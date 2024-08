10 beste sjablonen voor projectaanvraagformulieren voor teams

Projecten zijn er in verschillende soorten, elk met zijn eigen behoeften. Elk project, zoals een softwareontwikkelingsproject voorbeeld, begint met een idee. Maar een idee alleen is niet genoeg om het project succesvol te maken.

Om van het idee een werkende oplossing te maken, moet je de doelen, verwachte resultaten, leveringsstandaarden, succesmetingen, enz. begrijpen. Een goed sjabloon voor een projectaanvraagformulier verzamelt dit alles en nog veel meer.

Wat is een sjabloon voor een projectaanvraagformulier?

Een aanvraagformulier voor een project is een lijst met vragen die teams van bedrijven moeten beantwoorden bij het aanvragen van nog te doen werk. Het is een formeel proces voor projectteams om alle noodzakelijke details te verzamelen voordat ze aan de slag gaan.

Een sjabloon voor een projectaanvraagformulier is een basislijst met vragen die al is ingesteld en klaar is om toe te voegen aan je werkstroom. Als het financiële team bijvoorbeeld een interactieve digitale interface nodig heeft om facturen van leveranciers te verzamelen, dan bevat het sjabloon voor het projectaanvraagformulier vragen als:

Wie is het publiek voor dit project? Bijv. verkopers, aannemers, freelancers

Op welk platform zouden ze het gebruiken? Bijvoorbeeld web, Android

Wat is het doel? Bijv. verwerkingstijd verkorten, invoer in ERP automatiseren

Hoeveel gebruikers zullen er zijn? Ongeveer 200 per maand

Welke functies heb je nodig? Bijvoorbeeld, een account voor gebruikers aanmaken, gebruikersgegevens opslaan, PDF uploaden, informatie automatisch ophalen in ERP

Als team dat het project uitvoert, kun je alle details die je nodig hebt in dit formulier vastleggen.

Wat maakt een sjabloon voor een goed projectaanvraagformulier?

Een goed sjabloon voor een projectaanvraagformulier geeft duidelijkheid en context aan de aanvrager en het projectteam. Het stelt de aanvrager in staat om:

Hun idee te verduidelijken en er goed over na te denken

Een business case voor het project op te stellen

Doelen en meetgegevens vast te stellen

Het stelt het project team in staat om:

De behoeften duidelijk te begrijpen

De benodigde tijd en middelen in te schatten

Prioriteiten te stellen en het project te plannen

Risico's van projectmanagement te minimaliseren

Onderdelen van een goed sjabloon voor een projectaanvraagformulier

Een goed sjabloon voor een projectaanvraagformulier schetst een duidelijk beeld terwijl het inzoomt op de details. Doelen en objectieven : Waarom is dit project nodig? Hoe zullen mensen het gebruiken? Welke waarde voegt het toe aan de business?

Werkstroom van het project: Welk proces moet het project volgen?

Verwachte deadlines: Wanneer moet dit project Voltooid zijn? Waarom is de gekozen deadline relevant?

Stakeholders: Wie zijn de belanghebbenden van het project? Wie neemt de beslissingen? Wie geeft er goedkeuring?

Specificaties: Moet het de merkrichtlijnen volgen? Of moet het voldoen aan regelgeving?

Het moet heel anders zijn dan een project voor het ontwerpen van advertenties. Het is dus mogelijk dat één sjabloon niet aan al uw behoeften voldoet.

Geen probleem. We hebben aangepaste ontwerpen gemaakt.

10 beste sjablonen voor projectaanvraagformulieren om je op weg te helpen met elk project dat je nodig hebt.

1. ClickUp sjabloon voor projectaanvraag en goedkeuring

Dit sjabloon vereenvoudigt de communicatie tussen afdelingen en zorgt ervoor dat elk verzoek de juiste aandacht krijgt

Aanvragen, beoordelen, goedkeuren en projecten starten in één eenvoudig sjabloon.

Voor de aanvrager is de ClickUp project aanvraag- en goedkeurings sjabloon bevat een formulier waar ze de naam en beschrijving van hun project kunnen invoeren, de prioriteit kunnen instellen, tijdlijnen kunnen toevoegen en eventuele extra middelen kunnen uploaden.

Eenmaal ingediend, creëert ClickUp automatisch een 'verzoektaak' die is gepland voor beoordeling en goedkeuring. Als projectmanager kunt u alle aangevraagde taken weergeven als een lijst en een bord (een Kanban-weergave).

Als de taak is goedgekeurd, wordt deze toegevoegd aan de lijst 'goedgekeurde taken', klaar voor uw team om actie te ondernemen. Je kunt instellingen maken voor notificaties om op de hoogte te blijven van de voortgang. Je kunt je verzoek ook bewerken, bijwerken of intrekken met dit sjabloon.

