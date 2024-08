10 Strategieën voor opvolgingsplanning (met sjablonen)

Hebt u zich ooit zorgen gemaakt toen een sleutelmedewerker aankondigde met pensioen te gaan? Zo ja, dan is de kans groot dat u geen opvolgingsplan had. Het loont om te onthouden dat niemand onvervangbaar is en dat een soepele overgang met opvolgingsplanning het bedrijf sterk houdt.

Opvolgingsplanning is het proactieve proces van het identificeren, ontwikkelen en voorbereiden van getalenteerde werknemers om sleutelposities binnen een organisatie in de toekomst in te vullen.

Het gaat verder dan alleen het vinden van vervangers; het gaat om het cultiveren van een pijplijn van toekomstige leiders met de vaardigheden, ervaring en kennis die nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit te handhaven en de organisatie vooruit te stuwen.

Een sterk abonnement op opvolging biedt organisaties tal van voordelen: Het minimaliseert verstoringen door het vertrek van medewerkers, bevordert de betrokkenheid en groei van medewerkers en zorgt ervoor dat institutionele kennis behouden blijft.

Door een abonnement op de toekomst te nemen, beschermt u ook de stabiliteit van uw bedrijf en maakt u de weg vrij voor blijvend succes.

Deze blogpost gaat dieper in op 10 praktische strategieën om een succesvol opvolgingsplan te ontwikkelen, compleet met gratis te downloaden sjablonen om je op weg te helpen!

Wat is opvolgingsplanning?

Successieplanning is een strategisch proces binnen een organisatie dat zorgt voor een soepele overgang wanneer sleutelmedewerkers hun posities verlaten. Het richt zich op het identificeren en ontwikkelen van veelbelovende personen om deze kritieke rollen in de toekomst te vervullen.

Het gaat niet alleen om het vullen van lege stoelen; het gaat om het opbouwen van een bank met sterke leiders om uw bedrijf te laten groeien.

Praktische toepassingen van opvolgingsplanning

Een goed geolied opvolgingsmanagement abonnement kan

Wanneer senior mensen de organisatie verlaten, blijft hun waardevolle expertise binnen de organisatie, zodat de kennisoverdracht soepel verloopt. Een goed voorbeeld is hetabonnement dat IBM in de jaren 1980 implementeerde toen de revolutie van de personal computer (pc) de mainframes begon te verstoren **Werknemers profiteren van een duidelijk carrièrepad. Net zoals techgiganten met goed gedefinieerde promotiestructuren hun talent gemotiveerd houden, zorgt een robuust opvolgingsplan voor duidelijkheid en moedigt het groei aan

**Geen paniek meer als iemand onverwacht vertrekt. Met een opvolgingsplan staan gekwalificeerde personen klaar om in sleutelrollen te stappen, net zoals wanneer een bedrijf een sterke interne kandidaat promoveert om een vacature als CEO in te vullen

5 niveaus van opvolgingsplanning

Opvolgingsplanning kan van toepassing zijn op verschillende organisatieniveaus, van eerstelijns tot topmanagers managementrollen naar de C-Suite.

Stel je je bedrijf voor als een piramide. Bovenaan staan de CEO en de C-Suite, de strategische meesterbreinen. Een sterke organisatie heeft echter ook een solide basis nodig, met bekwame leiders op elk niveau.

Dat is waar deze vijf niveaus van successieplanning binnenkomen:

Dit is het uitvoerende team dat verantwoordelijk is voor de algemene richting van het bedrijf,instelling van doelenen succes. Het abonnement op dit niveau omvat het identificeren en koesteren van potentiële CEO's en andere topleiders Niveau 5-Bestuur: Het bestuur geeft leiding en toezicht aan de C-Suite en is niet direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Opvolgingsplannen voor de raad van bestuur zorgen voor de aanwezigheid van gekwalificeerde bestuurders met verschillende perspectieven om het leiderschap te sturen

Zie deze niveaus als blokken. Een sterk abonnement op elk niveau zorgt voor een soepele overgang van leiderschap binnen uw organisatie, waardoor uw bedrijf jarenlang stabiel en bloeiend blijft.

De voordelen van effectieve opvolgingsplanning

Stel je voor dat je een technologiebedrijf bent dat net een revolutionair nieuw product heeft gelanceerd. Plotseling kondigt de productmanager aan dat hij een droombaan elders neemt.

Zonder een opvolgingsabonnement kan al die productkennis en het lanceringsmomentum met hem of haar meegaan.

