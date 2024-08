10 Voorbeelden van IT-afdelingsdoelen om doelstellingen te halen

In de ingewikkelde reis die informatietechnologie (IT) is, is het hebben van een duidelijke richting een must. Met een ruw business-abonnement of brede doelen voor je IT-afdeling kom je niet verder. Of je nu een IT-manager of een bedrijfsdirecteur bent, je hebt goed gedefinieerde doelen nodig om precies te weten waar je team naartoe moet en hoe je daar moet komen.

Als je een meetbaar of beheersbaar doel hebt ingesteld voor je IT-team, kan dat je prestaties veranderen van bevredigend in uitstekend, waardoor je bedrijf een hefboomeffect krijgt in elke concurrerende branche. Dit zorgt ervoor dat de tijd en inspanningen van uw IT-team efficiënt worden gebruikt, problemen snel worden aangepakt en iedereen tevreden is - van bedrijfsleiders tot individuele IT-medewerkers. 🔥

In dit artikel leren we meer informatie over IT doelen en doelstellingen op korte en lange termijn. We behandelen:

10 IT doelen die zijn afgestemd op je huidige IT systemen

Veelgebruikte KPI's om de voortgang van uw IT-afdeling te meten

Het proces van het creëren van gedefinieerde doelen en het bijhouden ervan met tools zoals ClickUp, een projectmanagement oplossing voor IT teams

Wat zijn IT doelen?

IT doelen zijn specifieke bedrijfsdoelen die erop gericht zijn de activiteiten binnen de IT-afdeling van een organisatie te verbeteren. Meestal maken ze deel uit van de IT bestuurskader en is afgestemd op en ondersteunt de brede doelen van de organisatie.

Bijvoorbeeld, als je concurrenten een voorsprong nemen door nieuwe technologieën te gebruiken, wordt het verbeteren van de operationele efficiëntie een van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van je organisatie. Een deel van de gedefinieerde IT doelen hier kan het implementeren van pro-efficiency IT tools zijn om taken te automatiseren en workflows te stroomlijnen. 🛠️

Het is belangrijk dat de doelen van je IT-afdeling op één lijn liggen met de overkoepelende business doelstellingen. In ons vorige voorbeeld met efficiëntie zou het brede afdelingsdoel het creëren van IT kunnen zijn proceskaarten en zoek naar mogelijkheden om taken te automatiseren. Doelen instellen is alleen effectief als het gepaard gaat met gedefinieerde tijdschema's en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) om succes te meten. Daarom gebruiken veel IT-leiders het SMART-doelenkader voor de instelling van doelen, waarbij SMART een acroniem is dat doelen beschrijft als :

Specifiek

Meetbaar

Haalbaar

Relevant

Tijdgebonden

Het is ook belangrijk om de inspanning en waarde van je IT doelen in te schatten, zodat je prioriteit kunt geven aan de abonnementen die de grootste meetbare impact hebben op de organisatie.

Bonus tip: Maak SMART doelen voor je informatietechnologieteams door gebruik te maken van de gratis ClickUp SMART doel actieplan sjabloon . Het biedt een uitstekend kader voor het creëren van gedefinieerde IT doelen en haalbare taken, met ingebouwde tools om mijlpalen bij te houden.

Volg en beheer al uw doelen en doelstellingen tot in detail met het ClickUp SMART Goal Action Plan sjabloon

Bekijk meer sjablonen voor de instelling van doelen !

Wat zijn de voordelen van het instellen van IT-doelen?

