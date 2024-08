10 beste IT-documentatiesoftwaretools om je tijd te besparen in 2024

Goede technische documentatie is de sleutel tot meer productiviteit. Als uw teams weten hoe ze hun technische en softwaretools moeten gebruiken en waar ze de antwoorden op veelvoorkomende vragen en problemen kunnen vinden, besteden ze minder tijd aan het zoeken naar oplossingen of aan het wachten op ondersteuning van de helpdesk.

Het maken van interne en externe documentatie kan echter een moeizaam proces zijn.

Het goede nieuws is dat IT-software documentatiehulpmiddelen helpen het proces te versnellen en te stroomlijnen door duidelijke richtlijnen te geven aan je werknemers en teams met betrekking tot de systemen, procedures, software en best practices van je bedrijf.

Laten we eens kijken naar 10 van de beste IT-beheerplatformopties die beschikbaar zijn in 2024.

Wat is IT-documentatiesoftware?

IT-professionals gebruiken IT-documentatiesoftware voor het maken, beheren en publiceren van informatie over hun IT-infrastructuur, waaronder hardware, software, netwerken en organisatorische procedures.

De documentatie is een kennisbank voor alle leden van het team om te leren over technologie binnen de organisatie. Het wordt de technische wiki waar verschillende leden van het team kunnen leren hoe ze software moeten gebruiken, IT-problemen kunnen oplossen en best practices kunnen begrijpen voor het gebruik van specifieke tools in uw tech stack.

Het juiste kennisbeheerplatform gebruiken kan een aanzienlijke impact hebben op een business. Het biedt een gecentraliseerde opslagplaats van informatie die de communicatie tussen de IT-afdeling en andere teams verbetert.

Omdat iedereen weet waar hij de informatie kan vinden die hij nodig heeft, verhoogt het de efficiëntie. Het kan zelfs fouten verminderen door begeleiding te bieden bij best practices en sleutel functies. Tot slot helpt het organisaties om te voldoen aan essentiële industriële regelgeving.

Bijna alle organisaties vertrouwen op IT-systemen in de huidige digitale wereld, waardoor IT-documentatiesoftware een waardevol hulpmiddel is.

Als je op zoek bent naar de beste IT-documentatietools, houd dan rekening met de volgende functies:

Eenvoudige tools voor het aanmaken van content: Zoek naar een IT-documentatietool waarmee je content kunt aanmaken en bewerken in verschillende formaten, zoals Markdown, HTML en XML. Er moeten ook opties zijn om je tekst te formatteren, inclusief tabellen, afbeeldingen en blokken code

Zoek naar een IT-documentatietool waarmee je content kunt aanmaken en bewerken in verschillende formaten, zoals Markdown, HTML en XML. Er moeten ook opties zijn om je tekst te formatteren, inclusief tabellen, afbeeldingen en blokken code Toegang voor versiecontrole: Met de IT-documentatietool moet je wijzigingen en revisies van de content kunnen bijhouden en een geschiedenis van de wijzigingen kunnen bijhouden. Hierdoor kun je indien nodig terugkeren naar een vorige versie van je documentatie

Met de IT-documentatietool moet je wijzigingen en revisies van de content kunnen bijhouden en een geschiedenis van de wijzigingen kunnen bijhouden. Hierdoor kun je indien nodig terugkeren naar een vorige versie van je documentatie Samenwerkingshulpmiddelen: Meerdere leden van het team moeten in realtime aan de documentatie kunnen werken. Dit omvat bewerking, toewijzing en het geven van feedback. Het is ook handig om een ingebouwdetaakbeheer systeem te hebben, zodat u taken kunt toewijzen vanuit het documentatieplatform

Meerdere leden van het team moeten in realtime aan de documentatie kunnen werken. Dit omvat bewerking, toewijzing en het geven van feedback. Het is ook handig om een ingebouwdetaakbeheer systeem te hebben, zodat u taken kunt toewijzen vanuit het documentatieplatform Slimme organisatie en zoekmogelijkheden: Alle documentatie in de wereld is nutteloos als niemand de informatie kan vinden die ze nodig hebben. Zoek naar documentatietools met intelligente zoek- en filteropties die u kunt organiseren op categorieën, onderwerpen en secties

Alle documentatie in de wereld is nutteloos als niemand de informatie kan vinden die ze nodig hebben. Zoek naar documentatietools met intelligente zoek- en filteropties die u kunt organiseren op categorieën, onderwerpen en secties Goede export- en integratieopties: U kunt de toegang voor gebruikers verbeteren door online documentatie te delen en ervoor te zorgen dat gebruikers er offline bij kunnen. Zoek naar exportopties, zoals HTML, PDF en Markdown, om documentatie te maken die beschikbaar is met en zonder internettoegang

Naast bovenstaande factoren moet je ook rekening houden met de prijs. Veel van de documentatieoplossingen op onze lijst hebben gratis proefversies. Profiteer van deze proefversies om te testen of het product het juiste documentatiehulpmiddel is voor de IT-infrastructuur van je organisatie.

De 10 beste IT-documentatiesoftwareopties voor gebruik in 2024

Organiseer en vul de IT-gidsen en -bronnen van je bedrijf aan met IT-documentatiesoftware van ClickUp

ClickUp is een productiviteitsplatform met krachtige IT-documentatietools om uitgebreide documentatie voor uw organisatie te maken. Met ClickUp Documenten kunt u documenten nesten om een robuuste wiki te ontwikkelen en deze met slimme hulpmiddelen beheren. U kunt uw project beginnen met sjablonen, zoals de ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling en het schrijven versnellen softwaredocumentatie met ClickUp AI .

Als u ClickUp al gebruikt, zult u het geweldig vinden dat u uw gebruik kunt uitbreiden en gebruik kunt maken van de uitstekende samenwerkings- en integratiemogelijkheden van het platform. En als ClickUp nieuw voor u is, zult u het geweldig vinden dat u het vandaag nog gratis kunt gebruiken en gebruik kunt maken van honderden tools voor gedetailleerde documentatie.

ClickUp beste functies:

Met AI-schrijftools maakt u in een handomdraai interne en externe documentatie

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u diepgaande gebruikershandleidingen maken met geneste pagina's en veel stylingopties

Uitstekende samenwerkingsopties helpen u om uw documentatie te verbinden metwerkstromen en systemen voor taakbeheer

Talrijke sjablonen voor documenten die zijn afgestemd op de behoeften van een IT-team geven een vliegende start aan het IT-documentatieproces

ClickUp beperkingen:

Deelopties kunnen te alles-of-niets zijn voor organisaties die behoefte hebben aan meer genuanceerde deelopties voor documenten

De gebruikerservaring van de mobiele app kan omslachtig aanvoelen

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Business : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise : neem contact op voor prijzen

: neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. ProProfs Kennisbank

Via ProProfs kennisbank ProProfs Knowledge Base is een cloud-gebaseerde IT-documentatiesoftware die u helpt bij het beheren van uw IT-kennisbank voor interne en externe klanten. Het creëren en vinden van informatie is eenvoudig dankzij de solide versiebeheeropties en intuïtieve documentorganisatie. Het platform biedt ook functies voor veiligheid om informatie te beschermen en ongewenste wijzigingen te voorkomen.

ProProfs Knowledge Base beste functies:

Met een rich text editor kunt u content voor documentatie maken en bewerken en tabellen, afbeeldingen en blokken met code toevoegen

Een gebruiksvriendelijk platform betekent dat gebruikers zonder voorafgaande ervaring met IT-documentatiesoftware in staat zouden moeten zijn om uitgebreide kennisbankartikelen te maken

Goede klantenservice beschikbaar

ProProfs Knowledge Base limieten:

Sommige gebruikers kunnen problemen ondervinden met de prestaties van grotere kennisbanken

ProProfs Knowledge Base prijzen:

Free: voor maximaal 25 artikelen

Business: $29,99 per maand (voor 100 artikelen per maand)

Aangepast domein en white label: $30 per maand

ProProfs Kennisbank beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (25+ beoordelingen)

: 4.6/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (25+ beoordelingen)

3. Document360

Via Document360 Document360 is een AI-gestuurd kennisbankplatform. Met de IT-documentatiesoftware kun je uitgebreide documentatie maken voor je medewerkers en klanten, die je openbaar of privé kunt delen. Je kunt het aanpassen aan je documentatiebehoeften met behulp van een intuïtieve auteurstool.

Document360 beste functies:

Met geavanceerde zoekopties kunnen interne en externe klanten gemakkelijk vinden wat ze nodig hebben

Een auteurstool biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden zodat jeuw documentatie kunt brandmerkensjablonen kunt gebruiken en de content kunt aanpassen aan uw behoeften

Er zijn veel integratieopties beschikbaar om de kennisbank te verbinden met uw helpdesk, chatbots, analysetools en meer

Document360 limieten:

Er is op dit moment geen mobiele applicatie beschikbaar, dus je zult op je desktop moeten werken

Document360 prijzen:

Gratis

Standaard : $199 per project per maand

: $199 per project per maand Professioneel : $399 per project per maand

: $399 per project per maand Business : $529 per project per maand

: $529 per project per maand Enterprise: $599 per project per maand

Document360 beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (360+ beoordelingen)

: 4.7/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

4. Samenloop

Via Samenloop Confluence komt van het Atlassian team en is een populaire documentatietool voor teams die kennisbanken willen maken, delen en ermee willen samenwerken. Hoewel het een projectmanagementsysteem is, heeft het een aantal sterke functies die het een uitstekend hulpmiddel maken voor IT-documentatie.

Confluence beste functies:

Je kunt er een gestructureerd contentmanagementsysteem mee maken voor verschillende projecten, teams, afdelingen of softwarepakketten

Je kunt het integreren met andere Atlassian producten, zoals Jira en Trello, voor nog meer functie

Met de uitgebreide mogelijkheden voor toestemming kun je op een gedetailleerd niveau bepalen wie je IT-documentatie weergeeft, bewerkingen uitvoert of er commentaar op geeft

Confluence limieten:

Deze software stelt hoge eisen aan de hardware, dus je moet mogelijk veel IT-resources inzetten om het draaiende te houden

Confluence prijzen:

Free : voor maximaal 10 gebruikers en 2 GB bestandsopslagruimte

: voor maximaal 10 gebruikers en 2 GB bestandsopslagruimte Standaard : $5,75 per gebruiker per maand

: $5,75 per gebruiker per maand Premium : $11 per gebruiker per maand

: $11 per gebruiker per maand Enterprise: bel voor een aangepaste prijs

Confluence beoordelingen en recensies:

G2 : 4.1/5 (3.600+ beoordelingen)

: 4.1/5 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

5. Watfix

Via Watfix Whatfix is een digitaal adoptieplatform dat uw IT-documentatie-effecten kan aanvullen. Met behulp van Whatfix kunt u begeleiding op het scherm en interactieve hulp creëren om gebruikers te helpen nieuwe software, hardware of IT-systemen aan het werk te zetten. Het kan de adoptie verhogen door gebruikers te ondersteunen bij het volledig benutten van de tools in hun IT-stack.

Whatfix beste functies:

U kunt interactieve walk-throughs maken die gebruikers leren hoe ze software en tools in hun tech stack moeten gebruiken

U kunt een zelfbedieningskennisbank opbouwen binnen uw softwaretoepassingen, inclusief FAQ's, handleidingen voor probleemoplossing en how-to video's

Het biedt analyses over hoe gebruikers omgaan met uw gidsen, wat uw IT-afdeling kan helpen te bepalen waar gebruikers meer ondersteuning nodig hebben

Whatfix limieten:

Whatfix is het beste voor het begeleiden van softwareadoptie, maar werkt mogelijk niet zo goed voor IT-afdelingen die oplossingen voor hardware en andere IT-infrastructuur moeten documenteren

Whatfix prijzen:

Neem contact op voor een aangepaste prijs

Whatfix beoordelingen en recensies:

G2 : 4.6/5 (290+ beoordelingen)

: 4.6/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

6. SuperOps.ai

Via SuperOps.ai SuperOps.ai is een recente optie voor IT-documentatiesoftware die netjes in je bestaande PSA-RMM ecosysteem past. Met de overzichtelijke interface kun je documentatie maken met slimme opties voor toegangsbeheer, zodat iedereen de informatie die ze nodig hebben binnen handbereik heeft.

SuperOps.ai beste functies:

Het integreert met bestaande PSA-RMM-producten om u een krachtige documentatietool te bieden zonder een andere applicatie te beheren

Uitstekende SOC 2 veiligheid beschermt gevoelige informatie

Aangepaste documentstructuren stellen u in staat om uw IT-documentatie te organiseren op basis van uw werkstroom, teams of processen

SuperOps.ai limieten:

Sommige functies zijn nog in ontwikkeling, dus gebruikers kunnen glitches tegenkomen in het systeem

SuperOps.ai prijzen:

Alleen standaard PSA : $59 per maand

: $59 per maand Alleen standaard RMM : $79 per maand

: $79 per maand Pro : $99 per maand

: $99 per maand Super: $129 per maand

SuperOps.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

7. Nuclino

Via Nuclino Nuclino is een samenwerkingsplatform in de cloud dat ook een handige documentatieoplossing is. Teams kunnen documenten creëren, organiseren en samenwerken aan projecten zoals kennisbanken, IT-documentatie en wiki's. Het heeft een overzichtelijk ontwerp dat eenvoudig te leren en snel te gebruiken is.

Nuclino beste functies:

Uitstekende realtime samenwerkingstools waarmee meerdere leden van het team tegelijkertijd aan documentatie kunnen werken, wat geweldig is voor het delen van kennis

Met de versiegeschiedenis kunt u wijzigingen bijhouden, inclusief samenwerkingsactiviteiten, en weet u wie bewerkingen of opmerkingen heeft gemaakt

Indrukwekkende zoekopties stellen u in staat om snel de informatie te vinden die u nodig hebt binnen uw kennisbank

Nuclino limieten:

Integratieopties zijn minder robuust met Nuclino dan met andere opties voor documentatiesoftware

Nuclino-prijzen:

Gratis

Standaard : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Premium: $10 per gebruiker per maand

Nuclino beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (20+ beoordelingen)

: 4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

8. ClickHelp

Via ClickHelp ClickHelp is een webgebaseerde documentatietool voor het maken, beheren en organiseren van technische documentatie. Het biedt een robuust webgebaseerd auteurplatform waar teams gezamenlijk documentatie kunnen maken, inclusief uitstekende migratietools om bestaande informatie te importeren.