Met een effectief abonnement op opvolging kunt u dergelijke situaties voorkomen. Dit is hoe uw bedrijf er baat bij heeft:

1. Zorgt voor continuïteit

Een goed opvolgingsplan maakt een soepele overdracht mogelijk wanneer sleutelmedewerkers vertrekken. Je identificeert een talentpijplijn van individuen en bereidt ze voor om op te stappen, waardoor de verstoring tot een minimum wordt beperkt en het team zich normaal kan blijven gedragen.

Dit is vergelijkbaar met wat er gebeurde bij drankengigant PepsiCo toen CEO Indra Nooyi haar pensioen aankondigde. Een duidelijk opvolgingsplan met een geïdentificeerde potentiële opvolger zorgde voor een soepele overgang en behield het vertrouwen van investeerders.

2. Voorkomt verlies van kennis

Institutionele kennis is een goudmijn voor elke organisatie. Een effectief proces voor het plannen van opvolging omvat kennisoverdracht van senior werknemers naar hun geïdentificeerde opvolgers.

Dit zorgt ervoor dat waardevolle ervaring en expertise binnen het bedrijf blijven, zelfs bij personeelsverloop. Jack Welch, voormalig CEO van GE stond bekend om zijn rigoureuze abonnement op opvolging, dat in grote mate bijdroeg aan het succes van GE op lange termijn.

Mogelijke nadelen en oplossingen

Hoewel het een krachtig instrument is, kent opvolgingsplanning ook uitdagingen.

Interne vooringenomenheid: Soms zien bedrijven getalenteerde externe kandidaten over het hoofd ten gunste van interne aanwervingen. Om dit te voorkomen, implementeert u een transparant selectieproces dat zich richt op vaardigheden en ervaring, niet alleen op bekendheid

Soms zien bedrijven getalenteerde externe kandidaten over het hoofd ten gunste van interne aanwervingen. Om dit te voorkomen, implementeert u een transparant selectieproces dat zich richt op vaardigheden en ervaring, niet alleen op bekendheid Ontwikkelingskosten: Training en ontwikkeling van potentiële opvolgers kan duur zijn. Denk echter ook aan de langetermijnkosten van productiviteitsverlies, mislukte projecten en hoge wervingskosten wanneer een sleutelpositie zonder waarschuwing vacant wordt

Door deze nadelen te erkennen en oplossingen te implementeren, kunt u ervoor zorgen dat uw opvolgingsplan een waardevolle aanwinst is voor de toekomst van uw bedrijf.

Veelvoorkomende uitdagingen bij het plannen van opvolging

Dus u hebt besloten om een opvolgingsplan te implementeren - fantastisch! Maar zoals bij elk goed abonnement is het belangrijk om te anticiperen op mogelijke wegversperringen. Hier zijn een paar veelvoorkomende uitdagingen waar je op moet letten:

1. De juiste mensen identificeren

Het juiste talent vinden voor toekomstige rollen kan lastig zijn. Misschien heeft uw concurrent, een retailgigant, net veel jonge leiders gepromoveerd; het kan verleidelijk zijn om dat voorbeeld te volgen.

Maar vergeet niet dat elk bedrijf unieke behoeften heeft. De sleutel is het identificeren van mensen met de vaardigheden, ervaring en culturele fit voor uw specifieke rollen en doelen.

2. Veranderingen bijhouden

De wereld van de bedrijfsvoering beweegt snel. Wat vijf jaar geleden perfect paste bij een toekomstige leider, is nu misschien niet meer ideaal.

Denk aan hoe de videoverhuurketen Blockbuster waarschijnlijk een geweldig abonnement had op zijn opvolging voor winkelmanagers totdat de hele markt verschoof naar streamingdiensten.

Bekijk uw abonnement regelmatig en pas het aan op basis van veranderingen in de sector en de veranderende behoeften van uw bedrijf.

3. Inkoop op alle niveaus

Stelt u zich een scenario voor waarbij het hoger management een opvolgingsplan opstelt zonder inbreng van de werknemers. Het moreel zou kunnen dalen en getalenteerde mensen zouden kunnen vertrekken naar bedrijven met duidelijkere carrièrepaden.

De oplossing? Open communicatie! Betrek werknemers bij het proces, leg de voordelen van het programma uit en moedig hen aan om hun loopbaanaspiraties kenbaar te maken. Als iedereen op dezelfde pagina zit, heeft uw opvolgingsplan meer kans op succes.

