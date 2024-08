10 Gratis sjablonen voor overeenkomsten in Word en ClickUp

Werken met klanten op basis van een voorschot is een van de beste manieren om een vaste inkomstenstroom te garanderen en een langdurige relatie op te bouwen. Om die relatie op te starten, moet je een voorschotovereenkomst opstellen.

Veel van ons schrikken terug voor juridische documenten zoals voorschotovereenkomsten en contracten omdat we niet zeker weten wat we moeten zeggen of wat we moeten opnemen. Daarom zijn sjablonen voor overeenkomsten zo handig - iemand anders heeft al het harde werk gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is je projectgegevens toevoegen en het naar je client sturen om te ondertekenen!

In deze gids bekijken we wat sjablonen voor overeenkomsten zijn en waar je op moet letten als je verschillende opties bekijkt. Vervolgens delen we de beste sjablonen voor voorschotcontracten voor aannemers, freelancers en professionele dienstverleners. 🌻

Wat is een sjabloon voor een overeenkomst?

Een retainer agreement is een contract tussen twee partijen waarin een service provider akkoord gaat met het soort en de hoeveelheid werk dat Nog te doen is voor een client op maandelijkse basis. Dit kan een specifiek aantal uren zijn, of een vast aantal projecten deliverables per maand en meestal betaalt de client vooruit. Retainer overeenkomsten zijn gebruikelijk tussen bureaus en zakelijke clients en hun freelancers (of iedereen met de status van onafhankelijke aannemer).

Hoewel je elke keer dat je er een nodig hebt je eigen retainer agreement kunt schrijven, betekent een goed sjabloon voor retainer agreements dat je dat niet hoeft te doen. In plaats van elke keer het wiel opnieuw uit te vinden, kun je gebruik maken van de expertise van anderen om keer op keer een sterk contract op te stellen.

Sjablonen voor overeenkomsten besparen je tijd, en tijd is geld. Niet alleen dat, maar het juiste sjabloon kan je de juiste bescherming bieden en ervoor zorgen dat het duidelijk is wie de eigenaar is van het werk, wat ermee gebeurt, limieten op de geleverde diensten en hoe en wanneer je wordt betaald. 💰

Wat maakt een sjabloon voor een goede overeenkomst?

Er zijn veel sjablonen voor overeenkomsten, maar hoe weet je welke je moet gebruiken?

De beste sjablonen voor overeenkomsten bevatten:

Termijn van de overeenkomst: Wat de ingangsdatum is en hoe lang de overeenkomst duurt

Wat de ingangsdatum is en hoe lang de overeenkomst duurt Omvang van het werk: Het werk dat je hebt afgesproken om elke maand te voltooien

Het werk dat je hebt afgesproken om elke maand te voltooien Toegewezen werk: Hoe het werk wordt toegewezen en wat er gebeurt als niet alle uren of deliverables worden toegewezen door de client

Hoe het werk wordt toegewezen en wat er gebeurt als niet alle uren of deliverables worden toegewezen door de client Facturering: Hoe u verwacht betaald te worden en hoeveel geld ermee gemoeid is, bijv. een uurtarief of een maandelijkse voorschotvergoeding

Hoe u verwacht betaald te worden en hoeveel geld ermee gemoeid is, bijv. een uurtarief of een maandelijkse voorschotvergoeding Geschillenbeslechting : Hoe jullie eventuele problemen of geschillen zullen behandelen, bijvoorbeeld via arbitrage

Hoe jullie eventuele problemen of geschillen zullen behandelen, bijvoorbeeld via arbitrage Entire overeenkomst : Een laatste deel dat de reikwijdte van de overeenkomst bevestigt

Een laatste deel dat de reikwijdte van de overeenkomst bevestigt FAQ's : Je kunt een optioneel gedeelte opnemen voor veelgestelde vragen

Dit is geen uitputtende lijst en elk sjabloon zal enigszins anders zijn. Zoek een sjabloon dat aan uw behoeften voldoet en dat uw inwerkproces versnelt. 🏃

10 sjablonen voor een aannemingsovereenkomst om te gebruiken in 2024

Retainer overeenkomsten zijn een must-have als je maandelijks werk uitvoert voor een client en de bescherming wilt van op tijd betaald krijgen en je grenzen wilt stellen.

