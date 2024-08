12 van de meest betrouwbare tijdregistratiesoftware voor advocaten

Volgens een 2021 Juridische trends rapport factureert een gemiddelde advocaat slechts 31% van zijn tijd in een achturige werkdag. Hoe teleurstellend dat ook klinkt, tijdmanagement kan de reden zijn achter de glorie of tegenslag van een advocatenkantoor.

Als advocaat is je tijd opgesplitst in meerdere fracties. Van verschijnen voor rechtszittingen, overleggen met cliënten wetten en precedenten onderzoeken en papierwerk afronden. Slecht bijgehouden tijd, vooral voor werk achter de schermen, betekent dat je inkomsten misloopt.

Het handmatig registreren van urenstaten is meestal contraproductief. Uiteindelijk verspil je je uren aan administratieve klusjes in plaats van aan de klant, waardoor je minder factureerbare uren maakt.

Een efficiënter alternatief? Tijdregistratiesoftware voor advocaten.

Wat is software voor het bijhouden van advocatentijden?

Vroeger gingen advocaten aan het eind van elke week, maand of zaak met hun team zitten om de factureerbare uren voor een klant te kwantificeren. Het proces was gebaseerd op geheugen of losse tijdlogboeken, waardoor de schattingen vaag waren.

De algehele onbetrouwbaarheid van dit gebrekkige systeem leidde tot de ontwikkeling van de advocaat tijdregistratiesoftware tools. In plaats van verouderde urenstaten bij te houden, helpen ze je in realtime je werkuren bij te houden. ⌛

De meeste softwarepakketten voor tijdregistratie hebben functies om een transparant logboek bij te houden van factureerbare en niet-factureerbare uren, terwijl vrije tijd en afleidingen worden bijgehouden. Er is geen onzekerheid over de facturatie aan klanten omdat de automatische logboeken dienen als bewijs van het werk. Je kunt ook toezicht houden op het werk van je paralegals, stagiairs en andere medewerkers en hen een eerlijke vergoeding bieden.

Wat advocaten nodig hebben in apps voor tijdregistratie

Facturering per uur is aantoonbaar de meest gebruikte prijsmodel in de juridische sector. Hoewel het een vrij eenvoudig formaat is, bemoeilijkt de inherente tijdsfactor de winstgevendheidsvergelijking.

De beste tijdregistratie app voor advocaten moet de volgende belangrijke functies hebben:

Gebruiksgemak: De basisfuncties voor het in kaart brengen van tijd en productiviteit moeten naadloos werken zonder al te veel handmatige configuraties Zaakbeheer: Je moet het product kunnen afstemmen op zaakcategorieën en factureringstarieven. Kwaliteitstools stellen u in staat ommiddelen toewijzen volgens de huidige behoeften van de klant, niet-factureerbare activiteiten opnieuw evalueren en de bestede tijd in detail organiseren Samenwerkingsopties: Je hele team moet toegang hebben tot de functies voor tijdregistratie. Hulpmiddelen voor samenwerking zoals realtime opstellen en het achterlaten van opmerkingen met tijdstempel kunnen het toevoegen van een tijdvermelding soepeler laten verlopen Mogelijkheden voor facturatie en facturering: De ideale software gebruikt uw bijgehouden gegevens om automatisch facturen op te stellen Template-opties: Kant-en-klare werkverdeling ensjablonen voor tijdregistratie binnen het platform bieden structuur en helpen fouten tot een minimum te beperken bij het organiseren van teamroosters Rapportagemogelijkheden: Kijk of het productrapportagemogelijkheden voor de klant om de capaciteit en winstgevendheid van uw bedrijf te volgen. U moet het tijdsgebruik kunnen vergelijken met de inkomsten om na te gaan welke juridische expertise meer rendement oplevert voor uw bedrijf

De 12 beste tijdregistratieprogramma's voor advocaten

We hebben tientallen software voor het bijhouden van advocatentijden uitgekamd en de 12 beste opgesomd die uitstekende functionaliteit bieden. Laten we beginnen of beter gezegd, beginnen met de procedure!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een one-stop projectmanagement oplossing voor advocaten met indrukwekkende functies om tijd bij te houden en caseloads af te handelen. Met het platform kun je met een paar klikken individuele taken en projecten bijhouden. Het biedt native tijdregistratie op elk plan, maar je kunt dit ook doen met:

Voor advocaten die per uur factureren gebruik het platform om te schakelen tussen factureerbare en niet-factureerbare tijd, notities of labels toe te voegen aan tijdsvermeldingen, te schakelen tussen taken en tijdlogs te exporteren voor facturatie. Schakel de Time Tracking ClickApp in om de voortgang van elke persoon in een werkruimte te volgen.

