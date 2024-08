10 gratis sjablonen voor teamontwikkelingsplannen in Excel & ClickUp

Of je nu in human resources werkt, een bedrijfsleider bent of manager, je team is een topprioriteit. Tijd en moeite investeren om hun succes te verzekeren betekent gelukkiger werknemers. Het leidt ook tot belangrijkere prestaties op bedrijfsniveau.

Maar hoe bouw je een team dat bloeit, nieuwe hoogten bereikt en problemen oplost met de snelheid van het licht? ⚡

Een effectieve manier is het opstellen van ontwikkelingsplannen. Deze abonnementen kunnen helpen met alles van het stimuleren van nieuwe vaardigheden tot opvolgingsplanning en talentontwikkeling .

Ontwikkelingsplannen zijn er niet alleen voor teams. Ze zijn ongelooflijk nuttig om je eigen vaardigheden op te bouwen en een betere leider te worden.

Of je nu bezig bent met professionele teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling, deze lijst met 10 gratis sjablonen voor ontwikkelingsplannen helpt je de basis te leggen voor succes.

Wat is een sjabloon voor een ontwikkelingsplan?

Een ontwikkelingsplan is een kader dat is ontworpen om vaardigheden te verbeteren, groei te ondersteunen en productiviteit te verhogen. Deze plannen bevatten meestal een opsplitsing van de vaardigheden waaraan gewerkt moet worden, een actieplan om het proces te begeleiden, benodigde middelen en een tijdschema.

Ontwikkelingsplannen worden gezamenlijk opgesteld door de werknemer en de directe manager. Beide partijen geven input over de vaardigheden en processen die nodig zijn om de gewenste doelen voor ontwikkeling te bereiken. 🎯

De meeste ontwikkelingsplannen beginnen met een discussie over professionele doelen. Vervolgens worden de sterke punten en talenten benadrukt en de zwakke punten geïdentificeerd. Deze dienen als basis voor wat de medewerker al goed doet en waar hij verbeteringen moet aanbrengen.

Op basis van deze discussies moeten de medewerker en de manager vervolgens de ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken. Terugwerkend vanuit het doel van de loopbaan wordt een actie abonnement opgesteld met specifieke stappen. Hierbij wordt ook gekeken naar welke middelen nodig zijn, zoals trainingsprogramma's en workshops.

Sjablonen voor ontwikkelingsplannen nemen het giswerk uit het proces. Ze organiseren ideeën en stappen binnen het actieplan. Ze bieden ook een kader en een systeem voor het bijhouden van de voortgang tijdens het proces.

Gebruik een sjabloon voor een ontwikkelingsplan om tijd te besparen en begin met het opstellen van een routekaart naar succes voor elke individuele werknemer. 🏆

Wat maakt een sjabloon voor een goed ontwikkelingsplan?

Ontwikkelingsplannen zijn een cruciaal onderdeel van succes en voorkomen stagnatie bij werknemers die lange tijd dezelfde rol spelen. Ze zorgen ook voor een omgeving die gericht is op voortdurend presteren en leren.

Een goed sjabloon voor een ontwikkelingsplan zal:

Een duidelijke organisatie creëren : Zoek naar sjablonen voor ontwikkelingsplannen met grafieken en tabellen om vaardigheden en stappen in actiepunten bij te houden

: Zoek naar sjablonen voor ontwikkelingsplannen met grafieken en tabellen om vaardigheden en stappen in actiepunten bij te houden Een duidelijke lijst van professionele doelen bieden: Om een cultuur van leren op te bouwen, kiest u een sjabloon dat zich richt op sterke punten en hoe u nieuwe vaardigheden kunt opbouwen en waarmee u de gewenste doelen duidelijk kunt schetsen

bieden: Om een cultuur van leren op te bouwen, kiest u een sjabloon dat zich richt op sterke punten en hoe u nieuwe vaardigheden kunt opbouwen en waarmee u de gewenste doelen duidelijk kunt schetsen Zorg voor een actieplan : Een abonnement is zo goed als de stappen die erin staan. Ga op zoek naar sjablonen die gemakkelijk een stappenplan en stappen beschrijven om het algemene doel te bereiken

: Een abonnement is zo goed als de stappen die erin staan. Ga op zoek naar sjablonen die gemakkelijk een stappenplan en stappen beschrijven om het algemene doel te bereiken Bied maatwerk : De beste sjablonen zijn degene die u kunt aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf

: De beste sjablonen zijn degene die u kunt aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf Taken automatiseren: Een goed sjabloon voor een ontwikkelingsplan bevat functies om Taken te automatiseren op basis van de stappen die zijn vastgelegd in uw ontwikkelingsplan

10 sjablonen voor ontwikkelingsplannen in 2024

Gebruik de volgende sjablonen voor ontwikkelingsplannen voor werknemers om werknemers te helpen nieuwe vaardigheden te leren, actieplannen op te stellen rond doelen en een productievere werkomgeving te creëren. Gebruik ze allemaal voor uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Bekijk het proces regelmatig, bijvoorbeeld als onderdeel van een reengineering van bedrijfsprocessen -om een cultuur van leren en productiviteit op te bouwen.

1. ClickUp Persoonlijk Ontwikkelings Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Personal-Development-Plan-Template-by-ClickUp.png ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Tem https://clickup.com/templates/personal-development-plan-t-222239413 Dit sjabloon downloaden /cta/ ClickUp's sjabloon voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maakt het gemakkelijk om verbeterpunten te identificeren, een actieplan op te stellen en de voortgang bij te houden.

Begin met het opstellen van een doel voor uw huidige rol, het identificeren van bestaande competenties en het vaststellen van ontwikkelingsbehoeften. Gebruik ClickUp Documenten voor uw brainstormproces . 🧠

Stel vervolgens haalbare mijlpalen en taken op voor je professionele ontwikkelingsplan. Deze moeten meetbaar zijn en het is een goed idee om tijd vrij te maken om ze regelmatig te bekijken. Blijf verantwoordelijk door aan elke taak een aangepaste status toe te kennen, zoals Doel bereikt, Niet gestart, Op wacht of Op schema.

Gebruik de verschillende aangepaste weergaven om uw voortgang te controleren. Met de weergave Plan of Action zie je alles op je lijst met taken en een stap-voor-stap stappenplan naar je ontwikkelingsdoelen. Met de weergaven PD per kwartaal en Progress Tracker kunt u de voortgang volgen.

2. ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Development-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer https://clickup.com/templates/employee-development-plan-t-205427166 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met ClickUp's sjabloon voor een ontwikkelingsplan voor werknemers teams ontwikkelen nieuwe vaardigheden en stimuleren de prestaties van hun werknemers. Gebruik het sjabloon voor loopbaanontwikkelingsplannen om aangepaste en uitgebreide stappenplannen te maken voor zowel de werknemer als het hele team. 🗺️

Begin met het beoordelen van de huidige vaardigheden van elke persoon in het team. Gebruik ClickUp Doelen om een lijst te maken van meetbare doelstellingen . Hulpbronnen identificeren, kennis beheren elk team lid nodig zal hebben en stel een actie abonnement op gebaseerd op de lange termijn doelen.

Dit sjabloon maakt het gemakkelijk om functioneringsgesprekken te voeren en vereenvoudigt het inwerkproces met nieuwe werknemers. Gebruik kleurgecodeerde statussen voor Taken om de voortgang bij te houden. Wijzig de weergaven om de voortgang van de hele afdeling te zien.

Het is zelfs mogelijk om individuele abonnementen en samenvattingen van werknemers te bekijken om individuele voortgang te controleren.

Mogelijkheden voor tijdsregistratie en automatisering (zoals e-mailwaarschuwingen) houden iedereen op schema en laten je het actieplan aanpassen als dat nodig is om het ontwikkelingsprogramma op target te houden.

Als er leden van het team achterlopen, plan je automatisch check-ins om te bespreken hoe je de problemen kunt aanpakken om de ontwikkelingsplannen van je werknemers te handhaven.

3. ClickUp Business Ontwikkelings Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/3368b063-600.png ClickUp Business-ontwikkelingsplan sjabloon https://clickup.com/templates/business-development-plan-kjwre-391304 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Terwijl je met persoonlijke en personeelsontwikkelingsplannen vaardigheden vanaf de basis kunt opbouwen, heb je soms een aanpak op bedrijfsniveau nodig om te groeien. Met ClickUp's sjabloon voor een Business-ontwikkelingsplan creëren business-abonnementen voor uw bedrijf als geheel.

Dit sjabloon voor een ontwikkelingsplan is ideaal voor starters en bedrijven die aan het schalen zijn, en laat je focussen op de ontwikkeling van vaardigheden en doelen van het bedrijf. Begin met het bepalen van je doelen. Creëer vervolgens projecten of ClickUp Ruimtes om elk doel weer te geven. 🏆

Verdeel het doel in behapbare taken voor elk lid van het team. Wijs toestemmingen toe om partners, consultants of trainers toegang te geven tot bepaalde projecten. Categoriseer Taken om georganiseerd te blijven en stel notificaties in om waarschuwingen te krijgen als er iets in de pijplijn zit.

Gebruik de bordweergave om de voortgang van taken te bekijken of ga naar de Gantt grafiek om een planning van taken te maken. Met de weergave Kalender kun je eenvoudig zien of je op schema ligt, terwijl je in de tabel kunt zien in welke stap elke taak zich bevindt in het proces.

4. ClickUp Carrièrepad sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-124.png ClickUp Carrièrepad sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-194505180&afdeling=hr-recruiting&\177f0d8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE0MTk4MDguQ2p3S0NBanduZWkwQmhCLUVpd0FBMnh1Qm5YQktReUw4ZUJjVHluaTFIM0pUTzBYWlJjazZfYjJMR2JEQzBpdFFlMzRrMHBuWVNWSnNob0N4cklRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /cta/

Vergroot de carrièregroei en verbeter het behoud van werknemers met de ClickUp Carrièrepad sjabloon .

Met dit sjabloon is het eenvoudig om duidelijke doelstellingen in te stellen, huidige vaardigheden te benadrukken en nieuwe certificeringen voor groei te identificeren. Het is ook gemakkelijk om de reikwijdte van het ontwikkelingsproces te schetsen en methoden vast te stellen om succes te meten.

Begin met het identificeren van de ontwikkelingsbehoeften van elke individuele medewerker in het team. Schets vervolgens de middelen die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. Denk hierbij aan toegang tot online cursussen, professionele trainingsseminars of mentorschapsprogramma's.

Stel een tijdlijn op naar doelen bij te houden en de groei van medewerkers. Taken categoriseren op basis van de hoeveelheid inspanning, het impactniveau en de huidige status. Voeg aangepaste velden toe om het sjabloon aan te passen aan de specifieke behoeften van uw werknemers.

5. ClickUp SMART Doel Actie Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-72.png ClickUp SMART doel actieplan sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205450087&department=overig&\1u13v29*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE0MTk4MDguQ2p3S0NBanduZWkwQmhCLUVpd0FBMnh1Qm5YQktReUw4ZUJVHluaTFIM0pUTzBYWlJjazZfYjJMR2JEQzBpdFFlMzRrMHBuWVNWSnob0N4cklRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Organiseer en bouw een stap-voor-stap aanpak om uw ontwikkelingsdoelen te bereiken met de SMART Doel Actie Plan Sjabloon van ClickUp . Dit gratis sjabloon snijdt door de chaos heen door een eenvoudige structuur en tijdlijn te creëren voor uw ontwikkelingsdoelen.

Maak een nieuwe Taak voor elke nieuwe vaardigheid of doelstelling die je wilt veroveren. Wijs prioriteiten toe zodat je je tijd en moeite daar richt waar je het het meest nodig hebt.

Organiseer je Taken in dagelijkse of wekelijkse Sprints om op schema te blijven. Bewaak de voortgang door in verschillende weergaven te duiken, van lijsten met taken en Gantt grafieken tot bordoverzichten.

Deel je stappenplan verder in met aangepaste velden. Label taken op basis van de afdeling of vaardigheden die je nastreeft.

Voeg een rangschikking toe voor de complexiteit van taken om snel te zien welke items een zware taak vereisen en welke een makkie zijn. Taaktype en voortgang van doelen geven inzicht in waar je aan werkt en hoe je vordert. 🛠️

6. ClickUp 30-60-90 dagen sjabloon voor ontwikkelingsplan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-424.png ClickUp's 30-60-90 dagen abonnement sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182104475&afdeling=hr-recruiting&\*i96j0q\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE0MTk4MDguQ2p3S0NBanduZWkwQmhCLUVpd0FBMnh1Qm5YQktReUw4ZUJjVHluaTFIM0pUTzBYWlJjazZfYjMR2JEQzBpdFFlMzRrMHBuWVNWSnNob0N4cklRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Ondersteun professionele groei en bouw een team van supersterren met ClickUp's 30-60-90 dagen sjabloon . Deze sjabloon is ontworpen om onboarding- en ontwikkelingsprocessen te vereenvoudigen sOP's voor training voor alle afdelingen.

Definieer duidelijk de instelling van doelen en richt je daarbij op SMART doelen . Maak vervolgens stap voor stap procedures voor trainers en werknemers om bij te houden gedurende de volgende periode van 30-60-90 dagen . Houd ten slotte de voortgang bij en stel evaluaties in om voortdurend het proces te verbeteren .

Functies zoals meerdere toegewezen personen maken het gemakkelijk om de voortgang bij te houden, zelfs als er meerdere mensen bij één Taak betrokken zijn. Het stroomlijnt ook team communicatie voor een betere samenwerking. Afhankelijkheden markeren taken die eerst Voltooid moeten worden om andere Taken te deblokkeren.

7. ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Daily-Action-Plan-Template.png ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon https://clickup.com/templates/daily-action-plan-t-205427035 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een manier om persoonlijke groei te garanderen is om kortetermijndoelen en training in te bouwen in dagelijkse activiteiten. Gebruik ClickUp's dagelijks actieplan sjabloon om hiaten in vaardigheden te identificeren en complexe ontwikkelingsprogramma's op te splitsen in dagelijkse, hapklare Taken.

Het belangrijkste voordeel van dit sjabloon is dat doelen een sleutelrol gaan spelen in het dagelijks leven. Het zijn niet alleen abstracte dingen om af en toe naartoe te werken.

Het dagelijkse abonnement moedigt werknemers aan om elke dag te trainen en vaardigheden op te bouwen om de algemene doelstellingen te bereiken. 🌻

Omdat het hoofddoel is opgedeeld in dagelijkse taken, gebruik je prioriteringstools om te benadrukken wat eerst Klaar moet zijn. Taken die de voortgang op andere gebieden in de weg staan, worden duidelijk in lijsten van afhankelijkheid weergegeven, zodat werknemers weten wat ze moeten aanpakken.

8. ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-personal-productivity-template.png ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit https://clickup.com/templates/personal-productivity-t-54073153 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als teamleider raak je gemakkelijk verstrikt en concentreer je je alleen op het ondersteunen van hun ontwikkelingsprogramma's. Vergeet niet aan jezelf te werken en tijd vrij te maken voor je eigen ontwikkeling. Vergeet niet aan jezelf te werken en tijd vrij te maken voor je eigen ontwikkeling.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor persoonlijke productiviteit om uw eigen doelen en voortgang onderweg bij te houden.

Stel dagelijkse herinneringen in voor maandelijkse doelen en maak dagelijkse takenlijsten. Neem doelen op voor je carrièrepad of dagelijkse gewoonten op het gebied van productiviteit voor elk aspect van je leven. Zorg ervoor dat taken tijdgebonden zijn om de voortgang bij te houden en op schema te blijven.

9. Sjabloon voor individueel professioneel ontwikkelingsplan by Slideteam

via Slideteam

Een ander sjabloon dat helpt om een groeipad uit te stippelen voor individuele werknemers is het sjabloon voor een individueel ontwikkelingsplan van Slideteam. Gebruik dit sjabloon voor een professioneel ontwikkelingsplan om criteria op te stellen voor een trainingsprogramma en het succes te controleren.

In de vorm van een presentatie biedt het een visueel overzicht van het trainingsprogramma. Markeer competenties, bespreek vaardigheden en stel doelstellingen vast in een paar eenvoudige dia's. 👨🏽‍💻

Stroomlijn de besluitvormingsproces door duidelijke richtlijnen en kaders op te stellen voor training op verschillende afdelingen. Als je klaar bent om het actieplan te implementeren, gebruik dan een software voor projectmanagement gereedschap zoals ClickUp .

10. Excel sjabloon voor personeelsontwikkelingsplan door PeopleGoal

via PeopleGoal

PeopleGoal's Excel Ontwikkelplan Sjabloon is een manier om een productieve omgeving te creëren voor betrokken medewerkers . Deze tool voor projectmanagement creëert een startpunt voor uw abonnement.

Werk samen met de werknemer om de velden voor carrièredoelen in te vullen vaardigheden, kennis en persoonlijke eigenschappen. Stel vervolgens mogelijke afleidingen vast en verdeel elke stap op basis van meer diepgaande details.

Trainingsprogramma's ontwikkelen voor persoonlijke en werknemersgroei

Of u nu SOP's opstelt voor onboarding en training of met een individuele werknemer werkt om groei te stimuleren, er is een sjabloon voor een ontwikkelingsplan dat aan uw behoeften voldoet. Elke sjabloon is aanpasbaar en maakt deel uit van een grote ruimte voor projectmanagement. Op die manier kun je doelen stellen, de voortgang bewaken en mijlpalen vieren, allemaal in één ruimte. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en creëer een productievere werkomgeving voor uzelf en uw werknemers. Het is gemakkelijker dan ooit om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een gelukkiger werkplek te creëren. ✨