Het juiste sjabloon vereenvoudigt het proces en betekent dat u alleen nog maar de gegevens van uw client hoeft toe te voegen, te controleren of u tevreden bent en op verzenden te drukken. Als het sjabloon geïntegreerd is met een software voor projectmanagement voor freelancers dan nog beter.

Met dit in gedachten is hier onze gids met de beste sjablonen voor overeenkomsten om dit jaar in je bedrijf te gebruiken.

1. ClickUp Algemeen sjabloon voor serviceovereenkomst

Stel een eenvoudig document op dat de verwachtingen van beide partijen schetst met dit sjabloon voor een algemene serviceovereenkomst

Als eerste hebben we de Algemeen sjabloon voor serviceovereenkomst door ClickUp . Zoals de naam al doet vermoeden, is deze sjabloon ideaal voor bedrijven van elk type en elke grootte. En omdat het een ClickUp sjabloon is, is het volledig aanpasbaar aan uw behoeften. ✔️

Met deze sjabloon voor een algemene dienstverleningsovereenkomst kunt u een solide, officieel contract opstellen tussen u en uw client. De sjabloon biedt ruimte voor het definiëren van uw diensten en aanbod, het opstellen van uw betalingsverwachtingen en -voorwaarden en schets je verwachtingen rond prestaties en levering. Je kunt ook vermelden of je gebruik maakt van onderaannemers, een geheimhoudingsverklaring toevoegen en eventuele aanvullende voorwaarden of details die relevant zijn voor je project.

Gebruik dit sjabloon voor een dienstenovereenkomst als je wilt gaan werken met een nieuwe client en een goede basis wil om mee te beginnen. Het is ideaal voor elke client en dienstverlener, aannemer of freelancer.

2. ClickUp sjabloon voor werkcontracten

Doe inspiratie op voor uw voorschotovereenkomst met dit sjabloon voor een arbeidsovereenkomst

Als u op zoek bent naar een sjabloon voor een contract dat meer overeenkomt met wat u ziet als werknemer, dan is de Sjabloon voor werkcontract door ClickUp kan de beste optie voor u zijn. 📝

Zo'n sjabloon voor een werkovereenkomst wordt meestal gebruikt tussen een werkgever en een werknemer, en het bevat een groot bereik aan onderwerpen waar beide partijen zich bewust van moeten zijn. Deze lijst bevat werk positie, voordelen, werknemerscompensatie, proefperiodes, vakantietijd, vertrouwelijke informatie en omgaan met intellectueel eigendom, en scheidbaarheid.

Voor veel aannemers is het taalgebruik en de paragrafen in dit sjabloon misschien niet relevant en kunnen ze de grens tussen werknemer en aannemer vervagen. Toch is het de moeite waard om te lezen (en te overwegen) wanneer je beslist hoe je je eigen overeenkomsten voor aanneming van werk wilt gebruiken.

3. ClickUp Freelance Contract Sjabloon

Formaliseer uw freelance werkafspraken met dit sjabloon voor een freelance contract

Hoewel het de Freelance contract sjabloon door ClickUp er is geen reden waarom freelancers dit sjabloon niet zouden kunnen gebruiken. Zoals de naam al zegt, is deze sjabloon ideaal voor freelancers die een formele overeenkomst willen tekenen met hun clients. 💼

Het sjabloon voor freelancecontracten bevat alles wat je nodig hebt voor de instelling van grenzen, betalingsvoorwaarden en verwachte resultaten voor de duur van je overeenkomst. Het sjabloon bevat secties voor uw project planning, beschrijving van de diensten, informatie over aansprakelijkheid en nog veel meer.

Gebruik deze sjabloon als je op een veilige manier met je clients wilt werken en er tegelijkertijd professioneel uit wilt zien. Dit sjabloon is een ideaal uitgangspunt voor iedereen die zijn freelance- of contractwerk serieus wil nemen.

4. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van juridische zaken

Organiseer uw werklast en zie snel waar u aan werkt met dit sjabloon voor het bijhouden van juridische zaken

Voor de juristen onder ons is een sterke voorschotovereenkomst niet het einde van het papierwerk - u wilt ook een manier om uw zaken bij te houden. De Sjabloon voor het bijhouden van juridische zaken door ClickUp past hier perfect bij. ⚖️

Onze software voor juridische werkstroom en sjabloon kunt u elke afzonderlijke zaak bijhouden, zodat u geen sleutel details, deadlines of mijlpalen mist. Met alles op één plek kun je je beter organiseren en productiever werken met onze gratis software voor projectmanagement . De sjabloon bevat functies zoals details van de zaak, belanghebbenden, tijdlijnen, gebeurtenissen, aantekeningen en statusupdates, zodat je in één oogopslag de lading van je zaak kunt overzien.

Juridische professionals zouden moeten overwegen om deze sjabloon te gebruiken om hun werklast beter bij te houden. In combinatie met een sterke voorschotovereenkomst en een software voor tijdsregistratie van advocaten deze software voor juridisch projectmanagement betekent dat u op weg bent naar een prachtig georganiseerde praktijk.

5. ClickUp Consultant overeenkomst sjabloon

Organiseer uw consultancybedrijf met dit sjabloon voor een consultancyovereenkomst

Als u een consultant bent en een sjabloon wilt dat speciaal voor u is ontworpen, bekijk dan de Sjabloon voor adviesovereenkomst van ClickUp . De verplichtingen van een consultant zijn vaak anders dan die van een standaard service provider en dit sjabloon zorgt ervoor dat u niets belangrijks over het hoofd ziet. 🏢

Hierbinnen sjabloon vindt u functies zoals aangepaste velden, statussen en weergaven, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om uw document om te zetten in actie met ClickUp-taak . Met het sjabloon zelf kunt u uw proces stroomlijnen en uw clients één document presenteren met uw verwachtingen, betalingsschema en werkomvang.

Gebruik deze sjabloon als u een kant-en-klare overeenkomst sjabloon voor consulting diensten wilt, in plaats van een meer algemene optie die misschien wat extra aanpassingen nodig heeft om het aan uw specifieke behoeften te laten voldoen. Combineer het met software voor tijdsregistratie voor consultants om uw tijd nauwkeurig te registreren en vervolgens elke maand te factureren en rapporteren over uw activiteiten.

6. ClickUp diensten overeenkomst sjabloon

Stel uw diensten en betalingsverwachtingen op met deze sjabloon voor een dienstenovereenkomst

Voor aannemers en freelancers die een meer open speelveld willen om mee te beginnen, de Sjabloon voor dienstenovereenkomst door ClickUp zou uw ideale match kunnen zijn. Dit sjabloon is eenvoudiger dan sommige andere op deze lijst, wat geweldig is als u al uw eigen aangepaste bewoordingen en secties hebt om toe te voegen. 🧰

Hoewel het minimalistischer is dan andere sjablonen, heeft dit sjabloon nog steeds alles wat je nodig hebt om te beginnen. Er is ruimte om een uitgebreide blik te werpen op je diensten en aanbod, hoeveel je verwacht betaald te krijgen en wanneer, en wat je verwachtingen zijn voor jezelf en je client.

Dit sjabloon is een geweldige optie voor aannemers die een schone basis willen die juridisch in orde is. U kunt vervolgens uw overeenkomst aanpassen en uw eigen persoonlijkheid toevoegen met de ondersteuning van AI-schrijftools .

7. ClickUp sjabloon voor zakelijk contract

Beveilig uw professionele deals met dit sjabloon voor zakelijke contracten

Gespecialiseerde contracten kunnen geweldig zijn, maar soms wilt u echt een sjabloon dat alle bases dekt. Deze Sjabloon voor zakelijke contracten door ClickUp heeft alle sleutelsecties die u nodig hebt om ervoor te zorgen dat u gedekt bent. ✨

Dit sjabloon brengt al deze must-haves op één plek, zodat je één georganiseerd document hebt dat je met je clients kunt delen. Dit bespaart niet alleen tijd, maar helpt ook om miscommunicatie te voorkomen. De sjabloon bevat aangepaste statussen, weergaven en velden om snel en eenvoudig aanpassingen te maken.

