Oplossingen voor overbelasting bij werknemers: Burn-out voorkomen en productiviteit verhogen

Tim Ferriss is een beroemde pleitbezorger van de 4-urige werkweek en suggereert dat efficiëntie, en niet tijd, de sleutel is tot het succes van een bedrijf productiviteit te verbeteren . Deze filosofie onderstreept een cruciaal aspect van werkplekbeheer: de balans tussen werklast en welzijn van werknemers.

Als u van mening bent dat werknemers uw grootste troef zijn, bent u waarschijnlijk al op zoek naar manieren om hen die balans te laten vinden. Het is waarschijnlijk ook de reden dat u hier bent.

Daarom hebben we hulp voor je. In dit artikel gaan we in op het concept werklast, de gevolgen van het overbelasten van je hele team en praktische strategieën om een gezond evenwicht te bewaren.

Wat is overbelasting van werknemers?

Overbelasting van een werknemer doet zich voor wanneer het volume en de complexiteit van de Taken die aan een werknemer zijn toegewezen, groter zijn dan zijn capaciteit om dit effectief te beheren binnen de beschikbare tijd en middelen.

Een voorbeeld: een ontwikkelaar werkt al op volle capaciteit en is bezig met een race tegen de klok om een product te maken binnen de Sprint. Als je nog een functie toevoegt die ze moeten ontwikkelen zonder hun bestaande werklast of deadlines aan te passen, creëer je overbelasting van medewerkers.

Dit kan ernstige gevolgen hebben. Laten we eens kijken hoe.

Inzicht in de gevolgen van overmatige werklast

Overmatige werklast is van nature ongewenst en leidt tot onnodige stress bij werknemers en een groot aantal problemen met de gezondheid op het werk. Het is een stil roofdier op de werkplek, dat vaak onopgemerkt blijft tot de schade is aangericht. Enkele van de grootste effecten van overbelasting op de fysieke en mentale gezondheid van werknemers zijn de volgende.

Verslechtering van de gezondheid: Net als een machine die te lang draait zonder pauze of onderhoud, begint het menselijk lichaam te verslijten onder constante druk. Deze verslechtering leidt tot echt verminderde energie, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, enz. Studies tonen aan dat gestreste werknemers 40% meer kans hebben op hartaandoeningen.

Stress en geestelijke gezondheidsproblemen: Stress is zowel een oorzaak als een gevolg van te veel werk. Meer dan 41% van de werknemers noemt overbelasting van werknemers als de belangrijkste oorzaak van stress op het werk, wat op zijn beurt leidt tot een lagere productiviteit, wat het probleem verergert.

Burn out: Wereldgezondheidsorganisatie definieert burnout als "een syndroom dat het resultaat is van chronische stress op de werkplek die niet met succes is aangepakt." Dit leidt dan tot uitputting van energie, gevoelens van negativisme/cynicisme of verminderde professionele effectiviteit, wat verandert in een vicieuze cyclus van langdurige burn-out. Een dergelijke voorwaarde heeft ook gevolgen voor het persoonlijke leven van de werknemer.

Giftige werkgewoonten: Werknemers accepteren overbelasting door stress als de norm. Managers zetten hun teamleden onder druk om de stress te absorberen en meer te werken. Dit bestendigt slechte gewoonten zoals laat werken, bellen op vreemde uren, onregelmatig eten, enz.

Wrok bij werknemers: Overbelasting neemt het plezier in het werk weg en beïnvloedt de tevredenheid van werknemers. Werknemers krijgen het gevoel dat ze geen keuze hebben, wat zowel productiviteit als innovatie om zeep helpt.

Over het algemeen voelt niemand zich goed bij overbelasting van het werk, tenminste niet op de lange termijn. Als je niet zeker weet of je teams zich overwerkt voelen, zijn hier enkele symptomen waar je op kunt letten.

