Free Smartsheet project sjablonen voor teams, PMO's en freelancers

🔍 Wist u dat? Volgens PMI is het gemiddelde projectbeoordeling 73,8%, wat aangeeft dat er ruimte voor verbetering is, ondanks dat de meeste projecten enige waarde opleveren.

Elk project begint met specifieke doelen, gemotiveerde teams en duidelijke deadlines. Maar ergens tussen de start en de oplevering gaat het vaak mis. Taken stapelen zich op, prioriteiten verschuiven en communicatiekloven worden groter.

De Smartsheet-sjablonen voor projectmanagement zijn ontwikkeld om deze hiaten aan te pakken. Ze brengen structuur, duidelijkheid en overzichtelijkheid in uw werkstroom.

In plaats van elke keer opnieuw het wiel uit te vinden, kunt u deze uitstekende project-sjablonen bekijken die al zijn ontworpen om u te helpen slagen.

wat zijn Smartsheet-sjablonen voor projectmanagement?*

Smartsheet -projectmanagement-sjablonen zijn vooraf gemaakte, aanpasbare spreadsheets die zijn ontworpen om Teams te helpen bij het efficiënt plannen, bijhouden en beheren van projecten. Deze sjablonen bevatten functies zoals taaklijsten, tijdlijnen, gantt-grafieken en samenwerkingstools, waardoor de installatie en uitvoering van projecten binnen het cloudgebaseerde platform van Smartsheet wordt gestroomlijnd.

Dit is wat een goede Smartsheet-projectsjabloon bevat:

*taak bijhouden: volg de voortgang met checklist, status kolom en toegewezen verantwoordelijkheden

*gantt-grafieken: visualiseer projecttijdlijnen en afhankelijkheden om planningen effectief te beheren

Automatiseringstools : stel waarschuwingen, herinneringen en werkstroom in om handmatige updates te verminderen

samenwerkingsfuncties*: deel sheets, plaats opmerkingen in realtime en wijs taken toe aan teamleden

Aanpasbare lay-outs : pas sjablonen aan specifieke projectbehoeften, sectoren of werkstroom aan

dashboard en rapportage*: Vat projectgegevens visueel samen voor betere besluitvorming en updates

*resourcebeheer: verdeel en houd de werklast bij om de capaciteit van het team efficiënt in evenwicht te brengen

*wat maakt een goede Smartsheet-sjabloon voor projectmanagement?

Als krachtige projectmanagementtools maken de sjablonen van Smartsheet de uitvoering van projecten gestroomlijnder en transparanter. Dit is waar u op moet letten:

projectafstemming*: kies een sjabloon dat is gemaakt voor uw specifieke gebruikssituatie. Een sjabloon voor Sprint-retrospectieven is misschien niet ideaal voor projectplanning en -start. Op dezelfde manier hebt u misschien verschillende sjablonen nodig voor een projectcharter en een processtroomdiagram. Door het juiste sjabloon af te stemmen op de juiste gebruikssituatie, hoeft u minder te bewerken en verloopt de planning soepeler

ondersteuning van werkstroom*: kies een sjabloon dat aansluit bij de bestaande processen van uw team. Een aangepast sjabloon minimaliseert verwarring en verbetert de acceptatie

essentiële velden*: zoek naar sleutelonderdelen zoals taken, deadlines, projectstatus en meer, zodat u de basisgegevens niet hoeft toe te voegen. Dit helpt ook om rommel te voorkomen en de focus scherp te houden

aanpassing*: Overweeg een sjabloon waarmee u velden, titels, beschrijvingen en categorieën kunt aanpassen. Zo blijft de sjabloon flexibel voor verschillende behoeften

Overzichtelijke layout: kies sjablonen die intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor de gebruiker. Het doel is om projectmanagement minder complex te maken, niet om het grootste deel van uw tijd te besteden aan het uitzoeken van de sjabloon

De beste Smartsheet-sjablonen voor projectmanagement om te gebruiken

De Smartsheet -sjablonen voor projectmanagement zijn handig voor de meeste onderdelen van projectmanagement, zoals het bijhouden van taken, het beheren van tijdlijnen en het op de hoogte houden van belanghebbenden. Ze geven u een voorsprong, zodat u minder tijd kwijt bent aan het format van informatie en meer tijd hebt om dingen voor elkaar te krijgen.

Hier zijn de Smartsheet-projectsjablonen die we u aanraden te bekijken:

smartsheet-project met sjabloon voor resourcebeheer*

via Smartsheet

De sjabloon Project met resourcebeheer van Smartsheet helpt teams om de werklast in evenwicht te brengen, resources verstandig toe te wijzen en slimme besluitvorming te ondersteunen.

U kunt eenvoudig bijhouden wie beschikbaar is en waar ze mee bezig zijn om de productiviteit te verbeteren. Dit vereenvoudigt de planning van middelen en zorgt ervoor dat alle taken worden uitgevoerd zonder uw team te overbelasten.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk het percentage van de toewijzing van middelen en het percentage voltooride taken om de werklast en voortgang in één oogopslag te volgen

Lijst details zoals de toegewezen persoon, voorgangers en de duur van de taak in dagen om een goede planning te garanderen

Voeg een korte beschrijving en opmerkingen toe aan elke werk-eenheid om de communicatie en zichtbaarheid te verbeteren

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers en operationele teams die de toewijzing van projectmiddelen willen verbeteren

2. Sjabloon-instelling voor projectbijhouden en rollup

via Smartsheet

De Project Tracking en Rollup Sjabloon Set van Smartsheet biedt een snelle en efficiënte manier om projecten bij te houden en ervoor te zorgen dat ze soepel verlopen.

