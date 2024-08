Top 5 Gratis NDA sjablonen in Word, PDF, Google Docs en ClickUp

Het verzegelen van een partnerschap met geheimhoudingsovereenkomsten (NDA's) is gebruikelijk bij bedrijven, groot of klein. Sommige informatie moet privé blijven, zelfs vertrouwelijk.

Niet alleen baanbrekend onderzoek of handelsgeheimen moeten worden beschermd. Bedrijven hebben regelmatig te maken met gevoelige informatie - klantgegevens, marketingcampagnes, financiële informatie, overeenkomsten met investeerders of partners en nog veel meer. Deze gegevens moeten beschermd blijven.

Verkeerd omgaan met dergelijke informatie kan ernstige gevolgen hebben, zoals een aangetaste reputatie, verlies van concurrentievoordeel en juridische problemen.

Hoewel het ideaal zou zijn als bedrijven alleen op goodwill en vertrouwen zouden kunnen opereren, is dat niet altijd praktisch. In plaats daarvan moet je vertrouwen op zakelijke overeenkomsten om ongestoorde activiteiten te garanderen en bedrijfsbelangen te beschermen.

Eén zo'n contract is de Non-Disclosure Agreement of NDA, ook bekend als een vertrouwelijkheidsovereenkomst (CA) of overeenkomst met betrekking tot eigendomsinformatie (PIA). Een NDA is een juridisch contract tussen twee of meer partijen dat hen beperkt in het onthullen van vertrouwelijke informatie.

In deze blog onderzoeken we wat een goede geheimhoudingsovereenkomst is en hoe je een juridisch bindend contract opstelt dat de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen garandeert.

Bovendien delen we vijf kant-en-klare NDA-sjablonen die je kunt aanpassen aan je zakelijke relaties en waarmee je in een handomdraai NDA's kunt versturen.

Wat zijn NDA-sjablonen?

Een NDA sjabloon is een vooraf geschreven document met de voorwaarden van een geheimhoudingsovereenkomst. Het bevat standaardclausules die de gecontracteerde partijen verbieden vertrouwelijke bedrijfsinformatie openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze sjablonen bieden bedrijven een kant-en-klaar raamwerk dat ze kunnen gebruiken om aangepaste NDA's te maken voor verschillende scenario's, zoals het inwerken van werknemers, omvang van werkcontracten en onderhandelingen.

Het gebruik van een NDA-sjabloon vereenvoudigt het opstellen van juridisch sluitende geheimhoudingsovereenkomsten. Het bespaart tijd, verhoogt de efficiëntie en biedt bedrijven een consistent en gestandaardiseerd formaat om vertrouwelijke informatie te definiëren. Sjablonen zorgen ervoor dat alle belangrijke punten worden afgedekt en verminderen het risico dat essentiële clausules over het hoofd worden gezien.

Een typische NDA-sjabloon bevat deze secties:

Inleiding : Deze sectie identificeert het onderwerp van de NDA, bijvoorbeeld als het gaat om een partnerschap, toegang tot gegevens of een blauwdruk van een functie

: Deze sectie identificeert het onderwerp van de NDA, bijvoorbeeld als het gaat om een partnerschap, toegang tot gegevens of een blauwdruk van een functie Definitie : Dit gaat dieper in op de verschillende termen die in de NDA zullen worden gebruikt, zoals de namen van de partijen, details over de bekendmakende en ontvangende partijen, of de partijen een individuele entiteit of een bedrijf zijn, en andere dergelijke details

: Dit gaat dieper in op de verschillende termen die in de NDA zullen worden gebruikt, zoals de namen van de partijen, details over de bekendmakende en ontvangende partijen, of de partijen een individuele entiteit of een bedrijf zijn, en andere dergelijke details Vertrouwelijke informatie : Dit definieert en beschrijft de aard van de feitelijke vertrouwelijke gegevens

: Dit definieert en beschrijft de aard van de feitelijke vertrouwelijke gegevens Uitzonderingen : In dit gedeelte staat de informatie die niet beschermd wordt door de vertrouwelijkheidsovereenkomst en gedeeld kan worden met anderen

: In dit gedeelte staat de informatie die niet beschermd wordt door de vertrouwelijkheidsovereenkomst en gedeeld kan worden met anderen Verplichtingen : In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de ontvangende partij met de vertrouwelijke informatie moet omgaan en onder welke omstandigheden zij deze informatie aan anderen mag onthullen

: In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de ontvangende partij met de vertrouwelijke informatie moet omgaan en onder welke omstandigheden zij deze informatie aan anderen mag onthullen Retournering van vertrouwelijke informatie : Deze paragraaf beschrijft de procedures voor het teruggeven van vertrouwelijke informatie na afloop van de overeenkomst