Wanneer u IT doelen duidelijk definieert en prioriteert, kunt u profiteren van voordelen zoals:

Organizational alignment: De inspanningen van de IT-afdeling dragen bij aan de groei van de organisatie door te helpen targets efficiënt te halen en succes te boeken Verbeterde besluitvorming: IT-doelen bieden een betrouwbaar kader waar u zich op kunt richten bij het maken van moeilijke beslissingen voor al uw zakelijke behoeften, en nog belangrijker, wanneer u een IT-afdeling nodig hebthet toewijzen van middelen of het herzien van bestaande systemen Prestatie-evaluatie: Als je weet waar je naar moet streven, heb je een referentie voor het bijhouden van de voortgang, prestatie-evaluatie en het opsporen van gebieden voor voortdurende verbetering Focus en motivatieFocus en motivatie: Het is gemakkelijk om je te verliezen in alledaagse IT Taken en te vergeten waarom je doet wat je doet. IT doelen geven een gevoel van richting en doel, en motiveren teams om doelgericht te werken Concurrentievoordeel: Als het werk op elkaar is afgestemd en efficiënt is, kan de organisatie zich aanpassen aan voortdurende veranderingen en trends en heeft het de speelruimte om sneller te innoveren en aan kracht te winnen. Dit stelt het bedrijf in staat omconcurrenten voorbijstreven en zichzelf positioneren als marktleider 👑

10 voorbeelden van IT doelen voor IT afdelingen

Uw IT doelen moeten de behoeften van uw afdeling en organisatie weerspiegelen. Laten we eens kijken naar ten trendsettende doelen waar de IT-teams van vandaag zich op richten. 🌱

1. Automatisering en efficiëntie om bedrijfsprocessen te optimaliseren

Aangevoerd door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), heeft de geavanceerde technologie die vandaag beschikbaar is het potentieel om de manier waarop organisaties werken te transformeren. Het is een soort onvermijdelijk doel om voordeel te halen uit de opkomende AI/ML-technologie om uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen IT-activiteiten end-to-end en fouten verminderen. 🤖

Blijf op de hoogte van de technologische ontwikkelingen in uw branche en sta open voor tools zoals software voor automatisering van taken die uw werkstroom kan optimaliseren. Hoe sneller je repetitieve taken automatiseert, hoe meer tijd je overhoudt voor ander waardevol werk, zoals de innovatie van IT-systemen en -infrastructuur.

Bijvoorbeeld, veel bedrijven maken nu gebruik van ClickUp , een top beoordeeld en gratis hulpmiddel voor projectmanagement met een speciale functies voor IT teams . Het platform wordt geleverd met:

ClickUp Automatiseringen om repetitieve handmatige taken snel te kunnen bijhouden

ClickUp Formulier bouwer om bugs en probleemaanvragen te verzamelen en bij te houden

Functionaliteiten zoals aangepaste velden, Sprintpunten, mijlpalen en afhankelijkheden om werkstromen op maat te ontwerpen voor IT-afdelingen

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Example-of-Adding-Conditional-Logic-to-ClickUp-Forms.gif ClickUp formulieren /%img/

Verzamel feedback en zet deze automatisch om in Taken met ClickUp-formulieren

Bovendien kunt u genieten van een van de meest geavanceerde AI-assistenten voor IT op het platform: de ClickUp Brein . Het kan het volgende maken en bewerken IT-documentatie , maak briefings, brainstorm over projectideeën, vul tabellen automatisch in, schrijf e-mails voor klanten en vat teksten voor je samen en vertaal ze.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif ClickUp AI Producteisen voorbeeld document /%img/

Automatiseer het schrijven van documentatie met ClickUp AI, bewaak de voortgang via grafieken en Sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

2. Verbeter de samenwerking om het leven van uw IT-afdeling te vereenvoudigen

Externe en hybride werkculturen zijn het heden en de toekomst van IT, maar ze maken samenwerking een uitdaging. Daarom is het omarmen van een flexibele werkomgeving vandaag de dag een van de populairste doelen op IT-gebied.

Dit mag echter niet ten koste gaan van de productiviteit.

Creëer een IT-beheer cultuur gebaseerd op zelfbediening, maar implementeer ook tools die effectieve communicatie en samenwerking op afstand bevorderen. 🤝

ClickUp is de perfecte tool voor samenwerking op afstand . Hiermee kunt u taken beheren en middelen in een gecentraliseerd platform, waardoor werk transparant en overal toegankelijk wordt.

