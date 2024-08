De 10 beste AI-tools voor consulting: Inclusief beoordelingen en gedetailleerde prijsopties

Voelt het analyseren van gegevens van clients als het beklimmen van de Mount Everest? Of voelt het voorspellen van trends als het lezen van theeblaadjes? Met de juiste AI-tools in je hoek, maak je van deze complexe Taken een magische ervaring - zowel voor je clients als voor jezelf.

Of je nu een doorgewinterde consultant of een beginner bent, AI-tools voor consulting vereenvoudigen je consulting business, geven je clients betere inzichten en verbeteren je spel. In deze gids leggen we uit hoe je de beste AI-tools voor adviesdiensten kiest en delen we onze top 10 van favoriete tools.

Artificial intelligence (AI) tools zijn een soort software die adviesbureaus gebruiken om datagestuurde besluitvorming te doen in minder tijd. AI-tools volgen enkele behoorlijk geavanceerde machine learning-algoritmen om een waanzinnige hoeveelheid gegevens te analyseren, patronen te identificeren, trends te voorspellen en nuttige inzichten te spuwen met een snelheid en nauwkeurigheid die zelfs de meest doorgewinterde data science-professionals overtreft. 🤖

De meeste consultants gebruiken AI-tools voor:

Gegevensanalyse : AI interpreteert enorme datasets en maakt nummers sneller begrijpelijk dan mensen - meestal zonder fouten

AI-adviestools maken het zelfs voor kleine adviesbureaus mogelijk om hun clients geavanceerde oplossingen te bieden, wat een echte game-changer is.

Je vertrouwt de gegevens van je clients of klanten en je reputatie toe aan een AI. Je moet een hoogwaardige tool kiezen om slimme inzichten te verkrijgen en indruk te maken op je clients.

Zoek naar deze functies om het meeste uit je AI-adviestools te halen:

Gebruiksvriendelijke interface: Je zou geen speciale training nodig moeten hebben om AI-tools te gebruiken. Ga voor intuïtieve opties zonder leercurves

Workstroom automatisering: Je kunt niet overal tegelijk zijn, dus ga voor AI consulting tools dierepetitieve processen automatiseren zoals het doorgeven van taken en de invoer van gegevens

Vat aantekeningen van vergaderingen in seconden samen met ClickUp AI

Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een AI-tool heeft, maar niet alle tools op de markt zijn specifiek AI-tools voor consulting.

Je hoeft niet zelf het internet af te struinen: Bekijk deze lijst voor de top 10 AI-tools voor consulting in 2024.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen

Dat klopt: S Werelds favoriete platform voor projectmanagement is toevallig ook een ongelooflijk handige AI-tool voor adviesdiensten. ClickUp AI is de enige assistent op maat van uw unieke rol. Open gewoon de AI, vertel hem dat je in consulting bent en de assistent doet de rest.

Gebruik ClickUp AI om:

Aantekeningen van vergaderingen van clients samenvatten of chatten

Genererenactie items uit agenda's van vergaderingen

Alle benodigde content schrijven, bewerken en opmaken

Enquêtes voor clients opstellen

Plan gebeurtenissen voor je clients

Oh, en heb je al gehoord over ClickUp Automatiseringen ? ClickUp wordt geleverd met meer dan 100 automatiseringen om uw werkdag aanzienlijk te vereenvoudigen. Het is geen pure AI, maar deze op triggers gebaseerde automatiseringen kunnen alles aan, van het aanmaken van taken tot het plaatsen van opmerkingen en het verplaatsen van statussen.

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Sommige gebruikers vinden de functies van ClickUp in het begin een beetje overweldigend - er zit veel in!

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Neuronen

Via Tome Tome gebruikt AI en grote taalmodellen (LLM) om samen te vatten zakelijke overeenkomsten voor jou. Het leest elke brief en biedt redlines om je te helpen mogelijke problemen met contracten op te sporen.

Is het zo rijk aan functies als andere AI-tools voor consulting? Nee, maar als je in een veld werkt dat te maken heeft met contracten, zoals rechten of beleggen, dan is deze tool een must-have.