Gebruik deze sjabloon voor zakelijke contracten als u een formeel gedeeld document voor clients wilt, waarin uw diensten worden beschreven en gegevens van uw klanten worden opgenomen software voor tijdsregistratie voor freelancers en stelt vast wat er van beide partijen wordt verwacht.

8. Word sjabloon voor aannemingsovereenkomst door Sjabloon

via Handtekening

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat ClickUp u de beste manier biedt om contracten en overeenkomsten te maken, eraan samen te werken en ze te delen, realiseren we ons dat u soms niet in staat bent om van contractant of aannemer te wisselen consultancy software meteen. Daarom zijn de volgende suggesties sjablonen die je kunt gebruiken met Microsoft Word. 💻

Als eerste hebben we het sjabloon voor een overeenkomst in Word. Dit sjabloon is opgesteld door juridische experts en bevat alles wat je nodig hebt om een veilig contract tussen twee partijen op te stellen.

Schets je lijst met diensten, stel je honorariumschema op en stel verwachtingen rond het declareren van gemaakte kosten en andere details. Net als alle sjablonen in deze lijst kunt u het zo veel aanpassen als u wilt, of u kunt de tekst laten zoals hij is en gewoon de gegevens van uw client toevoegen in de lege ruimtes.

Dit sjabloon is ideaal als je Microsoft Word wilt gebruiken.

9. Word sjabloon voor aannemingsovereenkomst door EasyLegalDocs

via EasyLegalDocs

Als je op zoek bent naar een sjabloon voor een overeenkomst die traditioneler aanvoelt dan de andere sjablonen op deze lijst, dan is dit Word sjabloon voor een overeenkomst van opdracht de juiste keuze. 📄

Terwijl sommige overeenkomsten gedetailleerd en meerdere pagina's lang kunnen zijn, is dit sjabloon met slechts één pagina kort en krachtig. Het bevat secties voor uw bedrijfsgegevens, de duur van het voorschot, de omvang van de diensten, het voorschot, de te vergoeden kosten en de relatie tussen de partijen.

Omdat deze overeenkomst kort en ongecompliceerd is, is het een goede optie voor nieuwe freelancers of aannemers die zich niet willen verliezen in juridische details of als de waarde van de overeenkomst laag genoeg is om geen extra verklaringen, details of bescherming toe te voegen.

10. Word advertentie agentschap retainer contract sjabloon door Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Word-Ad-Agency-Retainer-Contract-Template-by-Template.net.jpeg Word advertentie agentschap retainer contract sjabloon door sjabloon.net /$$img/

via sjabloon.net

Het starten van je eigen reclamebureau is een populaire route voor veel getalenteerde mensen en wanneer je deze mijlpaal bereikt, wil je overeenkomsten, contracten en documenten die passen bij je status en stijl. 📣

Als je een reclamebureau runt, overweeg dan dit speciale sjabloon voor een contract met een reclamebureau. Het is een goede mix tussen eenvoudig en gedetailleerd, met genoeg ruimte om je diensten, mijlpalen en verwachtingen te behandelen zonder dat het overweldigend is om te lezen.

Deze sjabloon is een goede optie als je op zoek bent naar een Word-sjabloon, of als je een Apple Pages of Google Documenten gebruiker bent- deze sjabloon is compatibel met al deze populaire bewerkingstools voor documenten.

Bespaar tijd met deze sjablonen voor een aannemingsovereenkomst

Sjablonen voor aannemingsovereenkomsten zijn een must-have als u uw aannemingsbedrijf serieus neemt. Niet alleen geven ze aan je clients aan dat je betrouwbaar bent en weet hoe je effectief moet werken, maar ze maken het ook gemakkelijker voor je om georganiseerd en productief te blijven.

Gebruik deze gids om het juiste sjabloon te vinden en gebruik het om je bedrijfsprocessen te stroomlijnen en tijd te besparen. Met zoveel sjablonen en functies voor project- en projectmanagement is ClickUp de beste plek om uw aannemersbedrijf te organiseren. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en ontdek hoe het uw enige bron van waarheid kan worden voor de manier waarop u uw bedrijf runt. 👀