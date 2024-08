Hoe maak je een effectief 30-60-90 dagenplan voor onboarding?

Je nieuwe werknemers hebben tijd nodig - zolang 12 maanden in sommige gevallen om de kneepjes van het vak in de organisatie te leren en hun volledige prestatiepotentieel binnen een functie te bereiken. Het is echter cruciaal om ze op succes voor te bereiden en ze duidelijke doelen te geven om naartoe te werken.

Daarom is het belangrijk om een 30-60-90 dagenplan op te stellen. Dit is een gestructureerd inwerkplan voor nieuwe medewerkers, waarbij doelen en activiteiten worden verdeeld over periodes van 30, 60 en 90 dagen.

In dit artikel laten we je zien hoe je dit plan opstelt en nieuwe medewerkers contextueel inwerkt bij elke stap van hun inwerktraject.

Wat is een 30-60-90 dagen plan?

Een 30-60-90 dagenplan is precies wat het klinkt: het is een document waarin kritieke mijlpalen, uitvoerbare doelen en prioriteiten op hoog niveau worden beschreven die nieuwe medewerkers in de eerste 30, 60 en 90 dagen van hun dienstverband moeten bereiken. De wervingsmanager van de nieuwe medewerker is verantwoordelijk voor het maken van zo'n plan.

Wat doet het 30-60-90 dagenplan?

Stelt werkbare doelen voor de eerste drie maanden van het dienstverband van een nieuwe medewerker en splitst ze op in stappen van 30, 60 en 90 dagen.

Vereenvoudigt waar de werknemer zich op moet richten

Toont metrieken om succes te meten na 30, 60 en 90 dagen

Helpt nieuwe werknemers hun output te maximaliseren en vastgestelde mijlpalen te bereiken die zijn afgestemd op de missie van het bedrijf

Belangrijke elementen van een 30-60-90 dagenplan

Het centrale concept van een goed 30-60-90 dagenplan draait om:

Het omzetten van grotere doelen in kleinere, beter verteerbare mijlpalen

Het opstellen van een einddoel voor 90 dagen met stappen die moeten worden bereikt op de 30- en 60-dagenpunten

Zorgen dat doelen haalbaar maar uitdagend zijn

Het verkrijgen van buy-in van nieuwe medewerkers door hen het plan te laten uittekenen of eraan bij te laten dragen

Het plan afstemmen op de missie van het bedrijf om nieuwe medewerkers te helpen hun rol in de organisatie te begrijpen en gemakkelijk verder te komen

De vijf onderdelen van een goed 30-60-90 dagenplan

Voordat we leren hoe we een 30-60-90 dagenplan maken, laten we eerst eens kijken wat het inhoudt.

Wat maakt een 30-60-90 dagenplan goed? Om te beginnen moet het meteen duidelijk maken wat de organisatie van de nieuwe medewerker verwacht.

Een goed 30-60-90 dagenplan heeft vijf elementen op hoog niveau:

Doelen: Vermeldt het doel, de missie en de doelstellingen van het bedrijf op een concrete en meetbare manier; categoriseert de doelen van de nieuwe medewerker in leerdoelen, professionele doelen, prestatiedoelen en persoonlijke doelen voor de beste resultaten Focus: Geeft aan waarop de nieuwe medewerker zich tijdens elke fase moet richten om op koers te blijven en naar de strategische doelen toe te werken Prioriteiten: Identificeert vitale taken en projecten die de nieuwe medewerker in elke periode van 30 dagen moet prioriteren om zijn tijd en vooruitgang effectief te beheren Succesindicatoren:definieert de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) om het succes van de nieuwe medewerker te meten, biedt duidelijkheid over hoe succes eruit ziet en helpt hem of haar de voortgang te volgen Flexibiliteit: Het moet flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, zodat nieuwe medewerkers hun doelen en prioriteiten kunnen aanpassen aan de algemene doelstellingen van het bedrijf

Integreer SMART-doelen in uw 30-60-90 dagenplan

met ClickUp Kanban Board kunt u taken groeperen op status_

Consistente prestatiebeoordelingen

Rond 61% van de werknemers zou liever bij hun huidige organisatie blijven voor ontwikkeling en carrièregroei:

Maar je kunt niet ontwikkelen wat je niet beoordeelt, toch? Dit is waar een 30-60-90 dagenplan prestatiebeoordelingen toevoegt aan de agenda van een manager en ervoor zorgt dat nieuwe medewerkers periodiek worden beoordeeld.

Consistente beoordelingen zorgen voor een betere beoordeling van de voortgang en prestaties van nieuwe medewerkers. Dit helpt hen om hun vaardigheden te verbeteren, optimaal te presteren en zich goed te integreren in de organisatie.

De gegevens zeggen het al- 'De helft van de werknemers die zinvolle prestatie-ondersteuning krijgen, hebben een veel hoger niveau van optimisme, vertrouwen, betrokkenheid en productiviteit dan de helft van de werknemers die dat niet krijgen.'

Beheer uw 1:1 vergaderingen met teamleden met ClickUp's 1-op-1 sjabloon

Managers kunnen gestructureerde functioneringsgesprekken voeren met de nieuwe medewerker met behulp van de ClickUp 1:1 vergadering sjabloon .

Deze Docs-sjabloon helpt managers bij het invoeren en bijhouden van relevante informatie voor nieuwe medewerkers. Het bevat kant-en-klare pagina's voor werknemersrollen, verwachtingen en terugkerende vergaderagenda's. Voor nog meer organisatie kun je geneste pagina's binnen elke pagina maken.

Werknemers voorbereiden op succes

Deel bedrijfsbeleid, plannen en andere nuttige informatie met uw nieuwe werknemer via ClickUp Docs

Een 30-60-90 dagenplan beschrijft de eerste drie maanden van het dienstverband van een nieuw teamlid en laat hem kennismaken met het bedrijfsbeleid, het teamwerk en de bedrijfsdoelstellingen. Het is een trefzekere manier om uw nieuwe medewerkers te helpen op snelheid te komen terwijl ze essentiële items afvinken op de 30-60-90 dagen mijlpalen in hun plan.

Zorg dat de nieuwkomer een goede start maakt door ervoor te zorgen dat hij toegang heeft tot alle benodigde documentatie: bedrijfsbeleid, teamplannen, organigram, enz. Managers en HR-teams kunnen dit doen met deelbare ClickUp Documenten .

Om het 30-60-90 dagenplan bruikbaar te maken, zet u uw plan om in taken voor elke periode van 30 dagen.

Gebruik ClickUp Taken om taken en subtaken met hun respectievelijke deadlines in te stellen:

stel eenvoudig en snel start- en vervaldatums in binnen een taak of gebruik voorwaardelijke instellingen om datums te laten herhalen of een nieuwe taak te maken na voltooiing_

Zodra de deadlines zijn ingesteld, verwen het team dan met keuzes - laat ze de taken in meerdere indelingen bekijken en taken filteren op prioriteit en status:

Je kunt ook opmerkingen toewijzen en taken koppelen aan documenten om ervoor te zorgen dat iedereen altijd op de hoogte is:

zorg ervoor dat uw opmerkingen worden gezien door opmerkingen rechtstreeks aan gebruikers toe te wijzen in taken en krijg een snel overzicht van de toegewezen opmerkingen in een Controlelijst_

Tot slot kunt u volwaardige dashboards bouwen met uw teamdoelen en teaminspanningsgegevens en de voortgang van taken eenvoudig visualiseren:

Gebruik tijdregistratie in ClickUp om precies te zien hoeveel tijd teamleden aan elke taak hebben besteed

Ga door met één-op-één vergaderingen om het team te helpen hun prestaties te beoordelen

Tijdregistratietools gebruiken om realtime gegevens over te teamprestaties te verzamelen

Evalueer de resultaten van de verbeteringen van het team met betrekking tot hoe goed ze hun tijd beheren

Evalueer de resultaten van de kortetermijndoelen die in de eerste 30 dagen zijn vastgesteld

Het communicatieplan verfijnen op basis van de input van het team en de directe rapporten

Stel middellangetermijndoelen op die voortbouwen op de resultaten van de eerste 30 dagen

90-dagen

Doel: Een cultuur van geoptimaliseerd tijdmanagement creëren voor toekomstige projecten met behoud van kwaliteit:

Een SWOT-analyse uitvoeren en algemene feedback geven aan het team

Trainingssessies over timemanagement houden om de hiaten in de vaardigheden binnen het team aan te pakken

De noodzaak om vergaderingen te houden opnieuw beoordelen op basis van de voortgang van het team op basis van behoefte

Gebruik de inzichten om een strategisch plan voor de lange termijn op te stellen dat in de toekomst herhaald kan worden

Hoe maak je een 30-60-90 dagenplan voor productmanagers?

Productmanagers kunnen het volgende gebruiken gratis software voor projectbeheer om hun werk te versnellen zonder aan productiviteit of kwaliteit in te boeten.

Het hebben van een gestructureerd 30-60-90 dagenplan is essentieel om nieuwe productmanagers te helpen snel hun verantwoordelijkheden te begrijpen en een positieve impact te hebben. Hier is een voorbeeldplan als naslagwerk:

30-dagen

Drie belangrijke pijnpunten van klanten identificeren en oplossingen voorstellen in de volgende product iteratie:

Gesprekken voeren met huidige klanten om feedback te verzamelen over het bestaande product

Vergaderen met het engineeringteam om de technische aspecten van het product te begrijpen

Analyseren van markttrends en concurrerende producten om gebieden voor verbetering te identificeren

Een plan ontwikkelen om onmiddellijke zorgen van klanten of problemen met het product aan te pakken

Een document met productvereisten opstellen

Genereer in enkele seconden documenten met productvereisten met ClickUp Brain

60-dagen

Om een gevalideerd prototype te hebben dat klaar is voor implementatie:

Samenwerken met het ontwerpteam om wireframes te maken voor de voorgestelde productverbeteringen

Gebruikers testen met de prototypes om de voorgestelde oplossingen te valideren

Samenwerken met het marketingteam om een strategie te ontwikkelen voor de berichtgeving over de productverbeteringen

90-dagen

De bijgewerkte product iteratie succesvol lanceren en een 15% toename in klanttevredenheid meten op basis van feedback na de lancering:

De productverbeteringen implementeren in samenwerking met het engineeringteam

Het bijgewerkte product lanceren en de prestatiecijfers bewaken om de gewenste impact te garanderen

Feedback verzamelen van klanten en interne belanghebbenden over productverbeteringen

Beginnen met het plannen van de volgende product iteratie op basis van de feedback en learnings van de huidige iteratie

Hoe maak je een 30-60-90 dagenplan voor leidinggevenden?

Leidinggevenden en senior management kunnen ook baat hebben bij het 30-60-90 dagenplan.

Hier is een voorbeeldplan waar je inspiratie uit kunt halen om de operationele efficiëntie met 20% te verbeteren en de teamafstemming met de bedrijfsdoelen te vergroten:

30-dagen

Voer interviews met belanghebbenden om inzicht te krijgen in de huidige uitdagingen en kansen

Identificeer quick wins om de impact van leiderschap aan te tonen

Een communicatiestrategie implementeren om teams op één lijn te brengen met strategische doelen

Gebruiksjabloon werkplans om doelen en actiepunten op hoog niveau in kaart te brengen voor de eerste 90 dagen

Breng actiepunten en doelen op hoog niveau voor het team in kaart met behulp van een van de vele werkplansjablonen in ClickUp

60-dagen

Een cross-functioneel team opzetten en leiden om een belangrijke operationele uitdaging aan te pakken

Ontwikkelen en implementeren van een procesverbeteringsinitiatief

Een beoordeling van de teamvaardigheden uitvoeren en beginnen met gerichte trainingsprogramma's

Het sjabloon van het werkplan bijwerken met de voortgang en doelen bijstellen voor de komende 30 dagen

90-dagen

Een strategisch plan voor het volgende boekjaar presenteren op basis van de inzichten van de eerste 60 dagen

Een nieuw productinitiatief lanceren

Vaststellen van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en metrics voor teamsucces

Het werkplan voor het volgende kwartaal afronden, inclusief gedetailleerde taken en deadlines

Hoe maak je een 30-60-90 dagenplan voor verkoopmanagers?

Salesmanagers zijn al bekend met het gebruik van goal-tracking apps om hun maandelijkse of driemaandelijkse doelen te bereiken. Een plan van 30-60-90 dagen leidt tot betere prestaties.

Hier is een voorbeeld dat de moeite waard is om te bekijken:

30-dagen

Een nieuwe salesmanager komt bij het team. Hun doel voor de eerste 30 dagen zou allemaal betrekking moeten hebben op de leerfase, zoals het voltooien van trainingsmodules, het volgen van verkoopgesprekken en het voeren van één-op-één-gesprekken met teamleden.

In de eerste 30 dagen richten ze zich op:

Leren over de bestaande producten en verkoopprocessen

Het ontmoeten van cross-functionele belanghebbenden

De teamdynamiek begrijpen

Relaties opbouwen met teamleden

Vertrouwd raken met klantpersona's en ideale klantprofielen

Vat notities van vergaderingen samen en zet ze om in actiepunten met ClickUp Brain

60-dagen

Op dag 60 moet de sales manager:

Verbeterpunten in het verkoopproces geïdentificeerd

Veranderingen geïmplementeerd, zoals het introduceren van nieuwe verkooptools en het verfijnen van het verkooppraatje

Concrete S.M.A.R.T.-doelen gesteld voor de komende 30 dagen, zoals de verkooppijplijn met 20% laten groeien en het moreel van het verkoopteam verbeteren door hun time management-metrics binnen het eerste kwartaal te beoordelen

90-dagen

Na 90 dagen moet de salesmanager het volgende hebben bereikt:

Met succes een plan geïmplementeerd voor een omzetstijging van 15%

Een verkoopstrategie voor de lange termijn ontwikkeld op basis van de bevindingen en inzichten van de eerste 90 dagen

De indeling van het 30-60-90 dagenplan gebruikt om de voortgang te volgen en voortdurende verbetering te stimuleren

Hoe maak je een 30-60-90 dagenplan voor gegevensanalisten?

Gegevensanalisten kunnen een 30-, 60- of 90-dagenplan gebruiken om de methodologie voor gegevensanalyse in hun organisatie te begrijpen en te verbeteren.

Hier is een voorbeeld voor uw gemak:

30-dagen

Volledige training in de gegevensanalysetools en -technieken van het bedrijf entaakbeheersoftware* Teamvergaderingen bijwonen om inzicht te krijgen in lopende projecten en ideeën aan te dragen

Best practices voor gegevensanalyse bekijken en toepassen op het werk

Training afronden en bijdragen aan een gegevensproject binnen de eerste 30 dagen

60-dagen

Een klein gegevensanalyseproject leiden

De efficiëntie van gegevensanalyse met 10% verbeteren

Samenwerken met teamleden om processen te stroomlijnen

Rond het project af en presenteer de bevindingen aan het team op dag 60

Ontvang projectoverzichten met ClickUp's AI Project Manager™

90-dagen

Implementeer een nieuwe datavisualisatiestrategie

De effectiviteit van datavisualisatie met 20% verhogen

Samenwerken met het IT-team om tools te integreren voor naadloze analyse

Blijf vaardigheden verfijnen en blijf op de hoogte van nieuwe tools

De strategie implementeren en feedback van het team verzamelen op dag 90

Hoe maak je een 30-60-90 dagenplan voor IT-managers?

Nieuw aangeworven IT-managers moeten ook een 30-60-90 dagenplan klaar hebben om een voorsprong te krijgen in een nieuwe bedrijfsomgeving.

Hier is een voorbeeld om u te helpen er een te maken:

30-dagen

Raak vertrouwd met de IT-infrastructuur van het bedrijf entools voor projectplanning* Samenwerken met het team om hen en hun werkstijl te leren kennen

Bekijk de beste IT-praktijken en beleidslijnen

60-dagen

Verbeteringen aan de IT-infrastructuur plannen en implementeren

Samenwerken met teamleden om de downtime met 10% te verminderen

Voltooi de verbeteringen en bekijk de voortgang op dag 60

Brainstorm en werk samen met behulp van ClickUp Whiteboard om tot een plan te komen dat het beste past bij uw organisatorische behoeften

90 dagen

Een IT-strategie voor de lange termijn ontwikkelen

De algehele efficiëntie met 15% verhogen

Samenwerken met andere afdelingen om op één lijn te komenIT-doelen met bedrijfsdoelstellingen

Implementeer de strategie en verzamel feedback van belanghebbenden tegen dag 90

Hoe maak je een 30-60-90 dagenplan voor nieuwe werknemers?

Je kunt de beste functieomschrijving ter wereld opstellen, maar nieuwe werknemers zullen zich nog steeds overweldigd voelen zonder een inwerkplan.

Dit is waar een strategisch 30-60-90 dagenplan nieuwe werknemers kan helpen om vanaf dag nul aan de slag te gaan.

Hier is een voorbeeld van een 30-60-90 dagenplan voor nieuwe werknemers dat navolging verdient:

30-dagen

Training voltooien en wennen aan de nieuwe baan

Toon begrip van de belangrijkste verantwoordelijkheden en de bedrijfscultuur

Deelnemen aan ijsbrekersessies met teamleden om relaties op te bouwen

Krijg direct antwoord op al uw vragen met ClickUp Brain

60 dagen

Begin bij te dragen aan teamprojecten

Ontvang en documenteer feedback van mentor/teamleden

Blijf leren en stel vragen

Trainingssessies bijwonen om vaardigheden te verbeteren

Op dag 60 de toegewezen taken en projecten afronden

90-dagen

Meer verantwoordelijkheden op zich nemen en ideeën aandragen

Projecten afronden en deadlines halen

Feedback vragen van supervisors en blijven groeien in hun nieuwe baan

Hoe schrijf je een 30-60-90-dagenplan in vijf eenvoudige stappen

Het maken van een 30-60-90 dagenplan is eenvoudig zolang je deze vijf stappen volgt:

Stap 1: Schrijf de bedrijfsmissie op

De bedrijfsmissie is de basis van je 30-60-90 dagenplan. Stel dus de bedrijfsdoelen en mijlpalen vast, zodat de nieuwe medewerker zijn rol in het grotere geheel begrijpt.

Stap 2: Brainstorm over de doelstellingen voor de eerste 30 dagen

Schrijf op wat u wilt dat de persoon in de eerste 30 dagen bereikt. Als vuistregel:

Beperk het aantal doelen tot drie tot vijf

Schrijf voor elk in kaart gebracht doel een belangrijke metriek op om het nauwkeurig te kunnen meten

Stap 3: Maak doelen voor respectievelijk de eerste 60 en 90 dagen

Categoriseer uw 30-60-90 dagen plan in traceerbare doelen met ClickUp Doelen

Breng doelen voor de eerste 60 en 90 dagen in kaart, net zoals u doelen voor de eerste 30 dagen hebt gemaakt. Houd dezelfde regels in gedachten als in de vorige stap.

Stap 4: Markeer de juiste bronnen

Uw 30-60-90 dagenplan is slechts zo waardevol als de aanvullende middelen die u aanbiedt, zoals:

Key contacts , d.w.z. teamleden en belanghebbenden voor specifieke aspecten van het plan (Met wie de nieuwe medewerker contact moet opnemen voor het bereiken van de doelen of voor vragen die ze kunnen hebben)

, d.w.z. teamleden en belanghebbenden voor specifieke aspecten van het plan (Met wie de nieuwe medewerker contact moet opnemen voor het bereiken van de doelen of voor vragen die ze kunnen hebben) Trainingmateriaal (lijst met tutorials, webinarlinks, documenten en andere bronnen die de nieuwe medewerker zullen helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om te slagen in hun rol)

(lijst met tutorials, webinarlinks, documenten en andere bronnen die de nieuwe medewerker zullen helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om te slagen in hun rol) Interne tools en systemen (Instructies voor toegang tot bestaande tools die de organisatie gebruikt)

(Instructies voor toegang tot bestaande tools die de organisatie gebruikt) Externe bronnen (Publicaties uit de sector, online forums, professionele organisaties, enz. om waardevolle inzichten en ondersteuning te krijgen)

Stap 5: Houd de voortgang in de gaten

De laatste stap is het evalueren van de voortgang van het plan:

Bereikt de nieuwe medewerker zijn doelen?

Gebruiken ze de middelen die u hebt geschetst?

Gaan ze uitdagingen aan?

Zitten ze op dezelfde golflengte wat betreft de bedrijfsdoelstellingen?

Als dit allemaal te veel werk lijkt, gebruik dan ClickUp's 30-60-90 dagen sjabloon om met één klik te beginnen met uw onboarding:

Gebruik deze ClickUp sjabloon om toekomstige check-ins met nieuwe medewerkers te plannen

Deze sjabloon zorgt ervoor dat uw nieuwe medewerkers:

Zich goed aanpassen in de eerste drie maanden met perfect in kaart gebrachte persoonlijke doelstellingen en bedrijfsdoelen

Actie ondernemen op vereiste inwerktaken met regelmatig herzien gedrag, vaardigheden en competenties

Snel op stoom komen

Vooruitgang documenteren en actiepunten bijhouden vanaf de eerste dag

We hebben bekeken hoe je een 30-60-90 dagenplan maakt. Laten we nu eens begrijpen hoe een wervingsmanager 30-60-90 dagenplannen kan gebruiken om zijn tijdmanagement, personeelsbehoud en wervingsprocessen te verbeteren.

Verbeteren van tijdmanagement met 30-60-90 dagenplannen

Elk 30-60-90 dagenplan ziet er anders uit voor verschillende individuen. Er zijn echter een paar technieken die u kunt gebruiken om uw tijdmanagement te verbeteren:

nooit meer belangrijke taken en deadlines missen met ClickUp Calendar_

Het behouden van werknemers aanpakken met 30-60-90 dagen plannen

Met het 30-60-90 dagenplan kunt u een blijvende positieve indruk achterlaten bij de werknemer:

Start een enquête om feedback te verzamelen met zeer aanpasbare formulieren op ClickUp

Werknemersstem : Zodra u de 30 dagen bereikt hebt, kunt u de nieuwe medewerker vragen naar zijn of haar ervaring met het inwerkproces. Op deze manier krijgen ze het gevoel dat hun stem van belang is voor de organisatie, waardoor de betrokkenheid toeneemt

: Zodra u de 30 dagen bereikt hebt, kunt u de nieuwe medewerker vragen naar zijn of haar ervaring met het inwerkproces. Op deze manier krijgen ze het gevoel dat hun stem van belang is voor de organisatie, waardoor de betrokkenheid toeneemt On-demand content : Rol on-demand content uit die de cultuur, waarden en missie van het bedrijf benadrukt en moedig zinvolle relaties met werknemers aan

: Rol on-demand content uit die de cultuur, waarden en missie van het bedrijf benadrukt en moedig zinvolle relaties met werknemers aan Duidelijkheid: Het benadrukken van de rol van werknemers in hun nieuwe organisatie gedurende de eerste 90 dagen legt de basis voor een gelukkiger werkervaring. Werk samen met de werknemer en stel een instructiegestuurd, glashelder actieplan op

Gerelateerd: Sjablonen overgangsplan om uw werk te vereenvoudigen

Het 30-60-90 dagenplan gebruiken voor slimme werving en sollicitatiegesprekken

Vanuit het perspectief van een wervingsmanager kan een 30-60-90 dagenplan het wervingsproces aanzienlijk verbeteren. Dit is hoe:

Streefdoelen afstemmen: Managers kunnen het plan gebruiken om te peilen hoe de kandidaat de rol begrijpt en hoe hij van plan is zijn doelen af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie in de eerste 30, 60 en 90 dagen

Managers kunnen het plan gebruiken om te peilen hoe de kandidaat de rol begrijpt en hoe hij van plan is zijn doelen af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie in de eerste 30, 60 en 90 dagen Het aanpassingsvermogen van de kandidaat begrijpen: Aanwervingsmanagers kunnen de kandidaat vragen hoe hij van plan is zijn aanpak aan te passen aan de specifieke verantwoordelijkheden van de functie

Aanwervingsmanagers kunnen de kandidaat vragen hoe hij van plan is zijn aanpak aan te passen aan de specifieke verantwoordelijkheden van de functie Leer meer over de vindingrijkheid van de kandidaat: Managers kunnen het plan ook gebruiken om te bespreken hoe kandidaten de beschikbare middelen (denk aan training, tools en teamondersteuning) kunnen inzetten om hun doelen effectief te bereiken

Managers kunnen het plan ook gebruiken om te bespreken hoe kandidaten de beschikbare middelen (denk aan training, tools en teamondersteuning) kunnen inzetten om hun doelen effectief te bereiken Het probleemoplossend vermogen van de kandidaat evalueren: Managers kunnen hypothetische scenario's en uitdagingen voorleggen en kandidaten vragen hoe zij hun aanpak zouden aanpassen om obstakels binnen de eerste 90 dagen te overwinnen

gerelateerd: essentiële inwerkdocumenten voor nieuwe werknemerss 📂

Geef nieuwe medewerkers de best mogelijke start met ClickUp

Het 30-60-90-dagenplan is een aanwinst voor elke werkgever. Het stelt aanwervende leiders in staat om nieuwe werknemers gemakkelijk in te werken, periodieke prestatiebeoordelingen te houden en (letterlijk) aan potentiële kandidaten te laten zien wat er van hen wordt verwacht in de eerste 90 dagen van hun dienstverband (en daarna).

Het is echter net zo belangrijk om het plan goed op te stellen als om ervoor te zorgen dat nieuwe werknemers zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Gebruik ClickUp om nieuwe werknemers in staat te stellen verandering te omarmen, slim te werken na 90 dagen en na te denken over hoe het hen vergaat met een weloverwogen, goed doordacht 30-60-90 dagenplan. Nu aanmelden gratis!

Veelgestelde vragen

**1. Wat moet er in een 30-60-90 dagen plan staan?

Een 30-60-90 dagenplan moet de huidige doelen van het bedrijf bevatten en hoe de werknemer de mijlpalen op de 30-, 60- en 90-dagenstreep zal bereiken. Het moet ook relevante middelen, activiteiten en training bevatten die de nieuwe medewerker nodig heeft om de eindstreep te halen.

**2. Hoe maak ik een 30-60-90 dagen trainingsplan?

Volg deze stappen om een 30-60-90 dagen opleidingsplan te maken:

Stap 1: Schrijf de bedrijfsmissie op, met de nadruk op korte- en langetermijnprioriteiten

Stap 2: Schrijf de doelen op die je wilt bereiken in de eerste 30, 60 en 90 dagen, samen met de belangrijkste meetgegevens voor elk doel

Stap 3: Voeg alle relevante middelen toe die de nieuwe medewerker nodig heeft om het einddoel snel te bereiken, inclusief trainingsmateriaal, contactinformatie voor belangrijke mensen, enz.

Stap 4: Houd de voortgang bij met periodieke functioneringsgesprekken

**3. Hoe schrijf je een 30-60-90 dagen presentatie?

**3. Hoe schrijf je een 30-60-90 dagen presentatie?