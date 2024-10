Wist je dat de term SEO, zoekmachineoptimalisatie, voor het eerst werd vermeld in 1997 in het marketingmateriaal van een bureau? Ja, typisch SEO-marketingmateriaal.

Maar binnen twee decennia is SEO-geoptimaliseerde content een strategische hefboom geworden voor startups en ondernemingen. Google is nu de dominante zoekmachine en bijna een heilig referentiepunt voor iedereen die online zoekt (of optimaliseert).

Dus hoe hebben tools voor kunstmatige intelligentie invloed op je SEO-strategie? Kun je AI inzetten om het niveau van je SEO content te verhogen?

ChatGPT, het nieuwe coole AI-kind in het blok, kan je helpen bij het identificeren van zoekwoorden, het focussen op zoekintentie, het helpen bij SEO-optimalisatie voor grote hoeveelheden content en zelfs bij het creëren van die content vanaf nul. In dit artikel leer je hoe je ChatGPT kunt gebruiken voor je SEO-behoeften en vind je een alternatief waardevol hulpmiddel om je SEO-spel te verbeteren. Laten we beginnen!

Hoe ChatGPT gebruiken voor SEO

Toen ChatGPT voor het eerst verscheen, waren mensen bezorgd dat AI hun baan zou overnemen. (Het is oké; we hebben allemaal een korte "Skynet komt eraan"-fase gehad.) De waarheid kon echter niet verder uit elkaar liggen.

A recente studie onthult dat digitale marketing teams op grote schaal ChatGPT gebruiken om de SEO prestaties van hun content te verbeteren:

58% gebruikt het voor het genereren en optimaliseren van content

20% voor het schrijven van metadata

15% voor zoekwoordonderzoek

8% voor benchmarkanalyse

Hoewel dit op dit moment tot de populairste SEO Taken van ChatGPT behoren, reiken de potentiële toepassingen nog verder. Marketeers kunnen ChatGPT ook gebruiken om schema markup te genereren, regex te schrijven en hreflang tags te maken.

Klinkt dat ontmoedigend? Laten we het vereenvoudigen door eerst te beginnen met zoekwoordonderzoek en dan uit te leggen hoe je ChatGPT kunt gebruiken om het te overtreffen.

Stap 1: Een eenvoudigere aanpak voor trefwoordonderzoek

Wist u dat een gemiddeld persoon Google ongeveer vier keer per dag gebruikt? Dat zijn 1,7 miljard gebruikers die dagelijks meer dan 7 miljard zoekopdrachten uitvoeren! En het eerste resultaat zelf geniet meer dan 27% van alle kliks .

Het is duidelijk dat uw content een immense kans heeft om uw gewenste publiek te bereiken, maar de concurrentie kan even intens zijn.

Wat is dan de instelling waarmee succesvolle content zich onderscheidt? Zoekwoordenonderzoek is een sleutel tot het onderscheid in de ranking van je content of website.

Traditioneel worden target zoekwoorden onderzocht met behulp van SEO tools die inzichten geven zoals maandelijks of dagelijks zoekvolume, kosten per klik voor advertenties en soms zelfs referentiesuggesties. Als de technische aspecten van zoekwoordenonderzoek overweldigend aanvoelen (en dat kan vaak het geval zijn), dan is ChatGPT een ideale oplossing AI SEO hulpmiddel voor jou.

Hoewel de nauwkeurigheid er af en toe iets naast kan zitten, biedt ChatGPT een veel sneller en gebruiksvriendelijker alternatief voor andere AI SEO tools. Per slot van rekening is zelfs Google's eigen Keyword Planner ontoereikend bevonden, met 91% van de gerapporteerde zoekvolumes zijn overdreven.

Maar hoe kan ChatGPT helpen met zoekwoordenonderzoek? Laten we elk van de mogelijkheden in detail verkennen.

Vind long-tail zoekwoorden

Hier is een goed bewaard geheim in SEO: langere zinnen presteren beter.

Dit geldt voor titels en de lengte van content, maar ook voor zoekwoorden. Deze langere zinnen, bekend als long-tail zoekwoorden, zijn bijzonder effectief.

💡 Leuk weetje: Long-tail zoekwoorden genereren 1.76 keer meer klikken in organische pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's), vooral in vergelijking met kortere zoekwoorden.

Deze long-tail zoekwoorden zijn goed voor een indrukwekkende 70% van al het zoekverkeer omdat ze meestal zeer specifiek en niche zijn. Deze specificiteit betekent dat deze zoekopdrachten vaak relevanter zijn voor de intentie van de gebruiker, wat een perfecte kans biedt om deze precieze, gerichte zinnen te ontdekken via ChatGPT.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u ChatGPT kunt gebruiken om long-tail zoekwoorden te vinden:

chatGPT identificeert relevante secundaire trefwoorden en zoekintentie_

Secundaire zoekwoorden bepalen

ChatGPT kan ook een hele lijst met secundaire trefwoorden maken als uw primaire trefwoord klaar is.

Bijvoorbeeld, als je bedrijf zich richt op het repareren van wasmachines en je primaire trefwoord is 'wasmachine reparatie diensten in Queens, New York City,' ChatGPT zal de volgende zinnen en secundaire trefwoorden voorstellen:

chatGPT suggereert service-, locatie-, probleem- en publiekgerelateerde secundaire trefwoorden_

LSI-zoekwoorden identificeren

Ooit in een internet konijnenhol gevallen? Je begint op één website en voor je het weet heb je meer dan twintig tabbladen in je browser geopend!

De sleutel tot deze ervaring zijn goed geplaatste semantisch gerelateerde trefwoorden, ook wel Latent Semantic Indexing (LSI) trefwoorden genoemd.

Zo werken ze: deze trefwoorden zijn conceptueel gekoppeld aan je primaire trefwoord en helpen zoekmachines de context van je content te begrijpen. Voorbeeld: Stel LSI-zoekwoorden voor voor het trefwoord "Zwarte jassen voor mannen online, grootte XL."

chatGPT biedt LSI-keywords om de doorzoekbaarheid van je inhoud te verbeteren_

Hoewel ze misschien niet direct de specifieke query targeten, helpen ze Google bijvoorbeeld om het bredere onderwerp van je content te begrijpen.

Het resultaat is dat uw content relevanter en boeiender wordt, wat leidt tot betere SEO-prestaties.

Gericht op zoekintentie

Google gebruikt meer dan 200 factoren in zijn algoritme om websites te rangschikken en deze factoren worden ongeveer 500-600 keer per jaar bijgewerkt.

Het is dus uiterst belangrijk om content te genereren die tegemoet komt aan de behoeften van gebruikers. Hoewel verkoop en zichtbaarheid altijd het doel achter content moeten zijn, mogen ze niet in de weg staan van het voorzien van je lezers van de informatie die ze zoeken.

ChatGPT kan trefwoorden eenvoudig classificeren op basis van zoekintentie. Door ChatGPT te vragen een tabel te maken die zoekwoorden categoriseert in 'Commercieel', 'Navigatie', 'Transactie' of 'Informatief', krijgt u inzicht in de einddoelen van zoekers.

Hier is een voorbeeld: Deel de LSI zoekwoorden die je hebt voorgesteld in 4 categorieën in: Commercieel, Navigatie, Transactie en Informatief.

chatGPT categoriseert trefwoorden op basis van de intentie van de gebruiker achter hun zoekopdracht_

Deze classificatie stemt uw content af op de intentie achter elk trefwoord, waardoor uw algehele SEO-prestaties verbeteren.

Ook lezen: 10 Beste AI-tools voor zoekwoordonderzoek in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Kannibalisme in SEO

Dit is een veelvoorkomend scenario waar nieuwe SEO strategen tegenaan lopen: Ze selecteren een lang trefwoord en maken er meerdere contentstukken omheen.

Hoewel dit een solide strategie lijkt, beginnen deze pagina's al snel met elkaar te concurreren, wat leidt tot trefwoord kannibalisatie. Trefwoord kannibalisatie treedt op wanneer soortgelijke content hetzelfde trefwoord target, waardoor de concurrentie verzadigd raakt en uiteindelijk uw SEO inspanningen schaadt.

Instance, overweeg deze drie blog titels:

"Voordelen van Freelance Grafisch Ontwerp Diensten"

"Waarom u een beroep zou moeten doen op freelance grafisch ontwerpdiensten"

"Dit is wat freelance grafisch ontwerpdiensten aan de tabel toevoegen"

In alle drie de gevallen blijft het trefwoord "freelance grafische ontwerpdiensten" hetzelfde en dat geldt ook voor de blogconcepten. Deze redundantie kan je ranking in zoekmachines verzwakken.

De oplossing? Unieke ideeën voor content.

Gelukkig is het genereren van frisse en unieke ideeën voor content een van de sterke punten van ChatGPT. Het kan je helpen om onderwerpen te ontdekken waar je anders misschien niet aan had gedacht - denk aan het categoriseren van content ideeën in "blog posts", "stap-voor-stap gidsen" en meer.

Dit is een voorbeeld van hoe ChatGPT frisse ideeën voor content kan genereren gericht op grafisch ontwerpers.

chatGPT stelt unieke ideeën voor content voor om trefwoordkannibalisme te voorkomen_

Van daaruit kun je een abonnement nemen op data waarop je content publiceert, social media posts organiseren en content audits uitvoeren. Je kunt ChatGPT zelfs vragen om de titels van onderwerpen te ordenen op content type of semantische relevantie. Een koud kunstje, toch?

Stap 2: De 'C in ChatGPT staat voor content

Laten we eerlijk zijn: iedereen houdt van goede content, maar elke contentschrijver kent de Herculesarbeid achter zelfs het eerste ontwerp (aka de diepe duik die verandert in een zwart gat van tabbladen en referenties).

Dit is waar AI-tools zoals ChatGPT het verschil maken. Bij doordacht gebruik kan ChatGPT je hele contentproces optimaliseren - van ideevorming tot eindredactie - waardoor het makkelijker wordt om bovenop je contentstrategie te blijven zonder het gebruikelijke gedoe.

Dit zijn de verschillende manieren waarop je ChatGPT kunt inzetten voor je contentbehoeften:

Schetsen en concepten

Wat gebeurt er nadat je hebt gebrainstormd over ideeën voor content? Je schrijft je content, natuurlijk.

Een belangrijke stap in het creëren van goede content is echter eerst een gestructureerde outline te formuleren. ChatGPT kan je helpen er een te maken. Het kan zelfs nog een stap verder gaan door de content van je concurrenten te analyseren en een meer uitgebreide schets voor te stellen die je hoger kan laten scoren in Google.

Instance, je kunt ChatGPT vragen: "Maak een content schets voor een blogpost over AI in de verzekeringssector." ChatGPT zal op zijn beurt koppen en subkoppen voorstellen die een basis vormen voor de structuur van je content en je helpen met het plaatsen van zoekwoorden.

Wil je de opzet verder verfijnen? Specificeer parameters zoals het aantal woorden, het aantal koppen of de gewenste schrijfstijl. Als je bijvoorbeeld een artikel wilt met veel opsommingstekens of tabellen, geef dat dan duidelijk aan in je verzoek.

chatGPT stelt een inhoudsoverzicht voor dat je kan helpen om je blog te laten scoren in Google_

Je kunt een stap verder gaan en ChatGPT vragen om een basisinhoudsoverzicht op te stellen. Of het nu gaat om het definiëren van de target doelgroep, het bepalen van de tone of voice of de instelling van het doel van het artikel, ChatGPT kan een duidelijke richting vormen voor je content.

⚠️ Disclaimer: AI-tools zoals ChatGPT kunnen soms onjuiste informatie geven. Zorg ervoor dat je altijd onderzoek doet voordat je content publiceert.

Een evenwichtige aanpak voor het schrijven van je content

Natuurlijk kan ChatGPT in een oogwenk een ruwe schets voor je maken. Maar dit ontwerp zal nogal...ruw zijn.

Concepten die door ChatGPT worden geleverd, zijn vaak niet origineel, bevatten te veel trefwoorden en houden zich niet aan Google's aanbevolen E-E-A-T (Ervaring, Deskundigheid, Autoriteit en Vertrouwen). Hoewel Google AI-content niet echt markeert, waardeert het deze minder goed (vooral als het een menselijk tintje mist!).

Via X Hierdoor moet je automatisch alle AI-gegenereerde content grondig beoordelen, op feiten controleren en bewerken voordat je deze publiceert.

Voor de mensen, door de mensen

SEO-expert Neil Patel zegt dat elke website een FAQ-sectie moet hebben. Deze geeft niet alleen informatie over je bedrijf of services, maar behandelt ook verschillende vragen uit de "People Also Ask" sectie op Google. Dit kan je kansen om op de eerste pagina te komen aanzienlijk vergroten.

Maar voordat we verder gaan met zijn suggestie, moeten we ervoor zorgen dat de FAQ's geen datadump worden. Om te beginnen kun je ChatGPT vragen: "Wat zijn enkele veelgestelde vragen met betrekking tot $$a?" en het zal een lijst met relevante FAQ's genereren.

ChatGPT beveelt FAQ's aan over verzekeringstechnische bedrijven die mensen vaak vragen

Als je het persoonlijker wilt maken, overweeg dan om een steekproef te schrijven en deze te stellen om mogelijke vragen van lezers te identificeren. Deze vragen kunnen worden geïntegreerd in je content zodat ze passen bij de werkstroom van je artikel.

chatGPT stelt FAQ's voor op basis van een steekproef van de 'over ons'-sectie_

Optimaliseer meta titels en beschrijvingen

Terugkomend op de basis - we weten allemaal welke rol metatitels en beschrijvingen spelen bij het stimuleren van je zoekverkeer. Bovendien bieden deze elementen context voor zoekmachines en kunnen ze uw doorklikratio aanzienlijk beïnvloeden.

ChatGPT kan meerdere opties genereren voor meta titels en beschrijvingen, waardoor je een bereik hebt van keuzes om te fine-tunen.

Onthoud dat, hoewel er geen strikte limiet is voor tekens, het over het algemeen aan te raden is om je title tags onder de 60 tekens te houden en je meta descriptions onder de 160 tekens. Dingen beknopt houden is nog een van de sterkste functies van ChatGPT.

Vul gaten in de content

Wil je de go-to zijn in jouw niche? Dan moet u alle mogelijke query's van klanten of lezers identificeren en deze in uw content behandelen. Dit proces staat bekend als vullen van de gaten in de content.

In dit geval kun je je bestaande koppen invoeren in ChatGPT en het vragen om ontbrekende onderwerpen te vinden. U kunt ook de AI om een content te maken silokaart te maken, die je kan helpen alle relevante onderwerpen te behandelen.

Optimaliseer je content voor zoekmachines

Als je content op pagina 10 van de zoekresultaten van Google staat, bestaat deze dan wel? Hier komt contentoptimalisatie om de hoek kijken.

Contentoptimalisatie is meer dan alleen maar zoekwoorden toevoegen aan je content. Het gaat erom je content relevant te maken voor wat mensen zoeken. ChatGPT kan je hierbij helpen.

Je kunt ChatGPT bijvoorbeeld vragen om je te helpen je content te herformuleren om plagiaat te voorkomen of om het sentiment van je schrijven te analyseren. Je kunt het zelfs vragen om je te helpen bij het targetten van featured snippets, dat zijn die korte samenvattingen die bovenaan de zoekresultaten verschijnen.

Video's hebben ook SEO nodig

Dat klopt! ChatGPT is niet beperkt tot blogs. Je kunt het beste halen uit je YouTube-beschrijving met ChatGPT.

Zo werkt het: Je YouTube beschrijving trekt kijkers aan, verbetert de zichtbaarheid van je video en geeft context aan je content.

Dit is hoe het AI-model je kan helpen:

Relevante trefwoorden identificeren: Door trefwoorden voor te stellen die verband houden met het onderwerp van je video, kan ChatGPT je SEO verbeteren

Boeiende samenvattingen schrijven: ChatGPT kan informatieve beschrijvingen genereren die de essentie van je video nauwkeurig weergeven

Optimaliseren voor betrokkenheid: Door elementen zoals call-to-actions of relevante hashtags te integreren, kan ChatGPT je helpen om interactie met de kijker te stimuleren

💡 Aantekening: Hoewel YouTube lange beschrijvingen toestaat, is het cruciaal om ze beknopt, boeiend en trefwoordrijk te houden

Het verkoopargument

Dit is misschien schokkend, maar de nummers liegen er niet om: Een eenvoudige CTA kan je kansen vergroten om te worden geklikt wordt met 371% .

Dat zijn mooie kansen. Wat als we je vertellen dat een paar veranderingen in de CTA-tekst deze nummers kunnen verhogen?

ChatGPT.

Deze AI-tool kan CTA's maken die aanslaan bij je publiek en aansluiten bij hun zoekintentie. Zelfs bij het verfijnen van de tekst kan ChatGPT de toon van je merk volgen.

chatGPT zorgt voor technische SEO zodat jij je kunt concentreren op je taken_

Vriendelijke tip: Vergeet niet om de impact van uw SEO-inspanningen te meten. U kunt Google Analytics of een vergelijkbare tool zoals Google Search Console gebruiken om bij te houden hoe uw SEO content leidt tot meer aanmeldingen, demo's en conversies.

Limieten van het gebruik van ChatGPT voor SEO

Hoewel ChatGPT voor SEO veel voordelen biedt voor het creëren van content, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden:

Menselijk toezicht : Duplicate content kan de gezondheid van je website schaden en je ranking voor altijd naar beneden halen. Helaas heeft ChatGPT moeite met het creëren van originele content. Om dit aan te pakken, moet u altijd een mens de content laten beoordelen en bewerken om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen

: Duplicate content kan de gezondheid van je website schaden en je ranking voor altijd naar beneden halen. Helaas heeft ChatGPT moeite met het creëren van originele content. Om dit aan te pakken, moet u altijd een mens de content laten beoordelen en bewerken om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen Trefwoordoptimalisatie : Trefwoorden onderzoeken en ze in je content verwerken zijn twee vaardigheden. Dat laatste is waar ChatGPT mee worstelt. Het kan af en toe 'keyword stuffing' doen, waarbij het je content vult met herhalende trefwoorden die geen waarde toevoegen aan je lezers

: Trefwoorden onderzoeken en ze in je content verwerken zijn twee vaardigheden. Dat laatste is waar ChatGPT mee worstelt. Het kan af en toe 'keyword stuffing' doen, waarbij het je content vult met herhalende trefwoorden die geen waarde toevoegen aan je lezers Fact-checking : Controleer alle informatie gegenereerd door ChatGPT, vooral statistieken of claims. ChatGPT produceert niet altijd content die in lijn is met de branding, toon of berichtgeving van een bedrijf. Gebruik gerenommeerde bronnen om te voorkomen dat verkeerde informatie wordt verspreid

: Controleer alle informatie gegenereerd door ChatGPT, vooral statistieken of claims. ChatGPT produceert niet altijd content die in lijn is met de branding, toon of berichtgeving van een bedrijf. Gebruik gerenommeerde bronnen om te voorkomen dat verkeerde informatie wordt verspreid ChatGPT kan het niet bijhouden : De grootste fout van ChatGPT is dat de gratis versie altijd wordt getraind met oudere gegevenssets. Met zijn beperkte kennis zijn fouten onvermijdelijk. Wil je dit vermijden? Wees dan bereid om $20 per maand neer te tellen voor toegang tot de betaalde versie-ChatGPT 4

: De grootste fout van ChatGPT is dat de gratis versie altijd wordt getraind met oudere gegevenssets. Met zijn beperkte kennis zijn fouten onvermijdelijk. Wil je dit vermijden? Wees dan bereid om $20 per maand neer te tellen voor toegang tot de betaalde versie-ChatGPT 4 Leercurve: Werken met ChatGPT is niet zo eenvoudig als het wordt voorgesteld. De tool vragen stellen en simpelweg perfecte antwoorden verwachten is niet haalbaar. Het kost een paar sessies om te begrijpen hoe ChatGPT het beste reageert op specifieke query's

Dus, als het niet ChatGPT is, welke dan wel? GPT alternatief is de juiste AI-tool voor uw SEO-behoeften?

ClickUp AI gebruiken voor SEO ClickUp Brain is geen ouderwetse AI-tool zoals vele anderen op de markt. ClickUp Brain werkt binnen het innovatieve ClickUp-systeem en houdt alles - taken, mensen, chatten, documenten - op één plaats met elkaar in verbinding.

Het is net als pindakaas en jam - sommige dingen zijn gewoon beter samen. In tegenstelling tot traditionele SEO-tools zoals ChatGPT of AI-assistenten, ClickUp Brein is diep ingebed in uw werkruimte.

Zo helpt het:

Branche- en doelgerichte trefwoordsuggesties: ClickUp Brain vereenvoudigt zoekwoordenonderzoek. Doordat het geïntegreerd is in uw werkruimte, kan de AI uw industrie en doelen op de voet volgen. Deze voortdurende integratie met uw werk stelt ClickUp Brain in staat om onderweg up-to-date en relevante trefwoordideeën aan te bevelen

Industrie- en rolspecifieke content maken met ClickUp Brain

Geautomatiseerde optimalisatie van content : De grootste rode vlag van ChatGPT is de groene vlag van ClickUp Brain. De uitdaging van trefwoordoptimalisatie waar u met ChatGPT mee te maken kunt krijgen, verdwijnt met ClickUp Brain. Brain probeert dynamisch uw leesbaarheid en SEO-prestaties te optimaliseren

: De grootste rode vlag van ChatGPT is de groene vlag van ClickUp Brain. De uitdaging van trefwoordoptimalisatie waar u met ChatGPT mee te maken kunt krijgen, verdwijnt met ClickUp Brain. Brain probeert dynamisch uw leesbaarheid en SEO-prestaties te optimaliseren SEO werkstroom gesorteerd: U optimaliseert niet alleen SEO, maar u kunt het ook beheren met ClickUp Brain. Volg SEO-gerelateerde workflows, van content aanmaken tot prestatiemonitoring, via één tool

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-254.png Aangepaste status instellen in ClickUp /%img/

de aangepaste status voor elke werkstroom bijwerken met ClickUp_

ClickUp Brain heeft een duidelijk motto: de 'ene AI die ze allemaal vervangt' zijn Lees ook: ChatGPT vs. ClickUp: Welke generatieve AI-tool is de beste? Maar om de beste te worden, moet je de kleine dingen aanpakken en ClickUp doet dat heel goed.

Hier is een voorbeeld: Stel je voor dat het marketingteam bijeen is gekomen om een nieuwe contentstrategie te ontwikkelen om de SEO voor een komende campagne te verbeteren.

Hier ziet u hoe de werkstroom eruit zou zien in ClickUp:

1. Kickoff vergadering

Het team komt samen in een virtuele vergaderruimte. Ze beginnen met het bespreken van de doelen van de campagne en de target doelgroep. De projectmanager maakt een nieuwe Taak in ClickUp met de titel "SEO Campagne Content Strategie" en wijst deze toe aan het team.

2. Brainstorm sessie

Het team gebruikt ClickUp Documenten om te brainstormen over content. Terwijl ideeën worden voorgesteld, stelt ClickUp Brain gerelateerde trefwoorden en potentiële trefwoordclusters voor op basis van de discussie.

Als het team bijvoorbeeld 'duurzame mode' vermeldt, kan ClickUp Brain trefwoorden voorstellen als 'milieuvriendelijke kleding' en 'duurzame materialen'.

aangepaste velden in ClickUp maken het mogelijk om op een flexibele manier details met betrekking tot uw SEO-taken bij te houden_

Ze stellen terugkerende checklists in voor elk stuk content, inclusief stappen zoals zoekwoordonderzoek, opstellen, bewerking en publiceren.

4. Taken toewijzen

Vervolgens wijst de projectmanager specifieke taken toe aan leden van het team.

Een voorbeeld: een contentschrijver krijgt de taak om een artikel op te stellen over 'duurzame modetrends', terwijl een SEO-specialist verantwoordelijk is voor het optimaliseren van het onderwerp voor relevante zoekwoorden.

5. Bijhouden van voortgang

uw werkstroom organiseren, taken prioriteren en voortgang bijhouden op het ClickUp-dashboard_

Het team gebruikt aanpasbare ClickUp Dashboards om de voortgang van elk stuk content te bewaken. Ze houden statistieken bij zoals trefwoordranglijsten, status van voltooide content en SEO-prestaties. Lees ook: 10 Beste SEO Agency Software om uw organisch verkeer te vergroten

6. Beoordeling

Terwijl content wordt opgesteld en geoptimaliseerd, laten leden van het team opmerkingen en suggesties achter in ClickUp Docs. Ze maken realtime aanpassingen op basis van feedback en houden via hun dashboards bij hoe deze wijzigingen de SEO-prestaties beïnvloeden.

7. Real-time impact

Nadat de content is gepubliceerd, kan het team de sleutelgegevens bijhouden, zoals organisch verkeer, trefwoordrangschikking en betrokkenheid van gebruikers, die automatisch worden bijgewerkt.

Met behulp van het ClickUp Dashboard kunt u de impact van de campagne begrijpen, of het nu gaat om zoekmachine rankings of een toename in organisch verkeer, in een duidelijke visuele weergave zonder verstrikt te raken in technische details. Tot slot kan de projectmanager snel aangepaste rapporten genereren om deze inzichten met belanghebbenden te delen.

ClickUp sjablonen voor SEO

Dit artikel zou onvolledig zijn zonder te vermelden hoe geweldig uw SEO-leven kan zijn met ClickUp Sjablonen. Hier zijn twee populaire sjablonen om u op weg te helpen met uw SEO-strategie (vooral als u een beginner bent):

ClickUp SEO Content Briefing geeft een overzicht van de belangrijke elementen die uw content zouden helpen rangschikken

ClickUp SEO stappenplan richt zich strategisch op technische, on-page en off-page factoren

Als je SEO echter al goed kent, dan zijn deze twee sjablonen nog beter voor je:

ClickUp SEO Onderzoek en Beheer Sjabloon

De ClickUp SEO Onderzoek en Beheer sjabloon is perfect voor het omgaan met de veelzijdige aard van SEO. Het integreert trefwoordonderzoek, concurrentieanalyse en Taakbeheer op één plek.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-240.png ClickUp's SEO Onderzoek en Beheer sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102460330&department=marketing&_gl=1*1jfl2ob*\_gcl\_au*MTUxODAxMTY2MS4xNzIxODU4NDM2 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Als resultaat van deze centralisatie kunt u uw SEO inspanningen beter bijhouden en beheren. Bovendien hebt u toegang tot inzichten in websiteprestaties en het bijhouden van SEO voortgang, wat u over het algemeen tijd en moeite bespaart.

Dit sjabloon downloaden

ClickUp SEO Projectmanagement Sjabloon

Perfect voor het beheren van lopende SEO projecten, de ClickUp SEO projectmanagement sjabloon houdt alles bij. Het helpt u taken te beheren, soepel samen te werken met uw team en op één lijn te blijven met uw SEO doelen.

Wat zit er voor u in?

Een duidelijk overzicht van uwSEO marketing stappenplan* Eenvoudige communicatie met belanghebbenden

Slim bijhouden van uw budget en middelen

Verbeter uw SEO Game met ClickUp

Laten we eerlijk zijn: ChatGPT is een ongelooflijk veelzijdige AI-tool. Maar er zijn bepaalde dingen die het beter doet dan andere-SEO is daar niet één van.

ChatGPT mist functies voor samenwerking en toegang tot functies voor Taakbeheer die essentieel zijn voor het runnen van succesvol SEO-beheer campagnes.

Maar wat als je de AI-mogelijkheden van ChatGPT zou kunnen combineren met een platform waarmee je met je team kunt communiceren en direct Taken aan hen kunt delegeren? Dan zou je iets krijgen dat lijkt op ClickUp.

Hebben we al vermeld hoe geweldig de sjablonen van ClickUp zijn? Ze zijn allemaal vooraf ontworpen, dus u kunt doen wat voor u belangrijk is: hoog scoren op de SEO-ladder!

Klaar om het verschil te voelen? Meld u aan op ClickUp voor een gratis account vandaag!