Symptomen van overbelasting herkennen

Om iets te voorkomen, moet je het eerst identificeren en benoemen. Het herkennen van de symptomen van overbelasting is cruciaal voor het behouden van een gezonde, productieve werkplek. Het kan ongemerkt binnensluipen, maar de symptomen zijn onmiskenbaar als je eenmaal weet waar je op moet letten.

Afnemende productiviteit: Werknemers die eerst veel werk deden, doen nu minder. Het is gemakkelijk om dit toe te schrijven aan persoonlijke problemen, maar vaak komt het doordat ze al die tijd overbelast zijn geweest en nu last hebben van werklastverlamming of burn-out.

Afhankelijk van de aard van de achteruitgang, productiviteit hacks kan helpen. Als iemands prestatieniveau constant daalt, herijk dan je normen voor productiviteit om overbelasting van het werk te herkennen.

Afnemende kwaliteit van het werk: Schrijver maakt te veel grammaticale fouten? Ontwikkelaar codeert software met bugs? Advocaat die sleutelclausules in een contract mist? Werknemers die worstelen met te veel Taken kunnen zich door opdrachten haasten, wat leidt tot fouten en een daling van de kwaliteit van hun output.

Afgenomen motivatie: Als de eens zo levendige grafisch ontwerper die bruiste van de creatieve ideeën nu repetitieve/luwe artefacten ontwerpt, is hij waarschijnlijk overbelast. Overbelasting betekent niet alleen dat ze te veel te doen hebben. Het kan ook te veel van hetzelfde zijn.

In dat geval kun je de dingen wat pittiger maken door hun Taken wat te herschikken.

Ziekteverlof: Als je teamleden te vaak worstelen met hun fysieke gezondheid, bijvoorbeeld door regelmatig hoofdpijn of rugpijn te hebben, of met mentale gezondheidsproblemen zoals angst en depressie, dan kan het gewoon het effect zijn van overbelasting. Voordat je je verlofbeleid heroverweegt, moet je eerst nagaan of je werkverdeling de oorzaak is.

Ongewenst professioneel gedrag: Het draaien en woelen van een geest die gebukt gaat onder te veel werk leidt tot slaaptekort, een direct gevolg van stemmingswisselingen. Dit kan leiden tot onnodige conflicten in de organisatie. Stel je een manager voor die snauwt tegen zijn team of een account manager die schreeuwt tegen een client. Dit kan gewoon het resultaat zijn van stress.

Lager engagement: Vermijdt een lid van het team regelmatig teamlunches en gebeurtenissen op kantoor? Ze zijn waarschijnlijk overbelast en willen gewoon even niet met het team rondhangen. Dit kan van toepassing zijn op alle andere extraatjes die je aanbiedt. Als een werknemer afstandelijk is, kijk dan naar zijn of haar werklast.

Voor alle bovenstaande symptomen kun je altijd een alternatieve oorzaak bedenken. Je zou kunnen denken dat mensen zich ziek melden omdat ze om andere redenen ziek zijn. Of ze zijn niet betrokken omdat ze verlegen of introvert zijn. In veel gevallen kan dit waar zijn.

Echter, uitgaan van externe redenen en het negeren van overbelastingsproblemen kan leiden tot desastreuze gevolgen voor de organisatie.

De gevolgen van het negeren van overbelasting bij werknemers

Overbelasting van werknemers is geen eenmalig kortetermijnprobleem. Het is in feite een chronisch probleem dat elk weefsel van de organisatie beïnvloedt.

Absententeïsme: Het Amerikaanse instituut voor stress stelt vast dat meer dan 1 miljoen werknemers elke dag afwezig zijn op het werk door stress als gevolg van overbelasting. Wanneer een werknemer afwezig is, verlies je niet alleen zijn werk die dag, maar ook de afhankelijkheid. Het kan ze de volgende dag een paar uur kosten om het in te halen.

Verhoogd personeelsverloop: Een van de meest directe gevolgen van het negeren van overbelasting van werknemers is een stijging van het personeelsverloop. Overbelaste werknemers die zich ondergewaardeerd en overwerkt voelen, zullen eerder geneigd zijn om elders werk te zoeken, wat leidt tot een verlies van ervaren en getalenteerde mensen.

Rustig stoppen: Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van deze trend waarbij werknemers zich terugtrekken uit hun werk en ervoor kiezen om het minimale te doen wat van hen verwacht wordt. Dit is een niet-agressieve manier voor werknemers om je te laten weten dat ze overbelast zijn. Het kan resulteren in

Overbelasting van andere medewerkers in het team

Projecten die langer duren om te voltooien

Gebrek aan innovatie leidt tot gemiste omzetkansen

Ontevredenheid bij clients en een toename van klachten

Lagere teammoraal: Wanneer werknemers overbelast zijn, voelen ze zich gedwongen om meer te doen dan ze redelijkerwijs kunnen. Niemand wordt gemotiveerd door een dergelijke druk. Het creëert een laag moreel en een cultuur van angst en frustratie.

Deze omgeving verstikt creativiteit, innovatie en samenwerking, essentiële componenten voor een bloeiende werkplek. Als het moreel daalt, daalt ook de bereidheid van werknemers om meer te doen dan redelijkerwijs mogelijk is, waardoor het potentieel voor succes van de organisatie verder afneemt.

Financiële gevolgen: Een slechte mentale gezondheid van werknemers kost organisaties jaarlijks miljarden. Tel daar het verlies aan productiviteit, kwaliteit, betrokkenheid en slecht gedrag bij op, en uw resultaat zal eronder lijden zolang u de symptomen negeert.

Wanneer werknemers vertrekken, zijn de kosten om ze te vervangen aanzienlijk, niet alleen in termen van wervings- en opleidingskosten, maar ook in termen van verlies van institutionele kennis en teamcohesie.

Giftige werkplekken doen de ronde. Na verloop van tijd zult u merken dat het moeilijk wordt om het juiste talent aan te trekken, wat u veel meer kost aan wervingskosten. Dergelijke negatieve publiciteit kan ook de relaties met klanten en de waarde voor aandeelhouders beïnvloeden.

Juridische uitdagingen: Organisaties overtreden mogelijk de arbeidswetgeving met betrekking tot werktijden, overuren of veiligheid op het werk, wat leidt tot kostbare juridische gevechten en boetes.

Kortom, overbelasting van je werknemers heeft absoluut geen positieve gevolgen. U doet er dus goed aan overbelasting van uw werknemers te voorkomen. Lees hier hoe.

Oplossingen implementeren voor overbelasting van werknemers

Het verminderen van het aantal Taken dat je aan werknemers toewijst is niet altijd effectief om overbelasting van werknemers te voorkomen. Een holistische aanpak moet prioriteit geven aan de balans tussen werk en privé, geestelijke gezondheid en werktevredenheid.

Verschillende toonaangevende bedrijven hebben benchmarks gezet in het implementeren van innovatieve oplossingen om dit probleem effectief te bestrijden. Hieronder staan enkele van de best practices voor het opstellen van beleid rond gezondheid en welzijn van werknemers.

De rol van preventieve gezondheidszorg omarmen

Initiatieven op het gebied van preventieve gezondheidszorg zijn gericht op het behouden en verbeteren van de gezondheid van werknemers voordat er problemen ontstaan. Google instance heeft bijvoorbeeld fitnesscentra, massageruimtes en medisch personeel dat beschikbaar is voor consulten op de campus. Deze proactieve aanpak helpt niet alleen bij de vroegtijdige identificatie van problemen met de gezondheid, maar bevordert ook een cultuur van welzijn, waardoor stress afneemt en een burn-out wordt voorkomen.

Introductie van programma's voor hulp aan werknemers

Employee Assistance Programs (EAP's) bieden werknemers een vertrouwelijke manier om hulp te zoeken bij persoonlijke of werkgerelateerde problemen. Dit ondersteuningssysteem zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot de nodige middelen om met stress om te gaan, waardoor de gevolgen van overbelasting worden verminderd. EY (Ernst & Young) het EAP omvat advies, juridisch advies en financiële planning.

De waarde van de balans tussen werk en privé in het omgaan met overbelasting van het werk Netflix biedt onbeperkte vakantiedagen en een flexibel werkrooster om een betere balans tussen werk en privéleven te bevorderen. Het beleid vertrouwt erop dat werknemers hun werklast en persoonlijke leven efficiënt kunnen beheren terwijl ze de tijd nemen die ze nodig hebben om op te laden. Dit geeft werknemers eigendom over hun tijd en de autonomie om beslissingen te nemen.

Effectieve communicatie

In snelgroeiende organisaties zijn de eisen vaak hoog en voortdurend in ontwikkeling. Dit kan leiden tot verwacht werk met korte deadlines. In veel gevallen kan dit niet worden vermeden.

Open en effectieve communicatie kan de last van dergelijke situaties verlichten. Het helpt werknemers hun managers te vertellen wanneer ze zich overweldigd voelen. Het helpt medeteamleden hun hand op te steken en meer werk op zich te nemen als dat beschikbaar is.

Instelling van realistische verwachtingen

Een manager met 15 jaar ervaring kan taken in 30 minuten voltooien, waar een beginnende kwaliteitsanalist drie uur over zou doen. Om realistische verwachtingen te hebben, moeten managers tijd en energie steken in het begrijpen van de capaciteiten en beschikbaarheid van medewerkers.

De relevantie van projectmanagement bij het omgaan met overmatige werklast

Effectief projectmanagement kan de overbelasting van werknemers aanzienlijk verlichten door taken te stroomlijnen en te zorgen voor een eerlijke verdeling van de werklast. We gaan daar later in deze blogpost dieper op in.

Al het bovenstaande zijn strategieën op organisatieniveau die bijdragen aan een veilige en productieve werkplek. Hoewel deze absoluut noodzakelijk zijn, gaan ze niet in op de specifieke details. Echte verandering kan alleen komen door de relatie tussen managers en leiders te verbeteren.

Hier zijn manieren om de leiding te nemen bij het opbouwen van een cultuur van balans tussen werk en privé in uw organisatie.

De rol van managers en werkgevers bij het aanpakken van overbelasting van werknemers

Managers en werkgevers zijn als degenen met meer macht en gezag primair verantwoordelijk voor het aanpakken van overbelasting van werknemers. Als manager moet je jezelf verantwoordelijk houden om ervoor te zorgen dat je leden van je team niet overweldigd raken, een goede balans tussen werk en privé hebben en zich op een gezonde manier inzetten voor hun werk.

Enkele manieren waarop je dat kunt doen zijn de volgende.

Maak van het welzijn van werknemers uw doel

Neem als manager het welzijn van werknemers op in je sleutel verantwoordelijkheidsgebied (KRA). Leer de rode vlaggen te herkennen. Zorg ervoor dat je team:

Werktijden worden gerespecteerd

Voorkeuren voor tijden/modi van vergaderingen worden gerespecteerd

Werklasten in balans zijn

Verlof op tijd wordt goedgekeurd

Weekenden en vakantiedagen zijn echt vrij

Vertrouwen opbouwen

Werknemers raken overbelast of zijn ontevreden als ze geen gevoel van eigendom hebben. Om dit te voorkomen, moeten de leden van het team actief betrokken worden bij de besluitvorming. Zorg voor een democratische benadering van leiderschap, moedig autonomie van de teams aan en stel ze in staat om zichzelf te managen. Vertrouw erop dat ze hun tijd goed beheren.

Communiceer

Hoewel er tegenwoordig veel leiderschapsparadigma's en -kaders beschikbaar zijn voor leidinggevenden, biedt de V2MOM-benadering de deugd van de eenvoud. Het is gemakkelijk te begrijpen en te implementeren Marc Benioff, voorzitter & CEO | Salesforce Koppeling naar tweetHet "V2MOM"-proces van Salesforce dat transparantie en afstemming stimuleert over verschillende aspecten van werk, waaronder welzijn, is een goed voorbeeld van hoe gestructureerde gesprekken kunnen helpen om zorgen over werklast aan te pakken en te verminderen.

Communiceer dus regelmatig met uw teamleden:

Luister naar ze: Creëer een omgeving waarin werknemers zich op hun gemak voelen om hun zorgen over werklast te uiten.

Ga met ze in gesprek: Houd regelmatig check-ins en open gesprekken over geestelijke gezondheid met je teams. Deze gesprekken stellen werknemers gerust dat hun welzijn een prioriteit is en dat het oké is om hulp te zoeken of hun werklast aan te passen.

Neem feedback: Accepteer feedback. Pas werklasten aan en implementeer beleid dat werknemers beschermt tegen overbelasting.

Introspecteer: Veel problemen die met overbelasting te maken hebben, kunnen onuitgesproken blijven. Een werknemer kan bijvoorbeeld pijnstillers slikken en angstig zijn om iemand te vertellen dat het werk hem hoofdpijn bezorgt. Observeer en onderzoek voortdurend hoe je je teams gelukkig, tevreden en productief kunt houden.

Terwijl je alle bovenstaande gedragsveranderingen doorvoert, moet je ook investeren in het effectief beheren van de werklast van je werknemers met robuuste tools voor projectmanagement.

Toekomstbestendigheid van de werkplek tegen overbelasting van werknemers

Werklast is niet zoals een business-abonnement dat je eens per jaar maakt. Het is een dagelijkse praktijk. Om ervoor te zorgen dat je bovenop de dagelijkse werklast van je team zit, heb je software voor projectmanagement zoals ClickUp nodig.

ClickUp is speciaal ontworpen om projecten effectief te beheren en heeft een array aan functies voor elke behoefte.

Direct aan boord

Het elimineren van overbelasting begint al voordat de nieuwe werknemer aan het werk gaat. Glassdoor rapporteert dat effectief onboarding de retentiegraad kan verhogen tot 82%!

Stel een uitgebreid inwerkprogramma op dat de rechten, voordelen, rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen van een nieuwe werknemer schetst. Maak het altijd toegankelijk voor hen. ClickUp Documenten is een geweldige manier om onboardingdocumenten van werknemers te consolideren. U kunt deze documenten ook verbinden met Taken voor activiteiten zoals het indienen van hun bankgegevens, het ondertekenen van de NDA enz.

Consolideer informatie en maak van onboarding een makkie met ClickUp Docs

Schakel het team in met een aantal sjablonen voor productiviteit om hun werkschema's bij te houden, aan te passen en in evenwicht te brengen.

Werk op de juiste manier toewijzen

Weten wat iemands huidige werklast is, is het startpunt voor het verbeteren van productiviteit. Weergave van de werklastweergave van ClickUp is precies daarvoor ontworpen.

Visueel capaciteitsbeheer: Bekijk de huidige taken van elk lid van het team en hun capaciteit, zodat u snel aanpassingen kunt maken om overbelasting te voorkomen

Bekijk de huidige taken van elk lid van het team en hun capaciteit, zodat u snel aanpassingen kunt maken om overbelasting te voorkomen Aanpasbare weergaven: Bekijk werklasten zoals ze werken voor de behoeften en voorkeuren van je team

Bekijk werklasten zoals ze werken voor de behoeften en voorkeuren van je team Tijdsregistratie : Bekijk de geschatte en bijgehouden tijd voor een nauwkeurige planning

: Bekijk de geschatte en bijgehouden tijd voor een nauwkeurige planning Sleep-en-neerzet herschikking : Taken visueel herschikken met één klik op de knop

: Taken visueel herschikken met één klik op de knop Filter- en sorteeropties: Bekijk werklasten per project, afdeling of individu, voor betere analyse en besluitvorming

Vergeet niet om de tijd van uw werknemers niet te vol te stoppen. Geef ze 10-15% buffertijd zodat ze creatief kunnen zijn.

visualiseer de algemene prestaties van het team met de werklastweergave van ClickUp_

Creëer een virtuele werkruimte

Teams op afstand zijn nu de norm, althans hybride. Creëer dus een online werkruimte die lijkt op kantoor. ClickUp's Whiteboard stelt teams in staat om ideeën te brainstormen of samen te werken aan het oplossen van problemen. Teams kunnen samenkomen via een videogesprek en het Whiteboard delen om hun ideeën op te schrijven. Zet de shortlist vervolgens om in Taken of Action Items.

Brainstorm en werk samen met uw team via de Whiteboards van ClickUp Weergave ClickUp chatten consolideert berichten tussen leden van een team om te overleggen en communicatieproblemen op te lossen. Teams in verschillende tijdzones beantwoorden berichten op tijdstippen die voor hen geschikt zijn.

Communiceer in realtime en houd uw team op één lijn met uw doelen met de ClickUp Chatweergave

Voltooid instructies geven

Om effectief te zijn, moeten teams alle informatie krijgen. Schets bijvoorbeeld het verhaal van de gebruiker, functie-eisen, acceptatiecriteria, enz. binnen ClickUp's software voor taakbeheer . Stel hiervoor checklists of actie-items in.

Laat toegewezen personen contextuele vragen stellen in het commentaargedeelte en houd de gesprekken relevant.

taakbeheer op ClickUp_

Overweeg dagelijkse logboeken

Nodig een aantal leden van je team uit om een van de tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers . Sjablonen voor werklogboek helpen enorm om te begrijpen hoe werknemers hun dagen doorbrengen. Als hun tijd wordt besteed aan vergaderingen, chatten of andere onnodige afleidingen, probeer deze dan te minimaliseren.

ClickUp dagelijks log sjabloon

Ondanks dat je alles goed doet, kun je situaties tegenkomen met overwerkte werknemers. In dergelijke omstandigheden moet je gepast reageren. Hieronder volgen enkele suggesties.

Matigingsstrategieën voor overbelasting van werknemers

Als uw teams zich overbelast voelen, is onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk. Taken opnieuw toewijzen kan echter maar tot op zekere hoogte. Maar het is een goed begin.

Werklast beheren en verminderen

Als u symptomen van overbelasting ziet, ga dan terug naar de tekentafel. Gebruik uw hulpmiddelen voor werklastbeheer om te zien hoe het werk momenteel wordt toegewezen en de ongelijkheid te begrijpen. Probeer vervolgens de volgende tactieken.

Prioriteren: Taken evalueren en rangschikken op basis van urgentie en belang

Taken evalueren en rangschikken op basis van urgentie en belang Herverdelen: Taken opnieuw toewijzen op basis van de vaardigheden en capaciteiten van elke werknemer

Taken opnieuw toewijzen op basis van de vaardigheden en capaciteiten van elke werknemer Deadlines verschuiven : Spreek met het business team of de client om extra tijd te kopen

: Spreek met het business team of de client om extra tijd te kopen Huur extra handen in: Neem extra aannemers om te helpen met een paar Taken

Werkoverbelasting voorkomen en aanpakken

Zodra je de werklast hebt bijgesteld, is het tijd om ervoor te zorgen dat deze situatie zich niet meer voordoet. Dit zijn enkele manieren om dat te doen.