Met ClickUp Whiteboards de volledige IT team kan brainstormen en roadmaps maken in real time. U kunt ook onmiddellijk communiceren via de Weergave ClickUp chatten , threads voor commentaar en vermeldingen zonder de app te verlaten.

Werk samen aan elke beslissing en analyseer processen in realtime met ClickUp Whiteboards

Het is essentieel om een uitgebreid kennisbank waar uw IT-medewerkers altijd terecht kunnen. Gelukkig, ClickUp Documenten stelt u in staat om een aantrekkelijk resourcecentrum te maken voor bedrijfswiki's en standaardwerkprocedures (SOP's). Dit vermindert de behoefte aan onnodige vergaderingen en heen-en-weergeloop, zodat iedereen zich op zijn werk kan concentreren.

3. Herbeoordeling van de technologiestapel om uw bedrijfsstrategie aan te scherpen

De behoeften van uw IT-afdeling evolueren naarmate het werk en de gegevens zich uitbreiden. Een tool die vroeger revolutionair was, kan met de release van nieuwe technologie ongeschikt of verouderd worden. 📟

Een van de doelen van uw IT-afdeling zou het evalueren van uw technische stapel regelmatig. Onderzoek opkomende technologie en analyseer je huidige ecosysteem om inefficiënties of redundanties op te sporen.

In plaats van te jongleren met verschillende individuele tools, moet u misschien een uniform systeem implementeren om uw werk meer gestroomlijnd, schaalbaar en kosteneffectief te maken.

een voorbeeld:_ Een uitgebreid platform zoals ClickUp-taak kan meerdere tools vervangen, waaronder uw software voor projectmanagement, ticketing software , suite voor relatiebeheer (CRM) en tools voor tekst bewerking en communicatie.

4. Versterking van cyberbeveiliging met geavanceerde technologie

Naarmate de technologie voortschrijdt, nemen ook de cyberbedreigingen toe. Als uw team niet proactief en waakzaam is, kunnen de integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens in gevaar komen. Een dergelijke tegenslag kan grote gevolgen hebben voor uw IT-doelstellingen en de reputatie van het bedrijf.

Een mogelijk doel: Implementeer een robuust veiligheidssysteem om uw bedrijf veilig te houden, gevoelige gegevens te beschermen en naleving van de regelgeving te garanderen. 🔒

Zorg ervoor dat uw nieuwe IT-systemen:

Maatregelen zoals gegevensversleuteling en verificatie met twee factoren

Risicobeperkende strategieën, waaronder back-up- en herstelprocedures

Regelmatige audits en updates van de veiligheid

Training in veiligheidsbewustzijn

Tip: Gebruik de ClickUp Cybersecurity Actieplan sjabloon om uw bedrijfsbrede strategie voor veiligheid te organiseren in een georganiseerd en flexibel format.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Cyber-Security-Action-Plan-Template-by-ClickUp.png Gebruik het sjabloon voor het Cyberbeveiligingsactieplan van ClickUp om een georganiseerd en gedetailleerd implementatieplan voor cyberbeveiliging te maken https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6110524&department=it&\_gl=1\*qacoxk\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFfMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..tc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

5. IT-infrastructuur en Enterprise architectuur upgraden

IT-infrastructuur is de basis van al het IT-werk. Ook een verouderde Enterprise architectuur kan problemen veroorzaken zoals verminderde systeemprestaties.

