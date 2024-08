10 Beste consultancy software voor consultants in 2024

Consultant zijn betekent jongleren met meerdere taken tegelijk. Er is altijd een deadline in aantocht, een nieuw project staat op stapel en klanten wachten op antwoorden. Als er zoveel gebeurt in dit circus, is het moeilijk om alles boven water te houden.

Gelukkig zijn er consultancytools om deze uitdaging aan te gaan. Met deze software-oplossingen stroomlijn je je werkstromen, verhoog je je productiviteit en word je een effectievere consultant.

Maar hoe weet je welke software je moet kiezen? Als je nog nooit hebt rondgekeken, zul je versteld staan van de vele opties. Van tools voor projectbeheer tot software voor tijdregistratie is er iets om consultants bij elke stap te helpen. 🤩

In dit artikel bespreken we wat consultancy software is en waar je op moet letten bij het kiezen van een tool. We belichten en vergelijken de 10 beste consultancyoplossingen die momenteel op de markt zijn om je te helpen de beste software voor jouw behoeften te kiezen.

Wat is consultancy software?

Consultancy tools helpen adviesbureaus bij het beheren van resources, taken, productiviteit en meerdere klanten om verschillende zakelijke uitdagingen beter aan te pakken en iedereen op één lijn te krijgen. Deze tools helpen bij het creëren van workflows en het stroomlijnen van uw ontwikkelingsproces met kernfuncties voor taakbeheer en biedingssoftware en platforms voor klantbeheer. 📈

Krijg een holistisch overzicht van projectstatussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0

Aangezien dit type software gericht is op verkoop- en softwareadviesbedrijven, vind je hier ook functies voor facturatie, gegevensbeheer en winsttracering. Sommige software consulting tools zijn full-service, inclusief taakbeheer. Andere zijn gericht op specifieke werkzaamheden zoals het beheren van documenten of het communiceren met klanten.

Wat moet je zoeken in consultancy software?

De beste consultancy software hangt af van de behoeften van je bedrijf en het soort consulting diensten waar je hulp bij nodig hebt. Misschien ben je op zoek naar specifieke functionaliteit zoals AI-hulp en automatiseringen voor het maken van taken. Misschien heb je e-commerce data support nodig of software die werkt met een mobiele app voor software consulting onderweg. 📱

Hier lees je waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste softwareoplossingen voor consulting:

Schaalbaarheid : Als consultant is het je doel om je bedrijf te laten groeien. Zorg ervoor dat je consultancy software je niet tegenhoudt door er een te kiezen die eindeloos schaalbaar is

: Als consultant is het je doel om je bedrijf te laten groeien. Zorg ervoor dat je consultancy software je niet tegenhoudt door er een te kiezen die eindeloos schaalbaar is Time tracking : Een belangrijk onderdeel van consulting is het beheren van je tijd. Een consultancy software tool met functies voor tijdregistratie helpt je om je takenlijst bij te houden en tijd en middelen op de juiste manier toe te wijzen

: Een belangrijk onderdeel van consulting is het beheren van je tijd. Een consultancy software tool met functies voor tijdregistratie helpt je om je takenlijst bij te houden en tijd en middelen op de juiste manier toe te wijzen Analytics : Verkrijg inzicht in uw verkoop met rankings, gegevens en business intelligence-metrics die u een concurrentievoordeel geven - dit is vooral belangrijk voor een softwareconsultancybedrijf

: Verkrijg inzicht in uw verkoop met rankings, gegevens en business intelligence-metrics die u een concurrentievoordeel geven - dit is vooral belangrijk voor een softwareconsultancybedrijf Real-time collaboration : Werk in realtime samen met teamleden, zelfs als jullie allemaal op afstand zijn gevestigd, dankzij samenwerkingstools

: Werk in realtime samen met teamleden, zelfs als jullie allemaal op afstand zijn gevestigd, dankzij samenwerkingstools Automatisering functionaliteit : Bespaar tijd en moeite als het gaat om het plannen van taken met automatiseringstools en communicatietriggers

