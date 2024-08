De 10 beste werklogsjablonen om je productiviteit in 2024 bij te houden

Professionals in verschillende sectoren en rollen vinden het belangrijk om georganiseerd en productief te blijven. Maar productiviteit draait niet alleen om hard werken en lange werkdagen maken, maar ook om slim werken.

Het bijhouden van de tijd die aan taken wordt besteed is een beproefde methode om de productiviteit te verbeteren. De patronen die na verloop van tijd ontstaan, bieden een onschatbaar inzicht in hoe u uw tijd besteedt.

Werklogboeken vereenvoudigen en standaardiseren de manier waarop je je werk vastlegt.

Een werklogboek is een hulpmiddel dat individuen en teams gebruiken om de tijd die ze aan taken besteden bij te houden. Je kunt werklogboeken voor verschillende doeleinden gebruiken - het optimaliseren van de productiviteit is er één van.

Er zijn tal van intelligente oplossingen voor werklogs waarmee je een groot deel van dit proces kunt automatiseren. Evalueer lekken in productiviteit en breng verbeteringen aan om de efficiëntie van het werk te verhogen met het juiste werklogboek.

Wat zijn werk log sjablonen?

Een sjabloon voor een werklogboek is een document of spreadsheet waarin je je taken, de tijd die je nodig had om ze te voltooien en je werkuren in een gestandaardiseerd format bijhoudt.

Dergelijke sjablonen helpen je om je efficiëntie bij te houden bij individuele taken met een vaste frequentie, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, en om patronen in je werkgewoonten te identificeren.

Het doel? Meer Klaar krijgen in minder tijd met behoud van kwaliteit.

Door deze patronen achteraf te analyseren, stellen sjablonen je in staat weloverwogen beslissingen te nemen om je werk te verbeteren werkprestaties .

Of u nu een professionele dienstverlener bent die zijn efficiëntie wil verbeteren, een leider die zijn teamprestaties wil optimaliseren of een individu dat zijn productiviteit wil verhogen, ClickUp's werk log sjablonen zullen handig zijn.

Deze gratis sjablonen zijn krachtige hulpmiddelen waarmee gebruikers hun werkstroom kunnen stroomlijnen en efficiënter kunnen werken. En hun mogelijkheden gaan veel verder dan eenvoudig Taakbeheer.

Met de gratis sjablonen voor werk kunt u

Uw werkstroom optimaliseren : Terugkerende taken identificeren en automatiseren enprocessen standaardiserenwaardoor kostbare tijd en middelen vrijkomen

: Terugkerende taken identificeren en automatiseren enprocessen standaardiserenwaardoor kostbare tijd en middelen vrijkomen Versnel samenwerking : Deel inzichten met teamleden, vergemakkelijk de communicatie en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit

: Deel inzichten met teamleden, vergemakkelijk de communicatie en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit Boost accountability : Bevorder een cultuur van transparantie en stel uw team in staat eigendom te nemen voor hun Taken

: Bevorder een cultuur van transparantie en stel uw team in staat eigendom te nemen voor hun Taken Verbeter uw focus : Stel effectief prioriteiten en zorg dat u niet wordt afgeleid, zodat u uw energie kunt besteden aan wat echt belangrijk is

: Stel effectief prioriteiten en zorg dat u niet wordt afgeleid, zodat u uw energie kunt besteden aan wat echt belangrijk is Registreer factureerbare uren: Maak een logboek van de tijd die u hebt besteed aan het leveren van een bepaalde service in dagen en weken om uw clients en klanten te factureren

Wat maakt een goed werklogboek sjabloon?

Werklogs zijn eenvoudige hulpmiddelen met essentiële functies. Er zijn zoveel sjablonen voor werklogs die veel functies bieden, dat het kiezen van een sjabloon dat aan jouw specifieke behoeften voldoet van vitaal belang is.