Overweeg dus om een aanzienlijke hoeveelheid tijd en moeite te besteden aan het onderhouden en optimaliseren van je IT-systemen. Een voorbeeld: steeds meer bedrijven migreren tegenwoordig naar cloud-oplossingen, omdat deze de neiging hebben:

Scalable: Ze stellen u in staat om resources aan te passen op basis van de vraag

Ze stellen u in staat om resources aan te passen op basis van de vraag Veilig: Ze worden geleverd met strenge veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor noodherstel

Ze worden geleverd met strenge veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor noodherstel Kostenefficiënt: Ze hebben meestal een pay-as-you-go prijsmodel

Ze hebben meestal een pay-as-you-go prijsmodel Toegankelijk: Ze bieden overal toegang tot gegevens, waardoor ze geschikt zijn voor teams op afstand

Bij het migreren naar een cloud is het belangrijk om de operatie zorgvuldig te abonneren en te overzien om een naadloze gegevensoverdracht te garanderen en onderbrekingen te voorkomen. Gebruik de ClickUp sjabloon voor analyse van technologiebehoeften om meer structuur aan dit proces toe te voegen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Technology-Needs-Analysis-Template.png Beoordeel de trainingsbehoeften van uw werknemers met het sjabloon ClickUp Technology Needs Analysis https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-170387226&department=operations&\_gl=1*1ytoctl*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3RQ..tc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

6. Kosten verlagen om financiële doelen te bereiken

Of het nu een directe instructie is van het senior management of een intern initiatief, kostenreductie is een doel dat IT teams vaak tegenkomen. Meestal moeten ze samenwerken met het financiële team om de investeringen van de IT-afdeling af te stemmen op de capaciteits- en omzet targets van het bedrijf. 💰

Om de uitgaven te verminderen, moet u eerst de huidige uitgaven bijhouden en analyseren. Identificeer de gebieden met de hoogste kosten en schrap onnodige uitgaven. Probeer betere deals te sluiten met leveranciers of herzie je strategie voor het toewijzen van middelen. Je kunt wat middelen vrijmaken door het volgende te implementeren IT automatisering .

Met de ClickUp Financiën Suite kunt u eenvoudig uw uitgaven en financiële deadlines bijhouden, automatische berekeningen maken op basis van numerieke gegevens en uw voortgang naar efficiënte uitgaven bijhouden.

7. Investeer in talentontwikkeling om teams gemotiveerd en concurrerend te houden

Getalenteerde IT-professionals hebben meestal geen moeite om een goedbetaalde baan te vinden, maar ze moeten zichzelf voortdurend bijscholen om competent te blijven.

Een van de belangrijkste doelen voor veel IT-afdelingen is het herbeoordelen van de vaardigheden van het personeel, het identificeren van hiaten in de kennis en het bieden van mogelijkheden voor professionele bijscholing. Investeer in trainings- en certificeringsprogramma's en conferenties. Op die manier kunt u uw IT-personeel in staat stellen hun vaardigheden te diversifiëren en relevant te blijven.

Een ander voordeel van training is dat het de druk op recruiters verlicht. In plaats van op zoek te gaan naar nieuwe mensen, kunt u zich richten op het voorbereiden van uw huidige werknemers op zwaardere taken.

Tip: Gebruik de ClickUp IT Vaardigheden Matrix Sjabloon om de vaardigheden en expertise van uw huidige IT-team visueel in kaart te brengen, ingedeeld op rol of afdeling, en trainingsprogramma's te abonneren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-IT-Skills-Matrix-Template.png Dit sjabloon is ontworpen om u te helpen de vaardigheden van uw team te identificeren, bijhouden en controleren https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200555665&department=it&\_gl=1\*pg4sxe\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3Q..tc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

8. Softwarekwaliteit en -implementatie

Als je team software ontwikkelt en onderhoudt, kan het je doel zijn om die software te verbeteren. Deze verbeteringen omvatten:

Nieuwe functies uitrollen of bestaande functies bijwerken

Platformonafhankelijke toegankelijkheid mogelijk maken, zoals web of mobiel

Het verfijnen van degebruikerservaring (UX) ontwerpen* Verminderen van defecten, verbeteren van de ontwikkelings- en kwaliteitsborgingsprocessen

U kunt nu het hele cyclus van ontwikkelingslevenscycli stroomlijnen met ClickUp . Gebruik het om duidelijke stappenplannen te maken, Sprints te plannen en bij te houden, uw backlog te beheren en voortgang bij te houden. ClickUp integreert zelfs met bekende opslagplaatsen zoals GitHub, GitLab en Bitbucket, zodat u uw werk tussen platforms kunt synchroniseren.

ClickUp kan worden geïntegreerd met GitHub en meer dan 1000 andere tools om uw abonnement en ontwikkeling te stroomlijnen

9. Continue verbetering en innovatie voor de hele business

Ongeacht de branche is het aanmoedigen van een cultuur van voortdurende verbetering prijzenswaardig. Het stelt je in staat om operationele uitmuntendheid te bereiken, te behouden en te verbeteren. 📈

De eerste stap om deze resultaten te bereiken is voortgang en prestatiebewaking. Je moet KPI's definiëren en bijhouden en het volgende verzamelen feedback van gebruikers vanaf het begin. U kunt deze gegevens vervolgens analyseren om knelpunten op te sporen en zo uw toekomstige besluitvorming en instelling van doelen vorm te geven.

Het overwegen van doorlopende verbeteringspoorten is een uitstekend doel voor de lange termijn, omdat Nog te doen uw mogelijkheden vergroot probleemoplossend vermogen en uw IT team weerbaar maken.

10. Duurzaamheid als onderdeel van uw IT-doelstellingen op lange termijn

Er is steeds meer bezorgdheid over het milieu, waardoor bedrijven onder druk komen te staan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ♻️

De IT-sector vormt hierop geen uitzondering. IT-bedrijven en -afdelingen kunnen hun impact op het milieu op veel manieren verminderen. Enkele doelen die kunnen worden overwogen zijn:

Het stimuleren van werken op afstand: Het verminderen van woon-werkverkeer om de ecologische voetafdruk te verkleinen De circulaire economie omarmen: Items hergebruiken, repareren en recyclen om efficiënt gebruik van hulpbronnen te maximaliseren en afval te minimaliseren Op milieuvriendelijke technologie en productie overstappen: Hardware en apparatuur gebruiken met optimale beoordelingen en certificeringen voor energie-efficiëntie Investeren in hernieuwbare bronnen: Zonne- of windenergie gebruiken om (een deel van) hun energiebehoeften te dekken Het ontwikkelingsproces optimaliseren: Uw softwareontwikkelingspraktijken herzien zodat deze minder hulpbronintensieve processen met zich meebrengen

IT KPI-kengetallen om bij te houden naast de doelen van de IT-afdeling

Hoewel u de voortgang van uw doelen zoveel mogelijk moet meten, kunt u niet overal op letten. Je moet prioriteit geven aan het bijhouden van bepaalde KPI's die het meest relevant zijn voor je huidige doelen. 📚

Hieronder geven we een lijst van de meest voorkomende soorten meetgegevens voor alle IT-functies, die verband kunnen houden met enkele van de doelen die we eerder hebben besproken:

Operationeel

Om operationele prestaties en efficiëntie te meten, kunt u gebruikmaken van:

Succespercentage projecten: Het percentage voltooide projecten op tijd, binnen budget en binnen de specificaties

Het percentage voltooide projecten op tijd, binnen budget en binnen de specificaties Ticket churn: De verhouding tussen totale en open tickets, die het percentage onvolledige Taken aangeeft

De verhouding tussen totale en open tickets, die het percentage onvolledige Taken aangeeft Gemiddelde afhandeltijd: Hoeveel tijd heeft het team of het lid van het team meestal nodig om een taak te voltooien of een probleem op te lossen?

IT-systemen

Gebruik de volgende KPI's om de gezondheid van uw infrastructuur en software te controleren:

Uptime vs. downtime: Het percentage van de tijd dat uw systemen of servers actief zijn vs. niet operationeel zijn

Het percentage van de tijd dat uw systemen of servers actief zijn vs. niet operationeel zijn Server- of cloudgebruik: De meting van de systeemprestaties

De meting van de systeemprestaties Mean time to repair/recover: Hoeveel tijd heeft het IT team meestal nodig om problemen met het systeem op te lossen?

Veiligheid

Deze indicatoren hebben betrekking op uw veiligheid en gegevensbeheer maatregelen:

**De hoeveelheid tijd of gegevens die uw organisatie zich kan veroorloven te verliezen in geval van een incident

Dagen sinds laatste incident: Hoeveel tijd is er verstreken sinds het laatste incident, waarmee de effectiviteit van geïmplementeerde strategieën voor veiligheid wordt weergegeven

Hoeveel tijd is er verstreken sinds het laatste incident, waarmee de effectiviteit van geïmplementeerde strategieën voor veiligheid wordt weergegeven Aantal openstaande kwetsbaarheden: Gebruikt om de blootstelling aan potentiële bedreigingen te controleren

Gebruikt om de blootstelling aan potentiële bedreigingen te controleren Succespercentage back-ups: Het percentage gegevens waarvan een back-up is gemaakt en het aantal dagen sinds de laatste back-up

Financieel

Als uw IT-doel is om kosten te analyseren en te besparen, kunt u de volgende statistieken bijhouden:

IT-uitgaven vs. abonnement: Hoeveel van het beschikbare IT-budget gebruikt u en of u het effectief gebruikt?

Hoeveel van het beschikbare IT-budget gebruikt u en of u het effectief gebruikt? Rendement op investering : De vergelijking van winsten en verliezen die het resultaat zijn van IT-investeringen

De vergelijking van winsten en verliezen die het resultaat zijn van IT-investeringen Gespaard geld: De hoeveelheid geld die u hebt bespaard als resultaat van kostenonderhandeling, consolidatie van tools en overschakeling naar meer betaalbare oplossingen

Klantenservice

De onderstaande statistieken geven het succes aan van uw inspanningen op het gebied van softwareontwikkeling en -optimalisatie:

Het oplossingspercentage bij het eerste contact: Het percentage problemen dat bij het eerste contact met de servicedesk wordt opgelost

Het percentage problemen dat bij het eerste contact met de servicedesk wordt opgelost Gebruikerstevredenheid en net promoter score: De subjectieve maatstaf van gebruikers om aan te geven hoe content ze zijn met uw product of diensten en hoe waarschijnlijk het is dat ze het zullen aanbevelen aan anderen

De subjectieve maatstaf van gebruikers om aan te geven hoe content ze zijn met uw product of diensten en hoe waarschijnlijk het is dat ze het zullen aanbevelen aan anderen Het percentage gebruikers dat de onboarding voltooit: Het percentage gebruikers dat de onboarding voltooit, wat aangeeft hoe gebruiksvriendelijk uw software is

Human resources (HR)

Om de effectiviteit van uw strategie voor de ontwikkeling van IT-talent en uw inspanningen om de samenwerking te verbeteren te beoordelen, kunt u de volgende statistieken gebruiken:

Werknemerstevredenheid: Het subjectieve gevoel van werknemers over hun baan

Het subjectieve gevoel van werknemers over hun baan **Het percentage werknemers dat gedurende een bepaalde periode bij de organisatie blijft

Aanwezigheidspercentage bij vergaderingen: Het percentage werknemers dat aanwezig was bij vergaderingen, waaruit de bereidheid tot samenwerking en deelname blijkt

IT doelen instellen en bijhouden met ClickUp

IT doelen instellen is een uitdagende onderneming waar veel op het spel staat, maar ClickUp maakt het zo eenvoudig als wat. 😍

Laten we eens kijken hoe u er het beste van kunt maken!

De eerste stap is het opschrijven van al uw IT doelen op het ClickUp Doelen pagina voor je werkruimte. Voeg namen, deadlines en toegewezen personen toe en verfijn de toegangsrechten voor elk doel.

Verdeel de doelen vervolgens in meetbare Targets. Je hebt vier typen targets tot je beschikking:

Numeriek Monetair Waar of onwaar Taak targets

Je kunt ook bestaande taken van de IT-afdeling slepen en neerzetten om ze te verbinden met doelen. Groepeer vergelijkbare doelen in Mappen om ze te organiseren en beter beheersbaar te maken. Bijvoorbeeld, als uw overkoepelende bedrijfsstrategie is om een nieuwe mobiele app te lanceren in het volgende kwartaal, dan kunnen alle doelen en Taken van uw IT-teams worden gestapeld in een Map met de naam App launch goals.

Je kunt ook de sleutelgebieden voor voortgang voor je team identificeren door het volgende toe te voegen ClickUp mijlpalen -Het bijhouden van kleine overwinningen houdt uw team gemotiveerd.

Terwijl u en uw IT-team het werk voltooien, markeert u Taken als Don en voert u uw resultaten in het platform in. ClickUp zal automatisch uw voortgang bijhouden en deze in percentages weergeven. U kunt de collectieve en individuele voortgang naar elk doel snel beoordelen met wekelijkse scorekaarten.

Definieer uw IT doelen en houd de voortgang moeiteloos bij met ClickUp Goals

Meet KPI's met ClickUp Dashboards

Bouw uw ClickUp Dashboard en volg real-time KPI's voor de voortgang van doelen, prestaties, capaciteit van teams, tijdsregistratie statistieken en wat er nog meer relevant is voor uw team of het project. Het heeft een ingebouwde calculator voor ingewikkelde KPI's.

Bovendien kun je je dashboard personaliseren met meer dan 50 verschillende kaarten of rapporten. Maak gebruik van grafische weergaven zoals burnup en snelheidsgrafieken om de status van uw IT doelen te controleren.

Stel uw ideale ClickUp Dashboard samen en krijg een real-time overzicht van al uw werk, voortgang en prestaties

We snappen het - ClickUp heeft zoveel functies dat het in het begin misschien overweldigend aanvoelt om te gebruiken. Daarom hebben we een groot aantal IT sjablonen voor verschillende gebruikssituaties om je te helpen.

U kunt bijvoorbeeld de ClickUp IT Project Lijst Sjabloon als een uitstekend startpunt voor elk project. Van het bewaken van deadlines voor taken tot het toewijzen van middelen, het kan u helpen al uw projecten op bestelling te krijgen.

De ClickUp IT Stappenplan sjabloon is een ander perfect beginnersvriendelijk hulpmiddel voor strategische abonnementen en de instelling van doelen. Het helpt u uw hele IT-route te ontwerpen op een interactieve tijdlijn, die volledig aanpasbaar is aan veranderende bedrijfsbehoeften. 🥳

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-142.png Maak strategische abonnementen voor uw IT-initiatieven met ClickUp's IT Roadmap Template https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200555626&department=it&\_gl=1\*1ytoctl\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjE3NjM2MjAuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFljQWJJT1M5Y3ZBLW5aTGllb2dFdkVKR2xvT2J6SnFTZUxFeXFnZTFMEtobGxwZEpZTElob0NkVW9RQXZEX0J3Q..∗MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIyLjEzMzU2MDcxODEuMTcyMTc2MjY1Ny4xNzIxNzYyNjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

Stel doelen voor uw IT-afdeling en overtref ze met ClickUp

De instelling van doelen moet worden gevolgd door een uitgebreide planning en het bijhouden van de voortgang. Gelukkig kan een tool als ClickUp al deze stappen gemakkelijk overbrugbaar maken. Aanmelden voor ClickUp en laat het u ondersteunen bij uw strategische abonnementen en daarna. ❣️