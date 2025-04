Een gids voor het gebruik van AI in contentmarketing in 2025

Kunstmatige intelligentie verandert de manier waarop marketeers marketing content creëren en gebruiken. Volgens een onderzoek van HubSpot, 83% van de marketeers zegt dat het gebruik van AI hen helpt om meer content te produceren dan zonder.

Ze gebruiken AI om nieuwe content te creëren, bestaande content te bewerken of te herformuleren, contouren van content op te stellen, zoekwoorden te onderzoeken, gegevens te analyseren en de productie van content te stroomlijnen.

Er is geen gebrek aan manieren om AI te gebruiken in contentmarketing. Het grootste probleem voor contentmarketeers vandaag de dag is echter dat een AI-tool voor het aanmaken van content geen output kan produceren die net zo persoonlijk, conversationeel en nauwkeurig is als menselijke content.

Toch is kunstmatige intelligentie een waardevolle bondgenoot die een contentmarketeer tijd en moeite kan besparen. Lees verder om te leren hoe je AI op de juiste manier kunt gebruiken in contentmarketing. We zullen ook een aantal tips en trucs delen die ons eigen content team gebruikt om de kwaliteit te handhaven en toch content aan te maken. Maar laten we eerst de basis behandelen.

Inzicht in AI in contentmarketing

Eenvoudig gezegd simuleert kunstmatige intelligentie menselijke intelligentie in software of machines. Hierdoor kunnen machines taken uitvoeren die van oudsher alleen mensen konden doen, zoals leren van gedrag in het verleden of strategische beslissingen nemen.

natuurlijke taalverwerking (NLP)_ is een term die wordt gebruikt om het vermogen van AI te beschrijven om menselijke taal te verwerken en te begrijpen, zowel gesproken als geschreven. Hierdoor kan het content creëren, bewerken, herformuleren, personaliseren, samenvatten of vertalen.

Door te begrijpen hoe mensen praten en schrijven, kan AI met grote nauwkeurigheid bijna menselijke content creëren.

Een vertakking van AI genaamd generatieve AI wordt nu op grote schaal gebruikt voor het ontwikkelen van door AI gecreëerde content.

Tools zoals ChatGPT en Jasper hebben het proces voor het aanmaken van content vereenvoudigd door marketeers te helpen ideeën te genereren, samenvattingen te maken of zelfs content te schrijven in seconden in plaats van uren.

Volgens het eerder aangehaalde onderzoek van HubSpot zijn dit de belangrijkste manieren waarop marketeers AI in marketingcampagnes verwerken:

Hoe marketeers generatieve AI gebruiken voor het aanmaken van content via HubSpot Hoewel er veel gebruiksmogelijkheden zijn, roept AI-gegenereerde content ook een aantal problemen op, zoals problemen met originaliteit. Aangezien AI bestaande gegevens gebruikt om content te creëren, is AI content echt origineel of plagiaat?

Er zijn ook veel AI-inhouddetectietools die AI-inhoud bijna nauwkeurig kunnen herkennen. Betekent dit dat er nog steeds een groot verschil is tussen AI en menselijke content? moeten contentmarketeers AI gebruiken in contentmarketing?

Het korte antwoord is 'ja' De meeste marketeers erkennen deze zorgen en gebruiken AI om de efficiëntie te verhogen in plaats van 100% AI-gegenereerde content te gebruiken. De sleutel is om een balans te vinden tussen AI en menselijke input.

Hoe AI gebruiken in contentmarketing

Laten we eens kijken naar de verschillende manieren waarop contentmarketeers AI kunnen gebruiken en naar de voor- en nadelen ervan. Als je nog niet zeker weet hoe je AI kunt gebruiken in contentmarketing, kan dit je inspireren.

Laten we er meteen mee beginnen.

AI gebruiken voor onderzoek naar content en het genereren van ideeën

Een van de belangrijkste toepassingen van AI in contentmarketing is het genereren van ideeën voor content.

Hier zijn enkele manieren om AI te gebruiken voor contentonderzoek:

Vraag AI om trending topics te vinden door uitgebreide online data te analyseren van verschillende bronnen zoals zoekmachines en sociale mediakanalen

te analyseren van verschillende bronnen zoals zoekmachines en sociale mediakanalen Laat AI SEO-tools thema-ideeën genereren voor specifieke zoekwoorden op basis van de intentie van de gebruiker en SERP-analyse (pagina's met zoekmachineresultaten) voor betere posities in zoekmachines

Gebruik AI-tools voor contentmarketing om gedetailleerde hoofdlijnen te maken voor blogberichten, ebooks of elk ander type content

te maken voor blogberichten, ebooks of elk ander type content AI-tools gebruiken om de contentstrategieën van uw concurrenten te bestuderen en inzichten te genereren ClickUp Brein is ClickUp's alles-in-één AI-oplossing die helpt bij verschillende aspecten van contentmarketing.

Gebruik de ClickUp ideeëngenerator voor content om een schat aan nieuwe ideeën te krijgen op basis van ingevoerde parameters zoals doelgroep en trefwoord.

Selecteer vervolgens de ideeën die het meest relevant zijn voor uw Business en gebruik de ClickUp sjabloon voor inhoudsplan om een planning voor content te maken.

Gebruik het sjabloon voor het ClickUp Content Plan om uw contentpijplijn te beheren en een schema voor het publiceren van content te plannen

Met de negen aangepaste velden en vier aangepaste weergaven kunt u uw content organiseren van aanmaken tot publiceren. Gebruik het om een gedetailleerde redactionele kalender te maken.

Nadat u in Documenten hebt gebrainstormd en ideeën hebt verzameld, gebruikt u de weergave Content Plan voor een overzicht van alle content die moet worden gemaakt en de weergave Content Calendar om het publicatieschema binnen handbereik te hebben. Je kunt ook de Approval Board View gebruiken om ideeën voor content ter goedkeuring met belanghebbenden te delen.

Plan moeiteloos uw content met het sjabloon ClickUp Content Kalender

U kunt ook de ClickUp kalender voor content en posten organiseren op status, zoals Gepland, In beoordeling, Gepubliceerd, enz. U kunt deze map sjabloon aanpassen aan de processen van uw team. U kunt de inhoudskalender ook in verschillende formaten weergeven, zoals kalender-, tijdlijn- en bordweergaven.

Maak een lijst met content die binnen een periode gepubliceerd moet worden en maak een gedetailleerd abonnement voor content met behulp van de sjabloon voor ClickUp Content Kalenders

Hier zijn enkele van de vele gebruiksgevallen van AI in SEO:

AI-algoritmen doorzoeken enorme hoeveelheden gegevens om relevante zoekwoorden te identificeren voor het maken van content

AI analyseert en audit content om te beoordelen hoe SEO-vriendelijk deze is en of deze voldoet aan de SERP-intentie

om te beoordelen hoe SEO-vriendelijk deze is en of deze voldoet aan de SERP-intentie Top linkbuilding tools maken gebruik van AI om gezaghebbende websites, kapotte links en hiaten in zoekwoorden te vinden voor het opbouwen van backlinks

SEO audit tools maken ook gebruik van de kracht van AI om diepgaande audits van een website uit te voeren en op maat gemaakte SEO aanbevelingen te doen

te doen Een van de meest gebruikte toepassingen van AI in SEO is het uitvoeren van concurrentieanalyses, het aanbevelen van SEO-strategieën en het identificeren van contentgaten

Over het algemeen helpt AI bij bijna alle aspecten van SEO en helpt het bij het op schaal creëren van zowel gebruiksvriendelijke als SEO-vriendelijke content.

Maak gebruik van AI-tools om uw proces voor het aanmaken van content te versnellen en gebruik de ClickUp sjabloon voor het schalen van contentproductie om het te stroomlijnen. ClickUp's content team heeft hetzelfde gebruikt om hun blogproductie te beheren en te schalen!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Content-Production-Scaling-Template.png Maak taken voor elk stuk content en organiseer uw inspanningen om content aan te maken met behulp van het sjabloon ClickUp-taakschalen voor contentproductie https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-90081135478&\_gl=1*ft8hur*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Pas deze sjabloon voor mappen toe op uw werkruimte om de weken voor de productie en publicatie van content te plannen. Het bevat een breed bereik van aangepaste velden zoals Draft URL (voor eenvoudige bewerking en goedkeuringen), Blog Brief URL (om gemakkelijk toegang te krijgen tot de brief), Writer Source (om content van meerdere auteurs bij te houden), enz. Je kunt de productie van je content per maand bekijken; zodra de posts gepubliceerd zijn, kun je ze ook in een aparte kalenderweergave bekijken.

Voordelen en uitdagingen van AI in content aanmaken

Hoewel AI contentmarketeers veel voordelen biedt, brengt het ook zorgen en uitdagingen met zich mee. Laten we beide aspecten van het gebruik van AI in contentmarketing begrijpen om te beoordelen of de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Voordelen

Hier volgen enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van AI bij het aanmaken van content.

Snelheid en efficiëntie : AI-schrijftools versnellen het ontwikkelingsproces van content en helpen om binnen enkele seconden onderzoeksgebaseerde content te genereren

: AI-schrijftools versnellen het ontwikkelingsproces van content en helpen om binnen enkele seconden onderzoeksgebaseerde content te genereren Consistentie : AI en machine learning-algoritmen werken op basis van vooraf gedefinieerde regels en historische gegevens en leveren consistente resultaten zolang de parameters hetzelfde blijven

: AI en machine learning-algoritmen werken op basis van vooraf gedefinieerde regels en historische gegevens en leveren consistente resultaten zolang de parameters hetzelfde blijven Schaalbaarheid: Met zijn talrijke toepassingen in het aanmaken van content en zijn snelheid helpt AI u om uw inspanningen voor het aanmaken van content snel op te voeren

Uitdagingen

Tot nu toe hebben we vastgesteld dat AI het aanmaken van content sneller en gemakkelijker maakt. Er zijn echter ook veel uitdagingen bij het gebruik van

AI tools voor het aanmaken van content

. Laten we deze kort bespreken.

Wijziging in werkstroom : Het betrekken van AI in het proces vereist het veranderen van de manier waarop dingen worden gedaan en het behouden van een balans tussen AI en menselijke betrokkenheid. Dit kan een moeilijke balans zijn om te vinden en vereist enig experimenteren om uit te vinden wat het beste werkt in een specifiek scenario

: Het betrekken van AI in het proces vereist het veranderen van de manier waarop dingen worden gedaan en het behouden van een balans tussen AI en menselijke betrokkenheid. Dit kan een moeilijke balans zijn om te vinden en vereist enig experimenteren om uit te vinden wat het beste werkt in een specifiek scenario Zorgen voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid : AI kan online informatie zoeken en op basis daarvan content creëren, maar er is vaak menselijke tussenkomst nodig om dit te verifiëren. Niet alle online beschikbare informatie is nauwkeurig en AI-content is mogelijk niet 100% betrouwbaar

: AI kan online informatie zoeken en op basis daarvan content creëren, maar er is vaak menselijke tussenkomst nodig om dit te verifiëren. Niet alle online beschikbare informatie is nauwkeurig en AI-content is mogelijk niet 100% betrouwbaar Ethische overwegingen : Een van de grootste zorgen met betrekking tot het gebruik van AI bij het aanmaken van content is dat het de menselijke kant mist. Een topprioriteit voor iedereen die AI gebruikt voor contentmarketing zou moeten zijn om ervoor te zorgen dat AI mensen niet vervangt, maar helpt

: Een van de grootste zorgen met betrekking tot het gebruik van AI bij het aanmaken van content is dat het de menselijke kant mist. Een topprioriteit voor iedereen die AI gebruikt voor contentmarketing zou moeten zijn om ervoor te zorgen dat AI mensen niet vervangt, maar helpt Vooringenomenheid vermijden: Omdat AI afhankelijk is van trainingsgegevens, is een van de grootste angsten bij het gebruik van AI dat het gevoelig kan zijn voor vooringenomenheid. Het kan leiden tot de verspreiding van bestaande vooroordelen in de samenleving als het niet wordt gecontroleerd.

Tot slot, als je de uitdagingen met betrekking tot AI begrijpt en ermee om kunt gaan, is het een krachtig hulpmiddel om je inspanningen op het gebied van contentmarketing een boost te geven.

AI Content Strategie: Use Cases en voorbeelden

We hebben de verschillende manieren waarop AI nuttig is voor contentmarketing al besproken. Laten we nu enkele toepassingen en voorbeelden uit de praktijk bespreken om je te helpen bij het maken van je contentmarketingstrategie.

Content ideatie

Enkele praktische toepassingen van AI bij het bedenken van content zijn:

Het onderzoeken van relevante trefwoorden en trending onderwerpen voor het aanmaken van content

Content briefings voorbereiden voor schrijvers of influencers

Het creëren van gedetailleerde contouren voor content op basis van SERP-onderzoek

Analyseren van strategieën en content van concurrenten om contentideeën aan te bevelen

Online en sociale mediatrends in de gaten houden om trending topics of hashtags te vinden aI-tools voor sociale media gebruiken

Publieksonderzoek uitvoeren om op maat gemaakte contentstrategieën te creëren

Content uit verschillende bronnen samenstellen voor nieuwsbrieven of lijstartikelen

Voorbeeld: AI content briefs voor content abonnementen (Kasasa)

Kasasa, een bedrijf voor financiële dienstverlening, worstelde met het stroomlijnen van het aanmaken van content en het opbouwen van autoriteit op de website. Het ging een partnerschap aan met het AI-bedrijf MarketMuse om hoogwaardige, gezaghebbende content te creëren op basis van AI-gestuurde contentbriefings.

Het resultaat?

92% meer organisch verkeer op jaarbasis, 83% groei in trefwoordranglijsten en 28% meer tijd die op de pagina wordt doorgebracht.

Takeaway: Gebruik sjablonen voor contentmarketingstrategie met AI-tools om snel een solide content abonnement te maken dat geweldige resultaten oplevert.

Content aanmaken

Hier zijn enkele voorbeelden van AI bij het aanmaken van content.

Het automatisch genereren van diepgaande blogartikelen, artikelen, casestudy's en andere content in lange formaten

Boeiende e-mails en onderwerpregels schrijven

Afbeeldingen en video's maken op basis van AI-aanwijzingen

Tekst omzetten in video met behulp van AI-tools

Aanwijzingen gebruiken om te laten AI-tools voor copywriting marketingteksten en content voor sociale media te genereren

AI gebruiken om samenvattingen, bijschriften en transcripties te genereren

Voorbeeld: AI video aanmaken (Dixa)

Dixa, een softwarebedrijf voor klantenservice, gebruikt de AI-video generatietool Synthesia om video's te maken voor het inwerken van clients om nieuwe klanten op te leiden. Door het gebruik van AI bespaarde het bedrijf een derde van de tijd die het besteedde aan het maken van traditionele voice-overvideo's. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf nu AI-avvideo's om nieuwe klanten te trainen. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf nu AI avatars en sjablonen om video's op schaal te maken.

Takeaway: Gebruik AI-gegenereerde sjablonen voor content om het aanmaken van content te vereenvoudigen en te versnellen.

Contentoptimalisatie

Hier zijn enkele praktische manieren waarop AI wordt gebruikt om bestaande content te optimaliseren.

Leestekens en grammaticale fouten verbeteren

Leesbaarheid, toon, structuur en trefwoordoptimalisatie verbeteren

Afbeeldingoptimalisatie, inclusief trefwoordrijke beschrijvingen en alt-teksten, en beeldcompressie

A/B-testen om verschillende elementen te vergelijken en te begrijpen wat het beste werkt voor een specifiek publiek

Content langer of korter maken, de toon veranderen of anders formuleren

Vertalen van tekst of video in meerdere talen

Voorbeeld: AI testen en optimaliseren van e-mails door Goosehead Insurance

De verzekeringsmaatschappij gebruikte de AI-tool voor content Jasper om gepersonaliseerde e-mails te maken en deze te testen om de e-mailbetrokkenheid en conversies te verbeteren. Het resultaat was een 22% hogere doorklikratio voor e-mails.

Takeaway: Gebruik AI niet alleen om nieuwe content te maken, maar ook om bestaande content te verbeteren. Maak gebruik van_ AI-tools voor taalverbetering , conversietests, beeldcorrecties, vertalingen en meer

De toekomst van AI in contentmarketing

Naarmate AI-technologie groeit, zal deze steeds breder worden toegepast en een integraal onderdeel worden van de workstroom voor het aanmaken van content.

Vooruitgang op het gebied van natuurlijke taalverwerking en machinaal leren zal AI-content dichter bij menselijke content brengen. De meeste marketeers gebruiken AI voor het maken van eerste concepten of het verfijnen van content in plaats van het end-to-end aanmaken van content.

Dit zal waarschijnlijk veranderen naarmate AI-content beter en menselijker wordt.

Enkele andere opkomende AI-technologieën kunnen in de toekomst een revolutie teweegbrengen in het aanmaken van content. Laten we er een paar kort bespreken.

Voorspellende analyses en aanbevelingsengines : AI zal contenttrends en browsingpatronen van gebruikers nauwkeurig voorspellen. Dit zal Business helpen om zeer gepersonaliseerde content aanbevelingen te doen aan bezoekers van hun site

: AI zal contenttrends en browsingpatronen van gebruikers nauwkeurig voorspellen. Dit zal Business helpen om zeer gepersonaliseerde content aanbevelingen te doen aan bezoekers van hun site Visuele AI : AI-technologie zal verbeteren in het analyseren en begrijpen van visuele content. Dit kan worden gebruikt om inzichten uit afbeeldingen en video's te halen en visuele content te optimaliseren voor betere prestaties

: AI-technologie zal verbeteren in het analyseren en begrijpen van visuele content. Dit kan worden gebruikt om inzichten uit afbeeldingen en video's te halen en visuele content te optimaliseren voor betere prestaties Generatieve AI-modellen : Tools zoals ChatGPT zullen zich blijven ontwikkelen en vragen beantwoorden om content te creëren met een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

: Tools zoals ChatGPT zullen zich blijven ontwikkelen en vragen beantwoorden om content te creëren met een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid Sprokengestuurde zoekoptimalisatie: Nu de populariteit van gesproken zoekopdrachten aanzienlijk toeneemt, wordt het optimaliseren van content hiervoor steeds belangrijker. AI-technologie voor het optimaliseren en aanmaken van gesproken content wordt de nieuwe grens voor het gebruik van AI in contentmarketing

Schaal uw contentmarketinginspanningen met AI & ClickUp

AI biedt veel voordelen voor contentmarketeers. Het helpt bij het snel en efficiënt creëren of optimaliseren van content, waardoor uw contentmarketinginspanningen worden opgeschaald.

Het is echter essentieel om de zorgen over het gebruik van AI-tools in contentmarketing te begrijpen en weg te nemen. Bij de beslissing over het gebruik van AI in contentmarketing moeten we rekening houden met het gebrek aan menselijke creativiteit, de betrouwbaarheid van de geleverde informatie en ethische problemen.

Toch is de toekomst van AI-tools voor content. De vooruitgang in natural language processing, predictive analytics, en andere AI-technologieën zullen een revolutie teweegbrengen in het aanmaken van content.

Dus als je kunstmatige intelligentie nog niet hebt opgenomen in je contentmarketingstrategie, moet je dat nu doen.

Op zoek naar een alles-in-één AI-tool die werkt als een tweede brein en helpt met alle aspecten van contentmarketing? Probeer ClickUp Brain vandaag nog. Het zal je helpen om het aanmaken van content te stroomlijnen en je contentmarketingprocessen op te schalen. Gratis aanmelden en bekijk de functies om alles te evalueren waarmee het je kan helpen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Hoe kan AI worden gebruikt voor marketing?

AI kan voor verschillende marketingdoeleinden worden gebruikt, van het bestuderen van markttrends tot het geven van gepersonaliseerde aanbevelingen. Het vermogen om grote datasets snel en nauwkeurig te analyseren en mensachtige antwoorden te genereren maakt AI-tools uiterst nuttig bij het creëren van datagestuurde marketingstrategieën en het verbeteren van contentmarketingprocessen.

**2. Hoe kan AI worden gebruikt als maker van content?

AI-tools voor het aanmaken van content die gebruikmaken van generatieve AI-technologie kunnen worden gebruikt als schrijfassistenten. Van het voorbereiden van contentbriefings en hoofdlijnen tot het schrijven van voltooide artikelen, kunstmatige intelligentie is nuttig bij alle aspecten van het aanmaken van AI-inhoud.

**3. Hoe kunnen marketeers generatieve AI gebruiken voor het aanmaken van content?

Generatieve AI, een type technologie voor kunstmatige intelligentie, maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om menselijke taal te begrijpen en na te bootsen. AI tools voor het aanmaken van content worden veel gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals: