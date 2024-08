15 Beste TimeCamp Alternatieven en Concurrenten in 2024

Ooit gehoord van de wet van Parkinson?

Dat is het idee dat werk zich uitbreidt om de tijd te vullen die je ervoor hebt ingesteld. Dus als je drie dagen de tijd hebt gekregen om een taak te doen die eigenlijk maar 30 minuten duurt, dan duurt het nog steeds drie dagen om het te voltooien.

Wat kun je hieruit afleiden? Als je weet dat je tijd hebt om te doden, zul je dat ook doen. Maar de zonnige kant van de wet van Parkinson is dat hij ook omgekeerd werkt. Daarom kost het je de hele zondag om naar de supermarkt te gaan, pilates te doen en eten te maken, maar de volgende dag slechts acht uur om je hele afdeling te herstructureren, een zakelijk voorstel te schrijven en de honger in de wereld op te lossen.

Het komt allemaal neer op efficiënt tijdmanagement ! En apps voor tijdbeheer zoals TimeCamp hebben hun succes gevonden door met dit idee te werken. Tijdsregistratie van projecten de beste strategieën om de uitdagingen van de wet van Parkinson te overwinnen, zijn het herzien van de toewijzing van tijd, het vergelijken van tijdsrapporten en het blokkeren van tijd. Dit zijn ook enkele van de functies waar TimeCamp het meest bekend om staat.

...Maar is TimeCamp de perfecte tijdmanagement voor jou? Met dit prijskaartje wil je zeker zijn van je antwoord!

Voordat je begint met het automatisch invullen van je factureringsinformatie op de TimeCamp verkooppagina, moet je even door dit artikel bladeren om de beste 15 TimeCamp alternatieven te vinden voor teams van elke grootte en in verschillende bedrijfstakken. ⏱

Wat is TimeCamp?

via TimeCamp TimeCamp is software voor tijdsregistratie om freelancers, teams en bureaus te helpen hun efficiëntie te verhogen door middel van effectief tijd-, aanwezigheids- en factuurbeheer.

Elke functie van TimeCamp draait om het bijhouden en herzien van tijd - of je nu vrije tijd wilt aanvragen, wilt weten welke taken je dag hebben opgeslorpt of je productiviteit wilt vergelijken, TimeCamp heeft een oplossing voor je. Het is ook een geweldig hulpmiddel voor consultants die hun factureerbare tijd labelen met verschillende tarieven of regelmatig factureren aan meerdere clients.

Budget bijhouden in TimeCamp

Echt, als het aankomt op tijdgerelateerde tools, heeft TimeCamp een stapje voor. Hier zijn enkele van onze favoriete functies van TimeCamp:

Geautomatiseerde tijdsregistratie voor efficiëntie in je dagelijkse werkzaamheden.

Budget-, tijd- en personeelsrapportage.

Urenregistratie en goedkeuring.

Facturatie en factureerbare tarieven.

Tijd- en aanwezigheidsbeheer.

Meer dan 70 integraties met populaire werktools zoals ClickUp. 😍

Zo cool! Maar als je nog een stap verder wilt gaan met je tijdbeheer... dan is het tijd om te investeren in andere software om dit te realiseren.

Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en geef uw tijd overal weer met de Global Timer van ClickUp

ClickUp is het enige alles-in-één productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om al uw projecten, gegevens en teams samen te brengen in één efficiënte en collaboratieve hub. Ongeacht de grootte van uw bedrijf of budget, ClickUp biedt kamerbrede oplossingen voor teams in alle sectoren met honderden rijke functies voor het bijhouden van tijd, instellingen, het beheren van uw werklast en het stroomlijnen van uw dag - alles vanaf één scherm.

Discover best practices voor tijdsbeheer met een kennisbank !

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $5 per gebruiker, per maand

: $5 per gebruiker, per maand Business : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Business Plus : $19 per gebruiker, per maand

: $19 per gebruiker, per maand Enterprise: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (5.510+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.510+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.510+ beoordelingen)

nTask

via nTask nTask is een cloudgebaseerde taakbeheer en hulpmiddel voor projectmanagement hiermee kunnen gebruikers taken maken en beheren en samenwerken met teamleden. Het bevat een kalenderweergave voor planning, een Gantt grafiek voor het visualiseren van de voortgang van het project en een functie voor tijdsregistratie om factureerbare uren bij te houden.

Voor bureaus of organisaties die meer zichtbaarheid en richtlijnen voor budgetten willen, heeft nTask verschillende opties voor factureerbare en niet-factureerbare projecten.

Voorbeeld: Factureerbare projecten kunnen worden gecategoriseerd op basis van een vast bedrag, vast bedrag per taak, uurtarief per taak en uurtarief per resource.

nTask beste functies

Kanban-borden met slepen en neerzetten

Geplande en werkelijke deadlines

Speciale werkruimtes

Toewijzing van middelen

nTaak limieten

Het bijvoegen van grote bestanden tijdens het delen duurt langer dan normaal

Alleen geschikt voor teams met minder dan 50 leden vergeleken met andere alternatieven voor TimeCamp

nTask prijzen

Premium : Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $20/maand voor 5 gebruikers Business : Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $60/maand voor 5 gebruikers Enterprise: Neem contact op met nTask voor een offerte

nTask beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

3. Klokify

via Klokweergave Clockify is software voor tijdsregistratie waarmee bedrijven, teams en individuen hun tijd kunnen bijhouden en begrijpen waar hun tijd voornamelijk aan wordt besteed. Geavanceerde functies zoals automatisering van taken of integratie met systemen van derden zoals Zapier zijn beschikbaar om tijdsregistratie gemakkelijker en efficiënter te maken.

Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende rapportopties, waaronder wekelijks, onkosten en opdrachten, om in de details van de geregistreerde tijd te duiken. Met het wekelijkse rapport kunnen gebruikers bijvoorbeeld de totale tijd weergeven die ze in een bepaalde week aan projecten hebben besteed, deze vergelijken met de tijdsinschatting en een overzicht krijgen van hun prestaties in de loop van de tijd.

Clockify beste functies

Snelle bloktijden in je kalender

Grafieken van tijdsactiviteiten op een dashboard

Tijd categoriseren en taggen

Extensie voor Chrome en Firefox

Clockify beperkingen

Minder intuïtieve interface vergeleken met andere TimeCamp alternatieven op deze lijst

Teams hebben mogelijk uitgebreide training nodig om alle functies te leren kennen

Clockify prijzen

Basic : $3.99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $3.99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Standaard : $5.49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $5.49/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $7,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $7,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $11,99/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Klokify beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Clockify alternatieven !

4. Toggl Track

via Toggl TrackToggl Track is een geweldige software voor tijdsregistratie, vooral voor freelancers en teams op afstand die bovenop hun werk willen blijven. Gebruikers kunnen eenvoudig hun werkstroom meten en analyseren door de tijd die ze aan taken besteden bij te houden, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over aan welke taken ze meer of minder tijd moeten besteden.

Managers zullen Schedule Reports to Email een handige functie vinden! Je kunt instellen dat automatische rapporten over urenregistratie consequent in je inbox worden afgeleverd. Zo kun je bijhouden hoeveel tijd je aan taken en projecten besteedt en je werk beter plannen.

proberen Toggl tijdsregistratie in ClickUp !

Toggl Track beste functies

Loonberekeningen voor aannemers en werknemers

Samenvattende, gedetailleerde en wekelijkse rapportages

Tijd afronden op het dichtstbijzijnde interval

Real-time of offline bijhouden

Toggl Track limieten

Leden van het Free abonnement kunnen de meest gebruikte invoer niet vastmaken voor gemakkelijke toegang

Niet geschikt alsteambeheer hulpmiddel op zichzelf

Toggl Prijzen bijhouden

Teams : $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business: $15/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Toggl Beoordelingen en beoordelingen bijhouden

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Harvest

via HarvestTool voor tijdsregistratie Harvest helpt bedrijven en externe teams om hun uren, projecten en budgetten bij te houden. Gebruikers kunnen hun tijd bijhouden, tijdsregistraties in realtime bekijken, facturen genereren en onkosten beheren.

Harvest heeft een handige functie genaamd Urenregistratie Reminders die automatisch herinneringen naar de leden van het team stuurt. En er worden geen herinneringen gestuurd naar iemand die zijn tijd al heeft bijgehouden of ingediend. De functie is aanpasbaar en geweldig voor facturatie, projectmanagement en prestatie-evaluaties.

Herinneringen voor tijdsregistratie kunnen werknemers helpen om geconcentreerd te blijven en afleiding te vermijden, omdat ze eraan herinnerd worden om hun tijd op regelmatige tijdstippen gedurende de dag te registreren!

Harvest beste functies

Rapportage over capaciteit om inzicht te krijgen in de werklast van teams

PayPal- en Stripe-integraties om facturen online te betalen

Filters om tijd besteed aan taken en projecten te visualiseren

Nauwkeurige urenregistratie en kostengegevens

Harvest limieten

Geen functie voor het in batches toewijzen van tijd voor werkgevers die met meerdere freelancers werken

Het gratis abonnement bevat slechts één zetel en twee projecten

Harvest prijzen

Gratis : 1 zetel, 2 projecten

: 1 zetel, 2 projecten Pro: $10,80/zetel per maand, jaarlijks gefactureerd

Harvest beoordelingen en recensies

6. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor is software voor tijdsregistratie waarmee bedrijven en particulieren beter kunnen begrijpen waar ze hun tijd aan besteden. Het draait op de achtergrond op computers en mobiele apparaten, bijhoudt de gebruikte applicaties en websites en levert gedetailleerde rapportages over elke activiteit.

Je favoriete apps, van projectmanagement tot CRM, kunnen naadloos worden geïntegreerd met Time Doctor zodat je je projecten vanaf één locatie kunt beheren.

Bekijk de_ ClickUp en Time Doctor integratie !

Time Doctor beste functies

Automatische verificatie van aanwezigheid en urenstaten van werknemers

Work-life Balance widget om werklasten van werknemers te controleren

Schermafbeeldingen, schermopnamen en activiteitsniveaus

Dashboards en aangepaste rapporten

Time Doctor limieten

Schermbewaking kan persoonlijke informatie vastleggen wanneer willekeurig schermafbeeldingen worden gemaakt

Mist native projectmanagement tools vergeleken met andere TimeCamp alternatieven

Time Doctor prijzen

Basis : $70/gebruiker per jaar

: $70/gebruiker per jaar Standaard : $100/gebruiker per jaar

: $100/gebruiker per jaar Premium: $200/gebruiker per jaar

Time Doctor beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

7. Paymo

via Paymo Met de tijdsregistratie van Paymo kunnen bedrijven bijhouden hoeveel tijd werknemers besteden aan verschillende Taken, projecten en clients. Bovendien, Paymo heeft geautomatiseerde rapportages om managers te helpen in realtime middelen en budgetten toe te wijzen op basis van werknemersactiviteiten en factureerbare uren. Tijdloggegevens kunnen klanten helpen om nauwkeurige facturen te ontvangen, wat kan leiden tot betere relaties met de client en meer inkomsten. Bedrijven kunnen ook zowel factureerbare als niet-factureerbare tijd bijhouden met de tijdsregistratie tool van Paymo, waardoor ze een beter inzicht krijgen in de kosten en hun prijzen kunnen maximaliseren.

Paymo beste functies

Bulktijd bewerking voor taken en projecten

Project schattingen en facturatie

Urenregistratie kaarten voor team leden

Web timer vanuit een browser

Paymo limieten

Geen geavanceerd Taakbeheer op het gratis abonnement

Integraties alleen beschikbaar in de betaalde abonnementen

Paymo prijzen

Gratis

Starter : $4.95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $4.95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Klein Bureau : $9,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9,95/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Business: $20,79/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Paymo beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

8. Tijdig

via Tijdig De Timely app helpt u uw tijd beter te beheren, of u nu een bedrijf heeft of een particulier bent. Met Timely kun je met een paar klikken je tijd bijhouden voor elk project. Het vereenvoudigt de manier waarop mensen hun werk en agenda's organiseren, waardoor ze productiever kunnen zijn. Je kunt ook herinneringen instellen, taken aanmaken en je doelen bijhouden, zodat je bovenop je werk blijft.

De app heeft ook extra functies zoals gedetailleerde werkstaten, budgetteringstools en het in realtime bijhouden van doelen. Het resultaat is dat je eenvoudig kunt bijhouden hoeveel tijd je besteedt aan elke Taak of Project en verbeterpunten kunt identificeren.

Tijdig beste functies

Inheemse integraties en open API's om gegevens te verbinden met uw hele technologieplatform

Lijsten met tags om de manier waarop u rapporteert over gelogde uren te standaardiseren

Apps voor Mac, Windows, iOS en Android

Automatische tijdsregistratie

Tijdlimieten

Problemen met AI-prestaties veroorzaken meer werk voor gebruikers om problemen op te lossen

Tijdnauwkeurigheid kan een probleem zijn als je van tijdzone verandert

Tijdige prijzen

Starter : $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $16/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $16/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Unlimited: $22/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Tijdige beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

9. DeskTime

via DeskTime DeskTime helpt bedrijven het beste uit hun teams te halen door de zichtbaarheid in de prestaties van hun werknemers te vergroten en de betrokkenheid te verbeteren.

In DeskTime kunnen de leden van je team een digitale time-out nemen op hun computer door de functie privétijd te gebruiken. Wanneer deze is ingeschakeld, stopt het bijhouden van computeractiviteiten. DeskTime geeft geen lijst van websites die je werknemers bezoeken als je er niet om vraagt.

Een ander bijkomend voordeel is dat wanneer je team specifieke apps en programma's zoals Microsoft Excel of Adobe gebruikt, DeskTime niet alleen de totale bestede tijd weergeeft, maar ook de titels van documenten of bestanden en de tijd die aan elk daarvan is besteed.

DeskTime beste functies

URL en app bijhouden om de productiviteit van werknemers te controleren

Berekening van kosten als hulpmiddel voor salarisbeheer

Automatisch tijdsregistratie bijhouden

Pomodoro stopwatch

DeskTime beperkingen

Niet geschikt voor teams die taken buiten het scherm uitvoeren

Beperkte basisfuncties op het gratis abonnement

DeskTime prijzen

Lite : Gratis voor slechts 1 gebruiker

: Gratis voor slechts 1 gebruiker Pro : $6.42/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $6.42/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $9,17/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $9,17/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $18,33/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

DeskTime beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. TMetric

via TMetric TMetric is een tool voor tijdsregistratie en projectmanagement, ontworpen voor teams om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren. Gebruikers kunnen factureerbare tarieven instellen, gedetailleerde rapporten en facturen genereren en hun tijd bijhouden voor verschillende projecten en taken. Naast de ingebouwde functies voor het bijhouden van kalenders en het beheren van taken, stelt de tool teams ook in staat om vergaderingen te plannen, informatie te delen en hun werk bij te houden.

Elke 10 minuten wordt er een schermafbeelding van de monitor van een werknemer gemaakt met behulp van Screenshots Capturing. Sommige werknemers kunnen zich ongemakkelijk voelen bij dit niveau van controle. Dus als je een anti-surveillance beleid hebt, overweeg dan andere TimeCamp alternatieven op deze lijst!

TMetric beste functies

Factureerbare tarieven voor een werkruimte, leden van de werkruimte, project of client

50+ integraties om voortgang en activiteit te meten in elke tool die je gebruikt

Beheer en bijhouden van vrije tijd

Flexibel rapportagesysteem

TMetrische limieten

Standalone app voor tijdsregistratie zonder geavanceerde functies voor projectmanagement

Tijdnauwkeurigheid is afhankelijk van consistent inchecken en onderhoud door gebruiker

TMetric prijzen

Free : Gratis

: Gratis Professioneel : Begint bij $18,75/maand voor 5 gebruikers

: Begint bij $18,75/maand voor 5 gebruikers Business: Vanaf $26,25/maand voor 5 gebruikers

TMetric beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

11. Trackabi

via Trackabi Trackabi biedt krachtige analytische tools om teams op afstand te helpen hun prestaties efficiënter te meten. Met behulp van ingebouwde analytische dashboards kunnen gebruikers eenvoudig gedetailleerde rapporten genereren die inzicht geven in de voortgang van het project. Dit helpt teams om potentiële problemen in een vroeg stadium te identificeren, zodat ze indien nodig kunnen bijsturen - zonder te wachten tot het einde van het project.

De Trackabi Desktop Timer heeft instellingen voor geautomatiseerde tijdsregistratie: Een gebruiker kan kiezen welke applicaties hij gebruikt voor werk en ontspanning.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld de timer zo instellen dat hij begint met bijhouden wanneer hij zijn projectmanagement software opent en stopt wanneer hij zijn Spotify afspeellijst opent. Met deze instellingen kan het systeem de timer automatisch starten of stoppen wanneer de gebruiker overschakelt van werk naar ontspanning of andersom.

Trackabi beste functies

Medewerker verlofbeheer om huidige en geplande verloven bij te houden

Toegangsrollen en -toestemmingen voor gebruikers voor controle van Urenregistratie

Client Directory om betere structuur aan te brengen in timesheets

Afzonderlijke persoonlijke en bedrijfsgebieden in projecten

Trackabi-limieten

Gebrek aan eigen functies voor projectmanagement

Verouderde gebruikersinterface

Trackabi prijzen

Starter : Free voor 5 gebruikers

: Free voor 5 gebruikers Business : $16/maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

: $16/maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Business Plus : $20/maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

: $20/maand voor 5 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met Trackabi voor een offerte

Trackabi beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

4.7/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

12. ActivityWatch

via ActivityWatch Met deze open-source tool kunt u uw dagelijkse activiteiten bijhouden en bijhouden hoe productief u bent met uw dagelijkse activiteiten en projecten in de loop van de tijd.

Met ActivityWatch krijg je een beter inzicht in welke activiteiten je doet en hoeveel tijd je eraan besteedt. U kunt de gegevens gebruiken om patronen in uw gedrag te identificeren en manieren te vinden om uw productiviteit te verbeteren.

Als je niet bekend bent met een open-source platform, kan ActivityWatch ook worden geïntegreerd met andere apps om tijdsregistratie nog krachtiger te maken!

Bonus: Bekijk De beste open source tools voor projectmanagement in 2024

ActivityWatch beste functies

pagina "Ruwe gegevens" om elk verzameld gegevenspunt als een enkel bestand te downloaden

Systeemvak om te beheren welke ActivityWatch services moeten worden uitgevoerd

Weergave van categorieën om regels toe te voegen, te bewerken en in te stellen

Filteren van gevoelige gegevens om loggen te pauzeren

ActivityWatch limieten

Gebreken in de nauwkeurigheid van de tijd, vooral wanneer een gebruiker een browservenster open heeft maar naar een ander venster kijkt

Mist functies voor projectmanagement voor businesses

ActivityWatch prijzen

ActivityWatch is gratis

ActivityWatch beoordelingen en reviews

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

13. Everhour

via Everhour Everhour is een software voor tijdsregistratie, ontworpen om de manier waarop teams hun projecten beheren te vereenvoudigen. Het helpt hen bij het inschatten van de inspanning, het bijhouden van de tijd die aan taken wordt besteed en het optimaliseren van hun workflow voor een betere samenwerking om de productiviteit van teams te verbeteren. Met deze tool kunnen gebruikers ook aangepaste herinneringen instellen voor deadlines of achterstallige taken.

Met Everhour kunnen uw teams projecten plannen en beheren op een manier die aansluit bij workflows en processen. Het bevat functies voor het bijhouden van taken, tijdlijnen, toewijzing van middelen en kostenbeheer. Zo kunt u grote projecten opdelen in kleinere Taken. Everhour en ClickUp synchroniseren !

Everhour beste functies

Flexibele facturering

Aangepaste Taak Tarieven

Pomodoro timer

Lijst- en bordweergaven

Everhour beperkingen

Gebrek aan geavanceerde aanpassingen voor tijdoverzichten

Geen tijdscategorieën voor het categoriseren van taken en projecten

Prijzen van Everhour

Free : Gratis

: Gratis Lite : $5/gebruiker per maand, vanaf 2 gebruikers

: $5/gebruiker per maand, vanaf 2 gebruikers Teams: $8/gebruiker per maand, vanaf 5 gebruikers

Everhour beoordelingen en recensies

Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

14. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is een oplossing voor tijdsregistratie die ontworpen is om bedrijven te helpen bij het beheren van hun externe personeel en het bijhouden van de voortgang van hun projecten. Werkgevers kunnen de activiteiten van hun werknemers bijhouden, doelen instellen en de arbeidskosten controleren. Hubstaff maakt het gemakkelijk om de werkdag van elk teamlid bij te houden en ervoor te zorgen dat iedereen de middelen en tools heeft om hun werk te voltooien.

Hubstaff bevat ook geavanceerde functies voor rapportage en analyse die waardevolle inzichten kunnen verschaffen in hoe werknemers presteren en op welke gebieden verbetering nodig is. Het integreert met populaire projectmanagement tools zoals Asana , Slack en Trello zodat werkgevers een gedetailleerdere weergave krijgen van de voortgang van elk teamlid.

Hubstaff beste functies

Urenregistraties gegenereerd met de tijdsregistratie gegevens van je werknemers

17 verschillende tijdrapportages, inclusief geautomatiseerde salarisadministratie

Virtuele prestatie badges

Stopwatch voor inactieve tijd

Hubstaff beperkingen

Beperkte native integraties (maar alles wat je nodig hebt is deClickUp en Hubstaff integratie!)

Niet ondersteund op Chromebook desktop

Hubstaff prijzen

Gratis desktop : 1 gebruiker

: 1 gebruiker Desk Starter : $5.83/gebruiker per maand, inclusief 2 gebruikers

: $5.83/gebruiker per maand, inclusief 2 gebruikers Desk Pro : $8,33/gebruiker per maand, inclusief 2 gebruikers

: $8,33/gebruiker per maand, inclusief 2 gebruikers Enterprise: Neem contact op met Hubstaff voor meer informatie

Hubstaff beoordelingen en reviews

Capterra: 4.6/5 (1.300+ beoordelingen)

4.6/5 (1.300+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Hubstaff alternatieven !

15. Wrike

via WrikeWrike is een cloud-gebaseerd platform voor projectmanagement en samenwerking, ontworpen om teams te helpen hun taken, projecten en workflows te beheren. Gebruikers kunnen prioriteiten stellen op basis van urgentie, voortgang in realtime bijhouden en samenwerken met externe partijen.

De functie Timelog Categorieën in Wrike kan worden gebruikt om teamleden en managers te helpen bijhouden hoeveel tijd ze hebben besteed aan verschillende Taken binnen een project. Het is een effectieve manier om de productiviteit te bewaken en te bepalen waar resources aan toegewezen moeten worden.

Tijdlogcategorieën kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdtypen: op taken gebaseerd, op projecten gebaseerd en op middelen gebaseerd. Een voorbeeld op basis van resources is een ontwerper, productmanager of software engineer.

meer informatie_ *alternatieven voor Wrike* !

Wrike beste functies

Dashboards voor projecten

Terugkerende automatisering van werkstromen

Proefdruk in meerdere bestandsformaten

Project resource planning

Wrike beperkingen

De in-app stopwatch is beschikbaar op de Business- of Enterprise-abonnementen

Gantt grafieken zijn een betaalde functie

Prijzen van Wrike

Gratis

Teams : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met Wrike voor een offerte

: Neem contact op met Wrike voor een offerte Pinnacle: Neem contact op met Wrike voor een offerte

Wrike beoordelingen en reviews

Capterra: 4.3/5 (1.900+ beoordelingen)

4.3/5 (1.900+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (3.200+ beoordelingen)

Breng tijdmanagement naar een hoger niveau

Er zijn veel TimeCamp alternatieven om uit te kiezen, maar beginnen met een van de 15 bovenstaande opties is de beste plek om te beginnen!

Elk alternatief dekt je basis als het gaat om effectief tijdsregistratie bijhouden, weergeven en strategische beslissingen nemen - maar slechts één tool sluit naadloos aan op de rest van je werk. En die tool is ClickUp. 🙂

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views_Animation_1.gif Meer dan 15 weergaven in ClickUp /%img/

Visualiseer uw taken en tijd met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, inclusief lijst, bord en kalender

De eerste op deze lijst - en in ons hart - is ClickUp, het ideale alternatief voor TimeCamp als het gaat om functies, flexibiliteit, prijzen en meer.

ClickUp heeft niet alleen dezelfde kracht als het gaat om functionaliteit voor tijdmanagement, maar biedt ook alle functies voor projectmanagement waarvoor je bij andere software zou moeten zijn als je bij TimeCamp zou blijven.

Toegang tot talloze tijdbesparende tools, meerdere weergaven van projecten taken, leden en meer onbeperkt wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp !