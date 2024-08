10 beste software-apps voor contractbeheer in 2024

Elke dag worstelen bedrijfsprofessionals en contractmanagers in verschillende sectoren met de last van handmatig contractbeheer.

Ze zijn :

Sorteren door ongeorganiseerde cloud-opslag voor oude contracten

Worstelen met het opmaken van clausules die gekopieerd zijn van verschillende bronnen

Documenten moeizaam exporteren, delen en reviseren via verschillende kanalen zodat het verkoopteam en de juridische afdelingen ze kunnen bekijken

Het omslachtige proces van handmatig ondertekenen, scannen en doorgeven van het document aan de volgende ondertekenaar

Deze zich herhalende cyclus van contractbeheer kost kostbare tijd, slokt middelen op en draagt bij aan een burn-out van medewerkers.

Software voor contractbeheer automatiseert handmatige taken zoals het beheren van contracten op een centrale locatie en het bijwerken van wijzigingen voor alle besluitvormers.

Met geavanceerde tools voor contractbeheer kunnen interne en externe partijen contracten ondertekenen met behulp van e-handtekeningen, kunnen belanghebbenden die contracten beoordelen worden bijgehouden en kunnen contracten worden opgeslagen en kritieke documenten worden beveiligd.

Bent u op zoek naar contractsoftware om het werk van uw juridische en verkoopteams gemakkelijker te maken?

Hier hebben we een lijst samengesteld van de beste software voor contractbeheer om het contracteringsproces te versnellen, het goedkeuringsproces te automatiseren en contracten sneller te beheren, zodat de deal snel rond is.

Wat moet je zoeken in software voor contractbeheer?

Gebruiksvriendelijke interface : Het contractbeheersysteem moet een intuïtieve interface hebben om contracten van idee tot uitvoering te beheren

: Het contractbeheersysteem moet een intuïtieve interface hebben om contracten van idee tot uitvoering te beheren Versiebeheer: Kies een oplossing voor contractbeheer met versiebeheer om u te helpen bovenop alle iteraties te blijven wanneer u onderhandelt over contracten. Zoek naar geavanceerde functies om contracten te beheren, documenten te redigeren, goed te keuren en te beoordelen, en de contracttaal met een paar klikken te wijzigen

Kies een oplossing voor contractbeheer met versiebeheer om u te helpen bovenop alle iteraties te blijven wanneer u onderhandelt over contracten. Zoek naar geavanceerde functies om contracten te beheren, documenten te redigeren, goed te keuren en te beoordelen, en de contracttaal met een paar klikken te wijzigen Gebouwde sjablonen: De meeste software voor contractbeheer biedt toegang tot vooraf geschreven contractsjablonen zoalssjablonen voor zakelijke overeenkomsten en goedgekeurde clausules bibliotheek naartijd te besparen en risico's te beperken bij het bouwen van slimme contracten

De meeste software voor contractbeheer biedt toegang tot vooraf geschreven contractsjablonen zoalssjablonen voor zakelijke overeenkomsten en goedgekeurde clausules bibliotheek naartijd te besparen en risico's te beperken bij het bouwen van slimme contracten Geautomatiseerde waarschuwingen: Zoek naar een alles-in-één oplossing met geautomatiseerde workflows voor contractverlengingen om alle betrokken partijen op de hoogte te houden en nooit kritieke deadlines te missen

Zoek naar een alles-in-één oplossing met geautomatiseerde workflows voor contractverlengingen om alle betrokken partijen op de hoogte te houden en nooit kritieke deadlines te missen Analyse en gedetailleerde rapportage: De softwareoplossing voor contractbeheer moet uw team in staat stellen om het volgende te beheren algemene serviceovereenkomsten en zichtbaarheid van contracten. Het platform moet robuuste analyses bieden zoals contractwaarden, contractprestaties en deadlines en navigeren door complexe contractuele hiërarchieën

De softwareoplossing voor contractbeheer moet uw team in staat stellen om het volgende te beheren algemene serviceovereenkomsten en zichtbaarheid van contracten. Het platform moet robuuste analyses bieden zoals contractwaarden, contractprestaties en deadlines en navigeren door complexe contractuele hiërarchieën Integratie met andere tools: Kies een contractbeheersoftware die integratie biedt met uw automatiseringstools, CRM, projectbeheertools, inkoopbeheer software, operations management software en tools voor elektronische handtekeningen