Dit sjabloon is stap nul van uw projectmanagementproces, een manier om alle verzoeken uit de hele organisatie te verzamelen en te consolideren.

2. ClickUp Creatief Aanvraag Formulier Sjabloon

breng multifunctionele teams samen om creatieve opdrachten in te dienen op ClickUp_

Design teams krijgen veel verzoeken van marketing, product, gebeurtenissen en meer. De ClickUp sjabloon voor creatieve verzoeken helpt de workflow te stroomlijnen.

Met dit sjabloon kan iedereen een creatieve briefing indienen op de manier die het beste werkt voor het ontwerpteam. Ze kunnen het formulier invullen met een naam, beschrijving en het type creatieve output. Ze kunnen ook een deadline instellen.

Wanneer je het verzoek ontvangt, kun je nieuwe verzoeken toewijzen aan mensen/teams of statussen instellen als onderdeel van je werkstroom. U kunt de aangepaste velden ook gebruiken om opties toe te voegen aan de vervolgkeuzelijst voor creatieve uitvoer wanneer uw aanbod wordt uitgebreid.

Met de lijstweergave kun je alle aankomende taken bijhouden. Met de weergave pijplijn kunt u statussen en eventuele escalaties bijhouden. Je kunt de taakweergave gebruiken om samen te werken met het team, creatives te uploaden, feedback te verzamelen en goedkeuringen te krijgen.

3. ClickUp sjabloon voor aanvraag van middelen

fool-proof processen opzetten om verzoeken om middelen op ClickUp vast te leggen_

Projecten evolueren snel in de snelle omgeving van vandaag. Om bij te blijven hebben projectmanagers vaak extra resources nodig. Als elke projectmanager extra ondersteuning vraagt, kan dit na verloop van tijd onpraktisch worden.

Om uw operations management gebruik de ClickUp sjabloon voor aanvraag van middelen . Dit uitgebreide sjabloon bevat velden voor:

Projectgegevens zoals naam, ID, bereik en client

Details aanvrager zoals naam, ID e-mail, prioriteit, type en afdeling

Details over middelen zoals benodigde middelen, trainingsvereisten en budgetvoorstel

Alle andere te uploaden middelen

Zodra het verzoek is ingediend, kunnen resourcemanagers de weergave van het beoordelingspaneel gebruiken om een overzicht te krijgen van al uw projectverzoeken, gegroepeerd op status.

In deze weergave klik je op een specifieke kaart voor een taak om de details uit te vouwen en sleep je de kaart over het bord om de status te wijzigen.

Gebruik aangepaste velden om kosten te schatten, goedkeuringen te krijgen, resources toe te wijzen en de voortgang te bewaken.

Gebruik deze sjabloon om aanvragen voor hulpmiddelen te integreren in je projectmanagement workflow. Vraag moeiteloos projectresources aan, wijs ze toe en beheer ze.

4. ClickUp sjabloon voor werkaanvraag

gratis sjabloon voor werkaanvragen voor projectmanagementteams van ClickUp_

In tegenstelling tot een project met specifieke doelen waarbij meerdere mensen betrokken zijn, verschillende stappen worden doorlopen en de tijd verstrijkt, is een 'werk' of taak over het algemeen veel eenvoudiger. Dit kan bijvoorbeeld een verzoek zijn voor een nieuw e-mail ID door marketing of het beschikbaar stellen van extra ruimte in de cloud door engineering.

Om deze effectief te beheren zonder dat er iets tussenkomt, heb je een proces nodig. De ClickUp sjabloon voor werkaanvragen biedt dat.

Met dit sjabloon kan de gebruiker een verzoek indienen, het werk beschrijven dat gedaan moet worden, prioriteiten/tijdlijnen instellen en eventuele andere details invoeren.

Als projectmanager kun je

Taken goedkeuren

Plannen dat ze Voltooid worden

Notificaties automatiseren die worden verzonden bij een statusverandering of een update in de opmerkingen

Taken weergeven op status in de bordweergave

Gepland werk weergeven in de kalenderweergave

5. ClickUp Team Aanvragen Sjabloon

beheer verzoeken van interne teams op één plaats, rechtstreeks in uw tool voor projectmanagement_

Of het nu gaat om merkartikelen of kantoorbenodigdheden, u hebt een manier nodig om teamverzoeken vast te leggen, bij te houden en te beheren. De ClickUp sjabloon voor teamverzoeken is hier om te helpen.

Met dit sjabloon kunnen beheerders de aard van alle interne verzoeken vastleggen. Je kunt de gegevens van de aanvrager, de aard van het verzoek en de deadlines verzamelen. Stel ook aangepaste velden in voor categorieën en tellingen.

