

Deproject dashboard vereenvoudigt projectmanagementbiedt een snel overzicht van alle openstaande opdrachten

Opmerkingen en bewerkingen kunnen worden samengevat in de vorm van een checklist

Gebruikers kunnen zowel tekstberichten als e-mail notificaties ontvangen

WebProof limieten

Sommige gebruikers vonden het moeilijk om werkstromen aan te passen

De software kan traag zijn tijdens de uploadfasen

WebProof prijzen

Pageflip: Prijzen op aanvraag

Prijzen op aanvraag Enterprise: Prijzen op aanvraag beschikbaar

Prijzen op aanvraag beschikbaar Platinum: Prijzen op aanvraag

WebProof beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

10. Toelating

via Toelating Admation is een functierijke software met geautomatiseerde goedkeuringsworkflows die speciaal is ontworpen voor de behoeften van creatieve en marketingteams. Een van de opvallende functies is Approval Levels, waarmee gebruikers goedkeuringsprocessen op meerdere niveaus met verschillende belanghebbenden kunnen instellen. Dit zorgt ervoor dat content de nodige fases doorloopt met de juiste mensen.

Een andere unieke functie van Admation is Batched Approvals, waarmee gebruikers meerdere assets kunnen groeperen voor gelijktijdige beoordeling en goedkeuring. Dit stroomlijnt het proces voor projecten met meerdere bestanden of variaties en bespaart tijd en moeite voor zowel reviewers als makers van content.

Admation biedt ook geavanceerde annotatietools, waarmee belanghebbenden direct precieze feedback kunnen geven op bestanden, waardoor miscommunicatie wordt voorkomen en het goedkeuringsproces wordt versneld. Met versiebeheer kunnen gebruikers wijzigingen bijhouden, verschillende versies van bestanden vergelijken en een uitgebreid controlespoor bijhouden, wat zorgt voor volledige zichtbaarheid en verantwoording.

Admation beste functies

Goedkeuringen op meerdere niveaus maken het eenvoudig om door complexe goedkeuringsstructuren heen te werken

Batchgewijze goedkeuringen kunnen tijd besparen

De mogelijkheid om proxy gebruikers aan te wijzen maakt het gemakkelijk om goedkeuringen te beheren terwijl je weg bent

Goedkeuringslimieten

Het systeem kan soms wat onhandig zijn, waardoor het moeilijk is om bepaalde items en documenten te vinden

Gebruikers rapporteren dat de software soms traag is

Prijzen van Admation

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Admation

G2: 3.8/5 (10+ beoordelingen)

3.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 3.6/5 (215+ beoordelingen)

Software voor goedkeuringsprocessen toevoegen aan uw technologieplatform

Als je team op zoek is naar snellere goedkeuringsbeslissingen, is het misschien tijd om software voor goedkeuringsworkflows aan je technische stapel toe te voegen. De verschillende softwareopties die in dit artikel worden besproken, kunnen je team helpen de kracht van automatisering, samenwerking en gestroomlijnde goedkeuringen te omarmen. De juiste software voor goedkeuringsworkflows kan je bedrijfsprocessen transformeren en de productiviteit als nooit tevoren verhogen.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing voor uw workflow en projectmanagement, kijk dan niet verder dan ClickUp! Met zijn intuïtieve interface, robuuste functies en ongeëvenaarde veelzijdigheid heeft ClickUp zijn plaats als topkandidaat op onze lijst verdiend. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en verbeter het goedkeuringsproces van uw organisatie!