Toegang tot aanpasbare Kaarten voor tijdregistratie om aan uw rapportagebehoeften te voldoen. Filter logboeken op datum, tags of prioriteit voor een grondig inzicht in de planningen van iedereen. Gebruik de lijst-, kalender- of bordweergave om vermeldingen in verband met specifieke taken bij te houden.

Versterk uw bedrijf intern met de taken- en caseloadbeheerfuncties van ClickUp. U kunt taken toewijzen met tijdsinschattingen voor uw personeel. Juridische teams houden van ClickUp Documenten -Een centraal punt voor papierwerk, notities en bestanden. Deel items met collega's en klanten om ze direct te bewerken, controleren of beoordelen.

Gebruik de gratis ClickUp sjablonen om uw dagelijkse taken te vereenvoudigen. De ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon , ClickUp Klantontdekkingssjabloon en ClickUp Law Firm Work Breakdown Template zijn uitstekende opties als u structuur wilt aanbrengen in uw processen.

Het platform heeft ingebouwd boekhoudsjablonen om u te helpen met factureren. U kunt ClickUp ook integreren met tools zoals TimeCamp en Tijd dokter die oplossingen voor automatische facturering bieden.

ClickUp beste eigenschappen

Integraties met platforms voor tijdregistratie en facturering (inclusiefToggl en Clockify) en andere werkapps zoals Google Calendar

Aanpasbare urenstaten voor een diepe duik in de productiviteit van je team

Aangepaste formulieren om verzoeken en administratief werk te stroomlijnen

om verzoeken en administratief werk te stroomlijnen Proofing-functie om opmerkingen en suggesties aan bestanden toe te voegen

Naadloze tijdregistratie vanaf elk apparaat

Opties om factureerbare uren en niet-factureerbare uren bij te houden

ClickUp Docs voor papierwerkbeheer

1.000+ sjablonen voor elk gebruik

ClickUp beperkingen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

De uitgebreide functies kunnen voor sommige gebruikers een leercurve vormen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Teamwork

Via: Teamwork Teamwerk is een taak en klantenbeheer platform met uitgebreide functies ter ondersteuning van tijdbudgettering van projecten.

Met het platform kunt u uw werkdagen opsplitsen in tijdgebonden taken. Pauzeer en hervat opnames wanneer je wilt en beschik over betrouwbare gegevens voor facturatie. Teamwork stuurt herinneringen als je een logboek vergeet in te voeren. 📝

Genereer Tijdrapporten om een overzicht te krijgen van factureerbare, niet-factureerbare en gefactureerde uren. Met een gespecificeerde lijst van geplande taken kunt u uw juridische workflow beter in kaart brengen.

Werkt u met meerdere cliënten tegelijk? Gebruik My Timesheets om meerdere urenregistraties te beheren en gaten in uw planning te voorkomen. met Company Timesheets kunt u transparante teamplanningen maken en individuele prestaties meten.

Teamwork beste eigenschappen

Herinneringen voor het bijhouden van tijdlogs

Inzichtelijke rapportagetools

Timesheets voor het bijhouden van individuele en groepsprestaties

Labelopties voor tijdregistraties

Teamwerkbeperkingen

De gebruikersinterface zou een upgrade kunnen gebruiken

De eerste installatie kan tijd kosten

Prijzen van Teamwork

Voor altijd gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Starter : $5.99/maand per gebruiker

: $5.99/maand per gebruiker Deliver : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Groei : $19,99/maand per gebruiker

: $19,99/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Teamwork beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

3. actiTIME

Via: actiTIME met actiTIME kunt u tijd bijhouden via uw browser of mobiele app. Met webgebaseerde urenstaten kun je een taak kiezen, je tijd bijhouden en je manager of klant laten weten wanneer je klaar bent. Laat opmerkingen achter om context aan de invoer toe te voegen.

