10 beste UX-ontwerpboeken die elke ontwerper in 2024 moet lezen

UX design heeft een centrale fase ingenomen in technologiebedrijven en wordt vaak door elkaar gebruikt met good business. Instance, Airbnb attributen goed UX-ontwerp voor de transformatie van een mislukte startup naar een miljardenbedrijf.

Nu carrièrepagina's vol staan met vacatures voor UX ontwerpers, is het duidelijk dat bedrijven hun winstmarges kunnen koppelen aan user experience (UX) design.

Als UX-ontwerper moet je op de hoogte blijven van de opkomende trends en best practices om je moat te bouwen. Een van de manieren om efficiënt te worden in UX design is het lezen van boeken geschreven door experts uit de industrie. Investeren in UX design boeken geeft je creatief vertrouwen en houdt je toegewezen en gemotiveerd voor je carrière doelen.

Hier bespreken we 10 must-read UX boeken die je helpen je vaardigheden te ontwikkelen. Of je nu een aspirant-ontwerper bent of een doorgewinterde professional, de principes die hier worden besproken helpen je op weg.

Top 10 Must-Read UX Design Boeken voor Ontwerpers

1. Lean UX: Lean principes toepassen om gebruikerservaringen te verbeteren

Over het boek

Auteur(s) : Josh Seiden en Jeff Gothelf

: Josh Seiden en Jeff Gothelf Jaar gepubliceerd : 2013

: 2013 Geschatte leestijd : 3 uur

: 3 uur Aanbevolen niveau : Beginner, gemiddeld en gevorderd

: Beginner, gemiddeld en gevorderd Aantal pagina's : 148

: 148 Beoordelingen 4.3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Dit boek behandelt drie hoofdgebieden: een inleiding tot Lean UX en de basisprincipes, het Lean UX ontwerpproces en de integratie van Lean UX in organisaties.

Leer de basisprincipes voor het bouwen van gebruikersgericht ontwerp, zoals functieoverschrijdende samenwerking, leren boven groei en toestemming om te falen. Het boek gaat diep in op het ontwerpproces voor gebruikerservaringen op basis van agile principes en design thinking in de volgende hoofdstukken.

Het boek verzamelt inzichten in UX-ontwerp door de 'lean' lens, waarbij wordt geïdentificeerd wat essentieel is en wat kan worden verwijderd of vervangen.

Over het geheel genomen is Lean UX een praktische bron voor UX ontwerpers, software ontwikkelaars, product managers, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen van succesvolle technologische producten.

"Ons doel is niet om een product te maken, maar om iets in de wereld te veranderen - om een resultaat te creëren. Het is vaak zo dat Teams die in agile processen werken niet echt teruggaan om de gebruikersinterface van de software te verbeteren."_ - Josh Seiden

Sleuteltrekkers

UX ontwerpprincipes afstemmen op het ontwerpproces door middel van snelle iteraties en voortdurende feedback in plaats van lange, voorafgaande abonnementen

Teams van ontwerpers moeten zich richten op het creëren van hypotheses over het gedrag van gebruikers, het ontwerpen van experimenten om deze hypotheses te testen en het valideren van hun aannames

Wat lezers zeggen

"Meestal vind ik dat dit soort UX-ontwerpboeken niet genoeg voorbeelden bieden, maar in dit geval boden de auteurs specifieke voorbeelden uit hun eigen werkervaring."

2. UX voor beginners: Een spoedcursus in 100 korte lessen

Over het boek

Auteur(s) : Joel Marsh

: Joel Marsh Jaar gepubliceerd : 2016

: 2016 Geschatte leestijd : 4 uur 15 minuten

: 4 uur 15 minuten Aanbevolen niveau : Beginner en gemiddeld

: Beginner en gemiddeld Aantal pagina's : 255

: 255 Beoordelingen 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



uX voor beginners: A Crash Course in 100 Short Lessons' van Joel Marsh is een uitgebreide en toegankelijke gids om UX-design te vereenvoudigen voor mensen die nieuw zijn op het veld.

Aan de hand van 100 beknopte lessen in UX-bronnen biedt Marsh een praktisch en boeiend overzicht van de belangrijkste universele UX-principes voor beginners.

Het boek begint met een fundamenteel begrip van UX-ontwerp en wat elke ontwerper moet weten over het maken van succesvolle gebruikersgerichte producten en creatieve apps .

Andere onderwerpen zijn gebruikerspsychologie, gebruikersonderzoek, persona's en het belang van inleven in gebruikers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

"Alles heeft een gebruikerservaring. Het is niet jouw taak om de gebruikerservaring te creëren. Jouw taak is om het goed te maken." - Joel Marsh

Sleuteltrekkers

UX ontwerp is iteratief. Neem een willekeurig voorbeeld van een UX-project dat voortdurend wordt verbeterd op basis van feedback van gebruikers. Deze iteratieve aanpak sluit aan bij de dynamische en evoluerende aard van digitale ervaringen en benadrukt de behoefte aan flexibiliteit en reactiesnelheid in UX-ontwerp

Wat lezers zeggen

"Tegenwoordig is het moeilijk om UX design boeken te vinden die direct ter zake komen en ons niet dwingen om het levensverhaal van de auteur te leren kennen of al hun persoonlijke tegengiffen te horen. Dit UX-boek is fantastisch voor beginners die de kneepjes van het ontwerpen van interfaces willen leren."

3. Het User Experience Team van één: een survivalgids voor onderzoek en ontwerp

Over het boek

Auteur(s) : Leah Buley

: Leah Buley Jaar gepubliceerd : 2013

: 2013 Geschatte leestijd : 4 uur 20 minuten

: 4 uur 20 minuten Aanbevolen niveau : Intermediate

: Intermediate Aantal pagina's : 246

: 246 Beoordelingen 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



In The User Experience Team of One gaat Buley in op de uitdagingen waarmee UX ontwerpers worden geconfronteerd bij het zelfstandig werken binnen organisaties zonder toegewijde UX teams.

De auteur adviseert solo UX ontwerpers om een strategische mindset aan te nemen en tegelijkertijd vindingrijk, proactief en veerkrachtig te worden.

Dit boek is een uitstekende bron in de UX-carrière voor diegenen die op zoek zijn naar praktisch advies om impact te leveren ondanks het werken met beperkte middelen of ondersteuningsteams.

in een steeds digitaler wordend tijdperk helpt het ontwerpen van producten met echte mensen in gedachten ons om ervoor te zorgen dat technologie op een menselijke manier in ons leven wordt geïntegreerd. Het is een stem van de rede, die stelt dat producten en technologie onze fundamentele menselijkheid kunnen ondersteunen en zelfs verrijken."_ - Leah Buley

Sleuteltips

Stem uw UX ontwerp af op uw zakelijke doelen om een overtuigend pleidooi te houden voor de waarde van gebruikerservaring bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces en zet uwontwerpproces #### Wat lezers zeggen

"Als iemand die zijn carrière in UX Research en/of Design probeert te starten, ben ik dol op de "Als je maar één ding doet" paragrafen aan het einde van elk hoofdstuk!!!"

4. Refactoring UI door Adam Wathan en Steve Schoger

Over het boek

Auteur(s) : Adam Wathan en Steve Schoger

: Adam Wathan en Steve Schoger Jaar gepubliceerd : 2018

: 2018 Geschatte leestijd : 4 uur 11 minuten

: 4 uur 11 minuten Aanbevolen niveau : Intermediate

: Intermediate Nr. pagina's : 252

: 252 Beoordelingen 4.7/5 (Goodreads)



Refactoring UI biedt praktisch advies voor het verbeteren van het UI-ontwerp, zelfs met een beperkte technische achtergrond. Het boek behandelt verschillende aspecten van UI-ontwerp, waaronder kleurenschema's, typografie, ruimte en layout.

Of je nu een productmanager of een UX-ontwerper bent, dit boek behandelt UX-principes voor het schrijven en menselijk gedrag dat kopersbeslissingen beïnvloedt. De auteurs leiden lezers door voorbeelden van voor en na, die illustreren hoe kleine, opzettelijke veranderingen de visuele aantrekkingskracht en bruikbaarheid van een gebruikersinterface aanzienlijk verbeteren.

Het boek behandelt basisprincipes van UX-ontwerp zoals het testen van gebruikers, productbeheer, visuele basisaspecten en de doelgerichte ontwerpmethode.

Sleuteltrekkers

Focus op uitzonderlijke gebruikerservaringen en ontwerp. Consistente uitlijning, precisie en aandacht voor kleine elementen verheffen je ontwerp en dragen bij aan een meer gepolijste en professionele uitstraling

Wat lezers zeggen

"Een uitstekende inleiding over hoe je eenvoudige ontwerpbeslissingen kunt nemen die je ontwerpen enorm kunnen verbeteren. Geen pluisjes; 100% signaal, 0% ruis."

5. Gebruikers interviewen: Hoe je overtuigende inzichten kunt ontdekken

Over het boek

Auteur(s) : Steve Portigal

: Steve Portigal Jaar gepubliceerd : 2013

: 2013 Geschatte leestijd : 2 uur 55 minuten

: 2 uur 55 minuten Aanbevolen niveau : Intermediate

: Intermediate Aantal pagina's : 176

: 176 Beoordelingen 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Beschouw dit boek als een uitgebreide gids voor ontwerpprojecten. Het begeleidt je bij het interviewen van gebruikers om het perspectief van de ontwerper te verbreden.

Het boek behandelt het hele interviewproces, van het abonnement en de voorbereiding tot het afnemen van interviews en gegevensanalyse. Ontwerpers van gebruikerservaringen moeten leren over de menselijke psychologie van interviews, het belang van empathie en actief luisteren, en een comfortabele omgeving voor deelnemers creëren.

Tot slot legt de auteur uit dat de meeste UX-ontwerpers het vermogen moeten cultiveren om ruwe interviewgegevens om te zetten in overtuigende verhalen die weerklank vinden bij belanghebbenden, zodat ze beter worden begrepen en gemakkelijker beslissingen kunnen nemen.

verhalen zijn waar de rijkste inzichten liggen, en je doel is om dit punt in elk interview te bereiken."_ - Steve Portigal

Sleuteltrekkers

Nieuwe UX ontwerpers moeten zich de universele principes van empathie eigen maken, actief luisteren tijdens het uitvoeren van gebruikersonderzoek en verhalen vertellen om inzichten van gebruikers over te brengen

Wat lezers zeggen

"Het is super praktisch, inspirerend en ik zal het doorgeven aan iedereen met wie ik op mijn reis praat. Ik wilde dit gewoon even doorgeven, want ik heb veel "UX" "onderzoeks"-boeken gelezen en deze staat nu bovenaan mijn lijst."

6. Laat me niet nadenken (Revisited)

Over het boek

Auteur(s) : Steve Krug

: Steve Krug Jaar gepubliceerd : 2015

: 2015 Geschatte leestijd : 3 uur 19 minuten

: 3 uur 19 minuten Aanbevolen niveau : Gemiddeld en gevorderd

: Gemiddeld en gevorderd Aantal pagina's : 216

: 216 Beoordelingen 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Dit UX-ontwerpboek is een onverwoestbare gids voor web usability. In deze herziene editie actualiseert en breidt Krug zijn klassieke werk uit en biedt hij inzichten van onschatbare waarde en een beter begrip van het ontwerpen van gebruiksvriendelijke websites die prioriteit geven aan eenvoud en duidelijkheid.

De auteur is van mening dat goed ontworpen websites intuïtief moeten zijn, zodat gebruikers een minimale cognitieve inspanning moeten leveren. Krug benadrukt het elimineren van onnodige complexiteit van een digitale interface om ervoor te zorgen dat gebruikers snel vinden wat ze willen.

Andere onderwerpen zijn navigatieontwerp, layout van pagina's en het belang van duidelijke visuele signalen. De auteur introduceert het concept 'happy talk' - onnodige instructies en informatie die gebruikers meestal negeren - en geeft advies over het stroomlijnen van content voor een optimale betrokkenheid van de gebruiker.

Een cruciaal aspect van UX-principes is om te evalueren of uw publiek binnen vijf seconden na weergave van de webpagina het doel ervan ziet.

"Het maakt niet uit hoe vaak ik moet klikken, zolang elke klik maar een gedachteloze, ondubbelzinnige keuze is."_ - Steve Krug

Sleuteltrekkers

Maak een eenvoudig en overzichtelijk ontwerp om de cognitieve lening van gebruikers te minimaliseren. Geef prioriteit aan intuïtiviteit om ervoor te zorgen dat gebruikers leren hoe ze door de website moeten navigeren zonder onnodige complexiteit

Wat lezers zeggen

"Het is echt een boek dat de tand des tijds kan doorstaan, al zijn er drie iteraties, het behoudt de toon en de boodschap: goed webdesign begint bij het instinct van de gebruiker."

7. Het ontwerp van alledaagse dingen: Herziene en uitgebreide editie

Over het boek

Auteur(s) : Don Norman

: Don Norman Jaar gepubliceerd : 2013

: 2013 Geschatte leestijd : 5 uur 30 minuten

: 5 uur 30 minuten Aanbevolen niveau : Gevorderd

: Gevorderd Aantal pagina's : 368

: 368 Beoordelingen 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Als UX-ontwerper weet je dat sommige bruikbaarheidsprincipes voortdurend evolueren. De auteur duikt diep in de cognitieve psychologie van gebruikerservaringen, hedendaagse ontwerpuitdagingen en hoe succesvolle UX-ontwerpen duidelijke aanwijzingen geven over hun functie.

Wat ervaren ontwerpers onderscheidt van beginners is hun vermogen om onderscheid te maken tussen 'fouten van gebruikers' en 'fouten in het ontwerp De sleutel tot het ontwerpen van intuïtieve en gebruiksvriendelijke producten is het minimaliseren van fouten van gebruikers en het verminderen van de kans op een slecht interactieontwerp.

"Ontwerpen is eigenlijk communiceren, wat betekent dat je de persoon met wie de ontwerper communiceert goed moet begrijpen." - Don Norman

Sleuteltrekkers

Als gebruikers fouten maken, is dat vaak eerder het resultaat van een slecht ontwerp dan van incompetentie van de gebruiker. Ontwerpers zijn verantwoordelijk voor het maken van producten die aansluiten bij de mentale modellen en verwachtingen van gebruikers, waardoor de kans op fouten afneemt

Wat lezers zeggen

"Kijk om je heen. Tragisch genoeg draagt het apparaat waarop je deze recensie leest waarschijnlijk de misvormingen van een generatie ontwerpers die er nooit aan toe is gekomen dit boek of de oorspronkelijke uitgave ervan te lezen. Als ik voor één dag koning zou zijn, dan zouden alle ontwerpers gedwongen worden om hun potloden en stiften neer te leggen totdat ze MAGNUM OPUS van kaft tot kaft gelezen hadden. Vanaf dat moment konden ze hun werk hervatten en zou er veel vreugde zijn."

8. Gehaakt: Hoe maak je gewoonte vormende producten?

Over het boek

Auteur(s) : Nir Eyal

: Nir Eyal Jaar gepubliceerd : 2014

: 2014 Geschatte leestijd : 2 uur 30 minuten

: 2 uur 30 minuten Aanbevolen niveau : Gemiddeld en gevorderd

: Gemiddeld en gevorderd Aantal pagina's : 256

: 256 Beoordelingen 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Via Amazon Hooked van Nir Eyal is een UX-bijbel die de psychologie onderzoekt achter het maken van producten die gewoonten vormen. Eyal introduceert het 'Hook Model', een proces in vier stappen dat is ontworpen om producten te maken waar gebruikers herhaaldelijk mee werken. Het model bestaat uit Trigger, Action, Variable Reward en Investment om de behoeften van gebruikers te begrijpen en erop in te spelen.

De auteur ondersteunt zijn model met praktische voorbeelden en casestudy's. Hij laat zien hoe bedrijven als Facebook en Instagram het bovenstaande model gebruiken om producten te maken die gebruikers niet kunnen weerstaan. Het boek is een praktische gids voor productmarketeers, UX- en productontwerpers en ondernemers die producten willen ontwikkelen die blijvende gewoonten vormen.

alle mensen zijn gemotiveerd om plezier te zoeken en pijn te vermijden, om hoop te zoeken en angst te vermijden, en tot slot om sociale acceptatie te zoeken en afwijzing te vermijden."_ - Nir Eyal

Sleuteltrekkers

In plaats van steeds dezelfde beloning te geven, introduceer je variatie om gebruikers betrokken en nieuwsgierig te houden. Deze variabiliteit triggert de pleziercentra in de hersenen en versterkt de gewoonte-loop, waardoor gebruikers eerder geneigd zijn om terug te keren naar het product

Wat lezers zeggen

"Een van de beste boeken die ik in lange tijd heb gelezen over hoe techbedrijven hun verslavende producten maken. Nir's model stelt je in staat om een product te bouwen dat gebruikers aantrekt en laat je weten wat je moet doen om ze te behouden."

9. Raketchirurgie gemakkelijk gemaakt

Over het boek

Auteur(s) : Steve Krug

: Steve Krug Jaar gepubliceerd : 2009

: 2009 Geschatte leestijd : 2 uur en 40 minuten

: 2 uur en 40 minuten Aanbevolen niveau : Beginner tot gemiddeld

: Beginner tot gemiddeld Aantal pagina's : 161

: 161 Beoordelingen 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Rocket Surgery Made Easy is een gebruiksvriendelijke gids die ontwerpers en ontwikkelaars in staat stelt om het testen van de bruikbaarheid van web- en mobiele interfaces naadloos in hun werkstroom op te nemen.

De auteur gaat uitgebreid in op de essentie van bruikbaarheidstesten, het plannen en uitvoeren van tests en het overwinnen van veelvoorkomende valkuilen.

ja, er zijn dingen die je alleen kunt leren door te kijken hoe een target doelgroep de site gebruikt. Maar er zijn ook veel dingen die je kunt leren door te kijken hoe bijna iedereen de site gebruikt. Wanneer u begint met het doen van bruikbaarheidstests, zal uw site waarschijnlijk veel ernstige problemen bevatten die "bijna iedereen" tegenkomt, dus u kunt in het begin veel losser werven."_ - Steve Krug

Sleuteltrekkers

Stel een duidelijk kader op voor het plannen en uitvoeren van bruikbaarheidstests zonder uitgebreide instellingen. Dit is een geweldige manier om elke UX-ontwerper in je team aan te moedigen om regelmatig kleinschalige tests uit te voeren met echte gebruikers om waardevolle inzichten te ontdekken

Wat lezers zeggen

"Net als 'Laat me niet denken' is dit een beknopt, makkelijk te lezen en waardevol boek dat iedereen in productmanagement en softwareontwikkeling zou moeten lezen. Ik kon het niet wegleggen tot ik het uit had voordat ik landde op een 6 uur durende vlucht."

10. De paradox van keuze: Waarom meer minder is

Over het boek

Auteur(s) : Barry Schwartz en Ken Kliban

: Barry Schwartz en Ken Kliban Jaar gepubliceerd : 2010

: 2010 Geschatte leestijd : 3 uur 41 minuten

: 3 uur 41 minuten Aanbevolen niveau : Beginner, gemiddeld en gevorderd

: Beginner, gemiddeld en gevorderd Aantal pagina's : 265

: 265 Beoordelingen 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Dit UX-boek onderzoekt de psychologische impact van veel keuzes op de menselijke besluitvorming en het welzijn. Schwartz stelt dat het hebben van keuzes over het algemeen wordt gezien als een positief aspect van het moderne leven, maar dat een overvloed aan opties leidt tot verlamming, angst en ontevredenheid.

De paradox van keuzes leidt tot beslissingsmoeheid, spijt en een constante zoektocht naar perfecte opties. Waarschijnlijk hebben uw gebruikers hulp nodig om beslissingen te nemen en verschillende keuzes onder ogen te zien.

Het beperken van keuzes en het omarmen van een meer 'goed genoeg'-mentaliteit kan de negatieve effecten van buitensporige opties verlichten.

The Paradox of Choice daagt het idee uit dat meer keuzes leiden tot meer geluk en biedt inzicht in hoe je kunt navigeren door de complexiteit van het nemen van beslissingen in een wereld van overvloed.

"Leren kiezen is moeilijk. Goed leren kiezen is nog moeilijker. En goed leren kiezen in een wereld van onbeperkte mogelijkheden is nog moeilijker, misschien wel te moeilijk." - Barry Schwartz

Sleuteltrekkers

Vereenvoudig bij het ontwerpen van producten de keuzes en verminder het aantal opties. Accepteer dat er niet één beste keuze is en dat goede resultaten het resultaat zijn van redelijke beslissingen

Wat lezers zeggen:

"Must Read voor iedereen die rente heeft op 'besluitvorming'. Een fantastisch boek over waarom meer minder is (of minder meer)."

ClickUp: De beste ontwerptool voor UX ontwerpers

Het lezen van de beste UX design boeken zal je helpen de grondbeginselen van het UX design traject te leren, UX design af te stemmen op het gedrag en de verwachtingen van de gebruiker en je creatief vertrouwen geven om nieuwe theorieën uit te proberen.

Tegelijkertijd zijn de juiste UX-ontwerptools helpen u om een soepele en naadloze gebruikerservaring te creëren tijdens productontwikkeling. Van onderzoek en testen van gebruikers tot wireframing, testen en nog veel meer, ze zorgen ervoor dat je alle elementen hebt om de eindstreep te halen.

ClickUp is een beginnersvriendelijke UX-ontwerptool om uw werk te stroomlijnen en betere resultaten te behalen.

De sleutel functies die ClickUp de beste maken software voor het ontwerpen van werkstromen zijn:

Whiteboards

Gebruik ClickUp Whiteboards voor projectmanagement van uw ontwerpworkflows en maak naadloze samenwerking tussen ontwerp- en ontwikkelingsteams mogelijk Whiteboards laten ontwerpers brainstormen, plannen en wireframes, grafieken, prototypes en retrospectieven maken. Voeg opmerkingen, aantekeningen en mediabestanden toe om het delen van ideeën te vergemakkelijken.

Wat maakt het de beste whiteboard software is het gebruiksgemak en de samenwerking. Met een eenvoudige gebruikersinterface voegen uw ontwerpers snel afbeeldingen en koppelingen toe ter referentie en verplaatsen ze projecten van de ideatiefase naar items voor actie.

Zie in real-time wie bewerkingen uitvoert en breng projecten tegelijkertijd in kaart alsof je in dezelfde ruimte bent.

Kant-en-klare sjablonen voor het visualiseren van werkstromen en het maken van ontwerpdocumenten

Het juiste UX sjabloon is cruciaal voor een succesvolle productlancering, -verbetering of -herontwerp en zorgt ervoor dat het product er geweldig uitziet en naadloos functioneert.

ClickUp heeft kant-en-klare UX-ontwerpsjablonen voor het visualiseren van workflows tijdens de ontwikkeling, het maken van routekaarten om ontwerpers te helpen tijdlijnen in te plannen en ontwerpbriefings om iedereen in de verschillende afdelingen op één lijn te krijgen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Design-and-Dev-Workflow-Template-Example.gif ClickUp voorbeeld van werkstroom voor ontwerp en ontwikkeling /%img/

Eenvoudig samenwerken tussen ontwerp- en softwareteams om te bouwen of ideeën op te doen in sjablonen ClickUp's sjabloon voor UX-projectabonnementen kunt u het traject van de gebruiker schetsen, taken voor het team en individuele gebruikers creëren en prioriteren, en middelen coördineren om een soepele implementatie te garanderen.

Uw UX-ontwerpers kunnen de scope definiëren, persona's voor gebruikers ontwikkelen, wireframes en prototypes maken en deze testen en valideren.

Gebruik dit sjabloon voor iteratieve en incrementele ontwerpen en integreer met tools van derden zoals hulpmiddelen voor ontwerpdenken en tools voor webontwerp voor de beste resultaten.

De ClickUp sjabloon voor ontwerpbeoordeling is wat u nodig hebt om naadloze, moderne gebruikerservaringen voor uw klanten te ontwikkelen ClickUp's UX Roadmap sjabloon helpt u de voortgang van uw product te visualiseren, teams rond mijlpalen op één lijn te brengen en ideeën te prioriteren op basis van zakelijke behoeften en gebruikersgedrag.

Dit sjabloon kan worden geïntegreerd met uw ideeënbord en tools voor het in kaart brengen van processen waardoor het ideaal is voor het creëren van verbazingwekkende gebruikerservaringen.

UX-ontwerpers gebruiken het sjabloon voor de routekaart om de gebruikerservaring bij te houden en de tijdlijnen voor de levering van functies tijdens het ontwikkelingsproces te visualiseren.

Ontwerp beter en werk samen met ClickUp's alles-in-één productiviteitsplatform

ClickUp's productiviteitsplatform voor design teams helpt je samen te werken, te organiseren en uitstekende UX-ontwerpen af te leveren.

UX ontwerpers en creatieve teams gebruiken ClickUp om ontwerpprojecten, resource management, creatieve samenwerking, testen en validatie, en feedback en goedkeuringen te beheren.

Voordat u wireframes en functionele prototypes maakt, gebruikt u Whiteboards om te brainstormen en productroadmaps te ontwikkelen.

Met sjablonen voor UX-ontwerp kunt u het abonnement van het project in detail uitwerken, taken aan het team toewijzen en een samenwerkingsomgeving creëren zodat iedereen synchroon werkt.

Centraliseer alle behoeften van uw design team, breek complexe Taken op in beheersbare doelen en verbeter het traject van uw gebruikers met ClickUp.

Als u alle aspecten van uw UX- en UI-proces wilt stroomlijnen, meld u dan aan bij ClickUp gratis.