Houd rekening met deze essentiële factoren bij het selecteren van een goed sjabloon:

Intuïtieve interface: Zorg ervoor dat de sjabloon gebruiksvriendelijk is en een intuïtieve interface biedt, zodat het voor de leden van het team gemakkelijk is om informatie in te voeren en te interpreteren

Zorg ervoor dat de sjabloon gebruiksvriendelijk is en een intuïtieve interface biedt, zodat het voor de leden van het team gemakkelijk is om informatie in te voeren en te interpreteren Aanpasbare layout: Zoek naar een duidelijke structuur, met secties voor datum, startdatum, einddatum, taken, aangepaste statussen en aanvullende details

Zoek naar een duidelijke structuur, met secties voor datum, startdatum, einddatum, taken, aangepaste statussen en aanvullende details Automatisch bijwerken: Controleer of het werklogboek automatisch de datum en tijd van elke invoer vastlegt - nog beter is het als het de statussen van Taken automatisch kan bijwerken

Controleer of het werklogboek automatisch de datum en tijd van elke invoer vastlegt - nog beter is het als het de statussen van Taken automatisch kan bijwerken Gedetailleerde weergaven: Voor team instellingen moet het details hebben zoals taakcategorieën, functie van het team, taakbeschrijvingen en toegewezen individuen

Voor team instellingen moet het details hebben zoals taakcategorieën, functie van het team, taakbeschrijvingen en toegewezen individuen Flexibel: Het sjabloon moet geschikt zijn voor verschillendeprojectvereisten en flexibiliteit en aanpasbaarheid ondersteunen voor verschillende werkstromen

Het sjabloon moet geschikt zijn voor verschillendeprojectvereisten en flexibiliteit en aanpasbaarheid ondersteunen voor verschillende werkstromen Samenwerking: Het sjabloon of platform moet samenwerking ondersteunen, zodat leden van het team het werklogboek tegelijkertijd kunnen openen en bijwerken

Het sjabloon of platform moet samenwerking ondersteunen, zodat leden van het team het werklogboek tegelijkertijd kunnen openen en bijwerken Integratie: Integreerbaar met andere tools voor projectmanagement of software en toegankelijk zijn op mobiele apparaten voor updates onderweg.

Een goed sjabloon voor werk moet een goede balans vinden tussen eenvoud en uitgebreidheid.

10 werklogsjablonen voor gebruik in 2024

De 10 sjablonen in deze lijst zijn waardevol en effectief voor het vastleggen en opslaan van informatie en latere analyse.

Kies er een die het beste bij je behoeften past.

1. ClickUp dagelijks logboek sjabloon

Gebruik ClickUp's Dagelijks Logboek sjabloon om een Nog te doen lijst te maken en blijf op de hoogte van al uw activiteiten

Een dagelijks logboek is het meest gebruikte werklogboek: Het helpt u om de voortgang van uw taken per uur vast te leggen. Dagelijkse werklogboeken zijn vaak een essentieel onderdeel van professionele diensten, terwijl individuen en teams dit gebruiken om hun productiviteit in de loop van de tijd bij te houden.

Dit ClickUp dagelijks logboek sjabloon legt uw activiteiten gedurende de dag vast en geeft u de zichtbaarheid en verantwoording die u nodig hebt om op schema te blijven. Gebruik het sjabloon voor dagelijks werk om:

Voor elke dag een project te maken, taken aan uw team toe te wijzen en een tijdlijn aan te geven

Alle activiteiten op één plek bij te houden, van vergaderingen tot gesprekken

Taken organiseren in categorieën om de voortgang bij te houden

Notificaties instellen om op de hoogte te blijven van de voortgang

Taken bewaken en analyseren voor maximale productiviteit

Dit zijn enkele voordelen van het gebruik van een sjabloon voor dagelijks logboek :

Inzicht krijgen in welke Taken de meeste energie en hulpbronnen verbruiken

Taken identificeren die meer aandacht nodig hebben

De voortgang en prestaties gedurende de dag bijhouden

Gefocust en gemotiveerd blijven om taken op tijd te voltooien

Dit sjabloon is niet alleen geschikt voor professioneel gebruik. Noteer dagelijkse, repetitieve taken thuis en stel herinneringen in voor persoonlijke taken.

2. ClickUp Werklast sjabloon

Werklast sjabloon voor weergave van capaciteit per team of afdeling

De ClickUp Werklast sjabloon is optimaal voor managers en supervisors die de taken en voortgang van hun teams willen bijhouden. Het sjabloon helpt iedereen op dezelfde pagina te blijven bij het toewijzen van taken en het beheren van middelen.

De werklast van werknemers beheren is een uitdaging, maar essentieel voor het succes van organisaties. Dit sjabloon helpt je om

De capaciteit van elke werknemer meten en taken dienovereenkomstig toewijzen

Een duidelijk overzicht creëren van wie verantwoordelijk is voor elke Taak

Verwachtingen instellen en een burn-out bij werknemers voorkomen

Met de weergave Taken kunt u de voortgang van taken bewaken en de status van taken bijwerken. Organiseer de taken met twee statusmarkers: Open en Voltooid.

De weergave Individuele werklast zorgt ervoor dat medewerkers niet worden overladen met taken en geeft een uitgebreid overzicht van de werklast van het team.

Stel duidelijke verwachtingen met deze sjabloon voor werklast van werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers voorbereid zijn op de taken en hun tijd goed kunnen beheren.

3. ClickUp sjabloon voor werkverklaring

Maak samen met uw leverancier een samenvatting van uw eerste project door deel te nemen aan de ClickUp RFP Statement of Work Template, een volledig aanpasbaar vooraf ontworpen SOW-document

Een goede Statement of Work (SOW) is een eerste vereiste bij projectmanagement, vooral in het begin. Een SOW stelt de verwachtingen vast tussen een bedrijf en zijn clients of contractanten door het volgende te schetsen doelen van het project , te leveren onderdelen tijdlijnen en meer.

Het maken van een gedetailleerde SOW kan tijdrovend zijn, maar ClickUp's sjabloon voor werkverklaring maakt het gemakkelijker.

Dit sjabloon helpt u om

Het aanmaken van een SOW stroomlijnen

Snel en nauwkeurig projectdetails schetsen

Iedereen tijdens het project op dezelfde pagina houden

Aannemers en freelancers gebruiken het SOW sjabloon om hun werk en overeenkomst met verschillende belanghebbenden te communiceren. Het is handig bij het opstellen en beheren van contracten.

Of je nu een SOW maakt voor intern gebruik of voor werk voor een client, met dit sjabloon zorg je ervoor dat alles is geregeld!

4. ClickUp Dingen Nog Te Doen Kader Sjabloon

Het sjabloon voor Getting Things Klaar (GTD), gebaseerd op het GTD-systeem van David Allen, helpt u bij het organiseren van taken en projecten door ze vast te leggen en op te splitsen in werkbare items ClickUp's Getting Things Klaar sjabloon voor werklogboek is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn productiviteit onder controle wil krijgen. Met deze sjabloon kunt u grote projecten opsplitsen in beheersbare Taken en beter worden in uw werk georganiseerd op uw werk .

Geef taken prioriteit op basis van belangrijkheid en urgentie en wijs uw tijd en middelen effectief toe door u eerst te richten op taken met een grote impact.

Houd ook de voortgang visueel bij: Krijg een duidelijk overzicht van uw voortgang door middel van Kanban-bord s en Gantt grafieken.

Met de samenwerkingsfuncties van dit sjabloon kun je werklogboeken delen met leden van het team. Wijs taken toe, laat aantekeningen en opmerkingen achter bij individuele taken en houd discussies en beslissingen met betrekking tot specifieke taken bij.

Dit bevordert transparantie en verantwoording doordat iedereen de voortgang kan zien en afhankelijkheid kan identificeren.

Leg uw ideeën en taken vast, sorteer ze en zorg dat u alles Klaar krijgt met ClickUp's Getting Things Klaar Framework sjabloon .

5. ClickUp sjabloon voor eenvoudig werkplan

Gebruik het sjabloon ClickUp Simple Work Plan om uw taken te organiseren en uw team bij elkaar te houden De ClickUp Eenvoudige Werkplan Sjabloon vereenvoudigt project planning met een visuele tijdlijn van taken, mijlpalen en deadlines. Definieer rollen en verantwoordelijkheden voor elk lid van het team en stel notificaties in voor alle belanghebbenden.

Dit gratis sjabloon voor werklogs biedt een gestructureerd en intuïtief kader voor dagelijkse planning en het bijhouden van taken - perfect voor teams die waarde hechten aan eenvoud en organisatie.

Dit sjabloon bevat

Aangepaste statussen : Markeer statussen voor taken zoals Voltooid, In uitvoering, In beoordeling, In de wacht en Nog te doen en houd de voortgang bij van elke taak in een project

: Markeer statussen voor taken zoals Voltooid, In uitvoering, In beoordeling, In de wacht en Nog te doen en houd de voortgang bij van elke taak in een project Aangepaste weergaven : Open vier verschillende weergaven in verschillende ClickUp configuraties: Samenvatting, Tijdlijn, Voortgang en Aan de slag, zodat alle informatie gemakkelijk toegankelijk en georganiseerd is

: Open vier verschillende weergaven in verschillende ClickUp configuraties: Samenvatting, Tijdlijn, Voortgang en Aan de slag, zodat alle informatie gemakkelijk toegankelijk en georganiseerd is Projectmanagement: Verbeter de voortgang van projecten met mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en meer

Deze sjabloon voor werk helpt teams en individuen om op dezelfde pagina te blijven bij het vaststellen van doelen, taken en deadlines.

6. ClickUp sjabloon Nog te doen werk

Pak uw taken aan met de vernieuwde ClickUp-taakbalk, ontworpen om snel door uw prioriteiten te navigeren en nog te doen

Of u nu een zelfstandig ondernemer bent of een teamleider, maak gebruik van de ClickUp sjabloon Nog te doen om uw werklast onder controle te krijgen, uw taken te overwinnen en het volgende te bereiken projectdoelstellingen met meer voltooide duidelijkheid en organisatie.

Met dit sjabloon kun je:

Taken prioriteren op basis van belang, inspanning en urgentie

Projecten organiseren in lijsten met subtaken en deadlines

De voortgang visueel bijhouden met Kanban-borden en Gantt grafieken

Zo helpt het sjabloon Nog te doen je om je taken te voltooien:

Taken visualiseren op een eenvoudig en intuïtief Kanban-bord en prioriteiten stellen

Taken direct in het sjabloon maken en toevoegen, complexe projecten opsplitsen in kleinere stappen en deadlines en deadlines instellen

Houd cruciale deadlines in de gaten en zorg ervoor dat Taken op tijd voltooid zijn

Taken toewijzen aan teamleden, aantekeningen maken en takenlijsten delen

Uw voortgang visueel bewaken, knelpunten en wegversperringen identificeren en efficiëntie objectief meten

Gebruik de ClickUp Nog te doen sjabloon en ervaar de kracht van georganiseerde efficiëntie.

7. ClickUp Werkomvang sjabloon

Het sjabloon ClickUp Scope of Work kan u helpen alle details van een ClickUp project te schetsen

De ClickUp sjabloon voor werkomvang helpt u de specifieke kenmerken van uw dienst of project in kaart te brengen, zoals de doelstellingen van het project, de te leveren prestaties en de tijdlijn.

Door de scope of work van het project vast te leggen, zorg je ervoor dat belanghebbenden op de hoogte blijven van voortgang en succes.

Met dit sjabloon kun je:

Een groot project opdelen in beheersbare brokken door taken te creëren en eigenaars aan de taken toe te wijzen

Direct een overzicht krijgen van uw voltooide taken en de tijd bijhouden die aan taken is besteed om inzicht te krijgen in de voortgang en het succes van uw projectproductiviteit patronen te begrijpen en verbeterpunten te identificeren

Communiceer met teamleden en belanghebbenden, delegeer taken direct binnen het sjabloon en zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelen van het project

Bepaal de beperkingen van uw service en stel beperkingen in voor teamleden

Terugkerende taken en notificaties instellen, waardoor een deel van de werkstroom van het project wordt geautomatiseerd

Deze sjabloon is van onschatbare waarde voor individuen en teams van elke grootte, maar vooral voor eigenaren van projecten en teamleiders.

8. ClickUp project log sjabloon

Beheer het dagelijkse logboek van uw project eenvoudig door elke Taak afzonderlijk bij te houden met het ClickUp Project Log Sjabloon

Tijdsregistratie kan soms een dagelijkse of wekelijkse oefening zijn. Werklogboeken zijn zelfs nuttig voor specifieke projecten, waarbij u elke taak per uur of per dag bijhoudt.

De ClickUp project log sjabloon is aangepast voor het bijhouden van voortgang en voltooiing van taken binnen projecten.

Dit gratis sjabloon voor werk is een uitstekend hulpmiddel voor projectmanagers die op een georganiseerde manier toezicht willen houden op hun projecten en vertragingen willen voorkomen.

Met dit sjabloon kun je

Taken statussen instellen: Taken aanmaken, deadlines instellen en het logboek delen met uw eigenaren van taken

instellen: Taken aanmaken, deadlines instellen en het logboek delen met uw eigenaren van taken Tijdlijnen bijwerken en herzien : Met realtime updates en aangepaste statussen kunt u de ene na de andere taak blijven afvinken

: Met realtime updates en aangepaste statussen kunt u de ene na de andere taak blijven afvinken Aangepaste weergaven : Visualiseer en controleer het abonnement via lijsten, ganttgrafieken, werklast, kalenders en andere weergaven

: Visualiseer en controleer het abonnement via lijsten, ganttgrafieken, werklast, kalenders en andere weergaven Tijdlijnen bijhouden: Maak een tracker voor tijdlijnen. Identificeer vertragingen en optimaliseer tijdlijnen voor terugkerende taken

Het sjabloon maakt ook het volgende mogelijk real-time samenwerking tot ondersteuning na het project en bevordert duidelijke communicatie tussen alle belanghebbenden.

9. ClickUp sjabloon voor werkverdeling

Work Breakdown Structure via schrijven: Tam Pham

Een work breakdown structure is een stapsgewijze aanpak van een project die het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang gemakkelijker maakt.

De ClickUp sjabloon voor werkverdeling organiseert projectresultaten en scopes in logische groepen of projectfasen, waarbij elk niveau in detail en specificiteit toeneemt.

Of je nu een ontwikkelingsproject of een complexe gebeurtenis organiseert, gebruik dan dit sjabloon om het werk op te splitsen in kleinere onderdelen. Maak werkschema's die gemakkelijker te beheren en af te leveren zijn.

Om het volledige potentieel van dit sjabloon te benutten,

Creëer een project voor elk werk onderverdeeld doel

Splits het project op in individuele taken en wijs deze toe aan leden van het team

Tijdlijnen bepalen en taken prioriteren

Notificaties instellen om op de hoogte te blijven van de voortgang

Taken bewaken en analyseren voor maximale productiviteit

Ontgrendel het volledige potentieel van je team door complexiteit te verminderen en samenwerking te bevorderen om de doelen van je project duidelijk en vol vertrouwen te bereiken.

10. Excel dagelijks werk sjabloon door WPS Sjabloon

Excel sjabloon voor dagelijks werk

De Excel sjabloon voor dagelijks werk biedt een eenvoudige, aanpasbare en effectieve oplossing voor het bijhouden van dagelijkse taken en activiteiten.

U kunt deze functies gebruiken in deze sjabloon:

Gebruik voorwaardelijke opmaak om kritieke informatie te markeren. Je kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak gebruiken om alle taken te markeren die een hoge prioriteit hebben of te laat zijn

Formules gebruiken om totalen en gemiddelden te berekenen. Je kunt bijvoorbeeld een formule gebruiken om de totale tijd te berekenen die je op een bepaalde dag aan je taken hebt besteed

Grafieken maken om je gegevens te visualiseren. Je kunt bijvoorbeeld een staafdiagram maken dat laat zien hoeveel procent van de tijd je aan verschillende Taken hebt besteed

Je werkgegevens delen met je manager of leden van je team, wat de communicatie en samenwerking verbetert

Met dit sjabloon kunt u uw productiviteit verhogen, nauwer samenwerken en gemakkelijker doelen bereiken door uw activiteiten consequent bij te houden en gegevens te analyseren.

Maak gebruik van ClickUp's kracht met werksjablonen

ClickUp's sjablonen voor werklogs zijn meer dan alleen maar trackers. Het zijn poorten naar zelfbewustzijn, verbeterde productiviteit en succes in samenwerking.

Met werklogsjablonen kunt u

Verborgen patronen in uw werkstroom ontdekken

De toewijzing van tijd optimaliseren enresource planning* Taken prioriteren en doelen sneller bereiken

Transparantie en verantwoordelijkheid binnen teams bevorderen

Verkrijg waardevolle inzichten voor voortdurende verbetering

Met ClickUp krijgt u ook krachtige tools die voorzien in de gemeenschappelijke behoeften van elke solopreneur, projectmanager, teamleider en professionele dienstverlener.

Probeer ClickUp vandaag nog! 💫