: Bespaar tijd en moeite als het gaat om het plannen van taken met automatiseringstools en communicatietriggers Gebruiksvriendelijkheid: Je wilt overal en altijd kunnen werken. Kies een tool die uw besturingssysteem ondersteunt, of dat nu iOS of Android is, en zowel desktop- als mobiele applicaties ondersteunt

De 10 beste consultancy software voor gebruik in 2024

Klaar om je adviespraktijk naar nieuwe hoogten te brengen? Hier zijn 10 van de beste softwareoplossingen voor adviesbureaus die je vandaag kunt proberen. Van softwareservices tot tools voor taakbeheer en CRM, er is iets voor elke adviesbehoefte.

1.

ClickUp

Gebruik ClickUp AI in uw consultancybedrijf om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer te polijsten

ClickUp wordt vertrouwd door adviesbureaus en professionele diensten in alle sectoren en is het ultieme alles-in-één productiviteitssoftwareplatform om het beheren van taken, klanten en projecten gemakkelijker te maken. Met honderden projectbeheer functies, een uitgebreide sjabloonbibliotheek en meer dan 1000 integraties, is ClickUp de enige tool die krachtig genoeg is om al uw werk te centraliseren in één samenwerkingsplatform. Dit, samen met zijn gebruiksgemak, geavanceerde gegevensbeveiliging en flexibiliteit, maakt ClickUp de ideale oplossing voor consultants die het volgende moeten doen bedrijfsprocessen moeten stroomlijnen en naadloos aansluiten op de verschillende technologiestacks van klanten.

Een van de grootste voordelen van ClickUp voor consultingteams van elke omvang is zijn revolutionaire AI-assistent - ClickUp AI. In enkele seconden kan deze innovatieve technologie e-mails, verkoopgesprekken, taken, updates, samenvattingen en nog veel meer genereren. En voor de kleinere actiepunten om uw drukke dagen te vertragen, kunt u op ClickUp Automations vertrouwen voor het zware werk.

ClickUp is ook de perfecte plek om uw CRM op te bouwen en te onderhouden. Met behulp van de 15 verschillende werklastweergaven kunnen consultants klantstrategieën, tijdlijnen, facturering, intake en meer visualiseren op een veilig platform. Bovendien hoeft u zich niet vast te bijten in alles wat ClickUp kan. Met behulp van kant-en-klare hulpmiddelen zoals de Sjabloon Consultingovereenkomst clickUp neemt het giswerk weg bij het maken van documenten en helpt u sneller dan ooit professionele bedrijfsdocumenten van hoge kwaliteit te maken.

ClickUp beste eigenschappen

Sjablonen raadplegen voor zaken als overeenkomsten, projectplannen en rapporten maken het sneller om de documenten te maken die u nodig hebt

Aanpasbare triggers en automatiseringen plannen direct taken en sturen meldingen naar de juiste partijen

met meer dan 15 weergaven kun je geavanceerde analyses van specifieke taken bekijken of een breed overzicht krijgen van grotere projecten

Dankzij integraties kun je andere tools zoals Slack, Harvest en Zendesk aan je software koppelen

IngebouwdAI-tools voor consulting besparen u tijd bij het afhandelen van drukke en overbodige taken

ClickUp beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

Met zoveel functies ervaren sommige gebruikers een leercurve

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Avaza

via

Avaza

Avaza helpt software adviesbureaus om samen te werken aan taken, uitgaven bij te houden, facturen te verwerken en projecten efficiënt te beheren. Of je nu werkt bij een softwareadviesbureau of advies geeft voor een e-commercebedrijf in de gezondheidszorg, deze tool is handig voor het plannen van resources, communiceren met het team en klanten, en workflows stroomlijnen .