De rol van HR bij het plannen van opvolging

Dus u hebt besloten om een toekomstige leiderschapspijplijn voor uw bedrijf te bouwen. Op dit punt zal Human Resources (HR) u door het proces leiden en samen met u een succesvol opvolgingsplan opstellen.

Een sterke HR-afdeling brengt een schat aan expertise met zich mee. Ze begrijpen de cultuur van de organisatie, de behoeften op het gebied van talentontwikkeling en de toekomstige doelen.

Door samen te werken met HR kunt u ervoor zorgen dat uw opvolgingsplan niet slechts een theoretische oefening is, maar een praktische routekaart voor het bouwen van een toekomstbestendig leiderschapsteam voor uw bedrijf. HR sjablonen zijn ook een geweldige manier om de productiviteit van HR te optimaliseren bij het plannen van opvolging en het proces van begin tot eind te stroomlijnen.

1. Het juiste talent vinden

Met een robuust HR-programma kunnen bedrijven al in een vroeg stadium veelbelovende werknemers identificeren om sleutelposities in te vullen.

Als zodanig, HR-software speelt een centrale rol in het helpen van HR-managers bij het identificeren, koesteren en ontwikkelen van toekomstige leiders. Het kan prestatiegegevens analyseren om werknemers met een hoog potentieel te identificeren en talentbeheertools gebruiken om hun ontwikkeling bij te houden.

Door goed doordachte strategieën te implementeren om HR doelen kan HR zorgen voor een pool van getalenteerde mensen die klaar staan om op te stappen wanneer dat nodig is.

2. Investeren in mensen

Maar talent vinden is slechts de eerste stap. HR speelt ook een cruciale rol in het behouden van werknemers.

Ze kunnen programma's voor leiderschapsontwikkeling ontwikkelen om toekomstige leiders uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis werkethiek en duidelijke carrièrepaden creëren die werknemers motiveren om binnen het bedrijf te blijven en door te groeien.

Denk aan hoe farmaceutische gigant Merck samenwerkte met Wharton om de opvolgingstrechter te versterken. Dit zorgde voor een gestage werkstroom van gekwalificeerde leiders en stimuleerde het moreel en de betrokkenheid van de werknemers.

3. Bedrijfscultuur vormgeven

HR stimuleert een cultuur van groei, betrokkenheid en professionele ontwikkeling. HR trekt toptalent aan en houdt het vast door carrièregroei te stimuleren en de vooruitzichten op een baan te verbeteren.

4. Zorgen voor continuïteit

Opvolgingsplanning zorgt voor bedrijfscontinuïteit door proactief in te spelen op hiaten in talent. HR minimaliseert verstoringen door leiderschapsovergangen door effectieve abonnementen.

5. Risico's elimineren

HR helpt bij het opbouwen van een sterke bank van leiders, waardoor de risico's die gepaard gaan met leiderschapswisselingen worden beperkt. Interne promoties op basis van HR's beoordeling leiden tot beter geïnformeerde aannamebeslissingen.

6. Een leiderschapspijplijn cultiveren

HR zorgt voor een pijplijn van toekomstige leiders die klaar zijn om in kritieke rollen te stappen. Een effectief abonnement op opvolging verbetert de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie.

7. Medewerkers behouden

HR behoudt toptalent door waarde te hechten aan de groei en voortgang van medewerkers. Een solide kader voor opvolgingsplanning motiveert werknemers met duidelijke carrièrepaden.

10 strategieën voor opvolgingsplanning

Opvolgingsplanning is cruciaal voor de veerkracht van de organisatie en een soepele overgang van leiders. Maar hoe begint u met het maken van een opvolgingsplan?

Dit is waar ClickUp, een tool voor werkbeheer, van pas komt. Gebruik ClickUp om uw strategie voor opvolgingsplanning op te stellen, te plannen en te implementeren en potentiële werknemers voor te bereiden op stappen en de overgang naar grotere rollen.