Zelfs als je niet veel met contracten te maken hebt, is het fijn om een gespecialiseerde AI te hebben die je contracten nakijkt op mogelijke problemen, vooral als je met klanten uit het bedrijfsleven werkt.

Tome beste functies

De functie redlines spoort potentiële problemen voor je op

In enkele minuten "lijsten met problemen" genereren om door te sturen naar clients of advocaten

Snel marktvergelijkingen maken om te zien hoe uw contract scoort

Tome beperkingen

Je moet upgraden naar Tome Pro voor menselijke klantenservice

Tome heeft niet veel beoordelingen

Je weet dit waarschijnlijk al, maar FYI: Tome vervangt geen menselijke advocaat

Tome prijzen

Neem contact op voor prijzen

Tome beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2 beoordelingen)

4.8/5 (2 beoordelingen) Capterra: N/A

4. AI-validator

Via Legale robot Heb je ooit een enorm contract getekend met tonnen juridisch jargon en je afgevraagd, "Wat heb ik net in godsnaam getekend?"? 🤯

Legal Robot is een AI-adviesprogramma dat juridische overeenkomsten en contracten vertaalt naar eenvoudig Engels. Net als Tome genereert het automatisch een analyse van je juridische documenten en vergelijkt het deze met zowel jurisprudentie als andere juridische documenten.

Legal Robot beste functies

Contractanalyses uitvoeren om problemen met juridische stijl of taal te vinden

Juridisch jargon vertalen in gewone taal

Legal Robot heeft een functie voor het beheren van GDPR- en DMCA-verzoeken

Legal Robot limieten

Legal Robot is nog niet live vanaf september 2024

Legal Robot is geen juridisch advies

Prijzen van Legal Robot

Neem contact op voor prijzen

Legal Robot beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Gong

Via GongGong draait helemaal om verkoopgegevens. Het gebruikt generatieve AI om alle interacties met clients vast te leggen om je strategie te informeren en je team productief te houden. Uiteindelijk is het de bedoeling van Gong om je inkomsten te verhogen door je verkooppraktijken te herzien.

Gong is een goede gok als je je verkooppijplijn moet verbeteren, maar het is ook een solide AI-tool voor verkoopadvies. De AI-tool gebruikt je gegevens om je te helpen winnende verkoopplaybooks te maken, dealrisico's te identificeren en volgende stappen te definiëren.

Gong beste functies

Krijg een eenduidige weergave van klantinteracties en marktdynamiek

Bekijk de statistieken van je teamleden, zoals winstpercentages, in een visueel dashboard

Automatisch vastleggen en bijwerken van gegevens op alle platforms in real-time

Gong limieten

Gong knoeit soms met transcripties van gesprekken en heeft moeite met het begrijpen van accenten

Sommige gebruikers zeggen dat Gong problemen heeft met integratie

Prijzen van Gong

Neem contact op voor prijzen

Gong beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.300+ beoordelingen)

4.7/5 (5.300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (520+ beoordelingen)

7. Vuurvliegjes

Via Vuurvliegjes Heb je veel telefoontjes naar clients? We weten dat je dat zeker doet - je bent tenslotte een consultant. 👀

Je hebt Fireflies nodig om je aantekeningen van vergaderingen te vereenvoudigen.

Fireflies is een intelligente automatiseringstool voor aantekeningen van vergaderingen. Het transcribeert en vat je aantekeningen samen en creëert zelfs een doorzoekbare database om gespreksnotities gemakkelijk terug te vinden. Je kunt zelfs NLP gebruiken om gesprekken te analyseren.

Fireflies beste functies

Automatisch vergaderingen uitschrijven op meerdere apps voor videoconferenties

AI-gestuurde zoekfunctie maakt het gemakkelijk om te filteren en sleutel vergadering onderwerpen te identificeren

Samenwerken met collega's via opmerkingen, soundbites en gedeelde aantekeningen van vergaderingen

Fireflies beperkingen

Fireflies bespaart tijd voor mensen die veel vergaderingen hebben, maar het heeft niet veel functies die niet met vergaderingen te maken hebben

Sommige gebruikers zeggen dat het platform worstelt met de nauwkeurigheid van transcripties

Fireflies prijzen

Gratis

Pro: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Vuurvliegen beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (5 beoordelingen)

8. Handlanger

Via Handlanger Je hoeft geen kwaadaardige schurk te zijn om een Henchman te hebben. Deze juridische AI-adviestool geeft je direct toegang tot de collectieve juridische kennis van je team. Net als Fireflies kun je in je bestaande content zoeken naar clausules en definities.

Dit is ideaal voor mensen in het juridische veld omdat het contracten verrijkt met AI-aanbevelingen. Het werkt als een contractdatabase en documentbeheersysteem dat AI gebruikt om contractwerk te analyseren, organiseren en stroomlijnen.

Henchman beste functies

Bekijk contractwijzigingen onmiddellijk met slechts één klik

Henchman biedt contractvoorstellen op basis van historische inzichten

Gebruik geavanceerde filtering om te filteren op contracttype, datum en partijnaam

Henchman limieten

Henchman is specifiek ontworpen voor juridische diensten, dus als u dat niet bent, zult u waarschijnlijk geen waarde uit het platform halen

Sommige gebruikers zeggen dat de geavanceerde filters moeilijk te vinden zijn en dat ze vergeten ze te gebruiken

Henchman prijzen

Neem contact op voor prijzen

Henchman beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Hergebruik

Via Opnieuw gebruiken Ben je een marketingbureau dat content maakt voor clients? Repurpose is de AI-adviestool voor jou. Deze tool is gespecialiseerd in geautomatiseerde workflows voor content. Maak gewoon een bericht in Repurpose en het platform plaatst het in slechts enkele seconden op meerdere platforms voor je. 📚

Deze automatiseringstool wordt geleverd met sjablonen voor workflows, video's die stap voor stap worden uitgelegd en ondersteuning via live chatten, zodat je minder tijd kwijt bent aan het plaatsen van content voor je clients.

Repurpose beste functies

Integreer Repurpose met TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom en meer

Gebruik de conversietool om video's om te zetten in audiopodcasts

Publiceer 10 audiobestanden en video's gratis tijdens de 14-daagse proefversie

Repurpose limieten

Repurpose is technisch gezien geen AI-tool, het is meer eenautomatiseringsplatform* Repurpose heeft niet veel beoordelingen

Repurpose prijzen

Podcaster: $12,42/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$12,42/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Content Marketeer: $20,75/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$20,75/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Agentschap: $104,08/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Repurpose beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. ChatGPT

Via ChatGPT OpenAI's ChatGPT is een AI-wonderkind. Moet je een e-mail schrijven om het uit te maken met een moeilijke client? Klaar. Wil je een script voor een presentatie voor een client? In een paar klikken is het voor jou.

Terwijl andere AI tools voor consulting op deze lijst gespecialiseerd zijn in visuals of juridische contracten, is ChatGPT gespecialiseerd in het aanmaken van content op basis van tekst. Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van e-mails, berichten op sociale media, rapporten of presentaties, dan is dit de juiste tool.

ChatGPT beste functies

ChatGPT heeft een zeer eenvoudige chatbot-gebaseerde interface

Snel rapporten samenvatten of complexe onderwerpen vereenvoudigen met een enkele query

Vraag ChatGPT om ideeën voor marketingcampagnes, evenementen abonnementen en meer te genereren voor je clients

ChatGPT limieten

ChatGPT crasht vaak

Je moet weten hoe je ChatGPT moet vragen om de gewenste resultaten te krijgen

ChatGPT-prijzen

Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (340+ beoordelingen)

4.7/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

Combineer uw AI-adviestool met uw werkstromen

AI-tools transformeren zowat elke branche en consulting is daarop geen uitzondering. Integreer AI-consultingtools in uw werkstromen om slimmer te werken en uitstekende resultaten voor uw clients te genereren.

Als consultant ondersteun je je clients door dik en dun. Maar als jij ondersteuning nodig hebt, kies dan voor de juiste AI-tool voor consulting: ClickUp. Combineer uw AI-schrijftool met sjablonen, taken, documenten en uw CRM om al uw werk op hetzelfde platform te houden.

Nieuwsgierig om het in actie te zien? Probeer ClickUp AI nu gratis uit.