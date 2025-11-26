Meer dan 15 voorbeelden van advertentiecampagnes die hebben gewerkt

Soms voert u de 'perfecte' campagne, althans dat denkt u. De campagne bevat humor, een pakkende slogan en precies de juiste hoeveelheid verkoopinformatie. Er worden een paar klikken gegenereerd, maar geen conversies. En als marketeers weten we dat het uiteindelijk draait om het bijdragen aan de omzet.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, en het is frustrerend. Een goed ontwerp en slimme teksten zijn niet genoeg als er geen verbinding is met de kernidee.

Om iets te creëren dat blijft hangen, hebt u voorbeelden nodig die de aandacht hebben getrokken. Daarom bespreken we in deze blogpost meer dan 15 voorbeelden van advertentiecampagnes. En nadat u geïnspireerd bent geraakt, laten we u zien hoe u met ClickUp een opvallende campagne kunt starten. Laten we aan de slag gaan! 💁

Wat maakt een advertentiecampagne succesvol?

Op basis van onderzoek in de sector en succesvolle campagnes zijn dit de sleutelingrediënten voor opvallende advertenties:

Kristalheldere doelen: Bepaal uw Bepaal uw marketingdoelen , of het nu gaat om meer klikken, aanmeldingen of aankopen, en meet de voortgang met gerichte KPI's.

Diepgaand inzicht in uw doelgroep: leer de motivaties, pijnpunten en het gedrag van uw kopers kennen om uw communicatie daarop af te stemmen en echt weerklank te vinden.

Creatieve en memorabele boodschappen: wees gedurfd, origineel en emotioneel boeiend om hoogwaardige creativiteit en maximale impact te garanderen.

Doelgerichte beelden en passend format: stem beelden af op uw platform (bijv. Reel, OOH, verhaal) om uw content onmisbaar te maken.

Sterke call-to-action en aanbieding: Gebruik een duidelijke CTA en urgentie zoals 'Beperkte tijd' om actie te stimuleren.

Continue meting en optimalisatie: volg de prestaties in realtime, voer A/B-tests uit en herhaal snel binnen uw volg de prestaties in realtime, voer A/B-tests uit en herhaal snel binnen uw marketingplanningssoftware.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'advertentie' bestaat al sinds minstens 1426 en vindt zijn oorsprong in zowel het Frans (advertissement) als het Italiaans (avvertimento). Oorspronkelijk betekende het een waarschuwing of mededeling, lang voordat het de flitsende billboards en pop-ups werden.

Meer dan 15 opvallende voorbeelden van advertentiecampagnes

Laten we eens kijken naar meer dan 15 opvallende advertentiecampagnes om u te helpen uw strategie voor het beheer van marketingcampagnes te bepalen.

1. ClickUp | Terug naar het werk-campagne

Wanneer B2B-merken op veilig spelen, begint alles op elkaar te lijken: modewoorden, blogformats en stijve stockfoto's van kantoren. ClickUp besloot het roer om te gooien met zijn 'Return to Work'-campagne, waardoor bedrijfssoftware menselijker aanvoelt.

Deze campagne met meerdere video's, die in augustus 2021 werd gelanceerd, promootte geen productfuncties. In plaats daarvan vertelde het hilarische, herkenbare verhalen over de werkplek: ongemakkelijke ontmoetingen, veelgebruikte jargon en verwarring na de pandemie. Het kreeg miljoenen weergaven, leidde tot gesprekken en zette marketeers aan om opnieuw na te denken over hoe B2B-content eruit zou kunnen zien.

2. Michael Cera en CeraVe's 'Is He CeraVe?'-campagne

via Yellow Chili

Kunt u zich Michael Cera voorstellen terwijl hij door New York slentert, met een tube CeraVe-moisturizer in zijn hand? Ja, het was een vreemd toeval dat een merk en een beroemdheid dezelfde naam deelden.

CeraVe speelde in op de verwarring met een mock-luxe advertentie in jaren 90-stijl en een microsite 'I am CeraVe '. Deze speelse stunt was een voorproefje van hun eerste Super Bowl-spot, waarin de autoriteit van dermatologen werd gecombineerd met de charme van de popcultuur. Het zorgde voor organische buzz en maakte huidverzorging grappig en herkenbaar voor een merk dat doorgaans klinisch is.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

via e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (een bedrijf dat water in blik verkoopt) werkte samen met e. l. f. Cosmetics voor een extravagante lijn met corpse paint, waarbij gothic metal-beelden werden verwerkt in schoonheidsproducten.

De ongebruikelijke combinatie van heavy metal en huidverzorging genereerde meer dan 250 miljoen sociale impressies en talloze reactievideo's, waardoor beide merken viraal gingen. Het valt op omdat het de normen van de categorie doorbrak en de gedurfdheid van het merk versterkte zonder traditionele advertentie-uitgaven.

🔍 Wist u dat? Het principe van sociale bewijskracht, zoals het weergeven van recensies of populariteitsstatistieken, kan het vertrouwen van de consument vergroten en de conversiepercentages verhogen, met name in concurrerende markten.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game

via X

Chili's bracht een vleugje nostalgie op tafel met zijn 'Big Smasher BurgerTime'-campagne, een speelse variant op het klassieke arcadespel BurgerTime uit de jaren 80. In deze merkversie werden spelers Joe Chili Head om brutale fastfoodmascottes te verslaan terwijl ze gigantische Big Smasher-burgers bouwden in zes levels boordevol actie.

Maar dit was niet alleen maar leuk en aardig. De campagne bracht op slimme wijze Chili's '3 For Me'-maaltijddeal van $ 10,99 onder de aandacht als een budgetvriendelijk antwoord op de stijgende prijzen van fastfood. Met meer dan 8.000 uur aan gameplay in slechts 20 dagen voldeed het aan alle checklists van een marketingcampagne en zorgde het ervoor dat fastfood aanvoelde als een complete arcade-ervaring.

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers is van mening dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die u kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. 💯 Met de AI-agenten en ClickUp Brain van ClickUp kunt u werkstroomautomatisering uitvoeren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. Gebruik vooraf gebouwde of maak aangepaste ClickUp AI Autopilot Agents 💫 Concrete resultaten: RevPartners heeft zijn SaaS-kosten met 50% verlaagd door drie tools te consolideren in ClickUp. Hierdoor kreeg het bedrijf een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van informatie die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

5. Grab Philippines | No Sweat Summer-campagne

via Grab

Geconfronteerd met de hitte in de Filippijnen lanceerde Grab zijn 'No Sweat Summer'-campagne. Hierin kwam een zwetend personage voor dat werd gered door de airconditioning in de auto's en bezorgers van GrabCar.

De speelse boodschap sloeg aan als resultaat van een stijging van bijna 30% in GrabCar Saver-transacties in kerngebieden. Het liet zien hoe relevantie, humor en lokale inzichten kunnen leiden tot onderscheidingen en echte groei.

🔍 Wist u dat? Kuddegedrag is een van de krachtigste drijfveren in de reclame. Mensen zijn eerder geneigd om mee te doen als ze zien dat anderen hetzelfde doen.

6. Channel 4 | Wat overwegen?

via Channel 4 op YouTube

De campagne 'Considering What?' van Channel 4 voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs heeft de weergave van Paralympische atleten bij het publiek veranderd. Ze werden gepresenteerd als topsporters die met dezelfde uitdagingen te maken hebben als alle andere atleten.

Het bekritiseert neerbuigende complimenten als 'Ze is snel... gezien de omstandigheden. ' Atleten Aaron Phipps, Dame Sarah Storey en Emmanuel Oyinbo-Coker helpen dergelijke discriminerende percepties te ontkrachten door hun prestaties. Met een multi-platformlancering heeft de campagne veel lof geoogst en een opmerkelijke stijging in kijkcijfers gerealiseerd.

7. LEGO | Een episch verhaal geschreven door kinderen

via BricksFanz

LEGO nodigde kinderen uit om verhalen te schrijven die zich afspelen in LEGO City. De beste verhalen werden verfilmd in officiële video's, waarin de verbeeldingskracht van kinderen werd gebruikt als een middel om het merk te promoten.

Ouders moedigden hun kinderen aan om creativiteit voorop te stellen, en de campagne versterkte de betrokkenheid door door gebruikers gegenereerde content om te zetten in gepolijste marketing.

Vriendelijke tip: u kunt ClickUp Brain gebruiken als uw persoonlijke AI-advertentietool om direct meerdere variaties op advertentiekoppen, slogans of productbeschrijvingen te genereren. Typ gewoon uw campagnedoel als prompt, bijvoorbeeld 'Schrijf pakkende koppen voor milieuvriendelijke schoonmaakproducten', en zie hoe de ideeën binnenstromen. Geef uw nieuwe grote advertentie-idee een vliegende start met slimme, op maat gemaakte tekstvoorstellen met behulp van ClickUp Brain

8. Old Spice | De man waar jouw man naar zou kunnen ruiken

via LinkedIn

De campagne 'The Man Your Man Could Smell Like' van Old Spice veranderde het imago van Old Spice van een verouderd drogisterijmerk in een gedurfd, humoristisch en sociaal vaardig merk. Met Isaiah Mustafa in de hoofdrol als de gladde, in een handdoek gehulde 'Old Spice Man', richtten de advertenties zich slim op vrouwen, die vaak verzorgingsproducten voor mannen kopen.

De snelle monologen, absurde humor en surrealistische overgangen in één take doorbraken de traditie van traditionele reclame voor mannen. Het meest opvallende was echter dat Mustafa in realtime rechtstreeks reageerde op vragen van fans via gepersonaliseerde YouTube-video's. Dit gaf het merkimago een nieuwe impuls met een onvergetelijke zin: Kijk naar je man, en kijk nu weer naar mij.

9. Uber Eats | Haal bijna alles in huis

via Uber Eats op YouTube

Uber Eats zette in op humor en transparantie met zijn campagne 'Get Almost, Almost Anything' (Krijg bijna alles), waarin werd getoond wat er zou gebeuren als ze echt 'alles' zouden bezorgen. In hun YouTube-video's roept actrice Nicola Coughlan per ongeluk een vrijer uit de 19e eeuw op. Terwijl acteur Tom Felton 'magie' bestelt. Het benadrukt waarom 'bijna' vaak genoeg is. De advertenties brachten op slimme wijze het groeiende bereik van Uber Eats (boodschappen, detailhandel, alcohol en meer) in de spotlights, terwijl ze de spot dreven met de chaos van het bezorgen van alles.

🔍 Wist u dat? Creativiteit in advertenties wordt vaak beoordeeld aan de hand van vijf sleutelcriteria: symboliek, eenvoud, nauwkeurigheid, originaliteit en artisticiteit. Deze helpen bepalen hoe effectief en origineel een creatief idee is.

10. British Airways | Windows-billboards

via LBB

British Airways voerde een out-of-home campagne genaamd 'Windows', met close-upfoto's van passagiers die uit het raam van het vliegtuig keken. Er was geen logo, slogan of CTA te zien. De advertenties draaiden het gebruikelijke reisverhaal om en richtten zich op de emoties in het vliegtuig in plaats van op het landschap buiten. En omdat BA als iconisch wordt beschouwd, herkenden mensen het merk onmiddellijk.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

11. Telstra | Beter op een beter netwerk

via Telstra op YouTube

De campagne 'Better on a Better Network' van Telstra toont het meest uitgebreide mobiele netwerk van Australië in een eigenzinnige reeks van 26 stop-motionfilms. Elke videoadvertentie belicht een andere regio en zijn excentrieke inwoners. Van larpende Tasmaanse duivels tot gothic kaketoes en stoere acacia's, de campagne omarmt de karakteristieke uithoeken van het land. Elke spot van 15 seconden bevat een kort verhaal dat de dekking van Telstra benadrukt en zijn positie versterkt als een rode draad die Australiërs met elkaar verbindt.

🧠 Leuk weetje: Emotioneel geladen advertenties activeren meer delen van de hersenen, wat leidt tot een sterkere geheugenopslag en een hogere herinneringswaarde van de advertentie.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

De campagne 'Think Small' uit 1959 introduceerde de VW Kever op een Amerikaanse markt die geobsedeerd was door grote, opvallende auto's. In plaats van de grootte van de Kever te verbergen, toonden de advertenties een kleine auto omgeven door witte ruimte, waarbij de nadruk lag op het lage brandstofverbruik, de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid.

Creatieve leiders Helmut Krone en Julian Koenig speelden in op de vermeende zwakke punten van de auto (grootte en vorm) en maakten er verkoopargumenten van. Ze gebruikten nuchtere slogans als 'Lemon' of 'It's ugly, but it gets you there. '

🔍 Wist u dat? Businessen genereren gemiddeld $ 8 winst voor elke $ 1 die ze aan Google Ads besteden. Dit toont de kosteneffectiviteit van digitale advertenties aan.

13. Dove's Real Beauty Sketches

via Dove

De emotionele campagne 'Real Beauty Sketches' van Dove werd in 2013 gelanceerd als een korte film. Hierin kwam een forensisch tekenaar voor die vrouwen eerst tekende op basis van hun eigen beschrijvingen en vervolgens op basis van beschrijvingen van vreemden. De resultaten lieten zien dat vrouwen de neiging hebben om zichzelf harder te beoordelen dan anderen dat doen.

Dit contrast leverde een krachtige visuele weergave op van de kernboodschap van de campagne: schoonheid wordt vaak bepaald door zelfbeeld, niet door de werkelijkheid. De video won een Cannes Lions Grand Prix, wat het resultaat was van een omzetstijging van 6% voor Dove.

🧠 Leuk weetje: In de oudheid en de middeleeuwen bestond reclame in de vorm van mond-tot-mondreclame. De eerste stap naar moderne reclame kwam met de ontwikkeling van de boekdrukkunst in de 15e en 16e eeuw.

14. Heineken | Saaie telefoon / Saaie modus

via Creativepool

De campagne van Heineken moedigde mensen aan om hun smartphone uit te schakelen en weer contact te maken met het echte leven, vooral tijdens live muziekevenementen. In een opvallende actie maakte het merk slim gebruik van infraroodtechnologie om verborgen boodschappen te verspreiden die alleen zichtbaar waren via de camera van een smartphone.

Toen concertbezoekers hun telefoons omhoog hielden om opnames te maken, verschenen deze voor het oog onzichtbare berichten op hun schermen. Als onderdeel van het bredere Boring Phone-platform, dat telefoonruil, camerastickers en offline speurtochten als functie omvat, promoot het digitale detox.

🧠 Leuk weetje: Een van de beroemdste reclameposters uit de Eerste Wereldoorlog toont veldmaarschalk Lord Kitchener die mensen vraagt om zich bij het Britse leger aan te sluiten. Er stond 'BRITONS: Lord Kitchener Wants You' op en het kwam uit een advertentiecampagne in een tijdschrift. De visuele aantrekkingskracht ervan werd opgepikt door andere kunstenaars in de VS, waarbij het beeld van Kitchener werd vervangen door Uncle Sam!

15. Starburst | Elke keer anders

via Muse by Clios

Na 12 jaar stilte keerde Starburst terug met de campagne 'Different Every Time'. Het was een levendige, door technologie aangestuurde campagne die de eindeloze mogelijkheden van het snoepje vierde. Met meer dan 479 miljoen smaakcombinaties in een verpakking van 12 stuks, maakte het merk handig gebruik van deze variatie.

De campagne maakt gebruik van generatieve AI om steeds veranderende advertenties te creëren. Van Snapchat AR-lenzen tot Spotify's 'chews-your-own-adventure'-afspeellijsten, fans worden uitgenodigd om Starburst te ervaren via gepersonaliseerde reizen.

16. Coca-Cola | Share a Coke

via Coca-Cola

De 'Share a Coke'-campagne van Coca-Cola is een van de meest iconische marketingacties uit de recente geschiedenis. Het begon allemaal met een gedurfd idee: het klassieke Coca-Cola-logo vervangen door de voornamen van mensen. Van Australië tot de rest van de wereld waren er flessen en blikjes met namen en bijnamen te vinden. Mensen vonden het spannend om hun eigen naam in de schappen te zien staan of een fles te pakken voor iemand om wie ze gaven.

Het bedrijf speelde in op het moment met interactieve ervaringen. Met QR-codes op verpakkingen en digitale tools konden mensen hun flessen aangepast maken, video's en memes maken en zelfs herinneringen met een Coca-Cola-thema online delen.

Veelvoorkomende soorten campagnes (en waar u ze kunt gebruiken)

Campagnetypes variëren afhankelijk van het doel, het publiek en het platform. Elk type heeft een uniek doel en helpt u om effectief contact te leggen met uw publiek.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende soorten marketingcampagnes en waar ze het meest effectief zijn. 👇

Merkbekendheidscampagnes: gericht op het introduceren of versterken van de identiteit van een merk. Ze zijn ideaal voor platforms met een groot bereik, zoals tv, YouTube en billboards.

📌 Voorbeeld: De Shot on iPhone-campagne van Apple laat de kwaliteit van de camera zien en versterkt op subtiele wijze het prestige van het merk door middel van content die door gebruikers wordt gegenereerd.

Productlanceringscampagnes: introduceer een nieuw product of een nieuwe dienst via geïntegreerde media om snel enthousiasme te wekken.

📌 Voorbeeld: Nike lanceerde zelfstrikkende schoenen en maakte daarbij gebruik van teasers op sociale media, samenwerkingen met influencers en PR-stunts om buzz te genereren.

Prestatiegerichte marketingcampagnes: stimuleert specifieke acties zoals klikken, aanmeldingen of aankopen, en floreert op digitale platforms zoals Google Ads, Meta of e-mail.

📌 Voorbeeld: Chili's Big Smasher BurgerTime-campagne promootte zijn maaltijdaanbieding van $ 10,99. Met meer dan 8.000 uur aan gameplay in slechts 20 dagen, veranderde de campagne plezier in bezoekersaantallen, wat leidde tot echte aankopen terwijl het geheel speels bleef.

Campagnes voor maatschappelijk bewustzijn: Creëert bewustzijn rond sociale of milieuproblemen, vaak ingezet via PR, sociale media en non-profitpartnerschappen.

📌 Voorbeeld: De ALS Ice Bucket Challenge, die wereldwijd viraal ging om via sociale media en deelname van beroemdheden aandacht en geld in te zamelen voor ALS.

Ervaringsgerichte campagnes: bieden meeslepende, realistische interacties, vaak versterkt door delen op sociale media.

📌 Voorbeeld: Lululemon's Pride in the Park-campagne , waarbij ze een meeslepende kunstinstallatie creëerden in Hudson River Park en yogasessies voor de gemeenschap organiseerden, waarbij ze mensen aanmoedigden om hun ervaringen te delen op Instagram met #ProudAndPresent.

Hoe u succesvolle advertentiecampagnes plant en bijhoudt

De beste advertentiecampagnes zien er moeiteloos uit: grappige teksten, verbluffende beelden, perfecte timing. Maar achter elke memorabele advertentie staat een team dat jongleert met briefings, revisies, goedkeuringen, mediaschema's en last-minute wijzigingen.

U verliest dus niet alleen aan efficiëntie, maar loopt ook het risico op vertragingen bij de lancering en miscommunicatie, waardoor zelfs het sterkste concept kan mislukken.

ClickUp verbindt de punten als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte. Het fungeert als uw gecentraliseerde werkruimte voor het plannen, toewijzen, schrijven, beoordelen en bijhouden van elk detail van uw advertentiecampagnestrategie, allemaal aangedreven door AI.

De ClickUp Marketing Projectmanagement-software elimineert ook Work Sprawl door de volledige uitvoering van campagnes in één werkruimte samen te brengen. Uw team ziet 100% context in elke fase, van de eerste briefing tot de uiteindelijke rapportage en tracking. Creatieve teams kunnen samenwerken aan assets, terwijl accountmanagers goedkeuringen bijhouden en mediateams plaatsingen plannen.

Laten we de stappen doorlopen om een marketingcampagne te plannen.

Stap 1: Brainstorm campagne-ideeën met AI

Elke succesvolle advertentiecampagne begint met een vonk: een idee, een boodschap of een visueel concept. Daar komen deze tools voor campagnebeheer om de hoek kijken.

Voeg verschillende elementen toe in ClickUp Whiteboards voor betere brainstormsessies

Gebruik ClickUp Whiteboards om de bouwstenen van uw marketingroadmap in kaart te brengen:

Maak een nieuw Whiteboard aan vanuit de zijbalk → Klik op + Nieuw Whiteboard

Gebruik plakbriefjes, pijlen en vormen om campagnedoelen, pijnpunten van het publiek, platformspecifieke formaten (zoals Instagram Reels versus YouTube Shorts) en advertentie-hooks te schetsen.

Werk in realtime samen en laat uw hele team meedoen, opmerkingen achterlaten of elementen verplaatsen.

🚀 Handige tip: In Whiteboards kan ClickUp Brain campagne-thema-ideeën genereren op basis van een eenvoudige prompt (bijvoorbeeld: Geef me vijf invalshoeken voor een zomercampagne voor huidverzorging) of zelfs visuele concepten of hero-afbeeldingen voorstellen om uw ontwerpteam te begeleiden. Maak afbeeldingen binnen Whiteboards met behulp van ClickUp Brain

Schrijf en werk samen met behulp van veelzijdige documenten

Zodra de richting van uw campagne duidelijk is, schakelt u over naar ClickUp Docs + ClickUp Brain om ideeën om te zetten in echte content en plannen:

Stel creatieve briefings op , schrijf advertentiescripts, maak een schets van uw video-storyboard of maak een lijst van belangrijke deliverables.

Teamleden voor input of wijs secties toe, zoals CTA's of merkboodschappen.

Voeg opmerkingen toe voor feedback of verduidelijking, zodat alles op één plek blijft staan.

Als u een item in uw document hebt, markeer dan gewoon het gedeelte en wijs het toe aan uw tekstschrijver of ontwerper met behulp van ClickUp Assign Comments.

Stel dat uw team een sessie op Whiteboards heeft afgerond voor uw volgende seizoenscampagne. Open een document en begin direct met het opstellen van de creatieve briefing. De brand lead voegt de toon en positionering toe, de copywriter stelt koppen en scripts op en de ontwerper maakt een lijst met belangrijke deliverables.

Gebruik ClickUp Brain met ClickUp Documents om uw ideeën en content te verfijnen en te perfectioneren.

U kunt ClickUp Brain ook gebruiken in Docs om:

Genereer meerdere variaties op koppen, e-mailonderwerpen of bijschriften voor sociale media die zijn afgestemd op uw toon.

Vat lange campagnebeschrijvingen samen in bulletpoints voor beoordeling door het management.

Verbeter uw boodschap door ClickUp Brain te vragen uw tekst overtuigender, beknopter of beter afgestemd op een specifieke persona te maken.

Gebruik meerdere LLM-modellen, waaronder ChatGPT, Gemini, Claude en meer binnen Brain voor onderzoek, bewerking en meer.

Krijg toegang tot toonaangevende LLM's op één plek met ClickUp Brain, het AI-platform van ClickUp.

Stap 2: Breng de tijdlijn van uw campagne in kaart

Een campagne zonder tijdlijn is slechts een wensenlijstje. Gebruik ClickUp Gantt weergave om afhankelijkheden visueel in kaart te brengen. Dit helpt knelpunten te voorkomen en zorgt ervoor dat uw deadlines realistisch blijven.

Bekijk taken, tijdlijnen en afhankelijkheden voor alle projecten met de Gantt-grafiekweergave van ClickUp.

Als u bijvoorbeeld bezig bent met het afronden van uw 'Back-to-School'-promotietijdlijn, kunt u een Gantt-diagram gebruiken om taken te plannen, afhankelijkheden in te stellen en uw kritieke pad te visualiseren.

En als u de voorkeur geeft aan lijsten, kunt u ClickUp Lijstweergave gebruiken om campagnetaaken te beheren met duidelijke prioriteiten, toegewezen personen en deadlines, perfect voor contentkalenders, advertentievariaties of kanaalspecifieke taken.

ClickUp Brain fungeert als uw strategische assistent

Probeer ClickUp Brain eens uit om uw hele advertentiecampagne op te stellen.

Hier leest u hoe u AI kunt gebruiken bij het plannen van tijdlijnen voor advertenties:

Maak een lijst met te leveren resultaten voor de lancering van een nieuw product of een seizoenscampagne (bijv. Wat moeten we maken voor een Black Friday-campagne?).

Stel voorbeeldtijdlijnen op om een voorsprong te nemen bij de projectplanning.

Breek complexe ideeën op in hapklare taken

Gebruik ClickUp Brain om de voortgang te volgen en taken toe te wijzen aan teamleden

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager bij Lulu Press, deelt haar ervaringen: Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om in verbinding te blijven met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt. Een projectmanagementplatform is essentieel voor een marketingteam en we vinden het geweldig dat het ons helpt om een verbinding te houden met andere afdelingen. We gebruiken ClickUp letterlijk elke dag, voor alles. Het is erg nuttig geweest voor ons creatieve team en heeft hun werkstroom beter en efficiënter gemaakt.

Stap 3: Hergebruik campagnewerkstroomen met sjablonen

Ontvang een gratis sjabloon Breng alle campagneplanning onder één dak met de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer.

Voert u soortgelijke campagnes voor e-mail, sociale media of betaalde media? Bespaar tijd door de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer te gebruiken. Deze sjabloon bevat zeven aangepaste statussen, waaronder Geblokkeerd, Geannuleerd, Voltooid, Klaar en In uitvoering, zodat teams de exacte fase van elke campagnetaak kunnen volgen.

Deze marketingplansjabloon bevat ook 11 aangepaste velden, zoals Definitieve inhoud, Concept, Referentie, Goedkeuring en Toegewezen team. Hiermee kunt u essentiële informatie over elke taak vastleggen en de voortgang van de campagne duidelijk visualiseren in alle beoordelingsfasen.

⚡ Sjabloonarchief: Het ClickUp-advertentiesjabloon is de perfecte manier om ideeën en strategieën te bedenken, taken te prioriteren en prestatiestatistieken bij te houden. Het advertentiesjabloon versnelt de planning en zorgt ervoor dat u uw doelgroep op tijd bereikt.

Stap 5: Automatiseer uw werkstroom

Als u het beu bent om mensen achter updates aan te zitten, stel dan ClickUp automatiseringen + AI Agents in om herinneringen te versturen, taken automatisch toe te wijzen wanneer de status verandert en belanghebbenden op de hoogte te brengen wanneer hun goedkeuring nodig is.

Bouw aangepaste automatiseringen in ClickUp die aansluiten bij uw marketingwerkstroom

Zo stelt u een aangepaste automatisering in ClickUp in:

Klik op de knop ⚙️ Automatisering (rechtsboven).

Kies of stel een automatisering in: Wanneer de status Moet worden beoordeeld is, wijs dan toe aan de creatief directeur. Wanneer de taak te laat is, stuur dan een herinnering naar de toegewezen persoon. Wanneer een taak is gemarkeerd als Voltooid , verplaats deze dan naar de volgende fase.

Wanneer de status Needs Review is, wijs dan toe aan Creative Director.

Wanneer de taak te laat is, stuur dan een herinnering naar de toegewezen persoon.

Wanneer een taak als Voltooid is gemarkeerd, verplaats deze dan naar de volgende fase.

Wanneer de status Needs Review is, wijs dan toe aan Creative Director.

Wanneer de taak te laat is, stuur dan een herinnering naar de toegewezen persoon.

Wanneer een taak als Voltooid is gemarkeerd, verplaats deze dan naar de volgende fase.

Naast traditionele, op regels gebaseerde automatiseringen, voegen ClickUp AI Agents een meer adaptieve, intelligente laag toe aan uw werkstroom.

In plaats van te wachten op eenvoudige triggers, interpreteren AI-agenten de context van taken, begrijpen ze de intentie en ondernemen ze proactieve actie op basis van wat ze vinden – of dat nu het signaleren van ontbrekende briefingdetails is, het genereren van checklists, het herschrijven van taakbeschrijvingen volgens uw interne normen of het automatisch coördineren van meerstapswerkstroomen.

Ze kunnen patronen monitoren, vertragingen voorspellen, werk opnieuw toewijzen, tijdlijnen aanpassen en communiceren in natuurlijke taal met samenvattingen of updates die een menselijke touch hebben. Kortom, terwijl automatiseringen het voorspelbare afhandelen, behandelen AI-agenten het ambigue, waardoor uw werkruimte wordt opgewaardeerd van reactieve triggers naar echt intelligent workflowbeheer.

Stap 6: Monitor de resultaten van campagnes met dashboards

Zichtbaarheid op de prestaties van campagnes helpt teams om op één lijn te blijven en sneller te reageren op wat het belangrijkst is.

Maak een ClickUp-dashboard voor uw advertentiecampagne waarop belangrijke KPI's worden weergegeven, zoals vertoningen, conversies, creatieve status, marketingbudget en meer. Voeg kaarten toe, zoals voortgangsbalkjes voor het aanmaken van assets, het bijhouden van doelen voor teamresultaten en grafieken voor platformspecifieke prestaties.

Houd uw marketingstatistieken en ROI bij met ClickUp dashboards

Om een aangepast campagnedashboard te maken:

Ga naar Sidebar → Klik op Dashboards → + Nieuw dashboard

Taakvoltooiingsgrafiek: volg de voortgang van assets Doelvolger: bewaak creatieve mijlpalen Cirkeldiagrammen of staafdiagrammen: vergelijk advertentieprestaties en Voeg deze kaarten toe:volg de voortgang van assetsbewaak creatieve mijlpalenvergelijk advertentieprestaties en marketing-KPI's

Taakvoltooiingsgrafiek: volg de voortgang van assets

Doelvolger: Houd creatieve mijlpalen bij

Cirkeldiagrammen of staafdiagrammen: Vergelijk advertentieprestaties en Vergelijk advertentieprestaties en marketing-KPI's

Maak verbinding met relevante lijsten of mappen om realtime gegevens op te halen.

Taakvoltooiingsgrafiek: volg de voortgang van assets

Doelvolger: Houd creatieve mijlpalen bij

Cirkeldiagrammen of staafdiagrammen: Vergelijk advertentieprestaties en Vergelijk advertentieprestaties en marketing-KPI's

🚀 Snelle tip: Het uitvoeren van een campagne betekent dat u tegelijkertijd moet jongleren met middelen, feedback, onderzoek en creatieve ideeën. ClickUp Brain MAX brengt alles samen. Koppel uw tools van derden voor een verbeterde werkruimte met ClickUp Brain MAX Zo doet u dat: Zoek direct naar campagnebeschrijvingen, creatieve middelen, mediaplannen en feedback van klanten in ClickUp, Google Drive, Dropbox en al uw gekoppelde apps. U hoeft niet meer door mappen te zoeken wanneer een klant om die 'versie 3' van de advertentietekst vraagt.

Gebruik Talk to Text om de status van campagnes bij te werken, creatieve taken toe te wijzen of brainstormsessies te houden over slogans, handsfree terwijl u mockups bekijkt of u voorbereidt op telefoongesprekken met klanten.

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één contextuele oplossing die daadwerkelijk de context van uw campagne begrijpt – en niet alleen algemeen marketingadvies geeft. Probeer ClickUp Brain MAX, de AI die uw merkrichtlijnen, eerdere campagnes en werkstroomen van het team kent. Maak vandaag nog komaf met de wildgroei aan AI-tools.

Lessen uit de beste voorbeelden van marketingcampagnes

Wilt u dat uw volgende advertentiecampagne een succes wordt? Dit is wat enkele van de beste promotiestrategieën ons leren:

Ga voor verrassing: onverwachte samenwerkingen (zoals corpse paint + huidverzorging) trekken snel de aandacht.

Vertel een verhaal: Of het nu gaat om LEGO-kinderen of de handdoekman van Old Spice, verhalen blijven hangen.

Maak het interactief: van games tot live reacties, laat uw publiek meespelen.

Speel in op cultuur: Maak gebruik van trends, nostalgie of lokale humor voor directe herkenbaarheid.

Houd het menselijk: humor, emotie en eigenaardigheden uit het echte leven verslaan productspecificaties altijd.

Draai het script om: Keer de gebruikelijke boodschap om of breng een nieuw standpunt onder de aandacht om op te vallen.

Overdrijf niet: soms zegt subtiliteit (zoals de raambillboards van BA) genoeg.

Laat gebruikers het voortouw nemen: door gebruikers gegenereerde content = authentieke betrokkenheid en merkloyaliteit

Breng gedurfde ideeën tot leven met ClickUp

Achter elke onvergetelijke campagne schuilt een hoop planning, coördinatie en creatieve chaos.

Met ClickUp heb je alles op één plek: concepten opstellen in Docs, tijdlijnen in kaart brengen met gantt-grafieken, middelen organiseren en repetitieve taken automatiseren.

En met ClickUp Brain worden de ideeën van uw team nog slimmer en sneller.

Wacht niet tot het beste idee zich aandient, maar wees creatief en ga aan de slag met ClickUp.