U kunt de aanpasbare sjablonen gebruiken, zoals ClickUp's sjabloon voor opvolgingsplanning om een effectieve opvolgingsplanning uit te voeren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-266.png Beheer talentovergangen in leiderschapsrollen of identificeer sleutelposities in een nieuw successieplan met behulp van het sjabloon voor ClickUp Succession Planning https://app.clickup.com/signup?template=t-126198863 Download deze sjabloon /$$$cta/

Dit sjabloon kan u helpen bij:

Het identificeren van uw huidige en toekomstige leadership team

Definiëren hoe rollen en verantwoordelijkheden zullen verschuiven tijdens het inwerken van nieuw personeel

Het bepalen van de benodigde vaardigheden en capaciteiten voor elke positie

Maar vertrouwen op één sjabloon is niet genoeg. U hebt ook effectieve strategieën voor opvolgingsplanning nodig om een soepele overgang van leiderschap en voortdurend succes voor uw bedrijf te garanderen. Hier zijn 10 beproefde strategieën die u kunt implementeren:

1. Begin vroeg en evalueer voortdurend uw gereedheid

Wacht niet tot een sleutelleider zijn pensioen aankondigt om een vervanger te zoeken. Denk op lange termijn en help werknemers een leiderschapsstijl te formuleren die hun doelen ondersteunt. De leiderschapsvoorsprong van JPMorgan Chase programma van JPMorgan Chase identificeert bijvoorbeeld scharnierpunten in de carrière van een manager en biedt leiderschapscursussen om deze te ondersteunen professionele doelen . ClickUp Doelen kan helpen door de doelstellingen en verwachte resultaten van het proces van opvolgingsplanning binnen uw organisatie te verduidelijken.

Help uw werknemers bij het maken van een opvolgingsplan met ClickUp Goals

Deze functie kan u op de volgende manieren helpen:

Strategieën voor opvolgingsbeheer afstemmen op uw algemene organisatiestrategie

Doelen definiëren met betrekking tot leiderschapsontwikkeling, talentpijplijn en continuïteit

Kritieke posities identificeren waarvoor opvolgingsplanning nodig is

De vaardigheden en competenties specificeren die nodig zijn voor elke rol

Wijs doelen toe aan potentiële opvolgers

Hun voortgang bij het verwerven van de nodige vaardigheden bijhouden

Deel de doelen met relevante belanghebbenden

Bevorder de samenwerking tussen HR, managers en werknemers

Bewaak de voortgang naar doelen die verband houden met opvolging

Pas de abonnementen waar nodig aan op basis van prestaties

Gebruik ClickUp-taak voor terugkerende taken om u eraan te herinneren uw abonnement regelmatig te herzien en aan te passen op basis van veranderingen binnen uw bedrijf of branche.

Maak terugkerende taken door data op een kalender te selecteren of door gewoon een dag, datum of tijd in te voeren met ClickUp's terugkerende taken

2. Identificeer sleutel rollen en competenties

Niet alle posities zijn gelijk. Richt je op het identificeren van de kritieke leiderschapsrollen die het succes van je bedrijf bepalen. Neem een voorbeeld aan retailgigant Walmart die de nadruk legt op sterk leiderschap op het niveau van de winkelmanager, waarbij hun invloed op de klantervaring en de verkoopprestaties wordt erkend.

Definieer vervolgens de specifieke vaardigheden en sleutelcompetenties die nodig zijn om in die rollen te gedijen. Gebruik sjablonen voor groeiplannen om uw grote ideeën om te zetten in een concreet stappenplan voor teamontwikkelingsprogramma's. ClickUp's platform voor projectmanagement kan u helpen deze sleutel rollen en competenties te identificeren.

Wijs rollen en taken efficiënt toe via ClickUp's Projectmanagement

Bovendien helpt dit platform u:

Een tijdlijn en actieplan maken voor het implementeren van de opvolgingsstrategie

Uw project aanpassen om de fasen van de opvolgingsplanning bij te houden

Zorgen voor een gestage werkstroom van gekwalificeerde personen die klaar zijn om in kritieke rollen te stappen

Gebruik Aangepaste velden van ClickUp om de attributen voor elke leiderschapsrol te definiëren - vereiste vaardigheden, aantal posities dat naar verwachting zal worden opengesteld, prioriteitsniveau voor het invullen van de genoemde rol en meer.