Als u kiest voor de mobiele app, kunt u uw uren meten, zelfs als u offline bent. actiTIME zal automatisch synchroniseren en de records bijwerken met de webversie zodra u weer online bent. 📶

Voor taken die meerdere sessies vereisen, kunt u de kalenderweergave van het platform gebruiken om uw tijd over de week te plannen en te evalueren. Je moet de "van" en "tot" gegevens invoeren om een duidelijke tijdlijn vast te stellen.

actiTIME heeft robuuste factureringsopties-je kunt factureringspercentages toewijzen aan je taken, belastingen toevoegen en aanpasbare facturen genereren. Exporteer ze als PDF-bestanden voordat je ze naar klanten stuurt.

actiTIME beste functies

Aangepast commentaar voor invoer

Offline modus op de mobiele app

Zichtbaarheidstools voor individuele en teamtaken

Functies voor facturatie en facturering

actiTIME beperkingen

De grafische weergave van het platform is voor verbetering vatbaar

Sommige gebruikers zijn ontevreden over de huidige prijsstructuur

actiTIME prijzen

1-3 gebruikers : Gratis (beperkte functionaliteit)

: Gratis (beperkte functionaliteit) 1-40 gebruikers : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker 41-200 gebruikers : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker 200+ gebruikers: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

actiTIME beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4. Toggl-spoor

Via: Toggl-spoor Als je een groot advocatenkantoor runt met multifunctionele teams kan het chaotisch worden om bij te houden wie wat wanneer doet. Toggl Track is een geweldig hulpmiddel om orde te scheppen in uw werkruimte. 🧑‍🤝‍🧑

Het platform biedt tijdregistratie met één klik voor u en uw werknemers. De timer loopt op de achtergrond, dus hij leidt niet af. Managers met beheerrechten kunnen controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat er op minuutbasis verantwoording wordt afgelegd en om beslissingen over personeelsbezetting te nemen op basis van harde gegevens.

De rapportagetools van Toggl Track geven je een transparant overzicht van de werklast. Kleur uw taken voor eenvoudigere navigatie, gebruik filter- en sorteeropties om de informatie te vinden die u interesseert en exporteer de gegevens om facturen te genereren.

Toggl Track integreert met 100+ apps, waaronder agenda's en tijdregistratieplatforms, om technische efficiëntie te bevorderen.

Toggl Track beste eigenschappen

Tijdregistratie met één klik

Kleurcoderingsopties

Gemakkelijk gegevens exporteren voor facturering

100+ integraties

Toggl Track beperkingen

Geen optie om items te maken met spraakopdrachten

Offline tracking kan worden verbeterd

Toggl Track prijzen

Gratis : $0/maand per gebruiker

: $0/maand per gebruiker Starter : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

5. Clio

Via: Clio Clio is een compleet software voor het beheer van juridische praktijken met speciale tools voor tijdregistratie. 💼

Het cloudgebaseerde platform stelt je in met een automatische tijdregistratie. Voeg tijdregistraties toe of bewerk ze voor verschillende zaken en klanten - pauzeer of stop uw invoer indien nodig.

Om tijdregistraties met terugwerkende kracht aan te maken, heb je gewoon toegang tot de agenda-items, documenten en notities die op het platform zijn opgeslagen en voeg je het logboek toe naast het bewijs van werk. Als je veel tijd besteedt aan het verzenden van e-mails via Outlook of Gmail, gebruik dan de integratiemogelijkheden van Clio om de tijd die je besteedt aan klantcommunicatie bij te houden!

Bekijk de uitgebreide tijdlograpporten van de software met datum-, gebruikers- of statusgegevens. Clio wordt geleverd met een groot aantal mogelijkheden voor factureringssoftware die geschikt zijn voor:

Het bijhouden van onbetaalde facturen Vastleggen van vergoedbare kosten Merkfacturen aanmaken Online betalingen accepteren

Zorg ervoor dat u de Matter Timeline van Clio gebruikt om nieuwe tijdsvermeldingen op actieve zaken te controleren.

Clio beste functies

Ontworpen voor advocatenkantoren

Gestroomlijnde tijdsregistratie en planning

Tijdregistratie voor e-mailcommunicatie mogelijk

Geïntegreerde facturerings- en betalingssystemen

Clio beperkingen

Het aanpassen van het platform aan uw behoeften kan tijdrovend zijn

Beperkte factureringsformaten

Clio prijzen

EasyStart : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Essentials : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Geavanceerd : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Compleet: $129/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Clio beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (450+ beoordelingen)

: 4.6/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

6. FreshBooks

Via: FreshBooks Als u een tijdregistratie-, boekhoud- en boekhoudplatform in één nodig hebt, is FreshBooks de juiste keuze!

Het platform helpt voornamelijk bij het bijhouden van uitgaven, het beheren van bonnetjes en het maken van financiële rapporten, maar het ondersteunt ook functionele tijdregistratie. Tijd loggen terwijl je werkt of invoeren met terugwerkende kracht. U hoeft alleen maar op de knop Tijdregistratie te drukken.

Met FreshBooks kunt u tijd registreren voor een specifieke klant of zaak en uitgebreide notities achterlaten waarin de invoer wordt toegelicht. Na elke dag heeft uw boekhoudteam toegang tot een overzicht van de bijgehouden uren en notities. De factureerbare uren worden automatisch toegevoegd aan een specifieke cliënt, zodat uw facturen in een handomdraai klaar zijn!

Wekelijkse en maandelijkse rapporten zijn ideaal om de geïnvesteerde tijd in verschillende zaken te vergelijken, waardoor je de winstgevendheid en ROI kunt bijhouden.

FreshBooks beste functies

Dagelijkse uitsplitsingen van bijgehouden uren

Wekelijkse en maandelijkse rapporten

Bijgehouden uren gesegmenteerd per klant of zaak

Eenvoudig facturen maken

FreshBooks beperkingen

Gebrek aan geavanceerde aanpassingsopties voor facturen

Het platform kan soms vertragen

FreshBooks prijzen

Lite : $142,80/jaar

: $142,80/jaar Plus : $252/jaar

: $252/jaar Premium : $462/jaar

: $462/jaar Select: Neem contact op voor prijzen

FreshBooks beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (650+ beoordelingen)

: 4.5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Oogst

Via: Oogst Het meeste oogsten uit uw typische werkdag is gemakkelijk met Harvest !

Het platform heeft een vriendelijke interface waarmee je moeiteloos taken kunt vastleggen zonder al te veel tijd te verspillen aan het instellen. Laten we zeggen dat je juridisch onderzoek doet voor je cliënt. Open gewoon Harvest, voeg een geschikte invoer toe (zoals wetten identificeren of precedenten lezen) en begin met opnemen.

Het platform synchroniseert automatisch items op desktop- en mobiele apparaten voor haarscherpe nauwkeurigheid. We raden aan om custom reminders in te stellen, zodat je op drukke dagen geen tijd mist.

Genereer tijdrapporten op basis van klanten, taken, teams en projecten en houd bij hoeveel uren je nog niet hebt gefactureerd en hoeveel tijd je nog hebt productiviteit op de werkplek . Harvest integreert met online betalingsplatforms zoals PayPal zodat je sneller betaald krijgt.

Harvest beste functies

Gebruiksvriendelijk platform

Werkt op alle apparaten en synchroniseert automatisch

Aangepaste herinneringen beschikbaar

Slimme rapportagetools

Harvest-beperkingen

Sommige gebruikers zijn niet tevreden over de prijsstructuur

Geen optie om klantspecifieke budgetten in te stellen

Harvest prijzen

Oogst : Gratis (één gebruiker, twee projecten)

: Gratis (één gebruiker, twee projecten) Harvest Pro: $10,80/maand per gebruiker (onbeperkt aantal gebruikers en projecten)

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Harvest beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (750+ beoordelingen)

: 4.3/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (550+ beoordelingen)

8. LawBillity (Tijdregistratie door eBillity)

Via: eBillity Time Tracker by eBillity biedt een unieke oplossing voor tijdregistratie en facturering genaamd LawBillity. Als administratieve taken een last lijken, vertrouw dan op dit platform als een solide aanwinst, want het kan u elke maand 30+ uur besparen met de ingebouwde opties voor tijdregistratie.

Een timer starten duurt minder dan een seconde. Voordat je je invoer opslaat, kun je informatie invoeren zoals de naam van de cliënt, een beschrijving van de dienst en de factureerbare status.

Een van de beste functies van LawBillity is de mogelijkheid om meerdere timers tegelijk te laten lopen, een redder in nood voor wie vaak van de ene zaak naar de andere springt. Nadat een zaak klaar is, factureer je cliënten binnen de app of exporteer je facturen in LEDES- of LSS-formaat.

De geautomatiseerde rapportagetools van het platform helpen je bij het berekenen van gebruiks-, realisatie- en inningspercentages om de winstgevendheid van elke klant te meten.

LawBillity beste eigenschappen

Bijhouden van juridische tijd en kosten

Multi-timers

Mobiele apps voor offline tijdregistratie

Branded LEDES of LSS factuurformaten

LawBillity beperkingen

De lay-out zou eenvoudiger kunnen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

LawBillity prijzen

$24/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

LawBillity beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (300+ beoordelingen)

: 4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (2.500+ beoordelingen)

9. Smokeball

Via: Rookbal Als een tool ontworpen voor advocatenkantoren, zit Smokeball boordevol functies voor klantbeheer. Registreer automatisch elke factureerbare minuut van je werkdag, volg specifieke activiteiten en laat het platform gegevens verzamelen voor je facturen. Smokeball kan worden aangepast aan verschillende niches, zoals familierecht of strafrecht. 👮

Smokeball beste functies

Tijdregistratie voor de tijd van het personeel

LawPay-integratie voor snelle en veilige transacties

Bibliotheek met meer dan 20.000 juridische formulieren

Smokeball beperkingen

Een relatief dure oplossing voor sommige gebruikers

Smokeball prijzen

Rekening : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Boost : $89/maand per gebruiker

: $89/maand per gebruiker Grow : $179/maand per gebruiker

: $179/maand per gebruiker Prosper+: $219/maand per gebruiker

Smokeball beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

Via: Chrometa Chrometa kan automatisch tijd toewijzen aan een klant op basis van gegevens zoals trefwoorden, e-mailadressen en telefoonnummers.

Het houdt bijvoorbeeld het gebruik van je muis en toetsenbord in de gaten en registreert hoe lang je blijft hangen op een website, e-mail of document. Het platform zet de tijd vervolgens af tegen specifieke klanten of zaken, waardoor een timesheet ontstaat met een uitgebreide uitsplitsing van je werkdag.

Chrometa beste functies

Automatische tijdregistratie

50+ integraties

Chrometa beperkingen

De app loopt af en toe vast

Chrometa prijzen

Standaard : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Plus : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Premium: $49/maand per gebruiker

Chrometa beoordelingen en recensies

Trustpilot : 4/5 (10 beoordelingen)

: 4/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

11. Filevine

Via: Filevine Filevine stroomlijnt tijdregistratie en factureringsfuncties terwijl u van de ene zaak naar de andere springt. Volg trends in factureerbare uren, monitor de prestaties van uw bedrijf, genereer rapporten en geniet van geautomatiseerde factureringsmogelijkheden.

Filevine beste functies

Tijdregistraties kunnen in bulk worden bewerkt, gekloond of verwijderd

Ondersteunt zowel facturering per uur als op voorschot gebaseerde modellen

Filevine beperkingen

Het platform kan vertragen tijdens updates

Filevine prijzen

Neem contact op voor prijzen

Filevine beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

12. Basis

Via: Basis Met Centerbase registreer je je tijd handmatig of laat het platform het automatisch doen. Zet de opgenomen tijd om in facturen, identificeer de best presterende personen en geniet van automatische synchronisatie op alle apparaten!

Centerbase beste functies

Automatische en handmatige tijdregistratie

Werkt op computers en mobiele apparaten

Beperkingen van Centerbase

Gebruikershandleidingen worden mogelijk niet bijgewerkt

Prijzen voor Centerbase

Neem contact op voor prijzen

Centerbase beoordelingen en recensies:

Software Advies : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Software voor tijdregistratie voor advocaten: Wat is uw oordeel?

Geavanceerde oplossingen voor tijdregistratie ondersteunen het facturatieproces voor verschillende diensten, projecten en klanten, waardoor het werk voor je boekhoudteam eenvoudiger wordt.

Laat onderfacturatie je winst niet aantasten. Gebruik een tijdregistratietool zoals ClickUp en verdien eerlijk voor elke seconde van uw harde werk. We sluiten onze zaak hier! ⚖️