ClickHelp beste functies:

Met het webgebaseerde auteursplatform kunt u in realtime samenwerken om IT-documentatie te maken en te bewerken

Single-source publicatieopties betekenen dat u uw online documentatie één keer kunt maken en vervolgens meerdere projecten kunt publiceren als websites, PDF's of een online helpsysteem

Brandingopties zorgen ervoor dat uw online documentatie bij de esthetiek van uw bedrijf past

ClickHelp beperkingen:

Er zijn veel geweldige tools binnen het platform, maar er is ook een steile leercurve om te begrijpen hoe je ze allemaal moet gebruiken

ClickHelp prijzen:

Starter : $175 per maand

: $175 per maand Groei : $285 per maand

: $285 per maand Professioneel: $580 per maand

ClickHelp beoordelingen en recensies:

G2 : 4.8/5 (60+ beoordelingen)

: 4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

9. Doxygen

Via Doxygen Doxygen is misschien geen traditionele documentatieoplossing, maar het is een geweldig hulpmiddel om broncode te documenteren. Naast het genereren van documentatie in softwareontwikkelprojecten, kan het ook nuttig zijn voor andere software-gerelateerde aspecten van je IT-infrastructuur.

Doxygen beste functies:

Het genereert automatisch documentatie voor verschillende codetalen, zoals C++ en Java, wat handig is voor API-documentatie (Application Programming Interface)

Met behulp van kruisverwijzingen kun je hyperlinks maken in je documentatie om meer uitgebreide bronnen aan te bieden

Ontwikkelaars kunnen de documentatie annoteren met beschrijvingen en voorbeelden van gebruik om de API-documentatie duidelijker te maken

Doxygen beperkingen:

Doxygen is een tool voor het documenteren van broncode, dus het is misschien niet geschikt voor andere interne documentatiebehoeften

Doxygen prijzen:

Gratis

Doxygen beoordelingen en recensies:

Geen beschikbaar

10. GitHub en Jekyll

Via GitHub Je denkt misschien niet aan GitHub als een documentatiesysteem, maar het kan een geweldig IT-documentatiehulpmiddel zijn als je het gebruikt met Jekyll.

GitHub is een webgebaseerd platform dat ontwikkelaars voornamelijk gebruiken voor collaboratieve software ontwikkeling, het bijhouden van wijzigingen en het opslaan van code. Jekyll is een site-generator die tekst in een website of blog kan veranderen met behulp van sjablonen en Markdown bestanden. Door de twee samen te gebruiken kunnen Teams die binnen GitHub werken snel een gebruiksvriendelijke website maken voor hun IT-documentatie.

GitHub en Jekyll beste functies:

Beide platforms ondersteunen Markdown, dat je kunt gebruiken om technische documentatie te maken

Omdat GitHub Pages gratis hostingdiensten biedt, kun je je IT-documentatie publiceren zonder voor extra hosting te betalen

Jekyll automatiseert een groot deel van het proces, zodat je Markdown bestanden in minuten in HTML kunt omzetten

GitHub en Jekyll beperkingen:

Gebruikers hebben een behoorlijke hoeveelheid technische kennis nodig om GitHub activiteiten om te zetten in bruikbare IT documentatie

GitHub en Jekyll prijzen:

Gratis

Teams : $4 per gebruiker per maand

: $4 per gebruiker per maand Enterprise: $21 per gebruiker per maand

GitHub en Jekyll beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5.800+ beoordelingen)

Maak IT-documentatie op een eenvoudige manier

Door de juiste IT-documentatiesoftware te kiezen, zorgt u ervoor dat interne en externe gebruikers over de essentiële informatie beschikken om uw IT-infrastructuur te laten werken. Er zijn veel opties die je kunt onderzoeken om de IT-documentatietool te vinden die bij jouw werkstroom past.

Als u op zoek bent naar een veelzijdige, alles-in-één oplossing die IT-documentatie vereenvoudigt, dan is het tijd om ClickUp te proberen. Met ClickUp kunt u een oplossing voor documentbeheer naadloos integreren in uw projectmanagement workflow. Met de intuïtieve interface kunt u eenvoudig documentatie maken, organiseren en eraan samenwerken.

Geef uw IT-activiteiten een boost en meld u aan voor een gratis ClickUp account om de sjablonen, ruimtes en mogelijkheden te ontdekken AI-tools die uw documentatietaken tot een fluitje van een cent maken.