: Deze paragraaf beschrijft de procedures voor het teruggeven van vertrouwelijke informatie na afloop van de overeenkomst Remedies: Deze paragraaf legt de gevolgen uit van een schending van de overeenkomst en kan financiële sancties, strafrechtelijke vervolging en beëindiging van het dienstverband omvatten

Deze paragraaf legt de gevolgen uit van een schending van de overeenkomst en kan financiële sancties, strafrechtelijke vervolging en beëindiging van het dienstverband omvatten Kennisgevingen en wijzigingen : Een optionele sectie, hier worden eventuele wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke NDA vermeld

: Een optionele sectie, hier worden eventuele wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke NDA vermeld Jurisdictie : Dit verklaart de staat of het rechtsgebied waar eventuele geschillen over de NDA zullen worden opgelost

: Dit verklaart de staat of het rechtsgebied waar eventuele geschillen over de NDA zullen worden opgelost Tekenblok: Dit bevat blokken voor elke partij en zal hun namen, handtekeningen en datum bevatten

Wat maakt een goed NDA-sjabloon?

De meeste geheimhoudingsovereenkomsten volgen dit basisraamwerk, maar sommige gratis NDA sjablonen maken het makkelijker om de NDA op te stellen zonder vanaf nul te beginnen.

Laten we eens kijken wat sommige NDA sjablonen beter maakt dan andere. Hier zijn enkele kenmerken om naar uit te kijken.

Duidelijke taal: Net als elke andere juridische overeenkomst, moet een NDA sjabloon duidelijk, beknopt en beknopt zijn om dubbelzinnigheid te voorkomen. U moet overdreven juridisch jargon en onnodig jargon vermijden, zodat het gemakkelijk te begrijpen is

Net als elke andere juridische overeenkomst, moet een NDA sjabloon duidelijk, beknopt en beknopt zijn om dubbelzinnigheid te voorkomen. U moet overdreven juridisch jargon en onnodig jargon vermijden, zodat het gemakkelijk te begrijpen is Compleet kader : De sjabloon moet consistent zijn met de NDA best practices en alle belangrijke segmenten bevatten, zoals definitie, vertrouwelijke informatie, rechtsmiddelen en meer

: De sjabloon moet consistent zijn met de NDA best practices en alle belangrijke segmenten bevatten, zoals definitie, vertrouwelijke informatie, rechtsmiddelen en meer Juridisch solide : Het sjabloon moet juridisch afdwingbaar zijn en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Het moet de partijen en het toepasselijke rechtsgebied vermelden en de voorwaarden en clausules duidelijk vermelden om ervoor te zorgen dat het geldig is voor de rechtbank

: Het sjabloon moet juridisch afdwingbaar zijn en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Het moet de partijen en het toepasselijke rechtsgebied vermelden en de voorwaarden en clausules duidelijk vermelden om ervoor te zorgen dat het geldig is voor de rechtbank Flexibiliteit : Omdat er verschillende soorten NDA-overeenkomsten beschikbaar zijn, zoals werknemers-, partnerschaps-, tweepartijen- en meerpartijenovereenkomsten, is het van vitaal belang om een sjabloon te kiezen dat je gemakkelijk kunt aanpassen aan verschillende bedrijfssituaties

: Omdat er verschillende soorten NDA-overeenkomsten beschikbaar zijn, zoals werknemers-, partnerschaps-, tweepartijen- en meerpartijenovereenkomsten, is het van vitaal belang om een sjabloon te kiezen dat je gemakkelijk kunt aanpassen aan verschillende bedrijfssituaties Integraties : Een andere belangrijke factor is de integratie van e-handtekeningen. Controleer of uw sjabloon en de drafting tool compatibel zijn met tools voor e-handtekeningen. Dit zorgt ervoor dat u contracten digitaal kunt ondertekenen en notarieel kunt bekrachtigen

: Een andere belangrijke factor is de integratie van e-handtekeningen. Controleer of uw sjabloon en de drafting tool compatibel zijn met tools voor e-handtekeningen. Dit zorgt ervoor dat u contracten digitaal kunt ondertekenen en notarieel kunt bekrachtigen Opmaak en stijl: Zorg ervoor dat de sjabloon ook visueel aantrekkelijk is. Denk aan factoren zoals pagina- en tekstafstand, het gebruik van koppen, lettertype en paragraafstructuur

5 NDA sjablonen om te gebruiken in 2024

Hier is een korte lijst van onze favoriete NDA sjablonen die gratis te downloaden en te gebruiken zijn.

1. ClickUp NDA-overeenkomst sjabloon

Download de sjabloon

De eerste is

ClickUp's NDA-sjabloon

. In deze beginnersvriendelijke sjabloon vindt u alle noodzakelijke onderdelen van een standaard geheimhoudingsverklaring.

Met deze sjabloon kunt u zelfs ClickUp-taken maken met verschillende aangepaste statussen om uw overeenkomsten te helpen beheren. U kunt categoriseren en functies toevoegen om gevoelige informatie te visualiseren en bij te houden.

Kopieer deze sjabloon gewoon op

ClickUp Documenten

en voeg alle cruciale details toe, zoals de namen en gegevens van de betrokken partijen, een beknopte weergave van de vertrouwelijkheidsovereenkomst en meer.

Met de sjabloon blijft u op de hoogte van

samenwerkingsovereenkomst

volgen met commentaarreacties, geneste subtaken, meerdere geadresseerden en prioriteitslabels.

De sjabloon downloaden

Plus, ClickUp's werkruimte en productiviteitstools vereenvoudigen uw

contractbeheer

proces, samenwerking tussen partijen en meer.

U kunt ook inhoud voor uw juridische documenten opstellen en bewerken met

ClickUp Brain's

generatieve AI-tool. De AI Writer for Work haalt direct antwoorden op vragen tevoorschijn en stelt binnen enkele seconden een contractdocument samen. Wees gerust, al uw contracten blijven veilig op ClickUp; uw gegevens worden nooit gebruikt om AI-modellen te trainen.

Gebruik ClickUp Brain om al uw AI-gerelateerde taken uit te voeren, van schrijven tot administratief werk

U kunt ook de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain gebruiken om informatie te zoeken, clausules te vinden die u aan vorige contracten hebt toegevoegd, enz.

U kunt uw gratis overeenkomst exemplaren lokaliseren met ClickUp's vertaalmogelijkheden om op koers te blijven met uw wereldwijd gevestigde werknemers of leveranciers.

Zodra u uw NDA hebt opgesteld, kunt u een

ClickUp Taak

en wijs het ter controle toe aan uw manager en juridische team. Zodra de overeenkomst is afgerond, exporteert u deze als PDF en deelt u deze met de ontvangende en ondertekenende partijen voor elektronische ondertekening. Of, als u het graag op de ouderwetse manier doet, print het dan in een handomdraai uit!

De sjabloon downloaden

2. Word sjabloon geheimhoudingsovereenkomst door LegalTemplates

Gebruik de rechtsvormbouwer van LegalTemplate om aangepaste NDA's te genereren

Onze volgende sjabloon is de

Word NDA sjabloon van LegalTemplates

. Deze sjabloon is goed gestructureerd en bevat alle essentiële onderdelen van een standaard NDA-sjabloon. U kunt kiezen tussen een standaard geheimhoudingsverklaring of een op maat gemaakte overeenkomst voor tewerkstelling, uitvindingen, verkoop- of aankooptransacties. Bovendien kunt u de sjabloon aanpassen aan de wetten van uw staat en uw lokale jurisdictie.

Bovendien beschikt LegalTemplates ook over een gratis bouwprogramma voor juridische documenten. U hoeft alleen maar de details van uw overeenkomst in de tekstvakken in te vullen en binnen enkele seconden wordt uw juridische overeenkomst gegenereerd. LegalTemplates biedt ook een betaalde eSign-functie als u liever digitaal wilt gaan.

Deze sjabloon downloaden

3. Word geheimhoudingsovereenkomst sjabloon door Simul

Download de gratis NDA-sjablonen van Simul en bespaar tijd bij het opstellen van uw vertrouwelijkheidsovereenkomsten

De volgende sjabloon op deze lijst is van Simul, een Microsoft Word-hulpprogramma voor versiebeheer en samenwerking. De

Word geheimhoudingsovereenkomst sjabloon van Simul

is een eenvoudig sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst in een documentindeling die je met één klik kunt downloaden en bewerken in je tekstverwerkingssoftware, of het nu Google Docs, MS Word of Apple Pages is.

Als je klaar bent, kun je het uploaden naar je digitale ondertekeningstool of een fysieke afdruk naar de ontvangende partij sturen.

De sjabloon heeft veel details en je kunt er meer toevoegen, afhankelijk van het soort vertrouwelijke informatie dat je in een overeenkomst wilt vastleggen.

Om ongeoorloofde bekendmaking of toegang te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je NDA's voor werknemers, stagiairs of aannemers alles omvatten wat in de NDA-sjabloon staat, zoals informatie over bedrijfsapparatuur, boekhoudkundige informatie, productieprocessen en intellectueel eigendom.

Wanneer u deze sjabloon gebruikt, zorg er dan voor dat woorden en zinnen overeenkomen met wat u gebruikt in uw andere contracten. Als u bijvoorbeeld termen als 'Bekendmakende partij' en 'Ontvangende partij' gebruikt in uw overeenkomsten, gebruik die dan in plaats van 'Informatieverstrekker' en 'Ontvanger' in deze sjabloon.

Daarnaast is het een uitstekende gewoonte om deze NDA-sjabloon te vergelijken met het formaat dat wordt voorgeschreven door de overheid om ervoor te zorgen dat beide qua structuur en terminologie op elkaar zijn afgestemd.

Deze sjabloon downloaden

4. PDF NDA-overeenkomst sjabloon door Signaturely

Pas deze NDA-sjabloon van Signaturely aan voor verschillende bedrijfssituaties

Op Signaturely kun je overeenkomsten maken en ondertekenen zonder gedoe. Het platform is een online hulpmiddel voor digitale handtekeningen dat gratis sjablonen biedt die je kunt downloaden in zowel Doc- als PDF-formaat.

Met hun gratis plan kun je echter maar één document per maand ondertekenen. Je moet je abonneren op een betaald abonnement om meer documenten te kunnen ondertekenen.

Hoewel de

Word NDA sjabloon door Signaturely

volgt het gestandaardiseerde formaat, het is relatief beknopt. U moet secties zoals Verplichtingen, Rechtsmiddelen en Wijzigingen vanaf nul maken. We raden u aan deze sjabloon te gebruiken voor eenvoudigere contracten die geen uitgebreide details vereisen, omdat er geen zeer gevoelige informatie bij betrokken is.

Deze sjabloon downloaden

5. Google Docs NDA voor HR Adviseurs by Template.net

Download deze gratis sjabloon van Templates.net bij het inwerken van nieuwe HR-consultants voor uw bedrijf

Het laatste gratis sjabloon op deze lijst is heel specifiek - het is een NDA ontworpen voor HR-consultants. De meeste organisaties gebruiken een andere NDA voor HR-medewerkers, omdat zij toegang hebben tot personeelsgegevens, gevoelige bedrijfsinformatie en andere informatie

interne bedrijfsprocessen

.

Deze

Google Docs NDA-sjabloon voor HR-consultants door Template.net

is aangepast om vertrouwelijke informatie aan te pakken waar HR-consultants meestal mee te maken hebben, zoals bedrijfsvoering, strategieën en plannen,

klantenbeheer

personeelsgegevens, intellectueel eigendom, enz.

U kunt de informatie direct toevoegen aan de documenteditor in Templates.net, samen met eventuele brandingitems zoals een bedrijfslogo, kleurenschema's en meer.

U kunt de NDA ook delen met anderen in uw team, zodat zij de overeenkomst kunnen bekijken en aanpassen. Zodra de overeenkomst is bevestigd, kunt u deze downloaden als PDF en delen met de ontvangende partij.

Deze sjabloon downloaden

Ook lezen_: Sjablonen voor overeenkomsten

Vertrouwelijke informatie beschermen met NDA's

Of je nu werknemers of onafhankelijke aannemers in dienst neemt, een topgeheim patent aanvraagt of onderhandelingen voert om een bedrijf over te nemen: een geheimhoudingsovereenkomst is cruciaal voor het handhaven van vertrouwelijkheid en het beschermen van gevoelige informatie.

Het aanpassen van de NDA sjablonen die we hierboven hebben genoemd is een eenvoudig proces. Zorg ervoor dat je het uiteindelijke document aan je juridisch adviseur voorlegt voordat je de geheimhoudingsovereenkomst afrondt.

Bewaar je geheimhoudingsovereenkomsten op één plaats door ze op te slaan als

ClickUp Documenten

en ze delen met de betrokken partijen. Functies zoals versie- en toegangsbeheer houden uw vertrouwelijke informatie veilig. Met realtime en gezamenlijk bewerken kunt u snel wijzigingen aanbrengen wanneer dat nodig is.

Naast het veilig en toegankelijk houden van uw bedrijfseigen informatie, kan ClickUp uw team helpen tijd te besparen en de productiviteit op uw werkplek te verhogen. Met zijn efficiëntiebevorderende functies kan dit alles-in-één productiviteitsplatform uw teams wel een dag per week besparen.

en ontdek hoe ClickUp u kan helpen bij het opstellen van, samenwerken aan en beheren van uw overeenkomsten in één enkel dashboard!