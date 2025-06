Hoe generatieve AI marketing transformeert: strategieën en voorbeelden

U bent marketeer. Waarom voelt u zich dan een bedrieger als u te maken krijgt met onmogelijke deadlines voor publicaties en campagnewijzigingen?

Terwijl u het gevoel heeft dat er nooit genoeg tijd is om creativiteit en schaalgrootte in balans te brengen, lijken uw concurrenten overal tegelijk aanwezig te zijn met perfect getargete berichten.

73% van de marketeers is het erover eens dat AI-tools hen productiever kunnen maken.

De kloof tussen AI-gebruikers en de rest wordt snel groter. En elke minuut die u besteedt aan repetitieve taken of worstelt met creatieve blokken, is een minuut die u verliest aan uw concurrentie.

Door het aanmaken, personaliseren en optimaliseren van content te automatiseren, zorgt generatieve AI voor snelheid en efficiëntie in marketingwerkstromen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de resultaten.

In deze gids laten we u zien hoe generatieve AI past in uw dagelijkse marketingprocessen, van contentgeneratie en SEO tot e-mail en campagneplanning, met voorbeelden, tools en ethische richtlijnen.

Wat is generatieve AI in marketing?

Generatieve AI verwijst naar kunstmatige intelligentie die content kan creëren (of genereren) – tekst, afbeeldingen, video's en zelfs code – door te leren van patronen in bestaande data waarmee het is getraind.

Maar het is nog lang niet zo dat u uw campagnes aan een robot overlaat. Het gaat erom dat u datgene wat al werkt een boost geeft: het automatiseren van het routinewerk, het opschalen van creativiteit zonder uw team uit te putten, en u meer tijd geven om u te concentreren op strategie, storytelling en resultaten.

🎨 Marketing is altijd al deels wetenschap en deels kunst geweest. Generatieve AI-modellen maken de wetenschap slimmer en de kunst schaalbaarder.

Hoe generatieve AI werkt

In essentie maakt generatieve AI gebruik van machine learning-modellen, met name grote taalmodellen (LLM's) of diffusiemodellen, om op basis van de gegevens waarmee het is getraind nieuwe outputs te voorspellen en te genereren.

👉🏼 Bijvoorbeeld: Tekst : Tools zoals GPT-4 voorspellen het volgende woord in een reeks op basis van miljarden voorbeelden en genereren zo blogontwerpen, e-mailteksten of advertentievarianten

Afbeeldingen : Platforms zoals DALL·E of Midjourney remixen visuele stijlen en input om geheel nieuwe afbeeldingen of illustraties te creëren

Video & voice: Tools zoals Synthesia genereren levensechte video's op basis van scripts, vaak met meertalige voice-overs

✨ De magie gebeurt in zogenaamde 'transformers': neurale netwerken die context en relaties tussen elementen begrijpen op een manier die eerdere technologieën niet konden.

Achter de schermen worden deze modellen voortdurend verfijnd op basis van gebruikspatronen, feedback van mensen en nieuwe gegevens, waardoor de output in de loop van de tijd steeds slimmer wordt. Toch zijn ze slechts zo goed als de prompt, de context en de mensen die ze beoordelen. En dat is waar jij in beeld komt.

📚 Lees ook: Generatieve AI versus voorspellende AI

De belangrijkste voordelen van AI in marketing

De voordelen van generatieve AI gaan veel verder dan alleen tijdwinst (hoewel dat zeker waardevol is). Dit maakt het nog nuttiger:

Content op grote schaal aanmaken : maak gepersonaliseerde content voor verschillende doelgroepen zonder dat uw werklast toeneemt. Bedrijven die personalisatie goed implementeren, melden : maak gepersonaliseerde content voor verschillende doelgroepen zonder dat uw werklast toeneemt. Bedrijven die personalisatie goed implementeren, melden 40% meer inkomsten uit die activiteiten dan gemiddelde bedrijven

Minder creatieve bottlenecks: Herinner je je dat moment waarop je vastliep bij het schrijven van de perfecte kop? AI kan tientallen opties genereren om je creativiteit te stimuleren wanneer je vastloopt

Datagestuurde optimalisatie : AI leert voortdurend wat werkt. Uw gerichte marketingcampagnes worden in de loop van de tijd slimmer, omdat de AI prestatiegegevens analyseert en zichzelf aanpast

Consistente merkstem : u kunt AI trainen op basis van uw merkrichtlijnen en eerdere content om consistentie te behouden op alle kanalen, zelfs als er meerdere teamleden bij betrokken zijn

Capaciteit voor strategisch denken : wanneer u niet vastzit in productietaken, kunt u zich concentreren op strategie en innovatie – de gebieden waar menselijke creativiteit nog steeds hoogtij viert

Lagere productiekosten en doorlooptijd: Het creëren van hoogwaardige content kost traditioneel veel tijd en geld. AI vermindert deze kosten en tijdsinvesteringen aanzienlijk, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit

Maar misschien wel het krachtigste voordeel van het gebruik van generatieve AI in marketing is toegankelijkheid. Marketingtools die vroeger gespecialiseerde vaardigheden of grote budgetten vereisten, zijn nu beschikbaar voor teams van elke grootte. Het speelveld wordt gelijker en creativiteit – niet alleen middelen – bepaalt wie er wint. 🤝

Gebruiksscenario's van generatieve AI in marketing

De ware kracht van generatieve AI ligt in de praktische toepassingen ervan in de hele marketingcyclus. Generatieve AI-technologie kan u het hoogste rendement opleveren via:

1. AI-aangedreven content aanmaken (blogs, sociale media, advertenties, enz. )

De snelheid waarmee content wordt verspreid, is een concurrentievoordeel geworden. Maar dat geldt ook voor kwaliteit – en dat is waar generatieve AI uitblinkt wanneer het met intentie wordt gebruikt.

AI-schrijftools zoals Jasper, Claude en ClickUp Brain helpen teams om binnen enkele seconden blogoverzichten, productbeschrijvingen en bijschriften voor sociale media te genereren. Met de juiste training en prompt engineering kunt u generieke teksten verfijnen tot gepolijste concepten die zijn afgestemd op de gewenste toon, persona en fase van de funnel.

🔮 Sleutelinzicht: Ervaren marketeers gebruiken AI als brainstormpartner en voegen daar vervolgens klantgegevens, positioneringskaders en redactionele beoordelingen aan toe om hoogwaardige content te produceren en hun unieke merkstem te versterken.

Met ClickUp Brain kunnen marketeers direct binnen de projectmanagementomgeving van ClickUp content genereren die aansluit bij hun merk.

Genereer nieuwe content of bewerk bestaande content met ClickUp Brain binnen ClickUp Docs

De content wordt automatisch opgemaakt en ingevoegd in ClickUp Docs, waardoor u niet meer hoeft te schakelen tussen tools en geen context meer kwijtraakt. U kunt de AI vragen om een concept-tweet te maken op basis van een campagnebriefing of blogintroducties te genereren die zijn gekoppeld aan een aangepaste marketingpersona.

Maak gedetailleerde content en creatieve briefings met behulp van AI in ClickUp Brain

✨ Het helpt ook bij:

Genereer uitgebreide content en creatieve briefings die aansluiten bij de merkrichtlijnen

Maak snel eerste concepten die de sleutelpunten van uw boodschap weergeven

Schaal contentvariaties over verschillende kanalen en behoud de consistentie

Overwin creatieve blokken door nieuwe invalshoeken op bekende onderwerpen voor te stellen

Zit u zonder nieuwe ideeën? Laat ClickUp Brain iets bedenken voor uw contentmarketingbehoeften

Combineer dit met de sjabloon voor marketingkalenders en de werkstroom voor campagnebeheer van ClickUp om goedkeuringen te stroomlijnen, middelen te beheren en duidelijke eigendom toe te wijzen.

Gratis sjabloon Plan eenvoudig uw volgende grote campagne met de ClickUp-sjabloon voor een marketingkalender

Aangepaste velden in ClickUp kunnen het type content, het kanaal en de betrokkenheid van AI bijhouden, zodat u altijd weet wat door mensen is geschreven, door AI is bijgestaan of door AI is gegenereerd, en u de prestaties dienovereenkomstig kunt bijhouden.

Het resultaat is een krachtige engine die content strategisch, snel en schaalbaar houdt, zonder dat u creativiteit of controle hoeft op te offeren.

🤝 Vriendelijke herinnering: De nuance is hier belangrijk. De beste AI-aangedreven contentstrategieën behouden nog steeds menselijk toezicht.

📮ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en nog veel meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende schakelkosten en contextwisselingskosten in de loop van de tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

2. Gepersonaliseerde e-mailmarketing en customer journeys

🧠 Leuk weetje: E-mail levert nog steeds een van de hoogste ROI's in marketing, vooral voor B2C-merken en consumentenmarketing. Maar batch-and-blast is dood. Wat vandaag de dag wint, is hyperpersonalisatie: e-mails die aanvoelen alsof ze speciaal voor jou zijn geschreven.

Dat is waar generatieve AI-tools zoals Copy. ai of Salesforce Einstein om de hoek komen kijken. Ze gebruiken gegevens uit eerdere gedragingen, aankoopgeschiedenis of klantsegmenten om gepersonaliseerde e-mailvarianten op grote schaal op te stellen. Denk aan onderwerpen die de browsegeschiedenis weerspiegelen, teksten die zijn afgestemd op de fase in de levenscyclus en CTA's die zijn gekoppeld aan voorspelde intenties.

ClickUp stelt marketingteams in staat om dit met precisie te organiseren.

Automatiseer werkstromen voor e-mailcampagnes met ClickUp Automatisering

Met ClickUp Automations kunt u het aanmaken van e-mail taken triggeren op basis van acties in het klanttraject, zoals aanmeldingen van nieuwe gebruikers of het downloaden van content. U kunt A/B-testvarianten beheren in ClickUp Docs en ClickUp-taken gebruiken om bewerkingen van teksten, goedkeuringen van creatieve content en QA-werkstromen tussen belanghebbenden op elkaar af te stemmen.

Het is tijd voor slimmere segmentatie, snellere uitvoering en trajecten die op maat gemaakt aanvoelen in plaats van uit een mal komen.

3. AI in zoekmachineoptimalisatie: geautomatiseerd zoekwoordonderzoek en optimalisatie

De kans is groot dat u al honderden meningen hebt gehoord over SEO-content, vooral sinds Google's AI Overzichten de SERP's hebben overgenomen. En het is waar: we wisten al dat bijna 60% van de zoekopdrachten nu zonder klikken wordt uitgevoerd. Met AI-resultaten in het spel is het nog moeilijker om via contentmarketing verkeer en conversies te genereren.

Waar komt uw SEO-concurrentievoordeel vandaan? Het komt voort uit hoe intelligent u zoekintenties kunt koppelen aan uw contentstrategie.

Top SEO-specialisten gebruiken AI om: Identificeer semantische clusters en relaties tussen onderwerpen die mensen zouden kunnen missen

Genereer uitgebreide contentbriefs die het volledige spectrum van zoekintenties aanpakken

Maak variaties op titeltags en metabeschrijvingen die zowel voor mensen als voor algoritmen zijn geoptimaliseerd

🔎 Moderne SEO-tools zoals Clearscope, Surfer en de AI-assistenten van Semrush kunnen trefwoordclusters naar boven halen, automatisch metabeschrijvingen genereren en zelfs geoptimaliseerde contentbriefs opstellen. Deze tools begrijpen actuele autoriteit en zoekintenties, waardoor marketeers kunnen overstappen van reactieve naar proactieve SEO-strategieën.

En het goede nieuws?

85% van de marketeers ziet positieve resultaten van het gebruik van AI voor het creëren van SEO-content.

ClickUp wordt uw missiecontrole voor het implementeren van deze werkstroom.

Gebruik ClickUp Docs om levende SEO-contentrichtlijnen op te slaan, SERP-gegevens rechtstreeks in taken in te sluiten en optimalisatiechecklists toe te wijzen met AI-gegenereerde aanbevelingen

Beter nog, gebruik de sjabloon voor websiteontwikkeling van ClickUp om SEO-campagnes te beheren, van updates van de sitestructuur tot het vernieuwen van content. Tag taken op basis van prioriteitssleutelwoorden, wijs eigenaren toe voor interne koppelingen en werk statussen automatisch bij naarmate briefings doorlopen van onderzoek → schrijven → publiceren.

Gratis sjabloon downloaden Ga van sitemap naar voltooide website met één sjabloon voor projectmanagement

Met generatieve AI en ClickUp samen wordt SEO minder een bottleneck en meer een hefboom voor groei.

🔮 Sleutelinzicht: De rol van AI is niet beperkt tot het helpen creëren van SEO-content, maar helpt u ook het onderliggende patroon te begrijpen van wat content hoog scoort. Door duizenden succesvolle pagina's te analyseren, kan AI principes extraheren die verder gaan dan het simpelweg plaatsen van zoekwoorden.

4. Chatbots en AI-gestuurde klantenservice

Denkt u nog steeds aan vooraf geschreven antwoorden als u aan AI-ondersteuningsmedewerkers denkt? Dan heeft u wat in te halen.

💬 De huidige chatbotmodellen, aangedreven door LLM's zoals GPT-4 en geïntegreerd in platforms zoals Intercom of Drift, kunnen tier-1 queries oplossen, contextuele antwoorden genereren en zelfs gebruikers doorverwijzen op basis van sentiment of urgentie.

Het voordeel? Uw marketing- en CX-teams krijgen tijd terug, zonder dat dit ten koste gaat van de klantervaring.

Maar automatisering zonder verantwoordelijkheid is riskant. Daar helpt ClickUp bij.

Gebruik ClickUp Whiteboards om geautomatiseerde werkstromen te visualiseren

Ondersteuningsteams en marketingteams kunnen ClickUp gebruiken om bot-werkstromen te documenteren in ClickUp Whiteboards en Mindmaps, feedbackloops te creëren van chatbot-gesprekken naar het aanmaken van content (denk aan: "welke vragen worden er nog steeds gesteld?") en taken toewijzen voor menselijke follow-ups wanneer dat nodig is.

💡 Pro-tip: Stel ClickUp-dashboards in om de afwijzingspercentages van chatbots, de gemiddelde afhandelingstijd en de klanttevredenheidsscores bij te houden, allemaal gekoppeld aan realtime taakgegevens. Hier is een video waarin wordt uitgelegd hoe dat werkt:

5. AI voor advertentieteksten en campagneoptimalisatie

Hoogwaardige advertentie-uitingen zijn afhankelijk van testvolume en iteratie. Generatieve AI versnelt beide. Wanneer u 50 concepten kunt testen in plaats van vijf, vergroot u uw kansen op baanbrekende prestaties aanzienlijk.

📊 Platforms zoals Meta Advantage+ en Google's Performance Max gebruiken nu generatieve modellen om combinaties van koppen en hoofdteksten dynamisch te testen. AI-marketingtools zoals AdCreative. ai of CopySmith genereren tientallen varianten op basis van doelgroep-targeting en merkinput.

ClickUp stelt u in staat om deze chaos strategisch te beheren. Gebruik de meer dan 15 weergaven van ClickUp om campagne-uitingen te ordenen op platform, doelgroepsegment of doelstelling, in lijsten, Kanban-borden en meer.

Kies uit lijsten, Kanban-borden, Gantt-grafieken en meer om campagnes en middelen bij te houden in ClickUp

U kunt zelfs regels voor automatisering opstellen: wanneer een variant wordt goedgekeurd, kunt u statusupdates triggeren, het bijhouden van prestaties instellen of zelfs synchroniseren met externe advertentieplatforms via de meer dan 1000 integraties van ClickUp.

Wijs creatieve feedback en vervolgopdrachten automatisch toe en houd ze bij met ClickUp-automatisering

Wat vroeger dagen van heen en weer gepraat kostte, gebeurt nu in enkele uren, waarbij AI en ClickUp een snelle feedbackloop vormen tussen ideevorming, uitvoering en optimalisatie.

6. Door AI gegenereerde visuals en videomarketing

🧠 Leuk weetje: Korte video's (21%), afbeeldingen (19%) en live gestreamde video's (16%) behoren momenteel tot de best presterende contenttypes!

Marketeers gebruiken AI nu om concepten te ontwerpen, productvisuals te genereren of uitlegvideo's te maken op basis van tekstscripts, en dat tegen een fractie van de tijd en kosten.

🎥 Generatieve AI-tools zoals Midjourney, Runway en Synthesia hebben nieuwe creatieve wegen geopend. Met Synthesia kunnen teams bijvoorbeeld meertalige video's met woordvoerders maken zonder studio's of heropnames, met behulp van vooraf gemaakte of aangepaste AI-avatars.

Werk eenvoudig samen met teamleden en geef feedback op bestanden met annotaties, redactie en commentaarfuncties in ClickUp

In ClickUp kunnen marketeers dit allemaal eenvoudig operationaliseren. Ze kunnen visuele assets opslaan en bijvoegen in documenten en de redactietools van ClickUp gebruiken om feedback te documenteren, productietijdlijnen toewijzen met behulp van ClickUp Gantt-grafieken en feedbackloops creëren met toegewezen opmerkingen voor visuele aansturing, versiebeheer en goedkeuringen.

🔮 Sleutelinzicht: AI-tools maken de traditioneel steile leercurve van visueel ontwerp vlakker. Marketingteams hoeven niet langer te kiezen tussen snelheid, kwaliteit en kosten, maar kunnen alle drie tegelijk optimaliseren.

Praktijkvoorbeelden van generatieve AI in marketing

Laten we nu verder gaan dan de theorie en kijken hoe vooruitstrevende merken generatieve AI implementeren om echte marketinguitdagingen op te lossen.

AI voor content en campagnes

Coca-Cola: Create Real Magic-platform

Coca-Cola gebruikte generatieve AI om klassieke branding te combineren met door gebruikers gegenereerde content, waardoor marketingcampagnes werden gepersonaliseerd en de interactie met consumenten en de naamsbekendheid werden vergroot, met name onder Gen Z.

Ze bouwden een eigen platform waarmee consumenten en makers merkgerelateerde kunstwerken konden maken met behulp van iconische elementen van Coca-Cola, zoals de contourfles, het logo, de kerstman en de ijsbeer.

De campagne moedigde wereldwijde deelname aan, waarbij geselecteerde kunstwerken werden getoond op digitale billboards op Times Square in New York en Piccadilly Circus in Londen. Het resultaat was dat consumenten meer dan 120.000 kunstwerken maakten met behulp van AI-tools, waarmee de sprong in AI-beeldkwaliteit van DALL-E 2 naar DALL-E 3 duidelijk zichtbaar werd.

Heinz: versterking van de merkidentiteit door middel van AI-beeldmateriaal

Heinz voerde een experiment uit met OpenAI's DALL-E 2 om afbeeldingen te genereren op basis van prompts zoals 'ketchup'. De AI produceerde consequent afbeeldingen die leken op het iconische flesontwerp van Heinz, zelfs zonder expliciete vermelding van het merk.

Deze campagne benadrukte de sterke naamsbekendheid van Heinz en de associatie met ketchup, en behaalde meer dan 1,15 miljard impressies en een 38% hogere engagement rate in vergelijking met eerdere campagnes.

AI-aangedreven personalisatie in e-commerce en retail

Rufus van Amazon: AI-winkelassistent die de omzet verhoogt

Amazon heeft Rufus geïntroduceerd, een AI-aangedreven winkelassistent die het zoeken naar producten en aanbevelingen verbetert. Rufus is in februari 2024 gelanceerd en helpt klanten producten te vinden die zijn afgestemd op hun voorkeuren.

via Amazon

Amazon verwacht dat Rufus in 2025 indirect meer dan 700 miljoen dollar aan bedrijfswinst zal genereren door de uitgaven van klanten in bredere zin te beïnvloeden.

Deep Brew: het geheim van Starbucks achter hyperpersonalisatie

Starbucks maakt gebruik van een geavanceerd AI-platform genaamd Deep Brew, dat gebruikmaakt van enorme hoeveelheden klantgegevens, waaronder transactiegeschiedenis, tijdstip, weer, locatie en andere contextuele gegevens, om aanbiedingen en aanbevelingen voor trouwe leden te personaliseren.

Dit platform stelt Starbucks in staat om op het juiste moment het juiste product voor te stellen, waardoor de klantervaring en -betrokkenheid worden verbeterd. De AI-gestuurde personalisatie strekt zich uit tot de mobiele app en de winkelervaring, waar barista's klanten en hun voorkeuren kunnen herkennen, waardoor een naadloze, aangepaste service ontstaat. Deep Brew helpt ook bij het optimaliseren van de voorraad, de personeelsbezetting en de winkelactiviteiten op basis van voorspellende analyses.

Starbucks meldt aanzienlijke verbeteringen in klantbetrokkenheid en ROI dankzij deze AI-gedreven marketinginspanningen. Interne rapporten noemen bijvoorbeeld een stijging van 30% in ROI en een groei van 15% in klantbetrokkenheid dankzij AI-personalisatie en gerichte marketing.

AI in influencermarketing en social media-engagement

Kunstmatige intelligentie integreert nu tekst-, beeld-, video- en audioanalyse om sociale gesprekken holistisch te begrijpen, waardoor merken rijkere, boeiendere content kunnen creëren.

AI-systemen helpen sociale platforms zelfs om schadelijke content zoals haatzaaiende uitlatingen, nepnieuws en spam efficiënter te detecteren en te verwijderen dan menselijke moderators. Ze zijn bedreven in het identificeren van nepaccounts en bots, waardoor ze een veiligere en betrouwbaardere sociale omgeving kunnen handhaven.

👉🏼 Merken als Prada, Versace en Red Bull hebben AI-influencers ingezet voor online promoties. Deze virtuele persoonlijkheden betrekken het publiek op sociale mediaplatforms en bieden merken een nieuwe manier om in contact te komen met consumenten.

via Instagram

🤖 Voorbeeld: Lil Miquela, gecreëerd door de start-up Brud in 2016, is een van de eerste en bekendste AI-influencers. Ze combineert mode, activisme en muziek, heeft haar eigen nummers uitgebracht en is te zien in muziekvideo's. Haar realistische persoonlijkheid en storytelling hebben haar tot een pionier gemaakt in AI-influencermarketing. Ze heeft samengewerkt met merken als BMW, Samsung en Calvin Klein, om er maar een paar te noemen.

Wat deze voorbeelden van generatieve AI in marketing zo krachtig maakt, is hoe deze merken AI hebben geïntegreerd in hun bestaande werkstromen. In plaats van hun marketingteams te vervangen door AI, hebben ze hen juist voorzien van tools die hun mogelijkheden hebben vergroot.

De selectie van de juiste AI-tools kan marketingstrategieën aanzienlijk verbeteren. We hebben een aantal tools geselecteerd die daadwerkelijk werken voor teams zoals het uwe:

ClickUp Brain

Wilt u een AI-schrijver die ook dienst doet als de ingebouwde contentstrateeg van uw marketingteam? ClickUp Brain is de native AI-assistent van ClickUp die zo veelzijdig is als maar kan. Naadloos geïntegreerd in uw taken, documenten en werkstromen, helpt het u bij het genereren van merkonthullende teksten voor blogs, e-mails, posts op sociale media, campagne-briefings en meer, precies daar waar het werk gebeurt.

Gebruik ClickUp Brain om te brainstormen over contentideeën en deze uit te werken

Met contextuele kennis uit uw taakomschrijvingen, projectdoelen en teamopmerkingen in ClickUp produceert ClickUp Brain content die aansluit bij uw strategie, niet alleen bij uw prompt.

Het is het meest geschikt voor marketingteams die content willen creëren en herhalen binnen een gecentraliseerde werkruimte zonder te hoeven schakelen tussen tools. Zij weten namelijk dat echt concurrentievoordeel voortkomt uit het samenbrengen van uw marketingactiviteiten op één platform waar AI kan leren van uw hele marketingecosysteem in plaats van alleen van geïsoleerde taken.

💡 Pro-tip: krijg toegang tot verschillende LLM's binnen één tool via ClickUp Brain. Probeer Claude voor het genereren van content, GPT en Gemini voor diepgaand onderzoek en redeneringen, en ClickUp Brain voor het integreren van contextuele kennis uit je werkruimte in je content! Schakel tussen meerdere LLM's met ClickUp Brain en optimaliseer het model voor de taak die u moet uitvoeren

Jasper

Jasper is een robuuste AI-schrijfassistent die is afgestemd op marketeers, bureaus en contentteams die de productie van hoogwaardige content willen opschalen. Het biedt meer dan 50 sjablonen voor verschillende soorten content, waaronder blogposts, advertentieteksten en e-mails.

Met ondersteuning voor meer dan 30 talen en integraties met tools zoals Surfer SEO en Copyscape, zorgt Jasper ervoor dat content zowel geoptimaliseerd als plagiaatvrij is.

Copy. ai

Copy. ai is ontworpen voor marketeers die snel content willen aanpassen aan verschillende formats, waaronder posts op sociale media, productbeschrijvingen en e-mails. De intuïtieve interface en uitgebreide bibliotheek met sjablonen maken het toegankelijk voor gebruikers van alle niveaus.

AI-platforms voor het aanmaken van afbeeldingen en video's

Midjourney

Midjourney is een AI-aangedreven beeldgenerator die bekend staat om zijn vermogen om hoogwaardige beelden in verschillende artistieke stijlen te creëren op basis van tekstprompts. Het is toegankelijk via Discord en is bedoeld voor ontwerpers en marketeers die op zoek zijn naar unieke beelden voor campagnes.

🧠 Leuk weetje: Als gebruiker van ClickUp hoeft u niet te investeren in een aparte tool voor het genereren van AI-afbeeldingen. ClickUp Whiteboards bieden het perfecte canvas voor het genereren van AI-kunst en -afbeeldingen met behulp van eenvoudige tekstprompts! Gebruik ClickUp Brain om mockups, diagrammen en meer te genereren op ClickUp Whiteboards

DALL-E 3

DALL·E 3, ontwikkeld door OpenAI, is een geavanceerd model voor het genereren van afbeeldingen dat gedetailleerde tekstprompts omzet in originele beelden van hoge kwaliteit.

In tegenstelling tot eerdere versies is DALL·E 3 diep geïntegreerd met ChatGPT, waardoor gebruikers beeldprompts in een gesprek kunnen herhalen en verfijnen. Dit maakt het ideaal voor marketeers en creatieve teams die unieke beelden voor campagnes, advertenties of content willen genereren zonder helemaal opnieuw te beginnen of stockbeelden te gebruiken.

Runway

Runway Gen-2 is een geavanceerde AI-tool voor het genereren van video's waarmee makers tekstprompts, afbeeldingen of bestaande video's kunnen omzetten in dynamische videocontent van hoge kwaliteit.

Met functies zoals aanpasbare camerabewegingen en bewegingspenselen kunnen gebruikers de beweging van specifieke elementen binnen een frame sturen, wat ongeëvenaarde creatieve controle biedt. Dit maakt het een onmisbare troef voor marketeers, makers van content en filmmakers die visueel aantrekkelijke verhalen willen produceren zonder uitgebreide middelen.

Hedra

Hedra is een AI-platform voor het genereren van video's waarmee gebruikers realistische en geanimeerde video's kunnen maken door afbeeldingen en tekst-naar-spraak-audio te combineren. Het Character-3-model integreert video, stem, beweging en emotie voor superieure karakterprestaties, waardoor het geschikt is voor marketingtoepassingen in ondernemingen.

AI-aangedreven software voor marketingautomatisering

HubSpot Marketing Hub

HubSpot biedt AI-functies binnen zijn marketingautomatiseringssuite, waaronder contentoptimalisatie en voorspellende leadscoring. Het combineert CRM met AI-aangedreven marketingtools voor contentoptimalisatie, personalisatie en campagnebeheer.

De uitgebreide tools en robuuste analyses maken het geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één marketingoplossing.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein biedt AI-mogelijkheden voor het hele Salesforce-platform en helpt bij het verkrijgen van klantinzichten en gepersonaliseerde marketing. Dankzij de diepgaande integratie met Salesforce-producten en geavanceerde analyses is het ideaal voor grote ondernemingen.

Marketo

Marketo is een marketingautomatiseringsplatform voor ondernemingen met AI-mogelijkheden voor leadscoring, voorspellende content en campagneoptimalisatie. Het staat bekend om zijn uitgebreide B2B-mogelijkheden, volwassen technologie en diepgaande analyses.

ClickUp voor marketingteams

ClickUp biedt niet alleen AI-mogelijkheden, maar ook end-to-end beheer van de marketingwerkstroom met automatisering die strategie en uitvoering met elkaar verbindt.

ClickUp's sjabloon voor marketingabonnementen is gemaakt voor marketeers die een duidelijk, herhaalbaar systeem nodig hebben om multichannelcampagnes te beheren. Het bevat vooraf opgestelde secties voor het instellen van campagnedoelen, het definiëren van doelgroepen, het bijhouden van budgetten versus werkelijke uitgaven en het toewijzen van deliverables voor content, ontwerp en betaalde media.

Gratis sjabloon downloaden Krijg een kant-en-klare structuur voor het plannen, uitvoeren en bijhouden van campagnes op één plek met het sjabloon voor marketingabonnementen van ClickUp

Met aangepaste velden, Gantt-grafieken en automatische statusupdates helpt het teams om hun strategie op elkaar af te stemmen en alle bewegende delen in de gaten te houden, van kick-off tot post-mortem.

📚 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

ClickUp kan worden gebruikt als een hub voor automatisering voor campagneplanning, contentproductie, coördinatie van campagnelanceringen en rapportage en optimalisatie van prestaties.

Hier zijn enkele eenvoudige voorbeelden van werkstromen om u op weg te helpen:

Voorbeeld 1: voor het beheer van contentproductie

Content-werkstromen omvatten meerdere belanghebbenden, bewerkingen, goedkeuringen en deadlines – en het bijhouden van dit alles is een fulltime baan.

Maak een taak per asset (blog, video, social media-bericht) met behulp van de sjabloon voor marketingkalender in ClickUp

Pas aangepaste velden toe, zoals contenttype, kanaal, trechterfase, deadline en meer, om de details toegankelijk te houden

Gebruik automatisering om: Een taak toe te wijzen aan de schrijver wanneer de status = "Klaar voor concept" De editor op de hoogte te stellen wanneer de status = "In beoordeling" De publicatiekalender bij te werken wanneer de status = "Goedgekeurd"

Wijs een taak toe aan de schrijver wanneer de status = "Klaar voor concept"

Breng de editor op de hoogte wanneer de status = "In behandeling" is

Werk de publicatiekalender bij wanneer de status = "Goedgekeurd" is

Wijs een taak toe aan de schrijver wanneer de status = "Klaar voor concept" is

Breng de editor op de hoogte wanneer de status = "In behandeling" is

Werk de publicatiekalender bij wanneer de status = "Goedgekeurd" is

🧠 ClickUp Brain-bonus: maak concepten voor content, genereer eerste concepten of vat feedbackthreads samen binnen de taak, waardoor je uren heen en weer schakelen bespaart. Vat snel belangrijke updates samen uit opmerkingen, statuswijzigingen, nieuwe subtaken en belangrijke projectupdates met ClickUp Brain

Voorbeeld 2: voor rapportage en optimalisatie van prestaties

Marketingleiders en teams worstelen vaak met gefragmenteerde prestatiegegevens die verspreid zijn over spreadsheets, analyseplatforms en de inbox van teamleden. Rapportage wordt een maandelijkse worsteling, inzichten komen te laat en optimalisatie gebeurt te laat om nog van belang te zijn.

Begin met een systematische sjabloon Gebruik de Gebruik de sjabloon voor marketingrapporten in ClickUp om een speciale ruimte te creëren voor campagneoverzichten. Elke taak of elk document in het rapport bevat gestructureerde secties: doelstellingen, kanaalstatistieken, budget versus werkelijkheid, belangrijkste successen, leerpunten en volgende stappen Gebruik het sjabloon voor marketingrapportage in ClickUp om een speciale ruimte te creëren voor campagneoverzichten Elke rapportage Taak of document bevat gestructureerde secties: Doelstellingen, Kanaalstatistieken, Begroting versus werkelijkheid, Belangrijkste successen, Leerpunten en Volgende stappen Prestaties in realtime bijhouden Voeg aangepaste velden toe aan campagnetaken voor: Uitgaven Conversies CTR/betrokkenheidspercentage UTM-parameters Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz.) Gebruik Voeg aangepaste velden toe aan campagnetaken voor: Uitgaven Conversies CTR/betrokkenheidspercentage UTM-parameters Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz.) Gebruik ClickUp-formulieren om feedback van belanghebbenden (verkoop, klantenservice, leidinggevenden) na de lancering te verzamelen Voeg aangepaste velden toe aan campagnetaken voor: Uitgaven Conversies CTR/betrokkenheidspercentage UTM-parameters Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz.) Besteed Conversies CTR/betrokkenheidspercentage UTM-parameters Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz. ) Gebruik ClickUp-formulieren om feedback van belanghebbenden (verkoop, klantenservice, leidinggevenden) te verzamelen na de lancering Automatiseer triggers voor rapportage Maak ClickUp-automatisering om: Een rapportatietaak toe te wijzen wanneer een campagne de status 'Gestart' krijgt Een campagne na X dagen naar 'Beoordelen' te verplaatsen Eigenaren automatisch te herinneren om prestatievelden in te vullen 48 uur voor de deadline van het rapport Maak ClickUp-automatiseringen om: Een rapportagetaken toe te wijzen wanneer een campagne de status 'Gestart' krijgt Een campagne na X dagen naar 'Beoordelen' te verplaatsen Eigenaren automatisch te herinneren om prestatievelden 48 uur voor de rapportagedatum in te vullen Wijs een taak voor rapportage toe wanneer een campagne de status 'Gestart' krijgt Verplaats een campagne naar 'Review' na X dagen Herinner eigenaren automatisch om prestatievelden in te vullen 48 uur voor de deadline van het rapport Maak dynamische dashboards Gebruik ClickUp Dashboards om live gegevens uit taken en campagnes te halen: Cirkeldiagrammen die de budgettoewijzing per kanaal weergeven Lijstgrafieken die conversietrends in de tijd bijhouden Tabellen met een overzicht van de ROI van campagnes Kaarten gefilterd op campagne-eigenaar, trechterfase of team Deze dashboards geven marketingleiders direct inzicht en kunnen worden gedeeld met leidinggevenden of clients als een realtime prestatievenster Gebruik ClickUp-dashboards om live gegevens uit taken en campagnes te halen: Cirkeldiagrammen die de budgettoewijzing per kanaal weergeven Lijstgrafieken die conversietrends in de loop van de tijd bijhouden Tabellen met een overzicht van de ROI van campagnes Kaarten gefilterd op eigenaar van de campagne, fase in de trechter of team Cirkeldiagrammen met budgetverdeling per kanaal Lijstgrafieken voor het bijhouden van conversietrends in de loop van de tijd Tabellen met een overzicht van de ROI van campagnes Kaarten gefilterd op eigenaar van de campagne, fase van de funnel of team Deze dashboards bieden marketingleiders direct zichtbaarheid en kunnen worden gedeeld met leidinggevenden of clients als een realtime prestatiewindow

Gebruik het sjabloon voor marketingrapporten in ClickUp om een speciale ruimte te creëren voor campagneoverzichten

Elke rapportage Taak of document bevat gestructureerde secties: doelstellingen, kanaalstatistieken, budget versus werkelijkheid, belangrijkste resultaten, leerpunten en volgende stappen

Voeg aangepaste velden toe aan campagnetaken voor: Uitgaven Conversies CTR/betrokkenheidspercentage UTM-parameters Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz.)

Besteed

Conversies

CTR/betrokkenheidspercentage

UTM-parameters

Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz. )

Gebruik ClickUp-formulieren om feedback van belanghebbenden (verkoop, klantenservice, leidinggevenden) te verzamelen na de lancering

Besteed

Conversies

CTR/betrokkenheidspercentage

UTM-parameters

Platform (Google, Meta, LinkedIn, enz. )

Maak ClickUp-automatisering om: Een rapportage taak toe te wijzen wanneer een campagne is gemarkeerd als 'Gestart' Een campagne naar 'Review' te verplaatsen na X dagen Eigenaren automatisch te herinneren om prestatievelden in te vullen 48 uur voor de deadline van het rapport

Wijs een rapportage taak toe wanneer een campagne de status 'Gestart' krijgt

Verplaats een campagne naar 'Review' na X dagen

Herinner eigenaren automatisch om prestatievelden in te vullen 48 uur voor de deadline van het rapport

Wijs een rapportage taak toe wanneer een campagne de status 'Gestart' krijgt

Verplaats een campagne naar 'Review' na X dagen

Herinner eigenaren automatisch om prestatievelden in te vullen 48 uur voor de deadline van het rapport

Gebruik ClickUp-dashboards om live gegevens uit taken en campagnes te halen: Cirkeldiagrammen die de budgettoewijzing per kanaal weergeven Lijstgrafieken die conversietrends in de loop van de tijd bijhouden Tabellen met een overzicht van de ROI van campagnes Kaarten gefilterd op campagne-eigenaar, trechterfase of team

Cirkeldiagrammen met budgetverdeling per kanaal

Lijstgrafieken voor het bijhouden van conversietrends in de tijd

Tabellen met een overzicht van de ROI van campagnes

Kaarten gefilterd op eigenaar van de campagne, fase van de funnel of team

Deze dashboards bieden marketingleiders direct zichtbaarheid en kunnen worden gedeeld met leidinggevenden of clients als een realtime prestatiewindow

Cirkeldiagrammen met budgettoewijzing per kanaal

Lijstgrafieken voor het bijhouden van conversietrends in de tijd

Tabellen met een overzicht van de ROI van campagnes

Kaarten gefilterd op eigenaar van de campagne, fase van de funnel of team

Krijg een duidelijk, geconsolideerd overzicht van uw marketingimpact – van het bereik van content tot verkoopconversies – met ClickUp Marketing Dashboards

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om de resultaten van campagnes automatisch samen te vatten en optimalisatieaanbevelingen te genereren op basis van eerdere prestaties.

Door gebruik te maken van deze tools kunnen marketeers hun digitale strategieën verbeteren, werkstromen stroomlijnen en gepersonaliseerde ervaringen bieden aan hun doelgroepen. ClickUp, met zijn AI-aangedreven functies en aanpasbare sjablonen, fungeert als een centrale hub (of de alles-in-één app) voor het beheren van marketingteams en het automatiseren van werkstromen.

Uitdagingen en ethische overwegingen bij AI-marketing

Naarmate AI-gegenereerde content steeds geavanceerder wordt, vervaagt de grens tussen door mensen en door AI gecreëerd werk. Bewuste merken moeten een duidelijk beleid opstellen over het gebruik en de openbaarmaking van AI om te voorkomen dat interne gegevens en klantgegevens in gevaar komen. Dit versterkt ook het vertrouwen van klanten en zorgt voor eerlijke zakelijke praktijken.

Hier zijn enkele uitdagingen en ethische overwegingen waar u zich op kunt voorbereiden:

1. Privacy en toestemming voor gegevens

AI-gestuurde marketing is sterk afhankelijk van het verzamelen en analyseren van enorme hoeveelheden consumentengegevens, waaronder surfgedrag, aankoopgeschiedenis en interacties op sociale media. Er ontstaan echter zorgen wanneer deze gegevens worden verzameld zonder uitdrukkelijke toestemming of worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bedoeld.

Sleuteloverwegingen:

Transparantie: Communiceer duidelijk over uw gegevensverzamelingspraktijken en vraag expliciete toestemming aan consumenten

Gegevensbescherming: Implementeer robuuste veiligheidsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen tegen inbreuken

Naleving van regelgeving: Houd u aan privacyregels zoals de AVG en CCPA om ervoor te zorgen dat gegevens op legale wijze worden verwerkt

2. Algoritmische vooringenomenheid en inclusiviteit

📌 Uit een onderzoek is gebleken dat de thema's van AI-gegenereerde marketingslogans op het gebied van financiën aanzienlijk variëren op basis van demografische factoren. * "Vrouwen, jongeren, mensen met een laag inkomen en mensen met een lager opleidingsniveau krijgen duidelijkere boodschappen dan ouderen, mensen met een hoger inkomen en hoogopgeleiden", wat mogelijk kan leiden tot oneerlijke behandeling.

AI-systemen leren van historische gegevens, die inherente vooroordelen kunnen bevatten met betrekking tot ras, geslacht of sociaaleconomische status.

Hoe kunt u dergelijke vooroordelen verminderen om discriminerende marketing te voorkomen?

👉🏼 Zorg ervoor dat AI-modellen getraind zijn op diverse en representatieve datasets. Voer ook periodieke evaluaties uit van AI-output om vooroordelen te identificeren en te corrigeren. En de meest onmisbare stap? Zorg dat mensen betrokken blijven bij besluitvormingsprocessen om mogelijke problemen op te sporen en aan te pakken.

3. Transparantie en uitlegbaarheid

Het 'black box'-karakter van sommige AI-algoritmen maakt het moeilijk om te begrijpen hoe beslissingen worden genomen, wat leidt tot een gebrek aan transparantie. Deze ondoorzichtigheid kan het vertrouwen van consumenten ondermijnen, vooral wanneer mensen zich niet bewust zijn van de invloed van hun gegevens op marketingcontent.

Enkele best practices die u kunt volgen:

Verklaarbare AI (XAI): Vertrouw op AI-modellen die duidelijke uitleg geven over hun beslissingen

Consumentenvoorlichting: informeer gebruikers over hoe AI de content die zij zien en de beslissingen die zij nemen beïnvloedt

Accountability frameworks: Stel protocollen op om problemen aan te pakken en op te lossen die voortvloeien uit AI-beslissingen

4. Desinformatie en deepfakes

Met de democratisering van AI is het eenvoudiger dan ooit om realistische maar valse content te genereren, wat leidt tot de verspreiding van misinformatie.

Een opvallend voorbeeld is de gebeurtenis rond Glasgow Willy Wonka, waarbij door AI gegenereerde advertenties consumenten misleidden, met een publieke terugslag tot gevolg.

Preventieve maatregelen zijn onder meer:

Verificatie van content: Implementeer protocollen voor factchecking voor door AI gegenereerde content

Disclosure: Label AI-gegenereerde content duidelijk om consumenten te informeren

Naleving van regelgeving: Houd u aan advertentienormen en -voorschriften om misleidende praktijken te voorkomen

5. AI-washing en verkeerde voorstelling van zaken

Sommige bedrijven overdrijven het gebruik van AI in producten of diensten, een praktijk die bekend staat als 'AI-washing'. Dit kan consumenten en investeerders misleiden, zoals blijkt uit gevallen waarin bedrijven sancties kregen opgelegd voor valse claims over AI-integratie.

Onze aanbevelingen?

Geef een nauwkeurig beeld van de rol van AI in producten en diensten

Blijf op de hoogte van regelgeving met betrekking tot AI-claims om juridische gevolgen te voorkomen

Bouw vertrouwen op door transparantie en authenticiteit in AI-gerelateerde communicatie

7. Balans tussen mens en AI

Misschien wel de meest genuanceerde uitdaging is het vinden van de juiste balans tussen AI-efficiëntie en menselijke creativiteit.

Een artikel in HBR meldt dat mensen die samenwerken met generatieve AI aanzienlijk betere prestaties en efficiëntie behalen bij taken zoals schrijven en brainstormen in vergelijking met mensen die alleen werken of alleen AI gebruiken. De intrinsieke motivatie daalde echter met 11% en de verveling nam met 20% toe bij deelnemers die samenwerkten met generatieve AI aan één taak en vervolgens zelfstandig een andere taak uitvoerden.

De magie ontstaat wanneer we AI niet langer zien als een vervanging, maar als onze creatieve partner. De meest succesvolle teams ontwerpen slimme werkstromen waarin AI het tijdrovende werk doet, terwijl mensen zich kunnen concentreren op wat ze het beste kunnen: strategisch denken en creatieve richting geven.

8. Negatieve impact op het milieu

De impact van AI op het milieu wordt een reële overweging voor marketingteams met duurzaamheidsdoelstellingen. Grote AI-modellen vereisen aanzienlijke rekenkracht, wat bijdraagt aan milieuproblemen.

Het loont de moeite om hier praktisch mee om te gaan en een gebruiksbeleid te implementeren dat intensieve AI-verwerking reserveert voor hoogwaardige toepassingen en lichtere modellen gebruikt voor routinetaken. Het gaat erom dat u deze krachtige tools doordacht inzet en niet lukraak toepast.

9. Overwegingen met betrekking tot intellectueel eigendom

De juridische situatie rond door AI gegenereerde content en intellectueel eigendom blijft onzeker. Vragen over auteursrecht, fair use en bronvermelding blijven zich ontwikkelen. Marketingteams moeten duidelijk beleid ontwikkelen over hoe AI-tools omgaan met beschermde werken en watermerken of bronvermelding voor door AI gegenereerde assets overwegen

De weg vooruit vereist een doordachte aanpak die innovatie in evenwicht brengt met verantwoordelijkheid. Door deze uitdagingen proactief aan te pakken, kunnen marketeers het potentieel van AI benutten en tegelijkertijd duurzame, ethische praktijken ontwikkelen die het vertrouwen in het merk versterken in een steeds meer door AI gedreven landschap.

Toekomstige trends in generatieve AI voor marketing

Op basis van de huidige technologische ontwikkelingen en marktsignalen is dit waar de sector naartoe gaat.

1. Generatieve AI wordt de kern van marketingactiviteiten

Generatieve AI is uitgegroeid van een nieuwigheid tot een noodzaak in moderne marketing.

88% van de marketeers gebruikt nu AI in hun dagelijkse rol, waarbij 93% het gebruikt om sneller content te genereren en 90% om de besluitvorming te versnellen.

2. Generatieve zoekmachineoptimalisatie (AEO) vervangt traditionele SEO

Met de opkomst van AI-chatbots zoals ChatGPT en Claude zoeken gebruikers steeds vaker informatie via conversatie-interfaces, wat leidt tot de opkomst van Generative Engine Optimization (GEO).

In tegenstelling tot traditionele SEO, die zich richt op de positie van zoekwoorden, heeft GEO tot doel content te optimaliseren voor door AI gegenereerde antwoorden, waarbij clusters van gerelateerde vragen worden behandeld om de zichtbaarheid op verschillende AI-platforms te vergroten.

🧠 Leuk weetje: 19% van de marketeers heeft al een abonnement voor een SEO-strategie voor generatieve AI in zoekmachines.

3. Hyperpersonalisatie op grote schaal

De grenzen van personalisatie staan op het punt te worden doorbroken. Gepersonaliseerde ervaringen motiveren al 80% van de klanten om te converteren, maar de huidige aanpak segmenteren klanten doorgaans in brede groepen.

AI-systemen maken echte 1:1-marketing op ondernemingsniveau mogelijk, waarbij toonaangevende merken elke klant unieke contentervaringen bieden op basis van realtime gedragspatronen.

👀 Wist u dat? Tools zoals Dynamic Yield en Adobe Target maken realtime aanpassingen aan klantervaringen mogelijk, waardoor content, productaanbevelingen en berichten op maat kunnen worden afgestemd op het individuele niveau.

4. Multimodale AI verbetert het aanmaken van content

De toekomst is aan AI-systemen die naadloos werken met tekst, beeld, audio en video. Deze systemen stellen marketeers in staat om geïntegreerde campagnes te creëren waarbij content zich automatisch aanpast aan verschillende kanalen, met behoud van merkconsistentie, zoals het genereren van videosamenvattingen op basis van tekstbeschrijvingen of het creëren van afbeeldingen op basis van tekstuele prompts

👀 Wist u dat? Gartner voorspelt dat in 2027 40% van de generatieve AI-oplossingen ( GenAI) multimodaal zal zijn, tegenover 1% in 2023. Een kwart van de marketeers heeft al een abonnement op AI om tekst om te zetten in multimodale campagnes.

5. AI-agents transformeren klantrelaties

Geavanceerde AI-agents zorgen voor een revolutie in klantinteracties door een meer gepersonaliseerde, responsieve en continue betrokkenheid te bieden. Deze agents zijn geïntegreerd in berichtenplatforms zoals WhatsApp en voeren taken uit op het gebied van klantenservice, codering, juridische diensten en planning in de gezondheidszorg, waarbij ze gebruikmaken van enorme hoeveelheden gebruikersgegevens om ervaringen op maat te maken.

Deze intimiteit brengt echter ook risico's met zich mee, omdat fouten het vertrouwen kunnen schaden.

🧠 Leuk weetje: Een op de vijf marketeers heeft een abonnement om AI-agents te gebruiken voor het automatiseren van marketinginitiatieven, van end-to-end strategie tot uitvoering.

Marketeers die succesvol zijn in dit AI-tijdperk zijn degenen die deze trends omarmen en tegelijkertijd het strategisch denkvermogen en creatieve inzicht behouden dat technologie niet kan evenaren.

AI zal marketeers waarschijnlijk niet snel vervangen, maar marketeers die AI effectief gebruiken, zullen wel degenen vervangen die dat niet doen.

Slimmer op de markt met AI die voor u werkt

Van hypergepersonaliseerde e-mailtrajecten tot hoogwaardige advertentieteksten: AI is al begonnen met het transformeren van elke stap in de funnel. Maar wat is het echte concurrentievoordeel? Dat zit niet alleen in de tools. Het zit in hoe je ze orkestreert.

Dat is de conclusie: AI heeft strategie, structuur en zichtbaarheid nodig om echte waarde te leveren. En dat is waar ClickUp zich onderscheidt.

Met ClickUp Brain gaan marketeers verder dan het genereren van content en verbinden ze deze naadloos met het grotere geheel. Ontwerp campagne-assets rechtstreeks in taken, automatiseer repetitieve werkstromen, gebruik AI om trends samen te vatten en te analyseren en houd de voortgang bij voor alle belanghebbenden – allemaal in één werkruimte die is gebouwd voor moderne marketingteams.

Of je nu een content engine opschaalt, je SEO optimaliseert of creatieve uitingen test in vijf advertentiesets en drie persona's, ClickUp helpt je om het sneller en slimmer te doen, zonder je voorsprong te verliezen.

Generatieve AI herschrijft het draaiboek. Als u klaar bent om het marketingteam van de toekomst op te bouwen, begin dan met een tool die met u meedenkt. 👉 Probeer ClickUp vandaag nog en breng uw AI-aangedreven marketingstrategie tot leven.