Avaza beste eigenschappen

Gebruik de sjablonen voor offertes en facturen om schattingen van professionele kwaliteit te maken en klanten te factureren

Timesheets en onkostendeclaraties in de softwaretool maken het eenvoudig om middelen toe te wijzen en aannemers te betalen

Maak nieuwe ruimtes voor specifieke adviesprojecten en aangepaste statussen om te zien waar taken zich in de pijplijn bevinden

Meer dan 50 intuïtieve visuele rapporten maken bedrijfsrapportage sneller en informatiever, zodat u minder tijd kwijt bent aan onderzoek

Avaza beperkingen

Je kunt projecten niet onderverdelen in fasen, alleen in secties en statussen, wat een uitdaging kan zijn voor complexe of langlopende projecten

De interface is niet altijd intuïtief, dus het kan zijn dat je contact moet opnemen met de klantenservice om te begrijpen hoe je bepaalde functies moet gebruiken

Avaza prijzen

Gratis

Startup : $11.95/maand

: $11.95/maand Basis : $23,95/maand

: $23,95/maand Zakelijk: $47,95/maand

Avaza beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

3. Handig

via

Handig

Nifty helpt met software consulting services door documenten en taken te combineren, proces in kaart brengen en communicatietools in één ruimte. Deze software voor operationeel beheer hiermee kunt u adviesdoelen vaststellen, verkooppijplijnen opbouwen en doelstellingen bijhouden zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. 👨🏽‍💻

Nifty beste functies

Vijf verschillende weergaven, waaronder Kanban, Lijst, Tijdlijn, Kalender en Swimlane, geven je een breed overzicht of een diepgaand inzicht in je advieswerk

Met de functie Discussies kun je eenkennisbank met feedback van teamgenoten en klanten

Met visuele stappenplannen kun je een realistischewerkschema en doelstellingen vastleggen voor elk project en teamlid

Documenten en formulieren gebruiken om al het benodigde papierwerk te maken, van facturen tot rapporten

Nifty beperkingen

Hoewel de interface gebruiksvriendelijk is, vonden sommige gebruikers dat deze mooier kon zijn of meer aanpassingsmogelijkheden kon bieden

Je kunt taken alleen opsplitsen in een subtaak, waardoor de aanpasbaarheid voor grotere taken beperkt is

Nifty prijzen

Gratis

Starter : $5/member/maand

: $5/member/maand Pro : $10/member/maand

: $10/member/maand Zakelijk : $16/member/maand

: $16/member/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Nifty beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4. Teamwork

via

Teamwerk

Deze consultancy software is ontworpen voor bedrijven die klantenservices leveren en is perfect voor het afhandelen van klantcommunicatie, het opschalen van verkoopprocessen en het ondersteunen van creatieve teams. Het is gebouwd als één registratiesysteem met toegang tot informatie over individuele projecten, klantactiva en applicatieontwikkelingsplannen.

Teamwork beste eigenschappen

Met de Workload Planner kun je taken plannen op basis van projecttijdlijnen, capaciteit en vaardigheden

Ingebouwde tracking biedt inzicht in tijdregistratie, factureerbare uren, geld dat aan resources is toegewezen en winst

Voeg prioriteitsvlaggen toe aan verschillende taken om je te concentreren op relatiebeheer of het opschalen van je bedrijf

Klanten aannemen in seconden in plaats van minuten met automatiseringen en triggers

Teamwerkbeperkingen

Sommige gebruikers wensten meer klantenondersteuning omdat er een leercurve is

Enkele gebruikers meldden dat Gantt-diagrammen haperen en dat de taakweergave overweldigend kan zijn

Prijzen van Teamwork

Gratis voor altijd

Starter : $8.99

: $8.99 Bezorg : $13.99

: $13.99 Groei : $25.99

: $25.99 Schaal: Neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

5. Accelo

via

Accelo

Accelo wil onsamenhangende processen uit het raam gooien. In plaats daarvan presenteren ze een alles-in-één tool voor adviesbureaus om projecten te plannen, de voortgang te bewaken en aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Deze software voor projectbeheer handelt het hele verkoop- en offerteproces af met uitgebreide aanpassingen. 💰

Accelo beste eigenschappen

Automatiseringen identificeren gemiste verkoopkansen, markeren gesloten deals en sturen notificaties om de teamcoördinatie te verbeteren

Bouw sterkere relaties op met klanten dankzij Tickets, die direct worden aangemaakt op basis van e-mailverzoeken en klantformulieren

Met tijdregistratie kunt u tijd registreren en direct facturen genereren

Ingebouwde klantrapportage biedt inzicht in adviesprojecten die goed werkten en wijst op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

Accelo beperkingen

Een minder intuïtieve interface betekent dat sommige gebruikers het moeilijk vinden om meerdere projecten te beheren

Zoek- en exportfuncties zijn voor verbetering vatbaar

Accelo prijzen

Plus : $30/gebruiker/maand

: $30/gebruiker/maand Premium : $49/gebruiker/maand

: $49/gebruiker/maand Bundel: $99/gebruiker/maand

Accelo beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

6. Calendly

via

Calendly

Hoewel veel van de tools op deze lijst een breed scala aan consultingtaken uitvoeren, gaat deze helemaal over planning. Of je nu een managementconsultant, softwareontwikkelaar of consultant voor dienstverleners bent, deze tool helpt je om je planning te beheren en belangrijke belanghebbenden en potentiële klanten te ontmoeten.

Calendly beste eigenschappen

De gratis planner werkt samen met Microsoft en Google om je te helpen in contact te komen met je klanten en andere bedrijfseigenaren

Automatiseer berichten over vergaderingen door herinneringen voor en na vergaderingen te sturen

Dankzij integraties met tools als Salesforce en HubSpot kunt u automatisch contactpersonen bijwerken om in contact en up-to-date te blijven

Real-time beschikbaarheid toevoegen aan je e-mails met Calendly om het succes van uitgaande contacten te vergroten

Calendly beperkingen

Dit is een agendaplanner, dus je hebt een andere oplossing nodig voor taakbeheer en analyse

Planning voor meerdere gebruikers vergt enige navigatie

Calendly prijzen

Basic : Altijd gratis

: Altijd gratis Essentials : $10/plaats/maand

: $10/plaats/maand Professioneel : $15/zitplaats/maand

: $15/zitplaats/maand Team: $20/zitplaats/maand

Calendly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.800+ beoordelingen)

7. Kantata (voorheen Mavenlink)

via

Kantata

Mavenlink, nu bekend als Kantata, verbetert de operationele prestaties van consultancy teams door middel van integraties en workflow tools. Bekijk de grote lijnen in uw project portfolio of ga dieper in op individuele taken om inzicht te krijgen in uw consultancy business. 👩🏽‍💼

Kantata beste eigenschappen

Gantt-grafieken bieden realtime inzichten

Met de prioriteringsfuncties kun je resources en de werklast van teamleden beter afstemmen op waar ze het meest nodig zijn

Herbruikbare sjablonen en geautomatiseerde workflows verminderen de tijd die nodig is om terugkerende taken te plannen

Gebruik in-app analytics om winstprognoses te genereren en in de kleinste details van je consulting succes en mislukkingen te duiken

Kantata beperkingen

De interface is niet zo intuïtief als andere producten

De opmaak van facturen is star, waardoor je beperkt wordt in je mogelijkheden om facturen op te stellen en bepaalde informatie weer te geven

Kantata prijzen

Plan een demo voor prijzen

Kantata beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (1.300+ beoordelingen)

: 4.1/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

8. Qwilr

via

Qwilr

Qwilr neemt verkoop voorstel software naar nieuwe hoogten. Het is ontworpen om het adviesproces te stroomlijnen, van het creëren van inhoud en het volgen van de betrokkenheid van kopers tot het sluiten van deals. Ingebouwde automatiseringen maken het schalen eenvoudiger en sneller, zodat u uw bedrijf op uw voorwaarden kunt laten groeien.