Schat de tijdsinschatting voor elke taak nauwkeurig in en maak er abonnementen voor

Investeer in opleiding en bijscholing om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren

Voer wekelijkse beoordelingen uit om ervoor te zorgen dat werknemers niet overbelast raken

Besteed tijd aan retrospectieven om werklast en gerelateerde problemen te onderzoeken

Hulpmiddelen inzetten voor beter beheer van werklast

Voel niet de behoefte om alles persoonlijk te doen. Gebruik technologie, hulpmiddelen en automatisering om uw werklast te beheren.

Gebruik een sjabloon: ClickUp's sjabloon voor werklast van werknemers biedt een perfect kader om overbelasting tegen te gaan en een burn-out te voorkomen. Download het, ga aan de slag en plan uw werklast effectief.

Blijf op de hoogte: Houd ClickUp-taakmeldingen aan voor taken die te laat zijn, bijgehouden tijd die de geschatte tijd overschrijdt, enz. Let goed op symptomen van overbelasting.

Automatiseer: Gebruik ClickUp Automatiseringen om herhaalde projectmanagement taken te automatiseren.

Bouw aangepaste automatisering op basis van uw werkstromen met ClickUp Automation

Overbelasting van werknemers voorkomen met ClickUp

Werklast management gaat verder dan de vergadering van project deadlines - het is meer dan bepalen hoeveel uur u moet werken. Op tijd leveren voldoet alleen aan de behoeften van de klant. Om echt succes te hebben, moet u ervoor zorgen dat ook aan de behoeften van uw teams wordt voldaan.

Je moet een omgeving creëren waarin werknemers zich ondersteund, gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Het zou het beste zijn om hen te laten zien dat je alle middelen in je kit gebruikt om hen productief, gemotiveerd, efficiënt en tevreden te maken.

De projectmanagement tool van ClickUp biedt de beste functies om de werklast van uw team te beheren. Het geeft u de zichtbaarheid die u nodig hebt om effectieve strategieën en abonnementen op te stellen. Het biedt ook visuele interfaces en automatiseringen om ze in actie te brengen.

Voorkom een burn-out, verlaag het verloop en verhoog de algehele werktevredenheid met ClickUp. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .

Veelgestelde vragen

1. Wat is overbelasting van werknemers?

Overbelasting van werknemers doet zich voor wanneer iemand meer werk krijgt dan hij redelijkerwijs aankan binnen zijn werkuren, wat leidt tot een situatie waarin de functie-eisen de capaciteit van de werknemer om te presteren te boven gaan.

2. Hoe ga je om met overbelasting op het werk?

De beste manieren om met overbelasting op het werk om te gaan zijn:

Goed plannen: Begrijp de capaciteit en maak een abonnement om deze effectief te gebruiken.

Prioriteren: Identificeer urgente en belangrijke Taken om je te concentreren op wat onmiddellijke aandacht nodig heeft. Schuif de rest naar voren zonder je team te overbelasten.

Een realistische instelling voor deadlines: Communiceer met je team en stel haalbare deadlines vast, zodat je werk van hoge kwaliteit kan leveren zonder onnodige stress.

Open communiceren: Evalueer regelmatig de werklast van je team en wijs ze opnieuw toe als ze overbelast zijn.

3. Wat is het probleem van overbelasting van het werk?

Overbelasting van het werk is schadelijk voor organisaties, werknemers, hun persoonlijke leven, gezinnen en de samenleving als geheel.

Voor organisaties zijn de gevolgen onder andere verminderde productiviteit, hoger ziekteverzuim, meer verloop en een negatieve werkcultuur.

Voor individuen leidt een constante overbelasting van taken tot verhoogde stress, burn-out, slaapstoornissen, een verzwakt immuunsysteem en een verhoogd risico op chronische voorwaarden.

Dit vermindert de hoeveelheid en de kwaliteit van de tijd die ze met hun gezin doorbrengen, wat van invloed is op hun geluk. Ongelukkige gezinnen creëren een gestreste, angstige, trigger-happy samenleving waar niemand bij gebaat is.