Kies een contractbeheersoftware die integratie biedt met uw automatiseringstools, CRM, projectbeheertools, inkoopbeheer software, operations management software en tools voor elektronische handtekeningen Contractbibliotheek: Contractbeheertools slaan al uw contracten op in een veilige opslagplaats en stellen u in staat contracten op te zoeken met robuuste zoek- en filterfuncties

De 10 beste software-apps voor contractbeheer voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en samenwerking tussen teams te bevorderen

ClickUp is een software voor contactbeheer die organisaties helpt om al hun contracten te stroomlijnen en te volgen tijdens elke fase van de contractlevenscyclus, van voorstel, creatie, goedkeuring en indiening. Mis nooit meer een deadline voor contractverlengingen.

ClickUp heeft verschillende sjablonen voor contractbeheer en documentbeheer om contracten op te slaan, bij te houden en te beheren. Zelfs met het gratis plan, houd je alle betrokken partijen op de hoogte en stel je deadlines in om vernieuwingen bij te houden.

De sjabloon voor contractbeheer zorgt ervoor dat al uw contracten op één plaats worden opgeslagen.

ClickUp beste functies

Taken aanmaken met aangepaste statussen om de voortgang van elk contract bij te houden

Categoriseer allezakelijke contractgerelateerde details zoals ondertekeningsdatum, afdeling en type contract om contracten te beheren en contractgegevens te visualiseren

Al uwdocumenten in verschillende ClickUp configuraties, zoals de handleiding, contractlijst en contractaanvraagformulier

Maak een nieuw document vanuit elke willekeurige plaats in uw ClickUp werkruimte en voeg geneste subpagina's, tabellen en stylingopties toe om de perfecte structuur te creëren

Wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst, gedane betalingen en eventuele juridische kwesties bijhouden

Verbeter contractbeheer en -tracering met projectbeheerfuncties zoals tijdregistratie, afhankelijkheidswaarschuwingen, e-mails en meer

ClickUp taken kunt u contracten plannen, organiseren en eraan samenwerken door opmerkingen toe te wijzen alsactie-items en commentaar threads toe te voegen voor elke taak

Maak meer tijd vrij voor kennisintensief werk door terugkerende taken te stroomlijnen met ClickUp Automations

Creëer en bewaar documenten met betrekking tot contractbeheer en visualiseer de voortgang gedurende de contractlevenscyclus metClickUp Dashboards

Stel de rapporten in die u nodig hebt, allemaal op één plek, op ClickUp

Met ClickUp AI kunt u contracten op een geautomatiseerde manier opstellen door alle details over te dragen aan AI, zodat u zich kunt richten op strategische taken. AI-gestuurd contractbeheer zorgt voor een betere ervaring voor u, uw klanten en alle betrokken partijen

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers melden een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

De interface kan traag zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/gebruiker/maand

$7/gebruiker/maand Zakelijk: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Conga

via Conga Hebt u wel eens in contracten zitten graven om cruciale informatie of een clausule te vinden? Met een contractbeheersysteem zoals Conga kunt u deze vervelende taak aan AI delegeren.

Conga's AI-software voor contractbeheer beheert de volledige levenscyclus van contracten. Conga Contract Intelligence extraheert commerciële voorwaarden met AI en zet ze om in geverifieerde gegevens voor zakelijke gebruikers.

Conga beste functies

Alle belangrijke contractgerelateerde documenten opslaan en doorzoeken en met AI automatisch contractgegevens extraheren

Alarmmeldingen maken en leveren aan de juiste belanghebbenden vanuit het contractbeheersysteem met Salesforce-integratie

Vind informatie over elke overeenkomst met behulp van de contextuele onderwerpzoekfunctie of vind de gegevens met filterbare, aanpasbare dashboards

Conga beperkingen

Navigeren tussen verschillende pagina's is moeilijk in de contractenopslagplaats

Contractsjablonen zijn niet aanpasbaar

Conga prijzen

Aangepaste prijzen

Conga beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (398 beoordelingen)

4.2/5 (398 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (72 beoordelingen)

3. DealHub

via DealHub Vermijd deze puinhoop en het langdurige contracteringsproces met DealHub, een software voor contractbeheer.

DealHub vereenvoudigt het contractbeheerproces door alle belanghebbenden te laten samenwerken op één digitaal dashboard, DealRoom, om juridische documenten te genereren, contracten te herzien, redlines te beheren en real-time status en zichtbaarheid te bieden.

DealHub beste eigenschappen

Het contractbeheerplatform genereert NDA's, MSA's en andere contracten in verschillende formaten zoals HTML, Word en PDF's

Configureer goedkeuringsworkflows om interne afstemming te krijgen voordat het contract naar klanten wordt verzonden

CRM-integratie met Salesforce, Freshworks en Hubspot biedt volledige toegang tot alle overeenkomsten en documenten rechtstreeks in uw CRM en heeft gebruikersrollen op basis van toestemming

DealHub beperkingen

De interface voor het maken van sjablonen is niet gebruiksvriendelijk

Geen integratie met tools voor elektronische handtekeningen zoals Docusign

DealHub prijzen

DealRoom: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen DealHub CPQ: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen DealHub Billing: Aangepaste prijzen

DealHub beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (551 beoordelingen)

4.7/5 (551 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (39 beoordelingen)

4. Concord

via Concord IConcord is een alles-in-één contractbeheersysteem voor bedrijven om het beheer van contractdocumenten te stroomlijnen met goedkeuringsworkflows voor zowel interne als externe partijen. Het automatiseren van contractonderhandelingen en overbodige taken zoals redlining en het bijhouden van wijzigingen wordt eenvoudig.

De beveiligde contractopslagplaats bewaart de meest actuele versie van het contract. Met systemen voor contractbeheer kunnen teamleden slimme contracten met een paar klikken elektronisch ondertekenen.

Met professionele en enterprise plannen krijgt u inzicht in al uw contracten met Concords uitgebreide dashboard voor rapportage en analyse.

Concord beste functies

Voeg commentaar toe of chat in real-time in uw contractdocument met interne beoordelaars, bedrijfsteams, klanten of leveranciers van contractbeheer

Stuur contracten automatisch naar de beoordelaars en laat ze goedkeuren in het Concord-document binnen het contractbeheerplatform

Verzamel gratis een onbeperkt aantal wettelijk bindende e-handtekeningen in het contractdocument

Integreer Concord-documenten met uw dagelijkse workflows

Concord beperkingen

Sommige functies zouden meer aangepast kunnen worden, zoals de mogelijkheid om een datum toe te voegen aan ondertekeningsvelden

Er zijn extra kosten verbonden aan het toevoegen van onbeperkte gebruikers aan je contracten

Concord prijzen

Standaard : $17/gebruiker/maand

: $17/gebruiker/maand Professioneel : $49/maand

: $49/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Concord beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (131 beoordelingen)

4.3/5 (131 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (196 beoordelingen)

5. Trackado

via Trackado Met de contractbeheeroplossingen van Trackado hebben bedrijfsteams overal toegang tot belangrijke documenten. Stel goedkeuringsworkflows in voor verschillende teams, word automatisch op de hoogte gebracht van belangrijke data en taken en krijg inzicht in de financiële gezondheid van contracten.

Trackado beste eigenschappen

Contract repository is een alles-in-één tool om de levenscyclus van contracten te beheren

Stel gebeurtenissen en herinneringen in voor komende contractverlengingen en wijs ze toe aan relevante teamleden

Workflow automatiseringsmodule om je contracten door het noodzakelijke beoordelings- en goedkeuringsproces te leiden voordat je ze naar klanten stuurt

Trackado beperkingen

Kan niet zoeken en filteren op bedrijfsnaam

Het integreert niet met Microsoft Dynamics voor gegevensstromen tussen bedrijfsbronnen

Trackado prijzen

Gratis plan

Starter : $39/maand

: $39/maand Zakelijk : $129/maand

: $129/maand Enterprise: $299/maand

Trackado beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.5/5 (22 beoordelingen)

6. GetAccept

via GetAccept GetAccept is software voor contractbeheer die organisaties voorziet van kant-en-klare sjablonen voor een soepel contractbeheer.

U kunt samenwerken met belanghebbenden om een gemakkelijke koopervaring te creëren, waardoor de tijd om deals te sluiten wordt verkort met interactieve voorstellen en veilige elektronische handtekeningen.

GetAccept beste eigenschappen

Overzichtsdashboard om contracten van al je lopende deals te beheren en te evalueren welke de meeste aandacht nodig hebben

Upload uw verkoopmateriaal in mappen naargelang het verkoopproces of maak mobiel-responsieve verkoopinhoud met behulp van de editor

Verkort het creatieproces van je voorstellen door vooraf gemaakte contractsjablonen te gebruiken of maak je eigen sjablonen

GetAccept beperkingen

Er is geen functionaliteit om een kopie van het ontwerp te maken

Moeilijkheid met het sorteren en filteren van de gegevens voor contractbeheer

GetAccept prijzen

Essential : $15/gebruiker/maand

: $15/gebruiker/maand Deal Room Professional: $39/gebruiker/maand

$39/gebruiker/maand Contract Room Professional: $49/gebruiker/maand

$49/gebruiker/maand Volledige Suite Professional: $79/gebruiker/maand

GetAccept beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (779 beoordelingen)

4.6/5 (779 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (31 beoordelingen)

7. ContractWorks

via ContractWorks Ben je ooit verdwaald geraakt in een audit trail om de juiste versie te vinden om naar externe partijen te sturen voor ondertekening?

Met ContractWorks kunnen teams meerdere klantprojecten en contracten van begin tot eind. Gebruik ContractWorks' software voor contractbeheer met AI-functies om de levenscyclus van contracten te beheren, de transparantie te verbeteren en waarschuwingen te krijgen over cruciale contractdetails en gebeurtenissen.

ContractWorks beste functies

Binnen een paar minuten overeenkomsten opstellen in de contractbeheertool door vooraf geconfigureerde vragen te beantwoorden, gegevens in overeenkomsten te hergebruiken en het opstellen te delegeren

Een gedeelde omgeving voor relevante mensen om samen contractonderhandelingen te voeren met een controlespoor

Geavanceerde zoekfunctionaliteit met OCR om contractdetails gemakkelijk te vinden

Integratie met GPT 3 om AI te gebruiken voor het opstellen van contracten en het vereenvoudigen van clausules

ContractWorks beperkingen

Geavanceerde functies zoals sjablonen voor het opstellen van contracten, versiebeheer enworkflow automatisering zijn alleen beschikbaar in premium plannen

Geen bulkbewerkingen beschikbaar, zoals het archiveren van alle verlopen contracten

ContractWorks prijzen

Standaard : $700/maand

: $700/maand Professioneel : $900/maand

: $900/maand Premium: $2000/maand

ContractWorks beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (79 beoordelingen)

4.8/5 (79 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (76 beoordelingen)

8. Agiloft

via Agiloft De meeste grote bedrijven of overheidskantoren werken met verouderde contractbeheersoftware. Het doorvoeren van een eenvoudige wijziging in de bestaande automatisering van de contractworkflow kost waarschijnlijk maanden en tienduizenden dollars, wat leidt tot vertragingen en toenemende financiële lasten.

Moderne software zoals Agiloft heeft no-code dashboards om contractmanagers in staat te stellen deze verandering door te voeren, wat tijd en kosten bespaart.

De intuïtieve interface van Agiloft verhoogt de gebruikersadoptie, de AI-functies versnellen de contractcreatie en de naleving van de beveiliging zorgt voor legale contractworkflows.

Agiloft beste eigenschappen

Biedt een volledig aanpasbaar no-code platform om de gehele levenscyclus van contracten te beheren

Dynamische clausulebibliotheken en sjablonen om het contractcreatieproces te versnellen

Met de zoekfunctie in natuurlijke taal vindt u snel de contractdocumenten en details die u nodig hebt

Agiloft beperkingen

De interface is niet intuïtief in te stellen en heeft in het begin een steile leercurve

Heeft niet de technologie om dubbele overeenkomsten te identificeren

Agiloft prijzen

Essentials : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Agiloft beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (72 beoordelingen)

4.6/5 (72 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (34 beoordelingen)

9. Vogelvrij

via Vogelvrij Outlaw is moderne software voor contractbeheer die de levenscyclus van contracten voor organisaties stroomlijnt, van het genereren van gesjabloneerde documenten tot redlining op basis van contracten tot real-time onderhandeling en e-handtekening.

Met belangrijke functies voor het stroomlijnen van het opstellen van contracten en onderhandelingen, stelt de alles-in-één oplossing van Outlaw uw juridische team in staat om zich te concentreren op strategisch werk in plaats van te verdwalen in het contracteringsproces.

Outlaw beste functies

Maak een aangepaste contractsjabloon met een dynamische clausulebibliotheek, voorwaardelijke vangrails en functies voor het genereren van batches

Real-time controlespoor, versiebeheer en meldingen om transparantie en zichtbaarheid te behouden

Kan out of the box worden geïntegreerd met meer dan 1000 apps via beveiligde API's om in uw workflow te passen

Outlaw beperkingen

Niet intuïtief met rechtbankgerelateerde documenten

Onbeperkt aantal gebruikers toevoegen aan contracten is niet mogelijk

Outlaw prijzen

Aangepaste prijzen

Outlaw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (86 beoordelingen)

4.6/5 (86 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (41 beoordelingen)

10. ContractSafe

via ContractSafe Meerdere afdelingen, zoals verkoop, financiën en operations, ontwikkelen contractdocumenten. Contractbeheersystemen zorgen voor zichtbaarheid van deadlines en houden alle betrokkenen op één lijn, wat leidt tot een tijdige en succesvolle contractafsluiting.

ContractSafe is contractbeheersoftware met een intuïtief dashboard voor snelle toegang tot kritieke informatie met zoekfuncties. Stroomlijn uw contractcreatieproces met beschikbare aangepaste contractsjablonen die voldoen aan uw vereisten.

ContractSafe beste eigenschappen

Volg al je lopende contracten bij elke stap, verminder risico's, verkort verspilde uren en houd je organisatie effectief draaiende

ContractSafe's contractbeheersoftware is gebouwd op AWS en biedt functies zoals versleuteling, malware- en virusdetectie en kwetsbaarheidstests om je kritieke documenten veilig te houden

Stel contractdeadlines in voor contractverlengingen en -vervaldatums, die automatisch naar uw e-mail worden verzonden

ContractSafe beperkingen

Er is geen optie om een contract naar verschillende mappen te slepen

Sommige functies zijn niet zo eenvoudig en vereisen training en verdere uitleg van het implementatieteam

ContractSafe prijzen

Basis : $329/maand

: $329/maand Standaard : $549/maand

: $549/maand Professioneel : $779/maand

: $779/maand Enterprise: $999/maand

ContractSafe beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (82 beoordelingen)

4.6/5 (82 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (130 beoordelingen)

Contracten revolutioneren met de beste contractbeheersystemen

De software voor contractbeheer die u kiest, leidt u naar een efficiënt beheer van de contractlevenscyclus en verhoogt de productiviteit van de organisatie. Kies een tool voor contractbeheer die consistent is met de workflows van uw bedrijfsteam en die veilig is voor teamsamenwerking.

ClickUp is een van de beste contractbeheersoftware voor bedrijfsprofessionals, juridische afdelingen, verkoopteams en iedereen die contracten wil opstellen en delen.

Geef uw juridische team meer mogelijkheden met contractbeheersjablonen en ClickUp AI om het contractbeheerproces te stroomlijnen en te versnellen van weken en dagen naar uren.

Workflowbeheer geleid door projectmanagementtechnieken helpt om complexe projecten op te splitsen in beheersbare taken. Bovendien kunt u met contractbeheersoftware verantwoordelijkheden toewijzen, de voortgang bijhouden en handmatige stappen in het contractproces automatiseren.

De contractbeheersystemen van Clickup integreren met uw bestaande stack om een transparante en veilige informatiestroom tussen verschillende teams in uw bedrijf te garanderen. Plan, beheer en volg al uw bedrijfscontracten voor contract lifecycle management op het intuïtieve dashboard van ClickUp.

Inschrijven voor ClickUp's gratis proefabonnement en gebruik de software voor contractbeheer.