In het voorbeeld kun je het vervolgkeuzemenu voor categorieën aanpassen zodat pennen, potloden en notitieblokken eronder vallen. Als je voor je bedrijf ook abonnementen op merchandise en tijdschriften beheert, kun je het als volgt structureren.

Op deze manier kunt u het soort aanvragen dat u ontvangt organiseren. Gebruik de weergave 'soorten aanvragen' om de aanvragen per categorie te volgen. Ontdek of u te weinig voorraad hebt en plaats de bestellingen dienovereenkomstig.

6. ClickUp sjabloon voor serviceverzoek

Implementeer ITIL-processen met ClickUp's sjabloon voor serviceverzoeken

Of u nu een auto of computersoftware verkoopt, klanten krijgen te maken met uitdagingen en willen worden ondersteund. Geef uw klanten een eenvoudige manier om hun verzoeken in te dienen en beheer ze naadloos met de ClickUp sjabloon voor serviceverzoeken .

Met het serviceticketformulier in het sjabloon kunnen klanten het probleem beschrijven en schermafbeeldingen uploaden om de fout te helpen herstellen.

Deze sjabloon is speciaal ontworpen voor IT-teams en categoriseert inkomende verzoeken voor toegang tot applicaties, softwarelicenties, het resetten van wachtwoorden of nieuwe hardware automatisch als serviceverzoeken.

Geef de serviceverzoeken weer op de manier die u wilt, als een algemene lijst of een gecategoriseerde lijst op basis van type of prioriteit.

Heb je organisatorische eigenaardigheden? Geen probleem. Pas het vervolgkeuzemenu, de mensen of het uploaden van bestanden naar wens aan en ga aan de slag!

7. ClickUp sjabloon voor wijzigingsverzoeken

Belanghebbenden uitnodigen om na te denken over hun wijzigingsverzoeken en deze moeiteloos vastleggen met ClickUp

Een wijzigingsverzoek is vergelijkbaar met een werkverzoek, behalve dat het van toepassing is op een specifieke wijziging aan een bestaande functie. Als u bijvoorbeeld een architect bent, kan een klant vragen om wijzigingen in het ontwerp, zoals getinte ramen of een andere kleur voor de badkamer.

Om het voor jou en de klant eenvoudiger te maken, gebruik je de ClickUp sjabloon voor wijzigingsverzoeken . Verzamel informatie over wat ze willen veranderen en waarom, hoe het de scope/budget/tijdlijn van het project beïnvloedt en meer.

Gebruik dit sjabloon om de aanvrager aan te moedigen om na te denken over de context van zijn verzoek, inclusief de gevolgen voor de activiteiten stroomopwaarts en stroomafwaarts. Dit helpt hen om te bepalen of deze verandering überhaupt noodzakelijk is.

Gebruik de weergave 'lijst verzoeken' om alle inkomende verzoeken per project te bekijken en met de verzoeker te bespreken. Gebruik de weergave 'tabel verzoeken' om te controleren op prioriteit. Houd de voortgang bij met de statusweergave. Als je projecten op meerdere locaties hebt, gebruik dan de kaartweergave om taken te visualiseren.

8. ClickUp sjabloon voor verzoek om informatie

een eenvoudig formulier om informatie op te vragen bij iedereen in de organisatie_

Van een eenvoudige vraag als "Hé, hoe gaat het met het project?" tot complexe vragen over de uitsplitsing van budgetuitgaven, verzoeken om informatie (RFI) kan in vele formulieren komen. Het kan via e-mail, Slack, een telefoontje of tekstbericht komen. Op tijd reageren op al deze verzoeken kan een uitdaging worden.

De ClickUp sjabloon voor verzoek om informatie (RFI) lost precies dat probleem op. Het helpt teams om RFI's op één plaats te verzamelen en wijst de verantwoordelijkheid toe aan de leden van het team om binnen de afgesproken tijd te reageren.

Gebruik dit sjabloon om details vast te leggen over het verzoek, de aanvrager en eventuele andere bronnen. Pas deze sjabloon aan uw behoeften aan. Voeg bijvoorbeeld nog een veld toe voor het format waarin het antwoord moet worden gegeven of het doel van de informatie.

Dit sjabloon bevat drie verschillende weergaven. Gebruik de logboekweergave om alle verzoeken in een lijst weer te geven. Gebruik de weergave project board om te categoriseren op projectnaam. Gebruik de weergave RFI reikwijdte om te sorteren op de reikwijdte van het verzoek.

Kies uit een van de meer dan 15 weergaven van ClickUp om uw informatie te sorteren zoals u dat wilt.

9. Helpdesk Aanvraag Sjabloon by Sjabloon.net

Helpdesk aanvraag sjabloon document van sjabloon.net

Als u uw aanvragen vastlegt op een gewoon document zoals Microsoft Word, Google Documenten of Apple Pages, is dit sjabloon van template.net handig.

Dit sjabloon voor helpdeskverzoeken maakt een formulier waarin de details van het verzoek worden vastgelegd, zoals naam, organisatie, e-mailadres, type probleem en categorie. Pas velden aan op basis van de behoeften en processen van uw organisatie.

Dit sjabloon is een eenvoudig document dat door iedereen kan worden ingevuld. Het kan echter vervelend zijn om meerdere van dit soort verzoeken bij te houden en ze als bijlagen per e-mail te ontvangen.

Bovendien moet het helpdeskteam handmatig taken aanmaken op hun tool voor projectmanagement gebaseerd op deze formulieren.

10. Sjabloon voor projectaanvraag door Slideshare

Projecten kunnen complex zijn, met meerdere factoren die zelfs kleine beslissingen beïnvloeden. Om er zeker van te zijn dat je alle details hebt vastgelegd, heb je een uitgebreid sjabloon voor projectaanvragen nodig zoals deze van Slideshare .

Zeven pagina's lang legt dit sjabloon projecteisen, rechtvaardiging, doelstellingen, aannames, budget, tijdlijnen en meer vast. Het is ontworpen voor IT projecten en stelt ook vragen over gebruiksgedrag, veiligheid, interfaces, relaties met de client, portaalintegratie en technische infrastructuur.

Het bevat secties voor risico-impact, kwetsbaarheidsbeoordelingen en financiële factoren. Met dit sjabloon weet je zeker dat je genoeg informatie hebt verzameld om het project vooruit te helpen.

Net als het vorige sjabloon is dit ook een document dat meestal offline wordt ingevuld en per e-mail wordt ingediend. Daarom is er extra handmatig werk nodig om deze gegevens in te voeren in de software voor projectmanagement .

Hoe sjablonen voor projectaanvraagformulieren effectief gebruiken

Het gebruik van een van de bovenstaande ClickUp sjablonen is net zo eenvoudig als het klikken op de knop 'gratis oplossing', het toevoegen aan uw ClickUp-werkruimte en het vastleggen van aanvragen. Hoewel deze sjablonen geweldige uitgangspunten zijn, kunt u ze nog beter op uw behoeften afstemmen.

Aanpassen: Bekijk alle bovenstaande formulieren voor projectaanvragen en pas ze aan uw branche, organisatie en werkstroom aan. Neem de gegevens die u nodig hebt op in de vervolgkeuzelijsten.

Automatiseren: Notificaties, het maken van taken, het toewijzen van gebruikers, het wijzigen van de status en meer kunnen worden geautomatiseerd met ClickUp Automatiseringen . Als het proces eenmaal transparant is, automatiseer het dan.

Gebruik de weergaven: Wat u ook wilt zien, ClickUp heeft er een weergave voor.

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Wilt u de tijdlijnen zien? Weergave kalender

Wilt u de werklast van teams zien? Werklastweergave

Taken gecategoriseerd op project/prioriteit nodig? Weergave Board

Wilt u de voortgang van een project bijhouden? Gantt weergave

Met 15+ weergaven laat ClickUp u uw project zien zoals u dat wilt

Verbeteren: Maak op basis van hoe de sjablonen voor u werken procesverbeteringen . Velden toevoegen of verwijderen. Het toepassingsgebied uitbreiden. Verzamel feedback over de sjablonen en verwerk deze in volgende versies.

Projectaanvraagproces stroomlijnen met ClickUp sjablonen

Goed projectmanagement begint al voordat de kickoff van het project -door de vereisten grondig en duidelijk te verzamelen. De sjablonen voor projectaanvragen van ClickUp zijn voor dit doel ontworpen.

Afhankelijk van uw branche, organisatiestructuur, projectmanagement werkstroom en teamvoorkeuren, kiest u de sjabloon die voor u werkt. Integreer ze in uw ClickUp-werkruimte met één klik op de knop en pas ze naar wens aan.

ClickUp stelt u in staat om verzoeken automatisch in taken om te zetten, ze aan teamleden toe te wijzen, goedkeuringen te krijgen en belanghebbenden op de hoogte te stellen van de voortgang, zodat u zich kunt richten op het voltooien van de taken voor uw team projectoverdracht .

Toegang tot tientallen sjablonen voor verschillende projectmanagementdoeleinden van de ClickUp sjabloonbibliotheek . Het beste deel is dat het allemaal gratis is!

Ga vandaag nog van idee naar geweldig projectmanagement met ClickUp.