Met de sjabloon kunt u taken plannen, inplannen en toewijzen op basis van projectfasen. Met het projectoverzichtsdashboard kunt u sleutel details zoals voltooiing, startdatum, einddatum en projectoverzicht op één plek bijhouden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Visualiseer een gedetailleerd projectabonnement voor elke fase

Maak individuele documenten voor risicovolle initiatieven, projectmijlpalen en projectroll-up-taken

Vul details in zoals de toegewezen persoon, deadlines en status bij elke taak, zodat u alles gemakkelijk kunt bijhouden

🔑 Ideaal voor: Kleine teams die op zoek zijn naar een sjabloon om het succes van hun projecten bij te houden

3. Sjabloon voor projectmanagementplan dashboard*

via Smartsheet

De sjabloon voor het projectmanagementplan dashboard van Smartsheet biedt een gestroomlijnde manier om sleutelprojectstatistieken bij te houden en te visualiseren.

Het bevat ook een dynamische takenlijst die uw project-gantt-grafiek in Smartsheet automatisch bijwerkt naarmate de taken voortgang boeken. Een ingebouwde dashboard widget geeft een overzicht van de taakstatus, projectuitgaven en openstaande items. Dit helpt projectmanagers, belanghebbenden en teams om op één lijn te blijven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een tijdlijn voor alle projectgerelateerde taken

Houd de prioriteit en voltooiingspercentages van Taak bij voor eenvoudige planning

Maak een lijst van het abonnement en de werkelijke uitgaven om te ontdekken waar optimalisatie mogelijk is

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers die projecttaken willen abonneren, budgetten willen bijhouden en ervoor willen zorgen dat alles soepel verloopt

4. Sjabloon voor takenbord voor teamprojecten

Met de sjabloon voor het takenbord voor teamprojecten van Smartsheet kunt u projecten binnen uw team in een vereenvoudigde lay-out in Kanban-stijl weergeven en bijhouden. Dankzij de gestructureerde kolommen kunt u eenvoudig de voortgang in procenten bijhouden, hiaten in de toewijzing van middelen identificeren en de werklast dienovereenkomstig in evenwicht brengen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk welke taken in uitvoering zijn, voltooid zijn en op schema liggen

Filter de weergave op taakstatus, toegewezen persoon, afdeling, object en aanvrager

Voeg formules toe voor automatisering van berekeningen voor resourceplanning en werklast

🔑 Ideaal voor: Teamleiders en operationele teams die op zoek zijn naar een tool om projectabonnement en taakverdeling te stroomlijnen

5. Eenvoudige agile projectsjabloon

via Smartsheet

Wilt u de hiërarchie van projecten bijhouden op basis van datum, duur en status? Met de Simple Agile Project-sjabloon van Smartsheet kunt u dat precies doen.

U kunt afhankelijkheden instellen, de projecttijdlijn visualiseren en voortgang rapporteren om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt. Met een gestructureerde aanpak helpt de sjabloon u bij het analyseren en optimaliseren van projectdetails op detailniveau.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel prioriteiten om het abonnement te vereenvoudigen en te zien of de Taak het risico loopt vertraging op te lopen of onvolledig te blijven

Voeg een korte beschrijving toe aan taken om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen

Houd de percentages van de taakverdeling bij om de capaciteit beter te kunnen abonnementen

🔑 Ideaal voor: Agile teams die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het afsluiten van abonnementen op projecten, het toewijzen van middelen en het monitoren van de voortgang

6. Project met harde deadline en Gantt-sjabloon

via Smartsheet

🧠 Leuk weetje: 63% van de projecten onder leiding van professionals met een scherp zakelijk inzicht verloopt volgens planning, tegenover slechts 59% van de projecten onder leiding van anderen.

Een project dat op schema blijft, heeft minder kans op geldverlies en verspilling van middelen. De sjabloon 'Project met harde deadline en Gantt' van Smartsheet helpt u bij het plannen en beheren van uw teamplanning om precies dat te bereiken.

U kunt ook buffertijden en Lead Time voor de taken instellen, zodat u rekening kunt houden met afwijkingen tijdens het proces en toch op tijd klaar bent. Wanneer afhankelijkheden worden toegevoegd en bijgewerkt, worden de leveringsdata en deadlines automatisch aangepast, waardoor u nauwkeurig kunt plannen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg bestanden en bijlagen voor elke taak toe op één plek, zodat u ze later kunt raadplegen

Voer gesprekken voor elke taak afzonderlijk, met ingebouwde berichtenfunctie

Plan taken en beheer afhankelijkheden beter met de beproefde Gantt-tijdlijn

🔑 Ideaal voor: Kleine teams en projectmanagers die op zoek zijn naar een tool om projectdeadlines beter te voorspellen en te beheren

Beperkingen van Smartsheet Projectmanagement

Hoewel Smartsheet populair is vanwege zijn spreadsheetachtige interface, heeft het wel enkele limieten:

Steile leercurve: De interface is niet erg intuïtief voor nieuwe gebruikers of niet-technische teams. Dit kan het projectmanagementproces vaak onproductief maken

dure add-ons*: er worden extra kosten in rekening gebracht voor bewerking, integraties, training en ondersteunen, waardoor het duur wordt

Beperkte automatisering: Aangepaste werkstroom kan inflexibel zijn. Een gebrek aan responsieve automatisering leidt tot meer handmatig werk en onnauwkeurigheid

Softwarebeperkingen : De software heeft een limiet van maximaal 20.000 rijen, 400 kolommen en 500.000 cellen per blad. Hierdoor is het niet geschikt voor grote projecten met zware datasets

*prestatieproblemen: wanneer sheets de limiet benaderen of u geavanceerde functies gebruikt, begint de app erg traag te laden, wat de efficiëntie beïnvloedt

alternatieve Smartsheet-sjablonen*

Smartsheet-sjablonen maken het leven van een projectmanager weliswaar tot op zekere hoogte gemakkelijker, maar ze voldoen niet aan de specifieke eisen voor grootschalige projecten.

Hoe kunt u deze limieten overwinnen?

Hier zijn enkele van de beste alternatieve Smartsheet-sjablonen om uit te proberen:

clickUp-sjabloon voor projectmanagement*

Gratis sjabloon downloaden Stimuleer inspanningen voor het succes van projecten en behoud de operationele efficiëntie met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement maakt projectmanagement naadloos, van begin tot voltooiing.

Met de sjabloon kunt u doelen identificeren, actiepunten en tijdlijnen plannen, het succes monitoren en het budget beheren – allemaal op één plek. Bovendien helpen de ingebouwde ClickUp-weergaven, waaronder gantt-weergave en kalenderweergave, om geplande en achterstallige taken in één oogopslag bij te houden.

Bovendien biedt de projectmanagementsoftware van ClickUp geavanceerde functies zoals automatiseringen, herinneringen, aangepaste waarschuwingen en notificaties om uw team te helpen zich te concentreren en zich aan te passen aan elk project.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg tags en afhankelijkheden toe om relaties tussen taken te definiëren

Voeg aangepaste velden toe om details zoals OKR's, succes-metrics, afdeling en meer aan uw taken toe te voegen

Maak ClickUp-formulieren om projectgegevens te verzamelen, ClickUp-documenten om projectdocumentatie te schrijven en op te slaan, en groepeer taken in de lijstweergave om het project beter te organiseren

🔑 Ideaal voor: freelancers en projectmanagers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke en uitgebreide tool voor projectmanagement om meerdere projecten te abonneren

2. ClickUp-sjabloon voor projectwerkplan

Gratis sjabloon downloaden Stel realistische doelen, organiseer taken en houd de voortgang bij van uw project met het sjabloon voor het projectwerkplan

Vindt u het stressvol om elk klein detail van uw project te plannen voordat u van start gaat? Met de ClickUp-sjabloon voor projectwerkplannen verloopt het proces vlekkeloos.

De sjabloon biedt een gestructureerd kader voor het categoriseren van activiteiten per fase, waaronder planning, ontwerp, ontwikkeling, kwaliteitscontrole en implementatie. Het beste deel? Het creëert een tijdlijn voor elke fase en toont alle taken in een kalenderweergave om u te helpen op schema te blijven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Geef aan welke inspanningen nodig zijn om voortgang te boeken in elke fase van het project

Maak taken aan en wijs deze toe aan teamleden met behulp van het eenvoudige, ingebouwde taakverzendingsformulier

Gebruik aangepaste velden zoals planning, inspanning, werkelijke duur in dagen, werkelijke startdatum en duur in dagen om projecttijdlijnen eenvoudig te visualiseren en vertragingen te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Kleine teams en freelancers die projecten willen abonneren en bijhouden zonder vertragingen

💡 Pro-tip: Als 's werelds meest complete werk-AI maakt ClickUp Brain het naadloos om taken te abonneren en hiaten te identificeren voor efficiënt projectmanagement. Hoe? Het heeft de totale context van al uw werkruimtegegevens: taken, deadlines, tijdlijnen, toegewezen personen, prioriteiten, afhankelijkheden en meer. Voeg dit allemaal samen en u hebt een AI-assistent die u 10 keer productiever maakt!

Bekijk deze video voor meer informatie over hoe u de Brain-intelligentie van ClickUp kunt inzetten voor uw werkstroom:

3. ClickUp-sjabloon voor werkverdelingsstructuur*

Gratis sjabloon downloaden Organiseer taken, stem teamleden op elkaar af en houd de voortgang bij met de ClickUp-sjabloon voor werkverdelingsstructuren

Het voltooien van een project is niet langer een uitdaging dankzij de ClickUp Work Breakdown Structure sjabloon. Deze sjabloon helpt u grotere projecten op te splitsen in beheersbare taken en subtaaken die in een logische volgorde kunnen worden voltooid. U kunt zelfs handige ClickUp-checklists opstellen die u een dopamine-kick geven telkens wanneer u een taak afvinkt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Wijs aan elke taak een uniek WBS-nummer toe en voeg voor de duidelijkheid een gedetailleerde opmerking toe

Organiseer taken op basis van prioriteit met behulp van een statusbord, zodat het team gefocust blijft

Maak een lijst van benodigde middelen, taakhiërarchieën en werkstroom voor elke taak, zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen

🔑 Ideaal voor: Operations managers en teamleiders die op zoek zijn naar een georganiseerde structuur om project-taaken op te splitsen en de voortgang bij te houden

4. ClickUp-projectplanningssjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak tijdlijnen, organiseer taken, stel doelen en houd de voortgang bij met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementplanning

De ClickUp-projectschemasjabloon is een eenvoudige tool om de status van elke taak waaruit uw project bestaat bij te houden, van 'In uitvoering' tot 'Voltooid'. Het heeft ook een speciale weergave om problemen en risico's te markeren die uw projecttijdlijn en oplevering kunnen verstoren.

Deze sjabloon is perfect wanneer u een georganiseerd kader nodig hebt om de projectleider en bijdragers verantwoordelijk te houden voor hun respectieve doelen. De mogelijkheid om opmerkingen toe te voegen aan elke taak vereenvoudigt het bijhouden en raadplegen van context voor besluitvorming.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Categoriseer projecten op basis van fasen en markeer afhankelijkheden duidelijk om ervoor te zorgen dat taken in de abonnementse volgorde worden voltooid

Stel voorwaardelijke ClickUp-automatisering in om taken moeiteloos door verschillende fasen te loodsen zodra aan de voorwaarden is voldaan

Wijs risico- en probleemniveaus toe op basis van hun ernst

5. ClickUp-projectchartersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Krijg een uitgebreid projectoverzicht, deel sleutel documenten en houd belanghebbenden op één lijn met de ClickUp-projectchartersjabloon

Maak een voltooid overzicht en leg de reikwijdte van uw project vast met de ClickUp-sjabloon voor projectcharters. Deze sjabloon biedt een duidelijke structuur voor het definiëren en vereenvoudigen van de communicatie binnen het team tijdens het project.

U kunt bijhouden wie de sleutelbelanghebbenden en projectteamleden zijn, en wat de deliverables, beperkingen en succes zijn. Het resultaat? Een uitgebreid charter dat ervoor zorgt dat iedereen van begin tot eind op één lijn zit.

Wilt u brainstormen over specifieke onderdelen of een sectie laten beoordelen voordat u het project afrondt? Tag teamgenoten of wijs opmerkingen rechtstreeks toe in het projectcharterdocument om het proces te versnellen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stel SMART -doelen in ClickUp en wijs trapsgewijze taken toe aan specifieke teamleden

Documenteer projectrisico's in een overzichtelijke tabel waarin u duidelijk kunt zien wat de impact van elk risico is en hoe u dit kunt beheersen

Houd de voortgang bij met behulp van aangepaste velden, tags en automatiseringen die zijn afgestemd op uw werkstroom

🔑 Ideaal voor: Kleine teams en freelancers die op een gestructureerde manier projectdoelen en deliverables willen schetsen en tegelijkertijd verwachte risico's willen beheren

📚 Lees ook: Sjablonen voor communicatieabonnementen

6. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementplan op hoog niveau

Gratis sjabloon downloaden Maak een projectoverzicht, organiseer taken en stel algemene doelen met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement op hoog niveau

Wilt u een algemeen overzicht van uw hele project creëren, van doel en verwachtingen tot middelen en tijdlijnen?

De ClickUp High-Level Project Management Plan sjabloon biedt hiervoor het juiste kader. Het biedt een duidelijke structuur voor het maken van een lijst en categoriseren van deliverables op basis van functie, zoals ontwerp of financiën. Bovendien kunt u de huidige fase van elke deliverable markeren voor een betere bijhouden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak aangepaste weergaven voor elke projectcategorie om de abonnement en het bijhouden te vereenvoudigen

Bekijk in één oogopslag het percentage voltooide taken om de voortgang in realtime te volgen

Voeg gedetailleerde checklists en bronnen toe aan elke taak voor een vlottere uitvoering

🔑 Ideaal voor: Operationele teams en projectmanagers die op zoek zijn naar een gestructureerde sjabloon om projecten op hoog niveau te abonneren

⚡️ Bonus: Leer in deze video hoe u in minder dan 30 minuten een abonnement op hoog niveau kunt maken!

7. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtijdlijn

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer projecten, stel taken en deadlines vast en houd de voortgang bij met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtijdlijnen

Gemiste deadlines behoren tot het verleden met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtijdlijnen. Dankzij de Whiteboard-layout kunt u elke fase van uw project naadloos plannen en visualiseren.

Maak een overzicht van de stappen, voeg plaknotities en vormen toe voor extra context en bewaar alle details op één plek. U kunt de tijdlijn aanpassen en taken verplaatsen met de eenvoudige drag-and-drop-functie. Zorg voor een soepele werkstroom met prioriteitslabels, tags en opmerkingen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak taakkaarten met gedetailleerde informatie op basis van elke projectstap

Plan terugkerende taken in ClickUp om projectdeadlines regelmatig te controleren en aan te passen

Geef uw tijdlijn kleurcodes op basis van projectfasen en geplande stappen voor eenvoudige navigatie

🔑 Ideaal voor: Ontwikkelingsteams, marketingteams en projectleiders die op zoek zijn naar een efficiënte manier om een projecttijdlijn te abonnementen en te beheren

8. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementportfolio

Gratis sjabloon downloaden Houd projecten in verschillende afdelingen en programma's bij met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementportfolio's

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagementportfolio's vereenvoudigt het complexe beheer van meerdere projecten tegelijk.

Het heeft de functie van lijsten voor het monitoren van de voortgang van projecten en geeft een gedetailleerd overzicht van uw PMO-roadmap. Het helpt u ook om elke activiteit bij te houden op basis van de status, waardoor de planning voor verschillende initiatieven wordt vereenvoudigd en geconsolideerd.

Het beste deel? Ingebouwde AI vereenvoudigt het prioriteren van taken, de instelling van deadlines en het inschatten van de tijd die individuele taken in beslag zullen nemen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de voortgang van uw project bij met aangepaste velden die informatie geven over budgetten, succes-metrieken en meer

Controleer de werklast van het team en niet-toegewezen taken om de verantwoordelijkheden binnen uw project portfolio in evenwicht te brengen

Monitor de prestaties per project, afdeling en fase met behulp van aanpasbare ClickUp-dashboards

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers die op zoek zijn naar een raamwerk om verschillende projecten en gerelateerde taken tegelijkertijd in hun portfolio te beheren

9. ClickUp-projecttrackersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd afhankelijkheden en deadlines beter bij met de ClickUp Project Tracker-sjabloon

U hoeft niet langer te jongleren met meerdere projecten, taken en strakke deadlines verspreid over verschillende tools – de ClickUp Project Tracker sjabloon organiseert alles voor u. Het heeft vooraf gemaakte functies aangepaste velden die u kunt bewerken of behouden op basis van uw projectbehoeften.

Bovendien kunt u mappen met subtaken en checklists maken om elke taak duidelijk op te splitsen. Het helpt ook om uw team op koers te houden met aangepaste automatiseringen voor projectmanagement die handmatig werk verminderen en de productiviteit verhogen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Weergave van taken gecategoriseerd per projectfase voor eenvoudige bijhouden en abonnement

Houd de tijd automatisch bij of registreer deze handmatig via de ingebouwde Project Tijdsregistratie van ClickUp

Markeer de RAG-status voor elke taak om de voortgang en risiconiveaus te benadrukken

🔑 Ideaal voor: Agile teams en freelancers die op zoek zijn naar een oplossing om het succes van projecten bij te houden

10. ClickUp Agile Sprint Abonnement Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan Sprint, visualiseer tijdlijnen en houd voortgang bij met het ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon

👀 Wist u dat? Onderzoek toont consequent een sterke verbinding aan tussen grondig abonnement en het succes van projecten. In meerdere studies is de correlatie opvallend consistent: gemiddeld account planning voor ongeveer 33% van de variatie in efficiëntie en 34% van het algehele succes van projecten.

Wilt u uw werk organiseren, de voortgang bewaken en moeiteloos uw middelen bijhouden tijdens sprints? Probeer dan de ClickUp Agile Sprint Planning Sjabloon. Stel duidelijke sprintdoelen, schets de stappen om deze te bereiken en verdeel alles in behapbare taken.

U krijgt aangepaste weergaven, zoals de Sprint Backlog-weergave om werkitems bij te houden en te prioriteren, de Development Status-weergave om de voortgang van taken op een Kanban-bord te visualiseren en de kalender-weergave om deadlines in de gaten te houden en op schema te blijven. Het beste deel? De intuïtieve werkdashboards van de sjabloon bieden realtime voortgangsupdates om iedereen op één lijn te houden.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Beheer en organiseer uw Sprint-backlog en houd de daadwerkelijke voortgang bij op één plek

Bekijk de werklast van uw team om taken toe te wijzen zonder uw middelen te overbelasten of onderbenut te laten

Voeg formulevelden toe die automatisch het aantal gebruikte en resterende uren voor elke Sprint berekenen

🔑 Ideaal voor: Operations managers, agile teams, financiële leidinggevenden en marketingkoppen die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het abonnement en beheren van Sprints

📮 ClickUp Insight: 19% van de managers zegt dat het verkrijgen van tijdige updates van teamleden hun grootste uitdaging op het gebied van zichtbaarheid is. Maar zelfs als er updates binnenkomen, zijn deze vaak inconsistent. Sommige zijn vaag, andere zijn te gedetailleerd en weer andere ontbreken helemaal. Die inconsistentie zorgt voor onduidelijkheid in plaats van duidelijkheid. De AI-kaarten en door AI gegenereerde statusoverzichten en chatoverzichten van ClickUp zorgen voor consistentie in de rapportage van de voortgang. Teamleden kunnen met één klik gestructureerde updates genereren, terwijl u een uniform, overzichtelijk beeld krijgt van wat op schema ligt en wat aandacht nodig heeft. 💫 Echte resultaten: Pigment verbeterde de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% dankzij ClickUp, waardoor teams beter verbonden en op één lijn bleven.

11. ClickUp-sjabloon voor Nog te doen

Gratis sjabloon downloaden Maak checklists voor eenvoudige taakplanning en -opvolging met de ClickUp-sjabloon voor takenlijsten

Veel projectmanagers zijn fan van nog te doen-lijstjes, en dat is niet voor niets. Ze verminderen mentale rommel door taken uit je hoofd te halen en op papier (of in een app) te zetten, wat de productiviteit verhoogt en stress vermindert.

Met de ClickUp-nog-te-doen-lijst-sjabloon kunt u het taakbeheer vereenvoudigen door uw eigen nog-te-doen-lijstjes te maken. Met eenvoudig te bewerken checklist en statusvolgers houdt het overzichtelijke format u gestaag op weg naar een naadloze projectuitvoering.

Gebruik het om u te concentreren op de prioriteiten van het project zonder een stap over te slaan. Of u nu een persoonlijk doel beheert of samenwerkt aan een teamproject, deze sjabloon helpt u bij het abonnement, organiseren en op koers blijven – alles op één plek.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Zet checklistitems om in uitvoerbare ClickUp-taken die u kunt toewijzen en waarvan u de voortgang kunt bijhouden

Koppel taken en documenten aan elkaar om duidelijke Relationships en gemakkelijke verwijzingen te creëren

Importeer projectgegevens uit andere tools om snel aan de slag te gaan

🔑 Ideaal voor: freelancers en kleine teams die een overzichtelijke en eenvoudige layout willen om projecttaken op te nemen en bij te houden

12. ClickUp Issue Tracker-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Meld bugs, houd ze bij en verbeter de samenwerking binnen uw team met de ClickUp Issue Tracker-sjabloon

Maakt u zich zorgen over bugs die uw project-werkstroom verstoren? Probeer de ClickUp Issue Tracker-sjabloon om de belemmeringen te registreren.

In de lijstweergave blijven alle problemen zichtbaar en gemakkelijk te beheren. Korte beschrijvingen bieden in één oogopslag snel context en de Gantt-weergave benadrukt deadlines en afhankelijkheden om tijdige oplossingen te ondersteunen. Sleutel details zoals afdeling, status en risicocategorie helpen u om knelpunten voor te blijven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg checklists toe aan elk probleem om het oplossingsproces te stroomlijnen

Definieer afhankelijkheden voor elk probleem om het bijhouden en abonnement te vereenvoudigen en schets de impact ervan op het project

Maak een probleemlogboekformulier dat is aangepast aan de vereisten van uw project

🔑 Ideaal voor: Projectteams en ontwikkelingsteams die op zoek zijn naar een eenvoudige layout om bugs bij te houden en op te lossen

13. ClickUp-sjabloon voor toewijzing van middelen

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de beschikbaarheid van middelen en optimaliseer het gebruik met de ClickUp-sjabloon voor toewijzing van middelen

Bent u het zat om u af te vragen waar de bandbreedte of het budget van uw team naartoe gaat? De sjabloon voor toewijzing van middelen van ClickUp biedt u volledige duidelijkheid, zodat u het gebruik van middelen in realtime kunt volgen en taken precies kunt toewijzen waar ze het meest nodig zijn.

De werklastweergave biedt zichtbaarheid in de planning van teams, met flexibele tijdsperioden, filters en instellingen voor de werklast. Hiermee kunt u snel over- of onderbenutting signaleren en werk opnieuw toewijzen waar dat nodig is.

U kunt ook configureerbare aangepaste taakstatussen in ClickUp gebruiken (zoals 'In uitvoering', 'Nog te doen', 'Beoordeling door client', enz.) om uw werkstroom te standaardiseren en elke fase van uw proces transparant te maken. Bovendien zorgt het toevoegen van aangepaste velden waarin sleutelprojectdetails worden vastgelegd, zoals budget, type deliverable en projectfase, voor volledige afstemming tussen teams.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Creëer een gestroomlijnd leveringsproces met fasen zoals Nog te doen, Voorbereiding, Ideevorming, Uitvoering en Levering

Voeg referentienotities toe aan elke Taak om context te bieden en de duidelijkheid te vergroten

Categoriseer projecten op type en client voor beter beheer en betere bijhouden

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en operationele teams die op zoek zijn naar een intuïtieve aanpak voor het beheren en optimaliseren van het gebruik van middelen

14. ClickUp-sjabloon voor tijdmanagement

Gratis sjabloon downloaden Stel nauwkeurige tijdsinschattingen in om het project binnen het verwachte tijdsbestek te houden met de ClickUp-sjabloon voor tijdmanagementplanning

Met de ClickUp-sjabloon voor tijdmanagementschema's kunt u moeiteloos meerdere projecten tegelijkertijd uitvoeren.

Met de sjabloon kunt u activiteiten voor elk project registreren met specifieke tijdsinschattingen, activiteitstype, startdatum en deadline. In de werklastweergave worden dagelijkse tijdsinschattingen voor elke taak weergegeven. Klik op een tijdblok om het uit te vouwen en taakspecifieke details te bekijken.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak een lijst met dagelijkse taken voor elk project om de hele week efficiënt in abonnement te nemen

Gebruik de ingebouwde stopwatch om de bestede uren bij te houden en uw tijdbeheer te verbeteren

Stel de prioriteit-status voor elke taak in, zodat uw team zich kan concentreren op wat het meest urgent is

🔑 Ideaal voor: freelancers en teamleden die hun tijd voor projecten willen beheren en optimaliseren

Dit is wat Alfred Titus, Administrative Support Manager bij Brighten A Soul Foundation, te zeggen heeft over het gebruik van ClickUp voor projectmanagement:

Voor elke organisatie die worstelt met het beheer van haar projecten, biedt ClickUp hulp bij het samenwerken aan taken. Met deze software kunnen mensen hun nog te doen items bijhouden en die taken binnen de gestelde termijn werk. Het helpt ook het projectmanagementteam om de algehele voortgang van de projecten bij te houden en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Voor elke organisatie die worstelt met het beheer van haar projecten, biedt ClickUp hulp bij het samenwerken aan taken. Met deze software kunnen mensen hun takenlijst bijhouden en die taken binnen de gestelde termijn uitvoeren. Het helpt ook het projectmanagementteam om de algehele voortgang van de projecten bij te houden en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

15. ClickUp SMART Doel-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Definieer SMART-doelen, organiseer taken en volg de voortgang met de ClickUp SMART Goals-sjabloon

Met het ClickUp SMART Goals sjabloon kunt u duidelijke, specifieke doelen definiëren en deze visualiseren met behulp van afbeeldingen en kleur voor een soepele navigatie.

Geef eenvoudig weer wie, wat, wanneer, waar en waarom achter elk doel. En het beste? De Board Weergave toont de status van het doel – op schema, achter op schema, in uitvoering, voltooid of nog te doen – waardoor u de prestaties eenvoudig kunt volgen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Pas het aangepaste SMART-doelwerkblad aan en definieer uw eigen objecten zodat deze aansluiten bij de specifieke behoeften van uw project

Houd details op taakniveau bij en bekijk hoe deze passen in overkoepelende initiatieven onder het tabblad Doel

Beoordeel de inspanning voor elke Taak op een schaal van 1 tot 10 en groepeer ze op basis daarvan

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, marketingteams en operationele teams die op zoek zijn naar een tool die helpt bij de instelling van specifieke doelen en het monitoren van de resultaten

➡ Lees meer: Beste apps voor het bijhouden van doelen

16. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboard

Gratis sjabloon downloaden Houd projecten georganiseerd, bekijk de voortgang en visualiseer cruciale prestatiegegevens met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboards

Verander rommelige projectwerkstroom in een naadloze en duidelijke projecttracking met de ClickUp Projectmanagement Dashboard Template. Deze sjabloon biedt uw hele team een gedeelde visuele hub voor communicatie en het snel oplossen van problemen.

Gebruik uitgebreide aangepaste velden zoals geplande kosten, probleemniveau, werkelijke kosten, projectfase en resterend budget om de financiën, risico's en projectfasen gedetailleerd te volgen. In combinatie met aangepaste statussen zoals Nog te doen, In uitvoering, In wachtstand en Voltooid helpen ze u de taakwerkstroom te standaardiseren en knelpunten direct aan het licht te brengen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Stuur herinneringen en updates naar het team via e-mail, zodat er geen taken over het hoofd worden gezien

Bekijk deadlines in één oogopslag en plan tijdlijnen eenvoudig met behulp van de kalenderweergave

Gebruik weergaven zoals Teamprestaties en Capaciteit, naast inzichten in de werklast, om tekorten aan middelen, overbelaste teamleden en geblokkeerde taken op te sporen voordat ze escaleren

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die een centrale ruimte willen om projecten soepel te laten verlopen

17. ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor efficiëntie binnen alle Teams door grotere doelen op te splitsen in hapklare taken met de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Op zoek naar een sjabloon die uw team helpt het beste werk-kader te vinden? Probeer dan de ClickUp-taak-sjabloon.

Organiseer uw taken in intuïtieve segmenten, zodat uw team gefocust blijft op wat er klaar is voor uitvoering, innovatieve ideeën in het vizier houdt en weet wat er nog in het abonnement staat.

Zie in één oogopslag wie aan elke taak is toegewezen, wanneer taken moeten worden uitgevoerd en hoe lang ze ongeveer in beslag zullen nemen. U kunt ook aangepaste velden toevoegen voor budgetten, URL's, bestandsbijlagen of andere details die cruciaal zijn voor uw project.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak individuele taaklijsten voor achterstanden, actiepunten, ideeën en andere sleutelprojectaspecten, geordend op prioriteit en afdeling

Voeg gedetailleerde informatie toe aan taakkaarten voor snelle referentie en meer duidelijkheid

Plan taken eenvoudig met behulp van de drag-and-drop-functie in de kalenderweergave

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en freelancers die op zoek zijn naar een raamwerk om projectaspecten te abonnement, beheren en bijhouden

18. ClickUp-communicatieabonnementen-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn de samenwerking binnen uw team en het succes van uw projecten met de ClickUp-sjabloon voor communicatieabonnementen

Gebruik de ClickUp-communicatiesjabloon om de communicatie binnen het project te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft. Deze sjabloon helpt u bij het maken van abonnementen, het monitoren en beheren van berichten en communicatieprocessen op basis van uw projectdoelen.

De sjabloon helpt u ook om de effectiviteit van de communicatie binnen uw team te evalueren en verbeterpunten te identificeren, waardoor uw strategie gerichter en resultaatgerichter wordt.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voer PEST-, SWOT- en concurrentieanalyses uit om strategisch planning te ondersteunen

Maak een lijst met belanghebbenden en wijs duidelijke rollen en verantwoordelijkheden toe

Zet communicatiedoelen om in uitvoerbare taken voor een gestroomlijnde uitvoering

🔑 Ideaal voor: Klantenservice, marketingteams en projectmanagers die de communicatie met clients, belanghebbenden en interne teams willen stroomlijnen

🧠 Leuk weetje: Wanneer cortisol (het stresshormoon) de overhand heeft, beperkt dit onze focus en creativiteit. Om dit tegen te gaan, kan een zorgvuldig uitgebalanceerde 'hersencocktail' van positieve neurochemicaliën – oxytocine, dopamine en endorfine – de werkstroom en radicale ideeën stimuleren. De eenvoudigste manier? Stimuleer teamwork en wederzijds vertrouwen door middel van eenvoudige handelingen zoals oogcontact, lachen, grappige of gênante momenten delen, of mensen die normaal gesproken niet samenwerken aan elkaar koppelen.

19. ClickUp-sjabloon voor projectstatusrapportage

Gratis sjabloon downloaden Neem flexibele beslissingen, houd gegevens bij en identificeer trends met de ClickUp-sjabloon voor projectstatusrapportage

De ClickUp-sjabloon voor projectstatusrapporten stroomlijnt het monitoren van de voortgang van projecten. Hiermee kunt u projectrapporten categoriseren op afdeling, fase en status voor aangepaste inzichten.

Het helpt u ook bij het definiëren van projectplanningen en -omvang. De kleurrijke, lineaire tijdlijn biedt een visueel overzicht, waardoor u in één oogopslag kunt zien welke items achterlopen. Met een gestructureerde weergave van elk detail houdt u uw projectstatusrapportage georganiseerd en gemakkelijk te beheren.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd budgetten bij om te bepalen of het project te duur is, risico's met zich meebrengt of binnen het budget blijft

Stel de automatisering in om trackingrapporten te delen met belanghebbenden voor realtime updates

Voeg de afdeling en teamleider toe aan elke taak om een duidelijke accountability te behouden

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers en operationele teams die op zoek zijn naar een gestructureerd format om de status en het budget van projecten bij te houden

20. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementvereisten

Gratis sjabloon downloaden Bepaal de omvang van het project, organiseer taken en volg de voortgang met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementvereisten

Start uw projecten op een basis die is gebouwd voor duidelijkheid en afstemming met de sjabloon voor projectmanagementvereisten van ClickUp, die perfect is voor zowel beginners als ervaren projectmanagers. Deze kant-en-klare sjabloon in lijst vorm stroomlijnt de manier waarop Teams projectvereisten definiëren en documenteren, waardoor iedereen – van belanghebbenden tot bijdragers – op dezelfde pagina blijft.

De checklist en subtaak begeleiden de uitvoering van het project. Krachtige aangepaste velden – goedkeuringsfase, te leveren resultaat, classificatie, voltooiing en goedkeurder – bieden essentiële context en stroomlijnen de taaknavigatie.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg vast en verduidelijk wat uw project wil bereiken, wat u gaat leveren en wanneer, allemaal in één overzichtelijke ruimte

Verplaats vereisten via gebruiksvriendelijke statussen zoals Nog te doen, In uitvoering, In wachtstand en Voltooien, zodat de voortgang altijd transparant is

Bereken automatisch totalen voor budget, voltooiingspercentage en andere kwantitatieve statistieken met formulevelden

🔑 Ideaal voor: Kleine teams en operationele leidinggevenden die op zoek zijn naar een gestructureerde aanpak voor het afsluiten van projectvereisten

21. ClickUp-spreadsheet-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Houd belanghebbenden op de hoogte, visualiseer uw projecttijdlijn en bekijk voortgangsrapportages met de ClickUp-spreadsheet-sjabloon voor projectmanagement

Of u nu een groot of klein team leidt, het kan een hele uitdaging zijn om projecten georganiseerd te houden. De ClickUp-spreadsheet-sjabloon voor projectmanagement lost dit op met een duidelijke, gestructureerde layout.

Het brengt alle deliverables, samen met hun status, projectfase en goedkeuringsfase, op één plek samen, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen. Bovendien geeft het speciale tabblad voor het goedkeuringsproces aan welke deliverables aandacht vereisen en welke de goedkeuringsfunnel hebben doorlopen.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk de weergave van het probleemniveau voor elk te leveren product en noteer de oplossing ter referentie

Definieer afhankelijkheden tussen deliverables met behulp van Relationships zoals 'wachten op' en 'blok'

Schakel automatische tijdsregistratie in, wijs teamleden toe en voeg opmerkingen toe voor naadloze samenwerking

🔑 Ideaal voor: Projectleiders, marketingmanagers, operations managers en kleine Teams die een gestructureerde spreadsheet-sjabloon willen om te abonnement, te beheren en samen te werken

22. ClickUp-sjabloon voor budgetprojectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Organiseer taakvolgordes, prioriteer taken op basis van budget en houd de projectkosten bij met de ClickUp-sjabloon voor budgetprojectmanagement

Houd uw projecten financieel op koers met duidelijkheid en precisie met behulp van ClickUp's Budgeted Projectmanagement Template. Deze sjabloon is ontworpen voor projectmanagers en financiële teams die kostengevoelige initiatieven beheren en stroomlijnt budgettering, taakvolgorde en realtime kostentracking.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd het toegewezen budget, de werkelijke kosten en het resterende budget voor uw project bij

Voeg gedetailleerde aantekeningen toe met referenties, context of opmerkingen voor financieel toezicht

Kies uit vijf verschillende weergaven: Startgids, Budgetoverzicht, Projectplanning, Projectfasen en Activiteitenstatus om toegang te krijgen tot de juiste inzichten, precies wanneer u ze nodig hebt

🔑 Ideaal voor: freelancers, marketingmanagers, ontwikkelingsteams en operationele teams die het projectbudget op koers willen houden

23. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Organiseer de team-taken, houd de voortgang bij en houd teams op één lijn met de ClickUp Project Management Playbook-sjabloon

De ClickUp Projectmanagement Playbook Template biedt een duidelijk stappenplan voor een succesvolle uitvoering van uw project.

Het helpt u bij het definiëren van processen, het stellen van doelen en het opstellen van prestatie-KPI's voor elke fase. Het dashboard biedt een overzicht van de middelen, documenten, toegewezen personen en tijdlijnen.

Bovendien geeft het tabblad 'Overzicht' in één oogopslag een overzicht van elke projectfase. Dit maakt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden, zodat uw team gedurende het hele project op één lijn blijft.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak aparte documenten voor elke fase van het project om een gedetailleerde structuur te behouden

Zet elke fase om in uitvoerbare taken en houd ze bij met behulp van de lijstweergave

Analyseer de projecttijdlijn en breng realtime aanpassingen aan om op schema te blijven

🔑 Ideaal voor: Projectmanagers, teamleiders en operationele teams die op zoek zijn naar een georganiseerde aanpak voor het abonnement en uitvoeren van projectfasen

stroomlijn projectabonnement en -management met ClickUp*

Smartsheet-projectsjablonen bieden een centrale ruimte om taken, middelen en doelen te organiseren. Naarmate de teamgrootte toeneemt, beginnen limieten op het gebied van schaalbaarheid, automatisering en prestaties echter voor vertraging te zorgen.

Dat is waar ClickUp zijn stap zet. Als de alles-in-één-app voor werk vereenvoudigt het projectmanagement met krachtige tools voor samenwerking, bijhouden en analyse, samen met een breed bereik aan kant-en-klare sjablonen.

Bent u het zat om deadlines te halen en verspreide bestanden bij te houden? Meld u aan bij ClickUp en krijg controle over de doelen, tijdlijnen en resultaten van uw team.