10 praktische sjablonen voor verzoeken om informatie (RFI)

Krijg je een ghost van verkopers? Het ligt niet aan jou, maar aan je RFI. 🤷

Geen enkel project begint met alle benodigde apparatuur en benodigdheden al aanwezig. Om specifieke hardware of nieuwe software te verkrijgen, moet je de standaardprocedure volgen inkoopproces dat begint met het inwinnen van informatie bij leveranciers of dienstverleners.

Om het proces te formaliseren, moet je eerst een Request for Information (RFI) document naar de leverancier sturen, en zij gebruiken dit om te bepalen of ze met je willen werken.

Sjablonen voor RFI's zijn essentieel als je een goede indruk wilt maken op verkopers met een professionelere uitstraling en toon. Een gestandaardiseerd proces voor je RFI-document is ook een instelling voor succes voor het inkoopproces van jou en je teams.

Deze documenten hebben vooraf ontworpen velden om gegevens formeel vast te leggen, waardoor het verzamelen van informatie voor beide partijen snel en gemakkelijk verloopt. Weet je niet zeker waar je het perfecte sjabloon kunt vinden? Wij hebben alles voor je!

We hebben de 10 meest functionele sjablonen voor verzoeken om informatie geselecteerd, waarmee de communicatie met leveranciers een fluitje van een cent wordt.

Wat is een verzoek om informatie?

Een verzoek om informatie is een formeel document dat wordt gebruikt door project- en taakmanagers en teams voor projectmanagement om potentiële leveranciers te vragen of ze de capaciteit hebben om de benodigde diensten of materialen voor een bepaald project te leveren.

Het document kan ook worden gebruikt om te informeren naar een product, item of dienst dat al is aangeschaft. De meeste RFI's worden geschetst aan de hand van deze vijf categorieën:

Naam en contactgegevens van het aanvragende bedrijf Een overzicht van het project waarvoor de benodigdheden nodig zijn Query's over het product of de dienst waarnaar wordt gezocht (productmogelijkheden, ervaring en prijs) ❓ Een deadline voor het indienen van reacties Contextuele instructies

Meestal stuur je de RFI naar meerdere leveranciers en maak je lijsten van leveranciers om informatie te verzamelen en opties te vergelijken op basis van uw selectiecriteria. Aangezien de verkopers in hetzelfde document kunnen reageren, dient het als een verslag van de informatie-uitwisseling.

Waarom u een RFI sjabloon nodig hebt

Om een perfect RFI-formulier te schrijven, moet je gefocust en duidelijk zijn. Daarom vertrouwen slimme managers op door experts opgestelde RFI sjablonen om het zware werk te doen. 🏋️

Een RFI sjabloon stroomlijnt het proces van om informatie op te vragen bij leveranciers. Het volgt de geformaliseerde structuur om informatie te extraheren. De gedefinieerde secties zorgen voor consistentie, duidelijkheid en beknoptheid in je externe communicatie en besparen je tijd en moeite.

Het gebruik van sjablonen voor Informatieverzoeken biedt veel voordelen, waaronder:

Aanpassing : ze zijn eenvoudig aan te passen aan de unieke vereisten van elk inkoopscenario, terwijl ze toch een uniform kader behouden

: ze zijn eenvoudig aan te passen aan de unieke vereisten van elk inkoopscenario, terwijl ze toch een uniform kader behouden Eenvoudige vergelijking : Gestandaardiseerde formats vereenvoudigen het proces van het vergelijken van reacties van leveranciers, wat helpt bij een snellere selectie

: Gestandaardiseerde formats vereenvoudigen het proces van het vergelijken van reacties van leveranciers, wat helpt bij een snellere selectie Documentatie :Sjablonen maken het gemakkelijk om alle gesprekken die u met leveranciers voert bij te houden en dienen als een gedetailleerde beschrijving of bewijs dat u uw keuze eerlijk hebt gemaakt

:Sjablonen maken het gemakkelijk om alle gesprekken die u met leveranciers voert bij te houden en dienen als een gedetailleerde beschrijving of bewijs dat u uw keuze eerlijk hebt gemaakt Kostenbesparing: Ze helpen de administratieve kosten te verminderen die gepaard gaan met aanbestedingen door het RFI-proces te stroomlijnen

10 Handige RFI sjablonen en formulieren om te proberen

Er is een grote verscheidenheid aan RFI sjablonen online beschikbaar, en wij hebben het neusje van de zalm voor u verzameld! We hebben gebruiksvriendelijke opties van toonaangevende providers zoals ClickUp en TemplateLab. Bekijk hieronder hun exclusieve functies. 👀

1. ClickUp standaard RFI sjabloon

Blijf georganiseerd en houd alle verzoeken om informatie naadloos bij met het ClickUp Standard RFI Template

Blijf gefocust en georganiseerd voor elk RFI-initiatief of inkoopproces met de ClickUp standaard RFI sjabloon . Dit veelzijdige en gratis sjabloon voor RFI's helpt u gegevens te verzamelen van alle soorten leveranciers, reacties gecentraliseerd te houden en vergelijkingen eerlijk en naadloos te laten verlopen. ⚖️

Om het document te gebruiken, hoeft u het alleen maar te downloaden en een RFI Ticket formulier voor potentiële leveranciers te maken. Voeg zoveel details toe als u wilt, zoals de naam van de aanvrager, de afdeling en de deadline. Verzend het formulier en houd de status bij zoals Nieuwe aanvraag, Bevestiging, Geannuleerd, Voltooid en Aflevering. Vergelijk de ontvangen reacties via meerdere aanpasbare weergaven.

De Lijstweergave toont RFI's georganiseerd per categorie zoals Probleem, Suggestie en Wijziging. Er is ook de weergave RFI Process Board, die verzoeken visueel weergeeft als kaarten op een Kanban-bord . Deze kaarten zijn gegroepeerd op status en prioriteit voor betere taak visualisatie .

Verplaats een verzoek van de ene fase naar de andere met een eenvoudige sleep-en neerzettool. Of stel evaluatiecriteria in voor al uw statussen voor een gestroomlijnd proces.

In de weergave Delivery Schedule Calendar ligt de nadruk op de deadlines van elk verzoek, zodat u snel inzicht krijgt in wat is gehonoreerd of over het hoofd is gezien. U kunt deadlines opnieuw plannen door op de knop Tijdsbestek op het scherm te klikken.

2. ClickUp sjabloon voor verzoek om informatie

Verzamel eenvoudig RFI-gegevens en houd alle essentiële details bij met behulp van dit ClickUp RFI-antwoordsjabloon voor bouwprojecten

Op zoek naar een overzichtelijke manier om gegevens van leveranciers of aannemers te verzamelen? Kijk dan niet verder dan de ClickUp sjabloon voor verzoek om informatie , een krachtig RFI formulier speciaal ontworpen om een eenvoudig te volgen maar consistent informatieverzamelingsproces op te bouwen. 🧐

Gebruik dit sjabloon om eenvoudig gegevens over leveranciers te verzamelen, zoals kwalificaties, materialen en prijzen. U kunt gegevens van meerdere aannemers beheren via één enkele interface en voortgang bijhouden met realtime updates, zoals wijzigingen in de planning , responstijden of prijzen.

Deze functie is vooral nuttig in industrieën zoals de bouw en productie, waar frequente kostenwijzigingen de budgetten kunnen aantasten. Volg RFI-reacties via vier gebruiksvriendelijke weergaven:

Weergave van het formulier voor het verzenden van RFI's: Helpt bij het dubbelchecken van RFI-details zoals de titel en beschrijving, projectnaam, reikwijdte en prioriteit RFI Log Lijstweergave: Biedt een overzicht van al uw RFI-gegevens gegroepeerd op status en biedt aangepaste velden voor Reactie, Verandering in kosten en Verandering in tijdlijn Weergave Project Board:Toont RFI's gegroepeerd op projectnaam en verbetert afdelingscorrespondentie **Weergave van RFI's gesorteerd op reikwijdte, zodat managers kunnen bepalen welke goedkeuring nodig is (indien van toepassing)

We raden het gebruik aan van E-mail in ClickUp om een RFI-document naar leveranciers te sturen zonder platforms te verplaatsen.

3. ClickUp Inkoop sjabloon

Navigeer effectief door het hele inkoopproces via tabellen, lijsten en documenten voor verschillende doeleinden met de ClickUp Inkoopsjabloon

Het op tijd en in de juiste hoeveelheid verwerven van goederen van leveranciers is een stressvolle Taak die een nauwgezette planning en samenwerking vereist. Vertrouw op de ClickUp Inkoop sjabloon om van het hele proces een fluitje van een cent te maken! 🌳

Als het gaat om het verkrijgen van grondstoffen deze werkruimtesjabloon omvat alles, van abonnementen en coördinatie tot de uitvoering van taken, prijsvoorstellen accepteren toezicht houden op de inventaris en het leveringsproces standaardiseren.

Het wordt geleverd met acht verschillende weergaven om je controle te geven over alle kritieke fasen van inkoop. De documentweergave Procurement Standard Operative Procedures is bijvoorbeeld ideaal voor het toewijzen van teamrollen en het definiëren van de goedkeuringsmatrix.

Je krijgt verschillende supplier-focused views, zoals de Master Supplier Directory en Supplier Risk weergaven, om je leveranciers te categoriseren en rekening te houden met de leveringsrisico's die aan elke leverancier zijn verbonden. Gebruik de weergave Supplier Tier om leveranciers te classificeren op basis van de kriticiteit van hun leveringen voor een project.

Het sjabloon heeft een ingebouwd Intake Request Form om interne inkoopaanvragen te verzamelen. Gebruik statussen als Open, In behandeling, Actieve onderhandeling en Verduidelijking nodig om je team op de hoogte te houden van lopende inkooptaken.

Pas de sjabloon aan voor tijdsregistratie, afhankelijke waarschuwingen en mijlpalen bijhouden door gebruik te maken van ClickApps configuraties .

4. ClickUp RFP-proces sjabloon

ClickUp RFP-proces sjabloon

Klaar om die projectvoorstellen van gretige bieders? De ClickUp RFP-proces sjabloon is hier om te helpen! Deze sjabloon stroomlijnt projectkenmerken en gemeenschappelijke criteria voor objectieve beoordeling, waardoor het evaluatieproces van voorstellen een koud kunstje wordt. 🌬️

Een Request for Proposal (RFP) wordt meestal gebruikt om offertes of voorstellen aan te vragen van potentiële leveranciers of dienstverleners, waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe zij het project gaan uitvoeren als zij worden geselecteerd voor de klus. Dit sjabloon voor Taken bevat checklists, verwachtingen en aangepaste velden om een naadloos RFP-proces mogelijk te maken en een betrouwbaar partnerschap met leveranciers te garanderen.

Je kunt meestal sleutelgegevens over je project toevoegen in vijf standaardcategorieën:

Procesfase:Functie voor het selecteren van de lopende procesfase zoals Opstellen, Plannen of Beoordelen. Controleer de voortgang van je Taken en Subtaken met behulp van de optiefunctie voor automatische voortgang2. Budget: Geef het budget op dat is toegewezen aan de gehele RFP-taak of een bepaalde subtaak Attachments: Een veld in een bestand waarin de benodigde inputs en/of outputs van een subtaak worden opgeslagen Gunningsdatum: Een datumveld om aan te geven wanneer het contract wordt gegund Uiterste datum voor het indienen van voorstellen: Een datumveld met de uiterste datum voor het indienen van voorstellen

Hoewel het sjabloon wordt geleverd met een kant-en-klare checklist, zijn de checklists voor taken en subtaken volledig aanpasbaar. Zodra u uw voorstellen hebt, gebruikt u Mijlpalen in ClickUp om te onderhandelen en deals af te ronden.

5. ClickUp RFP-sjabloon voor werkomschrijving

Maak samen met uw leverancier een samenvatting van uw eerste project door deel te nemen aan de ClickUp RFP Statement of Work Template, een volledig aanpasbaar vooraf ontworpen SOW-document

Het opstellen van een Statement of Work (SOW) vanuit het niets is een hele uitdaging. Gelukkig is de ClickUp RFP sjabloon voor werkomschrijving helpt u in een handomdraai uitgebreide en professionele voorstellen te vormen. ⏳

Voor niet-ingewijden biedt een SOW een gedeeld begrip van het project te leveren prestaties en betalingsvoorwaarden, om duidelijkheid en richting aan het project te geven. Dit beginnersvriendelijke sjabloon voor ClickUp Doc bevat vooraf ontworpen velden om gemakkelijk een SOW van hoge kwaliteit te schrijven. Begin met het definiëren van meetbare details over het vereiste werk, de duur, de betrokken processen en de middelen die nodig zijn om elk resultaat te bereiken.

Als je moeite hebt met het navigeren door een sectie, kan de ingebouwde gids van het sjabloon helpen. Als je bijvoorbeeld niet zeker weet wat je moet toevoegen aan het Authorization gedeelte, zal het document voorstellen dat je uitlegt of je projectuitvoering toestemming voor hardware of software vereist. U kunt ook hulp vragen bij het opnemen van segmenten zoals auteursrechten en handelsmerken, privacy van gegevens en wetgeving op het gebied van veiligheid die relevant zijn voor uw branche.

ClickUp biedt ClickUp AI ondersteuning voor een verscheidenheid van schrijftaken . Probeer de ClickUp AI functie om snel SOW's, pitches en voorstellen te genereren voor een specifieke toon en stijl.

Met dit sjabloon kunnen u en uw leverancier samen de Statement of Work (SOW) bewerken en revisies in realtime doorvoeren via een deelbare link.

6. ClickUp SOP-sjabloon voor de inkoop van grondstoffen

Schrijf eenvoudig een Standard Operating Procedure voor het verkrijgen van materialen voor uw bedrijf door de vooraf gemaakte secties in te vullen met behulp van het ClickUp SOP-sjabloon voor de inkoop van grondstoffen

De ClickUp SOP-sjabloon voor de inkoop van grondstoffen is een andere inkoopvriendelijke optie op onze lijst. Het helpt bij het onderhouden van relaties met leveranciers, het beheren van inkoopworkflows en het optimaliseren van voorraadniveaus met tijdige leveringen en afvalbeheer.

Met dit sjabloon kun je de standaardwerkwijze (SOP) voor het handhaven van een consistente levering van grondstoffen, wat de operationele efficiëntie bevordert met minimale afwijkingen.

Gebruik de vooraf ingestelde secties van dit sjabloon om je SOP effectief te schrijven. U kunt het doel en de reikwijdte aangeven. Schets vervolgens de precieze stappen voor de bestelling in het Procedure gedeelte.

Als u de inkooptaak delegeert, raden we aan om normen op te stellen voor voorkeursleveranciers, gewenste hoeveelheid en begrote kosten om misverstanden te voorkomen. Het raamwerk bevat een aanpasbare FAQ-sectie helemaal aan het einde van het sjabloon.

U kunt dit sjabloon opslaan in ClickUp Documenten voor eenvoudige toegang in het hele team of voeg het met slechts een paar klikken toe aan contracten met leveranciers of verkopers. Zodra u een bestelling hebt geplaatst de voortgang ervan bijhouden op ClickUp Dashboards door middel van status tags zoals Order geplaatst, Wacht op goedkeuring en Materialen ontvangen. U kunt Automatiseringen in ClickUp om op de hoogte te worden gebracht van kritieke scenario's zoals lage voorraadniveaus en vertraagde leveringen.

7. ClickUp bestelformulier sjabloon

Houd leveringsaanvragen bij en bewaak leveringstermijnen op één plaats met het ClickUp formulier voor leveringsbestellingen sjabloon

Komen er meerdere bestellingen tegelijk binnen? Stroomlijn het bestelproces met de ClickUp sjabloon voor bestelformulier voor benodigdheden . 🎁

Dit sjabloon is bedoeld om de administratieve last te verlichten die complexe cycli van bestellingen met zich meebrengen. Het werkt voor zowel leveranciers als inkopers. Je krijgt een Aan de slag-handleiding die je laat zien hoe je door de functie kunt navigeren, de voorraad en leveringslogistiek kunt organiseren en met leveranciers kunt samenwerken.

Het sjabloon bevat een no-nonsense formulier voor bestellingen zodat je eenvoudig gegevens kunt invoeren. Vul velden in met informatie zoals het nummer van de bestelling, informatie over de aanvrager en leverancier, afdeling en type bestelling.

Houd de werkstroom van je bestellingen bij met deze handige tags voor de status:

Nieuwe aanvraag Betaald Verzenden naar leverancier Toegevoegd aan inventaris Voltooid Afgewezen Factuur ontvangen Voor goedkeuring In doorvoer Ontvangen benodigdheden

Als je een leverancier bent, open je de weergave Nieuwe bestellingen lijstweergave op de sjabloon om de meest recente bestelaanvragen gegroepeerd op status te bekijken. Je kunt ook zichtbaarheid krijgen in de bestellingen per afdeling en de deadlines voor betalingen bijhouden.

8. Sjabloon voor verzoek om informatie over veiligheidscultuur

Schrijf en deel RFI's, voeg afbeeldingen toe voor duidelijkere referentie en kies moeiteloos uw leverancier met behulp van het sjabloon voor informatieaanvraag over veiligheidscultuur

RFI-documenten voor bouwwerkzaamheden vereisen vragen over een veelheid aan specificaties en eerdere projectreferenties. Het sjabloon voor verzoeken om informatie over veiligheidscultuur kan u helpen bij het zoeken naar gegevens met de juiste referenties voor items zoals voorgestelde tekeningen, bouwvergunningen en gezondheids- en veiligheidskwesties.

Deze gebruiksvriendelijke sjabloon bevat standaard velden zoals het RFI-nummer, de datum van het verzoek en het ID van het project, die u kunt gebruiken om de samenwerking met belanghebbenden bij het project te vergemakkelijken. De sjabloon biedt een speciaal gedeelte RFI Overzicht, waarin u referenties naar afbeeldingen en tekst kunt opnemen.

Wat betreft de RFI vragen kun je zo gedetailleerd zijn als je zelf wilt. Om dit sjabloon te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden bij het platform Safety Culture (voorheen iAuditor).

Zodra u een account hebt, kunt u gemakkelijk een specifieke RFI vinden door te zoeken naar het unieke ID. Bovendien kunt u het sjabloon voor RFI's als PDF-rapport verzenden, exporteren naar Word, Excel, Google Spreadsheets en Google Documenten of via e-mail toewijzen aan een externe ontvanger. ✉️

9. Word Rapportage Verzoek om Informatie (RFI) Sjabloon by TemplateLab

Gebruik dit sjabloon in Word om aanpasbare RFI's te maken voor verschillende aanvraagscenario's

Als je op zoek bent naar een zeer gedetailleerde RFI met algemene boilerplate-secties, maak dan gebruik van het Word Request for Information Report (RFI) Template van TemplateLab.

Dit Word sjabloon van acht pagina's bestaat uit de standaard secties met koppen, subkoppen, een inhoudsopgave en een formeel ogende pagina. Het enige wat je hoeft te doen is de tekst in rood te vervangen om het sjabloon aan te passen aan jouw wensen.

Dit sjabloon is een stap-voor-stap handleiding voor het schrijven van een gedetailleerde RFI. Je krijgt instructies voor het behandelen van essentiële onderdelen zoals het doel van de RFI, doelstellingen, achtergrondgegevens, beschrijving van het huidige systeem en het probleem, gevraagde informatie en technische informatie.

Het is ook volledig aanpasbaar, zodat je de lettertypestijl, grootte en kleur kunt wijzigen, tabellen kunt toevoegen en afbeeldingen kunt invoegen om de duidelijkheid te garanderen.

10. Word Best All-Around RFI Sjabloon by RFP360

Gebruik dit sjabloon in Word om aanpasbare RFI's te maken voor verschillende aanvraagscenario's

Als je niet van lange sjablonen houdt, is het Word Best All-Around RFI sjabloon van RFP360 misschien iets voor jou.

Of je nu informatie zoekt over adviesdiensten of een bepaald project in gedachten hebt waarvoor je hulp nodig hebt, deze RFP sjabloon is uw hulpmiddel voor het effectief overbrengen van vereisten naar verkopers in een beknopt format.

Met het sjabloon kunt u uw RFI aanpassen aan de hand van vijf secties:

Bedrijfsinformatie:Inzicht bieden in uw organisatie of type bedrijfstak Leveranciersvereisten: Schets de specificaties/vaardigheden die u zoekt in potentiële leveranciers Projectbeschrijving: Geef details over doelen van het project en een overzicht van de uitdaging Richtlijnen voor verzenden: Geef duidelijk aan hoe u reacties wilt ontvangen en formateren Gevraagde informatie: Stel een reeks vragen die ingaan op het bedrijf, de ervaring, de voorgestelde oplossing en de prijs van de verkoper

Stroomlijn het bestelproces voor leveringen!

Als je je in een concurrerend leverancierslandschap bevindt, geven RFI's van hoge kwaliteit je als bedrijf een strategisch voordeel. Het creëert een goede eerste indruk en helpt je waardige partners te vinden. Gelukkig is het opstellen en verzenden van hoogwaardige RFI formulieren een fluitje van een cent met onze sjablonen op de lijst.

U kunt een kijkje nemen in de ClickUp sjabloonbibliotheek om meer dan 1.000 sjablonen te vinden die ontworpen zijn om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. 🦸