Qwilr beste eigenschappen

Creëer eenvoudig interactieve content, van webpagina's tot verkoopdecks met integreerbare video's, aanpasbare prijzen en merkontwerpen

Dankzij voorstelsjablonen hoeven verkopers en consultants geen tijd te besteden aan het maken van aangepaste content vanaf nul

Pas rechten aan voor kennisdatabases en taken, zodat iedereen toegang heeft tot wat ze nodig hebben

Ingebouwde mogelijkheden voor e-handtekeningen zorgen ervoor dat je de deal ter plekke kunt sluiten zonder een andere tool te gebruiken

Qwilr beperkingen

Sommige visuele haperingen kunnen processen vertragen

Een ietwat steile leercurve betekent dat nieuwe medewerkers tijd nodig hebben om de functies te leren gebruiken

Qwilr prijzen

Zakelijk : $35/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

: $35/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise: $59/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

Qwilr beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

9. Bidsketch

via

Bidsketch

Als consultant ben je voortdurend bezig met het maken van voorstellen, of het nu voor nieuwe projecten met bestaande klanten is of voor het werven van nieuwe klanten. Met Bidsketch is het opstellen van voorstellen nog eenvoudiger geworden. Vul sjablonen in met projectdetails, kosten en ontwerpen en gebruik de functie voor elektronische handtekeningen om de deal te sluiten. ✍️

Bidsketch beste functies

Met aangepaste landingspagina's voor klanten kunt u uw aanpak aanpassen aan uw doelgroep

Verbluffende offertesjablonen laten je aanbiedingen eruit springen met de optie om branding toe te voegen

In-app analyses en directe meldingen houden je op de hoogte van hoe klanten reageren op je voorstellen

Integraties met projectbeheertools zoals Zapier, FreshBooks en Harvest leiden tot efficiëntere workflows

Bidsketch beperkingen

Het topprijsplan is beperkt tot acht seats, wat een uitdaging is voor grotere teams en organisaties

Sommige gebruikers vonden dat de opmaak voor verbetering vatbaar was

Bidsketch prijzen

Solo : $29/maand voor één gebruiker

: $29/maand voor één gebruiker Team : $79/maand voor maximaal drie gebruikers

: $79/maand voor maximaal drie gebruikers Zakelijk: $149/maand voor maximaal acht gebruikers

Bidsketch beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

10. Voorstellen

via

Voorstellen

Vaststellen projectdoelstellingen maak een voorstel en sluit de deal met de voorstelsoftware van Proposify. Deze tool biedt sjablonen, fragmenten en een bibliotheek met inhoud waaruit je kunt putten bij het opstellen van unieke voorstellen.

Proposify beste eigenschappen

Vooraf goedgekeurde content maakt het gemakkelijk voor verkopers om content te creëren die in lijn is met de merkstandaarden

Creëer aangepaste fases in de verkoopcyclus en volg de voortgang voor elk voorstel in de database

Ondersteuning voor interactieve prijzen en e-handtekeningen maakt uw voorstellen aantrekkelijker en gemakkelijker te ondertekenen

Het klantensucces team is toegewijd om te helpen en biedt aan om sjablonen te herontwerpen, functies te navigeren en tutorials te maken zodat je precies weet hoe je de tool effectief kunt gebruiken

Proposify beperkingen

Als je projecten eenmaal hebt gesegmenteerd, is het moeilijk om ze weer samen te voegen tot één project

Voor sommige tariefplannen zijn er beperkingen op het aantal actieve voorstellen dat u tegelijkertijd kunt hebben

Prijzen van Proposify

Team Plan : $49/gebruiker/maand

: $49/gebruiker/maand Business Plan: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (900+ beoordelingen)

: 4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

Beheer consultingworkflows met ClickUp

Deze tools helpen bij het stroomlijnen van workflows voor softwareconsultants, projectmanagers, IT-professionals en meer. Of je nu een tool wilt die voorstellen maakt voor je software consulting bedrijf of een project management rockstar die automatiseringen en analyses afhandelt, je vindt wat je nodig hebt op deze lijst.

Aanmelden voor ClickUp

vandaag nog en begin met het opbouwen van een beter adviesbedrijf. Met AI-input die u helpt creatieve ideeën te bedenken en Docs te bouwen voor voorstellen en rapportage, bespaart u tijd en werkt u efficiënter. Automatiseringen zorgen ervoor dat je minder tijd kwijt bent aan terugkerende taken en het aanpasbare CRM maakt klantrelatiebeheer tot een fluitje van een cent. 🙌