Zorg voor de groei en ontwikkeling van uw werknemers via ClickUp's platform voor personeelszaken

Gebruik dit platform om

Gemakkelijk de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers bij te houden met behulp van aanpasbare weergaven

Een centrale hub voor werknemersinformatie te creëren, die vertrouwelijke communicatie tussen managers en directe rapportages mogelijk maakt

Kandidaten, sollicitaties en outreach organiseren om toptalent aan te trekken

Bespaar tijd met sjablonen, aangepaste statussen en automatisering van kandidaten in uw pijplijn

Training vergemakkelijken met traceerbare Taken, documenten en collaboratieve feedback

U kunt ook ClickUp's evaluatie formulier sjabloon om moeiteloos uitgebreide en effectieve evaluaties voor uzelf en anderen te maken.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-270.png Bekijk hoe elk lid van het team bijdraagt aan het doel van het bedrijf met het sjabloon voor evaluatieformulieren van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194515600 Download deze sjabloon /$$$cta/

Met het sjabloon kunt u:

Snel en nauwkeurig feedback verzamelen van je team leden

Individuele voortgang in de tijd bewaken

Gebieden aanwijzen die verbeterd kunnen worden

4. Investeren in ontwikkelingsprogramma's

Het is niet omdat iemand een hoog potentieel heeft, dat hij of zij klaar is om morgen in een leiderschapsrol te stappen.

Bedrijven als General Electric staan bekend om hun tweejarige 'Executive Development Program', dat hun managers voorbereidt op toekomstige leiderschapsrollen. Dit bouwt een trechter op van intern talent dat kan opstappen wanneer dat nodig is.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-271.png Help werknemers aan informatie en vaardigheden voor nieuwe posities met behulp van het sjabloon voor het ClickUp Employee Development Plan https://app.clickup.com/signup?template=t-205427166&\_gl=1\*8yq438\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTExNTI1MjEuQ2owS0NRancyUFN2QmhEakFSSXNBS2MyY2dNdG5QeDVNcXhrVnFFYlB5dTdNOGxtdDREVVlZbEJrNXl3Y0NMNVRqbElwbVItaG9DeE5nNGFBaDlwRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*NjA3OTIwOTY3LjE3MDk0OTgzMTc.

Download dit sjabloon /$$cta/

Hoe start je je eigen programma? Gebruik ClickUp's sjabloon voor een ontwikkelingsplan voor werknemers om:

Uitgebreide ontwikkelingsplannen op maat van elke werknemer te maken

Meet voortgang ten opzichte van doelen en monitor prestaties

Deel feedback met teamgenoten en het management

Koppel veelbelovende werknemers aan ervaren leiders die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Mentorschapsprogramma's zorgen voor kennisoverdracht en versnellen de ontwikkeling van leiderschap.

Sponsorprogramma's, waarbij senior leiders opkomen voor high potentials, kunnen ook van cruciaal belang zijn voor hun loopbaanontwikkeling.

6. Stimuleer interne mobiliteit

Door getalenteerde werknemers op verschillende afdelingen te laten werken, verbreden ze hun perspectief en krijgen ze de beschikking over veelzijdige vaardigheden.

Bedrijven zoals de consumentengigant P&G stimuleren interne mobiliteit waardoor veelbelovende werknemers ervaring kunnen opdoen in verschillende bedrijfsonderdelen of verschillende regio's, wat hen voorbereidt op toekomstige leiderschapsrollen.

Door getalenteerde werknemers van de ene afdeling naar de andere of van de ene regio naar de andere te verplaatsen, verbreden ze hun perspectief. Weergave werklastweergave ClickUp kunt u de capaciteit van uw teams visualiseren en een abonnement nemen op interne mobiliteit. Dit zorgt voor een soepele overgang wanneer veelbelovende werknemers een nieuwe rol gaan spelen op een andere afdeling.

7. Communiceer duidelijk en consequent

Transparantie is de sleutel. Laat werknemers weten wat uw opvolgingsplan inhoudt, welke kansen het biedt en wat de criteria zijn voor promotie.

A Brandon Hall onderzoek toonde aan dat bedrijven die duidelijke en flexibele carrièrepaden aanbieden vier keer meer kans hebben om hun toptalent vast te houden en een dubbele werknemersbetrokkenheid zien in vergelijking met hun meer rigide concurrenten.

Gebruik ClickUp Teams om informatie en updates te delen met relevante werknemers, zodat iedereen op de hoogte en betrokken blijft, en zodat ClickUp Reacties voor open discussies en feedback, die het vertrouwen en de buy-in van uw personeel bevorderen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-272-1400x935.png ClickUp Teams /%img/

Deel informatie tussen teams met behulp van ClickUp Teams

8. Feedback verzamelen en problemen aanpakken

Een goed opvolgingsplan zou geen besluit van bovenaf moeten zijn. Vraag actief feedback aan werknemers op alle niveaus om ervoor te zorgen dat het abonnement eerlijk en inclusief is. Ga in op eventuele zorgen of angsten om vertrouwen op te bouwen.

