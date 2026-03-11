Toen uw team nog uit vijf mensen bestond, kon u projecten beheren met pure wilskracht en minimale communicatie. Bij twintig mensen leidt diezelfde aanpak tot een bottleneck. U begint uren te verliezen aan coördinatie: het handmatig opnieuw toewijzen van taken, het bijwerken van statussen en het synchroniseren voor weer een nieuwe vergadering.

Dit is een schaalbaarheidsprobleem dat zich voordoet als een ongemak. Uw werkruimte moet nu meer doen dan alleen informatie opslaan; het moet deze ook verplaatsen. We hebben 12 unieke voordelen van ClickUp-automatisering voor groeiende bedrijven geïdentificeerd om uw statische lijst met taken om te zetten in een zelfstandig functionerend ecosysteem.

Wat is ClickUp automatisering?

ClickUp Automatiseringen is een ingebouwde functie in ClickUp waarmee automatisch acties worden geactiveerd wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Ze werken volgens een eenvoudige logica: wanneer een specifieke trigger plaatsvindt (zoals een client die een ClickUp-formulier indient), wordt een specifieke actie uitgevoerd (zoals het toepassen van een projectsjabloon en het instellen van een deadline). Het is ontworpen voor teams die geen tijd meer willen verspillen aan handmatige, repetitieve taken zonder dat ze meerdere verschillende tools aan elkaar moeten koppelen.

Waarom groeiende bedrijven workflowautomatisering nodig hebben

Groei is een paradox: u hebt meer talent in dienst, maar toch lijkt alles langzamer te gaan. Dit komt doordat de coördinatiekosten exponentieel toenemen in plaats van lineair. Meer mensen betekent meer projectoverdrachten, meer statuscontroles en meer kansen dat dingen niet goed verlopen.

Werkstroomautomatisering neemt de menselijke bottleneck weg uit deze voorspelbare, herhaalbare processen. Hierdoor kan uw team zich concentreren op werk dat creatieve probleemoplossing en strategisch denken vereist. Met andere woorden, terwijl een gebrek aan automatiseringsinfrastructuur de overheadkosten verhoogt, maakt de aanwezigheid ervan handmatige werkstroomprocessen beheersbaar en duurzaam.

🤝 Casestudy: hoe Red Sky 42% van hun HR-processen automatiseerde met ClickUp automatisering Vóór ClickUp ging het Red Sky-team ten onder aan handmatige coördinatie. Hun wervings- en onboardingprocessen waren verspreid over e-mails en fysieke aantekeningen, wat leidde tot voortdurende vergaderingen om uit te zoeken hoe de zaken ervoor stonden. De implementatie van ClickUp-automatiseringen en formulieren heeft hun interne bedrijfsvoering veranderd: Wervingssnelheid: hun wervingsproces met een factor 3 versneld, van een cyclus van 21 dagen naar slechts 7 dagen.

Minder vergaderingen: de totale tijd van de vergaderingen is met 80% verminderd omdat de status van taken en overdrachten automatisch door het platform worden afgehandeld.

Procesefficiëntie: 42% van hun HR-werkstroomen succesvol geautomatiseerd, waardoor het team zich kan concentreren op talentstrategie in plaats van gegevensinvoer. 📌 Belangrijkste conclusie: The Red Sky richtte zich op het opzetten van een infrastructuur voor automatisering waarmee ze hun cultuur konden opschalen zonder dat dit ten koste ging van hun administratieve rompslomp. Wilt u vergelijkbare resultaten behalen voor uw team?

12 voordelen van ClickUp automatisering voor groeiende teams

Hier leest u hoe u met ClickUp automatisering van routinewerkzaamheden de coördinatiekosten kunt elimineren en de focus van uw team kunt terugwinnen.

Voordeel #1: Al het werk op één plek zonder een wildgroei aan tools

Automatisering is slechts zo betrouwbaar als de gegevens waartoe deze toegang heeft. Wanneer uw werk verspreid is over honderden apps, zijn uw geautomatiseerde werkstroomen gedwongen om te vertrouwen op onhandige middleware van derden. Deze wildgroei aan tools leidt tot kwetsbare automatisering, waarbij een enkele update in de ene tool een reeks in een andere tool verstoort, waardoor u meer onderhoudswerk overhoudt dan de tijd die u daadwerkelijk hebt bespaard.

De kosten van Work Sprawl zijn contextwisselingen die uw focus en energie uitputten.

🌟 Echte resultaten: In plaats van u voor te stellen hoe dit werkt, kunt u beter kijken naar Seequent. Voordat ze hun apps consolideerden, worstelde hun marketingteam met losstaande tools die de zichtbaarheid van projecten bijna onmogelijk maakten. Nadat ze alles naar één ClickUp-ecosysteem hadden verplaatst en hun taken hadden georganiseerd, verdubbelden ze hun productiviteit.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw volledige werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Documenten en ClickUp Brain blijft alles verbonden, gesynchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Voordeel #2: AI-aangedreven automatisering met ClickUp Brain en Super Agents

Traditionele automatisering is rigide en vereist dat u op elk mogelijk scenario in uw werkstroom anticipeert. Als het verzoek van een client niet precies overeenkomt met uw 'Als-Dan'-regel, stopt het proces.

ClickUp Brain neemt deze wrijving weg door een redeneringslaag aan uw werkstroom toe te voegen. In plaats van een taak alleen maar van punt A naar punt B te verplaatsen, interpreteert de AI de content ervan om te bepalen wat er vervolgens moet gebeuren. Het ondersteunt functies zoals AI Assign en AI Prioritize, waarbij AI automatisch taken rangschikt en doorstuurt naar het relevante teamlid op basis van uw aanwijzingen + zijn beoordeling van de geschiktheid.

Contextuele AI die uw werk begrijpt

Het probleem met de meeste AI-tools is dat ze in een silo werken, volledig los van de daadwerkelijke projecten en doelstellingen van uw team. Dit resulteert in algemene, nutteloze suggesties. Omdat ClickUp Brain een semantisch begrip heeft van uw hele werkruimte, heeft het geen briefing nodig.

📌 In het voorbeeld weet ClickUp Brain over welk 'Project Phoenix' u het hebt, omdat het uw ClickUp-taken, ClickUp-documenten en zelfs uw ClickUp-chatgeschiedenis heeft geïndexeerd.

Daarom kunt u ClickUp Brain en automatiseringen gebruiken om:

Genereer werkruimtebewuste antwoorden: vraag vraag ClickUp AI om een statusupdate over een specifiek initiatief en krijg een geciteerd antwoord dat rechtstreeks uit realtime projectgegevens wordt gehaald.

Overbrug de contextkloof tussen verschillende functies: Gebruik AI om een technische Sprint samen te vatten voor een marketingbelanghebbende, zodat iedereen op één lijn blijft zonder handmatige vergaderingen.

Elimineer handmatige gegevensinvoer: gebruik AI om gebruik AI om aangepaste velden automatisch in te vullen of inkomende verzoeken te categoriseren op basis van de sentiment van een Taak-commentaar.

Neem cruciale beslissingen op basis van de context van de werkruimte door vragen te stellen aan ClickUp Brain.

AI-agenten die taken 24/7 in beweging houden

👀 Wist u dat? In een groeiend bedrijf houdt het werk niet op om 17.00 uur, vooral nu 30% van de vergaderingen zich over meerdere tijdzones uitstrekt. In dit geval kan het wachten op een handmatige overdracht of goedkeuring voor aanzienlijke vertragingen zorgen. Door adaptieve automatiseringen te implementeren, blijven projecten vooruitgaan, zelfs wanneer belangrijke teamleden offline zijn of zich concentreren op diepgaand werk.

Traditionele automatisering helpt, maar is nog steeds afhankelijk van vooraf gedefinieerde triggers. ClickUp gaat een stap verder met AI Super Agents.

Super Agents zijn AI-aangedreven teamgenoten die rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte aanwezig zijn en volledig op de hoogte zijn van uw taken, documenten, gesprekken en werkstroom. In plaats van te wachten op instructies, kunnen ze het werk in realtime bijhouden, actie ondernemen en projecten autonoom laten verlopen.

📌 Een Super Agent kan bijvoorbeeld:

Houd de voortgang van taken binnen een project bij en stuur eigenaren automatisch een herinnering voordat deadlines verstrijken.

Werk de status van taken bij en genereer realtime overzichten van de voortgang.

Signaleer risico's of belemmeringen vroegtijdig, zodat managers sneller kunnen ingrijpen.

Coördineer de volgende stappen tussen teams door vervolgtaken toe te wijzen of updates te delen.

Omdat deze agents gebruikmaken van kennis over uw werkruimte en hun geheugen voortdurend bijwerken, kunnen ze meerstapswerkstroomen uitvoeren voor verschillende teams zonder voortdurend menselijk toezicht.

Het resultaat? Uw medewerkers besteden minder tijd aan het bijhouden van updates en meer tijd aan creatieve, strategische beslissingen die het bedrijf daadwerkelijk laten groeien.

Casestudy: ClickUp X Bell Direct Het operationele team van Bell Direct besteedde te veel tijd aan 'werk rondom werk'. Met meer dan 800 e-mails van klanten per dag moest elk bericht handmatig worden gelezen, gecategoriseerd, geprioriteerd en doorgestuurd, wat het werk van de teams vertraagde en de kwaliteit van de dienstverlening onder druk zette. In plaats van nog een andere puntoplossing toe te voegen, heeft Bell Direct zijn activiteiten gecentraliseerd in ClickUp en een AI Super Agent geïmplementeerd die ze Delegator noemen. De agent gedraagt zich als een autonome teamgenoot, leest elke inkomende e-mail, classificeert de urgentie en context en stuurt het werk in realtime door naar de juiste persoon, zonder menselijke tussenkomst. Automatiseer werkstroom van begin tot eind met no-code AI Super Agents in ClickUp. Het resultaat: een toename van 20% in operationele efficiëntie, twee fulltime medewerkers aan capaciteit vrijgemaakt en snellere, consistentere klantenservice op schaal. Wilt u dezelfde resultaten voor uw groeiende business?

Voordeel #3: Aangepaste werkstroomen die op de automatische piloot draaien

Elk team heeft zijn eigen unieke manier om dingen voor elkaar te krijgen. Maar het grootste probleem met kant-en-klare automatisering is dat deze ervan uitgaat dat uw bedrijf net zo werkt als alle andere bedrijven. Dit kan leiden tot onhandige workarounds en gefrustreerde teams, waardoor het doel van automatisering volledig teniet wordt gedaan.

De ClickUp Automatisering Builder is een codevrije oplossing die zich aanpast aan u, en niet andersom. Hiermee kunt u specifieke trigger-actie-sequenties bouwen die aansluiten bij de unieke SOP's van uw team.

Bouw aangepaste ClickUp-automatiseringen met een no-code builder

💡 Pro-tip: Hoewel het altijd mogelijk is om een automatisering te creëren, kunt u ook beginnen met een van de meer dan 100 vooraf gebouwde werkstroomrecepten om vertrouwd te raken met ClickUp Automations. Hoe dan ook, het ondersteunt uw doel om de menselijke bottleneck uit herhaalbare processen te verwijderen.

Uw team bestaat uit diverse individuen met verschillende manieren van denken. Dit heeft als resultaat verschillende manieren van werken.

📌 Uw projectleiders geven bijvoorbeeld misschien de voorkeur aan een eenvoudige ClickUp-lijstweergave voor een overzicht van alle deliverables, in tegenstelling tot uw ontwerpers of ingenieurs, die misschien een visueel ClickUp Kanban-bord willen om backlogverzoeken en voltooid werk bij te houden. Door iedereen te dwingen met één enkele, starre weergave te werken, wordt het voor hen moeilijker om hun best te doen.

Met ClickUp kan elk teamlid werken in zijn of haar favoriete ClickUp-weergaven, terwijl de gegevens overal volledig consistent blijven.

Kies uit meer dan 15 projectweergaven in ClickUp

Het beste is dat deze weergaven allemaal worden aangedreven door dezelfde onderliggende gegevens.

📌 Stel je bijvoorbeeld een productteam voor dat een nieuwe functie uitbrengt. Een ontwikkelaar rondt zijn werk af en vinkt "Backend API voltooid" aan in zijn lijstweergave.

De actie triggert een ClickUp-automatisering die de status van de taak automatisch bijwerkt naar "Klaar voor QA".

Omdat elke ClickUp-weergave gebruikmaakt van dezelfde onderliggende taakgegevens, wordt de wijziging onmiddellijk doorgevoerd in de hele werkruimte. In de Board View van het QA-team wordt de taak automatisch verplaatst naar de kolom "Ready for Testing". Tegelijkertijd wordt het product leadership dashboard bijgewerkt om aan te geven dat er nog een functie naar de testfase is gegaan.

Niemand hoeft handmatig meerdere weergaven bij te werken of het volgende team op de hoogte te stellen. De automatisering zorgt ervoor dat de juiste mensen de update zien in de weergave die ze gebruiken.

Voordeel #5: Ingebouwde samenwerking die een verbinding houdt met ClickUp-taken

Wanneer gesprekken over werk plaatsvinden in versnipperde e-mailketens of eindeloze Slack-threads, raken ze losgekoppeld van het werk zelf en ontstaat er werkversnippering. Dit kost enorm veel tijd (tot wel 61% van uw tijd!) wanneer u op zoek bent naar een specifieke beslissing of feedback.

ClickUp lost dit op door communicatie een native ClickUp-functie te maken in plaats van een aparte app. Door middel van threaded comments en ClickUp Chat wordt elke discussie fysiek gekoppeld aan het werk waarover het gaat.

Markeer een tekst en selecteer 'commentaar' om een mening aan een document toe te voegen.

Deze gekoppelde communicatie zorgt er ook voor dat wanneer u een teamgenoot of een Super Agent @vermeldt, zij het bericht zien. Het belooft echter ook volledige zichtbaarheid van de volledige geschiedenis, bijlagen en de status van de taak, direct.

Gebruik @vermeldingen in ClickUp om relevante leden van het team te vinden of binnen enkele seconden specifieke acties uit te voeren.

Aangezien het platform de discussie over een taak leest, kunt u specifieke automatiseringsregels instellen waarmee uw woorden de werkstroom aansturen. U kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om te letten op specifieke trefwoorden zoals juridische beoordeling of klaar voor client. U kunt ook automatiseringen instellen om taken naar de persoonlijke lijst van een toegewezen persoon te verplaatsen wanneer die persoon wordt toegevoegd.

Op deze manier kan ClickUp direct de benodigde belanghebbenden inlichten, de Taak opnieuw toewijzen aan een manager en zelfs een geautomatiseerde e-mailupdate naar de client sturen.

Voordeel #6: Slimmere ClickUp-tijdsregistratie en werkplanning

Naarmate uw bedrijf groeit, wordt het bijna onmogelijk om te achterhalen waar de tijd van uw team daadwerkelijk naartoe gaat. Zonder nauwkeurige gegevens worden projectramingen onbetrouwbaar en loopt u het risico dat u te veel middelen toewijst, wat leidt tot burn-out bij het team en gemiste deadlines.

Krijg inzicht in de bandbreedte van uw team met ClickUp-tijdsregistratie en ClickUp-tijdsinschatting. U kunt de tijd direct bijhouden op taken en zelfs automatiseringen triggeren op basis van de geregistreerde tijd.

Maak verbinding met tijdsregistratie in ClickUp met automatiseringen. Ontvang belangrijke meldingen voor beter resourcebeheer.

📌 U kunt bijvoorbeeld een regel instellen om een manager automatisch te waarschuwen wanneer de daadwerkelijk bijgehouden tijd voor een taak de tijdsinschatting nadert, zodat hij of zij kan ingrijpen voordat het project uit de hand loopt. De tijdgerelateerde gegevens worden naadloos ingevoerd in de werklastweergave, waardoor uw capaciteitsplanning verandert van giswerk in een datagestuurde strategie.

Voordeel #7: Veiligheid op niveau van de onderneming die mee kan groeien

Het opschalen van een bedrijf brengt het risico van automatiseringsongelukken met zich mee, zoals een nieuwe medewerker die per ongeluk een bulkexport van gegevens of een niet-goedgekeurde financiële synchronisatie triggert. Dit kan leiden tot vragenlijsten over de veiligheid van clients, nalevingsvereisten van de sector en ernstige zorgen over gegevensbeheer.

ClickUp voorkomt deze fouten door gedetailleerde toestemmingen rechtstreeks uit te breiden naar uw engine voor automatisering via:

ClickUp Single Sign-On (SSO) : integreer met providers zoals Google, Microsoft en Okta om de toegang voor gebruikers te stroomlijnen. integreer met providers zoals Google, Microsoft en Okta om de toegang voor gebruikers te stroomlijnen.

ClickUp tweefactorauthenticatie (2FA) : voeg een extra laag aan de veiligheid toe aan gebruikersaccounts via sms of een authenticatie-app. voeg een extra laag aan de veiligheid toe aan gebruikersaccounts via sms of een authenticatie-app.

Op rollen gebaseerde toegang: bepaal precies wie wat kan zien en doen binnen uw werkruimte.

U kunt gevoelige automatiseringen zo configureren dat ze alleen werken wanneer ze worden geactiveerd door specifieke rollen, zoals beheerder of manager. Dit zorgt ervoor dat belangrijke acties, zoals het versturen van een factuur of het wijzigen van een deadline voor een client, alleen kunnen worden uitgevoerd met toestemming van een bevoegde persoon.

Door Single Sign-On (SSO) en tweefactorauthenticatie (2FA) te integreren, zorgt u ervoor dat de toegang tot deze geautomatiseerde sequenties wordt beheerd vanuit één enkel, veilig toegangspunt.

Geen enkele tool kan alles, en uw team vertrouwt waarschijnlijk op een reeks gespecialiseerde apps voor zaken als CRM, e-mail en opslagruimte voor bestanden.

🧠 Leuk weetje: Werknemers schakelen 1200 keer per dag tussen apps — dat is bijna 4 uur per week aan aandacht herstellen, of 9% van de jaarlijkse werktijd van werknemers.

Het probleem is dat om deze tools met elkaar te laten communiceren vaak dure, onbetrouwbare connectoren van derden nodig zijn. Dit heeft als resultaat geïsoleerde gegevensblokken en dwingt uw team tot het handmatig kopiëren van gegevens tussen platforms.

Om dit op te lossen, kunt u uw bestaande tools naadloos verbinden met ClickUp-integraties. Op die manier kunt u platformoverschrijdende automatiseringen bouwen die namens u in verschillende apps werken. Dit betekent dat een trigger in één tool een reeks acties in ClickUp kan starten, of vice versa, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Synchroniseer uw volledige tech stack met ClickUp-integraties

ClickUp-integraties kunnen u helpen:

Synchroniseer ontwikkeling met projectmanagement: koppel GitHub of GitLab zodat het openen van een pull-aanvraag automatisch een ClickUp-taak naar 'In Review' verplaatst en de toegewezen QA-lead in Slack op de hoogte stelt.

Verkoop en uitvoering met elkaar verbinden: gebruik de HubSpot-integratie om automatisch een map 'Client Onboarding' aan te maken op basis van een sjabloon wanneer een deal 'Gesloten' is in uw CRM.

Centraliseer intake en ondersteuning: Gebruik webhook-triggers om Zendesk-tickets of Google-formulieren om te zetten in uitvoerbare taken, zodat u de feedback van klanten altijd bij de hand hebt.

💡Pro-tip: Gebruik de ClickUp Public API voor zeer specifieke platformonafhankelijke automatisering. Hiermee kan uw technische team tweerichtingssynchronisatie met eigen software opzetten, bijvoorbeeld door uw interne boekhoudtool aan ClickUp te koppelen om het bijhouden van facturen en het budgetteren van middelen te automatiseren.

📌Lees wat u kunt doen met de API van ClickUp als u klaar bent om verder te gaan dan vooraf gebouwde recepten en een aangepaste engine voor uw bedrijf wilt bouwen. U leert alles, van de verificatie van uw verzoeken tot het instellen van tweerichtingssynchronisatie tussen ClickUp en uw belangrijkste externe software.

Voordeel #9: Automatisering van terugkerende taken die uren bespaart

Denk eens aan alle repetitieve taken die uw team elke week uitvoert: wekelijkse rapporten versturen, agenda's voor vergaderingen van het team opstellen of follow-ups met klanten. In veel tools moet iemand dezelfde taak herhaaldelijk handmatig uitvoeren. Het is een geestdodend proces dat een enorme aanslag op de productiviteit betekent.

Elimineer dit administratieve werk met de functie ClickUp terugkerende taken.

Stel een terugkerende taak in ClickUp in plaats van elke keer opnieuw een repetitieve taak aan te maken.

In plaats van elke actie opnieuw te creëren, kunt u ze instellen om op een specifiek schema te herhalen: dagelijks, wekelijks, maandelijks of zelfs op een aangepast ritme. Wanneer u een taak instelt om te herhalen, kunt u deze zo configureren dat alle eigenschappen automatisch worden overgenomen, inclusief toegewezen personen, takenchecklists en deadlines, waardoor u handmatige installaties niet meer hoeft uit te voeren.

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI Agents helpen deze sleur te doorbreken. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, aantekeningen over vergaderingen, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end werkstroomen! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door ClickUp-automatiseringen te gebruiken, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

Voordeel #10: Kant-en-klare sjablonen voor een snellere installatie

Als groeiend bedrijf heeft u geen tijd om elke werkstroom helemaal opnieuw op te bouwen. Het opnieuw uitvinden van het wiel voor veelvoorkomende processen zoals het onboarden van klanten of het bijhouden van bugs is een enorme verspilling van tijd en energie. Het leidt ook tot inconsistente uitvoering binnen uw team.

Met het ClickUp Template Center kunt u de handmatige installatie overslaan en projecten starten met behulp van bestaande blauwdrukken. Dit zijn volledig gerealiseerde werkruimten die zijn gebouwd door procesexperts. Wanneer u een sjabloon voor een gebruiksscenario laadt, erft u een volledig ecosysteem dat is ontworpen voor dat specifieke doel.

Deze sjablonen bevatten ook recepten voor automatisering. In plaats van zelf de logica uit te zoeken, wordt het sjabloon geleverd met vooraf geconfigureerde als-dan-regels. Zodra u het sjabloon toepast, worden uw statuswijzigingen, taaktoewijzingen en notificaties aan belanghebbenden live gezet.

Dit is een slimme manier om ervoor te zorgen dat uw team een gestandaardiseerd proces volgt, zonder dat u zelf een proefperiode hoeft door te lopen om dit op te zetten.

Voordeel #11: Schaalbaarheid voor teams van elke grootte

Projectmanagementtools werken prima als uw team klein is, maar ze schieten tekort zodra u managementlagen of multifunctionele afdelingen toevoegt. U merkt deze verschuiving meestal wanneer de prestaties achterblijven of wanneer de kosten zo hoog oplopen dat het aannemen van tien nieuwe medewerkers als een straf voelt.

ClickUp is ontworpen om deze overgang te verwerken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Het platform maakt gebruik van een hiërarchische structuur – ruimtes, mappen en lijsten – waarmee u naar behoefte organisatorische diepgang kunt toevoegen. Dit betekent dat uw strategie voor automatisering mee kan groeien met uw personeelsbestand.

Organiseer moeiteloos elk bestand met ClickUp Project Hiërarchie, zodat u er altijd gemakkelijk toegang toe hebt wanneer u het nodig hebt.

U wordt niet gedwongen om een standaardinstallatie te gebruiken; u kunt eenvoudige regels voor een enkel project opstellen en geleidelijk complexe, functieoverschrijdende actiesequenties toevoegen. Hierdoor worden uw activiteiten steeds geavanceerder.

Voordeel #12: Mobiele toegang om het werk gaande te houden

Werk kan soms verder gaan dan uw bureau. Dringende goedkeuringen en cruciale updates hebben vaak geen tijd om de klok te doorlopen voordat ze op uw scherm verschijnen. Dus als uw systeem voor automatisering aan uw laptop is gekoppeld, wordt u een blokkade en moet het hele team wachten tot u weer online bent.

Daarom helpen we u om uw werk overal te kunnen blijven doen met de ClickUp Mobile App. U krijgt volledige toegang tot uw taken, documenten en notificaties, voor het geval u onderweg moet reageren op tijdgevoelige werkstroomstroomen. De app activeert ook pushnotificaties op basis van geautomatiseerde triggers, keurt verzoeken goed met één tik en houdt u op de hoogte van de voortgang van projecten zonder dat u uw computer hoeft te openen. Dankzij volledige synchronisatie tussen verschillende apparaten is uw werkruimte altijd up-to-date.

Het komt erop neer dat groei niet altijd gepaard hoeft te gaan met kinderziektes. Met ClickUp-automatiseringen kunt u de operationele basis creëren die uw team helpt om efficiënt op te schalen.

Hoe groeiende teams ClickUp automatisering gebruiken

Hier leest u hoe verschillende afdelingen in een groeiend bedrijf deze voordelen van de automatisering kunnen toepassen om praktische problemen op te lossen.

Marketingteams die campagnewerkstromen automatiseren

Een marketingteam kan een ClickUp-formulier maken voor nieuwe campagneverzoeken. Wanneer het formulier wordt ingediend, maakt een automatisering onmiddellijk een nieuwe taak aan in hun campagne-intake-lijst.

Vervolgens past het een uitgebreide sjabloon toe die alle subtaaken en ClickUp-checklists bevat die nodig zijn voor een lancering. Tegelijkertijd identificeert de automatisering ook het type verzoek om de juiste campagnemanager toe te wijzen.

Ondertussen krijgt uw creatieve team ook een melding in hun speciale ClickUp Chat -kanaal, waarin staat dat de briefing klaar is om te worden bekeken. Door deze intake- en toewijzingslagen te automatiseren, wordt het handmatige triageproces overbodig en gaat er geen enkel verzoek verloren in een inbox.

Brand Right Marketing Agency zweert bij ClickUp -automatiseringen en sjablonen voor hun werkstroom:

Wanneer onze schrijfster klaar is met schrijven, stelt ze de taak in op een bepaalde optie waardoor deze automatisch wordt doorgegeven aan de volgende persoon die verantwoordelijk is voor de revisie. Deze persoon krijgt dan automatisch een e-mail waarin staat dat deze content klaar is om te worden gereviseerd, met een link naar de website waarvoor we schrijven en een link naar de ClickUp-taken. Zo kunnen we alles heel gemakkelijk bijhouden. Ik ben net begonnen met het gebruik van automatisering die ik heb ingesteld voor de verkoop, om ons te helpen wanneer we contact opnemen met iemand die geïnteresseerd is in samenwerking met ons voor een website of een brandingpakket. We hebben het zo ingesteld dat ze acht follow-ups krijgen die automatisch naar hen worden verzonden op basis van de verschillende ingestelde data. Dat is een nieuwe automatisering waarvan ik benieuwd ben wat het voor ons gaat opleveren. 😊🙏

Productteams stroomlijnen sprintbeheer

Voor een productteam dat een agile werkstroom gebruikt, kan een automatisering worden ingesteld op hun sprintbord. Wanneer een ontwikkelaar een taak naar de statuskolom 'Klaar voor QA' sleept, wordt de taak automatisch opnieuw toegewezen aan de hoofd-QA-tester en wordt er een opmerking toegevoegd waarin deze wordt getagd voor beoordeling.

Deze eenvoudige automatisering zorgt ervoor dat sprintceremonies gericht blijven op strategische beslissingen, en niet alleen op mondelinge statusupdates. Dezelfde actie werkt ook tegelijkertijd het ClickUp Kanban-bord, de ClickUp Sprint-backlog en de tijdlijnweergave bij.

Operationele teams die opschalen zonder extra personeel aan te nemen

Met automatisering kunt u het hele onboardingproces van leveranciers voor uw operationele team stroomlijnen. Wanneer een leverancier een ClickUp-formulier indient, triggert het systeem onmiddellijk een sjabloon en vult het een gestandaardiseerde checklist met vereisten in.

In plaats van dat een operationeel manager handmatig taken delegeert, identificeert de automatisering de nalevingsfase en wijst ClickUp-subtaaken toe aan het juridische team voor beoordeling. Het plant zelfs een follow-upherinnering van zeven dagen om het proces op gang te houden.

Zodra het laatste item is afgevinkt, verplaatst de automatisering de taak naar een gearchiveerde lijst om uw werkruimte georganiseerd te houden. Met deze geautomatiseerde werkstroom kunt u een groeiend aantal leveranciers aan zonder extra mensen in te huren om de overdracht te beheren.

🌟 Echte resultaten: Het snelgroeiende softwarebedrijf Pigment verbeterde zijn onboarding-efficiëntie met 88% dankzij ClickUp. Door over te stappen van heen-en-weer-e-mails, Slack-berichten en statische Notion-checklists naar een effectiever proces met ClickUp-automatiseringen, konden ze nieuwe medewerkers veel sneller aan de slag helpen!

Aan de slag met ClickUp automatiseringen

U hoeft geen technisch expert te zijn om tijd te besparen met ClickUp-automatiseringen. Hier volgt een eenvoudig stappenplan in vier stappen om uw eerste werkstroom op te zetten en te gebruiken. ✨

Begin met één lastig proces: zoek een enkele, repetitieve taak die uw team elke week uitvoert. Dit kan van alles zijn, van het toewijzen van nieuwe leads tot het opstellen van een wekelijks rapport.

Gebruik de automatisering: klik op de knop Automate in een willekeurige ruimte, map of lijst in ClickUp en kies uw trigger (het 'wanneer') en actie (het 'dan') uit een eenvoudig vervolgkeuzemenu.

Trigger automatisch de juiste acties en laat uw bedrijfsvoering soepel verlopen met ClickUp-automatisering.

Test op kleine schaal: Voordat u uw automatisering op de hele werkruimte toepast, kunt u deze eerst op een enkele, niet-kritieke taak of lijst toepassen om de logica te testen en te controleren of deze naar verwachting werkt.

Herhaal op basis van resultaten: verfijn de triggers en voorwaarden afhankelijk van uw automatisering in actie en maak deze nog effectiever.

💡 Pro-tip: Als u niet zeker weet welke handmatige taken u het eerst moet uitbesteden, laat ClickUp Brain dan het gedrag van uw team analyseren. De AI kan repetitieve werkstroompatronen identificeren en aangepaste automatiseringsrecepten voorstellen die speciaal zijn ontworpen om uw unieke knelpunten weg te nemen. Gebruik ClickUp Brain om slimmere, aangepaste automatiseringen voor uw werkstroom te bouwen.

Zet uw bedrijfsvoering op de automatische piloot, zelfs als u groeit

Bedrijfsgroei en druk werk hoeven niet hand in hand te gaan. In feite zal het laatste bijna onvermijdelijk het eerste belemmeren.

ClickUp Automatiseringen kunnen u en uw team bevrijden van repetitief, weinig impactvol werk dat uw energie en creativiteit uitput.

Naarmate uw bedrijf groeit, krijgt u te maken met steeds grotere coördinatie-uitdagingen en kunnen handmatige processen simpelweg geen gelijke tred meer houden. ClickUp automatiseringen bieden uw team de mogelijkheid om de output te vergroten zonder dat het personeelsbestand evenredig hoeft te groeien.

De voordelen worden in de loop van de tijd steeds groter: meer bespaarde uren, minder kostbare fouten, betere zichtbaarheid in de hele organisatie en meer capaciteit voor het zinvolle werk dat uw bedrijf vooruit helpt.

Ga gratis aan de slag met ClickUp en bouw vandaag nog werkstroomoptimalisatie in als basis voor uw processen. Zo loopt u morgen de concurrentie voor.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

ClickUp Automations is een op regels gebaseerde engine die if-this-then-that-commando's volgt om repetitieve taken te automatiseren. ClickUp Brain is de AI-intelligentielaag die deze automatiseringen slimmer maakt door de context te begrijpen en zich aan te passen aan uw werk.

U kunt in slechts enkele minuten basisautomatisering van ClickUp instellen, zoals wijzigingen in status of taaktoewijzingen, met behulp van vooraf gemaakte sjablonen. Complexere, meerstapswerkstroomen kunnen meer tijd kosten om te configureren, maar de tijd die u bespaart, verdient zich vrijwel onmiddellijk terug.

Voor werkstroommen die volledig binnen ClickUp plaatsvinden, kan native ClickUp automatisering bijna elk scenario aan zonder externe tool. Zapier is nog steeds een geschikte optie voor de verbinding tussen ClickUp en apps die geen native integratie hebben.

Absoluut. ClickUp automatisering is ongelooflijk waardevol voor kleine teams omdat het de coördinatie-overhead elimineert die een lean team onevenredig kan belasten. Door automatisering vroeg te implementeren, kunt u efficiënte gewoontes ontwikkelen die uw Business ondersteunen terwijl u groeit.