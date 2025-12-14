13 beste AI-tools voor generatieve zoekmachineoptimalisatie (GEO) in [jaar]

Misschien denkt u dat uw merk overal te vinden is... totdat u ChatGPT vraagt en uw naam nooit verschijnt. Een wake-up call voor u als marketeer.

Nu generatieve AI-zoekmachines zoals ChatGPT, Perplexity en Gemini de eerste plaats zijn waar mensen antwoorden zoeken, is traditionele SEO misschien niet meer voldoende. Uw merk moet ook verschijnen in AI-reacties op vragen van gebruikers. Generative engine optimization (GEO)-tools helpen u te begrijpen hoe grote taalmodellen (LLM's) uw content interpreteren, citeren en weergeven. Maar niet alle GEO-tools doen hetzelfde. Sommige houden bij waar en hoe vaak u wordt geciteerd op AI-platforms. Andere helpen uw content te structureren, zodat AI deze nauwkeuriger kan interpreteren.

In dit bericht bespreken we 13 GEO-tools die zijn ontworpen om te ontcijferen hoe AI-zoekmachines uw content verwerken.

Bent u op zoek naar een snelle manier om de beste Generative Engine Optimization-tools te vinden, waarbij u functies, prijzen en ideale toepassingen kunt vergelijken? Deze tabel dient als uw referentiepunt.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* Peec AI Multi-engine functie om de prompt te bijhouden, benchmarks van concurrenten en platformonafhankelijke analyses van zichtbaarheid Middelgrote teams met een middelgrote grootte die op zoek zijn naar betaalbare GEO-analyses Aangepaste prijzen BrightEdge SEO en AI-intentie-inzichten op niveau van de onderneming, on-page en contentoptimalisatie, dashboard voor de werkstroom Grote ondernemingen hebben behoefte aan schaalbare SEO-informatie Aangepaste prijzen Conductor Bruikbare SEO- en AI-zichtbaarheidsdashboards, monitoring van de gezondheid van content, integraties voor ondernemingen Bureaus en grote merken die complexe SEO & GEO beheren Aangepaste prijzen Otterly. AI Het bijhouden van merkvermeldingen in ChatGPT, Gemini, Perplexity, sentiment en trefwoordprompts Merken die prioriteit geven aan merk- en vermeldingzichtbaarheid Vanaf $ 29 per maand Semrush ChatGPT/Perplexity-rankingbijehouden, prompts sentiment, SEO en GEO-toolkitintegratie SEO-teams breiden uit naar zichtbaarheid in AI-zoekmachines Het abonnement begint bij $ 199 per maand per gebruiker. Scrunch AI Monitoring op promptniveau, geautomatiseerde CSV-exports, basisscores en merkbijhouden Kleine tot middelgrote marketingteams die zich richten op AI-branding Abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 300 per maand. AthenaHQ GEO-gerichte analyses, sentiment, concurrentie bijhouden, prompt volumeregeling en actiecentrum Middelgrote tot grote merken die hun AI-zichtbaarheidsstrategie opschalen Het abonnement begint bij $ 295+/maand. Rankscale Op krediet gebaseerd bijhouden van prompts, AI-crawlerinzichten en detectie van onbekende concurrenten Bureaus of merken die zeer gedetailleerde GEO-gegevens nodig hebben Het abonnement begint bij $ 20 per maand. Mangools AI Search Grader AI-zoekscore voor GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; basisinformatie over prompts Kleine teams die zich verdiepen in GEO-bewustzijn op instapniveau Gratis proefversie, abonnement vanaf $ 24,50 per maand. Profound Conversation Explorer, sentiment mapping, crawler auditing en BI-integraties Ondernemingsmerken die diepgaande GEO-analyses nodig hebben Het abonnement begint bij $ 99 per maand. Surfer SEO Real-time contenteditor, SERP Analyzer, audits, topicplanner, JSON‑LD-generatie Contentteams die SEO en GEO-vriendelijk schrijven combineren Het abonnement begint bij $ 99 per maand per gebruiker. MarketMuse Topic modeling, content inventory scoring, brief generation, gap explorer en Connect linking-functie SEO-/contentteams die grote redactionele pijplijnen beheren Gratis abonnement beschikbaar, aangepaste prijzen HubSpot AI Search Grader Directe merkbeleving en deel van het marktaandeel in GPT‑4o, Perplexity en Gemini-resultaten Merken die snel een overzicht willen van hun AI-zichtbaarheid Volledig gratis, zonder dat u hoeft in te loggen of een account aan te maken.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, door onderzoek ondersteund en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Net als traditionele zoekmachines hebben AI-zoekmachines verschillende bewegende onderdelen. De beste tools helpen bij elke laag van het proces. Dit zijn de prioriteiten.

Volg de zichtbaarheid op promptniveau: zoek naar tools waarmee u kunt controleren waar uw merk wel (of niet) verschijnt in ChatGPT, Perplexity, Gemini en andere AI-engines. De beste tools tonen de positie in de ranglijst, de frequentie en de context van vermeldingen.

Vergelijk de prestaties van concurrenten: uw generatieve engine-optimalisatie GEO-tool moet u laten zien hoe vaak uw concurrenten voorkomen in door AI gegenereerde antwoorden en in reactie op wat voor soort prompts. Dit helpt u om contentkansen en hiaten in de intentie van gebruikers te identificeren.

Optimaliseer content voor AI-interpretatie: Kies tools die prompt-achtige formuleringen en semantische clusters weergeven, zodat AI-modellen uw content kunnen parseren en weergeven. Dit omvat ook nieuwe vormen van zoekwoordonderzoek, waarbij niet alleen wordt geïdentificeerd wat gebruikers zoeken, maar ook hoe ze vragen stellen.

Analyseer citaten en sentiment: zoek naar GEO-platforms die analyseren hoe AI-zoekresultaten naar uw merk verwijzen, of u nu wordt gekoppeld, samengevat of genegeerd. Een bonus is als het sentimentanalyse en domeinautoriteitsscores omvat.

Ondersteuning voor multi-model tracking: Zorg ervoor dat de tool de prestaties van meerdere AI-engines bijhoudt. De meest bruikbare tools bieden een uniforme weergave van uw zichtbaarheid op verschillende AI-platforms.

Begrijp het gedrag van AI-crawlers: sommige tools van ondernemingen laten ook zien hoe AI-bots toegang krijgen tot uw site en deze begrijpen. Dit is handig voor technische SEO, schemavalidatie en om ervoor te zorgen dat uw content door LLM's kan worden verwerkt.

Ontvang regelmatig updates over uw zichtbaarheid: aangezien door AI gegenereerde antwoorden snel veranderen, zijn tools die dagelijks (of bijna realtime) rankings en vermeldingen bijwerken betrouwbaarder voor snelle monitoring en besluitvorming.

🧠 Feitencontrole: in tegenstelling tot traditionele SEO-resultaten bieden door AI gegenereerde antwoorden snellere context en duidelijkere antwoorden. In feite maakt 41% van de gebruikers nu gebruik van tools zoals ChatGPT voor meer directe, diepgaande informatie, en 1 op de 3 vertrouwt op generatieve AI bij het online zoeken naar antwoorden.

Of u nu contentmarketeer, SEO-manager of oprichter van een start-up bent, deze GEO-tools bieden u de inzichten en prompt-level data die traditionele zoekmachineoptimalisatieplatforms missen.

1. Peec AI

via Peec AI

Peec AI biedt AI-zoekanalyses voor marketingteams die hun zichtbaarheid op generatieve zoekplatforms willen begrijpen en verbeteren. Met analyses op promptniveau hoeft u niet te raden of uw content wordt geciteerd voor zoekopdrachten van gebruikers.

Peec laat precies zien wanneer, waar en hoe vaak uw merk wordt vermeld in door AI gegenereerde antwoorden. U krijgt een weergave van de aanwezigheid van uw merk in reacties op echte vragen van gebruikers.

U kunt concurrenten monitoren, bewegingen in de loop van de tijd bijhouden en inzichten exporteren om uw GEO-strategie te verfijnen. Bovendien kunt u, om uw resultaten rechtstreeks in uw analyseplatform in te voeren, alle zichtbaarheid- en promptgegevens downloaden via CSV- of API-exports.

De beste functies van Peec AI

Zie wanneer en waar uw merk verschijnt in AI-zoekopdrachten en Overzichten met merktracking op promptniveau.

Vergelijk uw prestaties rechtstreeks met die van concurrenten in verschillende AI-modellen.

Krijg een melding wanneer uw merk wordt opgenomen in of verdwijnt uit door AI gegenereerde reacties met realtime waarschuwingen.

Beperkingen van Peec AI

Peec AI biedt geen bruikbare aanbevelingen zoals schema-markup of verbeteringen in citaten.

Prijzen van Peec AI

Aangepaste prijzen

Peec AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Peec AI?

Hier is een G2-recensie:

Het is eenvoudig in gebruik, de installatie is razendsnel, u krijgt direct inzicht en u krijgt eindelijk gegevens om beter te begrijpen waar en hoe uw merk in LLM's wordt vermeld. Wat ik geweldig vind, is dat ik ook de URL's kan zien die zijn geciteerd. Superhandig om te begrijpen hoe ik voor deze prompt kan optimaliseren.

Het is eenvoudig in gebruik, de installatie is razendsnel, u krijgt direct inzicht en u krijgt eindelijk gegevens om beter te begrijpen waar en hoe uw merk in LLM's wordt vermeld. Wat ik geweldig vind, is dat ik ook de URL's kan zien die zijn geciteerd. Superhandig om te begrijpen hoe ik voor deze prompt kan optimaliseren.

👀 Wist u dat? Bijna 80% van de gebruikers vertrouwt nu op generatieve samenvattingen (zero click-resultaten) in ten minste 40% van hun zoekopdrachten. Deze verschuiving, die het traditionele zoekgedrag op zijn kop zet, heeft geleid tot een daling van 15-25% in organisch webverkeer.

🎥 Bekijk: Hoe maak je een marketingplaybook dat echt werkt?

2. BrightEdge

via BrightEdge

BrightEdge is een SEO- en contentprestatieplatform op niveau van de onderneming dat is ontworpen voor teams die digitale ecosystemen met meerdere sites beheren. De traditionele SEO-tools bestrijken de hele levenscyclus, van het ontdekken van zoekwoorden tot pagina-optimalisatie, het bijhouden van rankings en rapportage over prestaties.

De kern van de GEO-mogelijkheden wordt gevormd door BrightEdge Insights, een AI-aangedreven engine die miljarden web- en zoekgegevenspunten analyseert om kansen voor content met een grote impact te ontdekken. Het toont realtime trends, waarschuwingen en optimalisatieacties. Deze inzichten helpen u sneller te reageren op veranderingen in AI-gedreven zoekgedrag.

BrightEdge heeft ook de functie Copilot voor AI-ondersteunde metagegevensgeneratie en DataMind voor patroonherkenning op basis van zoekintenties en betrokkenheid. Met AI Visibility Tracking kunt u de zichtbaarheid van uw merk in de AI-gestuurde zoekmachine van Google bijhouden.

De beste functies van BrightEdge

Controleer de gezondheid van uw website op grote schaal via ContentIQ om technische SEO te detecteren.

Genereer geoptimaliseerde metadata via BrightEdge Copilot

Gebruik sjablonen met één muisklik om dashboards te bouwen voor programmaprestaties, het koopproces, het concurrentielandschap en meer met Storybuilder.

Beperkingen van BrightEdge

Momenteel ondersteunt het Google's AI Overviews (SGE) en biedt het geen diepgaand bijhouden voor andere AI-zoekalgoritmen.

Prijzen van BrightEdge

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BrightEdge

G2: 4,4/5 (meer dan 690 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over BrightEdge?

Hier is een G2-recensie:

BrightEdge is een krachtig SEO-platform dat diepgaande inzichten en datagestuurde aanbevelingen biedt om uw online zichtbaarheid te vergroten.

BrightEdge is een krachtig SEO-platform dat diepgaande inzichten en datagestuurde aanbevelingen biedt om uw online zichtbaarheid te vergroten.

📮 ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel gewoon de vraag vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of gekoppelde apps van derden!

3. Conductor

via Conductor

Conductor begon als een platform voor website-optimalisatie en -informatie. Nu heeft het platform met Conductor AI intelligente automatisering geïntroduceerd in zijn kernwerkstroomen, waardoor het een responsievere en schaalbaardere aanpak van content- en zoekstrategieën biedt.

De AI-tool voor contentcreatie geeft uw productiviteit een boost door op trefwoorden gebaseerde contentbriefs te genereren, on-page optimalisatietaken te automatiseren en opkomende trends te tonen op basis van live zoekintentiegegevens.

Conductor kan ook worden geïntegreerd met tools zoals DeepCrawl en Adobe, waardoor technische SEO, contentwerkstroomen rapportage in één ecosysteem mogelijk worden.

Conductor houdt geen diepgaande informatie bij over het promptniveau of gedetailleerde zichtbaarheid in AI-engines zoals ChatGPT of Perplexity. Maar het helpt teams om de duidelijkheid, structuur en relevantie te verfijnen – eigenschappen die AI-modellen en zoekresultatenpagina's consequent prioriteren bij het kiezen van wat ze in antwoorden weergeven.

De beste functies van Conductor

Breng op intelligente wijze hiaten in onderwerpen in kaart met AI Topic Map, dat content clustert op basis van thematische autoriteit en laat zien waar strategische content ontbreekt.

Volg vermeldingen en citaten en krijg inzicht in de merkperceptie binnen AI-reacties met behulp van AI Search Performance.

Sla uw merkstem, toon, nuances, persona's, productinformatie en andere belangrijke nalevingsrichtlijnen op in ContentProfiles.

Limieten van Conductor

Het gaat niet in op de gedragslogica van grote taalmodellen (LLM's) en biedt geen aanbevelingen op maat voor AI-interpretatie.

Prijzen van Conductor

Aangepaste prijzen

Conductor-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Conductor?

Hier is een G2-recensie:

De tool biedt gedetailleerde informatie over optimalisatie en ik vind de interface duidelijk en intuïtief. De analyseresultaten zijn snel en uitgebreid, het is echt een goede tool om veranderingen te monitoren. Hierdoor heb ik een beter inzicht gekregen in hoe websites presteren.

De tool biedt gedetailleerde informatie over optimalisatie en ik vind de interface duidelijk en intuïtief. De analyseresultaten zijn snel en uitgebreid, het is echt een goede tool om veranderingen te monitoren. Hierdoor heb ik een beter inzicht gekregen in hoe websites presteren.

⭐️ Bonus: Probeer ClickUp BrainGPT om het volgende niveau van AI-aangedreven GEO te ontgrendelen. ClickUp BrainGPT maakt gebruik van geavanceerde generatieve AI om elke fase van uw SEO-werkstroom een boost te geven, van onderzoek en planning tot contentcreatie en optimalisatie. Wat maakt BrainGPT zo baanbrekend voor SEO en GEO? Genereer en optimaliseer direct content, briefings en overzichten met behulp van natuurlijke taalprompts, zodat u hoogwaardig, voor zoekmachines geoptimaliseerd materiaal kunt creëren. U kunt meerdere premium LLM-modellen gebruiken van ChatGPT, Claude, Gemini en meer.

Analyseer en vat grote hoeveelheden data of content van concurrenten samen, zodat u bruikbare inzichten krijgt voor uw generatieve SEO- of GEO-strategieën.

Automatiseer repetitieve taken zoals trefwoordonderzoek, contentclustering en suggesties voor interne links, waardoor uw optimalisatiewerkstroom wordt gestroomlijnd.

Centraliseer al uw GEO-gerelateerde documenten, onderzoeken en Taaken, zodat u deze gemakkelijk kunt doorzoeken, ordenen en samen met uw team kunt bewerken. Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met BrainGPT.

4. Otterly. AI

De AI-zoekmachineoptimalisatietool Otterly AI helpt u relevant te blijven voor nieuwe zoekplatforms, omdat deze is ontworpen voor intelligentie op promptniveau.

Brand Visibility Index is een eigen maatstaf die uw aanwezigheid scoort op toonaangevende AI-engines zoals ChatGPT, Perplexity, Gemini en Claude. Otterly biedt ook Link Citations Analysis om te laten zien of u direct krediet krijgt of alleen geparafraseerd wordt, en hoe vaak die links de zichtbaarheid vergroten.

U krijgt ook domeinrangschikking en analyses die laten zien hoe uw site zich verhoudt tot concurrenten in AI-gestuurde reacties. Met behulp van deze gegevens kunt u de prestaties benchmarken op basis van prompt, onderwerp en bronbetrouwbaarheid. Dit alles wordt regelmatig bijgewerkt via een overzichtelijk, intuïtief dashboard om u te helpen bij het uitstippelen van uw marketingroadmap.

Otterly. De beste functies van AI

Voer AI-zoekwoordonderzoek uit om relevante prompts te ontdekken die uw publiek mogelijk gebruikt in AI-zoekmachines.

Controleer de zichtbaarheid van zoekopdrachten op AI-platforms

Voer GEO-audits uit om de sterke punten van uw merk te beoordelen, concurrenten te identificeren en sleuteltactieken zoals digitale PR, on-page content en UGC-prestaties in AI-zoekopdrachten te evalueren.

Otterly. Limieten van AI

Otterly helpt u niet bij het verbeteren of herstructureren van uw content voor een betere leesbaarheid door AI of een groter citatiepotentieel.

Otterly. AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Otterly. AI-prijzen

Lite: $29/maand

Standaard: 189/maand

Pro: 989/maand

Wat zeggen echte gebruikers over Otterly. AI?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het erg prettig dat de tool zo intuïtief en gericht is: hij levert snel bruikbare suggesties en presenteert deze op een gebruiksvriendelijke manier.

Ik vind het erg prettig dat de tool zo intuïtief en gericht is: hij levert snel bruikbare suggesties en presenteert deze op een gebruiksvriendelijke manier.

🧠 Leuk weetje: Een humanoïde van Boston Dynamics genaamd Atlas maakte tijdens een live demo een onverwachte duik van het podium nadat hij over een spotlicht was gestruikeld. Het publiek slaakte naar verluidt een collectieve zucht van verbazing, waarna Atlas wegstrompelde in plaats van elegant terug te lopen naar het midden van het podium.

5. Semrush

via Semrush

Semrush, opgericht in 2008 als een tool voor zoekwoord- en concurrentieonderzoek, is het favoriete platform voor SEO-professionals. Oorspronkelijk gericht op SERP-zichtbaarheid en het bijhouden van backlinks, is het uitgegroeid tot een complete contentmarketing-suite.

Op niveau van de onderneming maakt Semrush Enterprise AIO merkgerelateerde statistieken voor AI-ontdekking mogelijk. De AI-Overzicht-tracking houdt precies bij wanneer uw content wordt weergegeven in de samenvattingsblokken van Google, welke concurrenten worden geciteerd en welke zoekintentie de trigger is voor opname.

Als uw marketingteam al gebruikmaakt van de SEO- en keyword-toolkits van SEMrush, voegt de GEO-functie het bijhouden van AI-gegenereerde aanwezigheid toe.

De beste functies van Semrush

Meet het deel van de stem om te zien hoe vaak uw merk op de eerste plaats staat in door AI gegenereerde reacties in vergelijking met concurrenten.

Analyseer concurrenten in verschillende domeinen via Organic Research en Market Explorer om de sterke punten en kansen in hun strategie te ontdekken.

Houd actuele trends in de gaten om te zien of uw vermeldingen in AI-reacties in de loop van de tijd toenemen of afnemen.

Limieten van Semrush

Geavanceerde GEO-functies (zoals Share of Voice en Prompt Trends) zijn momenteel alleen beschikbaar voor Enterprise AIO-klanten.

Prijzen van Semrush

Pro: $199/maand

Guru: $299/maand

Business: $ 549/maand

Semrush-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Semrush?

Hier is een recensie van Capterra:

Over het algemeen is mijn ervaring met Semrush positief, dankzij de diepgaande analyses en integraties die het biedt. Ik heb een zeer grondig inzicht gekregen in de rankings, SERP's en zoekwoordoptimalisatie voor elke pagina en mijn concurrenten.

Over het algemeen is mijn ervaring met Semrush positief, dankzij de diepgaande analyses en integraties die het biedt. Ik heb een zeer grondig inzicht gekregen in de rankings, SERP's en zoekwoordoptimalisatie voor elke pagina en mijn concurrenten.

📚 Lees meer: De beste alternatieven voor Semrush om uw SEO naar een hoger niveau te tillen

6. Scrunch AI

via Scrunch AI

Als websitebeheerder is het altijd belangrijk geweest om vindbaar te zijn op Google, maar tegenwoordig is het net zo belangrijk om citeerbaar te zijn door AI-assistenten. AI-zoekopdrachten zijn nu een van de snelst groeiende gebruiksscenario's in de geschiedenis, en de gebruikers die doorklikken vanuit ChatGPT- of Perplexity-antwoorden zijn doorgaans beter gekwalificeerd en hebben een grotere kans om te converteren.

Dit is een cruciaal probleem bij het gebruik van AI voor contentmarketing, waar Scrunch AI zich op richt. Met prompt-level data van ChatGPT krijgt u toegang tot sentiment, positie in de ranglijst en frequentie van citaten. Deze inzichten helpen u om het aandeel van AI in de stemming te kwantificeren en uw contentstrategie te verfijnen op basis van wat AI-gestuurde zoekmachines naar voren brengen.

Het Agent Experience Platform (AXP) van Scrunch is een unieke functie die een parallelle AI-ready versie van uw site creëert. Deze wordt onzichtbaar aangeboden aan AI-agenten, geoptimaliseerd voor LLM's en in kaart gebracht bij uw bronnen van waarheid.

De beste functies van Scrunch AI

Breng bronvermeldingen aan het licht door te identificeren welke domeinen van derden AI-systemen gebruiken om naar uw merk te verwijzen, waarbij betrouwbare bronnen worden benadrukt ten opzichte van verouderde of misleidende bronnen.

Werk de gegevens over de zichtbaarheid om de drie dagen bij, zodat u bijna realtime inzicht krijgt in hoe uw merk wordt weergegeven naarmate AI-systemen zich verder ontwikkelen.

Ondersteun de werkstroom van bureaus met bulk-promptuploads, kant-en-klare marketingdashboards en partnertools via het Agency Partner Program.

Limieten van Scrunch AI

Scrunch simuleert hoe agents uw content waarnemen, maar mist technische SEO-tools om schema-problemen, crawlblokken of LLM-indexeringsproblemen te diagnosticeren.

Prijzen van Scrunch AI

Starter: $300/maand

Groei: $ 500/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Scrunch AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Scrunch AI?

Hier is een G2-recensie:

Scrunch brengt voortdurend nieuwe functies uit die andere tools vaak niet kunnen evenaren. Deze nieuwe releases zijn gebaseerd op verzoeken van klanten. Als u Scrunch hebt en een bepaalde functie wilt, is de kans groot dat ze die kunnen realiseren. Verslaat vergelijkbare generatieve engine-analysers/trackers.

Scrunch brengt voortdurend nieuwe functies uit die andere tools vaak niet kunnen evenaren. Deze nieuwe releases zijn gebaseerd op verzoeken van klanten. Als u Scrunch hebt en een bepaalde functie wilt, is de kans groot dat ze die kunnen realiseren. Verslaat vergelijkbare generatieve engine-analysers/trackers.

🧠 Wist u dat? Een hoge positie op de eerste pagina van Google hangt sterk samen (ongeveer 0,65) met de vermelding door LLM's, terwijl een hoge positie op Bing ook van belang is, zij het in iets mindere mate.

7. AthenaHQ

via AthenaHQ

AthenaHQ is ontwikkeld door voormalige Google-ingenieurs en richt zich op snelle intelligentie op grote schaal. Het houdt merkvermeldingen, sentiment, snelle gegevens en hiaten in content bij op verschillende platforms. Bovendien biedt het een uniform dashboard dat analyses samenvoegt met bruikbare inzichten.

Wat Athena onderscheidt, zijn het Prompt Volume-dashboard en de monitoringtools, die precies aangeven waar er sprake is van een vermelding, hoe vaak en hoe dat in de loop van de tijd verandert.

Het Action Center doet vervolgens aanbevelingen voor specifieke oplossingen, zoals het targeten van verwaarloosde onderwerpen, het aanpassen van de structuur van de pagina's of het reageren op successen van concurrenten.

De beste functies van AthenaHQ

Maak gebruik van Athena's eigen Query Volume Estimation Model om het aantal prompts te schatten, trending prompts te identificeren en een regio-gebaseerde analyse te krijgen.

Identificeer hiaten in AI-kennis en krijg specifieke inzichten op maat van uw niche met Action Center.

Volg AI-citaten, houd concurrenten in de gaten en monitor geografische gegevens wereldwijd met Athena Monitoring.

Beperkingen van AthenaHQ

Athena mist functies voor trefwoordonderzoek, SERP-analyse of technische SEO.

Prijzen van AthenaHQ

Startpakket: $295+/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

AthenaHQ-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over AthenaHQ?

Hier is een G2-recensie:

De dashboards zijn intuïtief en het was ongelooflijk eenvoudig om ze in onze bestaande systemen te integreren.

De dashboards zijn intuïtief en het was ongelooflijk eenvoudig om ze in onze bestaande systemen te integreren.

👀 Wist u dat? Bij prompt engineering gaat tokenoptimalisatie niet alleen om het binnen de limieten van het model blijven, maar ook om het vergroten van de duidelijkheid en precisie. Technieken zoals beginnen met instructies, context scheiden van de Taak en vultaal verwijderen, helpen AI-modellen om meer gerichte en kosteneffectieve reacties te genereren.

⚡ Sjabloonarchief: Bent u het blanco-pagina-syndroom bij het gebruik van AI-tools beu? AI-sjablonen elimineren giswerk en helpen u betere, snellere resultaten te behalen met ChatGPT, Claude en andere LLM's, of u nu content schrijft, een strategie plant of een analyse uitvoert.

8. Rankscale

via Rankscale

RankScale is ontwikkeld voor bureaus en consultants die de AI-zoekprestaties van meerdere klanten bijhouden. In tegenstelling tot trackers voor één merk ondersteunt het de zichtbaarheid van meerdere merken binnen één account, waardoor het handig is voor marketing- en SEO-bureaus die meerdere klantensites beheren.

Als SEO-bureausoftware houdt Rankscale uw aanwezigheid bij op ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok en Microsoft Copilot. U krijgt prompt-level gegevens over wanneer, waar en hoe uw merk (of dat van uw client) verschijnt in door AI gegenereerde resultaten.

De gratis functie AI Search Visibility and Ranking Analysis crawlt uw website, gebruikt AI om vragen te genereren die uw publiek zou kunnen stellen en voert die queries uit via live AI-engines. U krijgt direct een overzicht van hoe zichtbaar en hoe vervangbaar uw merk is in de AI-ontdekkingslaag.

De beste functies van Rankscale

Breng al uw merkprestaties, citatiegegevens en sentimentanalyses samen in een dynamisch marketingdashboard.

Volg belangrijke indicatoren zoals score voor zichtbaarheid, sentimentvermeldingen, citaten, gemiddelde posities en detectiepercentages voor uw AI-aanwezigheid.

Krijg een algemene score voor de gereedheid van uw website met een gedetailleerd overzicht van de voorbereiding van uw site.

Limieten van Rankscale

RankScale toont resultaten, maar interpreteert geen modelgedrag en doet geen suggesties voor tactische verbeteringen.

Prijzen van Rankscale

Essentials: $ 20/maand

Pro: $99/maand

Onderneming: $780/maand

Rankscale-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📌 Wat u ook moet weten: Het bijhouden van AI-zichtbaarheid is slechts het halve werk – om dit uit te voeren zijn gestructureerde werkstroomen nodig. Of u nu tientallen pagina's bijwerkt voor verbeteringen op promptniveau of cross-functionele GEO-inspanningen coördineert, u hebt een systeem voor SEO-projectmanagement nodig. Van het toewijzen van oplossingen tot het bewaken van tijdlijnen voor implementatie: deze gids voor SEO-projectmanagement laat zien hoe u inzichten in zichtbaarheid kunt omzetten in actie wanneer u meerdere belanghebbenden, schrijvers of technische taken beheert.

9. Mangools AI Search Grader

via Mangools AI Search Grader

Waarom is zichtbaarheid in AI-zoekmachines belangrijk, zelfs als u een klein merk of een solo-marketeer bent? Omdat AI-assistenten zoals ChatGPT en Perplexity bepalen hoe mensen content ontdekken. De meeste onafhankelijke bedrijven hebben geen idee of er een vermelding van hen is of dat ze over het hoofd worden gezien.

Mangools AI Search Grader biedt een eenvoudige manier om die vraag te beantwoorden, zonder dat u hoeft in te loggen. Deze gratis tool scant uw site, analyseert uw content met AI en simuleert echt AI-zoekgedrag. Vervolgens genereert het relevante prompts op basis van uw domein. U krijgt ook een AI-zoekscore, gemiddelde rangschikking en citaten van concurrenten.

Het is geschikt voor marketeers die snel willen weten of ze ChatGPT kunnen gebruiken voor SEO, zonder te investeren in een volledige GEO-suite. Hoewel het niet is ontworpen om continu mee te houden, is het een van de gemakkelijkste manieren om de zichtbaarheid van uw merk in door AI gegenereerde antwoorden te benchmarken.

De beste functies van Mangools AI Search Grader

Genereer snel inzichten in zichtbaarheid, gemiddelde ranking en een eenvoudig te begrijpen AI-zoekoptimalisatiescore (0-100) die de gewogen prestaties van AI-modellen weergeeft.

Krijg relevante prompts gegenereerd op basis van uw nichebeschrijving om de meest impactvolle manieren te vinden waarop u verschijnt.

Meerdere AI-modelanalyses om een uitgebreide weergave te krijgen van de prestaties van uw merk in acht AI-modellen.

Limieten van Mangools AI Search Grader

Het biedt u een nuttig uitgangspunt, maar geen manier om snelle trends, verschuivingen in de rangschikking of veranderingen in AI-reacties te zien.

Prijzen van Mangools AI Search Grader

Free

Basis: $ 24,50 per maand per gebruiker

Premium: $34,26/maand per gebruiker

Agentschap: $ 63,50/maand per gebruiker

Mangools AI Search Grader beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Mangools AI Search Grader?

Hier is een G2-recensie:

Mangools combineert eenvoud met krachtige functionaliteit. De keyword tool (KWFinder) is zeer intuïtief. Het dashboard is overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken voor leden van het team met weinig SEO-ervaring.

Mangools combineert eenvoud met krachtige functionaliteit. De keyword tool (KWFinder) is zeer intuïtief. Het dashboard is overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken voor leden van het team met weinig SEO-ervaring.

10. Profound

via Profound

Aangezien 98% van de B2B-kopers generatieve AI heeft geïmplementeerd voor zelfgestuurde informatie in hun aankoopproces, is generatieve zoekmachineoptimalisatie van cruciaal belang voor uw Business.

Profound is een full-stack GEO-platform dat speciaal is ontwikkeld voor teams van ondernemingen die controle willen hebben over hoe hun merk wordt weergegeven in AI-zoekalgoritmen. Van het bijhouden van merkgerelateerde prompts tot sentimentanalyse en vergelijkingen met concurrenten: u krijgt een 360º-weergave van uw AI-zoekvoetafdruk.

Met Conversation Explorer en Agent Analytics kunt u simuleren hoe AI-assistenten uw content crawlen, interpreteren en citeren. Bovendien zetten de prestatiedashboards van het platform GEO-inzichten om in rapportages die direct bruikbaar zijn voor het management.

De beste functies van Profound

Breng citatiebronnen en -frequentie in kaart om te bepalen welke domeinen of pagina's invloed hebben op door AI gegenereerde reacties over uw merk.

Voer AI-crawler-audits uit om te controleren hoe LLM-bots toegang krijgen tot uw site, indexeringsproblemen op te sporen en pagina's te optimaliseren voor gestructureerde gegevens en AI-ready formaten.

SOC 2 TYPE II-compliance op ondernemingsniveau en SSO voor merken die behoefte hebben aan robuuste veiligheid en gegevensbescherming.

Aanzienlijke limieten

Richt zich uitsluitend op AI-gestuurde zichtbaarheid en ondersteunt geen organische zoekwoordtracking of traditionele SEO-werkstroom.

Profound-prijzen

Starter: $99/maand

Groei: $399/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Diepgaande beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Profound?

Hier is een G2-recensie:

In de basis biedt Profound ons een manier om een geheel nieuw ontdekkingskanaal te meten, maar hun tools zijn voortdurend verder ontwikkeld om nog meer mogelijkheden te bieden. Dankzij de open feedbackloop die we hebben met het Profound-team is het mogelijk geworden om met minder nog meer te doen in een snel veranderende omgeving.

In de basis biedt Profound ons een manier om een geheel nieuw ontdekkingskanaal te meten, maar hun tools zijn voortdurend verder ontwikkeld om nog meer mogelijkheden te bieden. Dankzij de open feedbackloop die we hebben met het Profound-team is het mogelijk geworden om in een snel veranderende omgeving nog meer te doen met minder.

11. Surfer SEO

via Surfer SEO

U bent bezig met het optimaliseren van een blog, landingspagina of resourcehub. U wilt dat deze hoog scoort en wordt geciteerd door AI-tools zoals ChatGPT. Maar waar begint u: met nieuwe content of met bestaande assets? Surfer maakt de beslissing voor u eenvoudiger.

U begint met het controleren van wat u al hebt met behulp van de Content Audit-tool. Deze tool identificeert slecht presterende pagina's, hiaten in de thematische dekking en benchmarks van concurrenten, en laat zien wat u als eerste moet bijwerken. Content Editor begeleidt u bij het herschrijven met behulp van op gegevens gebaseerde suggesties voor trefwoorden, structuur en lengte, gebaseerd op wat werkt in zoekopdrachten en wat de voorkeur heeft van LLM's.

Om te plannen wat de volgende stap is, gebruikt u Topical Map, een AI-tool voor het zoeken naar trefwoorden om trefwoorden en concepten te clusteren in onderling verbonden content-thema's. Surfer's Grow Flow is als een SEO-assistent die wekelijks kleine optimalisatietaken aanbeveelt om uw site te blijven ontwikkelen.

De beste functies van Surfer SEO

Analyseer SERP's grondig met behulp van de SERP Analyzer, die meer dan 100-500 rangschikkingsfactoren vergelijkt, zoals koppen, woordenaantal, mediaplaatsing en interne linkstructuur

Controleer bestaande pagina's direct, maak verbinding met Google Search Console om slecht presterende content op te sporen en ontvang wekelijks geautomatiseerde aanbevelingen

Wijzig de geografische targeting en het apparaattype om aanbevelingen aan te passen op basis van lokaal SERP-gedrag of mobiele versus desktopprestaties

Limieten van Surfer SEO

Pagina's die gebruikmaken van oneindig scrollen of dynamische JavaScript-weergave worden mogelijk niet volledig gecontroleerd, waardoor aanbevelingen vertekend kunnen zijn

Prijzen van Surfer SEO

Essentieel: $ 99/maand per gebruiker

Schaal: $ 219/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Surfer SEO-beoordeling en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Surfer SEO?

Hier is een recensie van Capterra:

Tot nu toe is het geweldig geweest. We hebben nog niet veel gebruik gemaakt van de AI-aspecten van Surfer, omdat we met de content die we hebben gewoon proberen meer waarde voor onze klanten te creëren.

Tot nu toe is het geweldig geweest. We hebben nog niet veel gebruik gemaakt van de AI-aspecten van Surfer, omdat we met de content die we hebben gewoon proberen meer waarde voor onze klanten te creëren.

12. MarketMuse

via MarketMuse

Wanneer u content voor een grote website beheert, hebt u een systeem nodig om content te plannen, schalen en optimaliseren die goed presteert in zoekmachines. Deze moet ook zichtbaar zijn in door AI gegenereerde antwoorden. MarketMuse is een door AI aangedreven content intelligence-platform dat u helpt bij het beheren van meerdere en omvangrijke klantinventarissen.

De Planning-functie brengt topicclusters in kaart en identificeert hiaten in de content op uw site of in uw branche. Op basis van deze informatie kunt u bepalen wat u moet schrijven, bijwerken of consolideren. Met de Brief Generator kunt u snel gedetailleerde, SEO-ready outlines opstellen. Deze SEO-tool geeft u target-zoekwoorden, vragen die u moet beantwoorden, tussenkopjes en suggesties voor interne links.

Wanneer het concept klaar is, kunt u met behulp van de functie Optimaliseren gemakkelijker beoordelen of de content thematische autoriteit heeft. Dit is nodig voor zowel de ranking op traditionele zoekmachines als voor AI-citaten.

De beste functies van MarketMuse

Controleer automatisch uw contentinventaris om pagina's te markeren die moeten worden vernieuwd

Krijg realtime feedback over hoe uw artikelen zich verhouden tot de topicmodellen van MarketMuse

Beveel interne en externe links aan via de Connect-functie, die pagina's suggereert om naar te linken of vanaf te linken

Beperkingen van MarketMuse

Omdat de echte waarde van MarketMuse ligt in het schalen van topic clusters en grote contentvoorraden, is het misschien wat overdreven voor teams die slechts 2-3 artikelen per maand publiceren

Prijzen van MarketMuse

Free

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MarketMuse

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over MarketMuse?

Hier is een recensie van Capterra:

Onze content sluit beter aan bij de behoeften van onze lezers, het versnelt en verbetert onze contentstrategieën en onze positie in Google is verbeterd.

Onze content sluit beter aan bij de behoeften van onze lezers, het versnelt en verbetert onze contentstrategieën en onze positie in Google is verbeterd.

13. HubSpot AI Search Grader

Als u net begint te onderzoeken hoe AI-zoekmachines zoals ChatGPT-4o, Perplexity of Gemini uw merk beïnvloeden, is HubSpot's AI Search Grader een goed startpunt. Voordat u investeert in een volledig GEO-platform om AI uitgebreid te gebruiken in SEO, geeft deze gratis tool u een momentopname van hoe uw merk presteert in AI-aangedreven zoekopdrachten.

De AI-zoekmachine beoordeelt de zichtbaarheid en perceptie van uw merk in AI-assistenten en geeft een AI-zichtbaarheidsscore. U krijgt gegevens over het aantal vermeldingen van uw merk en uw positie ten opzichte van concurrenten. Het toont ook de belangrijkste citaten en het merksentiment, waardoor u direct een benchmark krijgt.

Hoewel het geen vervanging is voor monitoring op promptniveau of het bijhouden van meerdere motoren, fungeert de grader van HubSpot als een soepel toegangspunt tot AI-overzichten. Het typische gebruiksscenario is voor vroege ontdekking en interne rapportage.

De beste functies van HubSpot AI Search Grader

Ontvang een uitgebreid AI-prestatierapport om uw groeimarketingstrategie te stimuleren.

Blijf bijhouden welke bronnen de beste kwaliteit hebben en evalueer de verscheidenheid en volledigheid van beschikbare informatie over uw merk op digitale kanalen.

Begrijp hoe uw merkarketype de prestaties beïnvloedt en of u in uw branche een positie hebt als leider, uitdager of nichespeler.

Limieten van HubSpot AI Search Grader

De tool genereert automatisch vergelijkingsmerken, zodat u niet kunt kiezen welke concurrenten u als benchmark wilt gebruiken.

Prijzen van HubSpot AI Search Grader

Free

HubSpot AI Search Grader beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot AI Search Grader?

Hier is een recensie van TrustRadius:

Het is onze centrale CRM- en marketingautomatiseringstool. We gebruiken dagelijks inboxen, deals, contacten, bedrijven en meer. Andere functies die we vaak gebruiken zijn formulieren, feedbackenquêtes, werkstroomen en e-mailfuncties. Kortom, het is een cruciaal onderdeel van ons bedrijf dat door alle teams intensief wordt gebruikt, zowel voor communicatie met klanten als voor interne communicatie.

Het is onze centrale CRM- en marketingautomatiseringstool. We gebruiken dagelijks inboxen, deals, contacten, bedrijven en meer. Andere functies die we vaak gebruiken zijn formulieren, feedbackenquêtes, werkstroomen en e-mailfuncties. Kortom, het is een cruciaal onderdeel van ons bedrijf dat door alle teams intensief wordt gebruikt, zowel voor communicatie met klanten als voor interne communicatie.

👀 Wist u dat? AI-zoekmachines Platformen zoals ChatGPT en Perplexity citeren vaak bronnen uit de top 10 van zoekresultaten van Google. Perplexity haalt in meer dan 90% van de gevallen informatie uit deze bronnen, Google AI Overzichten in ongeveer 85% van de gevallen, terwijl ChatGPT achterblijft met ongeveer 44%.

Alle tools in deze lijst laten u zien waar uw merk staat in AI-zoekopdrachten. Als u echter van plan bent al uw SEO- en contentactiviteiten te centraliseren, heeft u een andere tool nodig.

PS: Dat is ook de interne favoriet voor projectmanagement voor marketingprojecten.

ClickUp

Generative Engine Optimization (GEO)-tools helpen u zich aan te passen, maar hier is het probleem: insights over AI-zichtbaarheid moeten nog steeds worden omgezet in daadwerkelijke contentupdates, taaktoewijzingen en werkstroomen.

ClickUp overbrugt deze kloof als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. In plaats van te schakelen tussen GEO-analyses, contentdocumenten en projecttrackers, brengt ClickUp ze samen. Ziet u een gat in de content? Maak dan direct vanuit uw onderzoek een taak aan. Moet u bestaande content bijwerken voor AI-zoekopdrachten? Wijs deze dan toe met volledige context – het originele bericht, concurrentieanalyse en doelzoekwoorden – allemaal op één plek. ClickUp elimineert Work Sprawl door 100% context te bieden en één enkele werkruimte waar mensen en AI-agenten samenwerken – van strategie tot gepubliceerde content die daadwerkelijk scoort in ChatGPT- en Perplexity-reacties. Zie het als een uniform platform dat uw volledige contentlevenscyclus host, van strategie tot levering.

Laten we nu eens kijken hoe uw SEO- en contentteams ClickUp voor marketingteams optimaal kunnen gebruiken.

Begin met ClickUp Brain om contentbriefs, koppen of eerste concepten te genereren die zijn afgestemd op een specifieke taak. Of u nu een blogserie lanceert of productteksten schrijft, Brain kan automatisch ideeën voorstellen op basis van uw doelstellingen, toon of persona-input.

Versnel het aanmaken van content met ClickUp Brain

Bovendien ondersteunt BrainGPT Brain ook meerdere AI-modellen, waaronder Gemini, Claude en ChatGPT. Deze flexibiliteit betekent dat u kunt experimenteren met prompts, invalshoeken en formaten die eerder door verschillende AI-zoekmachines onder één dak worden geïnterpreteerd en geciteerd.

Kies uit verschillende AI-modellen in Brain voor generatieve zoekmachineoptimalisatie.

Wanneer u al uw contentideeën voor zoekintenties, gebruikersquery's, enz. hebt met betrekking tot generatieve zoekmachineoptimalisatie, wilt u deze opslaan in een bewerkbaar document. ClickUp Docs is centraal toegankelijk voor iedereen, waar u alles kunt organiseren, van campagnebriefs en SOP's tot stijlgidsen.

U kunt opmerkingen, video's, spreadsheets en format tabellen toevoegen. Het beste is dat dit alles gekoppeld is aan de taken die ze ondersteunen, zodat strategie en uitvoering nooit uit elkaar lopen.

ClickUp Brain gebruiken om een blogpost te genereren in ClickUp Documenten

Voor de uitvoering kunt u met ClickUp-taaken schrijf-, bewerkings- en ontwerpopdrachten toewijzen met ingebouwde inhoudssuggesties van Brain. U kunt aangepaste velden instellen voor SEO-metadata, assetlinks of deadlines.

Als u afhankelijkheden in kaart moet brengen en in realtime visueel moet samenwerken, biedt ClickUp Whiteboard uitkomst. Wanneer de content klaar is voor beoordeling, schakelt u over naar de Redactie Mode, waar belanghebbenden rechtstreeks feedback kunnen geven op afbeeldingen, pdf's of video's.

Werk samen met uw content- en SEO-team via de Whiteboards van ClickUp terwijl u brainstormt over trefwoordideeën voor AI-aangedreven zoekmachines.

Zodra u ontdekt waar uw merk voorkomt in door AI gegenereerde antwoorden, begint het echte werk: handelen op basis van die inzichten. De agents van ClickUp zijn hiervoor ontworpen. Ze automatiseren de volgende stap in uw contentwerkstroom op basis van gestructureerde, herhaalbare taken.

Gebruik Autopilot Agents met intelligente assistentie om ambiguïteit aan te pakken of contextuele beslissingen te nemen.

Deze AI-agenten zijn als autonome assistenten. Ze kunnen worden aangepast voor specifieke taken, zoals het samenvatten van vergaderingen op basis van traditionele SEO-strategieën, het beantwoorden van vragen over de status van projecten, het leveren van wekelijkse rapporten en meer. Er is geen prompt engineering of AI-installatie nodig.

Wanneer u marketing-KPI's wilt bijhouden, zoals campagneprestaties, contentvolume per type, SEO-projectsnelheid en teambandbreedte, kunt u dat allemaal op één plek doen met ClickUp Dashboards.

Blijf cruciale statistieken en KPI's bij met behulp van ClickUp dashboards.

U kunt aangepaste widgets maken om de status van uw blogpijplijn, tijdlijnen voor lanceringen of engagementstatistieken op verschillende platforms te monitoren. U kunt ook de afwijzingspercentages van chatbots, de gemiddelde afhandelingstijd en de klanttevredenheidsscores bijhouden, allemaal gekoppeld aan realtime taakgegevens.

ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen voor contentkalenders, merkrichtlijnen, campagnebriefs, creatieve verzoeken en andere marketingwerkstroomen. Ze besparen u uren aan operationeel werk bij elke stap van uw activiteiten.

Ontvang een gratis sjabloon Plan uw content en andere marketingmiddelen met het ClickUp Content Kalender-sjabloon.

U kunt bijvoorbeeld de ClickUp Content Calendar sjabloon uitproberen. Deze centraliseert al uw contentplannen op één plek en blijft tegelijkertijd flexibel genoeg om aan te sluiten bij uw proces. U kunt deze gebruiken om posts te plannen, taken toe te wijzen, goedkeuringen bij te houden en ervoor te zorgen dat elk stukje content aansluit bij uw grotere campagnes.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Hoewel ClickUp Brain ideeën voor zoekwoorden genereert, is het geen traditionele tool voor zoekwoordonderzoek met zoekgegevens.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.370 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.490 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van Taaken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

📚 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

Alles samenbrengen: ClickUp centraliseert uw generatieve zoekmachineoptimalisatiestrategieën

Voordat u verdergaat, volgt hier een korte GEO-checklist om de zichtbaarheid van uw merk te behouden in door AI gegenereerde resultaten:

Controleer waar uw merk wordt geciteerd op alle AI-zoekplatforms.

Vergelijk de citatiefrequentie met die van concurrenten.

Structureer uw content voor effectieve generatieve zoekmachines, niet alleen voor Google.

Concentreer u ten slotte op het bieden van waarde. Organisch verkeer, ongeacht traditionele SEO of generatieve AI-zoekopdrachten, zal volgen.

Wilt u dit allemaal op één plek beheren? Met ClickUp kunt u een GEO-contentkalender opstellen, optimalisatietaken toewijzen, AI gebruiken om briefings op te stellen en de voortgang bijhouden – allemaal in één dashboard.

Meld u gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.