Gebruik Polls en enquêtes van ClickUp om anonieme feedback te verzamelen over uw abonnement en ClickUp chatten om eventuele zorgen of angsten in een transparant forum te bespreken.

Moedig werknemers aan om feedback te geven over het abonnement en eventuele zorgen weg te nemen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUps-Employee-Engagement-Survey-Template.png Verzamel feedback van werknemers en peil hun tevredenheid met behulp van het sjabloon voor Employee Engagement Survey van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211272976 Download deze sjabloon /$$$cta/

Bovendien, ClickUp's sjabloon voor een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek kan u helpen bij het anoniem verzamelen van de gevoelens van werknemers en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

9. Succes vieren

Met erkenning kom je een heel eind. Benadruk de succesverhalen van werknemers die voortgang hebben geboekt met het opvolgingsplan. Dit motiveert niet alleen anderen, maar versterkt ook de waarde van het programma en de bijdrage ervan aan het succes van het bedrijf.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-273.png Houd de prestaties van werknemers bij met behulp van ClickUp's sjabloon voor jaaroverzichten in Microsoft Word https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071948 Download dit sjabloon /$$$cta/

Gebruik ClickUp's Jaaroverzicht sjabloon om de succesverhalen te belichten van werknemers die voortgang hebben geboekt met het opvolgingsplan. Dit motiveert anderen en versterkt de waarde van het programma.

10. Behoud flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Wees bereid om uw abonnement zo nodig aan te passen aan veranderingen in de sector, bedrijfsgroei of onvoorziene omstandigheden.

Softwaregigant IBM heeft de overgang van mainframes naar personal computers met succes doorstaan door zijn opvolgingsplan aan te passen en zich te richten op overdraagbare vaardigheden, nieuwe vaardigheden en leiderschapskwaliteiten. ClickUp's Sprint functie kunt u hetzelfde doen, dat wil zeggen uw abonnement aanpassen aan veranderende prioriteiten. Gebruik ClickUp-taak prioriteiten om ontwikkelingsprogramma's of rolvereisten aan te passen aan verschuivingen in de sector of onvoorziene omstandigheden.

Door deze strategieën te implementeren, kunt u een robuust opvolgingsplan opstellen dat een soepele overgang van leiderschap garandeert, een cultuur van leren en ontwikkelen aanmoedigt en uw bedrijf positioneert voor veerkracht op lange termijn en aanhoudende impact in de komende jaren.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat zijn de vijf stappen in het plannen van opvolging?

De vijf stappen in het plannen van opvolging zijn:

Denk na over de posities die het succes van uw bedrijf bepalen

Ga op zoek naar personen met de vaardigheden, ervaring en culturele geschiktheid om die leiderschapsrollen te vervullen

Uw veelbelovende werknemers uitrusten met de nodige vaardigheden en kennis is als het bouwen van de ondersteunende structuur van de brug

Creëer duidelijke carrièrepaden en laat werknemers een toekomst zien binnen het bedrijf, om hen te begeleiden op hun reis over de brug

Voortdurend controleren en aanpassen. Bekijk uw abonnement regelmatig en pas waar nodig aan

2. Wat zijn de zeven stappen van opvolgingsplanning naar succes?

De zeven stappen naar succes in het plannen van opvolging zijn onder andere:

Begin vroeg : Hoe eerder u begint, hoe soepeler de overdracht

: Hoe eerder u begint, hoe soepeler de overdracht Bepaal uw doelen : Wat wilt u bereiken met uw abonnement?

: Wat wilt u bereiken met uw abonnement? Bepaal de sleutel rollen : Wie zijn de leiders die u niet mag verliezen?

: Wie zijn de leiders die u niet mag verliezen? Ontwikkel uw talen t: Investeer in training en mentorprogramma's

t: Investeer in training en mentorprogramma's Communiceer effectief : Houd medewerkers op de hoogte en betrokken

: Houd medewerkers op de hoogte en betrokken Verzamel feedback : Verfijn uw abonnement voortdurend op basis van de inbreng van uw werknemers

: Verfijn uw abonnement voortdurend op basis van de inbreng van uw werknemers Huldig successen: Erken en beloon werknemers die voortgang boeken met het abonnement

Als de stappen overweldigend aanvoelen, zie het proces dan als een continue cyclus, niet als een starre trap.

3. Wat zijn de vijf niveaus van succes?

Hier zijn de vijf niveaus van opvolging waarmee u rekening moet houden bij het opbouwen van uw leiderschapspijplijn: